Como planejar uma reunião de lançamento de projeto impressionante (e eficaz)

Imagine participar da terceira reunião com o cliente e perceber que o projeto dele não é nada do que você imaginava que seria.

Você ficou de queixo caído? Está gritando por dentro? 😱

É difícil se recuperar disso... especialmente se sua agência é conhecida por sua atenção aos detalhes!

Você pode evitar essa situação embaraçosa (e potencialmente prejudicial à sua carreira) com uma reunião de lançamento do projeto. Esse encontro inicial é uma oportunidade para que todas as partes interessadas se alinhem desde o início do projeto.

Prepare seus projetos para o sucesso aprendendo os fundamentos das reuniões de lançamento neste guia. Vamos explicar o que é uma reunião de lançamento de projeto, como conduzi-la e quais recursos você pode usar para começar.

Pronto? Vamos dar o pontapé inicial neste guia de reuniões (trocadilho intencional)!

O que é uma reunião de lançamento de projeto?

Uma reunião de lançamento de projeto é uma reunião realizada no início de cada novo projeto. Na etapa de gerenciamento de projetos, o lançamento ocorre após a fase de planejamento e marca o início da fase de execução.

⭐ Modelo em destaque Com tantos detalhes a serem considerados, organizar uma reunião de lançamento de projeto da maneira certa pode parecer assustador. Mas não precisa ser assim. O modelo gratuito de reunião de lançamento de projeto do ClickUp ajuda você com uma lista de verificação pronta que mantém sua discussão no caminho certo, produtiva e com ações concretas. Baixe o modelo gratuito Elabore um plano detalhado para suas reuniões de lançamento com o modelo de reunião de lançamento de projeto do ClickUp

Tipos de reuniões de lançamento de projetos

Embora esta postagem do blog se concentre em reuniões de lançamento com clientes, você também pode realizar reuniões de lançamento para equipes internas, fornecedores, executivos e até mesmo sprints ágeis. Aqui está uma rápida visão geral dos vários tipos de reuniões de lançamento de projetos e para que elas são adequadas:

Tipo de reunião de lançamento Objetivo Principais participantes Quando usar Reunião interna de lançamento Alinhe as equipes internas quanto ao escopo, funções, cronogramas e expectativas. Gerentes de projeto, partes interessadas internas, líderes de equipe Antes de envolver clientes externos ou fornecedores Reunião inicial com o cliente Apresente as equipes, confirme as metas, analise o escopo e construa um bom relacionamento com o cliente. Gerente de projetos, partes interessadas do cliente, líderes internos Após a aprovação do projeto e a assinatura do contrato Reunião de lançamento com fornecedores Certifique-se de que os parceiros externos compreendam os resultados esperados, os prazos e as dependências. Gerente de projetos, compras, fornecedores Antes do início do trabalho de terceiros no projeto Reunião de lançamento multifuncional Coordene entre departamentos com funções ou entregas que se sobreponham. Representantes de todos os departamentos envolvidos No início de projetos complexos que envolvem várias unidades de negócios Reunião de lançamento executiva Apresente uma visão geral estratégica e obtenha o apoio e o endosso da liderança. Executivos de alto escalão, patrocinador do projeto, PMO Para projetos de alto risco que exigem o envolvimento ou o patrocínio da alta administração Reunião técnica de lançamento Mergulhe fundo nos sistemas, integrações e requisitos técnicos. Desenvolvedores, arquitetos, controle de qualidade, TI Antes de desenvolver ou implementar soluções técnicas Reunião de lançamento/início do sprint ágil Defina metas para o sprint, alinhe o backlog e defina prioridades. Equipe Scrum, Product Owner, Scrum Master No início de cada sprint ou iteração em projetos Ágeis Reunião de lançamento de gestão de mudanças Prepare-se para a mudança organizacional, a comunicação e a estratégia de adoção. Gestores de mudança, RH, chefes de departamento Para projetos que envolvam novos processos, ferramentas ou mudanças culturais

Qual é o objetivo de uma reunião de lançamento de projeto?

O objetivo da reunião de lançamento do projeto é alinhar todos os membros da equipe da agência e o cliente quanto aos detalhes cruciais do projeto. Estes incluem principalmente:

🔑 Dica importante: Se você tem um projeto pequeno, provavelmente precisará de apenas uma reunião de lançamento. No entanto, um projeto grande com várias fases geralmente tem uma reunião de lançamento no início de cada etapa. Um projeto de longo prazo e contínuo também pode exigir várias reuniões de lançamento para alinhar os membros da equipe com quaisquer novas orientações fornecidas pelo cliente.

