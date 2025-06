28 beste ClickUp-Vorlagen, mit denen Ihr Team smarter arbeiten kann

Benötigen Sie Hilfe beim Start eines Projekts oder haben Sie wenig Zeit und benötigen eine schnelle Lösung? Oder möchten Sie vielleicht einheitliche Prozesse für alle Teams und Abteilungen schaffen?

Hier kommen die Vorlagen von ClickUp ins Spiel!

Wir wissen, dass die Suche im riesigen Internet oder der Start von Null eine gewaltige Aufgabe sein kann, insbesondere wenn Sie eine endlose Liste von Aufgaben zu erledigen haben. Aus diesem Grund hat ClickUp eine Vielzahl von Vorlagen für jedes Team und jede Abteilung in Ihrem Unternehmen entwickelt, um Ihnen die notwendige Unterstützung zu bieten, damit Sie organisiert und effizient arbeiten können.

ClickUp möchte eine moderne Lösung bieten, die alle Arten von Teams in verschiedenen Branchen unterstützt. Aus diesem Grund legen wir kontinuierlich Wert darauf, zusätzliche Ressourcen wie Vorlagen zu erstellen, mit denen Sie Ihre besten Ideen verwirklichen, schneller liefern und die Gesamteffizienz in Ihrem Unternehmen steigern können.

Nachdem das geklärt ist, ist es an der Zeit, Ihre Teams mit ClickUp-Vorlagen an Bord zu holen! ClickUp bietet über 1.000 anpassbare Vorlagen für jedes Team und deckt einen breiten Bereich von Anwendungsfällen ab. Und weil es uns um Effizienz und Zeitersparnis geht, haben wir die Auswahl auf die 28 besten ClickUp-Vorlagen reduziert, damit Sie schnell loslegen und Ihre Ziele erreichen können. 🚀

Ist Ihr Team bereit? Los geht's.

28 ClickUp-Vorlagen für Teams

ClickUp-Vorlagen für das Projektmanagement von Teams

Vorlagen für das Projektmanagement können dabei helfen, Prozesse zu standardisieren, die Effizienz zu steigern, die Kommunikation zu verbessern, Risiken zu managen und Best Practices zu integrieren.

Hier sind vier unserer Favoriten für PMO-Teams!

1. Vorlage für das Projektmanagement-Team

Vorlagen für das Projektmanagement von ClickUp

Teams im Projektmanagement (PMO) spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Projekte termingerecht, innerhalb des Budgets und gemäß den erforderlichen Qualitätsstandards abgeschlossen werden, während gleichzeitig Risiken und Erwartungen der Stakeholder gemanagt werden.

Mit der Vorlage "Projektmanagement-Team" von ClickUp bleiben Ihre Projekte und Teams auf Kurs und Sie behalten den Überblick über alle Aspekte eines Projekts, von der Planung und Initiierung über die Ausführung, Überwachung und Kontrolle bis hin zum Projektabschluss

Diese Vorlage umfasst:

Fünf vorgefertigte Ansichten (PMO-Roadmap, Wiki, Anfrageformular und mehr)

Benutzerdefinierte Status und benutzerdefinierte Felder

Tags

ClickApps

Automatisierung

Verwenden Sie diese Vorlage, um Silos und Barrieren zu beseitigen und die Struktur und das organisierte System zu schaffen, die Sie benötigen, um große, komplexe, funktionsübergreifende Projekte und Programme von der Konzeption bis zum Abschluss einfach voranzutreiben.

2. Vorlage für den Arbeitsumfang

Vorlage für den Arbeitsumfang von ClickUp

Das Arbeitsumfangsdokument ist ein wichtiges Tool für das Projektmanagement, mit dem Sie Projekte effektiv definieren, planen und ausführen können. Es stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten über den Umfang, die Ziele und die Anforderungen des Projekts informiert sind, wodurch Missverständnisse und Verzögerungen vermieden werden können.

Sorgen Sie für die Abstimmung aller Beteiligten und starten Sie jedes Client-Projekt erfolgreich mit der Vorlage "Arbeitsumfang" von ClickUp! Diese Vorlage enthält eine ClickUp-Dokument-Seite mit den folgenden Schlüsselabschnitten, die den Umfang eines Projekts definieren:

Übersicht

Hintergrund und Ziele

Ergebnisse

Zeitleiste und Meilensteine

Verwaltung

Genehmigungen

Diese Vorlage kommuniziert effektiv die Erwartungen an das Projekt und dokumentiert Projektgrenzen, Zeitleisten, Ressourcen, Ziele, Anforderungen und andere wichtige Informationen zum Projektumfang – alles in einem übersichtlichen, einseitigen Format.

3. Vorlage für Meeting-Tracker

Vorlagen für Meeting-Tracker von ClickUp

Meetings und Terminplanung sind im Projektmanagement von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, Probleme angegangen und Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Ohne ein zuverlässiges System zur Verwaltung der Kommunikation und von Meetings kann deren Nachverfolgung schwierig werden, insbesondere bei funktionsübergreifenden Teams und der externen Kommunikation mit Clients.

