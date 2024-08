As 15 melhores ferramentas de software de colaboração em equipe em 2024

Não importa se você está trabalhando em casa, no escritório ou em uma ilha tropical com um fundo desfocado do Zoom, você está usando colaboração em equipe software para realizar o trabalho. 🏝

As ferramentas de colaboração em equipe variam em complexidade, funcionalidade e tipo, mas todas têm um objetivo em comum: ajudar as equipes a trabalhar melhor em conjunto . Embora o movimento de trabalho em casa tenha dado muita popularidade a essas ferramentas, elas provaram seu valor!

Agora, mais da metade dos empregadores ainda usam ferramentas de colaboração para comunicar-se com os funcionários clientes, partes interessadas e muito mais. Na verdade, você provavelmente já usa colaboração em tempo real software em seu vida profissional cotidiana .

E, no entanto, o trabalho em equipe e a comunicação eficientes ainda são alguns dos obstáculos mais desafiadores a serem superados, especialmente para equipes multifuncionais .

Se você está nesse barco, então é hora de mudar. 🛥

Desde que gerenciamento de trabalho colaborativo se enquadra em uma categoria tão ampla e abrangente que é cada vez mais difícil encontrar a ferramenta que melhor atenda ao estilo de trabalho, ao caso de uso, ao tamanho, às necessidades do setor e aos processos da sua equipe. No entanto, você veio ao lugar certo!

Já fizemos nossas pesquisas e testes para apresentar a você 15 dos melhores softwares de colaboração em equipe para qualquer caso de uso. Não importa o que você esteja procurando na sua próxima ferramenta, temos os detalhes dos recursos, os prós e os contras, as classificações e as avaliações para iniciar sua pesquisa de software com o pé direito.

O que você deve procurar em um software de colaboração em equipe?

O software de colaboração em equipe vai muito além de uma simples DM ou um e-mail rápido.

Isso significa que encontrar a melhor ferramenta de colaboração para a sua equipe começa com a compreensão completa do que você está procurando no produto: Pergunte a si mesmo:

**Em quais projetos a equipe trabalha? As ferramentas de colaboração que ajudam agerenciamento de projetos de construção são muito diferentes daquelas usadas por engenheiros de software, e a mesma ideia vale para departamentos de RH e equipes de vendas.

**Qual é o tamanho da sua equipe e o orçamento? Muitas ferramentas têm preços por usuário, por mês. Portanto, se você estiver desembolsando US$ 10 por usuário, por mês, para mais de 200 pessoas, em um software que as pessoas resistem a usar, você não verá os resultados imediatos que espera.

**Que problema específico essa ferramenta resolverá?" Você está procurando uma maneira de alcançar a equipe rapidamente oueditar documentos lado a lado? Sua ferramenta ideal pode fazer uma dessas coisas ou ambas!

As respostas a essas perguntas o levarão à direção certa. Mas como você distingue o software de alta qualidade dos demais? Procurando por recursos como este:

Comentários em tópicos, bate-papos e mensagens instantâneas

Comentários atribuídos ou @menções

Capturas de tela, gravações de tela ou reuniões em vídeo

Status personalizados altamente visuais, marcos de projetos e dependências de tarefas

Edição colaborativa ou ao vivo em documentos, tabelas, tarefas e muito mais

Recursos com foco em metas

Software de lousa digital ou recursos de brainstorming

Várias integrações

E muito mais!

Sim, você pode encontrar todos esses recursos em um software de colaboração em equipe. Mas nem todas as ferramentas desempenham essas funções igualmente bem, e estamos aqui para ajudá-lo a eliminar as ferramentas que não são adequadas para você.

Os 15 melhores softwares para colaboração em equipe em 2024

As possibilidades são infinitas quando se trata de um software eficiente de colaboração em equipe, por isso é bom ter as melhores dicas, análises e alternativas de software à sua disposição para orientar sua pesquisa!

Use esta lista detalhada para comparar recursos, prós e contras, preços e avaliações dos 15 melhores softwares de colaboração para cada equipe.

