8 Schritte zur Kunden-Onboarding, die die Abwanderung reduzieren (mit Vorlagen)

Erfolg!

Sie haben einen neuen Client für Ihre Agentur gewonnen. Und jetzt sind Sie bereit zu zeigen, warum er mit der Investition in Ihr Team die beste Entscheidung getroffen hat.

Auch wenn Sie die Clients dazu gebracht haben, den Vertrag zu unterzeichnen, ist die Gewinnung dieser neuen Clients noch nicht erledigt. Nach dem Papierkram müssen Sie sicherstellen, dass der Onboarding-Prozess für neue Clients noch einen Schritt weiter geht, um Vertrauen in Ihre Agentur zu schaffen, indem Sie ihnen alles (und jeden Schritt) zeigen, was sie erwarten können.

Eine Umfrage von Wyzowl ergab, dass 88 % der Befragten angaben, sie würden einem Geschäft, das Onboarding und informative Inhalte in den Vordergrund stellt, treuer sein.

Zwar investieren Agenturen unzählige Stunden in Initiativen vor der Kundenaufnahme, doch ist es ebenso wichtig, die Kundenbeziehung anschließend durch ein umfassendes Onboarding-Erlebnis zu pflegen.

Was ist Client-Onboarding?

Die Kunden-Onboarding-Phase ist der Prozess, bei dem neue Kunden in ein Geschäft integriert und eine starke und produktive Arbeitsbeziehung aufgebaut wird. Sie ist ein entscheidender Schritt in der Kunden-Geschäfts-Beziehung, da sie den Ton für zukünftige Interaktionen angibt und dazu beiträgt, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis aufzubauen.

Dieser Prozess hilft Clients, alle Features und Vorteile des Produkts kennenzulernen, damit sie den vollen Wert daraus ziehen können, was die Wahrscheinlichkeit einer Abwanderung verringert.

Um langfristigen Erfolg mit Clients zu gewährleisten, sollten Sie in die Kunden-Onboarding-Prozesse genauso viel investieren wie in die Lead-Generierung.

Der erste Eindruck zählt. Ein guter Onboarding-Prozess schafft klare Erwartungen, verhindert Scope Creep und sorgt für eine positive Kundenerfahrung, was Ihre Marke stärkt und die Rentabilität steigert.

Beispiele für die Kunden-Onboarding-Prozesse

Je nach den Bedürfnissen des Clients und der Art der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen können Sie zwischen drei Arten von Onboarding-Prozessen wählen:

Virtuelles Onboarding: Bei dieser Art von Client-Onboarding-Workflow wird alles aus der Ferne über Online-Dokumente, Video-Konferenzen und digitale Kunden-Onboarding-Software abgewickelt.

Persönliche Einarbeitung: Wenn das Produkt oder die Dienstleistung komplexer Natur ist oder physische Hardware umfasst, bevorzugt der Client möglicherweise einen persönlichen Einarbeitungsprozess. Hier führen Sie ihn und sein Team persönlich im Büro oder an einem vorher festgelegten Ort durch Alles, was sie wissen sollten.

Hybrides Onboarding: Diese Art des Onboarding-Prozesses ist eine Mischung aus virtueller und persönlicher Interaktion. Die Zusammensetzung kann je nach den Anforderungen des Clients variieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Begrüßen Sie neue Kunden ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Ganz gleich, ob Sie neue Kunden einrichten, bestehende Kunden umstellen oder einfach Ihr gesamtes Kunden-Onboarding-System überarbeiten – die Kunden-Onboarding-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen! Diese Onboarding-Vorlage hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Clients zu verstehen und ihnen ein maßgeschneidertes Onboarding-Erlebnis zu bieten.

Warum ist die Onboarding-Phase für Clients wichtig?

Das Kunden-Onboarding ist ein entscheidender Schritt in der Kunden-Geschäfts-Beziehung, der dazu beiträgt, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Beziehung für einen erfolgreichen und langfristigen Erfolg zu stärken.

