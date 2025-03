14 beste Agenturverwaltungssoftware im Jahr 2025

Viele Agenturen sind ständig mit zahlreichen Herausforderungen im Agenturmanagement konfrontiert. Von der Verwaltung mehrerer Projekte, Kunden und Zeitleisten bis hin zur Produktion hochwertiger Arbeit und Nachverfolgung des Fortschritts bei gleichzeitiger Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten - Agenturen haben alle Hände voll zu tun.

Unterstützen Sie Ihre kreativen Teams bei der Ressourcenplanung, dem Projektmanagement und der Zusammenarbeit im Team mit der richtigen Software für das Agenturmanagement, damit sie erfolgreich sind und nicht ausbrennen, client-Management und mehr.

Wir haben 14 der besten Agenturverwaltungssoftware, die heute verfügbar sind, zusammen mit ihren besten Features, Limitierungen, Preisen und Bewertungen von Kunden zusammengestellt, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Software für Ihre Bedürfnisse zu helfen!

Was ist eine Agenturverwaltungssoftware?

Eine Agenturverwaltungssoftware oder ein Agenturverwaltungssystem ist eine abschließende Lösung für die Verwaltung von Prozessen und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Mit anderen Worten, es ist ein Tool, das die Abläufe rationalisiert und die Prozesse verbessert, damit Sie Ihr Geschäft vergrößern können.

Um die richtige Agentursoftware für Ihr Team zu finden, müssen Sie jedoch recherchieren und sorgfältig abwägen, denn nicht alle Agenturmanagement-Tools sind gleich gut! Einige eignen sich am besten für das Projektmanagement, andere für die Terminplanung, das Einholen von Kundenfeedback, die Verwaltung der Projektplanung usw.

Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, können Sie mit einer Agenturverwaltungssoftware die Unterstützung erhalten, die Sie für die Verwaltung aller Bereiche Ihres Geschäfts benötigen.

14 Beste Agenturverwaltungssoftware

Und jetzt sind wir hier. Wir haben für Sie 14 der besten software für digitale Marketingagenturen für Werbeagenturen, Marken, PR, Webdesign und andere. Schauen Sie sich jede Software an, um zu verstehen, wofür Sie sie verwenden können, welches Tool Sie zu Ihrem Tech-Stack hinzufügen können oder welches Tool vielleicht alles abdeckt, was Ihr Team braucht.

1. ClickUp

Am besten geeignet für Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

Lassen Sie uns mit ClickUp beginnen. ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement- und produktivität tool wurde für alle Teams in verschiedenen Branchen, einschließlich Marketing-Agenturen, in ihren frühen bis reifen Phasen entwickelt.

Diese Software mit vielen Features bietet Hunderte von fortschrittlichen Features gibt Marketing-Agenturen die Tools an die Hand, die sie benötigen, um mehrere Projekte, Kunden und Fristen zu verwalten, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, Ziele zu verfolgen und Fortschritte zu messen - alles an einem Ort.

Zunächst einmal bietet ClickUp eine vollständig anpassbare Plattform, die jedem Team die nötige Flexibilität bietet, um ClickUp so zu konfigurieren, dass es zu ihren individuellen Workflows und anforderungen an das Projekt . Wie für die Ansicht Ihrer Arbeit, erhalten über 15 benutzerdefinierte ClickUp Ansichten um Ihre Arbeit zu visualisieren, was bei der Verwaltung verschiedener Projekte sehr nützlich ist. Nutzen Sie die Board-Ansicht, um sich einen Überblick über den Stand der einzelnen Projekte zu verschaffen, die Kalender-Ansicht, um Fristen im Auge zu behalten, die Workload-Ansicht, um die Kapazität Ihres Teams zu verwalten, und nutzen Sie die anderen Ansichten, um das Projektmanagement zu erleichtern. Darüber hinaus können Sie mit der Dashboard-Ansicht und der Berichterstellung in Echtzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit erstellen, um Ihre Ressourcen besser zu verwalten und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts in Dashboards in ClickUp

Für die Zusammenarbeit im Team können digitale Agenturen nun auch die Vorteile von kollaborativen Features nutzen, wie z. B ClickUp Whiteboards wo Teams Brainstorming betreiben und visuelle Roadmaps erstellen können, und ClickUp Docs um Strategien zu skizzieren, SOPs zu dokumentieren und vieles mehr. Außerdem gibt es ein eingebautes Chat Feature, mit dem Teams und Clients Nachrichten in Echtzeit austauschen können und ClickUp's E-Mail Management Feature mit der Sie E-Mails senden und empfangen können, ohne ClickUp zu verlassen.

