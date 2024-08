As 10 principais ferramentas de comunicação assíncrona para 2024

Nos últimos anos, houve uma mudança significativa na forma como trabalhamos. Estamos cada vez mais adotando a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar que escolhermos. 💻

No entanto, uma cultura de trabalho híbrida significa que as equipes devem ser capazes de colaborar efetivamente de qualquer lugar. Elas também precisam simplificar os processos de revisão e aprovação e controlar a responsabilidade.

As equipes remotas também devem ser capazes de se reunir em reuniões virtuais para uma ideação e um brainstorming produtivos.

A resposta?

Ferramentas de comunicação assíncrona. Há muitas opções disponíveis atualmente, mas escolher as ferramentas certas para sua pilha de tecnologia pode ser complicado, especialmente com a grande variedade de conjuntos de recursos, integrações e planos de preços. No entanto, os benefícios da comunicação assíncrona farão com que o esforço valha a pena.

Para facilitar as coisas para você, minha equipe e eu pesquisamos e testamos exaustivamente algumas das melhores ferramentas de comunicação assíncrona para entender melhor suas funcionalidades.

Se você deseja adicionar ferramentas de comunicação assíncrona à sua pilha de produtividade, continue lendo para conhecer algumas das melhores opções disponíveis. 👇

O que você deve procurar em uma ferramenta de comunicação assíncrona?

As ferramentas corretas de comunicação assíncrona podem ajudar os funcionários remotos a colaborar perfeitamente, mesmo quando estão localizados em fusos horários diferentes. Elas podem aumentar a produtividade e a eficiência da equipe sem a necessidade de reuniões presenciais ou chamadas telefônicas. As plataformas de comunicação assíncrona permitem que os funcionários trabalhem de acordo com seus horários e em seu próprio ritmo, possibilitando um trabalho mais focado. Elas também são mais flexíveis para acomodar diferentes estilos de comunicação.

Se você planeja escolher uma ferramenta de comunicação assíncrona para a sua empresa, aqui estão alguns recursos a serem observados.

Colaboração em documentos : Ela deve permitir a edição assíncrona e em tempo real de documentos essenciais para que as equipes possam trabalhar juntas sem conflitos

: Ela deve permitir a edição assíncrona e em tempo real de documentos essenciais para que as equipes possam trabalhar juntas sem conflitos Gerenciamento de tarefas : A ferramenta que você escolher deve ajudá-lo a criar e atribuir tarefas com datas de vencimento para que haja responsabilidade e visibilidade claras do que precisa ser feito

: A ferramenta que você escolher deve ajudá-lo a criar e atribuir tarefas com datas de vencimento para que haja responsabilidade e visibilidade claras do que precisa ser feito Compartilhamento de arquivos : Escolha uma solução que permita que as equipes compartilhem arquivos e documentos com facilidade para que os funcionários tenham acesso fácil a informações importantes

: Escolha uma solução que permita que as equipes compartilhem arquivos e documentos com facilidade para que os funcionários tenham acesso fácil a informações importantes Comentários e feedback : O software deve permitir que as equipes deixem comentários e avaliações sobre as tarefas para que não haja necessidade de reuniões constantes para discutir mudanças

: O software deve permitir que as equipes deixem comentários e avaliações sobre as tarefas para que não haja necessidade de reuniões constantes para discutir mudanças Painéis de controle personalizáveis: A ferramenta de comunicação assíncrona ideal também fornecerá insights sobre as métricas importantes para que você saiba como um projeto e as tarefas relacionadas estão progredindo

Depois de muito tempo experimentando e pesquisando com a minha equipe, elaborei uma lista com algumas das melhores ferramentas de comunicação assíncrona disponíveis no mercado. Apresentarei os recursos, os preços, os prós e os contras de cada ferramenta para que você possa ter uma compreensão aprofundada e tomar uma decisão informada ao escolher uma para a sua equipe.

Leia mais: Como o trabalho assíncrono muda a colaboração

1. ClickUp (melhor para comunicação assíncrona, colaboração e gerenciamento de projetos)

Se estiver procurando uma ferramenta completa para comunicação assíncrona e gerenciamento de projetos, o ClickUp é sua melhor aposta. O ClickUp ajuda as equipes remotas a organizar e atribuir projetos e tarefas.