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é o único ferramenta de produtividade poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos em uma plataforma centralizada e colaborativa. Essa ferramenta oferece soluções de ponta a ponta para equipes de qualquer tamanho com seu rico conjunto de recursos personalizáveis para ajudá-lo a economizar tempo e simplificar os processos, seja para se conectar com as partes interessadas, alinhar metas ou supervisionar os cronogramas dos projetos.

A colaboração está no centro de todos os recursos do ClickUp, com várias ferramentas integradas para desenvolver ideias do início ao fim junto com a equipe e, em seguida, transmita visualmente o progresso à medida que você coloca seus planos em ação. Além disso, há mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho no ClickUp, incluindo a visualização exclusiva do Chat para consolidar todas as conversas relevantes em um único centro conveniente.

Vários membros da equipe colaborando em um documento sem sobreposição no ClickUp Docs

Melhores recursos do ClickUp

Unir equipes multifuncionais nunca foi tão fácil graças ao modelo de projeto multifuncional por departamentos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário, por mês

: uS$ 7 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 5.670 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.670 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.540+ avaliações)

2. Folga

via Folga Um dos melhores recursos do Slack é a troca de mensagens segura e em tempo real com membros da equipe, parceiros externos ou clientes. O recurso de mensagens diretas da plataforma é útil quando se está diante de um prazo ou tentando resolver um problema urgente.

Por meio de canais de grupo, os membros da equipe podem se comunicar, compartilhar atualizações e fornecer feedback sobre projetos. Mesmo trabalhando remotamente, as pessoas podem manter o contato e o alinhamento. É possível configurar diferentes canais para diferentes tópicos, projetos ou equipes, facilitando a localização de discussões relevantes.

Algumas vezes Os canais do Slack ficarão desorganizados . Vários tópicos falando sobre o mesmo projeto exigirão esclarecimentos adicionais. As interrupções constantes o afastam do trabalho profundo. Para melhores resultados com o Slack conecte-o a outras ferramentas de colaboração ou gerenciamento de tarefas software para aumentar a produtividade.

Se você deseja gerenciar projetos e tarefas diretamente no Slack, confira a seção Integração do Slack com o ClickUp !

Melhores recursos do Slack

Funções do sistema para classificar um membro da equipe como administrador para gerenciar contas do Slack ou não administrador

Canais para criar espaços centrais e compartilhados para conversas, arquivos e pessoas

Criador de fluxo de trabalho para automatizar ações de rotina e comunicação

Huddles e clipes com opções de áudio e vídeo

Limitações do Slack

Opções limitadas de personalização nas configurações individuais

O suporte à prevenção de perda de dados é um recurso do plano Enterprise

Preços do Slack

Plano gratuito

Plano Pro : uS$ 7,25/mês por pessoa, cobrado anualmente

: uS$ 7,25/mês por pessoa, cobrado anualmente Plano Business+ : US$ 12,50/mês por pessoa, cobrado anualmente: uS$ 12,50/mês por pessoa, cobrado anualmente

: US$ 12,50/mês por pessoa, cobrado anualmente: uS$ 12,50/mês por pessoa, cobrado anualmente plano de grade Enterprise : Entre em contato com o Slack para saber o preço

Avaliações e resenhas do Slack

Capa: 4,7/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 22.000 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 30.000 avaliações)

Compare Microsoft Teams vs. Slack e Slack vs. Asana !

3. Espaço de trabalho do Google (Docs, Planilhas, Apresentações)

via Espaço de trabalho do GoogleEspaço de trabalho do Google (anteriormente conhecido como G Suite) é um conjunto de ferramentas de colaboração baseadas em nuvem oferecidas pelo Google. Aplicativos como o Google Docs, Planilhas Google e o Google Slides permitem que os membros da equipe remota trabalhem juntos de qualquer lugar e a qualquer momento.

Para colaborar no Google Docs, Sheets e Slides, convide outras pessoas para visualizar ou editar um documento compartilhando um link ou enviando um convite por e-mail. Quando elas tiverem acesso, você poderá ver o cursor delas e as alterações que fizerem em tempo real. Você também pode se comunicar com seus colaboradores usando as ferramentas integradas de comentários e sugestões. O histórico de revisões também permite que você volte atrás e veja como o documento mudou ao longo do tempo.

