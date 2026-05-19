Temporizador Pomodoro Online Gratis

También disponible en ClickUp

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Este temporizador gratis te ofrece una forma rápida de ejecutar sesiones Pomodoro en tu navegador. El Seguimiento de Tiempo de ClickUp hace todo lo que esta herramienta hace y más, con hojas de tiempo para todo el equipo, seguimiento de horas facturables vs no facturables, y reportes detallados en todos tus proyectos.

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¿Cómo usar este Temporizador Pomodoro Online Gratis?

Getting started with our pomodoro timer is simple and requires no downloads or sign-ups:

  1. Define tu tarea: Elige una sola tarea en la que quieras concentrarte durante tu sesión pomodoro
  2. Inicia el temporizador: Haz clic en el botón de inicio para comenzar tu periodo de trabajo enfocado de 25 minutos
  3. Trabaja sin distracciones: Concéntrate únicamente en tu tarea elegida hasta que el temporizador te avise
  4. Toma un descanso corto: Cuando suene la alarma, toma un descanso de 5 minutos para recargar energía
  5. Repite el ciclo: Después de cuatro pomodoros, toma un descanso más largo de 15 a 30 minutos
  6. Registra tu progreso: Monitorea cuántos pomodoros completas cada día.

También puedes personalizar los temporizadores de pomodoro y descanso, así como las opciones de notificación, usando los ajustes de la aplicación

Cuando las sesiones pomodoro no son suficientes para tus proyectos complejos, las herramientas integradas de seguimiento de tiempo y gestión de proyectos de ClickUp te ofrecen la solución completa que necesitas.

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Preguntas Frecuentes

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