Como desenvolver uma equipe de alto desempenho em 8 etapas comprovadas

Ao redor 51% das organizações reestruturaram suas equipes em 2023.

Não é de surpreender que os gerentes estejam se concentrando na redefinição da equipe em 2024.

O desenvolvimento de equipes é um exercício contínuo por um bom motivo. As equipes continuam mudando, evoluindo e crescendo devido a vários fatores. Como resultado, é preciso manter o foco nos vários aspectos do desenvolvimento da equipe para garantir que ela tenha alto desempenho e esteja motivada.

Uma equipe bem gerenciada:

Incentiva a criatividade e a comunicação entre os membros da equipe

Melhora a capacidade de tomada de decisões da equipe

Elimina os silos entre departamentos e equipes

Oferece oportunidades de aprendizado aprimoradas, em que os mais jovens aprendem com os mais velhos

Reduz a fadiga e melhora os níveis de engajamento, levando a resultados bem-sucedidos

Permite que os gerentes aproveitem todo o potencial da equipe

Aumenta o bem-estar dos funcionários no local de trabalho e a conexão entre eles

Permite que as organizações (50%) atinjam suas metas operacionais

A Stanford afirma que o trabalho em conjunto pode motivar uma equipe transformando trabalho em diversão. Este guia o guiará por oito etapas simples e comprovadas para desenvolver uma equipe de alto desempenho.

Como desenvolver uma equipe em oito etapas fáceis de seguir

Todos nós já ouvimos a frase: "O trabalho em equipe faz o sonho funcionar"

Mas como se chega lá? A formação de uma equipe é um processo - e um processo consciente.

Vamos nos aprofundar no que é necessário para desenvolver uma equipe ágil sólida e de alto desempenho.

Etapa 1: Crie metas para colocar as pessoas em sincronia

Metas vagas dão margem a interpretações errôneas.

Portanto, antes de categorizar seus funcionários em grupos, certifique-se de que:

Delinear objetivos organizacionais precisosobjetivos e metas para a equipe seguir

Comunique as metas da tarefa (o que precisa ser feito) e as metas do processo (como o trabalho precisa ser feito) logo no início

Destacar as responsabilidades individuais de cada função, casos de uso ecomo as equipes multifuncionais trabalharão juntas

Alinhar a capacidade da equipe com as metas organizacionais gerais

Metas bem articuladas e claras facilitam a vida de todos - os funcionários estão na mesma página e o líder da equipe pode acompanhar o progresso com eficiência.

Esse alinhamento garante que todos estejam trabalhando para atingir os mesmos objetivos abrangentes do início ao fim.

Se precisar de ajuda para definir objetivos de equipe eficazes, tente Objetivos do ClickUp .

Use o ClickUp Goals para mapear seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso:

Crie metas rastreáveis conectadas ao seu trabalho com o ClickUp Goals

Visualize as metas no formato de sua escolha e classifique-as em pastas específicas para agilizar o trabalho.

Inclua os seguintes pontos de contato ao escrever suas metas:

Atividades-chave

Contingências e planos de backup

Pontos de controle para acompanhar o trabalho

Regras para manter as partes interessadas informadas

Quem é responsável pelo quê

Prazos para cada tarefa/ação

Métricas para medir o progresso

Etapa 2: Pense - Como é a cultura de sua empresa?

Sua equipe deve saber o que se espera dela em todos os momentos.

Naturalmente, estabelecer a cultura de sua empresa deve estar no topo de sua agenda.

Use estas dicas para desenvolver uma cultura empresarial positiva:

Comportamento positivo: Discuta abertamente o que constitui um comportamento positivo e estabeleça diretrizes de práticas recomendadas para a sua equipe. UseDocumentos do ClickUp para compartilhar instantaneamente esses benchmarks e colocar a equipe na mesma página:

Conecte instantaneamente o ClickUp Docs aos seus fluxos de trabalho

Exercícios de formação de equipes: Para ajudar os membros da equipe a se conhecerem melhor, experimente o "exercício do artefato", em que você pede a cada funcionário que conte uma história pessoal de 5 minutos sobre um desafio e uma conquista que enfrentou em sua carreira. Você também deve pedir que o funcionário mostre um artefato que simbolize sua conquista (troféu, certificado etc.). Quando todos terminarem suas histórias, inicie uma discussão sobre como os membros da equipe se sentiram depois de ouvir as anedotas e quais habilidades específicas cada membro traz para a mesa

Para ajudar os membros da equipe a se conhecerem melhor, experimente o "exercício do artefato", em que você pede a cada funcionário que conte uma história pessoal de 5 minutos sobre um desafio e uma conquista que enfrentou em sua carreira. Você também deve pedir que o funcionário mostre um artefato que simbolize sua conquista (troféu, certificado etc.). Quando todos terminarem suas histórias, inicie uma discussão sobre como os membros da equipe se sentiram depois de ouvir as anedotas e quais habilidades específicas cada membro traz para a mesa Estilo de trabalho: Como gerente responsável, é essencial saber como sua equipe trabalha melhor: Os funcionários gostam de trabalhar de forma independente? Eles gostariam de colaborar em um modelo híbrido?

Como gerente responsável, é essencial saber como sua equipe trabalha melhor:

Faça perguntas diretas e crie um estilo de trabalho que funcione para todos. Você pode usar Cérebro ClickUp para anotar os pontos de discussão e deixar todos atualizados.

Use o ClickUp Brain para editar conteúdo rapidamente no Docs

Etapa 3: Foco no treinamento

É fundamental avaliar as habilidades atuais da sua equipe e projetar trabalhos com base nessas habilidades.

Mas se quiser levar sua equipe para o próximo nível, concentre-se nas habilidades de que ela precisará para ser um ativo no futuro.

As oportunidades de aprendizado contínuo preparam o caminho para melhorar o moral e o desempenho.

Veja como fazer do coaching e da aprendizagem uma parte intrínseca da cultura de aprendizagem de sua organização:

Crie estratégias e alinhe novos desafios futuros para manter a sua equipe interessada

Crie módulos de aprendizagem para conjuntos de habilidades exclusivas

Desenvolva uma estrutura que mantenha os cursos de treinamento no caminho certo

Experimente novas ideias de aprendizagem para obter melhores resultados e ajudar os membros da equipe a crescer

Etapa 4: criar um plano de desenvolvimento completo

A formação de uma nova equipe leva em conta vários fatores.

Você precisa garantir que cada membro da equipe se sinta respeitado e ouvido.

Você precisa ser organizado e ter calma quando as coisas derem errado.

Você precisa verificar regularmente como seus funcionários estão se saindo.

O gerenciamento de todos esses aspectos exige habilidades excepcionais de gerenciamento de projetos e de tempo.

Portanto, inclua todos esses fatores ao criar um plano de desenvolvimento de equipe coeso.

Quando o plano estiver pronto, é hora de colocá-lo em ação e seguir estas quatro etapas do desenvolvimento da equipe:

Etapa 1: Conheça a equipe e conduza sessões de quebra-gelo em que as pessoas se conheçam e saibam como cada membro quer trabalhar

Conheça a equipe e conduza sessões de quebra-gelo em que as pessoas se conheçam e saibam como cada membro quer trabalhar Etapa 2: Realize exercícios de formação de equipe para criar confiança e habilidades de resolução de problemas entre os colegas

Realize exercícios de formação de equipe para criar confiança e habilidades de resolução de problemas entre os colegas Etapa 3: Prepare e informe a equipe para sua primeira tarefa, que deve ser desafiadora. Incentive os membros da equipe a trabalharem juntos e a pensarem fora da caixa

Prepare e informe a equipe para sua primeira tarefa, que deve ser desafiadora. Incentive os membros da equipe a trabalharem juntos e a pensarem fora da caixa Etapa 4: Reagrupe e analise os resultados; observe o que deu errado no desafio e comemore as vitórias

Etapa 5: Promova a comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana e a colaboração sem esforço

A capitalização das habilidades de cada um trará melhores resultados do que se pode alcançar sozinho.

E tirar proveito dos pontos fortes coletivos da equipe começa com uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos ao seu alcance.

O ClickUp oferece um robusto colaboração em equipe e recursos de comunicação para ajudar as equipes a se manterem no caminho certo e atualizadas com as tarefas, as atualizações e o progresso umas das outras.

Veja, por exemplo, E-mail do ClickUp do ClickUp, que permite o envio de e-mails essenciais com um clique:

Envie e receba e-mails sem sair do ClickUp

O Visualização do bate-papo do ClickUp também é útil se você quiser colaborar com uma equipe geograficamente dispersa e compartilhar atualizações ao vivo.

Outro recurso que você pode achar útil é o Detecção de colaboração do ClickUp que permite a você:

Editar documentos juntos em tempo real

Receber feedback instantâneo sobre alterações de status, novos comentários e outros detalhes críticos da tarefa

O ClickUp Docs permite que você escreva, edite e colabore em tempo real e adicione comentários para se comunicar com os membros da equipe

Além dos recursos mencionados acima, ele ajuda a

Agendar reuniões iniciais da equipe antes do início de uma tarefa ou projeto

Explicar as funções do trabalho e o que os outros membros da equipe precisam fazer para ter sucesso

Incentivar a equipe a fazer perguntas de sondagem e esclarecer dúvidas

Sem uma comunicação adequada, sua equipe pode ter que refazer o trabalho e perder prazos no processo.

Passo 6: Investir em um software de gerenciamento de projetos de 360 graus

Sua equipe precisa de apoio ao lidar com vários projetos ao mesmo tempo.

É aqui que o Gerenciamento de projetos do ClickUp torna-se um divisor de águas.

A ferramenta oferece um conjunto de recursos para aproximar suas equipes, como:

Fluxos de trabalho conectados e documentos facilmente visualizáveis em tempo realPainéis ClickUp:

Como funciona o resumo de tópicos no ClickUp AI

Obtenha planos e itens de ação priorizados com visibilidade instantânea dos detalhes do projeto e como eles se alinham às metas da empresa usando Gráficos de Gantt :

A classificação de prioridades é muito fácil com a visualização de gráficos de Gantt do ClickUp

Mapeou fluxos de trabalho de processos e aumentou a colaboração em iniciativas estratégicas usando o Quadros brancos ClickUp o ClickUp é uma tela visual para todos os fins e propósitos:

Converta as ideias de sua equipe em ações coordenadas com os quadros brancos ClickUp

Passo 7: Apoie, não microgerencie

Do ponto de vista do funcionário, os gerentes geralmente são vistos microgerenciando projetos em vez de dar apoio.

Para pôr um fim ao estilo de liderança de microgerenciamento:

Aprenda a abrir mão: Delegue o trabalho de forma inteligente, principalmente as tarefas de baixo risco, e não deixe que a equipe funcione mal

Delegue o trabalho de forma inteligente, principalmente as tarefas de baixo risco, e não deixe que a equipe funcione mal Aceite uma mudança de mentalidade: Passe de executor a líder demonstrando maior confiança na equipe

Passe de executor a líder demonstrando maior confiança na equipe Continue aprendendo: Assim como seus funcionários, como gerente, você precisa continuar aprimorando suas habilidades de liderança e ser curioso

Assim como seus funcionários, como gerente, você precisa continuar aprimorando suas habilidades de liderança e ser curioso Contrate cuidadosamente: Em vez de preencher funções sem pensar, contrate um grupo diversificado de pessoas que possam trabalhar de forma harmoniosa e ousada

Em vez de preencher funções sem pensar, contrate um grupo diversificado de pessoas que possam trabalhar de forma harmoniosa e ousada Pense nas habilidades interpessoais: Além de se concentrar nas habilidades técnicas, você deve se apropriar do comportamento da equipe e promover habilidades interpessoais, como maior colaboração, empatia e confiança

Além de se concentrar nas habilidades técnicas, você deve se apropriar do comportamento da equipe e promover habilidades interpessoais, como maior colaboração, empatia e confiança Incentive a fórmula do esforço de 85%: A Harvard Business Review afirma que, para criar equipes de alto desempenho, os gerentes devem incentivar os membros da equipe a dar85% esforço (em vez de 100% de esforço o tempo todo) e evitar o esgotamento

Etapa 8: Pergunte - Seu feedback é orientado visualmente?

Para conduzir sessões de feedback objetivo e participar de uma resolução produtiva de conflitos, use:

Visualização como ferramenta de treinamento: O feedback visual mostra às pessoas o que deve ser melhorado - como um time de futebol que se observa jogando. Uma ferramenta que pode tornar esse processo drasticamente divertido e envolvente éMapas mentais do ClickUpque permite que você estabeleça conexões entre tarefas e ideias:

Visualize sua próxima grande ideia e feedback com o ClickUp Mind Maps

Acompanhe o tempo para avaliar como sua equipe trabalha bem em conjunto: Acompanhar como sua equipe gasta o tempo revela informações valiosas sobre o que está funcionando e o que não está. Preste muita atenção às habilidades de gerenciamento de tempo da sua equipe

Acompanhar como sua equipe gasta o tempo revela informações valiosas sobre o que está funcionando e o que não está. Preste muita atenção às habilidades de gerenciamento de tempo da sua equipe Ferramentas de gerenciamento de desempenho: Faça avaliações regulares do desempenho dos funcionários comferramentas de gerenciamento de desempenho emodelos gratuitos de avaliação de desempenho para avaliar se seus funcionários estão trabalhando bem e desenvolver planos de melhoria de acordo. Use modelos prontosmodelos de planos de melhoria de desempenho e ajude suas equipes a aumentar o desempenho em qualquer lugar

Enquanto estiver fazendo isso, dê um feedback descritivo que deve incluir:

O comportamento da sua equipe, não a personalidade dela

As habilidades de sua equipe para realizar a tarefa em questão

Se a equipe tem ou não os recursos necessários para ter sucesso

O que motiva cada membro da equipe

As ações da equipe - ações baseadas em fatos, não em suposições

Exemplos claros e específicos do que a equipe está fazendo certo (e onde está errando)

Para onde a equipe deve ir em seguida

Com quem falar se enfrentarem algum obstáculo

Qual é o objetivo de cada indivíduo no esquema mais amplo das coisas

A ideia é criar um espaço seguro onde os funcionários possam contribuir honestamente com suas opiniões.

Principais desafios no desenvolvimento de uma equipe bem-sucedida

Se a sua equipe tiver dificuldades, é natural que você queira intervir.

Mas desenvolver uma equipe bem-sucedida é uma tarefa árdua por vários motivos:

Nem todos podem estar interessados em contribuir igualmente para o sucesso da equipe

Os membros da equipe podem não ter confiança para se conectar uns com os outros e com os líderes da equipe

O excesso de canais secundários e conversas paralelas pode estar criando lacunas de informações

É possível eliminar esses desafios e criar uma equipe de sucesso com seis características essenciais.

6 Características comuns de uma equipe de alto desempenho

Decodificando o dinâmica da equipe de uma equipe de alto desempenho é mais viável do que parece.

As seis características a seguir são observáveis, mensuráveis e quantificáveis, o que facilita a inculcação ao longo do tempo.

Integre essas qualidades à sua equipe e fortaleça os laços entre eles desde o primeiro dia:

1. Diversidade, equidade e inclusão (DEI)

Existe um vínculo claro entre sua estratégia de DEI e a estratégia de negócios? Se não, então você deve:

Ser mais sistemático desde o início e vincular seus objetivos organizacionais ao nível desejado de impacto do seu programa de DEI

Identificar oportunidades de ter a infraestrutura certa para suas aspirações de DEI - uma realidade apenas para47% das organizações atuais

Contratam funcionários diversificados com uma grande variedade de habilidades e perspectivas

2. Energia níveis

Sua equipe está exibindo níveis mais altos de energia e um maior senso de responsabilidade? Ambos são indicadores diretos dos níveis de envolvimento da equipe. Quanto maior a energia, maior o envolvimento e vice-versa

3. Mentalidade criativa e orientada para objetivos

Cada membro da equipe deve considerar as metas da empresa como sua verdadeira estrela do norte e trabalhar com criatividade e apoio

4. Compromisso compartilhado com a cultura da empresa

Seus funcionários devem entender o que impulsiona a organização em termos de visão, cultura e crenças

5. Mentalidade de aprendizado

Cada membro da equipe que você escolher deve estar ansioso para aprender e se adaptar a situações de mudança. A McKinsey afirma que os profissionais com melhor desempenho em uma função são 800% mais produtivos do que os de desempenho médio na mesma função!

6. Comunicação

Mapear a comunicação da sua equipe é tão essencial quanto entender o que eles discutem. Ela molda a forma como a sua equipe conduz a tomada de decisões e trabalha em conjunto como uma máquina bem lubrificada. Dessa forma, observe o seguinte ao avaliar as habilidades de comunicação da equipe:

Qual é o tom de voz de cada membro?

Os membros da equipe ficam de frente uns para os outros enquanto conversam, virtual ou pessoalmente?

Que tipo de gestos os membros demonstram?

Qual é a frequência com que os membros da equipe falam, ouvem e interrompem uns aos outros?

Como os membros da equipe demonstram extroversão e empatia?

Crie equipes melhores com a solução certa

Este é o resumo de como desenvolver uma equipe flexível e produtiva.

Use os insights descritos aqui para combinar equipes de alto desempenho com habilidades multifacetadas - inteligência individual, comunicação, empatia e talento.

Também é uma boa prática armar a equipe com as ferramentas, estratégias e técnicas certas que você dominou ao longo dos anos.

Considere investir em uma ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp e capacite sua equipe a dar o melhor de si.

Uma ferramenta multifuncional como o ClickUp agiliza os fluxos de trabalho, acompanha o progresso, promove a colaboração e orienta a equipe em direção a um objetivo comum.

FAQs comuns

**1. Qual é a melhor maneira de desenvolver uma equipe?

O desenvolvimento de uma equipe é um processo de oito etapas que exige paciência e tempo:

Etapa 1: trabalhe em suas metas de tarefas e processos para colocar as pessoas em sincronia

Etapa 2: concentre-se na criação da cultura da empresa, que inclui valores, crenças, etc. da equipe

Etapa 3: Inclua oportunidades de aprendizado para os funcionários e a equipe em cada etapa do processo

Etapa 4: Elabore um plano holístico de desenvolvimento da equipe, incluindo o foco nas habilidades técnicas e interpessoais dos membros da equipe

Etapa 5: Promova a comunicação e a colaboração instantâneas com as ferramentas certas

Etapa 6: invista em um software de gerenciamento de projetos para acelerar a produtividade da sua equipe

Etapa 7: mude seu estilo de liderança de microgerenciamento para apoio

Etapa 8: Dê feedback visualmente para melhor compreensão

**2. Quais são as cinco etapas do desenvolvimento da equipe?

De acordo com o modelo de Tuckman, o desenvolvimento da equipe é composto por cinco estágios:

Formação: Os membros do grupo são educados e tentam se conhecer; nesse estágio, eles geralmente não têm certeza de suas funções e objetivos

Os membros do grupo são educados e tentam se conhecer; nesse estágio, eles geralmente não têm certeza de suas funções e objetivos **Tempestade: Os conflitos e a competição surgem à medida que os membros do grupo começam a expressar suas opiniões e a ultrapassar os limites estabelecidos no estágio de formação

**Normatização: As normas e os valores do grupo se formam, criando um senso de unidade e colaboração. Além disso, as funções e responsabilidades se tornam mais claras e a confiança começa a se desenvolver entre os membros do grupo

Desempenho: O grupo é altamente funcional, com metas claras e um senso de propósito compartilhado. Os membros trabalham juntos de forma eficaz para atingir seus objetivos

O grupo é altamente funcional, com metas claras e um senso de propósito compartilhado. Os membros trabalham juntos de forma eficaz para atingir seus objetivos Adjourning: Também conhecida como estágio de "deformação", essa fase envolve a dissolução do grupo à medida que as metas são atingidas. Por extensão, os membros podem sentir uma sensação de perda ou tristeza quando o grupo se dissolve

3. Como desenvolvemos o trabalho em equipe?

O desenvolvimento do trabalho em equipe pode levar algum tempo para acontecer. Ele requer uma abordagem sistemática e um esforço contínuo para: