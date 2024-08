mais de 100 atividades divertidas de formação de equipes virtuais para aumentar o moral da equipe

Mesmo com todos os benefícios das equipes virtuais , sobre 53% dos trabalhadores remotos acham que é difícil se conectar com os colegas de trabalho por trás da tela.

Todos nós já passamos por isso!

Por mais conveniente que seja o trabalho remoto, os funcionários podem se sentir solitários às vezes.

As atividades virtuais de formação de equipes são jogos e exercícios divertidos que ajudam os colegas de trabalho a colaborar em um objetivo comum, independentemente da localização remota. Isso ajuda a conhecer uns aos outros e a construir relacionamentos, promovendo a coesão e a criatividade.

A maioria dos seus colegas de trabalho achará que os anúncios de eventos de formação de equipes são "meh" porque temem outra reunião chata sem o elemento "divertido".

Para elevar o nível de seus esforços de formação de equipes com funcionários remotos, selecionamos uma lista de mais de 100 atividades e ferramentas divertidas de formação de equipes virtuais para aumentar a colaboração e o envolvimento das equipes remotas.

Vamos lá 🎉

Importância da formação de equipes virtuais

A formação de equipes virtuais é essencial para equipes remotas para ajudar a superar o isolamento e melhorar a comunicação, criar confiança na equipe e manter os funcionários engajados. Vejamos como as atividades virtuais de formação de equipes ajudam as equipes remotas a se manterem conectadas.

Ajudam a construir relacionamentos: As atividades de formação de equipes virtuais ajudam os funcionários remotos a se conhecerem pessoalmente, apesar de não estarem presentes fisicamente no mesmo local. Essas atividades ajudam a construir relacionamentos mais fortes, que são essenciais para maximizar a colaboração e a produtividade da equipe

As atividades de formação de equipes virtuais ajudam os funcionários remotos a se conhecerem pessoalmente, apesar de não estarem presentes fisicamente no mesmo local. Essas atividades ajudam a construir relacionamentos mais fortes, que são essenciais para maximizar a colaboração e a produtividade da equipe Aumentar o moral e o engajamento: Envolver-se em atividades divertidas e interativas formação de equipes proporciona uma pausa na rotina diária e permite que os membros da equipe se descontraiam e relaxem. Essas pausas ajudam a reduzir o estresse e melhoram o moral e o bem-estar geral

Envolver-se em atividades divertidas e interativas formação de equipes proporciona uma pausa na rotina diária e permite que os membros da equipe se descontraiam e relaxem. Essas pausas ajudam a reduzir o estresse e melhoram o moral e o bem-estar geral Melhorar as habilidades de comunicação: Nossa lista inclui muitas atividades divertidas de formação de equipes virtuais para melhorar a comunicação e a união da equipe. Essas atividades incluem a escuta ativa, a expressão clara de ideias e o fornecimento de feedback construtivo paramanter os funcionários remotos envolvidos. Se você está cansado de ter problemas de produtividade devido a falhas de comunicação, então estas atividades são imperdíveis!

Nossa lista inclui muitas atividades divertidas de formação de equipes virtuais para melhorar a comunicação e a união da equipe. Essas atividades incluem a escuta ativa, a expressão clara de ideias e o fornecimento de feedback construtivo paramanter os funcionários remotos envolvidos. Se você está cansado de ter problemas de produtividade devido a falhas de comunicação, então estas atividades são imperdíveis! Melhorar as habilidades de resolução de problemas: Muitas atividades virtuais de formação de equipes exigem que os participantes trabalhem juntos para resolver problemas complexos. Esses jogos virtuais ensinam a sua equipe a trabalhar de forma coesa para atingir as metas

100 atividades virtuais de formação de equipes para experimentar em 2024

Aqui está uma lista de mais de 100 atividades de formação de equipes virtuais divertidas para facilitar a união da sua equipe e alcançar a máxima eficiência.

1. Quebra-gelo virtual

Você acha que os membros da sua equipe ainda não se conhecem? É hora de quebrar o gelo! 🥶

Os quebra-gelos virtuais são atividades e exercícios que incentivam conversas com os membros da sua equipe.

O objetivo principal das atividades de quebra-gelo é permitir que os membros da equipe tenham conversas livres em um ambiente divertido e informal.

Por exemplo, "Duas verdades, uma mentira" é um excelente quebra-gelo. Cada membro da equipe deve fazer três afirmações sobre si mesmo. Dessas afirmações, duas são verdades e uma é uma mentira. O restante da equipe ouve atentamente e tenta adivinhar qual é a declaração mentirosa. Depois que todos tiverem votado, prossiga e revele a resposta.

