28 beste ClickUp-Vorlagen, die Ihrem Team bei der Arbeit helfen

Benötigen Sie Hilfe bei der Umsetzung eines Projekts oder haben Sie wenig Zeit und brauchen eine schnelle Lösung? Oder möchten Sie vielleicht team- und abteilungsübergreifend einheitliche Prozesse schaffen? Hier kommen die Vorlagen von ClickUp ins Spiel!

Wir wissen, dass es entmutigend sein kann, in den Weiten des Internets zu suchen oder bei Null anzufangen, insbesondere wenn man eine endlose Liste mit zu erledigenden Aufgaben hat. Aus diesem Grund hat ClickUp einen vielfältigen Bereich an Vorlagen für jedes Team und jede Abteilung in Ihrer Organisation entwickelt, um Sie bei der Organisation und Effizienz zu unterstützen. ClickUp möchte eine moderne Lösung bieten, um Sind Ihre Teams bereit? Zu erledigen.

Software Agile Teams Vorlagen von ClickUp Agile Vorlagen können Softwareteams bei der effektiveren und effizienteren Arbeit unterstützen, indem sie Prozesse standardisieren, Zeit sparen, die Qualität verbessern und die Kommunikation fördern. Bringen Sie Ihr Team mit der Vorlage ist ein umfassender Leitfaden, der die Schlüsselinformationen zu einem Produkt oder Feature enthält, einschließlich des Wer, Was, Warum, Wann und Wie seiner Entwicklung. Mit dem Fortschritt der Entwicklung und der Entdeckung neuer Informationen sollte das PRD kontinuierlich aktualisiert werden, um die Abstimmung zwischen allen Teams sicherzustellen. Die Implementierung der Vorlage ! Diese Vorlage enthält: Sechs vorgefertigte Ansichten (Organigramm-Whiteboard, Formular für Marketinganfragen, Marketing-Wiki und mehr) ClickApps (Zeiterfassung, Tags, Prioritäten und mehr) * Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status Diese fortschrittliche Vorlage bietet eine solide und skalierbare Grundlage für Marketingteams, mit vollständiger Transparenz in Bezug auf Projektdetails und

Sechs vorgefertigte Ansichten (Organigramm, Dokumente zu Meetings, Marketing-Wiki und mehr) ClickApps (Prioritäten, Tags, Warnungen zu Abhängigkeiten und mehr) Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

bis hin zur Verwaltung von Budgets, Datenanalyse und Optimierung von Marketingprozessen. Mit der Vorlage für die Arbeitsabläufe von Marketing-Teams von ClickUp ( https://clickup.com/templates/marketing-team-operations-t-32296499 ) haben Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Arbeitsabläufe in ClickUp einzurichten. Diese Vorlage enthält:

Verwenden Sie diese erweiterte Vorlage, um OKRs für Teams zu erstellen, die Karriereentwicklung zu unterstützen, neue Mitglieder im Team zu integrieren und Beispiele für die Definition Ihrer Marketingprozesse in ClickUp zu erhalten.

#### 15. Vorlage für die Inhaltsverwaltung /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Content-Management.png Vorlage für die Inhaltsverwaltung von ClickUp /%img/

Content Management Template by ClickUp Content-Marketing ist eine wirkungsvolle Strategie, mit der Unternehmen eine Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen, sie ansprechen und Vertrauen schaffen können. Mit einer gut durchdachten Content-Marketing-Strategie und einem engagierten Team von Experten können Organisationen die Kraft des Content-Marketings nutzen, um den Traffic zu steigern, Leads zu generieren und letztlich ihr Geschäft auf nachhaltige und sinnvolle Weise auszubauen. Geben Sie Ihren Content-Marketing-Teams ein organisiertes System zur Verwaltung verschiedener Arten von Initiativen und Projekten mit der

/href/ https://clickup.com/templates/content-management-t-140176478 Content-Management-Vorlage von ClickUp /%href/ ! Diese Vorlage enthält: Acht vorgefertigte Ansichten (Team-Dokumente, Zeitleiste, Gantt, Board und mehr) Vorlage-Handbuch-Dokument

Diese Vorlage vereinfacht das Content-Marketing, indem sie alles bietet, was Sie für die Planung und Erstellung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg benötigen. Sie unterstützt einen durchgängigen Workflow, von der Annahme von Anfragen bis zur Bereitstellung von Inhalten, einschließlich der Pflege eines redaktionellen Kalenders. Lernen Sie Ihre neue One-Stop-Shop-Vorlage für Ihre Content-Marketing-Anforderungen kennen.