Confira o melhor_ Alternativas ao Google Docs !

Melhores recursos do Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)

Controles de compartilhamento fáceis de gerenciar com diferentes permissões (editar, visualizar ou adicionar comentários)

Comente e edite em tempo real com membros da equipe ou parceiros externos

Histórico de revisão ilimitado para desfazer qualquer alteração

formatos .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt ou .html

Limitações do Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)

Os tempos de carregamento dependem muito da conectividade com a Internet, especialmente com arquivos grandes

Modelos e layouts predefinidos limitam a personalização

Preços do Google Workspace

Docs, Sheets e Slides são gratuitos com uma conta do Google

Avaliações e resenhas do Google Workspace

Capa: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.000 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 14.000 avaliações)

4. Zoom

via ZoomO Zoom é uma plataforma de videoconferência que permite a qualquer pessoa realizar reuniões virtuais, webinars e bate-papo por vídeo. Ela inclui recursos como compartilhamento de tela, gravação e salas de descanso, e pode ser acessada por meio de um navegador da Web ou por meio de seus aplicativos móveis e de desktop. A plataforma foi projetada para facilitar a comunicação e a colaboração remotas, o que a torna ideal para empresas escolha de software de colaboração .

Uma das principais benefícios do Zoom é a facilidade de uso. O Zoom é fácil de usar e não requer nenhum conhecimento técnico especializado para ser configurado e utilizado. Além disso, o Zoom oferece uma ampla gama de recursos que o tornam uma ferramenta versátil para uma variedade de casos de uso, como reuniões gerais sessões de planejamento de projetos e eventos virtuais!

Melhores recursos do Zoom

Bate-papo em equipe para colaborar fora das reuniões virtuais e chamadas telefônicas

Biblioteca de planos de fundo virtuais com curadoria para personalizar as reuniões

Mercado de aplicativos, integrações e APIs dedicados

Quadro branco on-line para brainstorming de ideias

Limitações do Zoom

O número de participantes da reunião é limitado, mesmo em planos pagos

Não é adequado como uma ferramenta de gerenciamento de projetos de longo prazo

Preços do Zoom

O Zoom oferece planos pagos Pessoal e Empresarial, dependendo do setor ou do produto Zoom necessário

Avaliações e resenhas do Zoom

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 13.000 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 50.000 avaliações)

5. Figma

via Figma A Figma é uma ferramenta de design de interface baseada em navegador para que as equipes colaborem em tempo real no desenvolvimento de sites, aplicativos móveis e outros produtos digitais. A plataforma tem como objetivo melhorar a colaboração e a produtividade das equipes de design . Ele permite o compartilhamento e o feedback fáceis sobre os designs para que eles permaneçam na mesma página e sejam iterados mais rapidamente.

Outro benefício do Figma é sua acessibilidade. O Figma é baseado em navegador, portanto, não há necessidade de baixar nenhum software. Você pode trabalhar em seus projetos de qualquer lugar e compartilhá-los com membros da equipe, partes interessadas e clientes!

Com a funcionalidade avançada do Figma, os designers podem produzir especificações de design, transferências para desenvolvedores e exportações de código, o que facilita a implementação dos designs pelos desenvolvedores.

Melhores recursos do Figma

Configurações de preenchimento, direção e espaçamento com Auto Layout para simplificar as transferências para o desenvolvedor

Ferramenta de caneta moderna para desenhar em qualquer direção com redes vetoriais

Plugins e widgets para criar fluxos de trabalho personalizados

Links ao vivo para facilitar o compartilhamento

Limitações do Figma

Não é adequado como uma ferramenta autônoma de gerenciamento de tarefas

Curva de aprendizado acentuada para os membros da equipe (e parceiros externos, se necessário)

Preços do Figma

Plano gratuito

Figma Profissional : uS$ 12/editor por mês, cobrado anualmente

: uS$ 12/editor por mês, cobrado anualmente Figma Organização : uS$ 45/editor por mês, cobrado anualmente

: uS$ 45/editor por mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Figma para obter preços

Figma ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Figma !

6. Companheiro(a)

via Companheiro(a)Companheiro(a) é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de reuniões com IA projetada para ajudá-lo a organizar e realizar reuniões eficientes e produtivas. É fácil de usar, com uma interface intuitiva e amigável para criar agendas rapidamente, atribuir funções e recursos, registrar atas e muito mais. Com o Fellow, você pode personalizar a experiência da reunião para atender às necessidades da sua equipe ou organização.

Essa ferramenta permite que os membros da equipe colaborem em tempo real durante o processo de anotações e edição. Por exemplo, vários membros podem editar e comentar em um documento lado a lado, vendo as alterações uns dos outros à medida que são feitas!

melhores recursos do #### Fellow

mais de 80 modelos gratuitos de pauta de reunião podem ser acessados no Word e no Google Docs

Poderosa funcionalidade de pesquisa para encontrar rapidamente qualquer documento ou tarefa

Integrações nativas e muito mais por meio do Zapier

Documentos e tarefas ilimitados no plano gratuito

Limitações do Fellow

Avançadoferramentas de gerenciamento de projetos colaborativos são recursos pagos

Opções de personalização limitadas

Preços para bolsistas

Gratuito

Pro : uS$ 7/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 7/usuário por mês, cobrado anualmente Business : uS$ 10/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 10/usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato com a Fellow para obter preços

Avaliações e resenhas do Fellow

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4,9/5 (mais de 30 avaliações) G2: N/A

7. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na Web com gerenciamento de tarefas, calendários e compartilhamento de arquivos. Os membros da equipe podem revisar a precisão de documentos e outros arquivos com seus serviços de revisão, simplificando o processo de aprovação.

Todos os níveis de habilidade poderão usar o software, pois ele é intuitivo e fácil de usar. Além disso, ele oferece várias opções de personalização, inclusive funções, permissões e fluxos de trabalho personalizados, para que as equipes possam personalizar a plataforma com base em suas necessidades específicas. Além disso, ele pode ser usado para acessar e compartilhar arquivos importantes com outras ferramentas, incluindo Google Drive, Slack e Dropbox.

Melhores recursos do ProofHub

Lembretes automáticos para agendar trabalhos em calendários

Controle de alto nível sobre equipes e projetos

Funcionalidade de vários responsáveis

Controle de tempo

Limitações do ProofHub

Um pequeno número de integrações nativas em comparação com outras soluções de software de colaboração em equipe

Não é adequado para o gerenciamento ágil de projetos

Preços do ProofHub

Essencial : uS$ 45/mês, cobrado anualmente

: uS$ 45/mês, cobrado anualmente Ultimate Controle: uS$ 89/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do ProofHub

Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) G2: 4,5/5 (70 avaliações)

8. Miro

via MiroMiro é uma solução baseada em nuvem quadro branco digital plataforma criada para que equipes criativas colaborem em projetos visuais, como mapas mentais, mapas de processos jornadas de usuários e wireframes. Ele inclui recursos como colaboração em tempo real, notas adesivas e uma ampla variedade de modelos e formas pré-construídos para criar diagramas bonitos.

A ferramenta de colaboração em tempo real do Miro permite que vários membros da equipe trabalhem no mesmo quadro simultaneamente, o que ajuda a facilitar o brainstorming e a tomada de decisões de forma mais rápida e eficiente. Por exemplo, uma equipe de produto pode usar o Miro para trabalhar em conjunto em um mapa da jornada do cliente em tempo real, permitindo que eles façam alterações rapidamente e obtenham feedback sem atrasos.

melhores recursos do #### Miro

Votação anônima e reações ao vivo

mais de 1.000 modelos criados por especialistas e pela comunidade

Controle de tempo no quadro branco

Adesivos de grupo com agrupamento

Limitações do Miro

Não é compatível com todas as plataformas, como o Linux

Não há recurso de controle de tempo de tarefas

Preços do Miro

Plano gratuito

Plano inicial : uS$ 8/membro por mês, cobrado anualmente

: uS$ 8/membro por mês, cobrado anualmente Empresarial : $16/membro por mês, cobrado anualmente

: $16/membro por mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com Miro para obter os preços

Miro ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

4,7/5 (mais de 900 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 4.000 avaliações)

9. MindMeister

via MindMeister O MindMeister é um software de mapeamento mental baseado na Web que permite aos usuários criar, editar e compartilhar diagramas visuais de suas ideias e pensamentos. É comumente usado para brainstorming, planejamento de projetos e organização de informações.

Os mapas mentais são uma forma de organizar visualmente informações e ideias, e o MindMeister permite que os usuários criem esses mapas mentais on-line, facilitando o compartilhamento e a colaboração com outras pessoas. É possível convidar outras pessoas para editar seus mapas mentais em tempo real, tornando-o uma ferramenta ideal para o trabalho em equipe. Isso permite que equipes remotas trabalhem juntas em projetos e ideias, independentemente de sua localização.

Descubra mais_ Alternativas do MindMeister !

Melhores recursos do MindMeister

Layouts de mapas mistos para criar vários diagramas

Comentários e notificações para criar discussões

Mídia incorporada para adicionar contexto às ideias

Modelos para brainstorming e planejamento estratégico

Limitações do MindMeister

Várias opções de exportação estão reservadas para os planos pagos mais caros

Integrações limitadas com outras ferramentas e aplicativos

Preços do MindMeister

Básico : Gratuito

: Gratuito Pessoal : uS$ 4,99/mês

: uS$ 4,99/mês Pro: uS$ 8,25/mês

MindMeister classificações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,3/5 (30 avaliações)

10. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Um software de colaboração baseado em nuvem desenvolvido pela Microsoft, Microsoft Teams fornece uma ferramenta abrangente para as equipes se comunicarem, colaborarem e compartilharem arquivos em um só lugar. As equipes podem criar canais para projetos, departamentos ou tópicos específicos, e os membros podem entrar e sair dos canais conforme necessário!

Um canal oferece aos membros bate-papo de texto, áudio e vídeo em tempo real, a capacidade de compartilhar e editar documentos e a opção de agendar e participar de reuniões on-line. Por exemplo, um canal equipe de marketing de produtos poderia usar um canal para coordenar o lançamento de um novo produto, onde parceiros multifuncionais podem discutir ideias e colaborar em documentos em tempo real.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Chamadas, correio de voz e transferências de chamadas para colaboração em grupo

Aplicativo de quadro branco para ideação e brainstorming

Sincronização automática e rastreamento do histórico de versões

Chats, tarefas e listas de tarefas compartilhadas

Limitações do Microsoft Teams

Integrações limitadas com outros produtos que não são da Microsoft

O excesso de funcionalidades pode atrapalhar a otimização do trabalho

Preços do Microsoft Teams

O Microsoft Project oferece duas soluções de preços pagos, dependendo da sua equipe e dos requisitos de software: Business e Home

Microsoft Teams classificações e comentários

Capa: 4,5/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 8.000 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 13.000 avaliações)

11. nTask

via nTarefa A plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos nTask ajuda equipes e indivíduos a priorizar, gerenciar e colaborar em tarefas em um só lugar. Além de listas de tarefas, quadros Kanban, linhas do tempo, gráficos de Gantt, controle de tempo e painéis personalizados, ele também oferece ferramentas para uma colaboração eficaz da equipe.

Com o sistema de lembretes e notificações automatizados do nTask, as equipes se mantêm informadas sobre datas de vencimento e outras atualizações importantes. Por exemplo, os usuários podem configurar lembretes automáticos para serem enviados três dias antes do vencimento de uma tarefa.

Melhores recursos do nTask

Gráficos de Gantt e dependências de tarefas

Compartilhamento de documentos e gerenciamento de arquivos

Estimativas de tempo

Responder mais tarde

Limitações do nTask

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Adequado apenas para equipes com menos de 50 membros

Preços da nTask

Premium : A partir de US$ 20/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 20/mês para 5 usuários Business : A partir de US$ 60/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 60/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato com a nTask para saber o preço

nTask ratings and reviews

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

12. Basecamp

via BasecampBasecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para que equipes remotas centralizem todas as informações e conversas relacionadas ao trabalho em um só lugar. As equipes podem criar listas de tarefas, agendar eventos e compartilhar arquivos, facilitando o acompanhamento do trabalho.