Bleiben Sie organisiert – behalten Sie den Überblick über alle Ihre Meetings und die damit verbundenen wichtigen Details, damit Sie mit der Meeting-Tracker-Vorlage von ClickUp Ihre Meeting-Termine und Aktionselemente im Griff haben!

Diese Vorlage umfasst:

Vier vorgefertigte Ansichten (Board, Meetings, Kalender und mehr)

Es enthält außerdem voreingestellte Status, die Sie durch Ihren Workflow führen, sowie benutzerdefinierte Felder, damit wichtige Details auf einen Blick sichtbar sind. Verwenden Sie diese Vorlage, um alle Ihre Meetings und Arbeiten an einem Ort zu verfolgen!

4. Eisenhower-Matrix-Vorlage

Eisenhower-Matrix-Vorlage von ClickUp

Die Eisenhower-Matrix ist ein nützliches Tool für Projektmanagement-Teams, um Aufgaben zu priorisieren, ihre Zeit effektiv zu verwalten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Bringen Sie Ihre Prioritäten mit der Eisenhower-Matrix-Vorlage von ClickUp auf einem digitalen Whiteboard in die richtige Reihenfolge!

Diese Vorlage umfasst:

ClickUp Whiteboard

Board-Ansicht mit Swimlane

Agenda in Listenansicht

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Und vieles mehr

Die digitalen Whiteboards von ClickUp sind hilfreich für visuelle Lerner und bieten eine übersichtliche Darstellung der Prioritäten. Verwenden Sie diese Vorlage, um Aufgaben zu priorisieren, Ihr Team auf Kurs zu halten und dringende und wichtige Aufgaben effizient zu verwalten.

ClickUp-Vorlagen für agile Teams

Agile Teams verwenden einen iterativen und inkrementellen Ansatz für die Softwareentwicklung, bei dem Zusammenarbeit, Flexibilität und Kundenzufriedenheit im Vordergrund stehen.

Um schnell zu arbeiten und mit dem Tempo und der Art des Prozesses Schritt zu halten, müssen sie agile Projektmanagement-Tools mit Vorlagen nutzen. Vorlagen für agile Teams gewährleisten Konsistenz, Effizienz, Qualität, Kommunikation und Schulung und ermöglichen gleichzeitig kontinuierliche Verbesserungen.

Schnallen Sie sich also an und bringen Sie Ihr Team mit unseren vier besten ClickUp-Vorlagen für agile Teams auf die Überholspur bis zur Ziellinie!

5. Vorlage für Software-Teams

Software Agile Teams Vorlagen von ClickUp

Agile Vorlagen können Softwareteams dabei helfen, effektiver und effizienter zu arbeiten, indem sie ihre Prozesse standardisieren, Zeit sparen, die Qualität verbessern und die Kommunikation optimieren. Mit der Software-Teams-Vorlage von ClickUp können Sie Ihr Team auf Zeitleisten, Ziele und mehr abstimmen!

Diese erweiterte Vorlage umfasst:

Sechs vorgefertigte Ansichten (Board, Liste und mehr)

ClickApps

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Status

Tags

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Und vieles mehr

Diese Vorlage optimiert den Workflow für Softwareteams, einschließlich Produkt, Design, Engineering und QA, indem sie die Zusammenarbeit in einem einzigen Space ermöglicht und agile Scrum- oder Kanban-Methoden unterstützt, von der Produkt-Roadmap bis zur Bereitstellung von Features und der Fehlerbehebung.

Probieren Sie diese umfassende Vorlage aus, um Ihre Softwareentwicklungsprozesse zu optimieren, Softwareentwicklungsprojekte effektiv zu verwalten und einen klaren und strukturierten Ansatz für die Erfassung von Anforderungen, das Design, die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung zu erhalten!

6. Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Vorlagen für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen von ClickUp

Die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen ist ein wesentlicher Bestandteil des agilen Entwicklungsprozesses und hilft Teams dabei, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, verbessern Sie die Sichtbarkeit von Projekten und legen Sie Protokolle für die Priorisierung, Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern und Problemen mit der Vorlage für die Fehler- und Problemverfolgung von ClickUp fest!

Diese erweiterte Vorlage umfasst:

Fünf vorgefertigte Ansichten (Formular zur Fehlerübermittlung, Liste gemeldeter Fehler, Fehler-Board und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und Status

Automatisierung

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Und vieles mehr

Diese Vorlage in ClickUp bietet eine leistungsstarke Lösung für Aufgabenmanagement, Berichterstellung und Nachverfolgung, mit der Projektteams den Fortschritt verwalten, Risiken mindern und Ressourcen optimieren können. Außerdem bietet sie einen zentralen hub für die Behebung von Fehlern und Problemen und fördert die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen, um eine konsistente Kommunikation, zeitnahe Lösungen und eine bessere Übersicht über den Status von Projekten zu gewährleisten.