Verwenden Sie die undefined um Ihren redaktionellen Kalender zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Inhalte termingerecht bereitstellen. #### 16. Vorlage für einen strategischen MarketingplanVorlage für einen strategischen Marketingplan von ClickUp Ein strategischer Marketingplan bietet einen klaren und umfassenden Fahrplan, der die Marketingstrategie, die Ziele und die Taktiken eines Unternehmens zusammen mit einem Aktionsplan zur Erreichung dieser Ziele umreißt. Skizzieren Sie die Marketingstrategie Ihres Unternehmens sowie die Einzelziele zur Erreichung Ihrer Ziele und Vorgaben mit der https://clickup.com/templates/strategic-marketing-plan-t-140158140 Vorlage für einen strategischen Marketingplan von ClickUp /%href/ ! Diese Vorlage enthält: Zwei vorgefertigte Ansichten (Board und OKRs-Liste) Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status * Dokument mit Vorlagenanleitung Verwenden Sie dieses ClickUp, um undefined und diese Vorlage verwenden, um Ihren strategischen Marketingplan zu erstellen und Beispiele für die Festlegung Ihrer Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs), einen detaillierten Plan zur Umsetzung dieser OKRs und eine Möglichkeit zur Nachverfolgung der Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele und Budgets zu erhalten.### ClickUp-Vorlagen für Verkaufsteams Durch die Implementierung von ClickUp alshttps://clickup.com/teams/sales Projektmanagement-Tool für Verkaufsteams /%href/ einführen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Team mit Features ausgestattet ist, die ihm dabei helfen, Leads zu erfassen, zu pflegen und abzuschließen, während es gleichzeitig mit Teams in Ihrem gesamten Unternehmen in Verbindung bleibt. Legen Sie los und richten Sie sich in ClickUp richtig ein. Hier sind vier der besten ClickUp-Vorlagen für Verkaufsteams! #### 17. CRM-Vorlage

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/CRM.png Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) von ClickUp /%img/ Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) von ClickUp

Ein zuverlässiges und organisiertes Customer Relationship Management (CRM) kann Ihnen dabei helfen, Ihre Leads in den verschiedenen Phasen der Kundenreise nachzuverfolgen und Ihrem Verkaufsteam dabei zu helfen, den Überblick über die Kontaktaufnahme, Nachfassaktionen und alles andere zu behalten, was sie benötigen, um das Geschäft abzuschließen und die Kundentreue zu gewinnen.

ClickUp ist ein umfassendes Tool für das Projektmanagement, das eine vollständig anpassbare Plattform bietet, sodass Sie es nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Das bedeutet, dass Sie ein CRM erstellen können, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten und auf Ihre gesamte Arbeit zuzugreifen, mit internen Teams und externen Parteien zusammenzuarbeiten und Ziele und Fortschritte an einem Ort nachzuverfolgen. Verwenden Sie zunächst die undefined ! Diese Vorlage enthält: * Vier vorgefertigte Ansichten (Liste, Board, /href/ /blog?p=58292 Whiteboard-Vorlagen /%href/ und Dokumente)

Benutzerdefinierte Felder und Status Automatisierung Vorlagenhandbuch Und vieles mehr Dieses schlanke und leistungsstarke CRM bietet alles, was Sie für ein funktionales und skalierbares System benötigen, und verwaltet Ihre Vertriebskette, einschließlich der Nachverfolgung von Leads, Geschäften, Konten und Kontakten. undefined Vorlage für Vertrieb und Marketing von ClickUp Vertriebs- und Marketingteams müssen eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und die Ressourcen maximiert werden, um die besten Ergebnisse und die beste Rendite für Ihr Geschäft zu erzielen. Bauen Sie eine Einnahmequelle auf und etablieren Sie ein solides System, das Ihre Marketing- und Vertriebsziele integriert, indem Sie die

https://clickup.com/templates/sales-and-marketing-plan-t-900200018290-Vorlage für Vertrieb und Marketing von ClickUp! Diese Vorlage enthält:

Fünf vorgefertigte Ansichten (Marketing-Pipeline, Ziele, Zeitleiste für das Marketing und mehr) Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status Leitfaden für die Vorlage Das Erstellen realistischer, organisierter und umfassender Verkaufs- und Marketingpläne ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre gemeinsamen Ziele zu skizzieren und nachverfolgbare Aktionspläne zu erstellen. undefined Vorlage für Vertriebskennzahlen von ClickUp Vertriebskennzahlen bieten einen konsistenten und effektiven Ansatz für die Nachverfolgung und Verbesserung der Vertriebsleistung, die Identifizierung von Chancen und die Steigerung des Umsatzes. Legen Sie alle Ihre Vertriebskennzahlen einfach fest, verwalten und verfolgen Sie sie

/blog?p=14163 Vertriebs-KPIs /%href/ und treffen Sie fundiertere, datengestützte Entscheidungen mit Hilfe der /href/ https://clickup.com/templates/sales-kpi-t-216181927 Vertriebs-KPI-Vorlage von ClickUp /%href/ ! Diese Vorlage enthält:

Diese Vorlage enthält: * ClickUp Dokument Seite mit Abschnitten zur Erfassung der täglichen Verkaufsübersicht und Produktleistung Bleiben Sie organisiert und identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten, um Ihre Strategien entsprechend anzupassen – mit dieser ClickUp Dokument Vorlage für Verkaufsteams.

### ClickUp Design Team Vorlagen

Es ist klar, dass bei Designprojekten viele bewegliche Teile und Personen beteiligt sind – Sie brauchen eine flexible und zuverlässige Lösung. ClickUp ist eine der besten Lösungen für das Projektmanagement für Designteams, da es zahlreiche Features bietet, mit denen Sie mehrere Aufgaben in der richtigen Reihenfolge halten, Anfragen verwalten und den Genehmigungsprozess beschleunigen können.

Und wie sieht es mit der Arbeit mit anderen Teams aus? ClickUp kann jedes Team unterbringen und alle an einem Ort zusammenbringen, wodurch die funktionsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit einfacher als je zuvor wird. Sind Sie bereit, ein gut geöltes System in ClickUp einzurichten? Wir haben eine Liste mit vier der besten ClickUp-Vorlagen für Designteams zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren und Zeit für den kreativeren Teil Ihrer Arbeit sparen können! #### 21. Vorlage für Kreativ- und Designteams

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Creative-and-Design.png Vorlage für Kreativität und Design von ClickUp /%img/ Vorlage für Kreativität und Design von ClickUp Design- und Kreativteams erhalten oft Anfragen von mehreren Abteilungen, kreative Inhalte zu entwerfen und zu entwickeln. Die

https://clickup.com/templates/creative-and-design-t-140173125 Vorlage für Kreativität und Design von ClickUp /%href/ verbessert den kreativen Prozess durch einen strukturierten Workflow von der Annahme bis zur Lieferung. Diese Vorlage enthält: Sechs vorgefertigte Ansichten (Formular für Kreativanfragen, Kreativprozess, Dokumente des Teams und mehr) Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Vorlage-Leitfaden Dokument Verwenden Sie diese Vorlage, um einen durchgängigen Workflow zu erstellen, der von der Annahme der Anfrage über die Planung mit /href/ /blog?p=55511 Kreativbriefing-Dokumenten /%href/ bis hin zur Ausführung des Projekts mithilfe von Unteraufgaben reicht, und erhalten Sie ein Beispiel, das Ihnen bei der Einrichtung einer Asset-Bibliothek in ClickUp hilft. undefined Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp /href/ /blog?p=51388 Markenrichtlinien /%href/ dienen als umfassende Referenz, die die Regeln und Standards eines Unternehmens festlegt, um

