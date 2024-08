Trello vs. ClickUp: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos funcionará melhor em 2024?

Pergunte a um gerente de projeto e ele lhe dirá que executar um projeto é como tentar resolver vários cubos de Rubik ao mesmo tempo.

Muitos fatores estão em jogo. Mas um fator que pode fazer a diferença entre o sucesso retumbante de um projeto e um fracasso catastrófico é o seu software de gerenciamento de projetos .

Com tantas soluções para ajudá-lo gerenciar suas tarefas e projetos, desde aplicativos simples de tarefas até plataformas sem código do tipo "crie você mesmo", as opções são infinitas. A escolha de uma delas é complicada e os riscos são altos.

Vamos ajudá-lo a decidir qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor em 2024.

Para isso, colocamos dois líderes de mercado Trello e ClickUp -cabeça a cabeça.

Analisaremos tudo, desde os recursos até os preços e as avaliações públicas em plataformas como o Reddit - tudo isso para que você possa ter uma visão honesta de ambos os ferramentas de gerenciamento de projetos e escolha a que melhor se adapta a você.

O que é o ClickUp?

Veja todos os seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma personalizável de colaboração, gerenciamento de projetos e gerenciamento de espaços de trabalho. Com recursos abrangentes, como rastreamento de tarefas, definição de metas, edição de documentos, wikis e funcionalidades de CRM, ele oferece aos gerentes de projeto tudo o que eles precisam em uma única ferramenta.

A plataforma de software de produtividade completa tem vários casos de uso para profissionais de todos os domínios: brainstorming de ideias, colaboração com colegas de equipe, criação de documentos e apresentações, acompanhamento do progresso do projeto e muito mais.

O ClickUp é uma das ferramentas mais colaborativas e personalizáveis do mercado, flexível o suficiente para se adequar a todos os tipos de projetos estruturas de gerenciamento de projetos .

Desde recursos simples, como quadros Kanban, gerenciamento de tarefas e controle de tempo, até automação avançada, fluxos de trabalho integrados e aplicativos com tecnologia genAI, a plataforma tem muitos recursos para facilitar o gerenciamento de projetos.

Recursos do ClickUp

Vejamos alguns dos melhores recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp e como eles ajudam você a gerenciar bem suas metas, tarefas e recursos.

Quadros Kanban

Crie quadros no estilo kanban no ClickUp para corresponder ao fluxo de trabalho do seu projeto

O Kanban está entre as estruturas de gerenciamento de projetos mais antigas e adoradas. É simples de usar e fácil de adaptar. Mais importante ainda, ele ajuda a visualizar todo o projeto em uma tela, tornando o acompanhamento do progresso infinitamente mais fácil.

O ClickUp oferece Quadros Kanban diretamente de seu plano Free. A visualização vem com recursos como grupos personalizados (onde você pode visualizar suas tarefas por grupos como responsável, data de vencimento e outros), arrastar e soltar (para mover tarefas entre colunas) e Visão de tudo (um painel para ver todos os seus quadros em um só lugar).

Automação

Configure automações personalizadas no ClickUp para tarefas repetitivas e economize tempo

Um dos muitos benefícios de usar um software de gerenciamento de projetos é a economia de tempo. Ferramentas como o ClickUp permitem que você elimine o trabalho pesado automatizando tarefas repetitivas - sejam elas atualizações de status, lembretes de prazos ou transferências de projetos. O ClickUp oferece mais de 100 automações para que as equipes possam se concentrar nas tarefas que movimentam o processo.

Com mais de 50 acionadores e um alto nível de personalização, você pode criar fluxos de trabalho automatizados em minutos. E mais, ClickUp AI vem com recursos como resumos de tarefas e criação de subtarefas para agilizar o gerenciamento de projetos - sem que você mexa um dedo.

Gerenciamento de tarefas

Visualizar tarefas e planos de projeto em uma única exibição no ClickUp Gerenciamento de tarefas no ClickUp atende às necessidades de organização e colaboração. Crie subtarefas para dividir tarefas maiores em etapas gerenciáveis; use campos personalizados para adicionar informações relevantes sobre a tarefa; deixe que as listas de verificação o mantenham no caminho certo para atingir suas metas; use status personalizados para atualizar o progresso da tarefa; e use filtros para visualizar suas tarefas da maneira que desejar.

Além disso, os recursos de colaboração do ClickUp, como gravação de vídeo, comentários e Bate-papo do ClickUp facilitam para que todos fiquem na mesma página.

Por fim, os proprietários de projetos podem alocar melhor os recursos avaliando cronogramas e prioridades usando o O controle de tempo do ClickUp e recursos de marcação de dependência.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

O que é o Trello?

via Trello O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada para equipes que juram por Quadros Kanban . Em 2017, foi adquirida pela Atlassian, uma empresa conhecida por criar outros sistemas de gerenciamento de projetos software de colaboração suítes como Atlas, JIRA e Confluence.

O Trello é mais adequado para equipes pequenas e freelancers e é conhecido por sua interface intuitiva e pelo acompanhamento simples de tarefas.

Os principais recursos do Trello incluem Views (para visualizar seus projetos como uma linha do tempo, quadro, calendário etc.), Modelos (para tudo, desde lançamentos de produtos e rastreamento de leads até a compra de uma casa) e Power-ups (plug-ins para vincular o Trello a outras ferramentas).

Recursos do Trello

Vamos dar uma olhada mais profunda em alguns dos recursos populares do Trello e como eles ajudam os gerentes de projeto a simplificar o gerenciamento de tarefas e manter os projetos sob controle.

Quadros do Trello

via Trello Os quadros são o principal recurso do Trello e podem ser usados para criar Projetos no estilo Kanban . Ele vem com três blocos principais: Quadros para uma visão panorâmica de todo o projeto, Listas para um grupo de tarefas relacionadas e Cartões com detalhes de cada tarefa individual.

O mais simples Modelo de quadro Kanban nos quadros do Trello, as listas "A fazer", "Fazendo" e "Concluído" ajudam a acompanhar os diferentes estágios das tarefas em um projeto. Você pode arrastar cartões de tarefas para cada lista à medida que a tarefa progride. Você também pode adicionar datas de vencimento, descrições, anexos e membros a cada tarefa.

Butler Automation

Assim como o ClickUp, o Trello também vem com uma ferramenta de automação sem código chamada Butler. Ela permite que os usuários criem regras personalizadas para executar determinadas ações, como mover um cartão de tarefa para uma lista diferente e atribuí-lo a um usuário.

O Butler também pode integrar o Trello a outros aplicativos, como o Slack ou o e-mail. Se quiser executar sua automação manualmente, você pode criar um botão e adicioná-lo a um cartão de tarefa. Quando clicado, o botão iniciará a automação personalizada.

Gerenciamento de tarefas

via Trello O gerenciamento de tarefas no Trello é semelhante a trabalhar com um aplicativo de lista de tarefas. Você adiciona tarefas à lista, define níveis de prioridade para cada tarefa, adicione rótulos quando necessário e use o recurso de comentários para atualizar os membros da equipe sobre o andamento de uma tarefa.

Você também pode visualizar suas tarefas de diferentes maneiras, usando as visualizações Calendar, Map ou Table.

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

ClickUp vs. Trello: Recursos comparados

Antes de compararmos os recursos do ClickUp e do Trello, aqui está uma versão TL;DR do que cada ferramenta faz de melhor.

**O ClickUp é mais conhecido por

Gerenciamento avançado de tarefas: O ClickUp vem com amplos recursos de gerenciamento de tarefas, como tarefas, subtarefas, listas de verificação, agendamento de tarefas e metodologias ágeis

O ClickUp vem com amplos recursos de gerenciamento de tarefas, como tarefas, subtarefas, listas de verificação, agendamento de tarefas e metodologias ágeis Painéis de projetos personalizáveis: Você pode personalizar seu painel com mais de 50 widgets, como gráficos, sprints e outros, para obter insights detalhados sobre vários projetos complexos

Você pode personalizar seu painel com mais de 50 widgets, como gráficos, sprints e outros, para obter insights detalhados sobre vários projetos complexos Ferramentas de colaboração em tempo real: Você pode se comunicar por meio de vários canais no ClickUp, incluindo comentários de tarefas, e-mail, videoclipes e bate-papo instantâneo

Você pode se comunicar por meio de vários canais no ClickUp, incluindo comentários de tarefas, e-mail, videoclipes e bate-papo instantâneo Relatórios e controle de metas: Metas do ClickUp permite que os gerentes de projeto definam metas semanais, OKRs e ciclos de sprint para medir o progresso

Metas do ClickUp permite que os gerentes de projeto definam metas semanais, OKRs e ciclos de sprint para medir o progresso Ferramentas de gerenciamento de recursos: Recursos como rastreamento de tempo e dependências de tarefas permitem que as equipes de projeto estimem a duração das tarefas e aloquem os recursos de acordo

Recursos como rastreamento de tempo e dependências de tarefas permitem que as equipes de projeto estimem a duração das tarefas e aloquem os recursos de acordo Fluxos de trabalho e automação incorporados: O ClickUp vem com mais de 100 fluxos de trabalho e automação incorporados para lidar com tarefas repetitivas, como alteração de status de tarefas, atribuição de tarefas e muito mais

**Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

Trello é mais conhecido por:

Quadros Kanban: O recurso de arrastar e soltar fácil de usar facilita a criação de quadros Kanban e o acompanhamento de projetos, mesmo para quem está começando

O recurso de arrastar e soltar fácil de usar facilita a criação de quadros Kanban e o acompanhamento de projetos, mesmo para quem está começando Gerenciamento fácil de tarefas: Os recursos de tarefas do Trello, como listas e cartões, facilitam a organização de tarefas e o acompanhamento de seu progresso

Os recursos de tarefas do Trello, como listas e cartões, facilitam a organização de tarefas e o acompanhamento de seu progresso Automação e plug-ins: O Butler by Trello facilita aos usuários a criação de funções personalizadas e a integração do Trello com outras ferramentas de trabalho e de gerenciamento de projetosaplicativos de equipe como Gmail, Slack e outros

O Butler by Trello facilita aos usuários a criação de funções personalizadas e a integração do Trello com outras ferramentas de trabalho e de gerenciamento de projetosaplicativos de equipe como Gmail, Slack e outros Visibilidade do fluxo de trabalho: Nos planos pagos, os usuários podem usar coleções de quadros para agrupar quadros com base em diferentes critérios e obter visibilidade dos fluxos de trabalho

Nos planos pagos, os usuários podem usar coleções de quadros para agrupar quadros com base em diferentes critérios e obter visibilidade dos fluxos de trabalho Modelos: O Trello vem com mais de 100modelos de gerenciamento de projetos para todas as equipes e casos de uso, que podem ser usados como ponto de partida ao criar novos projetos

**Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 23.000 avaliações)

Agora, vamos explorar a comparação característica por característica do ClickUp e do Trello para ver como eles se saem um contra o outro.

1. Quadros Kanban

Colabore com sua equipe de projeto com o quadro Kanban do ClickUp Ferramentas Kanban são indispensáveis em qualquer software de gerenciamento de projetos. Tanto o ClickUp quanto o Trello oferecem visualizações Kanban, embora a experiência e a funcionalidade sejam diferentes.

ClickUp

O ClickUp vem com recursos Kanban robustos, como quadros, visualizações de projeto personalizadas e até mesmo uma "visualização de tudo" em nível de espaço de trabalho de todos os seus projetos em um único painel. Você também pode usar IA do ClickUp para gerar quadros Kanban automaticamente com as colunas e subtarefas certas para seus projetos.

Trello

Quadros Kanban é a visualização de projeto padrão no Trello, que permite acompanhar qualquer projeto usando uma combinação de listas e cartões de tarefas. Você também pode usar rótulos para determinar a prioridade ou o status de cada tarefa. Você pode até mesmo usar coleções de quadros para agrupar quadros.

Qual ferramenta tem quadros Kanban melhores: ClickUp ou Trello?

Não há duas maneiras de dizer isso - o ClickUp é o vencedor claro aqui e por vários motivos. Ele tem um poderoso assistente de IA; o Everything View oferece uma visão geral de todos os seus projetos com facilidade; e, o mais importante, o ClickUp oferece quadros ilimitados em seu plano gratuito. O Trello oferece apenas cinco quadros em seu plano gratuito.

2. Automações

Automatize tarefas repetitivas e economize tempo com o ClickUp

Os fluxos de trabalho automatizados e as integrações ajudam muito a aumentar a eficiência de uma equipe de projeto. Tanto o ClickUp quanto o Trello permitem que as equipes automatizem várias ações.

ClickUp

No ClickUp, há duas maneiras de automatizar o trabalho: usando a automação integrada ou usando o ClickUp AI. Além da automação integrada contida na biblioteca do ClickUp, você pode criar automação personalizada marcada com mais de 50 gatilhos e ações no ClickUp. Por fim, você tem integrações que conectam o ClickUp a aplicativos de terceiros para automatizar fluxos de trabalho entre aplicativos.

Você pode usar essas automações para lidar com tarefas repetitivas, como alteração de status, associação de tarefas a listas e lembrete de prazos aos responsáveis.

Se você quiser ajuda com tarefas criativas, experimente Assistente de IA do ClickUp que é treinado para escrever atualizações de tarefas, gerar resumos de tópicos de comentários e documentos, criar subtarefas e muito mais.

Trello

Você pode usar o Butler by Trello para gerenciar suas automações no Trello. Com recursos como regras, botões e comandos programados, o Butler permite que os usuários criem automações personalizadas para automatizar tarefas recorrentes, arquivar tarefas concluídas e muito mais.

Você também pode usar o Butler e os power-ups do Trello juntos para integrar o Trello a aplicativos de terceiros, como Slack, e-mail e muito mais.

ClickUp vs. Trello: Qual ferramenta oferece automações mais poderosas?

Essa rodada também vai para o ClickUp. Há dois motivos principais: sua ferramenta integrada automação do fluxo de trabalho biblioteca e recursos de IA generativa. Eles tornam a automação no ClickUp muito mais personalizável e poderosa do que no Trello.

3. Gerenciamento de projetos

Escolha entre mais de 15 visualizações para o acompanhamento do progresso do projeto no ClickUp

Para líderes de mercado como ClickUp e Trello, o padrão é alto quando se trata de recursos de gerenciamento de projetos.

Vamos dar uma olhada em como as duas ferramentas simplificam o gerenciamento de projetos.

ClickUp

O ClickUp aborda o gerenciamento de tarefas de uma forma "tudo em um" - você obtém recursos abrangentes, como subtarefas, listas de verificação, controle de tempo e muito mais em uma única plataforma, sem necessidade de outro aplicativo. O ClickUp também oferece uma variedade de visualizações, como gráficos de Gantt, Kanban, Sprints, linhas de tempo e outras visualizações personalizadas, para que você fique sempre por dentro do progresso do projeto.

Trello

O Trello tem uma abordagem mais simples para o gerenciamento de projetos e se atém aos recursos básicos de gerenciamento de tarefas e a uma estrutura Kanban. O Trello também oferece diferentes visualizações, como calendários e tabelas, mas não possui a ampla variedade oferecida pelo ClickUp.

ClickUp vs. Trello: Qual deles é o melhor para o gerenciamento de projetos?

O vencedor é - sem surpresas aqui - o ClickUp! 🥇

O motivo? Amplos recursos de gerenciamento de tarefas e a capacidade de oferecer suporte a diferentes estruturas de gerenciamento de projetos, não apenas ao Kanban.

4. Colaboração

Comunique-se efetivamente com sua equipe com os recursos de colaboração do ClickUp

A maioria das equipes usa o aplicativo de gerenciamento de projetos para comunicar atualizações de status, obter esclarecimentos e resolver dependências ou bloqueios. E um bom software de gerenciamento de projetos deve facilitar a colaboração entre as equipes, tanto em tempo real quanto de forma assíncrona.

ClickUp

Como o ClickUp é uma ferramenta combinada de gerenciamento de projeto e espaço de trabalho, ele evoluiu para oferecer uma variedade de recursos de comunicação integrados: comentários, @menções, ClickUp Chat, e-mail (dentro do ClickUp!) e gravação nativa de videoclipes. Você nunca mais precisará mudar para outro aplicativo apenas para enviar uma atualização por e-mail ou gravar um vídeo explicativo rápido!

Trello

O Trello fornece um tópico de comentários para cada tarefa para acompanhar o progresso e comunicar atualizações. No entanto, você precisa usar um Power-up de terceiros para opções avançadas de comunicação, como bate-papo, aprovações ou votações.

Qual ferramenta você deve escolher para colaboração: ClickUp ou Trello?

O ClickUp definitivamente tem mais ferramentas de colaboração integradas. No entanto, o Trello quase compensa isso com sua infinidade de recursos de comunicação de terceiros. A palavra-chave aqui é quase, porque, embora o Trello tenha muitas opções, a integração de ferramentas pode ser difícil, sem falar que é cara, pois a maioria dos plug-ins é paga.

Portanto, o ClickUp vence como ferramenta de colaboração, embora com uma pequena vantagem.

5. Relatórios e análises

Apresente seus dados de forma visual e eficaz com o ClickUp

Quer esteja acompanhando os OKRs da equipe ou o progresso do sprint, os relatórios e a análise são essenciais para avaliar o sucesso de qualquer projeto.

ClickUp

O ClickUp vem com gráficos personalizados, metas de tarefas, roll-ups de progresso, condições de verdadeiro/falso e muito mais para ajudar os gerentes de projeto a acompanhar o progresso de suas metas e projetos. Acompanhe essas metas em uma única plataforma usando gráficos personalizados Dashboards no ClickUp .

Trello

O Trello não oferece nenhum recurso integrado de relatórios e análises. No entanto, você pode integrar-se a ferramentas de terceiros para receber a análise de seu projeto.

ClickUp vs. Trello: Qual ferramenta é melhor para relatórios de projetos?

O ClickUp vence aqui por padrão, já que o Trello não oferece recursos de relatório nativos.

6. Preços

À medida que nos aproximamos do veredicto final no caso do ClickUp vs. Trello, é hora de descobrir qual ferramenta oferece melhor custo-benefício.

Planos de preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Mesmo com o plano gratuito, você tem acesso a quadros Kanban ilimitados, gerenciamento de Sprint, convidados, visualização de calendário, bate-papo no aplicativo e gravação de vídeo e documentos colaborativos

Mesmo com o plano gratuito, você tem acesso a quadros Kanban ilimitados, gerenciamento de Sprint, convidados, visualização de calendário, bate-papo no aplicativo e gravação de vídeo e documentos colaborativos Ilimitado ( $7/mês por usuário): Aproveite o armazenamento e as integrações ilimitadas, os gráficos de Gantt, o e-mail e o controle de tempo, além de todos os recursos do plano Free

$7/mês por usuário): Aproveite o armazenamento e as integrações ilimitadas, os gráficos de Gantt, o e-mail e o controle de tempo, além de todos os recursos do plano Free Business (US$ 12/mês por usuário): Aprimore o plano Unlimited com recursos que incluem equipes ilimitadas, personalizações avançadas, planilhas de horas, mapas mentais e gerenciamento de carga de trabalho

(US$ 12/mês por usuário): Aprimore o plano Unlimited com recursos que incluem equipes ilimitadas, personalizações avançadas, planilhas de horas, mapas mentais e gerenciamento de carga de trabalho Enterprise (Entre em contato para saber o preço): Desbloqueie a lógica condicional em formulários, funções personalizadas ilimitadas e espaços de equipe com o plano Enterprise do ClickUp

Use o ClickUp AI para facilitar o gerenciamento de projetos. Resuma tarefas, gere conteúdo, aprimore textos, escreva respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Planos de preços do Trello

Gratuito para sempre: Acesso a 10 quadros por espaço de trabalho, Power-ups e armazenamento ilimitados e registro de atividades

Acesso a 10 quadros por espaço de trabalho, Power-ups e armazenamento ilimitados e registro de atividades Padrão ( $5/mês por usuário): Faça upgrade para listas de verificação avançadas, convidados de quadro único e campos personalizados

$5/mês por usuário): Faça upgrade para listas de verificação avançadas, convidados de quadro único e campos personalizados Premium (US$ 10/mês por usuário): Desbloqueie recursos avançados, como visualizações, coleções de quadros e exportação simples de dados

(US$ 10/mês por usuário): Desbloqueie recursos avançados, como visualizações, coleções de quadros e exportação simples de dados Enterprise (US$ 17,50/mês por usuário): Aproveite espaços de trabalho ilimitados, quadros em nível de organização, convidados de vários quadros e permissões de anexo além do plano Premium

ClickUp vs. Trello: Quem ganha? Quem perde? Você decide

Embora o preço do Trello seja mais baixo do que o do ClickUp, é importante observar que ele oferece muito menos recursos (e armazenamento) do que o ClickUp. Isso se aplica a todos os planos.

O ClickUp também oferece ferramentas de gerenciamento de documentos e equipes em todos os seus planos, enquanto o Trello funciona apenas como uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos. Para acessar outras ferramentas valiosas, você deve assinar outros produtos da Atlassian, como o Confluence ou o JIRA, por um custo adicional.

Você também recebe suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos os planos pagos do ClickUp, enquanto o Trello oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas para seus clientes Enterprise.

Considerando tudo isso, o ClickUp definitivamente oferece a você um valor maior para cada dólar gasto. 👑

ClickUp Vs. Trello no Reddit

E agora, para o teste final e não filtrado, as avaliações dos usuários. O que os usuários do Trello e do ClickUp dizem sobre sua experiência com essas ferramentas no Reddit? Vamos descobrir!

Há comparações baseadas na flexibilidade e na capacidade de personalização:

"Para mim/nós, é a flexibilidade. Os membros da nossa equipe têm suas próprias preferências sobre como desejam interagir com as informações, e o ClickUp oferece opções que se adaptam a quase todos. É claro que sempre haverá alguém que pensará em algo que não funciona bem para ele, mas o ClickUp está muito próximo de oferecer algo para todos. Alguns diriam que é isso que torna o aprendizado complicado, e acho que isso pode ser verdade. - Anteriormente, tínhamos equipes no Trello, Asana, Basecamp, Flow e apenas no Google Docs." ( Origem )

O que você quer? O Reddit favorece o ClickUp:

"Somos uma pequena empresa de desenvolvimento de aplicativos e CMS que usa o Trello, o Jira e o ClickUp, depois de adicionar o linear e o height à mistura. Eu diria que o ClickUp é o melhor custo-benefício em termos de recursos e personalização no mercado." ( Origem )

Os usuários parecem querer mais do que apenas um quadro Kanban, e é aí que o ClickUp se destaca.

"O Trello é o melhor para uma visualização de kanban/quadro, mas isso é tudo o que você tem. Eles não acrescentaram nenhum recurso significativo ao longo dos anos. A maioria dos bons plug-ins é paga por terceiros, o que, no caso do Clickup, já estaria totalmente integrado. Acabamos de migrar do Trello para o Clickup e toda a equipe ficou 100% satisfeita com a mudança." ( Origem )

A maioria dos usuários parece querer mais de seus aplicativos do que apenas o gerenciamento de projetos:

"Quando você não precisa de nenhum dos recursos, como documentos prontos para uso, o Trello é uma bênção, e também é muito fácil ensinar novos colegas de trabalho a usá-lo. A desvantagem, se isso se tornar um problema, é a falta de complexidade. A desvantagem, se isso se tornar um problema, é a falta de complexidade." ( Origem )

Parece que a comunidade do Reddit chegou a uma decisão unânime: O Trello preenche todos os requisitos quando se trata de gerenciamento de projetos simples, no estilo kanban. Entretanto, você precisará escolher uma ferramenta diferente para algo mais elaborado.

O ClickUp é um dos favoritos Alternativa ao Trello para milhares de usuários que fizeram a mudança à medida que seus negócios cresciam.

ClickUp Vs. Trello: O melhor software de gerenciamento de projetos

Chegou a hora do veredicto final: qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor em 2024?

*drumrolls* É o ClickUp! 🌟

Embora o Trello exista há mais tempo, sua capacidade de uso limitada pode tê-lo levado a estagnar com o tempo. O gerenciamento de projetos moderno simplesmente tem necessidades mais avançadas.

A falta de personalização também torna o Trello inadequado para negócios de rápido crescimento e empresas maiores.

O ClickUp, por outro lado, é rico em recursos, com ferramentas como um assistente personalizado com IA adequado à sua função, quadros brancos e mapas mentais para brainstorming e a capacidade de enviar e-mails de dentro do ClickUp. Tudo isso torna o ClickUp ideal para equipes remotas e híbridas, bem como para escritórios físicos.

O ClickUp também está muito à frente em termos de sucesso e suporte ao cliente, com webinars, cursos e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os usuários - sim, mesmo os do plano gratuito. Portanto, vá em frente e experimente o ClickUp e dê adeus aos seus problemas de gerenciamento de projetos.