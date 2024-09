Leitfaden für Einsteiger in ClickUp Whiteboards mit Beispielen von Anwendungsfällen

Falls Sie es noch nicht gehört haben: Digitale Whiteboards sind das neue "It-Girl" des Projektmanagements. 💅🏼

Lassen Sie sich von den leuchtenden Farben nicht täuschen: Ihr Whiteboard ist viel mehr als nur eine App zum Kritzeln - es ist der Ort, an dem Ihre Teams zusammenkommen, um sinnvoll zusammenzuarbeiten und etwas Neues zu schaffen.

Und wenn Sie Zugang zu ClickUp haben, dann haben Sie auch Zugang zu digitale Whiteboard-Software in all seiner Pracht, keine Integrationen erforderlich denn ClickUp ist eine der wenigen Projektmanagement-Plattformen, die Whiteboards von Haus aus unterstützen. Dies ist ein enormer Vorteil für Teams, die über das gesamte Unternehmen verteilt sind und arbeiten möchten:

Brainstorming, bei dem die Arbeit bereits erledigt wird

Clients einbeziehen und informieren

Die Kommunikation verbessern

Ihre Ideen so schnell wie möglich umsetzen und mehr!

Im Ernst, sie können all das erledigen! Vielleicht ist das der Grund, warum ClickUp Whiteboards von G2 als die nummer eins der kollaborativen Whiteboard-Tools für das Frühjahr 2023!

Aber mit großer Macht kommt große Verantwortung, und bevor Sie sich wie Picasso auf Ihre Leinwand stürzen, zeigen wir Ihnen erst einmal alles. 🎨

Wenn Sie mehr Funktionen benötigen, als Ihr aktuelles Whiteboard-Tool zu bieten hat - oder wenn Sie ganz neu in diesem Bereich sind -, finden Sie in diesem Leitfaden zahlreiche Tipps, whiteboard-Vorlagen und Beispiele für Anwendungsfälle, um Ihre Arbeitsabläufe mit diesem sehr visuellen Tool zu optimieren. Also stellen Sie Ihre DMs zurück, öffnen Sie ein Sodawasser und machen Sie sich mit dem bisher kollaborativsten Feature von ClickUp vertraut - Whiteboards . 💜

Willkommen bei ClickUps kollaborativstem Feature

Whiteboards sind ebenso effizient wie visuell, aber mehr als nur ein Space, in dem Sie Ihre Microsoft Paint-Kenntnisse aus dem Jahr '91\ ausleben können. 👀

ClickUp Whiteboards schaffen ein umfassenderes Arbeitserlebnis für alle Beteiligten, insbesondere für Clients und Stakeholder, die das Gesamtbild so schnell wie möglich erfassen möchten. Außerdem bieten Whiteboards die volle Transparenz, für die ClickUp entwickelt wurde.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Mit der Möglichkeit, in Echtzeit zu sehen, wer Ihr Board anschaut und dazu beiträgt, können Sie ohne Überschneidungen oder Verwirrung mit Ihrem Team arbeiten. Zu erledigen ist lediglich das Versenden eines öffentlichen Links, der die Ansicht freigibt, wenn Sie eine Freigabe von Clients oder externen Stakeholdern benötigen. Aus diesem Grund sollten Sie bei jedem Projekt-Meeting immer ein Whiteboard zur Hand haben - geben Sie einfach die URL Ihres Whiteboards frei und beginnen Sie mit der Zusammenarbeit, als wären Sie in Echtzeit dabei.

Die Whiteboards in ClickUp sind weit mehr als das Smartboard aus der fünften Klasse. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihre Ideen in dem Moment festhalten, in dem sie entstehen, und sich schneller als je zuvor mit Ihren Workflows verbinden. Dies wird durch die Features in den Whiteboard-Menüs, die Verknüpfungen auf der Tastatur und Hunderte von Vorlagen erreicht, die Ihre Brainstorming-Sitzungen noch effektiver machen.

Machen Sie das Beste aus Ihren Whiteboards

Sie haben zwar die Möglichkeit, mit einer buchstäblich leeren Leinwand zu beginnen, ClickUp's Vorlagen-Center wird immer unser bevorzugter erster Schritt für jeden Whiteboard-Anwendungsfall sein.

Vorlagen bringen Struktur in einen ansonsten einschüchternden leeren Space und wirken als Katalysator in Ihrem Produktentwicklungsprozess. Diese vorgefertigten Diagramme, Diagramme und Frameworks sind genau auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten, können aber weiter benutzerdefiniert werden, um Ihre organspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Sie sind auch nicht nur für "Anfänger" geeignet Wenn Sie mit einer Vorlage beginnen, sparen Sie in den ersten Phasen der Planung und Ausführung auf jeden Fall eine Menge Zeit. Und später dient sie als offizielle Dokumentation für jedes Projekt von Anfang bis Ende.

Ob Sie nun eine priorität-Matrix , Schreiben markenrichtlinien , oder concept Mapping clickUp hat Hunderte von anpassbaren Vorlagen für alle Möglichkeiten und Komfortstufen der Nutzung von Whiteboards entwickelt.

Effektivere Zusammenarbeit mit Clients oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen

Aber Ihre Vorlage ist nicht das einzige Asset, das erstellt wird, um Ihr Projekt über die Ziellinie zu bringen - was ClickUp Whiteboards von anderen abhebt, ist die Fähigkeit praktisch alles auf Ihrem Board in eine Aufgabe zu verwandeln mit nur wenigen Klicks.

Noch einmal für die Leute hinten im Raum: Sofortige Verbindung von Whiteboards mit Ihren bestehenden Prozessen.

Wenn wir sagen: "Setzen Sie Ihre Ideen um", dann meinen wir das auch so. Und jeder, der schon einmal mit anderer digitaler Whiteboard-Software experimentiert hat, kann bestätigen, dass dies ein entscheidender Unterschied ist. 🏆

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Die Umwandlung von Formen, Objekten und Text in Aufgaben ist der Schlüssel zur Nutzung Ihres Whiteboards über die Ideenfindungsphase hinaus und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Strategie von der ersten bis zur letzten Phase der Entwicklung umsetzen können. Stellen Sie sich vor, Sie verlassen ein produktives Meeting und müssen Ihre nächsten Schritte nicht als verfolgbare Aufgaben neu schreiben? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. 😎

Die Symbolleiste für die Bearbeitung ist ein weiteres Feature, mit dem Sie Ihre Ideen so schnell wie möglich festhalten können. Entweder mit einem Mausklick oder der Tastatur können Sie farbcodierte Formen hinzufügen, freihändig zeichnen, Text formatieren, die haftnotizen , Verknüpfung mit bestehenden Aufgaben, und mehr!

Über das Menü am unteren Rand Ihres Bildschirms können Sie die Einbettungsfunktionen von ClickUp voll ausnutzen und Ihrem Whiteboard Karten für Web, Dokumente und Aufgaben hinzufügen. Diese Karten befinden sich live auf Ihrem Board, d. h. Sie können den Text auf dem minimierten ClickUp-Dokument bearbeiten, den Status von Aufgaben aktualisieren und mit Arbeitstools von Drittanbietern interagieren - alles von Ihrem Whiteboard aus!

Binden Sie ClickUp-Dokumente direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Zusammenhänge zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Aber wir haben auch die Whiteboard-Grundlagen nicht vergessen, die Sie kennen und lieben! Greifen Sie auf Rich-Text-Formatierungen zu, machen Sie Kommentare an Ihr Team, und hinzufügen von Verbindungen zwischen Objekten wenn Ihr Workflow Form annimmt.

Doch wie sieht das in der Praxis aus? Schauen wir uns das mal an 🙂

Einsatz Ihrer Whiteboards (Fall)

Whiteboards hören sich definitiv cool an, aber wir sind hier, um Ihre brennendste Frage zu beantworten: Was ist für mich drin?

Teams in verschiedenen Branchen nutzen Whiteboards auf unterschiedliche Weise. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie einige dieser Gruppen Whiteboards in ihre aktuellen Prozesse einführen und die Vorteile maximieren können.

Whiteboards für Ingenieur- und Software-Teams Whiteboard-Software macht einen großen Unterschied für Teams, die in den Bereichen Technik, Produkt oder Design (EPD) arbeiten.

Diese Teams legen Wert auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und nahtlose Zusammenarbeit, um Projekte schneller zu planen, zu entwerfen, zu entwickeln und schließlich zu liefern. Also alles, wofür Whiteboards eigentlich zu erledigen sind.

ClickUp Whiteboards ermöglichen es Teams, sich gegenseitig überall auf dem Board zu erwähnen, um schnell neue elemente der Aktion und die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Und da Ihnen der Platz nie ausgeht, können Teams mehrere Mindmaps und Wireframes im selben Space speichern, während sie ihre Benutzer Flows perfektionieren. 🙌🏼

Mit dieser Vorlage für Benutzer-Mapping können Sie visuelle Darstellungen komplexer Ideen wie Benutzer-Flows, Wireframes und technische Diagramme erstellen

Plus, fertige Vorlagen wie ClickUp's User Flow Whiteboard Vorlage nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab, die mit der Erstellung dieser komplizierten Diagramme verbunden ist, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - Ihr Produkt und die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Diese Vorlage fordert Sie auf, die Interaktion der Benutzer mit Ihrem Produkt auf einer Karte darzustellen, indem Sie Bilder, Medien, Objekte und Verbindungen hinzufügen, um eine visuelle Darstellung Ihrer Benutzeroberfläche zu erstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Vorlage einen Schritt weiterzuentwickeln, indem Sie andere Dokumente, Daten und Aufgaben auf dem Board ablegen, um mehr Kontext zu erhalten - ohne dafür eine weitere Registerkarte öffnen zu müssen.

Diese Vorlage herunterladen

Aber die Möglichkeiten sind wirklich endlos! Diese Features können für jeden Zentimeter Ihrer Entwicklungsprozesse von Nutzen sein. Aus diesem Grund nutzen Software Teams Whiteboards als Basis für andere Projekte, einschließlich:

Whiteboards für das Projektmanagement Projektmanager verlassen sich auf Whiteboards, um ihre Brainstorming-Sitzungen zu verbessern, präsentationswürdige Diagramme zu erstellen und den Fortschritt jedes Projekts zu überwachen. Sie bieten eine strukturierte, aber skalierbare Grundlage, um ihre Abläufe von Anfang an zu rationalisieren, was zu einer schnelleren Projektabwicklung und zufriedeneren Beteiligten führt.

Abgesehen von der Geschwindigkeit helfen Whiteboards den Teams, sich von den typischen dokumentenbasierten Prozessen zu lösen und mit visuell ansprechenden Diagrammen über den Tellerrand hinauszuschauen ideationstechniken wie Design Thinking, Mind Mapping, bubble Mapping und Brainwriting. 🧠

Bonus: Check out 10 Vorlagen für Karten zum Brainstorming Wenn Sie Ihr Workflow-Diagramm fertig haben, ist es an der Zeit, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen, und die Vorlage für einen Aktionsplan wurde erstellt, um Projektleitern dabei zu helfen, genau das zu erledigen.

Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um, indem Sie Ihre Haftnotizen direkt in Aufgaben umwandeln - mit der Vorlage für Aktionspläne für ClickUp Whiteboards

Diese Vorlage ist einfach anzuwenden und noch einfacher zu nutzen, da die Häufigkeit der Überprüfungen festgelegt wird, um zu bestimmen, welche Aufgaben noch zu erledigen, in Bearbeitung oder erledigt sind.

In diesem Fall kann jede Notiz oder Form für bestimmte Elemente stehen. Um diese Vorlage jedoch noch wertvoller zu machen, empfehlen wir, Ihre ClickUp Aufgaben und Meilensteine direkt in das Board ein, um den Zugriff zu erleichtern.

Und wie diese Vorlage mit ihren vierteljährlichen, monatlichen, wöchentlichen und täglichen Überprüfungszyklen nahelegt, bleibt Ihr Whiteboard während des gesamten Lebenszyklus des Projekts und darüber hinaus bei Ihnen. 🪐

Diese Vorlage herunterladen

Whiteboards für kreative Teams Die visuelle Natur von Whiteboards hilft Kreativteams dabei, ihre Arbeit angemessen einzuteilen und Kampagnen durchzuführen, die sich positiv auf den Umsatz auswirken, die Markenbekanntheit fördern und hochwertige Leads anziehen.

Diese Teams beginnen vielleicht mit einem Whiteboard, um sich auf einen Workshop mit einem neuen Client vorzubereiten, auf dem sie Bilder, Medien, Notizen und Mockups speichern. Während des Meetings können Sie auf der beweglichen Leinwand ganz einfach durch Ihr Board navigieren, um sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren und potenzielle Ideen oder frühere Arbeiten zu präsentieren. Danach können Sie sofort mit der Bearbeitung des Whiteboards auf der Grundlage des Feedbacks des Clients in Echtzeit beginnen.

Dann ist es Zeit für die Anwendung ClickUp's Whiteboard Vorlage für den Projektumfang . 🙂

Benutzen Sie die Whiteboard-Vorlage für den Projektumfang, indem Sie Dokumente, Aufgaben und mehr hinzufügen

Verwenden Sie die vorformatierte Struktur der Vorlage zusammen mit eingebetteten Medien, Forschungsergebnissen und Dokumenten, um die OKRs, Leistungen und natürlich den Umfang Ihres Projekts visuell zu festigen!

Während des Fortschritts Ihres Projekts fungiert Ihr Board als Meeting Point zwischen Ihrem Team und Ihren Kunden. Es speichert den Verlauf Ihres gesamten kreativen Prozesses, einschließlich vergangener Unterhaltungen, Iterationen und Designentscheidungen. Dieses Maß an Organisation und Konsistenz fördert sinnvolle Beziehungen zu allen Schlüsselakteuren.

Diese Vorlage herunterladen

Es geht zwar nicht nur um den Schnickschnack auf Ihrem Whiteboard, aber er schadet sicher nicht! Die Farben, Formen, Größen, Styling- und Formatierungsoptionen der ClickUp Whiteboards sind ideal, um Ihre Gedanken visuell zu vermitteln und neue Erstellungen schnell in vorzeigbare Kunstwerke zu verwandeln.

Mit ClickUp Whiteboards macht Zusammenarbeit wieder Spaß

Die Whiteboards in ClickUp sind ebenso leistungsfähig wie kostengünstig und bieten Tools, Vorlagen und Funktionen, mit denen Sie jeden Prozess rationalisieren und neue Features erstellen können, ohne einen weiteren Cent auszugeben.

Aber es gibt noch mehr zu entdecken!

Die Whiteboards-Roadmap wird im Zuge der Einführung von ClickUp 3.0 laufend erweitert und aktualisiert. Wenn Sie also Ihr bevorzugtes Whiteboard-Feature noch nicht sehen, vertrauen Sie uns, es wird kommen. Und wir können es kaum erwarten!

Aber ob Sie nun asynchron chatten oder sich um einen Konferenztisch versammeln sind Whiteboards die Lösung für die Zusammenarbeit, nach der Sie schon lange gesucht haben. Und wenn Sie sich immer noch auf andere Apps für die Arbeit stützen, um die Arbeit zu erledigen - kein Problem, ClickUp lässt sich mit über 1.000 Tools integrieren um Ihre Erfahrung so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Sie können die ersten drei Whiteboards kostenlos in allen Plänen nutzen und weitere produktive, leistungsstarke und unterhaltsame Features auf dieses bahnbrechende Tool aufsetzen.