7. Kanban für die Softwareentwicklung – Vorlage

Kanban für Softwareentwicklung – Vorlagen von ClickUp

Kanban ist eine beliebte agile Methodik und visuelle Workflow-Management-Methode, bei der die Arbeit durch Karten dargestellt wird, die verschiedene Phasen des Softwareentwicklungsprozesses durchlaufen, vom Backlog bis zur Fertigstellung.

Wenn Sie Ihren Softwareentwicklungsprozess verbessern möchten, kann die Implementierung der Vorlage "Kanban für die Softwareentwicklung" von ClickUp ein guter erster Schritt sein! Sie enthält vorgefertigte Features zur Optimierung der Anfragenannahme, zur Organisation von Aufgaben, Fehlern und Problemen, zur einfachen Visualisierung Ihres Workflows und zur Überwachung des Status jeder Aufgabe.

Diese Vorlage umfasst:

Kanban-Board

Kanban-Backlog

Anleitung für Vorlagen

Voreingestellte benutzerdefinierte Status und benutzerdefinierte Felder

Automatisierung

Und vieles mehr

Schaffen Sie mit dieser Vorlage eine solide Grundlage und rüsten Sie sich für jeden Schritt des Softwareentwicklungsprozesses, damit Sie selbstbewusst vorgehen können. Erleben Sie die Vorteile eines strukturierten Ansatzes für die Softwareentwicklung!

8. Vorlage für die Fehlerverfolgung

Vorlagen für die Fehlerverfolgung von ClickUp

Ein Softwareentwicklungsprozess ist anfällig für Fehler und Bugs. Wenn diese Probleme nicht rechtzeitig behoben werden, können sie zu Verzögerungen im Entwicklungsprozess führen, die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen und Unzufriedenheit bei den Kunden verursachen. Sie benötigen ein Überwachungs- und Protokollierungssystem, um diese Probleme effektiv zu beheben.

Verwenden Sie die Vorlage "Bug Tracking" von ClickUp, um eine solide Grundlage für die Protokollierung, Überwachung und Nachverfolgung von Fehlern und Problemen, die Verfolgung von Fortschritten und die Identifizierung potenzieller Hindernisse zu schaffen.

Diese Vorlage umfasst:

Sechs vorgefertigte Ansichten (gemeldete Fehler, Status-Board, Formular zur Übermittlung von Fehlern und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Optimieren Sie Ihren Prozess zur Nachverfolgung von Fehlern und bieten Sie Ihrem Entwicklungsteam ein konsistentes und zuverlässiges System zur Protokollierung und Überwachung von Fehlern, sobald diese auftreten. Gleichzeitig können Sie Probleme anhand ihrer Schwere und Dringlichkeit priorisieren.

Vorlagen für das Produktteam von ClickUp

Produktteams spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung, Einführung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, die den Anforderungen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen. Um Projekte effektiv voranzutreiben und entlang des Produktentwicklungszyklus zu begleiten, können Teams ClickUp für das Projektmanagement nutzen und funktionsübergreifende Teams auf einer zentralen Plattform zusammenbringen, sodass alle auf gemeinsame Ziele, Zeitleisten und mehr abgestimmt sind.

Sind Sie bereit für schnellere Lieferungen? Wir haben eine Liste mit Vorlagen für Produktteams erstellt und vier unserer besten Produktvorlagen ausgewählt, mit denen Sie Ihre Produktvision verwirklichen können!

9. Vorlage für Produkt-Roadmap

Produkt-Roadmap-Vorlagen von ClickUp

Die Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp bietet eine Makroansicht der Vision, Ausrichtung und Verpflichtungen von Features und Initiativen für ein Produkt und hilft Teams dabei, den Entwicklungsaufwand zu priorisieren, Verantwortlichkeiten zu klären und den Fortschritt in Richtung der Produktziele zu überwachen.

Diese Vorlage umfasst:

Sieben voreingestellte Ansichten (Produktanfrageformular, vierteljährliche Roadmap, Versionshinweise und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und Status

Tags

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Mit dieser Vorlage können Produktmanager ganz einfach eine Produkt-Roadmap nachverfolgen und freigeben, die Führungskräfte über den wöchentlichen Fortschritt auf dem Laufenden halten und Release-Notizen sowohl intern als auch extern veröffentlichen. Probieren Sie diese Vorlage aus und entdecken Sie, wie sie Ihrem Produktmanagement-Team helfen kann, effizienter und kollaborativer zu arbeiten!

10. Vorlage für Produktanforderungsdokumente

Vorlage für Produktanforderungsdokumente von ClickUp

Ein Produktanforderungsdokument (PRD) ist ein umfassender Leitfaden, der die wichtigsten Details eines Produkts oder Features beschreibt, einschließlich der Fragen nach dem Wer, Was, Warum, Wann und Wie seiner Entwicklung. Im Laufe der Entwicklung und wenn neue Informationen bekannt werden, sollte das PRD kontinuierlich aktualisiert werden, um die Abstimmung zwischen allen Teams sicherzustellen.