Da mesma forma, há outras atividades virtuais para quebrar o gelo, como 'Six Word Memoirs' e _'Desert Island Intelligences

Por falar em apresentações, não é fácil lembrar tudo sobre todos em uma única reunião. É por isso que 'conheça a equipe' podem ajudá-lo a apresentar todos rapidamente. Mantenha esses modelos à mão para ver os cargos, a experiência, as habilidades e as informações de contato de todos em um só lugar.

Você também pode usar modelos de carta da equipe para documentar a missão e os objetivos da equipe para que todos estejam na mesma página.

2. Jogos virtuais de formação de equipes

Jogos interativos como Pictionary ou Dumb Charades são uma maneira divertida de melhorar o trabalho em equipe e a competição amigável.

Esses jogos não são o que se chamaria de quebra-gelo; normalmente, eles são jogados depois que você já estabeleceu algum relacionamento com os membros da sua equipe.

A parte boa é que a maioria dos aplicativos de videoconferência, como o Zoom, as ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, e os aplicativos de colaboração, como o MS Teams, são equipados com ferramentas de desenho e elementos para jogar Pictionary sem que sua equipe precise instalar outro aplicativo.

3. Shows de talentos virtuais

Entender os interesses e as paixões dos membros da sua equipe ajuda você a interagir melhor com eles. Às vezes, isso significa valorizar seus colegas por seus talentos exclusivos.

Os shows de talentos virtuais podem ser uma ferramenta útil para isso. Você e seus colegas de trabalho podem mostrar seus lados criativos, e descobrir uma possível sobreposição dos interesses deles com os seus ajuda você e sua equipe a se relacionarem melhor!

4. Workshops on-line de formação de equipes

Outro ótimo caminho para a formação de equipes é a realização de workshops ou sessões de treinamento virtuais. Os tópicos podem abranger liderança de equipes habilidades de comunicação, dinâmica de equipe e aprimoramento do desenvolvimento profissional e da colaboração. Os workshops com exercícios de interpretação de papéis e discussões em grupo merecem uma menção especial.

Embora esses workshops ajudem os membros da sua equipe a crescer, para que cada um deles possa dar o melhor de si é necessário focar em diferentes estágios de desenvolvimento da equipe

formação, tempestade, normalização, desempenho e encerramento. Certifique-se de que você esteja presente em todos os estágios para orientar seus funcionários.

5. Reuniões virtuais para almoço

A comida é uma das maneiras mais simples de unir as pessoas. Os almoços virtuais permitem que os membros da equipe se reúnam on-line, comam juntos, conversem e criem laços durante as refeições. A parte boa é que essas reuniões são incrivelmente simples e fáceis de realizar.

Além disso, fazer uma reunião virtual durante o almoço uma vez por semana é uma excelente prática para construir relacionamentos fora das discussões relacionadas ao trabalho. Use essas reuniões virtuais para saber mais sobre seus colegas de trabalho - preferências alimentares, restaurantes favoritos e como eles gostam de passar o tempo fora do trabalho.

6. Noites de cinema remotas

Todo mundo cria vínculos com a comida, e os filmes estão em segundo lugar. 🎬

Para melhorar seu jogo de formação de equipes virtuais, considere organizar noites de cinema virtuais em que os membros da equipe assistam a filmes juntos usando plataformas de streaming sincronizadas.

Por exemplo, Festa da Netflix é o peixe grande do ecossistema de festas de observação remota no momento. Ele funciona como uma extensão do navegador, permitindo que até 50 pessoas assistam a qualquer coisa na Netflix juntas.

Da mesma forma, aplicativos de terceiros, como o Scener, facilitam a observação remota via Netflix, Disney+, HBO e muito mais.

7. Sessões de meditação ou ioga em grupo

Como um líder de equipe que tem plena consciência de como o ambiente de trabalho pode ser estressante, você deve incentivar sua equipe por meio de atividades que promovam bem-estar mental .

Se você gosta de meditação e ioga, pode conduzir sessões virtuais para promover o relaxamento, a atenção plena e o alívio do estresse entre os membros da equipe. Caso contrário, você pode conduzir sessões de ioga/meditação em grupo usando guias de vídeo do YouTube que certamente proporcionarão a todos o tão necessário desestresse!

8. Aulas de culinária on-line

Você cozinha? Se sim, talvez ensine uma ou duas receitas à sua equipe ou até mesmo aprenda as receitas favoritas dela. 🍴

Como alternativa, você pode deixar que um membro da equipe conduza uma aula de culinária virtual. Se ninguém da sua equipe cozinhar, faça sessões em grupo em que vocês possam aprender com os milhares de vídeos que a Internet oferece!

9. Sessões de comédia on-line

O que é algo que todo mundo adora, além de comer? Rir, é claro!

Você pode organizar sessões de comédia on-line com sua equipe, onde todos compartilham piadas sobre os outros ou sobre o que está acontecendo em suas vidas. Talvez você descubra o talento oculto de um colega em stand-up! Além disso, dar à sua equipe a chance de ridicularizá-lo abertamente sobre suas peculiaridades e encarar isso como um esporte fará de você o líder de equipe mais legal de todos!

10. Desafios de condicionamento físico on-line

Se há uma coisa que todos nós aprendemos em 2020 e 2021, é a importância de um corpo saudável para abrigar uma mente sadia. Definir metas de condicionamento físico uns para os outros não só ajudará você a se manter saudável, mas também promoverá um senso de trabalho conjunto em prol de um objetivo comum, e o resultado geral certamente refletirá na produção de seus projetos!

Procurando mais algumas sugestões de atividades virtuais de formação de equipes? Aqui estão mais algumas atividades de formação de equipes para sua equipe remota.

Jogos, testes e curiosidades

11. Noite virtual de jogos de tabuleiro

12. Bingo virtual

13. Jogo de realidade aumentada

14. Jogo virtual de "nunca estive"

15. Desafio da lista de desejos

16. Questionários de teste de personalidade

17. Jogo virtual de 'conversa com emoji'

18. Quebra de código virtual

19. Mistério de assassinato virtual

20. Curiosidades sobre marketing digital

21. Jogos de perguntas e respostas on-line

22. Caça ao tesouro virtual

23. Exposição e apresentação virtual ao alcance da mão

24. Sala de fuga virtual

25. Concursos de adivinhação de emojis

26. Concurso virtual "quem sou eu "

27. Curiosidades on-line sobre máquinas do tempo

28. Adivinhe o slogan

29. Curiosidades sobre o logotipo

30. Curiosidades sobre o podcast

31. Especial de sexta-feira - encontro virtual "conheça sua equipe "

32. Jogos de corrida virtuais

33. Confronto virtual com cinco dedos

Comida e bebida

34. Rastreamento virtual de pubs

35. Aula virtual de mixologia

36. Festa de sobremesa digital

37. Happy hours virtuais

38. Clube do livro de receitas

39. Concurso de perguntas e respostas

Música e dança

40. Sessões virtuais de karaokê

41. Escrita colaborativa de peças on-line

42. Festa de dança virtual

43. Noite virtual de microfone aberto

44. Competição de karaokê em grupo

45. Batalha virtual de DJs

46. Sessões de jam sessions de música on-line

47. Colaboração em listas de reprodução em grupo

48. desafio "Diga o nome dessa música "

Expressões criativas

49. E se você fosse X (um CEO, uma estrela de cinema ou um papel reconhecível semelhante)

50. Desafio de compartilhamento de fotos

51. Sessão de improvisação virtual

52. Concursos remotos de redação criativa

53. Desafio de escrita de peças digitais

54. Sessão remota de narração de histórias

55. Desafio de arte virtual

56. Sessões remotas de pintura e gole

57. Sessões de criação remota

58. Arte em pixel de planilha

59. Desafio de artesanato DIY

60. Sessão virtual de origami

61. Colaboração em arte digital

62. Desfile de moda virtual

63. Desafio de decoração de casa DIY

64. Concursos de fotografia dentro da equipe

65. Aula de desenho on-line

Atividades intelectuais

66. Clube de debates

67. Sessões de Sudoku virtual

68. Clube do livro virtual

69. Hora do poder

70. Guerras de planilhas

Atividades interativas de formação de equipes

71. Dramatização do líder

72. Celebração semanal de vitórias

73. Showdown de dicas de produtividade

74. Desafio de apresentação de produtos

75. Dia de troca de departamento

76. Workshop virtual sobre comunicação

77. Sessões de brainstorming on-line

78. Busca de equipes virtuais

79. Programa de orientação interdepartamental

80. jogo de negociação "Deal or no deal "

81. Dia de troca de departamento

82. Workshops de capacitação

83. Arrecadação de fundos on-line

84. Criação da persona do cliente

85. Amigo secreto virtual

86. Círculo de gratidão

87. Construção de histórias virtuais em equipe com objetos ao seu redor

88. Experiências virtuais de formação de equipes

89. Equipe de suporte virtual social

Intercâmbio cultural e diversidade

90. Sessão de troca de livros

91. Palestra virtual sobre viagens

92. Passeios virtuais em museus

93. Loja virtual de plantas

94. Dia de spa faça você mesmo

95. Compartilhamento de citações de filmes favoritos

96. Fuga digital para a natureza

97. Discussões remotas do clube do livro

98. Intercâmbio virtual de idiomas

99. Sessão de intercâmbio cultural virtual

100. Painéis de discussão sobre diversidade

Ferramentas para facilitar equipes virtuais

Agora que você tem a lista das melhores atividades de formação de equipes virtuais, precisa das ferramentas certas para executá-las. Antes de escolher as atividades para o mês, discuta-as com outros membros.

Transforme ideias em ações coordenadas com os quadros brancos ClickUp

Use Quadros brancos ClickUp para discutir diferentes atividades e pedir sugestões aos membros da sua equipe. Há muitas atividades divertidas em nossa lista acima que você pode executar usando nosso quadro branco virtual.

Depois de escolher as atividades de formação de equipes virtuais certas, você deve garantir que todos participem delas. Como os membros da sua equipe podem estar localizados em diferentes partes do mundo, certifique-se de colocar as sessões nos calendários deles e lembre-os das próximas atividades.

Com Lembretes do ClickUp você não terá mais o trabalho de enviar lembretes manualmente aos membros da equipe. Ele notificará automaticamente os membros com frequência para garantir que todos participem das atividades divertidas.

Defina lembretes no ClickUp para manter os novos hábitos positivos

Embora tudo seja divertido e divertido com atividades de formação de equipes, nossa plataforma também tem recursos para manter suas equipes remotas organizadas. Equipes do ClickUp permite que você colabore com equipes distribuídas, alinhe-se a metas comuns e acompanhe o progresso.

Visualize o progresso usando o Dashboard do ClickUp

Ao colaborar com equipes virtuais, há uma chance de falha de comunicação se você depender apenas de reuniões. Você precisa visualizar seus processos, plano de ação e progresso para manter todos informados.

É exatamente isso que nosso painel de controle visualmente atraente ClickUp Dashboards ajudarão você a fazer isso. Eles manterão todos na mesma página em relação às metas da equipe e acompanharão o progresso do projeto. Atribuir tarefas aos membros da equipe também os manterá responsáveis o tempo todo.

As Tarefas do ClickUp aumenta ainda mais a responsabilidade e as discussões em equipe. Adicione comentários e atribua tarefas com comentários, grave e compartilhe clipes de voz e adicione prioridades para que todos na equipe saibam no que trabalhar primeiro.

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs

Além disso, o espaço colaborativo Documentos do ClickUp facilitam a sincronização de esforços e mantêm todos informados, independentemente do local e do horário (um grande viva para equipes híbridas e remotas!) Visualização do bate-papo também torna conveniente conversar com sua equipe em tempo real. Se preferir, você pode organizar chamadas do Zoom no ClickUp.

Mantenha as equipes remotas engajadas e produtivas com o ClickUp

Garantir que sua equipe remota se divirta no trabalho é um assunto sério! Experimente uma ou mais das ideias de formação de equipes virtuais sugeridas para quebrar a monotonia do trabalho e aproximar as equipes.

Outra maneira de manter sua equipe virtual produtiva é usar ferramentas de gerenciamento de tarefas colaborativas, como o ClickUp. Projetado para ajudar toda a equipe a trabalhar em conjunto de forma eficiente, independentemente do local, o ClickUp é a plataforma ideal para equipes grandes e pequenas em todo o mundo.

Deseja saber mais sobre como o trabalho remoto se torna mais fácil com o ClickUp? Agende uma demonstração hoje mesmo !

FAQs

**1. Quais são as atividades de formação de equipe para o trabalho virtual?

As atividades de formação de equipes virtuais fortalecem os laços, elevam o moral e promovem a colaboração entre os membros da equipe remota.

Essas atividades podem incluir quebra-gelos virtuais, como questionários divertidos ou jogos on-line, para ajudar os membros da equipe a se conhecerem melhor.

**2. Como se constrói o trabalho em equipe on-line?

O trabalho em equipe on-line acontece por meio de plataformas de gerenciamento de trabalho como o ClickUp.

Elas incluem processos simplificados que garantem um fluxo de trabalho tranquilo, atividades e jogos dos quais os membros da equipe em todo o mundo podem participar enquanto trabalham em casa.

O objetivo é unir todos os membros da equipe, não importa em que parte do mundo eles vivam.

3. Como desenvolver o espírito de equipe virtualmente?

Criar um espírito de equipe virtualmente requer criatividade e esforços intencionais.

Comece agendando reuniões virtuais regulares em que os membros da equipe possam interagir, compartilhar atualizações e participar de conversas casuais para criar relacionamento.

Use uma plataforma de videoconferência para interações face a face para imitar a sensação de estar na mesma sala. Incorpore atividades virtuais de formação de equipes, como jogos on-line, questionários ou desafios que incentivem a colaboração e o trabalho em equipe de forma divertida.