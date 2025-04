A lacuna no uso da IA: por que a rápida adoção pessoal não significa ganhos imediatos no local de trabalho

A revolução da IA não está esperando por permissão.

Desenvolvimentos recentes mostram que as pessoas estão abertas e adotando a IA em um ritmo sem precedentes.

A partir de janeiro de 2025, o ChatGPT atende a 300 milhões de usuários semanais enquanto o Meta AI atinge quase 600 milhões de pessoas mensalmente. Até mesmo os novos participantes, como o DeepSeek, provaram que podem atrair mais de 30 milhões de usuários mensais em poucas semanas após o lançamento.

Essas taxas de adoção explosivas em nível individual levantam uma questão crítica: As organizações estão agindo com rapidez suficiente para tirar proveito dessa transformação? Ou será que o aumento da adoção em nível pessoal abrirá caminho para um maior uso da IA no trabalho?

Nesta edição do ClickUp Insights, 30.000 pessoas compartilham como usam a IA em suas vidas cotidianas, bem como os casos de uso mais comuns e as barreiras à adoção da IA no trabalho. Suas respostas contam uma história convincente!

⏰ Resumo de 60 segundos

📮ClickUp Insight: Nossos dados mostram que 88% das pessoas agora usam IA de alguma forma, com impressionantes 55% usando-a várias vezes ao dia. No entanto, quando se trata de usar IA no trabalho, mais de 50% dos nossos entrevistados não se sentem confiantes para usar IA.

A adoção da IA está se acelerando em todos os lugares. Mas ainda há lacunas, especialmente no trabalho.

Um possível motivo: A integração da IA nas ferramentas do local de trabalho não é suficientemente perfeita.

Em vez de se tornar o motor que impulsiona nosso trabalho, a AI continua sendo um carro lateral - aparafusado, mas desconectado das ferramentas em que o trabalho realmente acontece, como e-mail, bate-papo ou fluxos de trabalho do projeto.

Isso torna a IA muito menos poderosa do que poderia ser.

Apesar da ampla disponibilidade de AI em ferramentas de produtividade, como o Microsoft Copilot ou o Workspace AI do Google, apenas 12% dos nossos entrevistados afirmam usar esses recursos integrados de IA com frequência, destacando a adoção fragmentada e o potencial inexplorado.

Ao investigarmos os padrões de uso da IA, discutiremos como as atuais lacunas de implementação afetam os profissionais do conhecimento. Nossos dados revelam três temas centrais:

1️⃣ A IA conversacional está ganhando: 62% dos entrevistados da nossa pesquisa preferem ferramentas de IA autônomas e baseadas em bate-papo, enquanto apenas 12% usam principalmente a IA integrada ao software do local de trabalho

2️⃣ Barreiras de treinamento e confiança: 27% precisam de mais treinamento para usar a IA de forma eficaz, enquanto 22% têm preocupações com privacidade ou confiança

3️⃣ Um cenário de ferramentas fragmentadas extrai uma "taxa de alternância": Os usuários fazem malabarismos com vários aplicativos de IA para diferentes tarefas, aumentando os custos de alternância de contexto do trabalho em várias plataformas

Metodologia e dados demográficos da pesquisa

ClickUp Insights pesquisa milhares de trabalhadores do conhecimento e entusiastas da produtividade todos os meses para trazer a você as últimas tendências no local de trabalho global.

Nossa pesquisa investiga como os profissionais gerenciam seu tempo, lidam com as demandas do local de trabalho e implementam estratégias de produtividade. Ao analisar as respostas de participantes de todo o mundo, procuramos descobrir desafios e padrões universais de produtividade, ajudando as organizações e os indivíduos a tomar decisões mais informadas em suas vidas profissionais diárias.

4 Key Trends Shaping AI Usage in Our Workplaces

As respostas de mais de 30.000 participantes da pesquisa revelaram quatro tendências principais que revelam não apenas como eles estão usando a IA hoje, mas como eles querem que ela transforme seu trabalho no futuro.