Die Implementierung der Vorlage "Produktanforderungsdokumente" von ClickUp kann diesen Prozess optimieren und Ihrem Team die Erstellung umfassender und organisierter Produktanforderungsdokumente erleichtern. Sie wurde entwickelt, um Ihren Produkt-, Design- und Engineering-Teams eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen, die langfristige Zusammenarbeit zu erleichtern und den Verantwortlichen für die Erledigung der Aufgaben Prioritäten klar zu kommunizieren. Stellen Sie mit dieser Vorlage sicher, dass alle während des gesamten Entwicklungszyklus, von der Idee bis zur Markteinführung, auf dem gleichen Stand sind.

11. Vorlage für Versionshinweise

Vorlage für Versionshinweise von ClickUp

Release Notes sind ein wichtiges internes und externes Kommunikationsmittel, das Informationen über die neuesten Updates, Features und Bugfixes für eine Produktversion bereitstellt. Sie halten Ihre internen Teams auf dem Laufenden und versorgen Ihre Kunden mit klaren Informationen über Änderungen, Neuerungen und deren Vorteile.

Standardisieren und optimieren Sie die Erstellung Ihrer Release Notes, indem Sie die Vorlage für Release Notes von ClickUp implementieren!

Diese Vorlage umfasst:

15 ClickUp-Dokumente mit verschachtelten Seiten, um Ihre Versionshinweise zu organisieren

Erhalten Sie einen Einblick in die Vorlagen, die unsere eigenen ClickUp-Produktteams verwenden, um interne und externe Produktversionshinweise freizugeben, und nutzen Sie dieses Beispiel als Vorlage für die Erstellung detaillierter und dennoch leicht verständlicher Produktversionshinweise.

12. Vorlage für Produktbeschreibungen

Produktbeschreibungsvorlage von ClickUp

Eine gute Produktbeschreibung definiert das Produkt, legt klare Ziele fest, stimmt die Beteiligten aufeinander ab, leitet die Entscheidungsfindung und dient als Referenzpunkt während des gesamten Produktentwicklungsprozesses.

Mit der Produktbeschreibungsvorlage von ClickUp hat Ihr Produktteam Zugriff auf eine vollständige Vorlage zum Ausfüllen, die Sie bei einer erfolgreichen Markteinführung unterstützt, während Sie buchstäblich alle auf derselben Seite bleiben – nämlich einer ClickUp-Dokumentseite.

Diese Vorlage umfasst:

Acht Seiten mit ClickUp-Dokumenten und Vorlagen für Release-Pläne, Produktbeschreibungen und mehr

Dieses vorgefertigte ClickUp-Dokument hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Elemente Ihrer Produktentwicklung sofort in einem einzigen Dokument zu organisieren. Und da ClickUp Docs Kommentarfunktionen und gemeinsame Bearbeitung ermöglicht, können Teams Kommentare in Ihrer Dokumentvorlage hinterlassen, um sofort zusammenzuarbeiten, oder bestimmten Teammitgliedern Kommentare zuweisen, wenn deren Input erforderlich ist – so gehen keine Bearbeitungen oder Rückmeldungen mehr verloren.

Vorlagen für Marketing-Teams von ClickUp

Um alle beweglichen Teile, Termine und Ressourcen im Blick zu behalten, benötigen spezialisierte Marketingteams ein Projektmanagement-Tool, mit dem sie ihre Projekte effizient von Anfang bis Ende vorantreiben und die individuellen Anforderungen und Workflows jedes Teams berücksichtigen können. Von Content-Teams über Design, Events und Marketing bis hin zu weiteren Bereichen – die flexible Plattform und die anpassbaren Vorlagen von ClickUp helfen jedem Marketingteam dabei, nahtlos zusammenzuarbeiten und einen optimierten Workflow zu etablieren, mit dem sie ihre beste Arbeit leisten können.

Bringen Sie alle Ihre Marketing-Teams auf die gleiche Seite, wenn es um Ziele, Ressourcen, Zeitleisten, Nachrichtenübermittlung und mehr geht – mit den Vorlagen von ClickUp. Wir haben eine umfassende Bibliothek mit Marketing-Vorlagen zur Auswahl, und um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die besten ClickUp-Vorlagen speziell für Marketing-Teams ausgewählt!

13. Vorlage für Marketing-Teams

Vorlage für Marketing-Teams von ClickUp

Wenn Unternehmen wachsen und Teams immer verstreuter werden, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten und Lücken oder Ausfälle in den Prozessen zu vermeiden. Für Marketer ist es außerdem wichtig, schnell und einfach auf wichtige Erkenntnisse zugreifen zu können.

