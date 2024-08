15 ideias divertidas para quebrar o gelo em pequenos grupos

A conversa fiada geralmente serve como base para conexões mais profundas. Você já iniciou uma conversa sobre o clima no trabalho e, inesperadamente, acabou explorando as grandes questões da vida relacionadas ao propósito?

Entretanto, a conversa fiada nem sempre acontece de forma orgânica no trabalho, especialmente para os introvertidos ou trabalhadores remotos. Para preencher essa lacuna, os especialistas em formação de equipes geralmente recomendam atividades estruturadas que incentivam conversas casuais e ajudam os colegas a se conectarem pessoalmente.

Uma maneira de fazer isso é usar um "quebra-gelo", uma interação estruturada que transforma conversas superficiais em conversas genuínas que incentivam vínculos mais profundos e criar equipes de alto desempenho .

Nesta postagem do blog, discutiremos 15 jogos e atividades divertidas para quebrar o gelo e reunir sua equipe sem o constrangimento normalmente associado a eles.

O que é um quebra-gelo?

Um quebra-gelo é uma atividade curta e interativa criada para ajudar um grupo de pessoas a se familiarizar e se sentir confortável umas com as outras. É frequentemente usado no início de reuniões, workshops e eventos sociais e é uma ótima maneira de criar um ambiente descontraído.

Aqui estão algumas curiosidades (você pode até compartilhá-las em seu próximo quebra-gelo): a frase "quebrar o gelo" tem origem na expressão latina scindere glaciem, que significa "abrir o caminho e ser o primeiro a realizar uma tarefa"

As atividades para quebrar o gelo fazem exatamente isso: criam um espaço acolhedor para uma conversa aberta e natural.

Como as equipes pequenas se beneficiam dos quebra-gelos

Os quebra-gelos são particularmente impactantes para equipes menores devido à natureza fechada do ambiente de trabalho, pois menos interações podem levar a mal-entendidos ou conflitos.

Ao permitir que a sua equipe conheça a "pessoa" por trás da "profissão", você pode criar uma equipe mais empática e mais aberta colaborativo no local de trabalho -um que se baseia em interesses pessoais compartilhados e fortes laços interpessoais.

Além disso, os quebra-gelos são ótimos "moderadores", dando a todos na mesa a chance de falar. Essa abordagem inclusiva beneficia tanto os introvertidos quanto os extrovertidos.

Por fim, a natureza descontraída dos quebra-gelos também pode ajudar quebrar a monotonia das reuniões e injetar um elemento divertido nas reuniões matinais de segunda-feira.

Tipos de quebra-gelo para grupos pequenos

Estas 15 ideias de quebra-gelo ajudarão sua equipe a equipe a colaborar melhor. Transforme esses poucos momentos em suas reuniões, sessões de formação de equipes e até mesmo chamadas de integração de funcionários em oportunidades de envolvimento significativo.

dica profissional: Uma ferramenta de gerenciamento de trabalho como ClickUp pode ajudá-lo a organizar atividades divertidas para quebrar o gelo!

Perguntas para quebrar o gelo Perguntas para quebrar o gelo são o método clássico para iniciar conversas por um motivo. **Elas são simples, adaptáveis e não exigem preparação especial

Seja em uma reunião casual de equipe ou em uma reunião formal de negócios, uma simples pergunta - por exemplo, "Qual é o filme que você assiste repetidamente?" - pode quebrar o gelo e provocar conversas interessantes.

No entanto, aqui estão algumas dicas para a escolha de perguntas para quebrar o gelo:

Adapte as perguntas aos interesses, à idade e ao histórico do grupo

Escolha perguntas que promovam respostas abertas e incentivem a conversa

Misture perguntas leves com outras mais instigantes para atender a diferentes interesses

Por fim, mantenha as perguntas "focadas em seu interior" Isso reduz a ansiedade, pois evita a pressão pela "melhor" resposta. Por exemplo, em vez de "Qual é o emprego dos seus sonhos?", tente "Que tipo de trabalho faz você se sentir mais realizado?

1. Perguntas sobre isso ou aquilo

Aqui, você apresenta duas opções, forçando os participantes a decidir rapidamente e explicar seu raciocínio. E, é claro, alguns rebeldes escolherão uma terceira (totalmente inesperada), mas essa é a melhor parte.

Aqui estão algumas perguntas:

Acampamento ou glamping?

Analógico ou digital?

Um cão fiel ou uma coruja sábia?

Dinheiro ilimitado ou tempo ilimitado?

Marvel ou DC?

2. perguntas "Conheça-me

Como o nome sugere, essas perguntas para quebrar o gelo ajudam você a saber mais sobre os membros do grupo. Elas funcionam melhor em atividades de "formação de equipe " do que em reuniões regulares, permitindo conversas mais profundas.

Algumas conheça-me as perguntas que você pode fazer são:

Qual é a sua lembrança favorita da infância?

Qual é a história de seu nome?

Que nome você daria ao seu livro de memórias e por quê?

Qual é o seu sabor de sorvete favorito?

Atividades para quebrar o gelo

As atividades para quebrar o gelo são exercícios "semiestruturados " que exigem envolvimento ativo e colaboração. Diferentemente dos iniciadores de conversas casuais, eles normalmente envolvem atividades planejadas e exigem mais preparação.

Dessa forma, elas funcionam melhor em situações que se concentram ativamente na formação de equipes, como reuniões de início de projeto, em que você apresenta novos membros da equipe uns aos outros.

3. Duas verdades e uma mentira

Uma atividade clássica, esta envolve compartilhar três declarações sobre você: duas verdades e uma mentira. O restante do grupo pode então tentar adivinhar qual declaração é a mentira.

4. O nó humano

Quer um quebra-gelo que envolva mais do que apenas falar uns com os outros? Então, experimente o nó humano. Veja como ele funciona:

Forme um círculo: Faça com que todos fiquem em um círculo, de frente um para o outro

Faça com que todos fiquem em um círculo, de frente um para o outro **Cada pessoa estende a mão e agarra as mãos de duas pessoas diferentes no círculo (não as pessoas diretamente próximas a elas)

Desemaranhar o nó: O grupo deve trabalhar em conjunto para se desemaranhar sem soltar as mãos de ninguém

O objetivo é formar um novo círculo sem nenhum braço cruzado.

5. Fato pouco conhecido

Outro quebra-gelo simples, mas eficaz, você incentiva os membros da equipe a compartilhar um fato surpreendente ou incomum sobre si mesmos. Essa é uma ótima maneira de conhecer fatos interessantes sobre os colegas e, quem sabe, você pode até encontrar seu melhor amigo no trabalho .

6. Caça ao tesouro

Ao contrário de outras atividades para quebrar o gelo, esta requer alguma estratégia e planejamento, pois você deve dar pistas à sua equipe para que ela possa "vasculhar" (e coletar) um conjunto de objetos. Você pode adicionar um elemento competitivo dividindo sua equipe em pares, adicionando um limite de tempo e até mesmo dando um prêmio.

A caça ao tesouro é normalmente usada em reuniões presenciais - como uma sessão de energização no meio da quarta-feira no escritório ou durante retiros de equipe.

Mas você também pode usá-la em reuniões virtuais. Basta pedir ao moderador designado que anuncie um item, e todos os outros podem correr para encontrá-lo e exibi-lo na tela.

Jogos para quebrar o gelo

Ao contrário das atividades tradicionais de quebra-gelo que dependem de conversas e diálogos, essas atividades usam jogos divertidos e competição saudável para criar conexões. Como um jogo de quebra-gelo geralmente requer adereços específicos, é preciso planejar.

Sugerimos criar uma área de armazenamento dedicada para materiais de jogos usados com frequência, garantindo que eles estejam prontamente disponíveis para futuros eventos de formação de equipes.

7. Construção rápida de LEGO

Comece dividindo os membros da equipe em grupos menores de tamanhos iguais. Defina um cronômetro e incentive os membros do grupo a construir um edifício de forma livre. O grupo com a construção mais alta vence.

Não quer tornar competitivo esse divertido jogo de quebra-gelo? Dê a cada membro da equipe um minuto para construir o LEGO e depois passe-o para o próximo membro. Dessa forma, vocês farão isso juntos.

Adereços necessários: Peças de LEGO

8. Jenga

Empilhe blocos de madeira em uma torre, alternando a direção de cada fileira. Peça aos jogadores que se revezem para remover um bloco de cada vez e colocá-lo no topo sem derrubar a torre - o último jogador a remover um bloco sem fazer com que a torre caia vence.

Você também pode adicionar uma pergunta a cada bloco do Jenga, de modo que o jogador responda à pergunta antes de colocar o bloco no topo.

Adereços necessários: Um conjunto de Jenga

9. Desafio do marshmallow

Dê a cada grupo 20 palitos de espaguete, 1 metro de fita adesiva, um pedaço de barbante e um marshmallow. Depois, peça a eles que construam uma estrutura autossustentável com o marshmallow no topo. A equipe mais rápida vence.

via LinkedIn Adereços necessários: Palitos de espaguete, fita adesiva, barbante, marshmallows

Testes para quebrar o gelo

Essa é outra maneira divertida de conhecer seus colegas e iniciar conversas interessantes. Além disso, como normalmente são respostas de uma palavra, são uma excelente opção para equipes com pessoas introvertidas (ou que não preferem conversas mais longas).

10. Testes de curiosidades

Aqui é onde você pode testar o conhecimento da sua equipe sobre fatos importantes (ou interessantes). Eles podem abranger vários tópicos, o que os torna adequados para várias configurações de grupo.

Aqui estão alguns exemplos:

Conhecimento geral : Qual é a população da capital da Austrália?

: Qual é a população da capital da Austrália? História : Quem foi o vigésimo primeiro presidente dos Estados Unidos?

: Quem foi o vigésimo primeiro presidente dos Estados Unidos? Ciência : Qual é o nome da maior lua do maior planeta do nosso sistema solar?

: Qual é o nome da maior lua do maior planeta do nosso sistema solar? Geografia: Qual é a altura da montanha mais alta do mundo?

Você pode aproveitar ferramentas de GenAI como Cérebro ClickUp para gerar infinitas perguntas triviais.

Perguntas triviais sobre cultura pop sugeridas pelo assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain

Outra ideia é criar um evento de perguntas e respostas em torno de eventos importantes em seu país (ou cidade), como uma Noite (ou Tarde) de perguntas e respostas da Taylor Swift durante a turnê Eras, um quiz com tema do Oscar durante as semanas que antecedem a cerimônia de premiação ou uma festa do Superbowl com um desafio de perguntas e respostas sobre futebol.

11. Testes de personalidade

Esses são testes em que você descobre os traços de personalidade, as preferências ou os interesses de seus colegas de equipe. A boa notícia é que há muitas opções on-line.

Por exemplo, se você é fã de "The Office" (sem trocadilhos), aqui está um teste da BrainFall que lhe dirá com qual funcionário da Dunder Mifflin você e seus colegas mais se identificam .

via BrainFall

Quebra-gelos energizantes

Se estiver procurando um exercício divertido para quebrar o gelo e simplesmente despertar (ou aquecer) as pessoas antes da reunião, os energizadores são uma ótima opção. Ao contrário do que se pensa, os energizadores não se limitam a atividades físicas.

Desafios mentais e jogos para pequenos grupos , como charadas ou correntes de histórias, podem ser igualmente revigorantes e envolventes.

Aqui estão algumas ideias:

12. Pedra, papel e tesoura humanos

É uma versão em grande escala do jogo normal de pedra, papel e tesoura - você usa todo o seu corpo para criar as formas aqui. Por exemplo, você pode:

Agachar-se para representar uma pedra

Esticar bem os braços para simbolizar o papel

Encostar o braço esquerdo na perna direita para simular uma tesoura

As regras permanecem as mesmas: a pedra vence a tesoura, a tesoura vence o papel e o papel vence a pedra.

13. Fizz buzz

Esse é o jogo de números da infância que você talvez já conheça. Vocês se revezam para contar de um em um. Entretanto, em vez de dizer números divisíveis por 3, você diz "fizz" e, em vez de números divisíveis por 5, você diz "buzz" Para números divisíveis por 3 e 5, você diz "fizz buzz"

Funciona assim: A primeira pessoa diz um, a próxima pessoa diz dois e a terceira diz Fizz. A sequência continua - 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16 e assim por diante.

Se alguém hesitar ou cometer um erro, perderá. O último jogador restante é o vencedor.

Quebra-gelo para equipes remotas

O aumento do trabalho remoto e híbrido transferiu as interações da equipe das salas de conferência para as chamadas do Zoom. Isso também significa maior fadiga da tela, tornando os quebra-gelos ainda mais importantes para reduzir o tédio das longas reuniões virtuais.

Mas você não pode abordar os quebra-gelos virtuais como uma atividade IRL. Por um lado, os quebra-gelos virtuais precisam ser mais curtos - qualquer coisa acima de 20 minutos e você pode perder o interesse da sua equipe.

Se a sua equipe for global, você também terá de acomodar participantes de diferentes fusos horários, culturas e origens.

Os Modelo de agenda de reunião do ClickUp Fun é exatamente o que você precisa para abordar essas considerações e organizar suas ideias, juntamente com detalhes como a prioridade (ou o nível de interesse) de cada quebra-gelo, qual membro do grupo é responsável por ele e quando será realizado

Catalogue suas ideias de quebra-gelo juntamente com os DRIs com o modelo de agenda de reunião ClickUp Fun

O modelo também vem com campos personalizados para nomear um:

Facilitador : O moderador ou anfitrião

: O moderador ou anfitrião Participantes : Os colegas de equipe que participam

: Os colegas de equipe que participam Anotador : A pessoa que recebe o feedback dos participantes e escreve a retroação

: A pessoa que recebe o feedback dos participantes e escreve a retroação Cronometrista: A pessoa que garante que você não ultrapasse o limite de tempo

Há também um campo para Apologies (desculpas) para as pessoas que não compareceram (e seus motivos para isso)

Em resumo, esse modelo o ajuda a criar uma agenda e a definir um comitê para cada sessão de quebra-gelo (ou de formação de equipe), ajudando-o a abordar o processo com atenção.

Aqui estão algumas ideias para quebrar o gelo virtual que não são estranhas nem forçadas:

14. Charadas de fundo de reunião

Uma atividade simples e de baixo esforço: dê aos membros da equipe um tema e pede que eles definam um plano de fundo apropriado. É muito fácil, pois a maioria das ferramentas de videoconferência permite adicionar planos de fundo personalizados com apenas um clique.

Quando a reunião da equipe começar, todos poderão se revezar para adivinhar o que significam os planos de fundo de cada um. Aqui estão algumas ideias de temas para você começar:

Mundos hipotéticos

Estilos de arte

Gêneros musicais

Décadas da moda

15. Quadro branco assíncrono

Levante a mão quem já se levantou às 2h da manhã para participar do happy hour virtual da sua equipe remota. ✋

Embora as atividades de formação de equipes em tempo real sejam ótimas, as variações de fuso horário podem torná-las mais uma tarefa árdua do que um jogo divertido pelo qual se espera ansiosamente. Então, por que não tornar sua atividades virtuais de formação de equipes assíncrono?

E a melhor parte - tudo o que você precisa é de um quadro branco.

Uma ideia é usar uma ferramenta gratuita como o Quadros brancos ClickUp **Ferramenta para brincar de "desenhar seu humor".

Crie um medidor de humor semanal assíncrono para sua equipe usando o ClickUp Whiteboard

Veja como isso funciona:

Configure um quadro branco compartilhado do ClickUp vamos chamá-lo de "Mood Meter

Defina uma tarefa recorrente que peça a cada membro da equipe para desenhar seu humor no Whiteboard em um horário definido toda semana - por exemplo, quarta-feira à tarde, às 15h, no horário local

que peça a cada membro da equipe para desenhar seu humor no Whiteboard em um horário definido toda semana - por exemplo, quarta-feira à tarde, às 15h, no horário local No dia seguinte, o moderador pode compartilhar uma captura de tela do quadro branco colaborativo, provocando uma discussão sobre o desenho final em um canal designado na sua ferramenta interna de mensagens

Os quadros brancos também são uma ótima opção para perguntas abertas de quebra-gelo. O Modelo de quadro branco para quebra-gelo do ClickUp torna isso muito fácil. Basta duplicar o modelo para cada semana, adicionar suas perguntas e compartilhá-lo com sua equipe.

Sua equipe pode então digitar (ou desenhar) as respostas e comentar as respostas de outras pessoas.

Facilite perguntas assíncronas de quebra-gelo com o modelo de quadro branco ClickUp Icebreaker

Recomendamos designar um anfitrião diferente para cada sessão. Eles podem definir o tema, adicionar perguntas e, o mais importante, interagir com as respostas da sua equipe e estimular discussões.

Como escolher o quebra-gelo perfeito para seu pequeno grupo

Há inúmeras maneiras de quebrar o gelo em reuniões e encontros de equipe, mas nem todas as atividades de quebra-gelo funcionam melhor em todas as situações.

Por exemplo, um jogo como Bingo Humano (em que os jogadores encontram pessoas que correspondem às descrições em uma cartela de bingo 5×5) ou Rede rápida funciona muito bem em reuniões grandes e presenciais. Mas não é um dos seus quebra-gelos virtuais ou para pequenos grupos.

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher os quebra-gelos certos para seu pequeno grupo:

Conheça seu público: Considere as personalidades, os níveis de energia e as zonas de conforto de sua equipe. Enquanto os introvertidos podem preferir perguntas introspectivas e abertas, as pessoas com deficiências podem se sentir excluídas de atividades físicas ou de alto estímulo

Considere as personalidades, os níveis de energia e as zonas de conforto de sua equipe. Enquanto os introvertidos podem preferir perguntas introspectivas e abertas, as pessoas com deficiências podem se sentir excluídas de atividades físicas ou de alto estímulo Objetivos da reunião : Combine o quebra-gelo com o objetivo de sua reunião. É uma atividade de formação de equipe ou você precisa de um energizador rápido de 10 minutos para sessões de treinamento?

: Combine o quebra-gelo com o objetivo de sua reunião. É uma atividade de formação de equipe ou você precisa de um energizador rápido de 10 minutos para sessões de treinamento? Equilibre diversão e objetivo: Procure quebra-gelos que sejam divertidos, mas que também incentivem as pessoas a criar conexões significativas. Voltando ao exemplo anterior do Jenga, basta adicionar uma pergunta a cada bloco para torná-lo divertido e criar um diálogo

Procure quebra-gelos que sejam divertidos, mas que também incentivem as pessoas a criar conexões significativas. Voltando ao exemplo anterior do Jenga, basta adicionar uma pergunta a cada bloco para torná-lo divertido e criar um diálogo Considere o formato da reunião : Como mencionamos anteriormente, os quebra-gelos devem ser abordados de forma diferente em situações virtuais e presenciais

: Como mencionamos anteriormente, os quebra-gelos devem ser abordados de forma diferente em situações virtuais e presenciais Obtenha feedback: Por fim, pergunte à sua equipe o que eles acharam da atividade e se gostariam de repeti-la. Dessa forma, você poderá escolher opções melhores para sessões futuras

Recomendamos criar uma lista de atividades de quebra-gelo para diferentes cenários em seu software de gerenciamento de projetos. Dessa forma, você não precisará repetir o processo de pesquisa. Reuniões ClickUp é uma ferramenta poderosa projetada para simplificar a organização e a colaboração em reuniões

Organize reuniões de equipe facilmente com o ClickUp Meetings

Algumas das maneiras pelas quais o ClickUp Meetings pode ajudá-lo incluem:

Colaboração em tempo real: Colaborar em agendas de reuniões, notas e itens de ação durante a reunião

Colaborar em agendas de reuniões, notas e itens de ação durante a reunião Tomada de notas: Capture pontos-chave e decisões em um formato estruturado

Capture pontos-chave e decisões em um formato estruturado Rastreamento de itens de ação: Converta as anotações da reunião em tarefas acionáveis

Converta as anotações da reunião em tarefas acionáveis Compartilhamento de arquivos: Compartilhe documentos e recursos relevantes diretamente na reunião

Compartilhe documentos e recursos relevantes diretamente na reunião Integrações: Conecte-se a outras ferramentas, como o Zoom, para videoconferências perfeitas diretamente no ClickUp

Conecte-se a outras ferramentas, como o Zoom, para videoconferências perfeitas diretamente no ClickUp Calendário centralizado: Agende, reagende e gerencie reuniões facilmente em um só lugar

Agende, reagende e gerencie reuniões facilmente em um só lugar Reuniões recorrentes: Configure reuniões regulares com lembretes automáticos

Configure reuniões regulares com lembretes automáticos Campos personalizados: Adicione detalhes específicos às reuniões, como participantes, metas ou resultados

Leia também:_ 15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto

Planeje (e execute) suas atividades de quebra-gelo com o ClickUp

Os quebra-gelos são ótimas ferramentas para criar relacionamento, aumentar o moral da equipe e definir um tom positivo para qualquer reunião. A única ressalva é que você deve escolher atividades que combinem com as personalidades e os interesses da sua equipe.

Criar um kit de ferramentas de quebra-gelo com várias opções pode ajudá-lo a se adaptar a diferentes dinâmicas de grupo e objetivos de reunião.

É aqui que você se beneficiará de uma ferramenta de gerenciamento de trabalho como o ClickUp. **Suas ferramentas integradas podem ajudá-lo a centralizar suas ideias de quebra-gelo, criar um formulário para obter feedback da equipe e até mesmo formar um comitê para fazer um brainstorming de novas atividades

A melhor parte: Você pode até mesmo jogar alguns jogos de quebra-gelo, como perguntas e respostas, e participar de atividades divertidas no quadro branco a partir do ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente e garanta que você nunca fique sem ideias para quebrar o gelo (ou perguntas triviais).