Vamos explorar onde a IA já está causando impacto e onde ela ainda precisa se atualizar!

Tudo em todos os lugares: a crescente pegada da IA

📮 ClickUp Insight: 88% dos entrevistados usam IA de alguma forma, sendo que mais da metade (55%) se envolve com ferramentas de IA várias vezes ao dia.

A mudança de "O que é IA?" para "Como posso usar IA para um caso de uso X?" aconteceu mais rápido do que se previa.

88% dos entrevistados de nossa pesquisa dizem que usam IA de alguma forma, o que é um forte indicador de sua onipresença. Essa rápida adoção também representa um ponto de inflexão para os profissionais do conhecimento.

Líderes tecnológicos como Satya Nadella compararam a IA a outras tecnologias revolucionárias no local de trabalho, como **PCs, e-mail e planilhas .

O trabalho de conhecimento de hoje provavelmente poderia ser automatizado. Quem disse que o objetivo da minha vida é fazer a triagem do meu e-mail, certo? Deixe que um agente de IA faça a triagem do meu e-mail. Mas, depois de fazer a triagem do meu e-mail, me dê uma tarefa de trabalho cognitivo de nível superior: 'Ei, esses são os três rascunhos que eu realmente quero que você revise' Então, basicamente, pense nisso da seguinte forma: há um trabalho de conhecimento e há um trabalhador do conhecimento, certo? O trabalho de conhecimento pode ser feito por muitos, muitos agentes, mas você ainda tem um trabalhador do conhecimento que está lidando com todos os trabalhadores do conhecimento. E essa, creio eu, é a interface que se deve construir.

Satya Nadella, presidente do conselho e diretor executivo da Microsoft

O que é ainda mais interessante é a abertura das pessoas a essa tecnologia inovadora. Muitos estão prontos para a atualização. 55% dos nossos entrevistados usam IA várias vezes ao dia, com casos de uso em potencial que vão desde a criação de conteúdo até o brainstorming.

No entanto, uma pequena porcentagem de entrevistados (12%) não usa IA de forma alguma. Isso pode indicar um grupo que não está pronto para adotá-la ou simplesmente não vê a necessidade ainda.

Key findings

55% dos entrevistados usam ferramentas de IA várias vezes durante o dia

14% se envolvem com IA ocasionalmente

12% ainda não começaram a usar ferramentas de IA

11% recorrem a ferramentas de IA algumas vezes por semana

8% dependem de ferramentas de IA pelo menos uma vez por dia

❗️Pulse check: A adoção da IA no local de trabalho atingiu um ponto de inflexão em 2024, de acordo com o relatório State of AI da McKinsey . Depois de se estabilizar em 50% por mais de seis anos, as taxas de adoção subiram repentinamente para 72% no início de 2024, indicando que as empresas estão otimistas em acelerar sua transformação de IA.

Em suma, a IA agora é indiscutivelmente popular. Mas o quão rápida é essa adoção? Para colocar isso em perspectiva, vamos analisar a linha do tempo do lançamento do DeepSeek.

Desde que foi lançado em 10 de janeiro de 2025, o DeepSeek ultrapassou o ChatGPT em 27 de janeiro para se tornar o aplicativo gratuito mais baixado na iOS App Store dos EUA. No final de janeiro de 2025, o DeepSeek já havia alcançado 33.7 milhões de usuários ativos mensais e 22,15 milhões de usuários ativos diários em todo o mundo.

