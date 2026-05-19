Temporizador Pomodoro Online Gratis

También disponible en ClickUp
Este temporizador gratis te ofrece una forma rápida de ejecutar sesiones Pomodoro en tu navegador. El Seguimiento de Tiempo de ClickUp hace todo lo que esta herramienta hace y más, con hojas de tiempo para todo el equipo, seguimiento de horas facturables vs no facturables, y reportes detallados en todos tus proyectos.Más información sobre el Seguimiento de Tiempo de ClickUp
Getting started with our pomodoro timer is simple and requires no downloads or sign-ups:
También puedes personalizar los temporizadores de pomodoro y descanso, así como las opciones de notificación, usando los ajustes de la aplicación
Cuando las sesiones pomodoro no son suficientes para tus proyectos complejos, las herramientas integradas de seguimiento de tiempo y gestión de proyectos de ClickUp te ofrecen la solución completa que necesitas.