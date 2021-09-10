Victory Omotayo: Wie ClickUp mir hilft, meine Clients, Inhalte und mein Team an einem Ort zu verwalten

Freiheit, Einfluss, Stabilität, Flexibilität.

Wenn Sie Unternehmer und Geschäftsinhaber sind, dann sind dies möglicherweise einige der Ziele, die Sie beim Wachstum und der Skalierung Ihres wachsenden Unternehmens anstreben.

Ein Tag im Leben eines Unternehmers kann aus der Akquise von Leads, der Pflege eines Kundenstamms, der Umsetzung von Kundenprojekten und vielem mehr bestehen. Dieser tägliche Zyklus, in dem mehrere Aufgaben jongliert werden müssen und viele verschiedene Rollen zu erfüllen sind, ist einer der Gründe, warum viele Menschen ausgebrannt sind, sich mit weniger Gehalt zufrieden geben und bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens scheitern.

Wie erreichen Sie also Freiheit, Work-Life-Balance und Erfolg?

Victory Omotayo kann es Ihnen erzählen! Besser noch, sie kann es Ihnen zeigen. 😉

Als Business-Coach und Unternehmerin hat Victory die Schritte zum Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens gemeistert: vom Ticketangebot über solide Positionierungsstrategien und ein vereinfachtes Vertriebssystem bis hin zu einer starken Präsenz in den sozialen Medien.

Heute hilft sie Fachleuten aus verschiedenen Branchen dabei, Ergebnisse zu erzielen, die ihnen finanzielle Freiheit verschaffen.

Dazu vertraut sie auf ein umfassendes Projektmanagement-Tool wie ClickUp für ihre CRM- und Content-Management-Anforderungen.

Wir hatten die Gelegenheit, mit Victory in Kontakt zu treten und mit ihr darüber zu chatten, wie sie ClickUp nutzt, um ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu verwalten. Folgen Sie uns und erfahren Sie, wie sie mit ClickUp Dinge erledigt.

Zeit, das Mikrofon weiterzugeben! Los geht's, Victory! 🎤😊

Erzählen Sie uns von Ihrem Geschäft!

Hallo, ich bin Victory! 👋

Profis und Experten kommen zu mir, wenn sie als solche wahrgenommen und bezahlt werden möchten.

Ich leite ein Coaching- und Beratungsunternehmen, das Experten dabei unterstützt, ihre Stärken optimal zu nutzen, um hochwertige Gruppenprogramme zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Ich tue dies durch mein hochpreisiges Gruppenprogramm „Knowledge to Profit™“, bei dem ich meinen Clients helfe:

💎 Klären und validieren Sie ihr profitabelstes Fachwissen (ich nenne das ihren „Geldbringer“)

💎 Steigern Sie Ihre soziale Autorität durch meine Signatur Expedited Expertise Framework™

💎 Beherrschen Sie ihre Botschaften, damit sie ihren Wert gegenüber Traum-Clients selbstbewusst artikulieren können

Was ist Ihr bevorzugtes Feature von ClickUp?

Dashboards. Ich liebe es, damit Dashboards für meine Clients zu erstellen!

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie detaillierte Berichte zu Ihren wichtigen Kundendaten erstellen.

Verwenden Sie anpassbare Widgets wie Kreisdiagramme, Vorlaufzeiten, Timesheets und mehr, um Ihr eigenes Kontrollzentrum zu erstellen.

Dashboards bieten Ihnen einen zentralen hub für die Ansicht wertvoller Einblicke in Aufgaben, Sprints, Projekte, Personen und vieles mehr.

Anpassbare Widgets in den Dashboards von ClickUp

Wie nutzen Sie ClickUp, um Ihr Unternehmen und Ihre Projekte voranzubringen?

Mit ClickUp kann ich meine Kundenliste verwalten, Inhalte für soziale Medien planen und ein Team leiten.

Die kundenfreundlichen Features von ClickUp machen die Verwaltung eines gesamten Geschäfts in einer einzigen Projektmanagement-Plattform zum Kinderspiel.

Sie können ein CRM direkt in Ihrem Workspace einrichten und Übersichten über die Aufgaben Ihrer Clients erstellen. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten wie Board, Tabelle, Kalender, Listenansicht und mehr, um Ihre Aufgaben aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

ClickUp als CRM nutzen und die Client-Liste in der Listenansicht anzeigen

Um ClickUp für die Verwaltung von Inhalten zu verwenden, erstellen Sie einfach eine neue Liste in ClickUp, legen Sie Ihre Phasen mit benutzerdefinierten Status fest und erstellen Sie die benötigten Aufgaben.

Sobald Sie Ihre Liste mit Aufgaben erstellt haben, können Sie mit der Erstellung Ihres Inhaltskalenders beginnen!

Beispiel für einen Inhaltskalender in ClickUp

Anzeigen des Inhaltskalenders in der Listenansicht von ClickUp

Wie viele Stunden pro Woche sparen Sie durch die Nutzung von ClickUp und was machen Sie mit der gewonnenen Zeit?

Ich spare etwa 5 Stunden pro Woche, indem ich ClickUp zur Organisation und Verwaltung meines Geschäfts nutze!

Die Zeit, die ich jede Woche spare, ermöglicht es mir, mich auf umsatzgenerierende Aktivitäten zu konzentrieren, um mehr Geld in das Geschäft zu bringen.

Wie hat ClickUp Ihre Arbeit und Ihr Leben verbessert?

Vor ClickUp habe ich mehrere Apps verwendet, um meine gesamte Arbeit und meine Clients zu verwalten.

Die Einführung von ClickUp hat mir wirklich geholfen, Zeit und Geld für alle Tools zu sparen, die ich zuvor verwendet habe.

ClickUp ist für mich extrem nützlich, vor allem weil es alles bietet, was ich für mein Online-Coaching- und Beratungsgeschäft benötige.

Welchen Rat haben Sie für andere, die ihre Produktivität optimieren möchten?

Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, sich auf eine Plattform zu konzentrieren, damit Sie wirklich die Wirkung sehen können.

Verbinden Sie sich mit Victory auf LinkedIn und Instagram und besuchen Sie ihre Website, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie sie Ihnen helfen kann, Ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. 🚀