Hier sind einige Schlüssel-Gründe, warum die Onboarding-Phase für Clients wichtig ist:

Besseres Verständnis: Das Onboarding hilft Unternehmen, die Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele ihrer Clients besser zu verstehen. Diese Informationen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Beziehung produktiv und erfolgreich ist. Höhere Kundenzufriedenheit: Wenn sich Clients willkommen und geschätzt fühlen, sind sie eher mit den erhaltenen Dienstleistungen zufrieden und bleiben dem Geschäft treu. Das Onboarding trägt dazu bei, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen und ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern. Gesteigerte Effizienz: Ein gut strukturierter Onboarding-Prozess kann Ein gut strukturierter Onboarding-Prozess kann die Einbindung neuer Clients in das Geschäft optimieren , Unklarheiten beseitigen und das Risiko von Fehlern minimieren Stärkere Beziehungen: Das Onboarding hilft dabei, Vertrauen aufzubauen und starke, langfristige Beziehungen zwischen Clients und Unternehmen zu fördern. Dies kann wiederum zu einer höheren Kundenbindung und Folgegeschäften führen Mehr Umsatz: Unternehmen entscheiden oft auf der Grundlage der Art der Onboarding-Unterstützung, die sie erwarten können, mit wem sie zusammenarbeiten. Mit einem soliden Plan für das Kunden-Onboarding wird Ihr Vertriebsteam mehr Geschäfte abschließen.

8-stufiger Prozess zum Onboarding von Clients

Um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Client-Onboarding-Prozess zu verbessern oder zu skalieren, haben wir die einzelnen Schritte – zusammen mit einigen hilfreichen Vorlagen – zusammengestellt, die Ihre neuen Clients von Anfang an beeindrucken werden.

Los geht’s!

1. Legen Sie klare Erwartungen an Ihre Agentur und die zu erbringenden Leistungen fest

Sie haben es geschafft! Es ist an der Zeit, die Wochen oder Monate zu feiern, die Sie damit verbracht haben, eine Beziehung zu einem Interessenten aufzubauen, der nun endlich Kunde geworden ist. Sie haben es gespürt, er hat es gespürt, und es ist eine strahlende neue Gelegenheit, sich bei ihm beliebt zu machen.

Ein gutes Onboarding-Erlebnis sollte zwei Dinge zu erledigen haben:

Bestätigen Sie Ihren Kunden, dass sie mit der Zusammenarbeit mit Ihrer Agentur die richtige Wahl getroffen haben.

Beseitigen Sie jegliche Unsicherheit, indem Sie klar darlegen, was der Client von der Beziehung erwarten kann.

Ersteres ist der angenehme Teil und wird traditionell dadurch erledigt, dass Sie Ihrem neuen Kunden einen Willkommensbrief oder eine Willkommens-E-Mail sowie einen Token des Dankes schicken. Je nachdem, welche Einstellung Ihre Agentur haben möchte, kann dies ein Paket mit Markenartikeln oder ein paar Leckereien sein.

Diese Gesten der Wertschätzung sorgen dafür, dass Ihre Agentur von neuen Clients als Partner und nicht nur als weiterer Anbieter wahrgenommen wird. Diese kleinen Aufmerksamkeiten wirken sich zudem positiv auf Ihren Net Promoter Score (NPS) aus.

Lesen Sie auch: Unsere Liste der besten Anbieter-Management-Software!

Der zweite Schritt – das Festlegen von Erwartungen – erfolgt am besten in einer Einführungs-E-Mail, in der klar dargelegt wird, was der Kunde von Ihnen erwarten kann. Darin sollten Sie den Onboarding-Prozess beschreiben, Ihre Ansprechpartner vorstellen, eine klare Zeitleiste für die nächsten Schritte angeben und eine Checkliste für das Kunden-Onboarding bereitstellen.

