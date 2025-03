10 beste Client Onboarding Software für 2025

Egal, ob Sie mit B2B- oder B2C-Kunden arbeiten, ein effektives Onboarding ist mehr als nur ein netter Bonus - es ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Beziehung zum Client. In der Tat, ein 2020 Wyzowl-Studie ergab, dass 86 % der Neukunden Geschäften treu bleiben, die Inhalte für die Einarbeitung nach dem Kauf anbieten.

Wie können Sie also sicherstellen, dass Sie die bestmögliche Onboarding-Erfahrung bieten?

Gut, dass Sie fragen.

In diesem Artikel tauchen wir tief in die 10 besten Client onboarding-Software apps, die Ihre internen Prozesse strukturieren und rationalisieren und Ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten. 🤩

Worauf sollten Sie bei Client Onboarding Software achten?

Bei so vielen Optionen kann die Wahl des richtigen Onboarding-Tools für Kunden überwältigend wirken. Um Ihre Entscheidungsfindung zu vereinfachen, sollten Sie diese Schlüssel-Faktoren berücksichtigen:

Benutzerfreundlichkeit: Die Zeit, die Sie mit dem Erlernen eines komplizierten Systems verbringen, ist Zeit, die Sie Ihren Clients wegnehmen. Ihr Team sollte die Software schnell selbständig oder mit Hilfe der Wissensdatenbank des Tools beherrschen

Die Zeit, die Sie mit dem Erlernen eines komplizierten Systems verbringen, ist Zeit, die Sie Ihren Clients wegnehmen. Ihr Team sollte die Software schnell selbständig oder mit Hilfe der Wissensdatenbank des Tools beherrschen Automatisierte Workflows : Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich wiederholende Aufgaben automatisiert, damit Sie interne Prozesse beschleunigen können und so Zeit gewinnen, um sich auf den Aufbau guter beziehungen zu den Clients * Integrationen : Vergewissern Sie sich, dass sich die Software problemlos in Ihr bestehendes System integrieren lässt systeme zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) , projektmanagement tools und Zahlungs-Gateways. Dies gewährleistet einen reibungslosen Flow der Daten und minimiert den manuellen dateneingabe und das Risiko von Fehlern minimiert

: Integrationen : Vergewissern Sie sich, dass sich die Software problemlos in Ihr bestehendes System integrieren lässt systeme zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) , projektmanagement tools und Zahlungs-Gateways. Dies gewährleistet einen reibungslosen Flow der Daten und minimiert den manuellen dateneingabe und das Risiko von Fehlern minimiert Kommunikationskanäle: Rationalisieren Sie Ihre kommunikationspläne mit einer Software, die über integrierte Kommunikationstools verfügt oder mit Ihrer Kommunikationssoftware integriert werden kann

Rationalisieren Sie Ihre kommunikationspläne mit einer Software, die über integrierte Kommunikationstools verfügt oder mit Ihrer Kommunikationssoftware integriert werden kann Analytik und Berichterstellung: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, die Effektivität Ihres Kundeneinführungsprozesses durch Nachverfolgung der verbrachten Zeit, des Kundenengagements und der Metriken für die Konversion zu bewerten

Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, die Effektivität Ihres Kundeneinführungsprozesses durch Nachverfolgung der verbrachten Zeit, des Kundenengagements und der Metriken für die Konversion zu bewerten Feedback-Tools: Die von Ihnen gewählte Software sollte es Ihnen ermöglichen, Feedback zu sammeln, damit Sie die Bedürfnisse und Probleme Ihrer Kunden besser verstehen und zukünftige Verbesserungen vornehmen können 🛠️

ClickUp Automatisierungen sorgen für Ordnung und machen das Onboarding von Clients zu einem Kinderspiel

Die 10 besten Client Onboarding Software im Jahr 2024

Wir haben lange gesucht, um diese Liste mit den 10 besten client Onboarding softwareprogramme, die jeweils auf einen bestimmten Anwendungsfall zugeschnitten sind. Was auch immer Ihr Geschäft braucht, es gibt ein Tool, das Ihren Onboarding-Prozess vereinfacht und verbessert. Machen Sie sich bereit für den Aufbau erfolgreicher und dauerhafter Beziehungen zu Ihren Clients. 🌻

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, das sich auch perfekt für das Onboarding von Clients und die Verwaltung von Kundenbeziehungen eignet.