Bringen Sie alle Ihre Marketingteams unter einem Dach zusammen, erstellen Sie einen optimierten Workflow für Teams in Ihrem gesamten Unternehmen und sorgen Sie mit der Vorlage "Marketingteams" von ClickUp dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind!

Diese Vorlage umfasst:

Sechs vorgefertigte Ansichten (Organigramm-Whiteboard, Formular für Marketinganfragen, Marketing-Wiki und mehr)

ClickApps (Zeiterfassung, Tags, Prioritäten und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Diese erweiterte Vorlage bietet eine solide und skalierbare Grundlage für Marketingteams mit vollständiger Sichtbarkeit der Projektdetails und anpassbaren Ansichten. Befähigen Sie Ihre Teams, Herausforderungen und Chancen in der sich ständig verändernden Marketinglandschaft zu meistern. Verwenden Sie diese Vorlage, um ein robustes System für Ihre Marketingprojekte aufzubauen.

14. Vorlage für Marketing-Team-Abläufe

Vorlage für Marketing-Teams von ClickUp

Die Aufgaben eines Marketingteams umfassen einen weiten Bereich, von der Planung und Durchführung von Marketingkampagnen über die Verwaltung von Budgets bis hin zur Analyse von Daten und der Optimierung von Marketingprozessen. Mit der Vorlage "Marketing Teams Operations" von ClickUp haben Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Abläufe in ClickUp einzurichten.

Diese Vorlage umfasst:

Sechs vorgefertigte Ansichten ( Organigramm, Meeting-Protokolle, Marketing-Wiki und mehr )

ClickApps (Prioritäten, Tags, Abhängigkeitswarnungen und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Verwenden Sie diese erweiterte Vorlage, um Team-OKRs zu erstellen, die Karriereentwicklung zu unterstützen, neue Teammitglieder einzubinden und Zugriff auf Beispiele für die Definition Ihrer Marketingprozesse in ClickUp zu erhalten.

15. Vorlage für die Verwaltung von Inhalten

Vorlage für die Inhaltsverwaltung von ClickUp

Content-Marketing ist eine leistungsstarke Strategie, mit der Unternehmen eine Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen, sie einbinden und Vertrauen zu ihr aufbauen können. Mit einer gut durchdachten Content-Marketing-Strategie und einem engagierten Team von Experten können Unternehmen die Kraft des Content-Marketings nutzen, um Traffic zu generieren, Leads zu gewinnen und letztendlich ihr Geschäft auf nachhaltige und sinnvolle Weise auszubauen.

Geben Sie Ihren Content-Marketing-Teams mit der Vorlage für Content-Management von ClickUp ein organisiertes System zur Verwaltung verschiedener Arten von Initiativen und Projekten an die Hand!

Diese Vorlage umfasst:

Acht vorgefertigte Ansichten (Teamdokumente, Zeitleiste, Gantt, Board und mehr)

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Diese Vorlage vereinfacht das Content-Marketing, indem sie alles bereitstellt, was Sie für die Planung und Erstellung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg benötigen. Sie unterstützt einen End-to-End-Workflow, von der Erfassung von Anfragen bis zur Bereitstellung von Inhalten, einschließlich der Pflege eines redaktionellen Kalenders. Entdecken Sie Ihre neue One-Stop-Shop-Vorlage für Ihre Content-Marketing-Anforderungen.

Bonusvorlagen

Verwenden Sie die Vorlagen für Inhaltskalender, um Ihren Redaktionskalender zu optimieren und sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Inhalte termingerecht liefern.

16. Vorlage für strategische Marketingpläne

Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp

Ein strategischer Marketingplan bietet eine klare und umfassende Roadmap, die die Marketingstrategie, Ziele und Taktiken eines Unternehmens sowie einen Aktionsplan zur Erreichung dieser Ziele umreißt.

Skizzieren Sie die Marketingstrategie Ihres Unternehmens sowie die Ziele zur Erreichung Ihrer Einzelziele und Gesamtziele mit der Vorlage "Strategischer Marketingplan" von ClickUp!

Diese Vorlage umfasst:

Zwei vorgefertigte Ansichten (Board und OKRs-Liste)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Verwenden Sie dieses ClickUp, um alle Ihre Marketingprojekte zu verwalten, und diese Vorlage, um Ihren strategischen Marketingplan zu erstellen und Beispiele für die Festlegung Ihrer Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs), einen detaillierten Plan zur Umsetzung dieser OKRs und eine Möglichkeit zur Nachverfolgung der Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele und Budgets zu erhalten.

Vorlagen für Vertriebsteams von ClickUp

Durch die Implementierung von ClickUp als Projektmanagement-Tool für Vertriebsteams stellen Sie sicher, dass Ihr Team über alle Features verfügt, um Leads zu erfassen, zu pflegen und abzuschließen, während es mit Teams im gesamten Unternehmen in Verbindung bleibt.

