ABCs (Aliados, Amigos e Colegas) no Local de Trabalho: Um guia sobre como fazer amigos no trabalho

Uma vida adulta de trabalho significa pouco ou nenhum tempo para socialização - fora do trabalho.

Entre o trabalho, as tarefas domésticas, vários compromissos e muitas outras responsabilidades, quase não há tempo ou energia para abordar uma pessoa que achamos interessante, iniciar uma conversa, criar laços de interesses mútuos e desenvolver uma amizade.

Entretanto, há um lugar onde você pode facilmente fazer novos amigos: seu local de trabalho.

A estudo do Survey Center on American Life descobriu que as pessoas têm mais probabilidade de fazer amigos no trabalho do que em qualquer outro lugar! Afinal de contas, passamos boa parte de nossa vida adulta no trabalho.

Portanto, quer esteja começando em um novo emprego ou procurando participar de grupos já estabelecidos, aqui está o seu guia sobre como fazer amigos no trabalho.

A importância dos amigos no trabalho

As amizades no trabalho não recebem crédito suficiente. A recente da Gallup descobriu que ter um melhor amigo no trabalho está intimamente ligado a maior produtividade, melhor moral, maior satisfação no trabalho e resultados comerciais positivos. Isso não é tudo; há um conjunto de pesquisas que comprovam os benefícios de fazer amigos no trabalho.

Aqui estão algumas dicas que comprovam por que os amigos no trabalho são importantes:

Apoio emocional : Os amigos de trabalho têm uma compreensão mais profunda da cultura do trabalho e de suas metas e dificuldades profissionais. Eles podem ter empatia e oferecer apoio emocional e incentivo durante os momentos difíceis no trabalho. Essas palavras de afirmação elevam o moral e aliviam o estresse para ajudar as pessoas a superar contratempos

: Os amigos de trabalho têm uma compreensão mais profunda da cultura do trabalho e de suas metas e dificuldades profissionais. Eles podem ter empatia e oferecer apoio emocional e incentivo durante os momentos difíceis no trabalho. Essas palavras de afirmação elevam o moral e aliviam o estresse para ajudar as pessoas a superar contratempos Ação colaborativa : Ser amigável com os colegascria confiança na equipe e transparência. Gostar e confiar uns nos outros ajuda os membros da equipe a colaborar e trabalhar juntos de forma mais eficaz.

: Ser amigável com os colegascria confiança na equipe e transparência. Gostar e confiar uns nos outros ajuda os membros da equipe a colaborar e trabalhar juntos de forma mais eficaz. Senso de pertencimento : As amizades no trabalho instilam um senso de camaradagem. Esse senso de pertencimento no local de trabalho cria um ambiente de trabalho positivo em que os funcionários se sentem envolvidos e valorizados, em vez de se sentirem como uma engrenagem na roda

: As amizades no trabalho instilam um senso de camaradagem. Esse senso de pertencimento no local de trabalho cria um ambiente de trabalho positivo em que os funcionários se sentem envolvidos e valorizados, em vez de se sentirem como uma engrenagem na roda Comunicação significativa: Relacionamentos sólidos no trabalho cultivam uma comunicação aberta e honesta. Isso evita confusão e mal-entendidos e melhora o trabalho em equipe. Mesmo que a equipe enfrente algum tipo de conflito, será mais fácil resolver as coisas e se recuperar rapidamente

A visualização de bate-papo do ClickUp ajuda as equipes a terem conversas abertas

Bem-estar mental : Seja para desabafar sobre o trânsito ou compartilhar uma piada interna, seu amigo de trabalho é um oásis de alívio entre as reuniões, a pressão do trabalho e os prazos cada vez maiores. Eles promovem o bem-estar mental ao reduzir o estresse e aumentar a resiliência

: Seja para desabafar sobre o trânsito ou compartilhar uma piada interna, seu amigo de trabalho é um oásis de alívio entre as reuniões, a pressão do trabalho e os prazos cada vez maiores. Eles promovem o bem-estar mental ao reduzir o estresse e aumentar a resiliência Maior produtividade : Um ambiente de trabalho positivo aumenta a motivação e a produtividade, pois os funcionários se sentem mais envolvidos em seu trabalho. Esses altos níveis de engajamento incentivam as equipes e os indivíduos a darem o melhor de si

: Um ambiente de trabalho positivo aumenta a motivação e a produtividade, pois os funcionários se sentem mais envolvidos em seu trabalho. Esses altos níveis de engajamento incentivam as equipes e os indivíduos a darem o melhor de si Satisfação no trabalho : Ter um amigo no trabalho torna seu dia de trabalho mais agradável. A combinação de apoio emocional e o senso de pertencimento aumentam os níveis de satisfação no trabalho e fazem com que você queira estar no trabalho