Além disso, o Basecamp tem um quadro de mensagens e um recurso de bate-papo integrados, permitindo que os membros da equipe se comuniquem e compartilhem informações em tempo real. Por exemplo, os membros da equipe podem usar o quadro de mensagens para compartilhar atualizações sobre seu progresso e fazer perguntas, enquanto o recurso de bate-papo pode conectar rapidamente outros membros da equipe e discutir ideias.

Melhores recursos do Basecamp

Gráficos de colina para ver visualmente o progresso em uma subida ou descida ao longo do tempo

O menu Hey! simplifica as notificações em um único menu

Check-in com uma pesquisa automática para a equipe

Mensagens diretas individuais ou em grupo no aplicativo

Limitações do Basecamp

Não há prioridades de tarefas (confiraAlternativas ao Basecamp)

Funcionalidade limitada de controle de progresso

Preços do Basecamp

Usuários ilimitados : uS$ 299/mês, cobrado anualmente

: uS$ 299/mês, cobrado anualmente Para freelancers, startups ou equipes menores: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

13. Segunda-feira.com

via Segunda-feiraSegunda-feira.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na nuvem criada para que as equipes colaborem, acompanhem o progresso e melhorem a comunicação. Ela oferece aos gerentes a capacidade de atribuir tarefas com facilidade, definir prazos e marcos, delegar responsabilidades e monitorar o desempenho.

Além disso, oferece aos usuários visibilidade em tempo real do seu fluxo de trabalho para que todos possam estar na mesma página sobre prazos, expectativas e progresso. O Monday não oferece um recurso de mensagens de bate-papo, portanto, as integrações com ferramentas como Slack, Microsoft Teams ou Zoom ajudarão a aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Monday

Painéis e automação personalizáveis

Rastreamento de dependências para gerenciar projetos

Gerenciamento de carga de trabalho

Armazenamento seguro de arquivos

Limitações de segunda-feira

O recurso Coluna de controle de horas só está disponível nos planos Pro e Enterprise

Curva de aprendizado acentuada para se familiarizar com as funções e a interface (confiraAlternativas para segunda-feira)

Preços de segunda-feira

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos

: uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos Standard : $10/assento por mês a partir de 3 assentos

: $10/assento por mês a partir de 3 assentos Pro : $16/assento por mês a partir de 3 assentos

: $16/assento por mês a partir de 3 assentos Empresarial: Entre em contato com Monday para obter preços

Avaliações e resenhas da Monday

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.300 avaliações) G2: 4,7/5 (6.600+ avaliações) Compare Monday com ClickUp_ !

14. Flock

via Rebanho As equipes podem facilmente colaborar, comunicar-se e trabalhar juntas com a ajuda do Flock, uma plataforma de colaboração e comunicação baseada em nuvem. Uma variedade de ferramentas e recursos está disponível para os usuários, incluindo bate-papo, videoconferência, compartilhamento de arquivos, gerenciamento de projetos e acompanhamento de tarefas.

O Flock também oferece aos usuários uma plataforma intuitiva e fácil de usar que facilita a conexão das equipes, mesmo quando estão trabalhando remotamente. Isso também ajuda a garantir que todos estejam na mesma página e trabalhando para atingir o mesmo objetivo!

Melhores recursos do Flock

Enquetes nos canais com a opção de responder anonimamente

Videoconferência no aplicativo para reuniões individuais ou em equipe

Botão Attachment Picker para compartilhar arquivos

Canais de mensagens públicas e privadas

Limitações do Flock

As opções avançadas de personalização são reservadas para planos de nível empresarial

Curva de aprendizado acentuada para criar fluxos de trabalho de equipe estáveis e consistentes na plataforma

Preços do Flock

Gratuito

Pro : uS$ 4,50/mês por usuário

: uS$ 4,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Flock para saber o preço

Flock ratings and reviews

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

15. Mesa de ar

via Mesa de arMesa aérea é um software baseado na Web que permite aos usuários criar e gerenciar bancos de dados em um formato semelhante a uma planilha. Ele combina a funcionalidade de um banco de dados com a facilidade de uso de uma planilha, o que o torna uma ferramenta popular para gerenciamento e organização de dados.