Legen Sie los und richten Sie ClickUp richtig ein. Hier sind vier der besten ClickUp-Vorlagen für Vertriebsteams!

17. CRM-Vorlage

CRM-Vorlage von ClickUp

Ein zuverlässiges und organisiertes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) kann Ihnen dabei helfen, Ihre Leads in verschiedenen Phasen der Customer Journey zu verfolgen und Ihrem Vertriebsteam dabei zu helfen, den Überblick über Kontaktaufnahmen, Nachfassaktionen und alles andere zu behalten, was sie benötigen, um den Abschluss zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, das eine vollständig anpassbare Plattform bietet, die Sie ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Das bedeutet, dass Sie ein CRM erstellen können, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten, auf alle Ihre Arbeiten zuzugreifen, mit internen Teams und externen Parteien zusammenzuarbeiten und Ziele und Fortschritte an einem Ort zu verfolgen. Verwenden Sie die CRM-Vorlage von ClickUp, um loszulegen!

Diese Vorlage umfasst:

Vier vorgefertigte Ansichten (Listen-, Board-, Whiteboard-Vorlagen und Dokumente)

Benutzerdefinierte Felder und Status

Automatisierung

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Und vieles mehr

Dieses leichtgewichtige und leistungsstarke CRM bietet alles, was Sie für ein funktionales und skalierbares System benötigen, und verwaltet Ihre Vertriebspipeline, einschließlich der Nachverfolgung von Leads, Geschäften, Konten und Kontakten.

Bonus

Erstellen Sie ein CRM für jeden Anwendungsfall und nutzen Sie diese CRM-Vorlagen von ClickUp, um gleich richtig durchzustarten!

18. Vorlage für Vertriebs- und Marketingplan

Vorlage für Vertrieb und Marketing von ClickUp

Vertriebs- und Marketingteams müssen eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Abläufe aufeinander abgestimmt sind und die Ressourcen optimal genutzt werden, um die besten Ergebnisse und den besten ROI für Ihr Unternehmen zu erzielen.

Bauen Sie eine umsatzgenerierende Maschine auf und etablieren Sie ein solides System, das Ihre Marketing- und Vertriebsziele integriert, indem Sie die Vertriebs- und Marketingvorlage von ClickUp implementieren!

Diese Vorlage umfasst:

Fünf vorgefertigte Ansichten (Marketing-Pipeline, Ziele, Marketing-Zeitleiste und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Die Erstellung realistischer, organisierter und umfassender Vertriebs- und Marketingpläne ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre gemeinsamen Ziele zu skizzieren und nachverfolgbare Aktionspläne zu erstellen.

19. Vorlage für Vertriebs-KPIs

Vorlage für Vertriebs-KPIs von ClickUp

Vertriebs-KPIs bieten einen konsistenten und effektiven Ansatz für die Nachverfolgung und Verbesserung der Vertriebsleistung, die Identifizierung von Chancen und die Steigerung des Umsatzes. Mit der Vertriebs-KPI-Vorlage von ClickUp können Sie alle Ihre Vertriebs-KPIs einfach festlegen, verwalten und nachverfolgen und fundiertere, datengestützte Entscheidungen treffen!

Diese Vorlage umfasst:

Vier vorgefertigte Ansichten (Wochenbericht, Monatsbericht, Umsatz-Board pro Monat und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Dokument mit einer Video-Anleitung zur Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um Vertriebsmetriken zu verfolgen und Ihre Vertriebsteams auf Kurs zu halten, damit sie ihre Ziele erreichen.

20. Vorlage für den täglichen Verkaufsbericht

Täglicher Verkaufsbericht von ClickUp

Vertriebsteams, Führungskräfte und Stakeholder benötigen Vertriebsberichte, um Einblicke in die Vertriebsleistung, das Wachstum und die Chancen zu erhalten, Prognosen für den zukünftigen Umsatz zu erstellen und auf Kurs zu bleiben, um die Ziele zu erreichen. Dokumentieren und verfolgen Sie Ihre täglichen Vertriebszahlen übersichtlich mit dem täglichen Vertriebsbericht von ClickUp!

Diese Vorlage umfasst:

ClickUp-Dokument mit Abschnitten zur Erfassung der täglichen Verkaufsübersicht und Produktleistung

Bleiben Sie organisiert und identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten, um Ihre Strategien entsprechend anzupassen – mit dieser ClickUp-Dokumentvorlage für Vertriebsteams.

ClickUp-Vorlagen für Design-Teams

Es ist klar, dass an Designprojekten viele bewegliche Teile und Personen beteiligt sind – Sie benötigen eine flexible und zuverlässige Lösung. ClickUp ist eine der besten Projektmanagement-Lösungen für Design-Teams, da es zahlreiche Features bietet, um mehrere Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu halten, Anfragen zu verwalten und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit anderen Teams aus? ClickUp kann jedes Team aufnehmen und an einem Ort zusammenbringen, wodurch die funktionsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit einfacher denn je wird.