Minha equipe e eu usamos Visualização de bate-papo do ClickUp para entrar em contato com os membros da equipe, Clipes do ClickUp para trabalhar de forma assíncrona, Documentos do ClickUp para colaboração de conteúdo, Prova para compartilhamento e revisão de arquivos de mídia, e Quadros brancos ClickUp para planejamento remoto, brainstorming e reuniões. A plataforma oferece excelentes recursos para colaboração, trabalho remoto e gerenciamento de tarefas, além de ser fácil e super intuitiva de usar.

Podemos estabelecer protocolos de comunicação precisos para equipes que colaboram em diferentes fusos horários. Isso ajuda as equipes remotas a manter a sincronia, garantindo que todos estejam na mesma página ao compartilhar informações, lidar com problemas e transmitir mudanças.

Os protocolos de comunicação podem ser definidos para o tipo de canal a ser utilizado e a frequência das reuniões. Por exemplo, podemos enviar por e-mail atualizações oficiais, anúncios e relatórios, permitindo um tempo de resposta de 24 horas.

A Modelo de matriz de comunicação e reunião da equipe ClickUp é bastante útil para criar e gerenciar um plano de comunicação produtivo para nossa equipe.

Faça o download deste modelo Modelo de matriz de reuniões e comunicação de equipe do ClickUp

A visualização do cronograma de reuniões deste modelo nos permite planejar reuniões, enquanto a visualização do status da reunião fornece informações sobre o status de nossos check-ins programados. Isso nos ajuda a estabelecer uma comunicação eficaz e um cronograma de reuniões para a nossa equipe.

Da mesma forma, o ClickUp Whiteboards permite que nossas equipes remotas gerem ideias e expliquem tópicos visualmente. Podemos esboçar pensamentos, mapear fluxos de trabalho e conectar ideias, tornando cada sessão de brainstorming proveitosa e impactante. Ele também nos ajuda a padronizar os planos e protocolos de comunicação sem criar estruturas do zero.

Por exemplo, podemos usar Modelo de quadro branco do plano de comunicação do ClickUp para fornecer informações aos clientes ou às partes interessadas de forma eficaz.

Faça o download deste modelo Modelo de quadro branco do plano de comunicação ClickUp

Este modelo nos ajuda a definir nossas metas de comunicação, o público-alvo e o meio certo para transmitir nossa mensagem.

Para aproveitar ao máximo o ClickUp para trabalho assíncrono, vamos examinar seus principais recursos:

Melhores recursos do ClickUp

IA poderosa: UseCérebro ClickUp para ajudá-lo em tarefas triviais (mas que consomem muito tempo), como resumir anotações de reuniões e atualizações de projetos, elaborar respostas de e-mail e criar modelos. Você pode até usar esse recurso bacana para obter respostas instantâneas às suas perguntas relacionadas ao trabalho. O algoritmo de IA classifica seu espaço de trabalho para extrair informações relevantes de suas tarefas, documentos e bate-papos para responder às suas perguntas

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Implemente metas para melhorar a responsabilidade : Mantenha todos os membros da sua equipe responsáveis por suas tarefas com Metas do ClickUp independentemente de sua localização geográfica, defina metas mensuráveis. Comece criando metas individuais e de equipe e, em seguida, divida-as em metas monetárias, numéricas ou de tarefas para acompanhar o quanto todos estão próximos de atingir uma meta

: Mantenha todos os membros da sua equipe responsáveis por suas tarefas com independentemente de sua localização geográfica, defina metas mensuráveis. Comece criando metas individuais e de equipe e, em seguida, divida-as em metas monetárias, numéricas ou de tarefas para acompanhar o quanto todos estão próximos de atingir uma meta Acompanhe o progresso da equipe: Tenha uma visão clara e concisa do seu trabalho, progresso e desempenho em um único local comClickUp Dashboards. Compartilhe painéis com os membros da equipe para que todos se mantenham concentrados e alinhados com o trabalho. Reduza a necessidade de reuniões e atualizações constantes

Acompanhe as métricas críticas de projeto e desempenho com os ClickUp Dashboards personalizáveis

Atribua trabalhos com facilidade: Use Tarefas do ClickUp para atribuir itens de ação de qualquer projeto aos membros da sua equipe. Adicione datas de vencimento, descrições de tarefas, níveis de prioridade e status de tarefas para acompanhar o progresso do trabalho da sua equipe