/href/ /blog?p=137010 Markenidentität /%href/ über mehrere Kanäle hinweg konsistent zu halten. Legen Sie Ihre Unternehmensrichtlinien klar fest und dokumentieren Sie sie mit der /href/ https://clickup.com/templates/brand-guidelines-kkmvq-6057547 Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp /%href/ ! Diese Vorlage enthält:

ClickUp-Seite "Dokumente" mit Abschnitten für Best Practices, Ressourcen und mehr. Verwenden Sie diese Vorlage, um eine Ressource zu erstellen, auf die Teams abteilungsübergreifend zugreifen können, und um ihnen den Zugriff auf die richtigen Ressourcen zu ermöglichen, wenn sie die Unternehmensmarke bewerben, erwähnen oder darauf verweisen. undefined Vorlage für ein Kreativbriefing von ClickUp Mit Hilfe der Vorlage /href/ https://clickup.com/templates/creative-brief-document-kkmvq-5203880 Creative Brief Template von ClickUp /%href/ können Sie klare und leicht verständliche Anweisungen geben! Diese Vorlage enthält: * ClickUp-Seite "Dokumente" mit Abschnitten für die Übersicht über das Projekt, Ziele, Zielgruppe und mehr

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Abstimmung zwischen dem Team für die kreative Produktion und anderen Beteiligten zu erleichtern und zum Erfolg jedes kreativen Projekts beizutragen.

#### 24. Design Brief Whiteboard Vorlage /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Design-Brief-Whiteboard.png Design Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp /%img/ Design Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp undefined helfen Teams, klare Ziele, Anforderungen an Projekte und andere Elemente des Designprozesses festzulegen. Erstellen Sie eine übersichtliche visuelle Darstellung Ihres Design-Briefs, in der Sie detaillierte Anweisungen mit der undefined ! Diese Vorlage enthält: * Ein anpassbares ClickUp Whiteboard mit voreingestellten Abschnitten zur Erfassung wichtiger Designdetails. Mit dieser Whiteboard-Vorlage können Sie Ihren Designprozess optimieren, interne und externe Teams auf die Ziele ausrichten und sicherstellen, dass alle den Umfang des Projekts verstehen.### ClickUp Teams für Veranstaltungen Vorlagen Planen Sie ein Ereignis oder denken Sie darüber nach? Egal, ob Sie eine Veranstaltung aus persönlichen oder beruflichen Gründen planen, können Sie ClickUp als /href/ https://clickup.com/teams/events Projektmanagement-Tool für Veranstaltungen /%href/ nutzen! Wir haben gesehen, wie unsere Kunden ClickUp für die Planung aller Arten von Veranstaltungen genutzt haben, von globalen Konferenzen und Hochzeiten bis hin zu Konzerten. Aber sie sind nicht die Einzigen, die ClickUp für das undefined verwenden. Wir sind stolz darauf, dass unser eigenes Event-Team ClickUp zur Verwaltung und Durchführung spektakulärer Veranstaltungen nutzt, darunter unsere ultimative Konferenz zur Produktivität, LevelUp! Um Ihrem Event-Team zum Erfolg bei der Planung und Durchführung jeder Art von Veranstaltung zu verhelfen, haben wir eine Liste mit undefined für Sie zusammengestellt und unsere vier besten Vorlagen für Veranstaltungsteams in ClickUp ausgewählt! #### 25. Event-Marketing-Vorlage /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Event-Marketing.png Event-Marketing-Vorlage von ClickUp /%img/ Event-Marketing-Vorlage von ClickUp