Principais conclusões

a rápida adoção de ferramentas de IA mostra uma forte aceitação geral. As organizações estão percebendo isso, com os líderes olhando para a IA como a próxima tecnologia inovadora no local de trabalho

o crescimento meteórico de novas ferramentas de IA como o DeepSeek (atingindo 33,7 milhões de usuários ativos mensais em poucas semanas) sugere que os usuários estão buscando e adotando ativamente as soluções de IA que melhor atendem às suas necessidades

com a aplicação correta da IA no local de trabalho, os profissionais do conhecimento podem se tornar orquestradores, gerentes e diretores de agentes de IA que fazem o trabalho - em vez de realizarem diretamente as "tarefas de trabalho do conhecimento"

Potencial vs. adoção: IA no local de trabalho

📮 ClickUp Insight: Descobrimos que 62% dos entrevistados preferem ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude, enquanto apenas 12% usam regularmente os recursos de IA incorporados às ferramentas de produtividade. Isso pode ser resultado de lacunas de conhecimento, preocupações com segurança ou falta de um valor agregado explícito.

A IA continua a se destacar no local de trabalho, embora nem sempre da maneira que poderíamos esperar.

De acordo com o Relatório sobre o futuro dos empregos 2025 em um estudo realizado em 2008, 41% das empresas em todo o mundo planejam reduzir sua força de trabalho até 2030 com a ajuda de fluxos de trabalho assistidos por IA, e 62% estão procurando recrutar mais pessoas com habilidades para trabalhar melhor com a IA.

Vários líderes empresariais, incluindo Mark Zuckerberg a empresa de tecnologia de informação, Inc., já declarou que incorporará fortemente a IA em seus planos de pessoal no futuro.

Mas e quanto ao trabalhador médio do conhecimento? Aqui está o que descobrimos!

62% dos nossos entrevistados disseram que preferem usar ferramentas de IA para conversação, como ChatGPT e Claude, no trabalho.

A interface familiar semelhante a um chatbot, o processamento de linguagem natural e a natureza interativa dessas ferramentas provavelmente indicam uma baixa barreira de entrada. Os usuários também podem valorizar a troca de respostas e a capacidade de usar o encadeamento de prompts, o que os ajuda a trabalhar com uma variedade de tarefas e desafios em tempo real.

Por outro lado, os recursos de IA incorporados às ferramentas de produtividade não parecem estar causando o mesmo impacto. Apesar de estarem incorporados em plataformas conhecidas, como o Microsoft Copilot e o Google Workspace AI, apenas 12% dos entrevistados afirmam usar esses recursos com frequência.

Isso aponta para dois possíveis motivos:

➡️ As pessoas ainda não estão totalmente cientes de como a IA pode aprimorar seus fluxos de trabalho existentes ➡️ As integrações atuais não são perfeitas ou abrangentes o suficiente para se tornarem uma parte essencial de sua rotina

Essa lacuna na adoção também pode explicar por que 16% das pessoas não usam IA regularmente em seu trabalho. Se elas tiverem que alternar entre diferentes ferramentas - AI e suas plataformas de trabalho regulares - a adoção da ferramenta pode parecer mais trabalhosa do que vale a pena. Isso sem falar nas preocupações com a segurança dos dados confidenciais do local de trabalho.

**Principais descobertas

62% dos participantes da pesquisa dependem principalmente de ferramentas de IA de conversação, como ChatGPT e Claude, no trabalho

16% ainda não incorporaram ferramentas de IA em seu fluxo de trabalho regular

12% usam principalmente recursos de IA incorporados em ferramentas de produtividade, como o Microsoft Copilot e o Google Workspace AI

6% preferem assistentes de IA automatizados, incluindo o AutoGPT e o AgentGPT

4% interagem principalmente com assistentes de voz, como Siri, Alexa e Google Assistant

Principais conclusões

os usuários preferem ferramentas de IA de conversação que sejam flexíveis o suficiente para realizar muitos tipos de tarefas, em vez de recursos de IA de nicho restritos e bloqueados em ferramentas específicas

as ferramentas de IA precisam de dois elementos essenciais para impulsionar a adoção: experiência excepcional do usuário e valor instantâneo (visível) para cada interação

a baixa taxa de adoção de recursos de IA incorporados em ferramentas de produtividade (12%) sugere que a tecnologia pode não estar perfeitamente integrada ao recurso principal dessas plataformas

A lacuna do caso de uso: como estamos usando a IA versus o que realmente queremos

📮ClickUp Insight: Embora 67% dos usuários usem a IA principalmente para tarefas como criação de conteúdo (37%) e pesquisa (30%), 33% dos participantes da nossa pesquisa querem que a IA os ajude em casos de uso mais avançados, como desenvolvimento de habilidades.

Sinceramente, é um pouco surpreendente o quanto a IA poderia fazer, mas nem sempre está sendo solicitada.

Com base em nossas descobertas, 37% das pessoas estão recorrendo à IA para criação de conteúdo - redação, edição e e-mails. Outros 30% contam com ela para pesquisa e coleta de informações.

Principais descobertas

37% usam a IA principalmente para a criação de conteúdo, desde a redação e edição até a elaboração de e-mails

30% confiam na IA para pesquisa e coleta de informações

11% recorrem à IA principalmente para fazer brainstorming e gerar novas ideias

7% usam IA para simplificar o gerenciamento de tarefas e manter-se organizados

15% ainda não integraram ferramentas de IA em seu fluxo de trabalho

Esses são ótimos casos de uso, mas quando analisamos o que as pessoas querem que a IA faça, fica claro que elas esperam mais.

Por exemplo, 33% dos participantes de nossa pesquisa querem que a IA os ajude a aumentar suas habilidades e 21% querem que ela os ajude com reuniões, e-mails e projetos. Necessidades que, evidentemente, não estão sendo atendidas.

Principais descobertas

33% acham que a IA pode ajudá-los a aumentar suas habilidades (aprender, praticar, melhorar)

21% acreditam que a IA pode ajudá-los a se destacar no trabalho (reuniões, e-mails, projetos)

18% acham que a IA pode ajudá-los a manter sua vida organizada (calendário, tarefas, lembretes)

15% querem que a IA os ajude a cuidar das pequenas coisas (tarefas de rotina, trabalho administrativo)

13% esperam que a IA os ajude a lidar com as coisas difíceis (decisões, resolução de problemas)

Uma IA conectada, que tem acesso aos dados, fluxos de trabalho e recursos de automação necessários, é a maneira ideal de atender a todos esses casos de uso.

Por exemplo, para satisfazer os 18% de indivíduos que desejam que a IA possa ajudá-los a se manterem organizados gerenciando tarefas, lembretes e programações, você normalmente precisaria de vários aplicativos, incluindo um aplicativo de calendário, um aplicativo de gerenciamento de tarefas e uma integração de IA. Uma ferramenta de IA única e multifuncional poderia preencher essa lacuna.

Isso nos leva de volta ao estado atual da IA, que permanece fragmentado, apesar das evidências sugerirem que as ferramentas de IA devem ser profundamente integradas ao gerenciamento de projetos, ao gerenciamento de conhecimento e à comunicação para agregar valor no local de trabalho.

Aqui, vemos evidências de outra grande lacuna entre empresas e usuários. 👇

❗️Verificação de pulso: De acordo com Pesquisa de pulso de outubro de 2024 da PwC, 49% dos líderes de tecnologia afirmam que a IA está totalmente integrada em sua estratégia principal, com um terço dizendo que a tecnologia está totalmente integrada em seus produtos e serviços.

Então, por que os usuários não estão aderindo? A resposta pode estar em uma *falta de contexto crônica

Atualmente, a maioria das ferramentas de IA não tem os dados/contexto/conectividade de que precisa para se integrar à vida profissional dos usuários e gerar melhorias reais em vários casos de uso interconectados.

Isso acontece porque as empresas costumam agrupar recursos de IA em produtos em vez de integrá-los verdadeiramente aos fluxos de trabalho. O resultado? Experiências desconectadas que exigem que os usuários preencham manualmente as lacunas contextuais em vez de aproveitar a IA que entende todo o processo.