O Airtable ajuda na colaboração da equipe ao fornecer um local central para armazenar e gerenciar informações que podem ser facilmente acessadas, compartilhadas e editadas por vários membros da equipe.

No Airtable, os gerentes de projeto podem estruturar e organizar os dados de uma forma que faça sentido para suas equipes, criando campos, formulários e visualizações personalizados. Ao criar um campo personalizado para armazenar o status de "prioridade" de um registro, o usuário pode filtrar visualizações e classificar tabelas para identificar rapidamente itens de alta prioridade.

Melhores recursos do Airtable

Extensões para criar painéis de tabelas, gráficos e métricas de primeira linha

Sincronização de dados com outras plataformas e aplicativos para simplificar as informações

Interface sem código para agrupar ou classificar dados

Funcionalidade Javascript para expandir a automação

Limitações do Airtable

Capacidade limitada de lidar com fluxos de trabalho individuais e de equipes separadas (confiraAlternativas ao Airtable)

Recurso básico de controle de tempo em comparação com outras ferramentas de colaboração em equipe

Preços do Airtable

Plano gratuito

Plus : uS$ 10/assento por mês, cobrado anualmente

: uS$ 10/assento por mês, cobrado anualmente Pro : $20/assento por mês, cobrado anualmente

: $20/assento por mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Airtable para obter os preços

Avaliações e resenhas do Airtable

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Bônus:_ Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

Benefícios do software de colaboração para sua equipe

O software de colaboração é um divisor de águas no local de trabalho moderno. Ele reúne as equipes, promovendo a comunicação contínua e o gerenciamento eficiente de tarefas. Aqui estão apenas alguns dos benefícios que as empresas podem esperar do uso do software de colaboração:

Melhora o trabalho em equipe : Facilita o compartilhamento de ideias, arquivos e atualizações em tempo real, eliminando a necessidade de reuniões constantes e conversas por e-mail.

: Facilita o compartilhamento de ideias, arquivos e atualizações em tempo real, eliminando a necessidade de reuniões constantes e conversas por e-mail. Centraliza o gerenciamento de projetos : Permite a atribuição, o rastreamento e as atualizações de tarefas, garantindo transparência e aumentando a responsabilidade dentro da equipe.

: Permite a atribuição, o rastreamento e as atualizações de tarefas, garantindo transparência e aumentando a responsabilidade dentro da equipe. Facilita o trabalho remoto : Com as ferramentas baseadas na nuvem, os membros da equipe podem acessar o trabalho de qualquer lugar, a qualquer hora, apoiando a produtividade independentemente das distâncias geográficas.

: Com as ferramentas baseadas na nuvem, os membros da equipe podem acessar o trabalho de qualquer lugar, a qualquer hora, apoiando a produtividade independentemente das distâncias geográficas. Integra-se a outros softwares de negócios : Simplifica o fluxo de trabalho reduzindo a necessidade de alternar entre vários aplicativos, permitindo maior foco nas tarefas principais.

: Simplifica o fluxo de trabalho reduzindo a necessidade de alternar entre vários aplicativos, permitindo maior foco nas tarefas principais. Promove a eficiência, a transparência e a flexibilidade: Em última análise, impulsiona o sucesso dos negócios.

Unifique sua equipe com o software de colaboração

Os benefícios do software de colaboração em equipe fazem dele uma ferramenta indispensável para qualquer equipe, não importa de onde você esteja trabalhando. O truque é encontrar um software com recursos e funcionalidades suficientes para solucionar os desafios que as equipes enfrentam diariamente.

A única solução? O ClickUp. 🏆

Visualize suas tarefas e colabore com a equipe usando as mais de 15 exibições do ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Bate-papo

O ClickUp é a única ferramenta desta lista que oferece um espaço de trabalho totalmente transparente e colaborativo para que as equipes supervisionem o andamento do projeto, planejem tarefas e se comuniquem com mais eficiência de praticamente qualquer lugar do mundo.

Com bate-papo no aplicativo, centenas de recursos personalizáveis e mais de 1.000 integrações para consolidar todo o seu trabalho, o ClickUp é o software de comunicação de equipe ideal em todos os aspectos.

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja sua colaboração melhorar de forma inacreditável.