Use para atribuir itens de ação de qualquer projeto aos membros da sua equipe. Adicione datas de vencimento, descrições de tarefas, níveis de prioridade e status de tarefas para acompanhar o progresso do trabalho da sua equipe Colaborar com a documentação : Compile informações em documentos bem formatados usandoDocumentos do ClickUp. Convide os membros da equipe para trabalhar de forma colaborativa e editar o documento em tempo real. Crie uma única fonte de verdade para atualizações críticas a fim de evitar mal-entendidos e falhas de comunicação

: Compile informações em documentos bem formatados usandoDocumentos do ClickUp. Convide os membros da equipe para trabalhar de forma colaborativa e editar o documento em tempo real. Crie uma única fonte de verdade para atualizações críticas a fim de evitar mal-entendidos e falhas de comunicação Compartilhe atualizações no bate-papo : Compartilhe atualizações, colabore e simplifique a comunicação da equipe com o Visualização do ClickUp Chat . Permita que os membros da equipe alternem entre comunicação assíncrona e conversas em tempo real conforme sua conveniência

: Compartilhe atualizações, colabore e simplifique a comunicação da equipe com o . Permita que os membros da equipe alternem entre comunicação assíncrona e conversas em tempo real conforme sua conveniência Explique conceitos com clareza: Explique qualquer conceito com clareza gravando sua tela usandoClipes do ClickUp. Crie clipes para qualquer conversa e adicione-os ao ClickUp Hub para que você e sua equipe possam acessá-los mais tarde

Limitações do ClickUp

Há uma pequena curva de aprendizado para descobrir e configurar personalizações de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por pessoa por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡Dica profissional: Use modelos de plano de comunicação para definir um processo e delinear os objetivos de comunicação das partes interessadas internas e externas.

2. Slack (melhor para comunicação em equipe)

via Folga O Slack é uma plataforma de comunicação assíncrona baseada na nuvem. Ela pode ser instalada em seu telefone ou desktop e é uma ferramenta útil para mensagens instantâneas e coordenação de discussões rápidas. Para permitir conversas focadas, você também pode criar canais dedicados para projetos ou departamentos específicos.

A integração do Slack com o ClickUp permite que você crie tarefas a partir de canais ou mensagens diretas e configure sincronizações específicas de canais para garantir que todas as partes interessadas vejam as atualizações em tempo real. Além disso, com o aplicativo Zoom para Slack, você pode participar e gerenciar reuniões a partir do Slack.

Embora eu concorde que o Slack software de colaboração em equipe é uma ótima opção para comunicação em tempo real e equipes remotas, mas a plataforma carece de recursos para o gerenciamento aprofundado de projetos remotos.

Melhores recursos do Slack

Bate-papo da equipe: Inicie conversas individuais com os membros da equipe. Comunique-se usando texto, voz ou vídeo sem preocupações com segurança ou privacidade

Inicie conversas individuais com os membros da equipe. Comunique-se usando texto, voz ou vídeo sem preocupações com segurança ou privacidade Reuniões : Convide os membros da sua equipe para discussões rápidas com o simples toque de um botão. Compartilhe documentos ou links durante um huddle. Eles serão salvos automaticamente em seu histórico de conversas assim que a reunião terminar

: Convide os membros da sua equipe para discussões rápidas com o simples toque de um botão. Compartilhe documentos ou links durante um huddle. Eles serão salvos automaticamente em seu histórico de conversas assim que a reunião terminar Slack Connect : Conecte-se perfeitamente com as partes interessadas e os parceiros fora da sua organização em um instante, eliminando a necessidade de intermináveis linhas de e-mail

: Conecte-se perfeitamente com as partes interessadas e os parceiros fora da sua organização em um instante, eliminando a necessidade de intermináveis linhas de e-mail Clipes : Compartilhe informações contextuais com as equipes fazendo upload de clipes de áudio, vídeo ou gravação de tela no Slack

: Compartilhe informações contextuais com as equipes fazendo upload de clipes de áudio, vídeo ou gravação de tela no Slack IA do Slack: Faça qualquer pergunta relacionada ao trabalho para a IA do Slack, e ela pesquisará seu espaço no Slack para lhe dar respostas relevantes. Obtenha resumos rápidos das mensagens perdidas para que você possa se manter sempre informado sobre as conversas mais recentes

Limitações do Slack

É complicado e desgastante gerenciar várias notificações, principalmente para equipes maiores ou canais extremamente ocupados

O Slack precisa de muito espaço de armazenamento em seu sistema, e você pode não receber notificações de mensagens se a memória da área de trabalho se esgotar

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

US$ 8,75/mês por usuário Business+ : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Enterprise Grid : Preços personalizados

: Preços personalizados Slack AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 10 por pessoa, por mês

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20.000 avaliações)

💡Dica profissional: Escolha a opção certa cadência da reunião - reuniões diárias, reuniões semanais, reuniões quinzenais ou qualquer outro formato para decidir a melhor maneira de se atualizar com suas equipes remotas.

3. Loom (melhor para gravação de tela e edição de vídeo)

via Tear O Loom é uma das ferramentas de gravação de tela mais populares do mercado. Ele permite que as equipes gravem sua tela, webcam e voz enquanto explicam conceitos e processos em suas telas. Após o término da gravação, um link é gerado e os usuários podem compartilhá-lo com qualquer pessoa. Os espectadores também podem deixar seu feedback e comentários diretamente no vídeo.

No entanto, o Loom não pode ser a única ferramenta em seu arsenal de comunicação assíncrona, pois não pode ser usado para colaboração em tempo real e comunicação síncrona.

Melhores recursos do Loom

Ferramentas de desenho : Destaque os cliques do mouse e desenhe na tela para converter informações de forma clara e eficaz

: Destaque os cliques do mouse e desenhe na tela para converter informações de forma clara e eficaz Reações ricas : Permita que os espectadores reajam ao seu vídeo usando emojis

: Permita que os espectadores reajam ao seu vídeo usando emojis Chamada para ação : Inclua links para ativos importantes em seu vídeo para que os espectadores possam consultá-los quando precisarem de mais informações

: Inclua links para ativos importantes em seu vídeo para que os espectadores possam consultá-los quando precisarem de mais informações **Insights de engajamento: obtenha insights sobre quem assistiu aos seus vídeos e por quanto tempo e veja quantos cliques você obteve em seus CTAs

Loom AI: Aprimore automaticamente seu vídeo e converta seu script em um documento fácil de ler. Obtenha mensagens geradas automaticamente que podem ser compartilhadas junto com seus vídeos para fornecer aos espectadores contexto suficiente sobre a discussão

Limitações do Loom

Os usuários relataram que o aplicativo para desktop trava com frequência

O aplicativo de desktop do Loom e a extensão do Chrome não têm funcionalidades espelhadas, e é difícil alternar entre eles

A interface de edição pode ser desajeitada e pouco intuitiva

Preços do Loom

Para iniciantes : Gratuito

: Gratuito Empresarial : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços IA de sala: Adicione a qualquer plano pago por US$ 4 por pessoa, por mês

Avaliações e resenhas do Loom

G2 : 4.7/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

Dica profissional: Define etiqueta em reuniões virtuais _que dita um protocolo específico para suas reuniões virtuais. Dessa forma, você pode definir o tom da reunião, orientar as conversas e garantir que suas reuniões sejam proveitosas e impactantes

4. Google Workspace (melhor para comunicação segura por e-mail e gerenciamento de documentos)

via Espaço de trabalho do Google Também conhecido como G Suite, o Google Workspace oferece uma série de recursos essenciais para comunicação assíncrona e possibilitando a produtividade dos membros da equipe.

Seus produtos baseados na nuvem podem ser acessados de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, permitindo que as equipes otimizem seus fluxos de trabalho remotos e tornando comunicação híbrida no local de trabalho super fácil.

Melhores recursos do Google Workspace

Comunicação : Use os recursos robustos do Gmail para se comunicar de forma assíncrona com os membros da sua equipe. Gerencie e organize sua caixa de entrada usando recursos como rótulos, filtros e tags

: Use os recursos robustos do Gmail para se comunicar de forma assíncrona com os membros da sua equipe. Gerencie e organize sua caixa de entrada usando recursos como rótulos, filtros e tags Colaboração em tempo real : Trabalhe de forma colaborativa com seus colegas em apresentações, documentos e planilhas. Edite em tempo real e deixe seu feedback usando comentários e @menções

: Trabalhe de forma colaborativa com seus colegas em apresentações, documentos e planilhas. Edite em tempo real e deixe seu feedback usando comentários e @menções Agendamento : Agende reuniões sem esforço com as partes interessadas externas e internas de sua organização no Google Agenda. Coordene eventos, marque compromissos e planeje projetos sem se preocupar com conflitos de agenda

: Agende reuniões sem esforço com as partes interessadas externas e internas de sua organização no Google Agenda. Coordene eventos, marque compromissos e planeje projetos sem se preocupar com conflitos de agenda Chat : Inicie discussões rápidas com mensagens diretas no Google Chat. Use salas de bate-papo para realizar discussões sobre tópicos ou projetos específicos

: Inicie discussões rápidas com mensagens diretas no Google Chat. Use salas de bate-papo para realizar discussões sobre tópicos ou projetos específicos Reuniões: Converse com seus colegas e companheiros de equipe por meio de videoconferência. Grave as sessões de reunião e compartilhe-as com os principais membros para que todos fiquem informados sobre os principais pontos de discussão.

Limitações do Google Workspace

Não é conveniente editar documentos, slides ou planilhas no aplicativo móvel do Google Workspace

Embora o Google Workspace seja geralmente econômico, os usuários podem descobrir que os custos aumentam gradualmente com recursos avançados e armazenamento adicional

Preços do Google Workspace

Business Starter: uS$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Workspace

G2 : 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 10.000 avaliações)

5. Miro (melhor para colaboração visual e brainstorming)

via Miro O próximo na lista de ferramentas de comunicação assíncrona é o Miro, um espaço de trabalho com tecnologia de IA que permite que as equipes colaborem visualmente e trabalhem rapidamente.

A ferramenta oferece uma tela inteligente para criar e organizar conteúdo, mapear fluxos de trabalho, adicionar notas adesivas e esboçar ideias. A ferramenta intuitiva de trabalho em casa do Miro oferece suporte a trabalho assíncrono e pode ser acessado de qualquer dispositivo com conexão à Internet.

melhores recursos do #### Miro

Tela inteligente : Desbloqueie uma visão única do trabalho da sua equipe em tarefas, conteúdo, documentos e dados. Compartilhe a tela com os colegas de equipe para que eles saibam tudo o que precisam fazer e possam processar as informações com eficiência

: Desbloqueie uma visão única do trabalho da sua equipe em tarefas, conteúdo, documentos e dados. Compartilhe a tela com os colegas de equipe para que eles saibam tudo o que precisam fazer e possam processar as informações com eficiência Ferramentas de mapeamento da jornada do cliente : Projete jornadas abrangentes de clientes e mapeie pontos de contato críticos para criar experiências de usuário excepcionais. Crie orientações sobre o processo registrando seu quadro Miro. Outros colaboradores podem voltar ao quadro quando quiserem e consultar essas gravações para obter contexto

: Projete jornadas abrangentes de clientes e mapeie pontos de contato críticos para criar experiências de usuário excepcionais. Crie orientações sobre o processo registrando seu quadro Miro. Outros colaboradores podem voltar ao quadro quando quiserem e consultar essas gravações para obter contexto Kit de ferramentas wireframe: Crie wireframes para seu aplicativo móvel ou site mais recente com a ferramenta de wireframe do Miro

Crie wireframes para seu aplicativo móvel ou site mais recente com a ferramenta de wireframe do Miro IA do Miro: Crie diagramas, fluxogramas e wireframes rapidamente usando a IA para gerar ideias. Resuma relatórios, crie atualizações abrangentes de projetos e obtenha feedback sobre sua estratégia usando a inteligência artificial do Miro

Crie diagramas, fluxogramas e wireframes rapidamente usando a IA para gerar ideias. Resuma relatórios, crie atualizações abrangentes de projetos e obtenha feedback sobre sua estratégia usando a inteligência artificial do Miro Proteção empresarial: Adicione uma camada de segurança para gerenciar o conteúdo no Miro. Isso é particularmente aplicável a grandes negócios e empresas

Limitações do Miro

Às vezes, o site pode não responder, principalmente em quadros maiores

Os designers geralmente têm dificuldade para encontrar as formas e imagens certas ao projetar jornadas de usuários, processos e wireframes

Preços do Miro

Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Negócios : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Leia mais: Como usar a comunicação por vídeo assíncrona para melhorar o trabalho remoto

6. Jira (melhor para gerenciamento de projetos ágeis e rastreamento de desenvolvimento de software)

via Atlassian JIRA O Jira é um software de rastreamento de problemas e projetos que oferece recursos que permitem a colaboração em equipe.

A plataforma também tem recursos para organizar e rastrear tarefas, gerenciar solicitações e monitorar o progresso de diferentes projetos.

No entanto, sem recursos como quadros brancos, espaços de trabalho colaborativos e bate-papos, sua equipe pode ter de alternar entre vários aplicativos para realizar o trabalho.

Melhores recursos do Jira

Quadros de projetos : Gerencie as tarefas de sua equipe em um quadro de projetos. Veja quem é responsável pelo quê e acompanhe o progresso de cada tarefa nos diferentes estágios do fluxo de trabalho do projeto

: Gerencie as tarefas de sua equipe em um quadro de projetos. Veja quem é responsável pelo quê e acompanhe o progresso de cada tarefa nos diferentes estágios do fluxo de trabalho do projeto **Gerenciamento de dependências: rastreie quais tarefas têm dependências para que possam ser priorizadas e concluídas antes que se tornem um obstáculo para outras atividades

Rastreamento de metas : Identifique as metas do projeto e meça seu progresso com facilidade. Compartilhe as metas com as partes interessadas para que todos estejam na mesma página em relação ao que precisa ser alcançado

: Identifique as metas do projeto e meça seu progresso com facilidade. Compartilhe as metas com as partes interessadas para que todos estejam na mesma página em relação ao que precisa ser alcançado Painéis de controle : Tenha uma visão panorâmica das métricas mais importantes usando painéis personalizáveis

: Tenha uma visão panorâmica das métricas mais importantes usando painéis personalizáveis Calendário: Veja as próximas tarefas, prazos e atividades críticas com a visualização do calendário. Coordene seu trabalho, mantenha-se organizado e acompanhe os cronogramas mesmo sem interações constantes em tempo real

Limitações do Jira

A interface não é muito intuitiva e alguns usuários relatam que ela é muito complexa de usar

Às vezes, o atendimento ao cliente pode não responder

A integração com aplicativos de terceiros não é fácil

Preços do Jira

Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 7,16/mês por usuário

: uS$ 7,16/mês por usuário Premium : uS$ 12,48/mês por usuário

: uS$ 12,48/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Jira ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

7. Trello (melhor para gerenciamento visual de tarefas)

via Trello O Trello é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos no estilo Kanban que permite organizar seu trabalho e gerenciar projetos em um único local.

A plataforma é uma excelente ferramenta para trabalhar em casa para equipes remotas porque permite a colaboração usando quadros e cartões compartilhados. Os membros da equipe podem deixar comentários e feedback sobre diferentes itens de ação e adicionar descrições de tarefas, facilitando a comunicação de forma assíncrona.

Melhores recursos do Trello

Visualização : Visualize diferentes tipos de tarefas e atividades em um projeto em um único quadro de tarefas fácil de usar

: Visualize diferentes tipos de tarefas e atividades em um projeto em um único quadro de tarefas fácil de usar Gerenciamento de tarefas : Organize as tarefas em várias listas para representar os diferentes estágios de um projeto. Agrupe as tarefas em "To-Do", "Work in Progress" ou "Under Review", ou crie fluxos de trabalho personalizados, adaptados às necessidades e preferências da sua equipe

: Organize as tarefas em várias listas para representar os diferentes estágios de um projeto. Agrupe as tarefas em "To-Do", "Work in Progress" ou "Under Review", ou crie fluxos de trabalho personalizados, adaptados às necessidades e preferências da sua equipe Listas de verificação : Divida tarefas complexas em subtarefas menores e gerenciáveis. Marque cada tarefa assim que concluí-la para que nada seja esquecido

: Divida tarefas complexas em subtarefas menores e gerenciáveis. Marque cada tarefa assim que concluí-la para que nada seja esquecido Acompanhamento do progresso : Acompanhe todas as suas tarefas ao longo de uma linha do tempo flexível para que sua equipe sempre saiba no que deve trabalhar em seguida

: Acompanhe todas as suas tarefas ao longo de uma linha do tempo flexível para que sua equipe sempre saiba no que deve trabalhar em seguida Automação: Configure a automação integrada do Trello para cuidar de tarefas triviais para que você possa se concentrar no que é mais importante

Limitações do Trello

Os cartões, uma vez criados, não podem ser excluídos. Eles só podem ser arquivados.

A personalização é muito limitada nos quadros do Trello

Pode ser difícil pesquisar cartões ou tarefas específicas

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Premium : $12,50/mês por usuário

: $12,50/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Leia mais: Trello vs. ClickUp: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos funcionará melhor em 2024?

8. GitHub (melhor para hospedagem de código colaborativo)

via GitHub O GitHub é uma plataforma alimentada por IA para desenvolvedores de software para criar, compartilhar e gerenciar códigos.

A plataforma oferece funcionalidades básicas de colaboração que permitem que os desenvolvedores trabalhem em projetos juntos, revisem códigos e deixem comentários.

Melhores recursos do GitHub

Desenvolvimento e teste : Crie e teste seus códigos com segurança no ambiente de desenvolvedor abrangente do GitHub. Compartilhe o espaço com outros programadores para obter suas opiniões e comentários

: Crie e teste seus códigos com segurança no ambiente de desenvolvedor abrangente do GitHub. Compartilhe o espaço com outros programadores para obter suas opiniões e comentários Avaliação de vulnerabilidades : Avalie seu código em busca de vulnerabilidades e corrija-as rapidamente com o Dependabot. Seja notificado assim que uma nova vulnerabilidade for detectada para que seu código seja executado sem interrupções

: Avalie seu código em busca de vulnerabilidades e corrija-as rapidamente com o Dependabot. Seja notificado assim que uma nova vulnerabilidade for detectada para que seu código seja executado sem interrupções Colaboração : Permita discussões produtivas entre os membros da equipe em um espaço de trabalho colaborativo. Faça perguntas, hospede discussões e avalie o interesse em recursos usando enquetes

: Permita discussões produtivas entre os membros da equipe em um espaço de trabalho colaborativo. Faça perguntas, hospede discussões e avalie o interesse em recursos usando enquetes Inteligência artificial : Crie códigos melhores com a ajuda de um assistente de codificação com tecnologia de IA. Peça ao Copilot para dar sugestões sempre que você estiver com dificuldades para escrever um código

: Crie códigos melhores com a ajuda de um assistente de codificação com tecnologia de IA. Peça ao Copilot para dar sugestões sempre que você estiver com dificuldades para escrever um código Segurança: Revise seu código e identifique problemas mais rapidamente com verificações de segurança baseadas em IA

Limitações do GitHub

A plataforma tem uma extensa lista de recursos que pode ser muito difícil para os iniciantes se acostumarem

A utilização de recursos adicionais pode ser cara para equipes maiores

Os problemas levantados durante um determinado período não podem ser filtrados

Não é uma ferramenta fácil de usar para equipes não técnicas

Preços do GitHub

Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Enterprise: US$ 21/mês por usuário

Avaliações e resenhas do GitHub

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 6.000 avaliações)

9. HubSpot (melhor para inbound marketing e envolvimento do cliente)

via HubSpot A HubSpot é um conjunto de produtos criados para otimizar o marketing de entrada, o atendimento ao cliente e as vendas. Ele permite que as equipes configurem campanhas de marketing, gerenciem seu pipeline de vendas e automatizem tarefas repetitivas a partir de uma única plataforma.

A HubSpot é principalmente uma plataforma de atendimento ao cliente e CRM, o que significa que não é adequada para necessidades complexas de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe.