Por exemplo, um assistente de reunião com IA que simplesmente transcreve conversas, mas não se conecta a ferramentas de gerenciamento de projetos, discussões anteriores ou prazos futuros continua sendo um recurso e não uma solução de fluxo de trabalho

Veja o que Jeff Dean, cientista-chefe do Google diz sobre o contexto:

"... o problema com isso é que você está construindo esses sistemas definidos de forma restrita que podem fazer uma coisa e fazê-la extremamente bem, ou fazer um punhado de coisas. E o que realmente queremos é um sistema que possa fazer cem mil coisas e, quando surgir a centésima milésima primeira coisa que ele nunca viu antes, queremos que ele aprenda com sua experiência a aplicar a experiência que obteve ao resolver as primeiras cem mil coisas para aprender a fazer as cem mil e uma rapidamente."

Jeff Dean, extraído do podcast Voices in AI, Episódio 4

Principais conclusões

os usuários querem que a IA seja mais profundamente integrada ao seu desenvolvimento profissional e aos fluxos de trabalho diários, com cerca de 50% buscando assistência de IA para atividades essenciais de trabalho, como reuniões e gerenciamento de projetos, bem como desenvolvimento profissional

a maioria das ferramentas de IA é excelente em tarefas isoladas, mas não tem a consciência contextual e a interconexão necessárias para realmente agregar valor no trabalho. Essa abordagem fragmentada prejudica sua capacidade de fornecer suporte abrangente e holístico para casos de uso complexos

as empresas frequentemente caem na armadilha de incluir recursos de IA em seus produtos sem conectá-los de forma significativa aos fluxos de trabalho existentes, criando mais lacunas contextuais no processo

**Barreiras decodificadas: o que está mantendo as pessoas longe da IA?

📮ClickUp Insight: Entre os 88% dos entrevistados que usam IA, apenas 34% dos usuários confiam totalmente na IA, enquanto 27% precisam de mais treinamento e 23% não sabem por onde começar.

Uma linha comum entre as respostas da nossa pesquisa sobre IA? Entre 8% e 18% dos entrevistados dizem que não usam IA regularmente ou a evitam ativamente.

Então, o que está mantendo esses usuários longe da IA, apesar de sua quase onipresença?

Primeiro, uma grande parte das pessoas - 23% - não sabe ao certo por onde começar com a IA. Os usuários podem achar difícil navegar pelo grande número de ferramentas com IA disponíveis no mercado ou podem se perguntar sobre o valor que essas ferramentas agregam aos fluxos de trabalho existentes

Depois, há os 27% que dizem que precisam de mais treinamento para usar a IA de forma eficaz. Nesse cenário, as pessoas podem ver o potencial, mas sentem que não sabem muito bem como usar a IA em sua vantagem total.

Principais descobertas

28% já estão usando IA regularmente

27% precisam de mais treinamento para uso avançado

23% não têm certeza por onde começar

11% se preocupam com a privacidade

11% não confiam totalmente na IA

E não vamos nos esquecer da confiança, tanto em termos de segurança quanto de precisão. 11% estão preocupados com a privacidade, e outros 11% ainda não confiam totalmente na IA.

Por outro lado, 38% estão abertos ao uso da IA, mas preferem verificar seu trabalho. Está claro que, para alguns, essa cautela decorre de uma falta de confiança na precisão ou confiabilidade da IA.

Principais conclusões

38% estão abertos à IA, mas verificam novamente seu trabalho

34% confiam na IA e a utilizam com segurança

15% ainda estão explorando quando a IA pode ser mais útil

8% preferem evitar o uso de IA quando possível

5% optam por realizar a maioria das tarefas por conta própria

❗️Verificação de pulso: O Torne-o justo a campanha Make it Fair /%href/, impulsionada pelos setores criativos do Reino Unido, destaca ainda mais a necessidade de verificação dupla dos resultados gerados pela IA. Criada para abordar a questão dos modelos de IA generativos que usam material protegido por direitos autorais sem permissão ou compensação justa, a iniciativa visa proteger os direitos dos criadores por meio de leis de direitos autorais aprimoradas e políticas robustas.

Portanto, para as pessoas que ainda hesitam em adotar totalmente a IA, muitas das barreiras parecem se resumir a três fatores principais: incerteza sobre por onde começar, falta de treinamento e preocupações com privacidade e confiança.

Essas descobertas também sugerem que as pessoas não se opõem fundamentalmente à IA - elas só precisam de um pouco mais de apoio e segurança antes que ela possa se tornar uma parte regular de sua rotina.

Principais conclusões

a alta porcentagem de usuários que verificam novamente o trabalho da IA (38%) sugere a necessidade de melhores ferramentas de validação de precisão e transparência na forma como a IA toma decisões

existe uma lacuna de conhecimento significativa, pois quase metade dos usuários relata que precisa de treinamento em IA (27%) ou não sabe como começar (23%). Isso destaca uma necessidade urgente de integração estruturada de IA e recursos educacionais

as preocupações com a privacidade e a confiança em torno das ferramentas de IA (22%) podem ser dissipadas com a implementação de melhores medidas de segurança e métricas de confiabilidade para aumentar a confiança do usuário

Nossas 4 recomendações estratégicas

Verificação de fatos: Nossa pesquisa revela que 12% dos entrevistados nunca usam ferramentas de IA, 11% não confiam totalmente na IA, outros 11% estão preocupados com a privacidade e 15% ainda estão descobrindo quando usar a IA. Enquanto isso, apenas 12% usam principalmente a IA integrada ao software do local de trabalho, destacando uma lacuna significativa entre a adoção pessoal e a organizacional.

Apesar da adoção generalizada da IA pessoal, as organizações enfrentam barreiras significativas para implementar a IA de forma eficaz, criando uma desconexão crescente entre a adoção pessoal e a prontidão organizacional.

Os principais desafios que descobrimos a partir dos dados incluem adoção fragmentada de ferramentas, treinamento insuficiente, barreiras de confiança e integração limitada ou ineficaz no local de trabalho

Para preencher essa lacuna, as organizações precisam combinar a disposição das pessoas em adotar a IA com um plano claro para trazê-la para o local de trabalho. Aqui estão quatro recomendações estratégicas para acelerar a transformação da IA em sua organização:

✅ Unificar o kit de ferramentas de IA

Em vez de permitir que os funcionários criem soluções alternativas pessoais, desenvolva uma infraestrutura de IA consolidada que se integre aos fluxos de trabalho existentes. Procure soluções que combinem a interface de conversação preferida pelos usuários (62% de preferência) com uma integração robusta de ferramentas no local de trabalho. Por exemplo, simplifique o gerenciamento do conhecimento com uma interface de IA baseada em bate-papo que obtém instantaneamente informações de qualquer lugar em seu espaço de trabalho.

✅ Criar uma força de trabalho pronta para a IA

Aborde a lacuna de treinamento, destacada por 27% das pessoas, por meio de um programa abrangente de alfabetização em IA. Concentre-se em casos práticos de uso, protocolos de segurança e práticas recomendadas para a seleção de ferramentas de IA. Crie "campeões de IA" nas equipes para acelerar o aprendizado e a adoção pelos colegas.

✅ Estabelecer a confiança por meio da transparência

Combata o déficit de confiança desenvolvendo estruturas claras de governança de IA. Implemente políticas de tratamento de dados, estabeleça diretrizes de uso e crie ciclos de feedback para melhoria contínua. Mostre aos seus funcionários exatamente como as ferramentas de IA lidam com informações confidenciais e quais ferramentas são aprovadas para uso no trabalho.

✅ Faça da IA a base do seu fluxo de trabalho

Faça da IA um elemento fundamental no trabalho. Comece com seus fluxos de trabalho mais importantes e reimagine-os com a IA em seu núcleo. O segredo é fazer com que a IA pareça menos uma ferramenta separada e mais uma força invisível que mantém o trabalho em movimento. Ela deve estar executando silenciosamente seus projetos em segundo plano, conectando suas ferramentas e fazendo o trabalho avançar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Como o ClickUp pode ajudar?

A promessa da IA geralmente fica aquém do esperado no local de trabalho.

As ferramentas de trabalho tradicionais deixam os recursos de IA como uma reflexão tardia, fazendo com que eles pareçam aparafusados e desconectados.

O resultado? As equipes agora lutam com recursos fragmentados de IA que não entendem o contexto do trabalho, levando a resultados genéricos e perda de tempo com ajustes de prompts.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp traz assistência inteligente para todos os cantos do seu espaço de trabalho com uma AI contextualmente consciente:

🏁 IA de conversação que conhece seu contexto Cérebro ClickUp combina a interface de bate-papo familiar que as pessoas adoram com um profundo reconhecimento do espaço de trabalho. Se você deseja fazer um brainstorm, resolver problemas ou analisar dados, o ClickUp Brain pode ajudar em uma ampla variedade de casos de uso diretamente de seu espaço de trabalho.

A melhor parte? Ele também já sabe no que você está trabalhando! Assim, você obtém respostas específicas do contexto que são altamente relevantes para a tarefa em que está trabalhando. Diga adeus à alternância de contexto entre ferramentas de IA autônomas e plataformas de trabalho.

Faça mais com IA - sem sair de seu espaço de trabalho

"Na ClickUp, nossa missão sempre foi economizar o tempo das pessoas. As ferramentas de IA estão por toda parte, mas nenhuma delas economiza seu tempo em cada etapa do seu dia de trabalho. O ClickUp Brain está profundamente incorporado no local em que você trabalha; ele preenche as lacunas e conecta os pontos entre seu trabalho, sua comunicação e seu conhecimento. O ClickUp Brain está aqui para economizar seu tempo e eliminar o trabalho sobre o trabalho."

Zeb Evans, EO e fundador, ClickUp

🏁 Uma experiência de IA unificada

O ClickUp elimina ferramentas de IA fragmentadas, integrando a inteligência em todo o seu fluxo de trabalho.

Se você estiver escrevendo em Documentos do ClickUp gerenciar itens de ação em Tarefas do ClickUp ou conversando com seus colegas de trabalho em Bate-papo do ClickUp com o ClickUp Chat, você tem assistência consistente de IA que entende todo o seu espaço de trabalho. Faça perguntas à IA em sua página inicial, tarefas, documentos, bate-papo, quadros brancos ou em qualquer outro espaço que você possa imaginar! Com o ClickUp, a IA está em toda parte, até mesmo em seus campos personalizados.

Desbloqueie o poder da IA em seu bate-papo, documentos, tarefas, calendário e muito mais

🏁 Pesquisa com IA

A pesquisa orientada por IA do ClickUp Pesquisa conectada atua como o cérebro conectado de sua organização. Basta digitar a palavra-chave para encontrar instantaneamente qualquer informação em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados, ou executar comandos poderosos para agir.

A IA entende pesquisas e comandos em linguagem natural, tornando-a um centro poderoso que conecta a descoberta de informações com a ação instantânea.

Transforme a forma como você trabalha com pesquisa e comandos unificados em uma interface com tecnologia de IA

🏁 IA criada para todos

O ClickUp torna a adoção da IA natural e intuitiva.

Com a IA já integrada às interfaces familiares baseadas em bate-papo e aos recursos mais usados, como o Docs, as equipes podem começar aos poucos e expandir o uso à medida que se sentirem confortáveis. Peça ao ClickUp Brain para executar automação de fluxo de trabalho complexo usando linguagem simples e fazer mais com mais rapidez. O ClickUp facilita o uso eficaz da IA para todos!

Cresça o uso da IA em seu próprio ritmo, mantendo a produtividade

Próximas etapas

Pronto para liberar todo o potencial da IA em seu local de trabalho? Junte-se a mais de 3 milhões de equipes que usam o ClickUp para aumentar sua produtividade. Registre-se gratuitamente hoje mesmo .