Diese Transparenz gibt Ihren neuen Clients die Gewissheit, dass sie eine gute Investition getätigt haben, und überbrückt die Lücke zwischen der Konversion und dem Onboarding-Prozess, sodass sie sich nicht im Ungewissen gelassen fühlen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen, um den Fortschritt Ihrer Clients im Onboarding-Prozess zu verfolgen, Meilensteine zu feiern und sie motiviert zu halten. Beispielsweise sollte Ihr Customer-Ops-Team automatisch benachrichtigt werden, wenn Sie den Status eines Leads von „Interessent“ auf „Neukunde“ ändern – als Erinnerung daran, eine Erinnerung an die Versendung eines Willkommensgeschenks zu senden.

Automatisieren Sie Aufgaben mit ClickUp und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – ganz ohne Programmierkenntnisse!

2. Entwerfen und versenden Sie einen Fragebogen zum Onboarding der Clients

Wahrscheinlich haben Sie während Ihres Verkaufsprozesses eine vorläufige Einschätzung des Clients vorgenommen, um sicherzustellen, dass Sie gut zusammenpassen. Nun, da der Client unterschrieben hat, ist es an der Zeit, genauer zu untersuchen, was er sucht. Es ist Zeit für einen Fragebogen zum Client-Onboarding.

Ein Onboarding-Fragebogen ist ein entscheidender Schritt in einem guten Client-Onboarding-Prozess. Er hilft Ihnen, die Erwartungen des Clients zu verstehen und herauszufinden, welche vorhandenen Ressourcen Ihnen dabei helfen können, diese zu erfüllen.

Beispielsweise variieren Fragebögen zur Kunden-Onboarding je nach dem von Ihnen angebotenen Produkt oder der Dienstleistung, aber einige Fragen, die Sie einbauen könnten, sind: Wie kann unser Produkt/unsere Dienstleistung Ihnen dabei helfen, Ihre ICP in Kunden zu verwandeln?

Welche übergeordneten Ziele möchten Sie mit unserem Produkt/unserer Dienstleistung erreichen?

Welche KPIs sind für Sie in den nächsten sechs Monaten oder im nächsten Jahr ein Einzelziel?

Wie möchten Sie Ihr Budget aufteilen?

Verfügen Sie über bereits vorhandene Ressourcen oder Materialien, die wir nutzen können, um Sie beim Erreichen Ihrer Ziele zu unterstützen?

Welche Beispiele für [Dienstleistungsbereich einfügen] gefallen Ihnen?

Wer aus Ihrem Team wird unser Hauptansprechpartner sein, und wer sind Ihre wichtigsten Stakeholder?

Wie sieht Ihr ideales Kundenprofil (ICP) aus?

Diese Fragen helfen Ihnen dabei, herauszufinden, wie Sie schnell einen Wert auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Kunden schaffen können, um den besten Onboarding-Prozess zu gewährleisten.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Formularen können Sie Umfrageantworten direkt in Aufgaben umwandeln oder einfach die benötigten Informationen aus einem Client-Formular erfassen.

3. Erstellen Sie eine Service-Level-Vereinbarung (SLA)

Wenn in Ihrem Vertrag keine Verantwortlichen und Fälligkeitsdaten für die Arbeit festgelegt sind, sollten Sie die Erstellung eines Service Level Agreements (SLA) in Betracht ziehen. Ein SLA greift Alles auf, was Sie aus dem Onboarding-Fragebogen gelernt haben, und wendet es auf die vertraglichen Bedingungen Ihrer Zusammenarbeit mit dem Kunden an.

Wenn der Vertrag das „Was“ ist und Ihre zukünftige Beziehung erläutert, dann ist das SLA das „Wer“, „Wann“ und „Wie“.

Beispielsweise enthält Ihr Vertrag eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer Marketingstrategie zu einem bestimmten Preis. Das SLA legt fest, wie diese Strategie erstellt und umgesetzt wird, einschließlich der Aufgabenverantwortlichen, Zeitleisten und spezifischer Zuständigkeiten der Mitglieder des Teams.

So stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Clients sich über die Erwartungen einig sind und die Verantwortlichkeiten klar sind, falls im Rahmen Ihres Clients-Onboarding-Prozesses ein Teil der Vereinbarung nicht wie geplant verläuft.

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage für Dienstleistungsverträge von ClickUp für Klarheit und Konsistenz in all Ihren SLAs

Die Vorlage für Dienstleistungsverträge von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um schnell ein SLA zu erstellen, darunter:

Eine umfassende Übersicht über die angebotenen Dienstleistungen der Anbieter

Die Bedingungen für die Zahlung für diese Dienstleistungen

Klare Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses des Projekts

4. Richten Sie Kundenkonten ein

An dieser Stelle sollten Sie damit beginnen, die Konten des Clients auf den verschiedenen Plattformen oder in der Software einzurichten, die Sie verwenden werden. Dazu gehören die Einrichtung von Konten und Regeln für Administratoren, die Einrichtung von Zahlungen sowie das Freigeben von Anmeldedaten und Schulungsmaterialien.

Wenn Sie über ein Kundenportal verfügen, müssen Sie die Clients dort einrichten und ihnen die notwendigen Erläuterungen geben.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie an dieser Stelle eine gemeinsame Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, mit ClickUp Docs oder auch einfach einer To-do-Liste.

5. Organisieren Sie ein Kickoff-Meeting für das Projekt

Ein Kickoff-Meeting festigt Ihre Arbeitsbeziehung. Sicher, Sie haben sich vielleicht schon vorher etwas Zeit genommen, um sich kennenzulernen, aber Ihr Kunden-Onboarding-Prozess ist Ihre Gelegenheit, zu definieren, wie Sie zusammenarbeiten werden. Während dieses Onboarding-Gesprächs sollten Sie:

Stellen Sie Ihr Team vor

Finden Sie heraus, wie jeder am liebsten kommuniziert und das Produkt oder die Dienstleistung erhält, beispielsweise über Slack oder E-Mail

Legen Sie den Umfang des Projekts und die Ziele fest

Legen Sie fest, wie die Zusammenarbeit ablaufen soll, einschließlich des Lieferrhythmus und der Art und Weise, wie Sie Feedback erhalten

Präsentieren Sie Ihr SLA

Stellen Sie Ressourcen wie die Kontaktdaten Ihres Teams, den Zugang zu Tools für Projektmanagement und andere Informationen bereit , die Ihr neuer Client wissen muss

Das erste Gespräch sollte die während des Vertragsabschlusses und des Onboarding-Prozesses festgelegten Erwartungen bekräftigen, damit Sie einen guten Start hinlegen. Dies bietet die Gelegenheit, sicherzustellen, dass beide Teams hinsichtlich der Strategie und der Zielsetzungen auf einer Linie sind, bevor Sie sich in die Projekte vertiefen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über Ihre Meeting-Agenden mit der ClickUp-Agenda-Vorlage

Planen Sie Ihre Client-Meetings effizient mit der ClickUp-Vorlage für Tagesordnungen. Diese Vorlage sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und Verantwortung für ihre Arbeit übernehmen, sodass jedes Meeting erfolgreich und produktiv verläuft.

💡 Profi-Tipp: Mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Meeting-Notizen machen und können sich ganz auf das Besprochene konzentrieren. Probieren Sie es noch heute aus.

6. Planen Sie ein internes Meeting nach dem Kick-off

Das interne Meeting nach dem Kickoff hilft dabei, Erkenntnisse aus dem Kickoff-Gespräch zu sammeln, vorhersehbare Hindernisse zu beseitigen und Fragen zu klären. So wie das Projekt-Kickoff-Meeting Ihr Team mit dem Ihres Clients abstimmt, sorgt das interne Meeting nach dem Kickoff für die Abstimmung Ihrer verschiedenen internen Teams auf das Projekt.

