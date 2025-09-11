Simples, gratuitas y listas para usar

Herramientas de productividad gratuitas

Calcula, planifica y monitorea metricas clave al instante con herramientas gratuitas creadas por expertos en productividad. Haz mas con herramientas simples y precisas disenadas para ahorrar tiempo.

Ya sea que necesites medir el rendimiento de marketing, estimar cronogramas de proyectos o rastrear la produccion de tu equipo, estas herramientas te dan respuestas rapidas y precisas sin hojas de calculo ni formulas manuales.

Sin registros, sin restricciones de pago, sin software que instalar. Solo abre la herramienta, ingresa tus numeros y obtiene resultados que puedes exportar y compartir con tu equipo.

The Showcase LP Background Image

Herramientas de gestion de proyectos

Planifica mejor, estima con mayor precision y mantiene tus proyectos en marcha con herramientas disenadas para la forma en que los equipos realmente trabajan.
risk assessment calculator thumbnail

Calculadora de evaluacion de riesgos de proyectos

Evalua los riesgos del proyecto al instante y exporta un informe resumido
story-point-calculator

Calculadora de story points

Obtiene estimaciones de story points rapidas y precisas sin formulas complejas
Business days calculator

Calculadora de dias habiles

Una calculadora todo en uno para duraciones, dias habiles y calculos de fechas
Screenshot 2026-02-16 at 9.41.57 PM.png

Creador de diagramas de Gantt

Crea y exporta diagramas de Gantt profesionales con programacion de arrastrar y soltar
Screenshot 2026-03-17 at 9.58.29 PM.png

Creador de calendarios

Crea, personaliza y exporta calendarios con eventos y codificacion de colores
Screenshot 2026-03-23 at 1.33.12 PM.png

Creador de diagramas de Ishikawa

Mapea las causas raiz visualmente y exporta diagramas de Ishikawa profesionales en segundos
Screenshot 2026-03-23 at 2.34.30 PM.png

Generador de matrices RACI gratuito

Asigna roles y responsabilidades en las tareas del proyecto y exporta matrices RACI al instante
Screenshot 2026-04-07 at 10.44.40 AM.png

Creador de lineas de tiempo

Crea y exporta lineas de tiempo de proyectos con eventos, hitos y rangos de fechas
Screenshot 2026-04-22 at 2.17.33 AM.png

Generador de plantillas de planificacion de sprints

Crea planes de sprint agiles con seguimiento de capacidad y exporta a Excel, Word o PDF
Screenshot 2026-04-29 at 6.26.53 PM.png

Creador de hojas de ruta

Crea hojas de ruta visuales con carriles y hitos, exporta como PNG o PDF al instante
Screenshot 2026-05-07 at 4.21.20 PM.png

Creador de arboles de decision

Mapea opciones y resultados visualmente con nodos de arrastrar y soltar, exportacion instantanea
Screenshot 2026-05-07 at 5.01.00 PM.png

Creador de plantillas de flujo de trabajo

Crea diagramas de flujo de trabajo profesionales con nodos de arrastrar y soltar y exporta a PNG, SVG o PDF
Screenshot 2026-05-07 at 5.05.28 PM.png

Plantilla de alcance del trabajo

Crea documentos profesionales de alcance del trabajo con plantillas, exportacion instantanea, sin registro
Screenshot 2026-05-07 at 5.13.14 PM.png

Creador de tableros de vision de producto

Crea un tablero de vision de Roman Pichler en segundos y exporta a PNG, PDF o Markdown
Screenshot 2026-05-07 at 5.51.09 PM.png

Creador de horarios de trabajo

Crea horarios semanales de empleados con arrastrar y soltar y exporta a PDF o CSV

Creador de analisis FODA

Crea analisis FODA estrategicos al instante y exporta sin marcas de agua

Herramientas de ventas

Dale a tu equipo de ventas los numeros que necesita para cerrar mas negocios, optimizar el alcance y demostrar que esta funcionando.
10.avif

Calculadora de productividad de ventas

Una herramienta simple para evaluar la produccion de ventas en relacion al esfuerzo
6.avif

Calculadora de tasa de cierre de ventas

Consulta la tasa de cierre de ventas de tu equipo en segundos, sin necesidad de registro
Screenshot 2026-04-09 at 8.15.51 PM.png

Generador de cotizaciones comerciales

Crea cotizaciones profesionales para clientes con partidas detalladas y descarga como PDF gratis
Screenshot 2026-05-07 at 5.15.35 PM.png

Generador de facturas

Crea facturas profesionales al instante con partidas, impuestos y exportacion a PDF

Herramientas de marketing

Mide el rendimiento de tus campanas, asigna presupuestos con confianza y conecta cada dolar invertido con resultados reales.
2.avif

Calculadora de ROI de marketing

Mide el impacto en ingresos en relacion al gasto con nuestra herramienta de ROI de marketing
2.avif

Calculadora de presupuesto de marketing

Calcula facilmente el gasto de marketing para maximizar el ROI y el impacto de tus campanas
7.avif

Calculadora de crecimiento interanual (YOY)

Calcula rapidamente tasas de crecimiento interanual para ingresos, ventas o metricas
Screenshot 2026-04-09 at 1.22.44 AM.png

Creador de calendarios de contenido

Planifica publicaciones en todos los canales, monitorea el estado y exporta tu calendario
Screenshot 2026-04-10 at 2.38.17 PM.png

Mapa de recorrido del cliente

Mapea las etapas, puntos de contacto y puntos de dolor del cliente, exporta a CSV gratis

Generador de buyer persona

Crea buyer personas detallados en segundos con perfiles estructurados listos para exportar

Herramientas de productividad y enfoque

Monitorea la produccion de tu equipo, gestiona tu tiempo de enfoque y captura ideas sin cambiar de aplicacion.
3.avif

Temporizador Pomodoro en linea

Gestiona sesiones de trabajo y descansos con nuestro temporizador Pomodoro facil de usar
9.avif

Calculadora de productividad de empleados

Calcula rapidamente la produccion en relacion a las horas trabajadas para medir la productividad
online_notepad_cropped.jpg

Bloc de notas en linea

Captura ideas al instante con pestanas, listas de verificacion y autoguardado, sin registro
Screenshot 2026-03-20 at 4.17.40 PM.png

Creador de listas de verificacion

Crea y exporta listas de verificacion personalizadas con secciones, plantillas y seguimiento de progreso
Screenshot 2026-03-23 at 2.03.21 PM.png

Calculadora de tarjeta de tiempo gratuita

Calcula horas trabajadas, deduce descansos y totaliza horas extra para cualquier periodo de pago
Screenshot 2026-04-20 at 4.56.46 PM.png

Generador de rastreador de habitos

Crea rastreadores de habitos personalizados con plantillas para rutinas y retos, luego imprime
Screenshot 2026-04-22 at 12.45.51 AM.png

Creador de mapas mentales

Organiza ideas visualmente con nodos ramificados y exportacion instantanea, sin registro

Calculadora de dispersion de herramientas

Calcula cuanto desperdicia tu equipo en herramientas de trabajo dispersas y descubre los ahorros potenciales
Screenshot 2026-05-07 at 5.29.32 PM.png

Creador de matrices de priorizacion

Organiza tareas por urgencia e impacto con el metodo Eisenhower o marcos personalizados
Screenshot 2026-05-07 at 5.46.55 PM.png

Creador de mapas de empatia

Crea mapas de empatia completos con exportacion instantanea, sin registro ni descarga
Screenshot 2026-05-07 at 5.48.22 PM.png

Creador de diagramas de afinidad

Agrupa ideas de lluvia de ideas en clusters y exporta diagramas profesionales al instante
Screenshot 2026-05-07 at 5.55.12 PM.png

Lienzo de modelo de negocio

Mapea tu modelo de negocio visualmente con nueve bloques, exporta como PNG, PDF o JSON
Para que sepas mas

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre nuestras herramientas de productividad y calculadoras gratuitas.
ClickUp

Convierte resultados en accion con ClickUp

Estas herramientas gratuitas resuelven un problema a la vez. ClickUp las conecta todas en una sola plataforma con seguimiento de proyectos, tableros, gestion del tiempo, automatizaciones y planificacion con IA. Unete a millones de equipos que gestionan su trabajo en ClickUp.
Comienza gratis
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT