Slack vs. Asana: Qual é a melhor ferramenta para a sua equipe em 2024?

Asana e Slack são dois dos aplicativos de gerenciamento de projetos mais populares para ajudar equipes remotas e presenciais a trabalhar melhor em conjunto. Superficialmente, cada ferramenta oferece recursos semelhantes - desde a colaboração da equipe até as integrações de terceiros.

Mas se você se aprofundar um pouco mais, as diferenças entre Asana e Slack começarão a aparecer. Se você estiver tentando decidir entre esses ferramentas de gerenciamento de projetos para sua própria equipe, este guia sobre Asana vs. Slack é para você.

O que é o Slack?

Via Slack O Slack é um local de trabalho ferramenta de comunicação desenvolvida para que as equipes troquem informações e colaborar em tempo real . Ele ainda oferece chamadas de voz e vídeo, além de bate-papo individual e em grupo.

No Slack, sua organização terá um espaço de trabalho. Nesse espaço de trabalho, você pode criar canais para equipes, projetos ou tópicos individuais ou usar mensagens diretas para bate-papos individuais e em grupo ad hoc.

Nos canais e no bate-papo, você pode compartilhar arquivos e iniciar chamadas (ou huddles). Para qualquer coisa além do bate-papo, você tem milhares de integrações com outros aplicativos, embora o novo recurso Canvas da plataforma acrescente alguns recursos internos de gerenciamento de tarefas.

Recursos do Slack

Para uma plataforma focada em comunicação, não é um choque encontrar recursos que impulsionam a colaboração na frente e no centro. Ao comparar o Slack com a Asana, quatro recursos se destacam especificamente:

Comunicação em tempo real

Todos nós sabemos a importância da comunicação eficaz da equipe especialmente quando se trata de equipes remotas. O Slack prioriza a comunicação com seus recursos de comunicação instantânea:

Todos os bate-papos são em tempo real, com notificações instantâneas que permitem que os usuários saibam quando uma nova mensagem pode ser relevante para eles

Uma hierarquia clara, incluindo canais, mensagens diretas e mensagens encadeadas, oferece uma visão geral de várias conversas que estão acontecendo ao mesmo tempo

Os Huddles, que podem ocorrer a qualquer momento em canais e mensagens diretas, integram recursos de chamadas de vídeo e áudio sem ocupar toda a interface

Os usuários podem agendar mensagens com antecedência ou marcar uma mensagem para acompanhamento posterior

O recurso de pesquisa avançada do Slack facilita a localização de conversas antigas e arquivadas com informações pertinentes

As interfaces de usuário simples dos aplicativos móveis facilitam o contato em smartphones e tablets

Esses recursos de comunicação são a razão pela qual o Slack é, há muito tempo, o padrão para a comunicação digital em escritórios.

Via Slack

Compartilhamento de arquivos

O Slack permite que você compartilhe arquivos de até um gigabyte (GB) de tamanho em canais e mensagens diretas. Cada mensagem pode incluir um máximo de 10 arquivos por vez. A plataforma armazena o arquivo em seu servidor, com limites que dependem do plano:

Plano gratuito : 5 GB para toda a organização

: 5 GB para toda a organização Plano Pro : 10 GB por usuário

: 10 GB por usuário Plano de negócios : 20 GB por usuário

: 20 GB por usuário Plano Enterprise Grid: 1 terabyte por usuário

A integração nativa com sistemas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, DropBox e Microsoft OneDrive, contorna esses limites, permitindo que você compartilhe arquivos por meio de um link direto para o local de armazenamento.

Depois de compartilhar o arquivo, o Slack mostra automaticamente uma visualização de arquivos .doc, PDF, imagem e vídeo. Isso contribui para a natureza de colaboração em tempo real do software, pois os usuários podem ver instantaneamente o que você está compartilhando sem precisar baixar os arquivos.

Gerenciamento básico de tarefas por meio do Canvas

Ao contrário da Asana, o Slack não é um software de gerenciamento de projetos e não possui a maioria dos recursos básicos que você deseja para gerenciar projetos. Mas a recente inclusão do recurso Canvas adiciona alguns recursos básicos de gerenciamento de projetos à plataforma.

Inicie um Slack Canvas e você poderá coletar diversas informações em um único documento, incluindo desde arquivos visuais até fluxos de trabalho orientados a tarefas, descrições de projetos e muito mais.

O Slack pretende tornar os Canvases mais detalhados ao longo do tempo para criar espaços de trabalho realmente colaborativos. No entanto, até o momento, não há uma maneira fácil de atribuir e rastrear tarefas. Mas essa é a primeira incursão do sistema na comunicação que não acontece apenas no momento, o que pode torná-lo relevante para o gerenciamento de projetos mais amplos no futuro.

Via Slack

Extensas integrações

Para uma plataforma que não pretende ser mais do que é, as integrações de terceiros precisam ser perfeitas. Felizmente, essa é uma área em que o Slack se destaca.

No total, os usuários têm mais de 2.000 integrações para conectar o Slack a qualquer outra plataforma de local de trabalho. Nossas integrações favoritas do Slack variam de ActiveCampaign e SalesForce a ClickUp e ZipBooks.

Para os usuários da plataforma, essas integrações aparecem como aplicativos abaixo das mensagens diretas. Mas você também pode ativar os recursos da ferramenta integrada com um simples comando de barra em qualquer bate-papo, como "/zoom join" para participar de sua próxima reunião no Zoom.

E, é claro, você obtém integrações reversas de terceiros com plataformas parceiras. Por exemplo, deseja adicionar um e-mail a uma conversa no Slack? Basta instalar o aplicativo Outlook Slack, e é tão simples quanto apertar um botão.

Preços do Slack:

Gratuito versão

Pro : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Business : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

O que é a Asana?

Via Asana O Asana é um aplicativo de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a acompanhar todas as tarefas relacionadas aos projetos em que estão trabalhando. Ele permite que sua organização organize seus projetos em portfólios e metas maiores e, ao mesmo tempo, crie as tarefas individuais e os fluxos de trabalho necessários para atingir essas metas.

Como o Slack, a Asana é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho baseada na Web que vem com aplicativos móveis e de desktop. Ao contrário do Slack, o foco está mais no gerenciamento abrangente do trabalho, com recursos de colaboração que se concentram em objetivos do projeto em vez de comunicação em tempo real.

Recursos da Asana

Para a surpresa de ninguém, os recursos avançados da Asana se concentram em realizar as tarefas de acordo com as especificações e dentro do prazo. Até mesmo recursos semelhantes aos do Slack, como ferramentas de comunicação e compartilhamento de arquivos, são orientados para esse foco.

Comunicação baseada em projetos

A Asana inclui três recursos principais de comunicação: comentários de tarefas, atualizações de projetos e mensagens diretas.

Os comentários de tarefas permitem que qualquer seguidor de uma tarefa compartilhe suas ideias ou faça perguntas. Quando alguém deixa um comentário, todos os seguidores da tarefa recebem uma notificação

As atualizações do projeto permitem que o proprietário do projeto envie uma nota codificada por cores com informações do projeto para todos os outros membros da equipe do projeto

As mensagens diretas enviam uma nota a outros membros da equipe, que recebem uma notificação e podem comentar a mensagem como fariam em uma tarefa

Combine esses recursos e a Asana estará bem equipada para criar e executar seu projeto plano de comunicação do projeto . No entanto, ao contrário do Slack, você não pode bater papo na Asana. A comunicação está mais próxima do e-mail em termos de ritmo do que da comunicação em tempo real.

Via Asana

Compartilhamento de arquivos

O que seria de um sistema de gerenciamento de projetos sem compartilhamento de conhecimento ? Obviamente, a Asana se destaca nesse aspecto com sua capacidade de anexar arquivos a tarefas individuais e projetos gerais. Como bônus, os arquivos adicionados às tarefas de um projeto aparecem automaticamente na guia Arquivos do projeto geral.

A Asana tem um limite de upload de 100 megabytes (MB) por arquivo. Mas o armazenamento geral de arquivos é ilimitado, o que significa que você pode anexar quantos arquivos de 100 MB ou menos ao espaço de trabalho da sua organização forem necessários.

Para arquivos maiores, a Asana se integra a aplicativos populares de armazenamento em nuvem, como OneDrive, Dropbox e Google Drive. E, assim como no Slack, arquivos visuais como imagens e PDFs aparecem diretamente nos comentários da tarefa, permitindo que todos os seguidores da tarefa os vejam facilmente sem precisar baixar nada.

Gerenciamento avançado de tarefas

É aqui que a interface de usuário da Asana realmente se destaca. Seus recursos avançados de gerenciamento de projetos permitem que você crie fluxos de trabalho e desenvolva até mesmo os projetos mais complexos com opções como:

Dependências de tarefas para criar fluxos de trabalho maiores com vários membros da equipe trabalhando juntos

Tarefas de aprovação que criam pontos de controle em um projeto antes que ele avance demais

Gráfico de Gantt, quadro Kanban e visualizações de lista que o ajudam a visualizar o projeto na interface de usuário da Asana da maneira que preferir

Uma ampla variedade de quadros Kanban eModelos de projeto de gráfico de Gantt para que você não tenha que começar do zero todas as vezes

Um recurso de metas que permite agrupar projetos de acordo com prioridades organizacionais maiores

Formulários personalizáveis que, quando preenchidos, transformam-se automaticamente em tarefas

É fácil ver onde estão os pontos fortes da Asana. Essa é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas em sua essência, e seus recursos mais avançados oferecem aos gerentes de projeto quase todos os recursos que eles poderiam solicitar para gerenciar seus projetos até a conclusão.

Via Asana

Integrações com foco

Como acontece com a maioria das ferramentas de gerenciamento de trabalho, a Asana reconhece que não pode ser tudo para todos. Assim como o Slack, ela resolve esse problema por meio de uma ampla gama de integrações que conectam as outras ferramentas que sua equipe talvez já esteja usando.

Essas integrações, embora sejam muitas, tendem a se concentrar em ajudar você e sua equipe a gerenciar melhor o trabalho. As conexões do Slack e do Teams, por exemplo, permitem que você transforme as mensagens nessas plataformas em tarefas. Um conector da Adobe Creative Cloud oferece às suas equipes visuais uma maneira fácil de compartilhar seu trabalho em tarefas relevantes.

Assim como o Slack, a interface de usuário da Asana apresenta várias integrações reversas. Adicione a Asana ao Outlook e você poderá transformar qualquer e-mail em uma tarefa com um único clique.

Preços da Asana:

Free versão

Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Slack vs. Asana: Recursos comparados

Tanto a Asana quanto o Slack são ferramentas de gerenciamento de trabalho, mas uma análise detalhada de seus recursos comparáveis revela seus focos muito diferentes. Vamos compará-los diretamente:

Comunicação

Se você quiser simplificar a comunicação com outros membros da equipe, o Slack é o vencedor absoluto. E isso não é nenhuma surpresa. Afinal de contas, é para isso que ele serve.

A chave aqui é a natureza em tempo real da comunicação. Você pode se conectar instantaneamente com sua equipe, inclusive com chamadas de voz e vídeo, para evitar perda de tempo.

E, como o Slack se integra à Asana, você pode usá-lo para falar sobre tarefas no seu espaço de trabalho do Slack.

Vencedor: Slack

Via Slack

Gerenciamento de tarefas e projetos

Apesar do recente impulso do Slack para incluir algumas ferramentas de projeto, a Asana vence em gerenciamento de tarefas comparação. A Asana tem um foco distinto no gerenciamento de projetos que uma ferramenta de comunicação em tempo real simplesmente não consegue igualar.

Claro, você pode criar tarefas básicas no Slack por meio do Canvas e enviar lembretes por mensagem quando sua equipe tiver um item de ação que precisa ser concluído. Mas isso não se compara à capacidade da Asana de criar fluxos de projetos complexos com vários membros da equipe e partes interconectadas.

Vencedor: Asana

Via Asana

Compartilhamento de arquivos

O Slack permite que você compartilhe arquivos maiores, mas limita o armazenamento geral da organização. A Asana tem um limite de tamanho de arquivo muito menor, mas seu armazenamento geral é ilimitado. Ambos se integram naturalmente aos serviços de armazenamento em nuvem e vêm com uma opção de visualização útil.

Para nós, o Slack vence porque seus limites gerais de armazenamento são suficientes para a maioria das organizações, tornando o tamanho maior do arquivo um benefício mais significativo. Mas isso vem com uma ressalva.

Se a sua organização não tende a compartilhar arquivos grandes (como arquivos de vídeo ou arquivos de design da Adobe) ou se você usa armazenamento externo na nuvem, o limite de tamanho não será importante. Nesse caso, o armazenamento ilimitado da Asana ganha.

Vencedor: Slack, mas com ressalvas

Integrações

Tanto a Asana quanto o Slack oferecem praticamente qualquer integração de que sua organização provavelmente precisará. Mas temos uma sugestão. Antes de se comprometer com qualquer uma delas, verifique a página de integração de cada plataforma para ter certeza de que não está faltando nenhuma integração específica de que você precisa.

Vencedor: Empate

O que é melhor: Slack ou Asana?

É impossível declarar um vencedor entre Asana e Slack porque, em última análise, são ferramentas diferentes com finalidades diferentes. O Slack vence o jogo da comunicação, enquanto a Asana vence no gerenciamento de projetos. Para serviços além disso, ambos estão basicamente empatados em seus prós e contras.

Isso também significa que a Asana não pode substituir o Slack, e o Slack não pode substituir a Asana. Em vez de escolher uma ferramenta de colaboração em detrimento da outra, sua organização pode estar melhor com as duas, ou com uma ferramenta alternativa que possa gerenciar a comunicação em tempo real e o gerenciamento de projetos.

Slack vs. Asana no Reddit

Não acredite em nossa palavra para determinar o vencedor entre essas duas ferramentas de produtividade. Nós também levamos para o Reddit para ver o que outros usuários tinham a dizer quando compararam o Slack e a Asana.

Via Asana De acordo com um usuário:

"O Slack e a Asana são duas ferramentas diferentes, mas, como outros disseram, elas podem ser integradas para funcionar muito bem uma com a outra. Integrar a Asana ao Slack me permite ver as notificações da Asana e responder ou 'curtir' comentários. Isso me poupa tempo."

Outro destacou especificamente as interfaces de usuário dos aplicativos de comunicação:

"Estamos adorando a possibilidade de evitar a troca de contexto no Slack, convertendo as mensagens do Slack em tarefas da Asana, ou de responder a novos comentários ou tarefas da Asana de dentro do Slack. Dito isso, para um planejamento mais cuidadoso, supervisão de projetos e comunicação de brainstorming que seja específica para uma tarefa e que não precise urgentemente de uma resposta no mesmo dia, é bom viver na Asana."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa para Asana e Slack

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para gerenciar o trabalho e se comunicar com as equipes em um só lugar

A Asana e o Slack assumem funções diferentes na maioria das organizações, o que significa que você ainda teria que gerenciar duas plataformas separadas para comunicações e gerenciamento de tarefas. Mas e se disséssemos que uma única ferramenta de gerenciamento de equipes poderia realizar ambos?

É isso mesmo - é hora de falar sobre o ClickUp.

O ClickUp não está apenas entre as melhores alternativas à Asana para gerenciamento de tarefas. Ele também tem outros recursos, como quadro branco que nem a Asana nem o Slack oferecem, ao mesmo tempo em que incluem ferramentas de comunicação e recursos essenciais que são indispensáveis para gerentes de projeto experientes.

Visualização de bate-papo do ClickUp para comunicação em tempo real com a equipe

Quando você cria projetos no ClickUp, cada projeto tem um Visualização do ClickUp Chat que permite que os membros da equipe se comuniquem em tempo real. Mas não se trata apenas de palavras. Nessa visualização do Chat, você pode gerenciar projetos com recursos para:

Atribuir tarefas e marcar quando você as concluir

Compartilhar links de projetos

Incorporar arquivos

Adicionar rich text

@mencionar membros individuais da equipe ou grupos, e muito mais!

Compare Asana vs. ClickUp !

Melhor ainda, você pode manter o Chat aberto junto com outras visualizações de projeto para manter as conversas em andamento. E, com integrações como o Zoom, você pode iniciar chamadas de vídeo a partir da plataforma.

Envie atualizações sobre o andamento do projeto em uma visualização do ClickUp Chat

Uma integração nativa do Slack para trazer a comunicação para o ClickUp

Conhecemos o apelo do Slack. Muitas organizações o utilizam há muito tempo e têm dificuldade em abandoná-lo. É por isso que temos o orgulho de apresentar nosso Integração do ClickUp com o Slack .

Sim, você pode transformar qualquer conversa do Slack em uma tarefa do Slack. Mas há muito mais do que isso.

Depois de publicar uma tarefa do ClickUp em um canal ou mensagem do Slack, você pode gerenciar datas de vencimento, atribuições, status e muito mais para qualquer membro da equipe sem precisar sair do Slack. Você pode até mesmo configurar notificações para enviar ao Slack quando uma de suas tarefas do ClickUp for atualizada. É a integração perfeita para organizações que simplesmente não conseguem abandonar sua ferramenta de comunicação favorita.

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Gerenciamento abrangente de projetos em todos os níveis

E, é claro, o recursos de gerenciamento de projetos podem se igualar (e até superar) o Asana e o Slack com facilidade:

Crie tarefas e estruturas de fluxo de trabalho

Visualize seu fluxo de trabalho com mais de 10 visualizações, incluindo Gantt, Quadro e muito mais

Escolha entre uma ampla variedade debiblioteca de modelos de gerenciamento de projetos para evitar começar do zero ao gerenciar projetos

Integre os documentos do ClickUp para obter visões gerais do projeto e colaboração da equipe em tempo real

Aproveite os painéis e relatórios para obter mais informações sobre o projeto e a organização

Use a IA do ClickUp para acelerarplanos de projeto por meio de esboços gerados automaticamente, rascunhos de documentos e muito mais

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo

Com o ClickUp, você não precisa mais de soluções diferentes para necessidades distintas, como comunicações e gerenciamento de projetos. Em vez disso, você pode ter tudo isso em uma única ferramenta de gerenciamento de trabalho que incorpora e aprimora todos os melhores recursos do Asana vs. Slack.

Não acredite apenas em nossa palavra. Com o nosso plano Free Forever, você pode testar a plataforma por conta própria sem nenhum compromisso financeiro. Inicie um espaço de trabalho gratuito hoje mesmo ! 🤩