Die Plattform bietet zahlreiche Features, die das Onboarding von Clients vereinfachen, z. B anpassbare ClickUp Formulare . Nutzen Sie diese Formulare, um neue Clients zu gewinnen, indem Sie von Anfang an die wichtigsten Details erfassen. Sie eignen sich auch sehr gut, um während der gesamten Beziehung Feedback von den Clients einzuholen, damit Sie Ihre Dienstleistungen kontinuierlich anpassen und verbessern können. 🙌

Mit ClickUp geben Sie Ihrem Onboarding einen einladenden Touch, indem Sie personalisierte Portale erstellen. Sie erleichtern den Zugriff auf Schulungsmaterialien und Checklisten für das Onboarding, damit Ihre neuen Clients nicht verloren gehen.

Und das Beste daran, ClickUp's CRM und praktisch CRM-Vorlagen beginnen Sie mit client-Management .

Optimieren Sie die Lead-Generierung mit dem ClickUp HubSpot-geführter Leitfaden für das Onboarding von Clients und führen die Kunden durch den Onboarding-Prozess mit dem ClickUp Vorlage für das Kunden-Onboarding .

Sie können auch mehrere Teams zusammenbringen mit dem ClickUp Vorlage für die Zusammenarbeit mit dem Client Erfolg benutzerdefiniert, um das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

ClickUp beste Features:

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen in ClickUp Dokumente um Willkommensleitfäden, Checklisten und Ressourcen für Ihre Clients zu erstellen

Halten Sie Ihr Team synchronisiert mit ClickUp's Features für das Projektmanagement Verwenden Sie eine der über 100 ClickUp AI aufforderungen zum schnellen Schreiben und Bearbeiten von Aufgabenbeschreibungen, E-Mails an Clients und Trainingsplänen

Wiederholende Aufgaben einrichten zur regelmäßigen Nachbereitung mit Clients

Verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business tools über Zapier und ClickUp's 100+ native Integrationen ClickUp Limits:

Formulare sind auf dem kostenlosen Plan limitiert

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise erst einarbeiten

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Anmerkung: ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. ChurnZero

über ChurnZero ChurnZero ist software für Kundenerfolg benutzerdefiniert für Geschäfte auf Abonnement-Basis (z. B. SaaS-Anbieter), um Einblicke in die Produktnutzung zu gewinnen, die Produktakzeptanz zu fördern und die Kundenabwanderungsrate effektiv zu senken.

Verbinden Sie es mit Ihrer SaaS-Plattform und verfolgen Sie das Nutzungsverhalten im Laufe der Zeit, z. B. wie häufig sich die Clients anmelden und welche Features sie nutzen. So können Sie erkennen, welche Teile Ihres Produkts für Ihre Kunden schwierig zu bedienen sind, damit Sie maßgeschneiderten Support anbieten können (z. B. mit dem In-App-Walkthrough-Feature von ChurnZero). 💁

ChurnZero ist das perfekte Tool für SaaS-Geschäfte, die ihre kundenbindung indem wir aktiv auf die Kunden zugehen, proaktiv auf ihre Bedürfnisse eingehen und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen.

ChurnZero beste Features:

Nachverfolgung von Kundendetails wie Startdatum, nächstes Verlängerungsdatum, Anzahl der Lizenzen, letzte Aktivität und NPS-Wert

Ermitteln Sie Client Churn Scores, um zufriedene Konten und solche, die Aufmerksamkeit benötigen, zu identifizieren

Erstellen Sie unbegrenzte Kundensegmente (Benutzergruppen mit ähnlichen Merkmalen und Bedürfnissen), um Nutzungsmuster zu analysieren und den Aufwand für die Kundenansprache anzupassen

Richten Sie automatische Warnungen und Aktionen ein, die durch bestimmte Phasen in der Customer Journey ausgelöst werden, z. B. Onboarding oder Änderungen der Kundendaten

ChurnZero Limitierungen:

Dashboard ist nicht anpassbar

Tagging von Teammitgliedern und Echtzeit-Interaktionen sind nicht möglich

Es ist nicht möglich, Konten von Clients zu löschen - Sie müssen das Kundensupport-Team von ChurnZero kontaktieren

ChurnZero-Preise:

Kontakt für Preise

ChurnZero Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,091 Bewertungen)

4.7/5 (1,091 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (126 Bewertungen)

3. Klientel

über Klientel Clientary ist ein All-in-One-Projekt und client Management und Onboarding Software für die Erfassung von Leads, nachverfolgung einfacher Aufgaben und abrechenbare Stunden, sowie die Verwaltung von Angeboten, Kostenvoranschlägen und Rechnungen. Außerdem können Sie dank der nativen Stripe-Integration online Zahlungen per Kreditkarte oder ACH-Banküberweisung akzeptieren.

Ganz gleich, ob Sie Freiberufler, Berater oder Eigentümer einer Agentur sind, Clientary wurde entwickelt, um Ihnen den Stress zu nehmen, der mit der Bezahlung von Clients und der Verwaltung von Geschäftsfinanzen einhergeht.

Clientary beste Features:

Einfach zu pflegen datenbank mit allen Clients mit Kontaktinformationen, ausstehenden Rechnungsbeträgen und wichtigen Notizen für den Erfolg des Kunden

Rechnungsvorlagen mit Ihrem Markenlogo und Farben, mehreren Währungen und Steuern benutzerdefiniert gestalten

Erstellen Sie ein Portal für Clients zur Ansicht von Kostenvoranschlägen, Rechnungen und dem Fortschritt des Projekts

Generieren Sie Timesheets, Zahlungen und Spesen berichterstellung für einen bestimmten Client oder alle Clients innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens oder Hilfe beim allgemeinen Onboarding von Kunden

Clientary Einschränkungen:

Fehlende erweiterte Features für Projektmanagement wie benutzerdefinierte Felder und mehrere Ansichten

Benutzeroberfläche hat begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Begrenzte Integration mit wichtigen Zahlungs-Gateways und anderen Apps von Drittanbietern

Kundenbezogene Preise:

Solo: $19/Monat (1 Benutzer)

$19/Monat (1 Benutzer) Team: $39/Monat (3 Benutzer)

$39/Monat (3 Benutzer) Agentur: $59/Monat (5 Benutzer)

Notiz: Zusätzliche Benutzer sind im Plan für Agenturen für $10/Monat pro Benutzer verfügbar

Bewertungen und Rezensionen von Kunden:

G2: 4.7/5 (37 Bewertungen)

4.7/5 (37 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (45 Bewertungen)

4. Demio

über Demio Demio ist eine einfach zu bedienende Client-Onboarding-Software für die Durchführung von Online-Ereignissen wie Webinaren, Workshops und Konferenzen. Sie bietet verschiedene interaktive Elemente wie Umfragen, Handouts, Screen-Sharing, Chatten und Featured Action (auch Call-to-Action genannt). Da es sich um ein browserbasiertes tool handelt, müssen die Teilnehmer keine Software oder Plugins herunterladen, um an Webinaren teilzunehmen. 👨‍💻

Demio ist ideal für Solopreneure, Marketing-Teams und SaaS-Startups, die Webinare nutzen möchten, um Leads zu generieren, neue Benutzer einzubinden und Produktdemos für einen besseren Kundenerfolg durchzuführen.