Nutzen Sie dieses Meeting, um Ihr internes Team über das SLA und den Projektumfang zu informieren und die einzelnen Aufgaben zuzuweisen. Legen Sie interne Erwartungen und Rollen fest, damit Sie Ihrem Client konsistent und effektiv Ergebnisse liefern können.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie das Feature der Tabellenansicht von ClickUp, um Kundenanforderungen zu erfassen und ClickUp-Aufgaben damit zu verknüpfen.

Der Onboarding-Prozess sollte sich wie ein gemeinsamer Aufwand anfühlen. Aufeinander abgestimmte Mitglieder des Teams mit klaren Zielen und Erwartungen sorgen für bestmögliche Ergebnisse und übertragen diese Energie auf positive Kundenerlebnisse.

Der einfachste Weg, Teams aufeinander abzustimmen, ist eine zentralisierte Plattform für Produktivität wie ClickUp. Teams können problemlos bei jedem Aspekt eines Projekts zusammenarbeiten – ohne ständig zwischen verschiedenen Tools und Plattformen hin- und herspringen zu müssen.

Nutzen Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer im Zeitplan liegt und wer im Rückstand ist, und verschieben Sie Aufgaben ganz einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuweisen

💡 Profi-Tipp: Die Workload-Ansicht in ClickUp hilft Ihnen dabei, die Arbeitsbelastung jedes Teammitglieds zu verfolgen und Aktivitäten bei Bedarf neu zu koordinieren.

7. Planen Sie regelmäßige Nachfassaktionen

Regelmäßige Kommunikation mit Clients ist Teil einer gesunden und produktiven Beziehung – insbesondere im Onboarding-Prozess. Diese Kommunikation muss jedoch einem klaren Zweck dienen: entweder das Leben Ihres Clients zu erleichtern oder Ihr Projekt wertvoller zu machen.

Die Planung regelmäßiger monatlicher Client-Meetings als Teil Ihres Onboarding-Prozesses hilft Ihrem Team, eventuelle Bedenken im Vorfeld anzusprechen, während Sie zusammenarbeiten.

Informieren Sie Ihre Clients in diesen Meetings über strategische Entwicklungen und stellen Sie einen Bericht über die Ergebnisse Ihrer Dienstleistungen bereit, um Ihren Wert zu unterstreichen. So bleiben Sie bei Ihren Clients im Gedächtnis, steigern die Zahl der Weiterempfehlungen, schaffen mehr Möglichkeiten für Upselling und erzielen letztendlich höhere Gewinne.

Die Vorlage für Projekt-Updates von ClickUp für Professional Services hilft Ihnen dabei, schnell und einfach umfassende Projekt-Updates zu erstellen, die Ihre Clients auf dem Laufenden halten.

Senden Sie eine Nachfass-E-Mail, in der Sie die besprochenen Punkte und die Aufgaben für jedes Team zusammenfassen, damit der Kunde aus Ihrem Meeting im Onboarding-Prozess konkrete Erkenntnisse mitnehmen kann.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain schnell E-Mails und Nachrichten

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, Notizen von Meetings zusammenzufassen und E-Mails in Ihrem bevorzugten Stil zu verfassen.

Bieten Sie zusätzlich zu den monatlichen Meetings wöchentliche schriftliche Updates über Slack, E-Mail oder den vom Client bevorzugten Kanal an. Diese Updates sollten geplante Leistungen des Projekts und alle noch offenen Elemente aus der Vorwoche enthalten.

Beispielsweise könnte eine Content-Marketing-Agentur nach dem anfänglichen Onboarding-Prozess die folgenden Elemente in ihr wöchentliches Update aufnehmen: Eigene Daten oder Fachexperten, auf die Sie für anstehende Projekte Zugriff benötigen

Eine Liste der Social-Media-Beiträge und Blogposts, die Sie in der vergangenen Woche für den Client veröffentlicht haben

Welche Beiträge der Client in der laufenden Woche erwarten kann

Ausstehende Freigaben von Inhalten, die Sie vom Client benötigen

Diese Updates bieten Ihnen die Gelegenheit, auf Kundenfragen einzugehen, potenzielle Hindernisse für die kommende Woche zu vermeiden und Ihren Wert zu unterstreichen.