Quem participa de uma reunião de lançamento de projeto?

Todos os envolvidos no projeto — incluindo os membros da sua equipe e os pontos de contato na empresa do cliente — precisam estar presentes na reunião de lançamento. Normalmente, isso inclui:

Gerente de projeto : A pessoa que coordenará e será responsável pelo projeto

Gerentes de equipe : as pessoas que liderarão as equipes envolvidas no projeto

Membros da equipe do projeto : as pessoas da sua agência que trabalharão na produção e no gerenciamento dos resultados finais

Clientes e patrocinadores do projeto: os pontos de contato que representam a empresa que : os pontos de contato que representam a empresa que terceirizou seu projeto para sua agência

🤝 Lembrete: Além dos participantes acima, convide quaisquer outras partes interessadas no projeto, como prestadores de serviços individuais e pontos de contato em quaisquer agências parceiras.

É necessário realizar uma reunião de lançamento de projeto?

Com certeza! Uma reunião de lançamento sincroniza sua agência e o cliente quanto ao contexto do projeto e prepara o projeto para o sucesso.

Você poderia compartilhar todas as informações essenciais do projeto com os membros da equipe e com o cliente por meio de um documento centralizado e encerrar o assunto. Mas isso poderia deixar certos detalhes abertos a interpretações e questões importantes sem resposta.

Uma reunião de lançamento minimiza falhas de comunicação e desafios de gerenciamento de projetos, permitindo que todas as partes interessadas tenham discussões em tempo real sobre o projeto. É uma oportunidade para definir as expectativas em relação ao projeto — o que será entregue, quando será entregue e como será entregue. ✅

Como planejar e conduzir uma reunião de lançamento de projeto sem contratempos

Muito depende da eficácia da sua reunião de lançamento, então faça com que ela valha a pena com um planejamento cuidadoso e um software de gerenciamento de reuniões confiável, como o ClickUp.

O que torna uma reunião de lançamento de projeto bem-sucedida? Para sua sorte, compilamos uma lista de etapas para garantir que a agenda do lançamento do seu projeto transcorra sem problemas!

Passo 1: Organize tudo antes de reunir as partes interessadas

A preparação é fundamental para o sucesso do lançamento de um projeto.

Antes de enviar o convite, prepare-se para a sua reunião de lançamento ideal com estas quatro etapas:

Crie uma lista de convidados: identifique as pessoas da sua agência, os clientes e quaisquer outras partes interessadas importantes que devam participar da reunião. Obtenha os endereços de e-mail deles, caso ainda não os tenha, e certifique-se de que todos tenham acesso aos documentos necessários

Reúna as informações essenciais: colabore com o cliente e outras partes interessadas para reunir todos os detalhes conhecidos do projeto — objetivo, escopo, resultados esperados e plano de gestão — em um : colabore com o cliente e outras partes interessadas para reunir todos os detalhes conhecidos do projeto — objetivo, escopo, resultados esperados e plano de gestão — em um documento de escopo do projeto . Dessa forma, você não precisará alternar entre abas durante a reunião

💡 Dica profissional: Mantenha os clientes e as partes interessadas alinhados centralizando os principais objetivos do projeto, cronogramas, atribuições de tarefas e orçamentos, etc., no modelo gratuito de Carta de Projeto do ClickUp!

Escolha alguém para tomar notas: Não se esqueça de designar alguém para registrar as notas da reunião para sua equipe. Usar o Bloco de Notas no ClickUp ajuda a registrar as atas da reunião. E se você preferir não fazer isso manualmente (boa ideia!), recomendamos usar o : Não se esqueça de designar alguém para registrar as notas da reunião para sua equipe. Usar o Bloco de Notas no ClickUp ajuda a registrar as atas da reunião. E se você preferir não fazer isso manualmente (boa ideia!), recomendamos usar o ClickUp AI Notetaker . Ele grava e transcreve automaticamente suas reuniões — e ainda lista itens de ação para torná-las mais produtivas!

Registre todos os detalhes — use o AI Notetaker do ClickUp para anotar ideias, ações a serem realizadas e notas da reunião instantaneamente

Crie uma agenda para a reunião de lançamento : faça uma lista de todos os pontos de discussão/tópicos e reserve tempo suficiente para cada um

Organize os recursos da sua reunião, edite-os em colaboração com os colegas e otimize a agenda da reunião de lançamento — tudo em um só lugar com o ClickUp Docs

Psst…você pode criar facilmente agendas de reunião profissionais com o Docs no ClickUp usando estes recursos:

Modelos: Economize tempo usando um de nossos Economize tempo usando um de nossos modelos profissionais de reunião de lançamento de projeto para criar a pauta da sua reunião

Opções de edição de texto rico : A formatação do texto pode esclarecer sua agenda e reduzir falhas de comunicação. Você pode ajustar o tamanho da fonte (pequeno, normal, grande), adicionar títulos, usar várias cores de fonte, destacar detalhes importantes e muito mais!

Páginas aninhadas : aninhe várias páginas (como o termo de abertura do projeto) dentro do documento principal para manter tudo em um só lugar

Visualização incorporada: incorpore links interativos, como vídeos do YouTube, Planilhas do Google e muito mais de outras plataformas, em seus Documentos

E o melhor de tudo? Você também pode automatizar essa etapa!

Basta pedir ao ClickUp Brain, o assistente de IA nativo e sensível ao contexto do ClickUp, para fazer isso por você usando comandos em linguagem natural!

Crie uma pauta para a reunião de lançamento do seu projeto usando a assistência de IA do ClickUp Brain

Quando estiver pronto, compartilhe a pauta diretamente ou anexe-a a um e-mail usando o ClickApp de e-mail para enviá-la aos participantes.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência à redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais — tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Passo 2: Dê início às apresentações

Você já fez toda a preparação necessária. Agora é hora de dar o pontapé inicial e começar a reunião!

Comece apresentando a equipe ao seu cliente (e aos patrocinadores, se houver) — juntamente com breves descrições das responsabilidades de cada um. Seu cliente também terá a oportunidade de se apresentar ao restante da equipe e explicar seu interesse no projeto.

💡 Dica profissional: considere incluir uma pergunta para quebrar o gelo, a fim de aliviar um pouco da ansiedade inicial da reunião e fazer com que todos os participantes se sintam à vontade. Essa pergunta divertida também ajudará sua equipe a criar um bom relacionamento com o cliente.

Etapa 3: Analise o porquê do projeto

Uma jornada sem um destino claro é uma receita para o desastre. O próximo passo é esclarecer por que o cliente está investindo tempo e recursos neste projeto.

Peça ao seu cliente para compartilhar as principais metas do projeto — um componente essencial do escopo do projeto. Ele deve explicar explicitamente o que será alcançado e como isso contribuirá para a sua evolução.

Incentive-os a serem o mais específicos possível, compartilhando também os KPIs ou referências de desempenho que ajudarão a definir o que será considerado sucesso. A última coisa que sua equipe precisa são metas vagas que possam ser interpretadas de várias maneiras.

👉🏼 Por exemplo, uma meta bem definida para um projeto de marketing por e-mail poderia ser aumentar as conversões em 5% antes do final do primeiro trimestre. Parece uma meta ambiciosa. Mas é uma meta clara (aumentar as conversões) e altamente específica (em 5% antes do segundo trimestre)!

Você precisará de uma maneira eficaz de registrar e acompanhar suas metas posteriormente. Abandone suas planilhas e basta inserir os dados no software de gerenciamento de projetos da ClickUp. Isso torna super simples acompanhar o progresso e atingir as metas assim que o projeto começar.

Como? Com as Metas do ClickUp!

Você pode criar Metas para atingir diferentes Objetivos, como:

Números : valores numéricos, como aumentos percentuais

Moeda : metas monetárias, como um aumento nos lucros

Verdadeiro/Falso: feito ou não feito, sim ou não

À medida que você atinge suas metas, o ClickUp atualiza automaticamente sua porcentagem de progresso. Dessa forma, você vê o quanto está perto de atingir sua meta.

Acompanhe a porcentagem de conclusão de suas metas definindo metas no ClickUp

Etapa 4: Fale sobre os resultados esperados

A esta altura, todos os participantes já entendem do que se trata o projeto e quais objetivos ele ajudará a alcançar. O próximo passo é definir claramente o que sua agência criará e entregará ao cliente para ajudá-lo a ter sucesso.

Todos os resultados esperados do projeto devem estar vinculados ao objetivo do projeto. Se você não conseguir estabelecer essa conexão, a tarefa provavelmente está fora do escopo do projeto e não deve ser considerada.

Seja claro ao descrever os resultados esperados e obtenha a aprovação explícita do cliente para cada tarefa.

Voltando ao nosso exemplo de marketing por e-mail acima, alguns resultados esperados poderiam ser: Uma descrição completa da campanha, com a sequência e a frequência dos e-mails

O conteúdo promocional que será compartilhado por e-mail

Relatórios de desempenho da campanha

Descrever os resultados esperados ajudará sua agência a evitar prestar serviços em excesso aos seus clientes sem gerar lucro adicional. Isso também dará à sua equipe clareza sobre exatamente o que precisa ser feito para ter sucesso.

Etapa 5: Atribua funções aos membros da sua equipe

Agora é hora de definir quem precisa fazer o quê.

Algumas ou todas as pessoas da sua agência talvez já conheçam suas responsabilidades a esta altura. Mas destacá-las durante a reunião de lançamento do projeto ajudará todos — o cliente, seus patrocinadores e sua equipe — a entender quem é responsável por quê e a direcionar suas dúvidas às pessoas qualificadas para respondê-las.

💡 Dica profissional: Documente funções e responsabilidades com facilidade, adicionando membros relevantes da equipe como responsáveis às suas Tarefas e Comentários Atribuídos no ClickUp, para maior responsabilização e acompanhamento simplificado!

Etapa 6: Defina o cronograma e os marcos do projeto

Você já abordou o porquê (propósito/meta), o o quê (entregáveis) e o quem (funções) do seu projeto. Complete o quadro abordando também o quando — ou seja, o cronograma do projeto.

Compartilhe como você planeja mapear as entregas do projeto em um cronograma com prazos claros e obtenha a aprovação do seu cliente.

🤝 Lembrete amigável: Esta é sua chance de resistir a prazos irrealistas solicitados pelos clientes. Explique seus processos internos e informe-os sobre os padrões do setor em relação aos prazos de entrega.

Apresente também uma visão geral dos marcos críticos do projeto. Dessa forma, todos os participantes compreenderão como avaliar o andamento do projeto durante a fase de execução.

Por falar em marcos, você pode defini-los e acompanhá-los na Visualização de Gantt do ClickUp. É um gráfico de fácil leitura que ajuda você a:

Mostre as relações entre tarefas e tarefas de marcos na visualização de Gantt no ClickUp

A visualização da linha do tempo é outra opção para visualizar o cronograma do seu projeto. Pense nela como um gráfico de Gantt, só que em formato linear. Você pode criar e reorganizar a linha do tempo rapidamente usando a funcionalidade de arrastar e soltar.

Além disso, você sempre pode definir prazos para as tarefas, para que os responsáveis saibam quando devem concluir seu trabalho. Para eventos importantes em sua linha do tempo, você pode criar lembretes no ClickUp.

📚 Leia também: Gráfico de Gantt x Linha do tempo

Etapa 7: Chegue a um acordo com seu cliente sobre um plano de comunicação e relatórios

Seu cliente quer saber como sua agência vai mantê-lo atualizado sobre o andamento e o desempenho do projeto. É fundamental esclarecer isso agora ou durante o processo de integração do cliente. Isso implica responder a perguntas como:

Com que frequência o andamento do projeto será comunicado ao cliente? Será semanalmente, duas vezes por mês ou uma vez por mês?

Onde ocorrerá a comunicação? Seu cliente está disposto a aderir a uma plataforma que sua agência utiliza?

Quem serão os pontos de contato representando sua agência? E quanto ao cliente?

Chegue a um acordo sobre o plano que melhor atenda à sua equipe e ao seu cliente. Com o Calendário de IA do ClickUp, o agendamento fica mais inteligente e rápido. Ele sugere horários ideais para reuniões com base na disponibilidade de todos e ajusta automaticamente os fusos horários para que ninguém perca nada.

Além disso, você pode participar de chamadas no Zoom ou no Google Meet diretamente dentro das tarefas e eventos do calendário do ClickUp — eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos e mantendo seu fluxo de trabalho contínuo.

Agende e participe de suas reuniões diretamente no ClickUp usando o Calendário do ClickUp

Está com pouco tempo ou trabalhando com horários diferentes? Não há problema!

O ClickUp Chat oferece uma poderosa plataforma de comunicação assíncrona onde você pode criar canais temáticos, enviar mensagens diretas aos colegas de equipe, compartilhar arquivos e até mesmo iniciar conversas em threads.

Unifique as conversas, colabore e resolva dúvidas com eficiência com o ClickUp Chat

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Clips quando mensagens de texto não forem suficientes. Grave sua tela e faça uma narração para esclarecer detalhes do projeto, compartilhar atualizações rápidas ou debater ideias sem precisar de uma reunião.

Além disso, você pode compartilhar acesso somente leitura ou editável a qualquer visualização do ClickUp, incluindo as visualizações Calendário de IA, Gantt ou Lista, para que todos fiquem alinhados quanto aos prazos e ao andamento em tempo real. Dessa forma, mesmo que não seja possível se reunir de forma síncrona, toda a sua equipe e seus clientes permanecem informados, produtivos e engajados.

📮ClickUp Insight: Os dados da pesquisa sobre eficácia de reuniões da ClickUp sugerem que quase metade de todas as reuniões (46%) envolve apenas 1 a 3 participantes. Embora essas reuniões menores possam ser mais focadas, elas poderiam ser substituídas por métodos de comunicação mais eficientes, como documentação aprimorada, atualizações assíncronas registradas ou soluções de gestão do conhecimento. Os comentários atribuídos nas tarefas do ClickUp permitem adicionar contexto diretamente nas tarefas, compartilhar mensagens de áudio rápidas ou gravar atualizações em vídeo com o ClickUp Clips — ajudando as equipes a economizar um tempo valioso e, ao mesmo tempo, garantir que discussões importantes ainda ocorram — sem perder tempo! 💫 Resultados reais: Equipes como a Trinetrix estão obtendo uma redução de 50% em conversas e reuniões desnecessárias com o ClickUp

Antes do ClickUp, as reuniões e as trocas de e-mails levavam a um buraco negro onde itens ficavam ocultos e sem acompanhamento. Por causa disso, as tarefas não eram revisadas a tempo e ninguém sabia como estava indo o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser concluídas, conversar e colaborar dentro das tarefas.

Antes do ClickUp, as reuniões e as trocas de e-mails levavam a um buraco negro onde itens ficavam ocultos e sem acompanhamento. Por causa disso, as tarefas não eram revisadas a tempo e ninguém sabia como estava indo o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser concluídas, conversar e colaborar dentro das tarefas.

📚 Leia também: Ferramentas para integração de clientes

Passo 8: Que comecem as perguntas e respostas

Certifique-se de reservar algum tempo para perguntas.

Esta é uma oportunidade para todos os participantes esclarecerem tudo o que foi discutido durante as reuniões de lançamento do projeto. Incentive todos a aproveitarem ao máximo, especialmente o cliente.

Depois de responder a uma pergunta, pergunte se isso esclareceu as coisas. Você não quer que ninguém saia da reunião com dúvidas!

Etapa 9: Crie e atribua tarefas aos membros da sua equipe

Antes de agradecer a todos pelo tempo dedicado e encerrar a reunião, lembre a todos sobre a primeira tarefa da fase de execução. Assim que a reunião terminar, delegue as ações a serem realizadas aos membros da sua equipe no seu software de gerenciamento de projetos para dar início ao trabalho.

O ClickUp facilita a atribuição de qualquer tarefa a uma única pessoa ou até mesmo a vários responsáveis. Tem uma equipe que precisa trabalhar em algo? Sem problema. Basta atribuir tarefas a toda a equipe no ClickUp.

Dito isso, acompanhar todas as ações pendentes pode ser exaustivo para todos os envolvidos. Felizmente, as várias visualizações do ClickUp ajudam bastante. Visualize não apenas tarefas e projetos ativos, mas fluxos de trabalho inteiros usando Listas, quadros Kanban, Visualização de Atividades e muito mais.

Acompanhe o progresso da maneira que você quiser por meio de uma das muitas visualizações do ClickUp

Agora, a única coisa que resta a fazer é colocar a mão na massa e entregar um projeto fantástico.

Boa sorte!

📖 Leia também: Mais de 130 perguntas para reuniões de equipe

5 modelos de reunião de lançamento de projeto para você não deixar nada de fora

Planejar e conduzir uma reunião de lançamento de projeto pode parecer cansativo, mas não precisa ser assim. Faça isso como um profissional (mas com metade do esforço) com nossos modelos gratuitos para reuniões de lançamento de projeto!

1. Modelo de reunião de lançamento de projeto do ClickUp

Criar uma lista de verificação antes de uma reunião de lançamento de projeto, seja ela externa ou interna, pode ajudar você a manter o foco e abordar todos os pontos essenciais. Mas criar uma lista leva tempo.

Felizmente, você pode usar o modelo de reunião de lançamento de projeto do ClickUp para começar imediatamente.

Inclui uma lista de verificação pronta que abrange pontos importantes a serem discutidos, tais como:

Delegar tarefas essenciais a todos os membros da equipe e aos clientes antes da reunião

Apresentar os membros da equipe ao cliente e vice-versa

Apresentando uma visão geral do projeto

Destacando os principais resultados esperados

Você pode personalizar a lista de verificação de acordo com o andamento que deseja para a reunião e quaisquer tópicos adicionais que precise abordar.

2. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Vamos ser sinceros: os aplicativos de calendário tradicionais são péssimos!

Eles não fornecem informações suficientes sobre suas próximas reuniões à primeira vista. Você precisa clicar em um cartão ou incomodar o organizador da reunião para obter mais contexto.

O modelo de ata de reunião do ClickUp oferece uma visão geral de todas as suas próximas reuniões com os participantes. Eles podem ver todos os detalhes importantes de forma altamente organizada.

Além disso, este modelo de ata de reunião permite que você atribua tarefas-chave aos membros da equipe com prazos definidos.

3. Modelo de ata de reunião de gerenciamento de projetos do ClickUp

Suas anotações da reunião de lançamento devem fornecer informações essenciais de maneira muito concisa e organizada. Mas estruturá-las durante a chamada de lançamento é difícil, especialmente se quem estiver fazendo as anotações tiver que acompanhar um apresentador rápido!

Use o modelo de ata de reunião de gerenciamento de projetos do ClickUp para superar esse desafio. Ele vem com tabelas pré-definidas para anotar tarefas, problemas e outras informações importantes para os itens da sua pauta. Personalize-as facilmente para a sua reunião de lançamento.

Além disso, atribua tarefas diretamente nas suas notas marcando a pessoa responsável, em vez de criá-las do zero em outra visualização. Se você é gerente de projetos, achamos que vai adorar.

📚 Leia também: Os melhores softwares para atas de reuniões

4. Modelo de Serviços Profissionais do ClickUp

Parabéns pelo lançamento bem-sucedido do projeto. Agora é hora de levá-lo adiante até o fim para garantir que seus clientes não apenas fiquem satisfeitos, mas também colaborem com você de forma eficiente.

No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer quando sua agência tem uma infinidade de projetos em andamento que exigem sua atenção. Toda essa alternância de contexto ao passar de um cliente para outro certamente tem seu preço — e é por isso que você precisa de uma visão organizada dos seus projetos.

O modelo de serviços profissionais do ClickUp facilita tudo com um clique! Basta criar uma lista personalizável e organizar todos os componentes do projeto do seu cliente enquanto acompanha o progresso em tempo real.

E a melhor parte? É fácil reutilizar o formato que você personalizar para outros clientes também.

5. Modelo de documento de descoberta entre agência e cliente do ClickUp

As reuniões de lançamento são essenciais para conhecer seus clientes antes mesmo de começar a discutir os detalhes de como vocês vão se comunicar e trabalhar juntos. É por isso que é importante registrar tudo na sua primeira ligação, para que você tenha bastante material para trabalhar — seja para propor um contrato ou definir os próximos passos.

Usar o modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp ajudará você a registrar e acompanhar tudo o que precisa para iniciar uma reunião com um cliente novo ou em potencial. Personalize este documento para incluir os processos mais importantes da sua agência, perguntas e principais argumentos de venda a serem apresentados aos clientes, para que você não fique sem saber o que responder quando eles fizerem perguntas sobre seu ROI, custos ou taxas de sucesso.

Este é um ótimo documento para uma reunião interna de lançamento de projeto ou para uso por um gerente de projeto dedicado.

Comece com o ClickUp

Não há garantia de que seu projeto correrá sem problemas após a reunião de lançamento. Mas ter um plano aumentará as chances de você realizar uma reunião de lançamento de projeto bem-sucedida, o que certamente reduzirá falhas de comunicação e gargalos.

E com uma ferramenta de reuniões como o ClickUp, esse processo se torna muito fácil.

E isso não é tudo…

Imagine o que o ClickUp pode fazer por todo o seu projeto como o aplicativo completo para o trabalho. Com seus recursos de gerenciamento de tarefas, fluxo de trabalho, recursos, tempo e documentos, é a ferramenta de produtividade perfeita para agências de marketing!

Marque um ponto com sua reunião de lançamento ao baixar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!