Sind Sie bereit, ein gut funktionierendes System in ClickUp einzurichten? Wir haben vier der besten ClickUp-Vorlagen für Design-Teams aufgelistet, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren und Zeit für die kreativeren Aspekte Ihrer Arbeit sparen können!

21. Vorlage für Kreativität und Design

Vorlage für Kreativität und Design von ClickUp

Design- und Kreativteams erhalten häufig Anfragen aus verschiedenen Abteilungen zur Gestaltung und Entwicklung kreativer Assets.

Die Vorlage "Kreativität und Design" von ClickUp verbessert den kreativen Prozess durch einen strukturierten Workflow von der Aufnahme bis zur Lieferung.

Diese Vorlage umfasst:

Sechs vorgefertigte Ansichten (Formular für kreative Anfragen, kreativer Prozess, Teamdokumente und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Verwenden Sie diese Vorlage, um einen durchgängigen Workflow zu erstellen, der von der Erfassung von Anfragen über die Planung mit kreativen Briefing-Dokumenten bis hin zur Ausführung des Projekts mithilfe von Unteraufgaben reicht, und erhalten Sie ein Beispiel, das Ihnen beim Einrichten einer Asset-Bibliothek in ClickUp hilft.

22. Vorlage für Markenrichtlinien

Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp

Markenrichtlinien dienen als umfassende Referenz, die die Regeln und Standards eines Unternehmens festlegt, um die Markenidentität über mehrere Kanäle hinweg konsistent zu halten. Mit der Vorlage "Markenrichtlinien" von ClickUp können Sie Ihre Unternehmensrichtlinien klar umreißen und dokumentieren!

Diese Vorlage umfasst:

ClickUp-Dokumente mit Abschnitten zu Best Practices, Assets und mehr

Verwenden Sie diese Vorlage, um eine zentrale Ressource für Teams aus verschiedenen Abteilungen zu erstellen und ihnen den Zugriff auf die richtigen Assets zu ermöglichen, wenn sie für die Unternehmensmarke werben, sie erwähnen oder darauf verweisen.

23. Vorlage für kreative Briefings

Vorlage für kreative Briefings von ClickUp

Kreativ-Briefings dienen als Roadmap und skizzieren die Ziele, Anforderungen und Spezifikationen kreativer Projekte.

Geben Sie klare und leicht verständliche Anweisungen mit Hilfe der Vorlage "Creative Brief" von ClickUp!

Diese Vorlage umfasst:

ClickUp-Dokumente mit Abschnitten für Projektübersicht, Ziele, Zielgruppe und mehr

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Abstimmung zwischen dem kreativen Produktionsteam und anderen Beteiligten zu verbessern und jedes kreative Projekt erfolgreich umzusetzen.

24. Vorlage für Design-Briefing im Whiteboard

Vorlage für Design-Briefing-Whiteboard von ClickUp

Design-Briefings helfen Teams dabei, klare Ziele, Projektanforderungen und andere Elemente des Designprozesses festzulegen.

Erstellen Sie mit der Whiteboard-Vorlage "Design Brief" von ClickUp eine übersichtliche Darstellung Ihrer Designvorgaben, in der Sie detaillierte Anweisungen geben können!

Diese Vorlage umfasst:

Ein anpassbares ClickUp-Whiteboard mit voreingestellten Abschnitten zum Erfassen wichtiger Designdetails

Optimieren Sie Ihren Designprozess, halten Sie interne und externe Teams auf dem gleichen Zielkurs und stellen Sie sicher, dass jeder den Projektumfang versteht – mit dieser Whiteboard-Vorlage.

ClickUp-Vorlagen für Ereignisse im Team

Planen Sie ein Ereignis oder denken Sie darüber nach? Ganz gleich, ob Sie aus privaten oder beruflichen Gründen ein Ereignis planen, Sie können ClickUp als Tool für das Projektmanagement von Ereignissen nutzen!

Wir haben gesehen, wie unsere Kunden ClickUp nutzen, um alle möglichen Ereignisse zu planen, von globalen Konferenzen über Hochzeiten bis hin zu Konzerten. Aber sie sind nicht die Einzigen, die ClickUp für das Veranstaltungsmanagement nutzen. Wir sind stolz darauf, dass unser eigenes Veranstaltungsteam ClickUp nutzt, um spektakuläre Events zu organisieren und durchzuführen, darunter unsere ultimative Konferenz zum Thema Produktivität, LevelUp!

Um Ihrem Event-Team dabei zu helfen, jede Art von Veranstaltung erfolgreich zu planen und durchzuführen, haben wir eine Liste mit Vorlagen für die Veranstaltungsplanung zusammengestellt und die vier besten Vorlagen für Event-Teams in ClickUp ausgewählt!