Optimieren Sie die Kommunikation der Teams und setzen Sie Chats mit ClickUp Chat in Taten um

💡 Profi-Tipp: Die Kanäle im ClickUp-Chat helfen Ihnen und Ihrem Team, mit jedem Client innerhalb von ClickUp in Verbindung zu bleiben; kein Umschalten mehr zwischen Aufgabenmanagement-Tools, E-Mail, Chat-Software und all Ihren anderen Tools!

8. Optimieren Sie Ihr Onboarding-Erlebnis

Wenn Unternehmen wachsen, ist mit einigen Lücken im Onboarding-Prozess zu rechnen. Es ist unerlässlich, diese Lücken proaktiv zu identifizieren und entsprechend zu optimieren. Die Optimierung Ihres Onboardings erfolgt in zwei Schritten: Feedback sammeln und interne Zusammenarbeit, um auf das Feedback einzugehen.

Beginnen Sie damit, sowohl formell als auch informell Feedback von neuen Clients einzuholen. Bei einem erfolgreichen Onboarding-Prozess werden die Clients in jedem Meeting gefragt, ob sie Fragen oder Bedenken haben, und es wird eine Notiz gemacht, welche Arten von Fragen regelmäßig auftauchen.

Sammeln Sie diese Notizen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem Ihr Team sie später sortieren und analysieren kann.

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Details zu Meetings, verfolgen Sie wichtige Erkenntnisse und weisen Sie Aufgaben mühelos zu – mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Die Vorlage für Besprechungsprotokolle von ClickUp enthält einfache, vorgefertigte Seiten zur Organisation von Teams, individuelle Notizen zu Besprechungen und Anleitungen, wie Sie das Beste aus Ihren Feedback-Sitzungen herausholen können. Diese Vorlage für die Zusammenarbeit ist ein ClickUp Dokument, das als perfekte Vorlage für eine erfolgreiche Zusammenfassung von Meetings dient.

Bitten Sie anschließend um direktes Feedback, indem Sie nach dem Abschließen des Onboardings (in der Regel 120 Tage nach Vertragsunterzeichnung) einen Fragebogen zur Onboarding-Erfahrung neuer Kunden versenden.

Diese beiden Formen von Feedback helfen Ihnen dabei, herauszufinden, was Ihr neuer Client benötigt und wo Sie in Ihrem bestehenden Customer-Success-Workflow noch Nachholbedarf haben.

Vergessen Sie nicht, intern zusammenzuarbeiten

Das Kundenfeedback zeigt Ihnen, wo die Probleme liegen, aber jetzt liegt es an Ihrem Team, eine Lösung zu finden. Am einfachsten geht das durch ein Brainstorming mit Ihrem Team auf einem ClickUp-Whiteboard.

Arbeiten Sie eng mit Ihrem internen Onboarding-Team zusammen, um Antworten zu bündeln und Themen zu identifizieren. Sobald die Themen identifiziert sind, überlegen Sie, an welcher Stelle der Customer Journey Sie Lösungen für diese Lücken anbieten können.

Ein Beispiel für Lewis Norwoods Whiteboard für Pharmacy Mentor

Lewis Norwood, Leiter der Kundenbetreuung bei Pharmacy Mentor, erklärte, wie sein Team ClickUp Whiteboards nutzte, um Lücken bei der Kunden-Onboarding-Prozesse erfolgreich zu identifizieren und zu beheben.