: Ter um amigo no trabalho torna seu dia de trabalho mais agradável. A combinação de apoio emocional e o senso de pertencimento aumentam os níveis de satisfação no trabalho e fazem com que você queira estar no trabalho Crescimento profissional: Ter um colega de trabalho como amigo catalisa o crescimento profissional, pois ele oferece orientação, feedback valioso e até mesmo conselhos de carreira. Ele também pode servir como uma conexão valiosa dentro da organização, oferecendo-lhe exposição a novos projetos, oportunidades e redes

How to Make Friends at Work: 11 Simple Tips and Tricks (Como fazer amigos no trabalho: 11 dicas e truques simples)

Aqui estão algumas maneiras fáceis de fazer amizades no local de trabalho (e mantê-las):

1. Inicie uma conversa fiada e quebre o gelo

Nunca subestime o poder de um "Oi, como vai você?"

Para fazer amigos no local de trabalho, esteja preparado para se expor e se conectar com as pessoas. Apresente-se, pergunte às pessoas sobre elas mesmas e permita-se um bate-papo ocasional.

Se você for novato, faça primeiro perguntas relacionadas ao trabalho, como há quanto tempo a pessoa trabalha na organização, o que ela gosta em trabalhar lá, sua trajetória profissional e assim por diante. Depois de quebrar o gelo, você pode ir aos poucos falando de assuntos mais pessoais, como hobbies e interesses, gostos musicais ou planos para o fim de semana.

Essas trocas simples podem abrir caminho para conversas mais profundas e significativas. Lembre-se de que a conversa é uma via de mão dupla. Se alguém não quiser divulgar informações voluntariamente ou achar que a conversa fiada é incômoda, deixe-o em paz.

2. Use o nome das pessoas

Dizem que nada é mais musical para os ouvidos de alguém do que seu próprio nome. Usar o nome das pessoas em conversas é uma das maneiras mais eficazes de se comunicar com elas estratégias de comunicação para criar um vínculo emocional.

Aprenda os nomes de seus colegas de trabalho e use-os o máximo que puder. Desde _hello_s e _goodbye_s até se dirigir às pessoas quando estiverem em grupos (ou em uma chamada de equipe), use os nomes delas para reconhecer sua identidade. Isso mostrará que você está interessado em saber mais sobre eles.

3. Conectar-se com comida

Você sabe como recebemos novos vizinhos com biscoitos ou bolos recém-assados? Por que não tentar fazer o mesmo no trabalho? Não precisam ser necessariamente produtos assados. Seja criativo na cozinha e use a receita de sua família. Se cozinhar não for sua praia (ou der muito trabalho), compre pacotes compartilháveis de seus lanches favoritos. Como alternativa, você pode visitar a padaria ou cafeteria local e escolher os mais vendidos.

Distribua os lanches para os colegas de trabalho ou deixe-os na sala de descanso com um pequeno bilhete. De qualquer forma, seus colegas apreciarão o gesto atencioso e se aproximarão de você.

4. Passe algum tempo em áreas comuns

Conecte-se com outras pessoas em áreas comuns via Unsplash Por falar em salas de descanso, as áreas comuns são um ótimo lugar para fazer amizades no local de trabalho.

Espaços compartilhados como a cafeteria, a área de lounge e o bebedouro oferecem um ambiente descontraído onde os colegas de trabalho podem relaxar, socializar e se conectar. Seja para fazer uma refeição rápida ou para esticar as pernas, considere a possibilidade de passar um tempo em áreas comuns. Isso também expande seu círculo social para além do seu cubículo ou andar, pois você pode conhecer pessoas de diferentes equipes ou departamentos.

5. Inicie ou participe de um canal do Slack

É mais fácil fazer amigos quando vocês passam uns pelos outros nos corredores do escritório ou almoçam juntos. Entretanto, aqueles que trabalham em posições remotas não têm essa conveniência. Mas isso não significa que eles tenham que viver uma vida de isolamento!

Inicie ou participe de um canal do Slack com pessoas que pensam da mesma forma para superar essa luta comum de perder o toque "pessoal". Crie laços sobre interesses comuns, como séries de TV, esportes, livros, receitas ou jogos on-line. Você pode até mesmo realizar atividades virtuais, como festas para assistir a séries, reuniões de clubes de leitura, jogos de culinária ou torneios.

