¿Cómo usar este Temporizador Pomodoro Online Gratis?

Getting started with our pomodoro timer is simple and requires no downloads or sign-ups:

Define tu tarea: Elige una sola tarea en la que quieras concentrarte durante tu sesión pomodoro Inicia el temporizador: Haz clic en el botón de inicio para comenzar tu periodo de trabajo enfocado de 25 minutos Trabaja sin distracciones: Concéntrate únicamente en tu tarea elegida hasta que el temporizador te avise Toma un descanso corto: Cuando suene la alarma, toma un descanso de 5 minutos para recargar energía Repite el ciclo: Después de cuatro pomodoros, toma un descanso más largo de 15 a 30 minutos Registra tu progreso: Monitorea cuántos pomodoros completas cada día.

También puedes personalizar los temporizadores de pomodoro y descanso, así como las opciones de notificación, usando los ajustes de la aplicación

Cuando las sesiones pomodoro no son suficientes para tus proyectos complejos, las herramientas integradas de seguimiento de tiempo y gestión de proyectos de ClickUp te ofrecen la solución completa que necesitas.