Wir haben buchstäblich alles durchgegangen und jede einzelne Phase besprochen. Am Ende hatten wir Einigkeit und Übereinstimmung hinsichtlich der Customer Journey und haben sogar eine große Lücke entdeckt, die uns zuvor nie aufgefallen war.

Wir haben buchstäblich alles durchgegangen und jede einzelne Phase besprochen. Am Ende hatten wir Einigkeit und Übereinstimmung hinsichtlich der Customer Journey und haben sogar eine große Lücke entdeckt, die uns zuvor nie aufgefallen war.

Best Practices für einen reibungslosen Onboarding-Prozess für neue Clients

Ein effektives Kunden-Onboarding ist entscheidend, um die Grundlage für eine starke, langfristige Beziehung zu schaffen. Hier sind die Best Practices für einen reibungslosen und erfolgreichen Onboarding-Prozess:

Legen Sie von Anfang an klare Erwartungen fest: Definieren Sie den Umfang, die zu erbringenden Leistungen und den Kommunikationsprozess. Klären Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten und legen Sie wichtige Meilensteine fest.

Gestalten Sie das Onboarding benutzerdefiniert: Passen Sie das Onboarding an die spezifischen Bedürfnisse und die Branche des Clients an. Weisen Sie einen festen Kundenbetreuer zu und bieten Sie maßgeschneiderte Ressourcen und Sitzungen mit Schulungen an.

Automatisieren und optimieren Sie den Prozess: Stellen Sie ein leicht zugängliches Kundenportal für Unterlagen und Updates bereit. Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Willkommens-E-Mails und nutzen Sie Stellen Sie ein leicht zugängliches Kundenportal für Unterlagen und Updates bereit. Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Willkommens-E-Mails und nutzen Sie Onboarding-Software oder CRM-Systeme für die Nachverfolgung des Fortschritts.

Sorgen Sie für einen reibungslosen Wissenstransfer: Erfassen Sie alle notwendigen Informationen vom Client mithilfe strukturierter Erfassungsformulare. Geben Sie relevante Unternehmensrichtlinien, Produktleitfäden oder Schulungsmaterialien frei

Legen Sie den Schwerpunkt auf Kommunikation und Kundenbindung: Legen Sie bevorzugte Kommunikationskanäle und die Häufigkeit von Updates und Check-ins fest. Ermutigen Sie zu Feedback und gehen Sie umgehend auf Bedenken ein.

Sorgen Sie für schnelle Erfolge, um Vertrauen aufzubauen: Bieten Sie sofortigen Wert, indem Sie ein wichtiges Feature oder eine Dienstleistung demonstrieren. Identifizieren und präsentieren Sie erste Metriken oder kleine Meilensteine.

Messen Sie den Erfolg und verbessern Sie den Prozess kontinuierlich: Legen Sie messbare Onboarding-KPIs wie die Zeit bis zum ersten Wert (TTFV) fest. Sammeln Sie Feedback, iterieren Sie und verfeinern Sie den Onboarding-Prozess

ClickUp: Ihre Komplettlösung für das Onboarding der Clients

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen für Ihr CRM, Ihr Client-Projektmanagement, die dazugehörigen Dokumente und die Teamkommunikation umschalten müssen. ClickUp macht das möglich.

Verwalten Sie Ihre Clients, Leistungen und Teams mühelos an einem Ort. ClickUp zentralisiert Ihren gesamten Workflow in einer KI-gestützten CRM- und Projektmanagement-Plattform – vom Kunden-Onboarding bis zum Abschluss des Projekts.

Wir sind davon überzeugt, dass die effektivste Software für die Kunden-Onboarding-Prozesse und der Vertriebsprozess teamübergreifend funktionieren und die gesamte Customer Journey abdecken sollte. ClickUp basiert auf dem Kernkonzept der Steigerung der Produktivität für Teams, weshalb wir es vollständig anpassbar gestaltet haben.

Denn eine Plattform, die nicht auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, behindert nur die Produktivität. Erleben Sie noch heute die Freiheit vom Kontextwechsel.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an.