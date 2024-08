10 modelos gratuitos do Get To Know Me para aprender sobre sua equipe

Apresentar-se é algo que você faz com mais frequência do que imagina. Desde o tempo em que você tinha que conhecer o professor no primeiro dia de aula até quando está se apresentando a clientes em potencial agora.

As apresentações não são apenas uma chance de dar o seu melhor. Elas são uma maneira de mostrar quem você é, destacar o valor que você oferece e fazer conexões pessoais. Além disso, elas são uma ótima maneira de alguém saber mais sobre quem você é ou de conhecer alguém.

Procurando maneiras mais fáceis de fazer apresentações e saber mais sobre as pessoas em sua órbita? Para sua sorte, há inúmeros modelos de Get To Know Me para fazer melhores conexões, construir relacionamentos de trabalho e estabelecer objetivos comuns.

Aqui, compartilharemos 10 dos melhores modelos de "Get To Know Me". Use-os para se apresentar a novos contratados ou para criar laços mais profundos com as pessoas da sua equipe. 💪

O que é um modelo "Get To Know Me"?

Um modelo "Get To Know Me" é uma folha útil que apresenta às pessoas quem você é. Há modelos para diferentes cenários, incluindo apresentações descontraídas em mídias sociais e ambientes formais de trabalho.

Os diferentes estilos de modelos incluem modelos de histórias do Instagram "Get To Know Me", pôsteres "All About Me", folhas de perguntas "Ask Me" e relatórios "My Favorite Things". Eles funcionam como atividades de volta às aulas e como ferramentas no local de trabalho para saber mais sobre sua equipe.

Os modelos são editáveis e imprimíveis, perfeitos para serem compartilhados em uma reunião presencial ou virtual. A personalização permite que você compartilhe informações que mostrem suas habilidades, seu talento e sua personalidade da melhor forma possível.

Seja na sua primeira semana em um novo emprego ou se quiser se conectar melhor com a sua equipe atual, um modelo Get To Know Me revela detalhes que são difíceis de encaixar em alguns momentos de bate-papo antes ou depois das reuniões.

Isso é especialmente verdadeiro se você faz parte de uma equipe remota. Os modelos "Get To Know Me" constroem relacionamentos de forma eficaz, fornecendo insights de personalidade que talvez você não veja por meio de canais de trabalho regulares. 🤩

O que faz um bom modelo "Get To Know Me"?

Como esses modelos são ferramentas criativas, há muitas opções para escolher o modelo perfeito. Em geral, seu modelo deve oferecer o seguinte:

Interativo Apoio : Esse exercício tem tudo a ver com reunir-se para compartilhar e aprender. Procure modelos interativos em que você possacolaborar em tempo real para responder a solicitações ou compartilhar seus interesses e discutir

: Esse exercício tem tudo a ver com reunir-se para compartilhar e aprender. Procure modelos interativos em que você possacolaborar em tempo real para responder a solicitações ou compartilhar seus interesses e discutir Sotaques criativos : Recursos divertidos como fontes personalizadas, adesivos, gifs e emojis tornam o processo de conhecer você mais divertido e envolvente

: Recursos divertidos como fontes personalizadas, adesivos, gifs e emojis tornam o processo de conhecer você mais divertido e envolvente Seções : Divida a atividade em segmentos pequenos com foco em diferentes aspectos, como família, interesses e objetivos profissionais

: Divida a atividade em segmentos pequenos com foco em diferentes aspectos, como família, interesses e objetivos profissionais Configurações personalizáveis: Quer esteja usando o modelo para uma entrevista, um evento de networking ou uma reunião de equipe, você quer poder personalizar detalhes como o design do plano de fundo e os ativos de marca

10 modelos gratuitos de "Get To Know Me" em 2024

Comece a formar equipes melhores trabalhando desde o início para entender o que motiva cada indivíduo. Com esses 10 modelos gratuitos do Get To Know Me, saiba mais sobre os interesses, os pontos fortes e os pontos fracos de cada indivíduo da sua equipe.

Use-os como ponto de partida para facilitar as apresentações e aproveite-os para informar seus fluxos de trabalho e criar equipes melhores estratégias de comunicação . 🙌

1. Modelo ClickUp About Me (Sobre mim)

Use o modelo Sobre mim do ClickUp para dar o seu melhor, seja para uma entrevista, um evento de networking ou para conhecer novos colegas de equipe Modelo sobre mim do ClickUp para adultos foi criado para que os membros da equipe se conheçam melhor - e a si mesmos. O exercício de preenchê-lo permite que os funcionários reflitam e avaliem seus pontos fortes, fracos e habilidades pessoais.

Essa versão de uma planilha Tudo sobre mim também apresenta seções em que os membros da equipe refletem sobre projetos em que foram bem-sucedidos e fracassaram para identificar áreas de melhoria. Isso fornece insights sobre metas e características pessoais, tornando-a uma ferramenta divertida e eficaz.

Os campos personalizados suportam 19 atributos diferentes, incluindo coisas como livro favorito, local de nascimento e nível de escolaridade. Isso incentiva os funcionários a se aprofundarem em atributos divertidos e profissionais que desejam compartilhar com a equipe. 👋🏾

As visualizações personalizadas permitem que você tenha uma visão geral das listas Sobre mim e dos quadros de status da equipe para saber se eles preencheram o modelo ou não. O formulário Sobre mim também é totalmente personalizável para que sua equipe compartilhe o tipo de informação que você escolher.

2. Modelo de perfis de funcionários do ClickUp

Esse modelo simplifica o gerenciamento de desempenho e garante que ninguém perca nada

O modelo Modelo de perfis de funcionários do ClickUp é uma ferramenta criada para fornecer insights e acompanhar as discussões de desempenho com cada membro da equipe. Comece criando uma tarefa para cada funcionário da equipe. Em seguida, atribua subtarefas para o trabalho regular, incluindo feedback de reuniões individuais e atividades de desenvolvimento profissional.

Adicione mais tarefas para as conquistas dos funcionários, reuniões de equipe e encontros semanais fora do trabalho. Use os sete campos personalizados para detalhar as informações necessárias para obter o máximo de cada membro da equipe.

Com perfis de funcionários desenvolvidos, você pode melhorar a colaboração da equipe . Esses perfis facilitam a visualização de quando um funcionário precisa de ajuda com uma habilidade específica e quais outros membros da equipe são mais adequados para atuar como mentores.

3. Modelo de cultura da empresa ClickUp

Centralize as informações e os recursos sobre a cultura da sua empresa em um único espaço com este modelo do ClickUp Docs

Desenvolver a cultura da empresa é uma ótima maneira de estabelecer confiança, motivar os funcionários e criar uma identidade para que toda a equipe se una. Um objetivo comum da empresa impulsiona o envolvimento dos funcionários aumenta a produtividade e cria um ambiente de trabalho melhor.

Use Modelo de cultura da empresa ClickUp para identificar o que é mais importante para a equipe, priorizar valores e unir a equipe em torno de uma missão. 🌻

Comece usando software de quadro branco para fazer um brainstorming de ideias. Pergunte a todos quais são as principais características que eles acham que devem ser incluídas e o que você deseja evitar. Em seguida, estabeleça metas que se alinhem à cultura de sua empresa.

Após a sessão de brainstorming, preencha as seções do Modelo de cultura da empresa, incluindo Sobre nós, Missão, Visão, Valores da empresa e O que oferecemos. Adicione mais seções com base na sua sessão de brainstorming. Altere as permissões de compartilhamento para facilitar o envio do documento a novos membros da equipe e clientes, conforme necessário.

4. Modelo de reunião individual de funcionário e gerente do ClickUp

Documente claramente tudo em suas reuniões individuais com este modelo simples

Conhecer alguém requer mais do que apenas uma reunião. É preciso trabalhar em conjunto, superar desafios e criar metas para realmente estabelecer conexões com sua equipe. Com o tempo, você desenvolverá laços mais profundos que aumentarão a produtividade e impulsionarão a empresa.

Uma maneira de fazer isso é programar reuniões individuais regulares entre os gerentes e os funcionários da equipe. As Modelo de reunião individual entre funcionário e gerente do ClickUp torna esse processo perfeito.

Use o modelo como ponto de partida para que o funcionário e o gerente adicionem itens de discussão antes da reunião. Durante a reunião, eles podem colaborar para fazer um brainstorming de novas ideias e documentar as conclusões em um espaço conveniente.

5. Modelo de registro do ClickUp Manager

O modelo de registro de gerente do ClickUp é o lugar perfeito para se manter organizado e acompanhar tudo o que você precisa lembrar

Como gerente, você tem muito a fazer. Além de ter que se dedicar ao seu próprio trabalho, também precisa ficar atento à equipe e aos projetos dela. Use Modelo de registro do gerente do ClickUp para nunca mais perder uma tarefa. ✍️

Esse modelo permite que você controle todas as suas tarefas, reuniões e chamadas em um só lugar. Registre facilmente avaliações de desempenho, notas e conclusões de reuniões individuais e outras discussões. Destaque as ações tomadas, as necessidades de escalonamento e os projetos afetados, tudo no mesmo espaço.

Além disso, é a maneira perfeita de se apresentar aos novos contratados e dar a eles uma visão geral do que está sendo feito. Basta registrar seus projetos atuais e usá-lo durante a chamada de integração para mostrar aos colegas de equipe como manter o controle das tarefas e melhorar a comunicação com a equipe.

Crie acionadores para atribuir automaticamente tarefas de acompanhamento com base nas atividades. Adicione tags de priorização para que você saiba quais tarefas precisam ser abordadas primeiro. Os status e campos personalizados permitem que você faça um detalhamento maior para obter e acompanhar as informações mais importantes.

6. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Acompanhe o progresso, meça a produtividade dos funcionários e identifique as áreas que precisam ser melhoradas com o modelo de relatório de atividades diárias dos funcionários do ClickUp

O modelo Modelo de relatório de atividades diárias do ClickUp facilita o acompanhamento do desempenho dos funcionários e o monitoramento das cargas de trabalho de toda a equipe. Como ele se concentra no trabalho diário, você terá insights profundos sobre o que cada membro da equipe está fazendo e onde eles precisam de apoio.

Comece criando um relatório de atividades diárias para cada membro da equipe. Adicione informações básicas como nome, cargo, responsabilidades e projetos em que estão trabalhando no momento. Não se esqueça de incluir informações de contato para agilizar a comunicação.

Em seguida, atribua uma tarefa diária para que o funcionário preencha seu registro de relatório diário . Atribua uma segunda tarefa para o gerente revisar o trabalho. Também é uma boa ideia programar tarefas regulares de monitoramento e check-ins para ficar a par do progresso.

Atualize as configurações de compartilhamento para que outros colegas de equipe possam visualizar os relatórios de atividades uns dos outros. Dessa forma, eles ficam sabendo mais sobre o trabalho de cada pessoa e podem ver áreas em que podem colaborar.

7. Modelo de quadro branco ClickUp Ice Breaker

Se você está procurando uma maneira de quebrar o gelo com seus novos funcionários ou com as equipes existentes, este modelo de quadro branco é o lugar perfeito para começar

Seja em um novo ano letivo, em um evento profissional aberto ou em uma reunião de equipe, os quebra-gelos tornam as apresentações menos assustadoras e mais divertidas. Eles são uma ótima maneira de integrar novos funcionários ou de usar como um atividade de formação de equipe para criar laços mais profundos com os membros da equipe existente. 👫

Use Modelo de quadro branco para quebrar o gelo do ClickUp para iniciar discussões instigantes ou descontraídas. O modelo interativo permite que todos apresentem respostas criativas e contribuições divertidas em um único espaço.

Use-o como um quadro de avisos para lançar um jogo competitivo ou como uma prancheta de desenho para criar respostas criativas para uma pergunta hipotética relacionada às suas atividades comerciais. Adicione sugestões e crie uma seção de perguntas frequentes (FAQs) para definir as regras do quebra-gelo.

8. Modelo de programação de almoço e aprendizado do ClickUp

O modelo de almoço e aprendizado do ClickUp permite que a equipe faça uma pausa no trabalho regular e se aprofunde em conjuntos de habilidades, orientada por outros colegas de equipe

Um almoço e aprendizado é uma ferramenta eficaz para ajudar a equipe a aprender mais sobre o que os outros departamentos fazem, obter insights do setor e desenvolver novas habilidades. De fato, os almoços e aprendizados são fundamentais para o crescimento dos negócios . Mas eles também podem ser difíceis de planejar e gerenciar, principalmente se você estiver trabalhando com uma equipe grande.

Esses eventos são uma ótima oportunidade para os membros da equipe se conhecerem. Eles aprendem sobre os pontos fortes e as áreas de especialização de cada um e compartilham seus próprios conhecimentos.

Com Modelo de programação de almoço e aprendizado do ClickUp com o ClickUp, o processo está mais fácil do que nunca. Basta começar a preencher o modelo com informações importantes, como os objetivos, os nomes dos palestrantes, o local e o horário do evento.

Compartilhe instantaneamente as agendas e os recursos da reunião antes do evento e personalize as permissões para que todos tenham o nível de acesso necessário. O acompanhamento de métricas integrado permite que você mantenha o controle sobre o envolvimento e quais tipos de sessões são mais populares.

9. Modelo de pesquisa da sua história no Canva Get To Know Me

via Canva

O Canva é uma ferramenta de design que eleva tudo, desde ativos de marca até reuniões de equipe. Seus gráficos gratuitos e pagos são ideais para gerentes que precisam criar panfletos de reuniões e apresentações, e para colegas de equipe ou estudantes que estão se conhecendo.

Antes de preencher este modelo Get To Know Me, use ferramentas como mapas mentais para fazer um brainstorming de ideias com a sua equipe. Pense nos tipos de perguntas que você deseja incluir e personalize as categorias.

Deixe que os membros da sua equipe ou os alunos personalizem o design para torná-lo próprio. Eles podem atualizar o esquema de cores, alterar as fontes e incluir elementos como gráficos e emojis para torná-lo mais envolvente. 🎨

Essa atividade "Tudo sobre mim" pode ser compartilhada em qualquer lugar, desde uma publicação no Instagram até um slide de apresentação.

10. Modelo de biografia do PowerPoint sobre mim

via Slides Carnival

O modelo Biography About Me é compatível com o Google Slides, PowerPoint e Canva. A apresentação inclui 25 slides criados profissionalmente para compartilhar tudo, desde seus interesses pessoais até seus pontos fortes e habilidades.

Use-o para permitir que os membros da equipe se apresentem uns aos outros ou para animar os primeiros dias de aula com seus alunos. O suporte a multimídia permite adicionar vídeos, gifs e músicas para realmente mostrar a sua personalidade. É facilmente compartilhável como PDF ou JPG e os elementos personalizáveis o tornam realmente seu.

Para projetos em grupo, as ferramentas de colaboração integradas permitem que você trabalhe na apresentação com outros membros da equipe.

Para obter o máximo de criatividade, use o modelo no Canva, que apresenta uma biblioteca de elementos e designs. Além disso, a ferramenta de arrastar e soltar é mais fácil de usar do que o layout do PowerPoint e do Google Slides.

Apresente-se com o apoio do ClickUp

Se estiver procurando maneiras de apresentar uma nova contratação à equipe ou se quiser saber mais sobre as pessoas com quem trabalha, escolha um modelo Get To Know Me (Conheça-me). Com essas 10 opções, você encontrará o modelo perfeito para quebrar o gelo, construir melhores conexões e criar um ambiente de trabalho mais produtivo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a simplificar a cultura da sua empresa, as apresentações e os processos de formação de equipes. Com esses modelos do ClickUp, conheça melhor as pessoas, crie fluxos de trabalho que monitorem o desempenho e crie uma sensação de comunidade que torne sua empresa o melhor lugar para trabalhar. 🥳