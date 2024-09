Come negoziare un orario di lavoro ibrido o remoto (suggerimenti e strategie)

6 lavoratori su 10 desiderano un ambiente di lavoro ibrido e un terzo desidera un lavoro da remoto completo.

Negli ultimi anni, il lavoro ibrido e completamente remoto è diventato una necessità. La pandemia ha ridisegnato la nostra visualizzazione dell'ufficio tradizionale, provando che la flessibilità nel luogo e nel modo in cui lavoriamo può essere produttiva e sostenibile.

Anche le aziende riconoscono sempre più i vantaggi della flessibilità, come il risparmio sui costi e la maggiore soddisfazione dei dipendenti. Tuttavia, chiedere questa flessibilità può intimidire.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: Come negoziare con successo un orario di lavoro flessibile con il vostro capo? Come presentare con sicurezza una soluzione di lavoro ibrida che sia vantaggiosa sia per voi che per il vostro datore di lavoro?

Fortunatamente, questa è un'abilità che potete padroneggiare. Con le giuste strategie, potete assicurarvi la libertà di lavorare dove vi sentite più a vostro agio, garantendo al contempo prestazioni di alto livello.

In questo articolo abbiamo discusso come negoziare il lavoro ibrido o da remoto come un professionista.

Strategie per negoziare un lavoro ibrido o a tempo pieno da remoto

Quando richiedete un lavoro da remoto o ibrido, fate in modo di evidenziare le vostre ottime prestazioni insieme alle esigenze attuali e in evoluzione del team.

Ecco alcuni consigli su come negoziare un lavoro ibrido con il vostro datore di lavoro:

Analizzare i requisiti

Prima di iniziare a negoziare, è fondamentale capire le vostre esigenze. Iniziate analizzando cosa significa per voi il lavoro ibrido o da remoto. Inoltre, pensate alle vostre responsabilità personali.

Per iniziare, provate a rispondere a queste domande:

Da fare un numero specifico di giorni da remoto a settimana?

Volete passare a una posizione remota a tempo pieno?

Ci sono obblighi familiari o impegni personali che rendono essenziale il lavoro da remoto?

Cercate flessibilità per concentrarvi sul vostro benessere?

Volete ridurre gli spostamenti e lavorare comodamente da casa vostra (o da qualsiasi altro luogo)?

È fondamentale entrare nello specifico e chiarire le proprie preferenze in merito all'ambiente di lavoro, agli orari e alle l'equilibrio tra lavoro e vita privata .

Cancellare le vostre motivazioni vi aiuterà a comunicare le vostre esigenze in modo più efficace. Tenendo a mente questi dettagli, create un elenco di ciò che dovete avere. Questo vi aiuterà a pianificare meglio le trattative.

Conosci il tuo valore

Quando si comprende il proprio valore all'interno dell'azienda, si sa quanta leva si ha durante le trattative. Ciò richiede una valutazione onesta della vostra posizione e dei meriti che apportate all'organizzazione.

Chiedetevi: Da cosa dipende il vostro valore e quali sono le impostazioni che vi contraddistinguono? Avete costantemente fornito prestazioni eccellenti, avete rispettato le scadenze o siete andati oltre le vostre responsabilità?

L'identificazione dei vostri punti di forza è cruciale per rendere convincente la vostra richiesta di flessibilità. Potete **evidenziare i vostri risultati per dimostrare che siete un dipendente impegnato e che continuerete a dare il vostro valore, indipendentemente dal luogo in cui lavorate

Ricordate che conoscere il vostro valore non significa solo capire il vostro valore per il datore di lavoro, ma anche riconoscere il mercato del lavoro e le vostre opzioni. Se altre aziende del vostro settore offrono la flessibilità che desiderate, avete potere di negoziazione.

Da fare le tue ricerche

La conoscenza è tutto quando si negozia un lavoro flessibile. Quindi, documentatevi sulle attuali politiche della vostra azienda in materia di lavoro ibrido o da remoto. Verificate se qualcuno dei vostri colleghi ha già negoziato questi accordi. In caso affermativo, cercate di capire come hanno affrontato la conversazione e il suo esito.

Inoltre, cercate di capire come posizioni simili nel vostro settore approcciano il lavoro a distanza o a distanza politiche di lavoro ibrido . Le aziende lo offrono come benefit standard? **Se le vostre competenze sono richieste e le altre aziende offrono flessibilità, avrete un argomento più forte da presentare al vostro datore di lavoro.

Inoltre, cercate di trovare dati sulla produttività in ambienti ibridi o remoti. Numerosi

reportistica

evidenziano i vantaggi del lavoro da remoto, come l'aumento della produttività, il maggiore impegno dei dipendenti e il risparmio economico per le aziende.

Questo aiuterà a convincere i vostri attuali e potenziali datori di lavoro che la vostra richiesta non è solo una questione di preferenze personali, ma è una mossa strategica che porterà benefici anche all'azienda.

Scegliere il momento giusto

Il tempismo gioca un ruolo cruciale nell'esito positivo di qualsiasi trattativa, e la richiesta di un lavoro ibrido o da remoto non fa eccezione. La selezione del momento giusto per presentare la richiesta può avere un impatto significativo sul modo in cui viene accolta.

Considerate i seguenti aspetti:

La vostra prestazione

È meglio rivolgersi all'attuale manager o al futuro datore di lavoro quando è più probabile che siano ricettivi. Ad esempio, dopo aver completato un progetto importante, aver ricevuto un feedback positivo o durante una valutazione delle prestazioni, ci si trova in una posizione ideale per discutere della flessibilità del lavoro.

In questi momenti, il vostro contributo è fresco nella mente del datore di lavoro, che è più propenso a considerare favorevolmente la vostra richiesta.

Situazione dell'azienda

Considerate la situazione generale dell'azienda. Se l'organizzazione è attualmente fiorente o si sta concentrando sulla fidelizzazione dei dipendenti, potrebbe visualizzare la vostra richiesta come parte di un lavoro più ampio richiesto per supportare e trattenere i migliori talenti.

Tuttavia, se l'azienda sta attraversando un periodo difficile, come una ristrutturazione o dei tagli al budget, potrebbe non essere il momento migliore per chiedere una maggiore flessibilità.

Fare un piano chiaro

Armati di tutti i dettagli necessari, è il momento di pianificare le trattative. Un piano chiaro e ben congegnato dimostrerà il vostro impegno a far funzionare l'accordo e rassicurerà il datore di lavoro sul fatto che avete considerato tutti gli aspetti della transizione.

Illustrate il piano di lavoro da remoto o in modalità ibrida. Pensate alle attività quotidiane e alle riunioni del team che richiedono la presenza di persona e sviluppate una strategia per gestirle.

Ad esempio, se il vostro ruolo prevede riunioni frequenti, proponete un programma di check-in virtuali regolari. Se la collaborazione è fondamentale, suggerite l'uso di strumenti ibridi di comunicazione sul posto di lavoro come ClickUp, Slack o Zoom per rimanere in connessione.

comunica con il tuo team remoto per discutere e condividere aggiornamenti in tempo reale con ClickUp Chat_

Leggi anche:

i 30 migliori strumenti per il lavoro da remoto per la collaborazione a distanza

Comprendere la posizione del datore di lavoro

Cercate prima di tutto di capire la posizione del vostro datore di lavoro sul lavoro in ufficio. Sebbene possiate sapere cosa volete, dedicare del tempo a considerare le cose dal punto di vista del vostro datore di lavoro può aumentare notevolmente le vostre possibilità di esito positivo.

Una volta ottenute sufficienti informazioni, considerate i motivi per cui il vostro datore di lavoro potrebbe opporsi al lavoro ibrido o da remoto. I motivi potrebbero essere i timori di una riduzione della produttività, di interruzioni della comunicazione o del potenziale impatto sulla coesione del team.

Mettetevi nei panni del vostro datore di lavoro e pensate alle potenziali sfide che deve affrontare quando gestisce un team da remoto.