Sparen Sie Zeit und rationalisieren Sie die E-Mail-Verwaltung - senden und empfangen Sie E-Mails innerhalb von ClickUp

Mit den Einstellungen für das Freigeben von Dokumenten und Berechtigungen können Digitalagenturen Dokumente und Aufgaben problemlos mit ihren Clients teilen oder sie in ihren Workspace einladen, um die Kommunikation zwischen Teams und Clients zu optimieren. Um den Feedback- und Überprüfungsprozess zu beschleunigen, verwenden Sie einfach das Feature Prüfung und Anmerkungen, mit dem Teams und Clients einen Anhang kommentieren können.

Dies sind nur einige der wichtigsten Features. Werfen Sie einen Blick auf einige andere Features, die Ihre Agenturarbeit unterstützen könnten.

Beste Features

Benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus 15+ Ansichten, um verschiedene Aufgaben und Projekte zu verwalten

: Wählen Sie aus 15+ Ansichten, um verschiedene Aufgaben und Projekte zu verwalten Vordefinierte und benutzerdefinierte Automatisierung : Erstellen Sie effiziente und konsistente Prozesse und schalten Sie manuelle Arbeiten auf Autopilot mit automatisierung in ClickUp Kollaborative Whiteboards : Ermöglicht Teams die Zusammenarbeit an Projekten in Echtzeit und hebt ClickUp von anderen Tools für das Agenturmanagement ab

: Erstellen Sie effiziente und konsistente Prozesse und schalten Sie manuelle Arbeiten auf Autopilot mit automatisierung in ClickUp Integrationsmöglichkeiten : Verbindung von ClickUp mit über 1.000 Tools für die Arbeit, einschließlich einiger Apps, die in dieser Übersicht erwähnt werden ( Calendly , Machen Sie )

: Verbindung von ClickUp mit über 1.000 Tools für die Arbeit, einschließlich einiger Apps, die in dieser Übersicht erwähnt werden ( Calendly , Machen Sie ) Anpassbare Vorlagen: Erhalten Sie Zugang zu einer Bibliothek von Vorlagen für jeden Anwendungsfall, einschließlich einerMarketing Agentur Vorlage von ClickUp

Die Vorlage für Marketingagenturen von ClickUp hilft Agenturen, mehrere Clients zu verwalten, Kampagnen zu planen und vieles mehr an einem Ort

Limits

ClickUp bietet zwar eine große Zahl von Features und ist in hohem Maße anpassbar, aber die effiziente Nutzung dieser Features zur Steigerung der Produktivität ist mit einer gewissen Lernkurve verbunden

Preisgestaltung

Free Forever : Kostenloser Plan mit vielen Features

: Kostenloser Plan mit vielen Features Unlimited : $5 pro Monat/Benutzer

: $5 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Business Plus : $19 pro Monat/Benutzer

: $19 pro Monat/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (4.780+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (4.780+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,070+ Bewertungen)

erfahren Sie, wie andere digitale Agenturen, wie Zenpilot clickUp nutzen, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

2. Calendly

Das Beste für Terminplanung und Buchung

Planung von Meetings mit Calendly Calendly ist ein Tool zur Verwaltung von Agenturen, das bei der Kundenbindung hilft , der Rekrutierungspipeline und allem, was dazwischen liegt, indem es unzählige Möglichkeiten bietet, Aufgaben zu automatisieren und Zeit zu sparen.

Es bietet automatisierte Qualifizierung und Planung direkt auf Ihrer Website, was die Buchung von Gesprächen mit potenziellen Clients über Zoom, Google Meet oder ein business-Telefonanlage . Außerdem schafft es kostenlosen Space für die Mitarbeiter, damit sie an Aufgaben mit hoher Priorität arbeiten können.

Calendly sendet auch automatische E-Mail-Fragebögen und Nachfassaktionen vor und nach einem Anruf, was den Agenturen hilft, noch professioneller aufzutreten und stärkere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen.

Beste Features

Hilft Teams, ihre Meetings auf einfache und effiziente Weise zu planen

Sehr einfach zu bedienen mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche und einem übersichtlichen Einstellungsprozess

Zahlreiche Integrationen und die Möglichkeit der Synchronisierung mit verschiedenen Kalender Apps

Geeignet für Teams und Startups, die es auf ihren Websites einbinden und sogar für Beratungsleistungen in Rechnung stellen können

Limits

Die Leistung von Calendly wird durch die Integration mit Google Kalender optimiert. Es gibt Berichterstellungen über Unstimmigkeiten bei der Integration mit Outlook

Es gibt keinen Schulungsleitfaden oder eine spezielle Support-Seite

Preisgestaltung

Basis : Free

: Free Essentials : $8 pro Platz/Monat

: $8 pro Platz/Monat Professional : $12 pro Platz/Monat

: $12 pro Platz/Monat Teams : $16 pro Platz/Monat

: $16 pro Platz/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (1.470+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (1.470+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (2.590+ Bewertungen)

3. Walling

Das Beste zum Visualisieren, Organisieren und Freigeben von Ideen

Organisieren und Freigeben von Ideen in der Walling App für Arbeitsmanagement Walling ist ein Tool zur Arbeitsverwaltung, das Ideen, Aufgaben und Projekte auf visuelle und vor allem kreative Weise organisiert.

Es gibt einen vollständigen Überblick über alles, was gerade erledigt wird, und bietet mehrere Visualisierungsoptionen - Moodboards, Kanban-Boards, Kalender usw.

Walling ist vollgepackt mit Features für die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit, die den Fortschritt bei internen und Client-Aufgaben und deren fristgerechte Lieferung erheblich erleichtern.

Beste Features

Eine App zur Erstellung von Notizen mit besonderem Schwerpunkt auf dem visuellen Teil (Mauersteine)

Ein breiter Bereich von Plattformen, um Teams den Einstieg zu erleichtern

Geeignet für kreative Teams, die in der Design-/Marketingbranche oder -abteilung tätig sind

Limits

Die Datenstrukturierungsmethode von Walling hat eine Lernkurve und erfordert Verständnis, um ihre Flexibilität effektiv zu nutzen

Preisgestaltung

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Premium : $5 pro Mitglied/Monat

: $5 pro Mitglied/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

Produkt Hunt : 5 von 5 (100+ Bewertungen)

: 5 von 5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (25+ Bewertungen)

4. TeamGantt

Das Beste für die Verwaltung von Aufgaben

Verwalten von Aufgaben und Zeitleisten in einem Gantt Diagramm mit TeamGantt TeamGantt ist eine einfach zu bedienende projektmanagement tool mit einem Gantt Diagramm, das Agenturen bei der Verwaltung von Projekten innerhalb einer Zeitleiste hilft.

Es passt sich auch an die Bedürfnisse verschiedener Arten von Agenturen und Mitarbeitern an (da jedes Mitglied des Teams seinen Workflow leicht anpassen kann, ohne die anderen Mitglieder zu behindern). Mit TeamGantt ist alles nur einen Klick entfernt. Dieses Tool macht die Organisation von Projekten, Aufgaben, Dokumenten und Chats zum Kinderspiel, vereinfacht die Zeiterfassung, rationalisiert die Kommunikation und gibt einen genauen Überblick über den Fortschritt. All dies beseitigt Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Client-Updates und sorgt dafür, dass sowohl Clients als auch Teams zufrieden sind.

Beste Features

Ausgestattet mit Features für das Freigeben von Dateien, die Zeiterfassung und die Kommunikation auf Aufgabenebene

Visuelle Nachverfolgung des Fortschritts der den einzelnen Mitgliedern des Teams zugewiesenen Aufgaben

Einfaches und personalisierbares Layout

Geeignet für Teams oder Freiberufler, die die Nachverfolgung des Fortschritts ihrer Projekte über Gantt-Diagramme bevorzugen

Limitierungen

TeamGantt verfügt über keine Features zur Budget- und Finanzverfolgung, was es für Teams schwierig macht, die Kosten eines Projekts genau zu verfolgen

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer etwas schwierig zu navigieren sein, so dass es etwas schwierig ist, die benötigten Daten schnell zu finden

Preisgestaltung

Kundenrezensionen

G2 : 4.8 von 5 (840+ Bewertungen)

: 4.8 von 5 (840+ Bewertungen) Capterra: 3.6 von 5 (90+ Bewertungen)

5. Machen Sie

Das Beste für die Automatisierung von Workflows

Auslöser und Bedingungen für die Automatisierung des Workflows mit Make einstellen Make ist ein Code-freier Workflow automatisierung Software die alles, was Sie bauen und erstellen, in einer optisch ansprechenden Weise anzeigt. Dieses Tool ist ideal für Agenturen, die das Workflow-Management verbessern wollen und die Produktivität in allen Teams zu steigern.

Make kann bei all den Dingen helfen, mit denen Agenturen zu kämpfen haben, z. B. bei der effektiven Lead-Generierung, der Weiterleitung von Leads, dem Vertragsmanagement und allem, was dazwischen liegt, um mehr Geschäfte schneller abzuschließen. Make lässt sich mit Tausenden von Apps verbinden, darunter auch ClickUp, und macht es einfach, alles, was wichtig ist, auf einer einzigen Plattform zu vereinen.

Beste Features

Unendlich viele Nummern von App-Integrationsszenarien und eine Fülle von gebrauchsfertigen Vorlagen, die gemeinsam genutzt werden können

Sowohl die UI als auch die UX sind gut durchdacht, mit einer ausgezeichneten Liste von Suchoptionen

Äußerst effektiv team-Verwaltung automatisierung, und es ist möglich, für jedes Team/jede Abteilung eine eigene Automatisierung einzurichten

Die API von Make eignet sich für Agenturen, die sich um die Automatisierung kümmern

Limits

Entwickelt für Unix-basierte Systeme, was den Support der Plattform limitiert

Komplexe Syntax für die Definition von Aufgaben der Automatisierung, die es Anfängern schwer macht, es zu benutzen

Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Kern : $10,59 pro Monat

: $10,59 pro Monat Pro : $18.82 pro Monat

: $18.82 pro Monat Teams : 34,12 $ pro Monat

: 34,12 $ pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (180+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (290+ Bewertungen)

6. Sendinblue

Das Beste für E-Mail-Marketing, digitale Marketing-Kampagnen und Marketing-Automatisierung

Erstellen und gestalten Sie elegante E-Mails in Sendinblue Sendinblue ist ein mit Features ausgestattetes Tool, das speziell für die Bedürfnisse von Agenturen entwickelt wurde, die ihr Geschäft mit den richtigen Vertriebs- und Marketing-Tools vorantreiben wollen.

Diese Software ermöglicht es Agenturen, überzeugende e-Mails, SMS oder WhatsApp nachrichten für zeitkritische Angebote und die Segmentierung von Nachrichten nach verschiedenen Zielgruppen und Kundentypen, um die Bindungsrate zu erhöhen und engere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen.

Außerdem können Sie alle Kontaktinformationen des Kunden an einem Ort speichern, jede Phase der Pipeline nachverfolgen und Daten und Leistung überwachen, um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu erkennen.

Beste Features

All-in-One-Marketingplattform, die es ihren Benutzern ermöglicht, E-Mail- und SMS-Marketingkampagnen zu starten, eine Automatisierung einzurichten und kontakte verwalten über ein integriertes CRM-System

Automatisierungen sind in allen Plänen verfügbar

In die Website einbindbare Chat-Optionen

Automatisierte Kampagnen und Marketing-Segmentierungs-Features

Limitierungen

Mehrere Benutzer haben über Einschränkungen bei den Features zur Automatisierung berichtet

Die Optionen für E-Mail-Vorlagen von Sendinblue sind limitiert und nicht sehr anpassbar

Preisgestaltung

free : kostenlos

kostenlos Starter : Ab $25 pro Monat

: Ab $25 pro Monat Business : Ab $65 pro Monat

: Ab $65 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.5 von 5 (1530+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (1530+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (1540+ Bewertungen)

7. Trafft

Das Beste für Buchung und Terminplanung

Akzeptieren Sie Online-Buchungen und -Zahlungen, verwalten Sie Teams und Kunden und vieles mehr mit Trafft

Es war noch nie so einfach, Ihre Agentur zu organisieren. Dank Trafft können Sie jetzt Ihre Agentur verwalten und Ihre Marke ausbauen. Die Software sorgt dafür, dass Sie alle Ihre Termine im Griff haben, Ihre Kunden organisiert sind und Ihr Geschäft floriert.

Trafft ist die Lösung für Agenturen, die ihre Buchungserfahrung sowohl für ihre Mitglieder als auch für ihre Kunden rationalisieren müssen.

Diese Buchungssoftware wickelt alles im Buchungsprozess ab, sogar das Versenden von automatischen E-Mails oder SMS-Erinnerungen an Ihre Clients.

Beste Features

Business Dashboard zur Überwachung aller Ihrer Termine oder Ereignisse

Kundenverwaltungspanel für detaillierte Infos über Ihre Kunden

Intelligenter Kalender und Terminplanung

Sie können eine Buchungsseite ohne Code-Kenntnisse erstellen

Online-Zahlungen, Rechnungsstellung und Steuerverwaltung können direkt von der App aus abgewickelt werden

Limitierungen

Trafft bietet nicht die Möglichkeit, Ereignisse zu planen, die über mehrere Tage hinweg stattfinden

Trafft ist nicht für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert

Preisgestaltung

Einzelperson Basic : $12 pro Monat Pro : $39 pro Monat Experte : $59 pro Monat

Unternehmen Starter : $69 pro Monat Skalierung : $150 pro Monat Unternehmen : Kontakt für Preise



Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (16+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (16+ Bewertungen) Capterra: 5 von 5 (34+ Bewertungen)

8. Sprout Social

Das Beste für Social Media Marketing

Ansicht des Dashboards mit den wichtigsten Metriken in Sprout Social Sprout Social ist ein umfassendes Tool, das von vielen Social Media- und Marketing-Teams genutzt wird. Mit Sprout Social können Agenturen ihre Kunden und deren Zielgruppen besser verstehen und diese Daten nutzen, um ihre Geschäfte und Marketingstrategien anzupassen.

Darüber hinaus hilft es bei der Planung und Veröffentlichung von Inhalten, der Steigerung des Engagements und der Verbesserung der Reaktionsfähigkeit. Nicht zuletzt können Agenturen, die Sprout Social nutzen, auf datenreiche Dashboards zugreifen und strategischere Entscheidungen treffen, um ihr eigenes Geschäft und das ihrer Kunden auszubauen.

Beste Features

Hilft bei der Verwaltung von Social-Media-Aktivitäten und der Kommunikation über mehrere Plattformen hinweg

Sorgfältige Analysen ermöglichen den Benutzern die Überprüfung von Wettbewerbern und den reibungslosen Export von Daten, um zukünftige effektive Social-Media-Kampagnen sicherzustellen

Kostengünstig für mittelgroße Unternehmen und Teams, die ihre digitale Präsenz durch einen datenorientierten Ansatz maximieren möchten

Beschränkungen

Die Plattform hat eine Lernkurve und kann für Benutzer, die damit nicht vertraut sind, überwältigend sein social media management tools Der Preis ist relativ hoch, was die Anschaffung für Startups erschweren könnte und die Kosten in die Höhe treibt, wenn mehrere Mitglieder eines Teams darauf zugreifen müssen



Preisgestaltung

Standard : $249 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$199 pro Monat)

: $249 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$199 pro Monat) Professionell : 399 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer + 299 $ pro Monat)

: 399 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer + 299 $ pro Monat) Erweitert : $499 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$349 pro Monat)

: $499 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$349 pro Monat) Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.3 von 5 (2.050+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (2.050+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (520+ Bewertungen)

9. Kreis

Die beste All-in-One-Community-Plattform für Ersteller und Marken

Kombinieren Sie den aufregenden, interaktiven Charakter einer Community mit Ihren Inhalten - alles in einem nahtlosen Erlebnis mit Circle Circle ist das Tool, das Agenturen für Community- und Teambuilding-Aktivitäten benötigen. Diese interaktive Software bietet ein nahtloses Erlebnis von Gruppenchats, Live-Streams und Ereignissen, um nur einige zu nennen.

Mit seinen robusten Features für die Einbindung von Mitarbeitern ist es möglich, eine lebendige Atmosphäre in Ihrer Agentur zu schaffen und Mitglieder verschiedener Teams zu befähigen, gemeinsam an einer einzigen, einheitlichen Vision zu arbeiten. Auf der anderen Seite können Agenturen mit Circle ihre Clients bei der Markenbekanntheit unterstützen und sich mit anderen Entwicklern und Erstellern im Space verbinden.

Beste Features

Ermöglicht das Erstellen von Community-Foren, Themen und Threads, um das Publikum in offene Diskussionen einzubinden

Ermöglicht es Geschäften im Allgemeinen, ihre Kundenbindung hoch zu halten, indem das Engagement und der Austausch zwischen den Mitgliedern der Community vereinfacht wird

Benutzer können auf der Plattform selbst Ereignisse veranstalten und organisieren, bei denen Mitglieder posten und interagieren können. Außerdem ist es möglich, Live-Streams zu erstellen und die Einstellungen für das Freigeben zu benutzerdefinieren.

Limits

Für Ersteller von Kursen nicht geeignet, da eine eigene Seite für die Kasse fehlt und das Feature der Paywall die Konversionen beeinträchtigt

Die Option, einen Kurs zu erstellen, ist nur in den Professional- und Enterprise-Plänen verfügbar

Preisgestaltung

Basic : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Profi : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Enterprise: 399 $ pro Monat

Kundenrezensionen

App Store : 4.8 von 5 (2.200+ Bewertungen)

: 4.8 von 5 (2.200+ Bewertungen) ProductHunt: 3.6 von 5 (40+ Bewertungen)

10. Canny

Bestes Tool für Client-Management und Kundenfeedback

Erfassen, Organisieren und Analysieren von Produktrückmeldungen in Canny

Agenturen brauchen Feedback von ihren Clients, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und natürlich, um ihr Ertragspotenzial zu maximieren. *Canny ist eine der besten software zur Verwaltung von Client Beziehungen die das Sammeln, Organisieren und Analysieren von Feedback zum Kinderspiel macht.

Zu erledigen ist nicht nur das Sammeln von Client-Feedback, sondern auch das Feedback von Teammitgliedern. Auf diese Weise können Agenturen sicherstellen, dass die besten Ideen nicht unter den Tisch fallen, und ihre Zeit so effizient wie möglich nutzen - um die am häufigsten nachgefragten Features zu entwickeln, ihre Dienstleistungen zu diversifizieren oder ihren Aufwand auf eine bestimmte Art von Dienstleistung zu beschränken.

Beste Features

Müheloses Sammeln und Analysieren von Kunden-Feedback

Einfache Integration mit verschiedenen externen Plattformen

Ermöglicht die Einstellung eines Feedback-Systems, indem es entweder in eine Website eingebettet oder als Subdomain verwendet wird

Limitierungen

Das Canny Voting Board ist recht nützlich, kann aber bei unsachgemäßer Konfiguration zu unbeabsichtigten Verzerrungen des Feedbacks führen, was die Wirksamkeit des gesammelten Feedbacks limitieren kann

Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Wachstum : $400 pro Monat

: $400 pro Monat Geschäft: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenrezensionen

ProductHunt : 4.3 von 5 (45+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (35+ Bewertungen)

11. Zeugnis

Am besten für das Sammeln von Kundenrezensionen

Sammeln Sie Erfahrungsberichte von Kunden mit Testimonial Testimonial ist, wie der Name schon sagt, eine Software zum Sammeln von Client-Testimonials. Agenturen können ganz einfach Video- und Text-Testimonials auf ihren Websites einbetten und sogar spezielle Landing Pages in etwa 2 Minuten erstellen, ohne Entwickler einstellen zu müssen

Testimonials können, wenn sie effektiv eingesetzt werden, das Geschäft jeder Agentur in die Höhe treiben. Agenturen können nicht nur Testimonials und Social Proofs ohne Code hochladen, sondern auch deren Leistung überwachen und nachverfolgen, sie alle auf einem Dashboard anzeigen lassen und sogar die am besten abschneidenden Testimonials bewerben, um mehr Clients zu gewinnen, was einen massiven Umsatzfaktor darstellt.

Beste Features

Sammeln und Anzeigen von Lob, ob im Text Format oder als Video, und zeigen Sie diese den Interessenten

Testimonial-Videos können in sozialen Medien geteilt und in Websites eingebettet werden, und sie können auch in Marketingkampagnen verwendet werden

Einstellungen für die Automatisierung mit Testimonials sind mit Apps von Drittanbietern wie Make möglich

Beschränkungen

Es gibt keine eingebauten Tools zur Bearbeitung und Anpassung der von Clients erhaltenen Videos

Kunden erhalten begrenzte Anleitungen zur Erstellung hochwertiger Videos

Preisgestaltung

Starter : Free

: Free Premium : $50 pro Monat

: $50 pro Monat Ultimate : $150 pro Monat

: $150 pro Monat Agentur: Ab $300 pro Monat

Kundenrezensionen

ProductHunt: 4.2 von 5 (15+ Bewertungen)

12. Coda

Verwalten von Ideen im Coda-Dokumenten-Editor Coda ist eine All-in-One-Lösung für die Verwaltung von Dokumenten, Aufgaben, Listen und Daten auf einfache, interaktive und ansprechende Weise. Agenturen nutzen es zur Beschleunigung der entscheidungsprozesse und die Zusammenarbeit mit den internen Mitarbeitern effizienter gestalten.

Es lässt sich vollständig an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Agenturen anpassen und kann leicht weiterentwickelt werden, wenn die Agenturen wachsen. Coda zeigt Daten in einer leicht zu verstehenden Form an, während Dashboards die Nachverfolgung von Fortschritten und Aktualisierungen der Arbeit des Clients erleichtern.

Beste Features

Ein All-in-One-Dokument, das Dokumente und Tabellen zusammenstellt, um die Verwaltung von Aufgaben und die interaktive Zusammenarbeit und Koordination so reibungslos wie möglich zu gestalten

Das Feature "Packs" ist für die Integration mit anderen Anwendungen geeignet

Geeignet für Teams von App-Entwicklern (u. a.), die ein einfaches Rahmenwerk für die Organisation von Geschäften aufbauen wollen, das den Zugriff auf Dokumente und Daten erleichtert

Limits

Coda's Interface Design gilt als veraltet und optisch wenig ansprechend

Von Zeit zu Zeit wird die Dokumentenstruktur in Coda unübersichtlich.

Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $10 pro Monat/Doc Maker

: $10 pro Monat/Doc Maker Team : $30 pro Monat/Doc Maker

: $30 pro Monat/Doc Maker Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (380+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (80+ Bewertungen)

13. Tally

Am besten für die Erstellung von Formularen

Erstellen Sie Ihr eigenes Online-Formular und erfassen Sie jede Art von Daten mit dem Tally-Formularersteller Tally ist eine weitere großartige Software ohne Code für die Agenturverwaltung. Dieser Formularersteller geht über die bloße Erstellung von Formularen hinaus und unterstützt Formularlogik, Kalkulatoren, benutzerdefinierte geschlossene Nachrichten, Datei-Uploads und das Einziehen von Zahlungen, um nur einige seiner hervorragenden Features zu nennen.

Mit Tally können Agenturen jede Menge Daten sammeln, sie analysieren oder exportieren und sie nach Projekt oder Team-Mitgliedern organisieren (die darüber hinaus an Formularen zusammenarbeiten und Ergebnisse in gemeinsamen Workspaces freigeben können).

Beste Features

Formularersteller mit einzigartiger UX und UI, der die Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Formularen und Umfragen innerhalb weniger Minuten ermöglicht

Unendliche benutzerdefinierte Optionen

Zahlungen, Berechnungen, Formular-Logik und Antwort-Piping sind einige der besten Features dieser Software

Kann mit so ziemlich jedem auf dem Markt erhältlichen Produkt integriert werden

Limits

Das Fehlen von Features wie bedingte Logik und Datenintegration macht Tally weniger geeignet für fortgeschrittene Arten von Formularen und kann die Gesamtfunktionalität einschränken

Preisgestaltung

Free Plan : kostenlos

: kostenlos Tally Pro: $29 pro Monat

Kundenrezensionen

ProductHunt: 4.9 von 5 (70+ Bewertungen)

14. Stellplatz

Beste Software für kollaborative Präsentationen

Erstellen Sie mit Pitch in wenigen Minuten ansprechende Präsentationen Pitch ist eine Präsentationssoftware mit Tausenden von anpassbaren, professionell gestalteten Vorlagen, die Agenturen nutzen können, um ihre Dienstleistungen und Pläne für Projekte bei Kunden vorzustellen.

Mit diesem Tool können Sie problemlos Präsentationen für Konferenzen und Meetings erstellen und Ihre Arbeit und Updates auf kreative Weise freigeben. Schließlich bietet Pitch Features für die Zusammenarbeit im Team und vereinfacht die Präsentation von Ideen, das Freigeben von Feedback und die Entscheidungsfindung.

Beste Features

Präsentationsplattform für die Zusammenarbeit im Team mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche

Das leistungsstarke Live-Chat-Feature hilft Mitgliedern des Teams bei der Zusammenarbeit an Präsentationen in Echtzeit mit einer ausgefallenen Ansichtsoption für Sprecher

Ein Haufen großartiger Vorlagen für den Einstieg

Teammitglieder können den Status ihrer Arbeit sowie die Daten über eine Google Analytics-Integration nachverfolgen

Limits

Limitierte Verfügbarkeit von gebrauchsfertigen Vorlagen, die leicht an die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden können

Preisgestaltung

Starter : Free

: Free Pro : $8 pro Mitglied/Monat

: $8 pro Mitglied/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

ProductHunt : 4.9 von 5 (120+ Bewertungen)

: 4.9 von 5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (25+ Bewertungen)

Auswahl der richtigen Management-Software für Ihre Agentur

Es gibt eine Vielzahl von Agenturverwaltungssystemen, und das ist gut für Sie. Der Schlüssel liegt nun darin, die Tools zu finden, die flexibel sind, um Ihre Agentur bei der Skalierung zu unterstützen, die Ihnen bei der Ressourcenplanung helfen und die nahtlos mit anderen Tools zusammenarbeiten, um Ihren Workflow unter Kontrolle zu halten.

Wie bereits erwähnt, ist ClickUp ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Produktivität, das eine vollständig anpassbare Plattform bietet, mit der Ihre Agentur ClickUp so konfigurieren kann, dass es zu Ihrem Workflow und Ihren komplexen Projekten passt und Ihr Team unterstützt, wenn Ihr Geschäft expandiert. Allein aus diesem Grund ist ClickUp eine der besten Softwarelösungen für das Agenturmanagement, die es derzeit gibt.

Und da Agenturen möglicherweise mehrere Apps benötigen, um die täglichen Abläufe zu bewältigen, können Sie diese ganz einfach synchronisieren und clickUp mit anderen Tools für die Arbeit verbinden um alle Ihre Arbeiten an einem Ort zu sammeln.

Der Einstieg in ClickUp ist einfach und kostenlos. Es ist an der Zeit, intelligenter zu arbeiten - mit der richtigen Agenturmanagement-Software in Ihrem Tool-Gürtel. 👌 Gastautor:_

alladdine Djaidani ist Internet-Vermarkter und Gründer von Hustler Ethos . Er möchte Unternehmen helfen, bei Google zu ranken und ihr Wachstum voranzutreiben, ohne die Bank zu sprengen._