Die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Veranstaltung erfordert die Koordination mehrerer Teams, Budgets, Zeitleisten und Ressourcen. Aus diesem Grund benötigen Veranstaltungsteams ein Tool für das Projektmanagement, um einen optimierten Workflow zu etablieren und alle Aspekte der Veranstaltungsplanung zu verwalten. Es ist an der Zeit, sich in die Rolle des Eventplaners zu versetzen und die Vorlage undefined zu nutzen! Diese Vorlage enthält: Fünf vorgefertigte Ansichten (Liste und Board-Ansicht zur Ereignisverfolgung, Kalender und mehr) Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status Dokument mit Vorlagenanleitung Mit ClickUp können Event-Teams ein System erstellen, das ihren individuellen Anforderungen entspricht, und die gesamte Plattform anpassen, um erstellt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, indem manuelle Verfahren vereinfacht und automatisiert werden und alle Informationen zu Aufgaben vor und nach dem Ereignis an einem Ort gespeichert werden. Diese Vorlage enthält: * Vier vorgefertigte Ansichten (Event-Briefing, Meeting-Protokolle und mehr)

Benutzerdefinierte Status * Leitfaden für Vorlagen Dokument Verwenden Sie diese Vorlage zur Automatisierung von Aufgaben bei der Planung und Nachverfolgung von Ressourcen und machen Sie sie zu Ihrer zentralen Anlaufstelle für Ihr nächstes großes Projekt zur Planung von Ereignissen. undefined Vorlage für Pressemitteilungen von ClickUp Eine Pressemitteilung ist ein offizielles schriftliches Dokument, das , das Medienvertretern für ein Ereignis, eine Markteinführung, ein Produkt, eine Dienstleistung oder andere Ankündigungen zur Verfügung gestellt wird. Erfassen Sie alle Schlüsselelemente Ihrer nächsten Pressemitteilungen mit der Vorlage für Pressemitteilungen von https://clickup.com/templates/press-release-kkmvq-3961524 von ClickUp. Diese Vorlage enthält:

Vorlage für Pressemitteilungen von ClickUp Eine Pressemitteilung ist ein offizielles schriftliches Dokument, das ClickUp Dokumente mit einem strukturierten Beispiel für eine Pressemitteilung. Richten Sie mit dieser ClickUp Dokumentvorlage für Pressemitteilungen ein System ein, um wichtige Unternehmensankündigungen zu erstellen und freizugeben. undefined

Event Brief Template by ClickUp Jedes erfolgreiche Ereignis beginnt mit einer detaillierten Planung. Verwenden Sie die /href/ https://clickup.com/templates/event-brief-kkmvq-6146907 Event Brief Template by ClickUp /%href/, um eine Zusammenfassung Ihrer Ziele, Metriken für den Erfolg, Meilensteine und andere Schlüsselelemente Ihrer Veranstaltungen zu erstellen! Diese Vorlage enthält:

ClickUp-Dokument mit verschachtelten Seiten für eine Zusammenfassung und einen Zeitplan des Ereignisses. Bleiben Sie organisiert, schaffen Sie eine Abstimmung zwischen allen Beteiligten und starten Sie Ihre Veranstaltungsplanung mit dieser Vorlage. undefined

Hier sind sie also – 28 unserer bevorzugten ClickUp-Vorlagen für Teams in den Bereichen Projektmanagement, Agile, Marketing, Vertrieb, Design und Ereignisse! Wir wissen, dass es schwierig sein kann, mit etwas zu beginnen oder ein gutes System zu finden. Aus diesem Grund hat es sich ClickUp zur Aufgabe gemacht, Tausende von Vorlagen für jedes Team in verschiedenen Branchen zu erstellen und freizugeben. Diese Vorlagen wurden unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Schwachstellen erstellt und bieten die Grundlage, die Sie benötigen, um jedes Projekt in Gang zu bringen.

Und genau wie die ClickUp-Plattform sind diese Vorlagen vollständig benutzerdefiniert. /href/ https://clickup.com/signup Starten Sie mit der kostenlosen Nutzung von ClickUp /%href/ und nutzen Sie unsere Vorlagen als soliden Ausgangspunkt, den Sie dann an Ihre individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und Anforderungen anpassen können. Fangen Sie nicht bei Null an. Beginnen Sie mit Selbstvertrauen und sorgen Sie für einheitliche Prozesse in allen Bereichen. Es ist an der Zeit, die Arbeit intelligenter zu gestalten und die modernen Lösungen von ClickUp zu nutzen – Ihrem neuen Helfer für mehr Produktivität. 😉 undefined