Melhores recursos da HubSpot

Automação de marketing: Automatize processos como nutrição de leads, acompanhamento de e-mails e segmentação de clientes para se envolver ativamente com clientes potenciais e clientes

Automatize processos como nutrição de leads, acompanhamento de e-mails e segmentação de clientes para se envolver ativamente com clientes potenciais e clientes Gerenciamento de mídia social : Programe publicações em mídias sociais em várias plataformas e monitore como o seu público está interagindo com o seu conteúdo

: Programe publicações em mídias sociais em várias plataformas e monitore como o seu público está interagindo com o seu conteúdo Gerenciamento de contatos: Organize e gerencie as informações de seus leads e o histórico de interação deles em um único local

Organize e gerencie as informações de seus leads e o histórico de interação deles em um único local Sistema de tíquetes: Converta as consultas recebidas em tíquetes e atribua-os aos seus agentes de atendimento ao cliente

Converta as consultas recebidas em tíquetes e atribua-os aos seus agentes de atendimento ao cliente Agendamento de reuniões : Simplifique o agendamento para clientes potenciais compartilhando um link de calendário para que eles possam marcar reuniões diretamente

: Simplifique o agendamento para clientes potenciais compartilhando um link de calendário para que eles possam marcar reuniões diretamente Chatbots: Forneça suporte 24 horas por dia e resposta imediata às consultas dos clientes. Configure respostas automáticas para informar aos clientes quando os agentes estiverem ocupados ou indisponíveis

Limitações da HubSpot

Alguns usuários acham que há uma limitação em relação à privacidade, pois ela exige uma configuração extensa para restringir o controle de acesso e as permissões

A organização dos tíquetes pode ficar sobrecarregada, e as consultas podem se perder se houver muitos tíquetes abertos

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Enterprise: $75/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2 : 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. Figma (melhor para design de interface colaborativa)

via Figma Figma é uma ferramenta de design de interface usada por equipes de design e desenvolvimento para criar protótipos de sites, aplicativos móveis e interfaces de produtos.

Os usuários podem compartilhar um arquivo Figma com vários membros da equipe para colaborar e refinar modelos de design em escala. Depois de finalizados, os designs são facilmente traduzidos em código usando fluxos de trabalho criados especificamente para desenvolvedores.

Melhores recursos do Figma

Design : Crie protótipos realistas de interfaces de usuário com a ajuda de ferramentas de design abrangentes

: Crie protótipos realistas de interfaces de usuário com a ajuda de ferramentas de design abrangentes Colaboração : Permita que suas equipes distribuídas colaborem em projetos, criem produtos melhores e deixem comentários no quadro interativo FigJam

: Permita que suas equipes distribuídas colaborem em projetos, criem produtos melhores e deixem comentários no quadro interativo FigJam Desenvolvimento : Converta ideias em protótipos testáveis com a ajuda de poderosos recursos de desenvolvedor

: Converta ideias em protótipos testáveis com a ajuda de poderosos recursos de desenvolvedor Inteligência artificial: Transforme modelos de design estáticos em elementos interativos com a ajuda da IA do Figma. Gere conteúdo relevante para se encaixar em seu protótipo e visualize conceitos complexos com diagramas simples

Transforme modelos de design estáticos em elementos interativos com a ajuda da IA do Figma. Gere conteúdo relevante para se encaixar em seu protótipo e visualize conceitos complexos com diagramas simples Apresentações interativas: Crie apresentações em conjunto com os membros da sua equipe para ilustrar ideias e conceitos com modelos, temas e recursos de escrita com IA

Limitações do Figma

O Figma pode levar algum tempo para carregar nos navegadores, especialmente em designs complexos com muitos elementos

Os recursos adicionais oferecidos em planos de preços mais altos nem sempre justificam o custo mais alto

É difícil visualizar protótipos no aplicativo móvel do Figma

Preços do Figma

Gratuito

Equipe profissional: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Organização : uS$ 45/mês por usuário

: uS$ 45/mês por usuário Empresa: uS$ 75/mês por usuário

Figma ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Gerencie a comunicação assíncrona com o ClickUp

Com um número cada vez maior de empresas mudando para o trabalho remoto, uma combinação de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas é importante para acomodar os funcionários em diferentes fusos horários e localizações geográficas.

Embora possa ser complicado começar, o uso das ferramentas de comunicação assíncrona adequadas pode ajudar as equipes a colaborar de forma eficaz em tarefas e projetos.

Um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp é o complemento perfeito para seu pacote de produtividade. Com seus recursos avançados que simplificam a comunicação, o gerenciamento de tarefas, o acompanhamento do progresso e muito mais, ele é uma das melhores ferramentas de comunicação e colaboração assíncronas disponíveis atualmente. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e aumente a eficiência da sua equipe, mantendo seus projetos organizados e no caminho certo.