Basta verificar com seu gerente ou supervisor para garantir que o grupo de interesse não viole nenhuma política da empresa.

6. Mostre uma atitude positiva

Uma atitude positiva é um ímã para amizades no trabalho. Um comportamento caloroso e amigável no trabalho atrairá as pessoas para você. Em troca, você conhecerá pessoas positivas e que pensam da mesma forma que você, que poderão ajudá-lo quando as coisas ficarem difíceis.

Positiva hábitos de trabalho como ajudar os outros, tomar a frente em momentos desafiadores e apoiar seus colegas de trabalho, mostrarão que você é um jogador de equipe confiável.

7. Envolver-se em atividades de equipe

A maioria das organizações realiza atividades de formação de equipes periodicamente. Muitos também incluem essas atividades para quebrar o gelo durante a fase de integração de novos funcionários. Esses eventos de trabalho periódicos reforçam o espírito de equipe e o pertencimento por meio de experiências compartilhadas.

Seja um jogo virtual de charadas ou uma expedição de caminhada ao ar livre, toda atividade em equipe é uma oportunidade de fazer amigos no trabalho. Vocês já têm a base comum de metas e desafios compartilhados. Além disso, resolver problemas juntos significa que vocês terão de contar uns com os outros e desenvolver confiança, fortalecendo a amizade.

8. Esteja aberto a socializações após o trabalho

A principal diferença entre as atividades da equipe e a socialização após o trabalho é que a última não é obrigatória.

Comparecer a eventos sociais após o expediente demonstra seu compromisso de fazer amigos no trabalho. Tomar um drinque durante um happy hour virtual ou participar de um jantar da empresa na época do Natal permite que os colegas de trabalho se conectem em um ambiente divertido, descontraído e informal fora do trabalho.

Você vê seus amigos de trabalho como indivíduos e descobre seus talentos, interesses ou hobbies ocultos. À medida que as conversas fluem mais livremente e os colegas compartilham risadas, você cria lembranças duradouras e amizades genuínas.

9. Comemore marcos e conquistas

As comemorações podem ser uma oportunidade perfeita para fazer amigos no trabalho. Expresse elogios por um trabalho bem feito e parabenize os colegas de trabalho por suas vitórias.

Seja uma promoção ou uma ótima apresentação, valorizar os colegas de trabalho demonstra apoio e pode iniciar uma conversa.

É claro que esse elogio deve vir de um lugar de autenticidade. Você quer comemorar o sucesso deles como se fosse seu e reconhecer seus pontos fortes e contribuições. Pequenos sinais de reconhecimento, como uma nota de agradecimento ou até mesmo um cartão eletrônico, podem ajudar muito a aumentar a autoestima de alguém. E quando chegar a sua hora, seus amigos se lembrarão de seus gestos gentis e o tratarão com o mesmo entusiasmo.

10. Voluntário

As empresas geralmente oferecem aos funcionários oportunidades de se voluntariar para uma boa causa. Essa é uma ótima maneira de fazer amigos de trabalho que são tão apaixonados pela causa quanto você.

Não importa se o seu escritório está conduzindo uma campanha de limpeza, organizando uma venda de bolos beneficente ou correndo uma maratona em toda a cidade, o voluntariado para esses eventos é uma chance de fazer o bem e criar laços com colegas com interesses semelhantes.

Trabalhar por uma causa significativa também lhe dará um senso de propósito além do local de trabalho, pois sua contribuição beneficia as comunidades e a sociedade.

11. Seja paciente

As amizades no trabalho não se formam da noite para o dia. Elas levam dias, semanas e meses para se materializarem em algo autêntico.

Não espere encontrar seu melhor amigo no trabalho no primeiro happy hour do escritório que você participar. Continue sendo você mesmo e interagindo com os colegas de trabalho. Você também não deve forçar uma amizade apenas para fazer amigos no trabalho. Encontre alguém que se esforce e tenha a mesma energia, às vezes até se esforçando mais para fazer com que você se sinta valorizado no trabalho.

leia também:_ *Como fazer networking em uma conferência** 🤝

Superando a timidez e criando conexões no trabalho

Você é uma pessoa tímida ou socialmente desajeitada que deseja fazer amigos no trabalho, mas tem medo de se expor? Estamos vendo você. Aqui estão algumas dicas rápidas para você:

Estabeleça metas de comunicação: Desafie-se com simplesmetas de comunicação. Diga a si mesmo que vai interagir com vários colegas em um dia ou conversar com uma pessoa nova a cada semana. Essas metas pequenas e alcançáveis aumentarão seus níveis de confiança e o incentivarão a cultivar relacionamentos no local de trabalho Pratique a escuta ativa: Use sua timidez a seu favor, assumindo o papel de um "bom" ouvinte. Pratique a escuta ativa estando presente e atento durante as conversas. Fazer perguntas abertas de acompanhamento pode manter a conversa fluindo sem esgotar sua bateria social Use uma linguagem corporal aberta: A linguagem corporal é outra maneira de participar de conversas sem falar de fato. Faça contato visual, sorria e acene com a cabeça quando for apropriado, e você será um participante ativo em uma conversa sem dizer uma palavra Aproveite a tecnologia: Se as interações face a face parecerem intimidadoras, use a tecnologia para se comunicar digitalmente. Você tem uma variedade de opções, desde mensagens instantâneas a e-mails e videoconferências, para criar um relacionamento com seus colegas

Use ferramentas como o ClickUp Chat para conversar com seus colegas de equipe

Participe de grupos de interesse: Já vimos como é fácil cultivar amizades quando você compartilha pontos em comum. Considere participar de grupos de interesse para criar conexões que vão além do trabalho. Além disso, você pode achar mais fácil conversar com alguém novo quando vocês têm interesses em comum **Aprenda, observe e improvise: Felizmente, você encontrará várioslivros para aprimorar as habilidades de comunicação. Aprenda com eles e tente se conectar com seus colegas **Forme uma equipe: Todo local de trabalho tem aquele colega extrovertido que conhece todo mundo. Faça uma amizade com essa pessoa e, indiretamente, você fará amizade com todos os outros Peça ajuda: Não tenha medo de buscar o apoio de seu gerente, mentor ou colega. Converse com eles sobre seus desafios específicos e eles poderão oferecer apoio para ajudá-lo a criar conexões significativas Pratique a autocompaixão: Se você fica paralisado em ambientes sociais ou teme eventos patrocinados pela empresa, reconheça essa emoção e diga a si mesmo que não há problema em se sentir assim. Pratique a autocompaixão e não seja muito duro consigo mesmo. Lembre-se de que coisas como essas levam tempo e que você terá várias outras oportunidades de fazer amigos no trabalho

Usando plataformas on-line para criar relacionamentos no trabalho

Você usa uma variedade de plataformas on-line no trabalho para tudo, desde gerenciamento de equipes para planejar sua semana. No entanto, você também sabia que pode usar essas plataformas on-line para criar e cultivar relacionamentos no local de trabalho?

Veja como.

Ferramentas de comunicação interna

Quase todas as organizações usam várias ferramentas de comunicação no local de trabalho como clientes de e-mail, ferramentas de mensagens instantâneas ou plataformas de videoconferência. Elas ajudam a manter uma comunicação síncrona e assíncrona eficiente entre os membros da equipe, independentemente do local.

Use esses canais e ferramentas para entrar em contato com seus colegas de trabalho. Crie salas de bate-papo e canais do Slack baseados em interesses, agende encontros virtuais para tomar um café ou converse com seu novo amigo de trabalho. A conexão por interesses, experiências e desafios compartilhados estabelecerá a base para amizades profundas.

Plataformas de colaboração

Colabore com sua equipe usando recursos como Docs e Whiteboard no ClickUp

As ferramentas de colaboração são frequentemente usadas em conjunto com software de comunicação interna soluções. Elas fornecem um local centralizado para que as equipes compartilhem arquivos, criem e editem documentos, troquem ideias e colaborem em projetos. Esses esforços contribuem para a formação de equipes, pois todos trabalham em prol de um objetivo comum.

Use plataformas como o ClickUp para interagir e cooperar com colegas de trabalho para resolver problemas complexos. A superação de desafios em conjunto agregará mais valor à sua amizade.

Sites de redes sociais

Conectar-se com amigos de trabalho por meio de sites de redes sociais, como o Instagram, pode ser uma área cinzenta para alguns. É claro que isso depende totalmente dos seus níveis de conforto e da profundidade da sua amizade; no entanto, nem todos podem querer colegas de trabalho em seus feeds de mídia social.

Portanto, para manter amizades no trabalho e, ao mesmo tempo, manter sua vida pessoal distinta, considere conectar-se em plataformas profissionais como o LinkedIn. Use-o para fazer contatos com colegas, mentores e líderes e expandir seu círculo profissional.