25. Vorlage für Ereignis-Marketing

Vorlage für Event-Marketing von ClickUp

Die Planung und Durchführung eines erfolgreichen Ereignisses umfasst die Verwaltung mehrerer Teams, Budgets, Zeitleisten und Ressourcen. Aus diesem Grund benötigen Event-Teams ein Projektmanagement-Tool, um einen optimierten Workflow zu etablieren und alle Aspekte der Veranstaltungsplanung zu verwalten.

Es ist Zeit, sich an die Planung Ihres Events zu machen und die Vorlage für Event-Marketing von ClickUp zu nutzen!

Diese Vorlage umfasst:

Fünf vorgefertigte Ansichten (Liste und Board-Ansicht für die Nachverfolgung von Ereignissen, Kalender für Ereignisse und mehr)

Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Mit ClickUp können Event-Teams ein System aufbauen, das ihren individuellen Anforderungen entspricht, und die gesamte Plattform an die Projektanforderungen, Workflow-Präferenzen und andere Teams im Unternehmen anpassen. Verwenden Sie diese Vorlage, um alle Ihre Marketing-Ereignisse an einem Ort zu verfolgen.

26. Vorlage für die Planung großer Ereignisse

Vorlage für die Planung großer Ereignisse von ClickUp

Sie veranstalten oder planen ein großes Marketing-Ereignis?

Die Planung von Großveranstaltungen kann schwierig sein. Aus diesem Grund haben wir die Vorlage "Planung von Großveranstaltungen" von ClickUp erstellt, mit der Sie effizienter arbeiten können, indem Sie manuelle Verfahren vereinfachen und automatisieren und alle Aufgabeninformationen vor und nach dem Ereignis an einem Ort speichern.

Diese Vorlage umfasst:

Vier vorgefertigte Ansichten (Ereignisübersicht, Meeting-Protokoll und mehr)

Benutzerdefinierte Status

Leitfaden für Vorlagen Dokument

Verwenden Sie diese Vorlage, um Planungsaufgaben und die Nachverfolgung von Ressourcen zu automatisieren, und machen Sie sie zu Ihrer zentralen Anlaufstelle für Ihr nächstes großes Projekt zur Planung von Ereignissen.

27. Vorlage für Pressemitteilungen

Vorlage für Pressemitteilungen von ClickUp

Eine Pressemitteilung ist ein offizielles schriftliches Dokument, das Medienvertretern zu einem Ereignis, einer Produkteinführung, einer Dienstleistung oder anderen Ankündigungen übergeben wird. Skizzieren und erfassen Sie alle Schlüsselelemente Ihrer nächsten Pressemitteilungen mit der Pressemitteilung-Vorlage von ClickUp!

Diese Vorlage umfasst:

ClickUp-Dokumente mit einem strukturierten Beispiel für eine Pressemitteilung

Richten Sie mit dieser ClickUp-Dokumentvorlage für Pressemitteilungen ein System zum Erstellen und Freigeben wichtiger Unternehmensankündigungen ein.

28. Vorlage für Ereignisbeschreibung

Vorlage für Ereignisbeschreibung von ClickUp

Jedes erfolgreiche Ereignis beginnt mit einer detaillierten Planung. Verwenden Sie die Vorlage "Event Brief" von ClickUp, um eine Zusammenfassung Ihrer Ziele, Erfolgskennzahlen, Meilensteine und anderer Schlüsselelemente Ihrer Ereignisse zu erstellen!

Diese Vorlage umfasst:

ClickUp-Dokument mit verschachtelten Seiten für Ereigniszusammenfassungen und Zeitpläne

Bleiben Sie organisiert, sorgen Sie für Abstimmung zwischen allen Beteiligten und starten Sie Ihre Ereignisplanung mit dieser Vorlage.

ClickUp-Vorlagen: Ihr neuer Begleiter für mehr Produktivität

Das war's auch schon – 28 unserer bevorzugten ClickUp-Vorlagen für Projektmanagement, agile Teams, Marketing, Vertrieb, Design und Teams für die Organisation von Ereignissen!

Wir wissen, dass es schwierig sein kann, etwas Neues zu beginnen oder ein gutes System zu finden. Deshalb hat es sich ClickUp zur Aufgabe gemacht, Tausende von Vorlagen für Teams aus verschiedenen Branchen zu erstellen und freizugeben. Diese Vorlagen wurden unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Probleme entwickelt und bieten Ihnen die Grundlage, die Sie benötigen, um jedes Projekt schnell zu starten.

Und genau wie die ClickUp-Plattform sind auch diese Vorlagen vollständig anpassbar. Starten Sie ClickUp kostenlos und nutzen Sie unsere Vorlagen als solide Ausgangsbasis, die Sie dann an Ihre individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und Anforderungen anpassen können.

Fangen Sie nicht bei Null an. Starten Sie mit Zuversicht und sorgen Sie für einheitliche Prozesse auf ganzer Linie. Es ist Zeit, smarter zu arbeiten und die Vorteile der modernen Lösungen von ClickUp zu nutzen – Ihrem neuen Produktivitäts-Helfer. 😉