Demio beste Features:

Erstellen Sie Webinare, Registrierungsseiten und E-Mail-Erinnerungen mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Farben

Leiten Sie Teilnehmer zu einer benutzerdefinierten URL um, wenn das Webinar endet

Zeichnen Sie Webinare automatisch auf, so dass Sie die Wiederholungen nach den Ereignissen für Teilnehmer und andere freigeben können

Integrieren Sie mit Zapier und anderen beliebten Apps wie HubSpot, Salesforce, Mailchimp und ConvertKit

Demio Beschränkungen:

Keine Desktop- oder Mobile-App

Limitierte native Integrationen

Das Feature zum Freigeben des Bildschirms gibt nur den gesamten Bildschirm frei, nicht ein bestimmtes Fenster oder eine Registerkarte

Demio-Preise:

Starter: $59/Monat (einzelner Host)

$59/Monat (einzelner Host) Erweiterung: Beginnt bei $109/Monat pro Host

Beginnt bei $109/Monat pro Host Premium: Beginnt bei $2.200/Jahr pro Host

Beginnt bei $2.200/Jahr pro Host Unlimited: Beginnt bei $22.000/Jahr

Demio Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (139 Bewertungen)

4.7/5 (139 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (240 Bewertungen)

5. Moovila

über Moovila Moovila ist eine autonome projektüberwachung und Management tool, das Projektdaten zentralisiert, Arbeitsabläufe analysiert und Projektrisiken reduziert. Es bietet Echtzeit-Einblicke in den Zustand des Projekts, macht auf potenzielle Probleme aufmerksam und bietet umsetzbare Schritte zu deren Lösung, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen.

Moovila eignet sich am besten für Projektmanager und Project Management Office (PMO)-Teams, die Projektrisiken aktiv managen möchten, um einen reibungslosen Kundeneinführungsprozess und langfristige Beziehungen zum Kunden zu gewährleisten.

Moovila beste Features:

Visualisierung von Projektplänen in mehreren Ansichten: Liste, Kanban, Gantt, Kalender und Miniaturansicht

Identifizieren und priorisieren Sie kritische Aufgaben und Projekte leistungen die sich auf den Endtermin einer Zeitleiste für ein Projekt auswirken

Erhalten Sie Warnungen, wenn potenzielle Probleme entdeckt werden oder Meilensteine gefährdet sind 🚨

Integration mit häufig verwendeten Apps wie Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, HubSpot und Salesforce

Moovila Beschränkungen:

Klobige Schnittstelle im Vergleich zu anderer Client Onboarding Software

Limitierte Integrationen und benutzerdefinierte Optionen

Für den Export von Projektberichten ist nur das JPG-Format verfügbar

Moovila Preise:

Starter: $31.25/Monat pro Benutzer

$31.25/Monat pro Benutzer Sapphire: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Diamant: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Für MSPs: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Aktivieren: Kontakt für Preise

Moovila Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (13 Bewertungen)

4.8/5 (13 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (39 Bewertungen)

6. Notion

über NotionNotion ist ein vielseitiger Workspace und kollaborationstool mit dem Benutzer eine Vielzahl von Inhalten zentralisieren können - von Notizen über Datenbanken bis hin zu Aufgaben-Boards. Verwenden Sie diese Client-Onboarding-Software zum Speichern von Client-Informationen, Erfassen von Projektdetails, Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder und Nachverfolgen des Fortschritts. 📈

Die Berechtigungseinstellungen von Notion ermöglichen eine genaue Kontrolle beim Freigeben von Seiten im Workspace für Clients. Wählen Sie, ob sie Ansicht, Kommentar, Bearbeitung oder Vollzugriff erhalten.

Für Digital-Marketing-Agenturen und Beratungsunternehmen, die nach einer flexiblen Arbeitsfläche zur Rationalisierung und bei Client Projekten zusammenzuarbeiten dann ist Notion das richtige tool für Sie.

Die besten Features von Notion:

Starten Sie mit einer der über 5.000 Vorlagen, die Anwendungsfälle wie Projekt-Roadmaps, Dashboards und Budget-Tracker abdecken

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Ihrem Team in Unternehmens-Wikis und Datenbanken

Integration mit gängigen Tools wie Google Drive, Canva, Calendly, Zoom und Slack

Unterstützt mehrere Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch und Koreanisch

Notion Grenzen:

Keine systemeigene Funktion zur Nachverfolgung der Zeiterfassung in der Onboarding-Software für Kunden

Verlangsamt sich bei der Arbeit an großen Projekten

Unterstützt keine Benachrichtigungen für geplante Aufgaben

Notion Preise:

Free Plan

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Notion Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (4,766 Bewertungen)

4.7/5 (4,766 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,782 Bewertungen)

7. GuideCX

über GuideCX Die GuideCX-Software für Projektmanagement und Customer Onboarding verbessert die Sichtbarkeit in Echtzeit und zusammenarbeit zwischen Teams . Außerdem hilft es Ihnen, Ihre Clients während des gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten. Verwenden Sie eine der anpassbaren Vorlagen, um Ihren Onboarding-Prozess zu standardisieren und zeit zu sparen für künftige Projekte.