Se non ha mai gestito lavoratori a distanza prima d'ora, potrebbe non essere sicuro di come mantenere la supervisione o garantire il rispetto delle scadenze. Se l'azienda ha tradizionalmente operato in un luogo di lavoro fisico, potrebbe preoccuparsi del cambiamento culturale rappresentato dal lavoro ibrido o da remoto.

Una volta identificate le potenziali preoccupazioni, potete adattare la vostra proposta per affrontarle a titolo personale. Ad esempio, se la produttività è un problema, preparatevi con dati che dimostrino come il lavoro da remoto possa migliorare la concentrazione e l'efficienza. Se la comunicazione è un punto critico, proponete check-in regolari, riunioni video o strumenti di collaborazione che possano aiutare a mantenere il flusso di informazioni.

Da fare una versione di prova

Un modo efficace per alleviare le preoccupazioni del vostro datore di lavoro è quello di proporre un periodo di prova per il lavoro ibrido o da remoto. Suggerite di iniziare con un periodo di tempo limitato, ad esempio tre mesi, durante i quali lavorerete da remoto a tempo pieno per dimostrare che questo accordo funziona bene per entrambe le parti.

Questa versione di prova vi permette di dimostrare che potete mantenere o addirittura migliorare la vostra produttività e la comunicazione mentre lavorate da remoto. Inoltre, dà al datore di lavoro un senso di sicurezza, sapendo che l'accordo non è permanente se non funziona come previsto.

Durante la versione di prova, assicuratevi di monitorare le vostre prestazioni. Misurate la vostra produzione, la partecipazione alle riunioni e la comunicazione per mostrare risultati concreti alla fine del periodo. Se la versione di prova ha un esito positivo, avrete una solida base per rendere permanente l'accordo.

Utilizzate strumenti come

ClickUp Monitoraggio del tempo

per documentare se siete in grado di completare le vostre attività più velocemente in una configurazione ibrida o quanto è migliorata la vostra produttività.

traccia con precisione ogni minuto della tua giornata di lavoro e misura la produttività con ClickUp Time Tracking_

Utilizzare strumenti per il lavoro da casa

Rimanere flessibili

La negoziazione è una strada a doppio senso. Anche se avete un'idea specifica di ciò che volete, siate aperti al compromesso. Ad esempio, se il vostro datore di lavoro esita ad approvare il lavoro da remoto a tempo pieno, proponete un lavoro ibrido con giorni specifici in ufficio.

In questo modo dimostrerete anche la vostra disponibilità a collaborare e a trovare una soluzione che vada bene per entrambe le parti. Potreste non ottenere subito tutto ciò che desiderate, ma dimostrare di essere aperti alla negoziazione aumenta le possibilità di avvicinarvi alla vostra configurazione ideale nel tempo.

Ricordate che essere flessibili non significa accontentarsi, ma essere strategici. A volte trovare una via di mezzo può portare a un esito positivo a lungo termine.

Considerare lavori a distanza

Sebbene sempre più aziende si stiano orientando verso un lavoro ibrido o completamente da remoto, alcune non sono ancora convinte dei suoi vantaggi. Ciò potrebbe essere dovuto alla natura del lavoro o alla quantità di lavoro o di interruzioni necessarie per una transizione senza problemi.

Le persone in cerca di lavoro chiedono sempre più spesso orari di lavoro flessibili e molte aziende offrono posizioni completamente da remoto come opzione standard. Quindi, potreste essere in grado di trovare una buona opportunità di lavoro da remoto.

Da fare un'accurata ricerca di lavoro e creare una rete di contatti con i professionisti del vostro campo che lavorano da remoto. Se trovate un datore di lavoro che sia adatto a voi, che sia in linea con i vostri valori e che offra la flessibilità che cercate, potrebbe essere il momento di fare un passo avanti.

Pro Tip: Ricordate che è essenziale difendere il vostro lavoro ideale e flessibile per promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Negoziare per ottenere ciò che vi conviene può portare a uno stile di vita più sano e produttivo, aumentare la vostra soddisfazione lavorativa, ridurre il burnout e permettervi di prosperare sia professionalmente che personalmente.

**Come negoziare il lavoro da remoto durante un colloquio di lavoro?

Vi state chiedendo come negoziare il lavoro da casa durante la fase del colloquio di assunzione? Abbiamo una risposta anche per questo! Negoziare il lavoro da remoto durante un colloquio è un'attività delicata ma realizzabile.

I passaggi da seguire sono simili a quelli di cui abbiamo parlato sopra. Ad esempio, dovete fare una ricerca sulla cultura dell'azienda, identificare la sua politica di lavoro da remoto o ibrido e altro ancora. La differenza principale sta nel modo in cui gestite la conversazione, dal momento che non avete mai lavorato con il datore di lavoro.

Ecco le cose da ricordare:

Capire la politica aziendale in materia di lavoro da remoto: prima di iniziare il colloquio, fate una ricerca sulla posizione dell'azienda in materia di lavoro da remoto. Controllate il sito web, gli annunci di lavoro e le recensioni dei dipendenti su piattaforme come Glassdoor

prima di iniziare il colloquio, fate una ricerca sulla posizione dell'azienda in materia di lavoro da remoto. Controllate il sito web, gli annunci di lavoro e le recensioni dei dipendenti su piattaforme come Glassdoor **Non iniziate con la richiesta di lavoro da remoto, perché potrebbe passare il messaggio che è la vostra priorità rispetto al lavoro stesso. Concentratevi invece sulla vendita di voi stessi come candidato ideale. Evidenziate le vostre competenze, la vostra esperienza e la vostra idoneità all'azienda. Una volta dimostrato il vostro valore, avrete più forza per negoziare

**Inquadrate il lavoro da remoto come un vantaggio per l'azienda: posizionate il lavoro da remoto non solo come una preferenza personale, ma come un vantaggio per l'azienda. Spiegate come può portare a una maggiore produttività e a una migliore concentrazione e come un orario più flessibile vi permetta di ottenere risultati di alta qualità

Dimostrate la vostra capacità di lavorare da remoto: Se avete già lavorato da remoto, condividete i vostri esiti positivi. Parlate di come avete mantenuto la produttività, gestito il vostro tempo e siete rimasti in contatto con il vostro team

Se avete già lavorato da remoto, condividete i vostri esiti positivi. Parlate di come avete mantenuto la produttività, gestito il vostro tempo e siete rimasti in contatto con il vostro team **Quando si parla di flessibilità, ponete delle domande precise per capire le loro aspettative. Potete chiedere: "Come collabora di solito il team?" o "Quali strumenti Da fare per rimanere in connessione?" Questo segnala che siete proattivi nel mantenere la comunicazione e la produttività, a prescindere dalla vostra posizione

Conoscere il proprio bilancio: Prima di affrontare il colloquio, è bene avere una visione chiara di ciò che si è disposti ad accettare. Siete aperti a un orario di lavoro ibrido o il lavoro da remoto non è negoziabile? Conoscere i vostri limiti vi aiuta a rimanere fermi senza apparire eccessivamente rigidi. Tuttavia, tenete presente che la flessibilità da parte vostra può portare a un accordo migliore a lungo termine

Leggi anche: 15 consigli per l'Home Office per aumentare la produttività del lavoro da remoto

Ammorbidire la transizione al lavoro ibrido con ClickUp

La negoziazione per un lavoro da remoto ibrido o a tempo pieno è un processo strategico che può avere un impatto significativo sulla vostra carriera e sulla vostra vita personale. Pertanto, è necessario considerare attentamente le vostre esigenze professionali e le preoccupazioni del vostro datore di lavoro.

Sfruttare strumenti di lavoro ibridi come ClickUp nelle vostre conversazioni strategiche per ampliare la visualizzazione della collaborazione online e del monitoraggio dello stato della vostra organizzazione. Sia che lavoriate in ufficio o da casa, ClickUp facilita la comunicazione, aiuta a gestire le attività e a fissare gli obiettivi e fornisce preziose informazioni attraverso dashboard e reportistica.