Aprendizado e desenvolvimento de habilidades

Você e seus colegas podem se inscrever em programas de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. Plataformas de aprendizado on-line, projetos de aprimoramento de habilidades, eventos virtuais e webinars interativos ajudam a aprimorar as habilidades. Participar desses programas com colegas de trabalho também pode fortalecer os relacionamentos.

Ajudar uns aos outros a atingir metas profissionais e acelerar a progressão na carreira enriquece as relações de trabalho, tornando-as mais orientadas para o valor.

Plataformas de engajamento de funcionários

A maioria das organizações usa plataformas de engajamento de funcionários. Essas plataformas podem desenvolver um sentimento de pertencimento e criar uma comunidade que enriquece as relações no local de trabalho. Desde a participação em atividades de formação de equipes até a comemoração de conquistas profissionais, esses portais de engajamento oferecem uma oportunidade de criar laços e relacionamentos positivos e significativos.

Bônus:_ Modelos de plano de comunicação

Limites profissionais nas amizades no local de trabalho

Embora fazer amigos no trabalho tenha seu quinhão de méritos, você também deve manter limites profissionais para garantir um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Fazer isso requer habilidade, pois você não quer parecer rude ou indiferente ao impor limites.

Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a lidar com isso:

Estabeleça e respeite os limites: Esteja atento aos limites e preferências de seus amigos de trabalho e seja claro quanto às suas expectativas e limites. Respeite a privacidade de seus novos amigos e dê-lhes espaço quando necessário

Esteja atento aos limites e preferências de seus amigos de trabalho e seja claro quanto às suas expectativas e limites. Respeite a privacidade de seus novos amigos e dê-lhes espaço quando necessário Privacidade no profissionalismo: Evite discutir tópicos profundamente pessoais e questões delicadas, como crenças religiosas ou políticas, em um ambiente profissional. Mantenha os assuntos privados em sigilo para manter um relacionamento cordial com todos

Evite discutir tópicos profundamente pessoais e questões delicadas, como crenças religiosas ou políticas, em um ambiente profissional. Mantenha os assuntos privados em sigilo para manter um relacionamento cordial com todos Entenda as hierarquias do local de trabalho: Tenha em mente a dinâmica do poder no local de trabalho ao fazer amizades no trabalho. Claro, seu novo chefe pode ser legal, mas você não quer criar uma situação que possa afetar seus objetivos de carreira

Tenha em mente a dinâmica do poder no local de trabalho ao fazer amizades no trabalho. Claro, seu novo chefe pode ser legal, mas você não quer criar uma situação que possa afetar seus objetivos de carreira Evite fofocas: Evite fazer fofocas ou alimentar fofocas. Estabeleça desde o início da amizade que você não participará de conversas improdutivas e negativas sobre outras pessoas. Se você se encontrar envolvido em um drama no escritório, simplesmente pare de se envolver e permaneça passivo até que tudo se acalme

Evite fazer fofocas ou alimentar fofocas. Estabeleça desde o início da amizade que você não participará de conversas improdutivas e negativas sobre outras pessoas. Se você se encontrar envolvido em um drama no escritório, simplesmente pare de se envolver e permaneça passivo até que tudo se acalme Priorize o trabalho em vez da socialização : Embora seja natural fazer amigos no trabalho e se divertir, lembre-se de que o foco principal de seu local de trabalho é manter a produtividade. Esforce-se para não deixar de priorizar seu trabalho e suas responsabilidades

: Embora seja natural fazer amigos no trabalho e se divertir, lembre-se de que o foco principal de seu local de trabalho é manter a produtividade. Esforce-se para não deixar de priorizar seu trabalho e suas responsabilidades Tratamento justo para todos: Trate todos os colegas de trabalho de forma justa e igualitária, independentemente de seus relacionamentos fora dos limites do trabalho. Não demonstre preconceito ou favoritismo, especialmente ao tomar decisões ou resolver conflitos, e seja objetivo

Perguntas frequentes comuns

**1. Como posso fazer amigos no trabalho se sou novo?

Se você é novo no escritório e deseja fazer amigos, considere apresentar-se aos seus colegas, conversar um pouco, participar de eventos de trabalho e participar de atividades de equipe para conhecer melhor seus colegas de trabalho.

**2. Quais são os benefícios de fazer amigos no trabalho?

Fazer amigos no trabalho desenvolve um sentimento de camaradagem e pertencimento. É um antídoto para o isolamento e a solidão, além de melhorar a colaboração e a comunicação entre os membros da equipe. Isso promove o engajamento, o que melhora o moral e aumenta a satisfação no local de trabalho. Além disso, pode abrir oportunidades de networking para o crescimento pessoal e o avanço na carreira.