Wenn Sie oft darauf warten, dass Ihre Clients ihre Teile eines Projekts fertigstellen, oder lange Stunden in projekt-Update meetings kann GuideCX Ihnen helfen, die Zusammenarbeit zu optimieren und Projekte auf Kurs zu halten.

GuideCX beste Features:

Einladen von Teammitgliedern, Kunden und anderen Beteiligten zur Ansicht und zum Abschließen von Aufgaben

Visualisierung des prozentualen Anteils von Projektaufgaben in verschiedenen Phasen - z. B. "Nicht begonnen", "In Bearbeitung", "Festgefahren" und "Erledigt" - mithilfe der Fortschrittsleiste

Erhalten Sie In-App- oder E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wurde oder wenn die Fälligkeitsdaten von Aufgaben näher rücken

Sammeln Sie Kundenfeedback mit Umfragen zur Kundenzufriedenheit (CSAT), wenn ein Meilenstein erreicht ist

GuideCX-Einschränkungen:

Langsame Aktualisierung von Aufgaben im Vergleich zu anderen Client-Onboarding-Softwareoptionen in dieser Liste

CSAT-Umfragen sind nicht benutzerdefiniert, was das Sammeln von Kundenfeedback erschweren kann

GuideCX Preise:

Starter: $100/Monat

$100/Monat Professionell: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Erweitert: Kontakt für Preisgestaltung

GuideCX Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (329 Bewertungen)

4.7/5 (329 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (29 Bewertungen)

8. Pipefy

über Pipefy Pipefy ist ein prozessmanagement tool das es Geschäften ermöglicht, ihre Abläufe durch Pipes (auch Kanban-Workflows genannt) zu organisieren und zu automatisieren.

Mithilfe von Pipes für verschiedene Prozesse wie Lead-Qualifizierung, Vertrieb und Kundeneinführung können Teams Aufgaben in verschiedenen Phasen des Abschlusses nachverfolgen. Außerdem lassen sich sich wiederholende Aufgaben wie das Erstellen neuer Kanban-Karten, das Verschieben von Karten und das Aktualisieren ihrer Felder leicht automatisieren.

Diese Features machen es ideal für kleine Geschäfte, die nach einem Kanban-ähnlichen Ansatz suchen, um ihre Onboarding-Workflows visuell zu organisieren und zu überwachen.

Pipefy beste Features:

Benutzen Sie eine der Vorlagen aus der umfangreichen Vorlagenbibliothek, um verschiedene Geschäftsprozesse zu verwalten

Verwendung von Formularen zur Erfassung und Speicherung von Informationen auf Kanban-Karten

Nachverfolgung der Historie jeder Aufgabe (auch Kanban-Karte genannt), einschließlich ihrer Phasen im Workflow, freigegebener Dateien und Kommentare

Ansicht einer Zusammenfassung der Aufgaben in jeder Phase eines Flows, um zu sehen, welche pünktlich, verspätet oder abgeschlossen sind

Pipefy-Einschränkungen:

Wenige native Integrationen auf der Kunden-Onboarding-Plattform

Bietet nur Listen- und Kanban-Ansichten

Automatisierte Follow-up-E-Mails von Pipefy landen oft im Spam-Ordner

Pipefy-Text-Preise:

Starter: Free

Free Business: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $38/Monat pro Benutzer

$38/Monat pro Benutzer Unlimited: Kontakt für Preise

Pipefy Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (214 Bewertungen)

4.6/5 (214 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (303 Bewertungen)

9. Benutzerfluss

über Benutzerablauf Userflow ist eine Plattform für digitale Kundenakzeptanz und Client Onboarding, die das Onboarding von Benutzern für Softwareunternehmen vereinfacht. Sie ermöglicht die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Produkttouren, Checklisten und Umfragen in der App, ohne dass Code geschrieben werden muss.

Mit den Onboarding-Funktionen werden die Benutzer mit den wichtigsten Features eines Produkts vertraut gemacht, was das Engagement steigert und die Kundenzufriedenheit insgesamt verbessert. ✨

Userflow ist besonders hilfreich für SaaS-Geschäfte, die ein nahtloses Benutzererlebnis bieten, die Benutzerakzeptanz fördern und die Kundenbindungsrate erhöhen möchten.

Userflow beste Features:

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Onboarding-Flows ohne Code-Erfahrung

Nutzen Sie die Segmentierung, um das Kunden-Onboarding-Erlebnis auf bestimmte Benutzergruppen zuzuschneiden

Automatisierung von Flows auf der Grundlage von Ereignissen wie Anmeldung, Besuch von Seiten und Nutzung von Features

Visualisieren Sie den Weg der Benutzer durch die Flows mit Metriken wie Ansichts- und Abschlussraten, um den Erfolg der Kunden zu verbessern

Userflow-Einschränkungen:

Funktioniert nur mit Web Apps

Wenige native Integrationen

Umfragen sind im Vergleich zu anderer Client-Onboarding-Software nur begrenzt benutzerdefinierbar

Preise für Userflow-Text:

Startup: Beginnt bei $300/Monat

Beginnt bei $300/Monat Pro: Beginnt bei $850/Monat

Beginnt bei $850/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Userflow Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (95 Bewertungen)

4.8/5 (95 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (12 Bewertungen)

10. Jotform

über JotformJotform ist eine Online-Anwendung ohne Code formular-Ersteller für die Erfassung von Kundendaten über Registrierungsformulare, Umfragen, Formulare für die Reihenfolge und vieles mehr. Mit dem Feature der bedingten Logik können Sie Formulare anpassen, indem Sie bestimmte Felder abhängig von den Eingaben des Benutzers anzeigen, aktualisieren oder ausblenden.

Darüber hinaus erleichtern Jotform-Tabellen die Organisation und Handhabung von Übermittlungen von Formularen. Wechseln Sie zwischen den Ansichten "Tabelle", "Kalender", "Karte" und "Upload", um Daten nach Ihren Wünschen zu visualisieren.

Jotform beste Features:

Erstellen Sie Formulare von Grund auf oder aus einer der Vorlagen von Jotform in einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche

Übersetzen Sie Formulare in über 130 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch und Portugiesisch

Geben Sie den Zugriff auf Ihre Formulare über Links, QR-Codes und eingebettete Webseiten frei, oder laden Sie sie als ausfüllbare PDFs herunter

Integration mit über 100 Tools, einschließlich Zahlungs-Gateways wie PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square und Apple Pay

Jotform Beschränkungen:

Der kostenlose Plan hat das Jotform-Branding und ist auf 5 Formulare und 100 monatliche Übermittlungen limitiert

Die Software ist manchmal langsam und fehlerhaft, insbesondere bei der Arbeit an langen und komplexen Formularen

Neue Benutzer haben möglicherweise eine Lernkurve

Jotform Preise:

Free Plan

Bronze: $39/Monat

$39/Monat Silber: $49/Monat

$49/Monat Gold: $129/Monat

$129/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Jotform Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (204 Bewertungen)

4.7/5 (204 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,559 Bewertungen)

Hinterlassen Sie einen bleibenden ersten Eindruck mit der perfekten Customer Onboarding Plattform

Die Wahl der besten Lösung für das Customer Onboarding ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Onboarding und positive Beziehungen zum Client - wir haben die 10 besten Optionen auf dem Markt zusammengestellt. 🏆

Welche Features sind für Sie am wichtigsten? Automatisierte Arbeitsabläufe? Zusammenarbeit im Team ? Integration in Ihr aktuelles technisches System? Sammlung von Client-Feedback? Plattformübergreifende Kompatibilität?

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das all diese Features und mehr bietet, dann sollten Sie sich ClickUp ansehen. Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie die leistungsstarken Features kostenlos.