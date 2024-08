Como redigir um Project Charter (com exemplos)

Os projetos bem-sucedidos não acontecem por acaso; eles começam com uma base sólida - um termo de abertura de projeto.

Embora o conceito de um termo de abertura de projeto já exista há algum tempo, o Project Management Institute (PMI) só recentemente destacou sua importância no Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (PMBOK).

No Guia terceira edição do Guia PMBOK foi adicionado um novo processo "Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto", tornando-o um produto mais visível e essencial no gerenciamento de projetos.

No entanto, criar um termo de abertura de projeto é um desafio. Você tem partes interessadas acompanhando, prazos se aproximando e uma equipe de profissionais para coordenar.

Com tanta coisa em jogo, você não pode se dar ao luxo de improvisar. A última coisa que você quer é tropeçar na temida "morte por mil cortes de papel", ou seja, ficar preso àquelas pequenas decisões que podem, aos poucos, fazer seu projeto secar.

Se quiser preparar seu projeto para o sucesso, este artigo o orientará passo a passo sobre como criar uma carta de projeto.

Desde a compreensão dos fundamentos e das práticas recomendadas do termo de abertura de projeto até outras alternativas de termo de abertura de projeto, temos tudo o que você precisa.

O que é um Project Charter?

O Guia PMBOK, 3ª edição, descreve o termo de abertura do projeto como "o documento que autoriza formalmente o projeto"

**Em sua essência, um termo de abertura de projeto lista o objetivo do projeto, determina as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas, fornece um orçamento esperado, identifica riscos e fornece um cronograma e métricas para medir o sucesso do projeto

Mas por que precisamos de um? Bem, um plano de projeto:

Proporciona clareza e transparência para todas as partes interessadas envolvidas, levando a uma comunicação mais fluida e a um trabalho em equipe mais coeso

Ajuda a manter o projeto no caminho certo, reduzindo as chances de mal-entendidos, perda de prazos ou estouros de orçamento

Fornece um único ponto de referência, garantindo que todos os participantes tenham acesso às mesmas informações e entendam o escopo e os objetivos do projeto

Vamos examinar detalhadamente cada componente da carta do projeto.

A composição de um Project Charter

O termo de abertura do projeto deve fornecer uma visão geral do projeto, geralmente em 2 a 4 páginas, dependendo de sua complexidade e extensão.

Aqui estão os principais componentes que compõem um termo de abertura de projeto bem escrito e detalhado.

1. Nome e descrição do projeto

O nome do projeto deve ser conciso, mas descritivo. Acompanhando o nome, você também deve escrever uma breve descrição do projeto em algumas linhas que capturem a essência da sua ideia.

Aqui está um exemplo:

Nome do projeto: Redesenho do Portal do Cliente

_Descrição: Renovar o portal do cliente para melhorar a experiência, o desempenho e o envolvimento do usuário

2. Visão e propósito (objetivos)

A visão determina a direção do projeto e o que você deseja alcançar como meta mais ampla. Essas informações são cruciais para ajudar a entender por que o projeto está sendo realizado.

O objetivo é traduzir essa visão em tarefas menores, realizáveis e acionáveis para oferecer uma perspectiva mais clara.

Por exemplo,

Visão: Aprimorar nossa presença on-line e aumentar o envolvimento do cliente em 25% em seis meses.

Objetivo:

Criar e distribuir vídeos de marketing envolventes

realizar pesquisas com clientes para obter insights e promover a interação

3. Escopo do projeto

Antes de iniciar um projeto, é melhor definir tudo o que ele abrange para evitar confusão ou escopo do projeto para depois. **Esta seção detalha quais atividades ou tarefas estão dentro do escopo do projeto e quais não estão

Veja como essa seção se pareceria com uma carta de projeto renovada:

Escopo: Redesenhar a página inicial, as páginas de produtos e o menu de navegação

fora do escopo: Reescrever blogs_

4. Principais partes interessadas

**A lista das principais partes interessadas inclui todos os que investiram ou são essenciais para o sucesso do projeto. Ela ajuda a manter a comunicação fluida durante todo o projeto e esclarece as funções e responsabilidades de cada parte interessada.

Esta é a aparência de uma lista típica de partes interessadas em um projeto de construção:

Arquiteto líder (nome, endereço de e-mail)

Engenheiro líder (Nome, endereço de e-mail)

Gerente de projeto de construção (Nome, endereço de e-mail)

Supervisor do local (Nome, endereço de e-mail)

5. Riscos e restrições identificados

É essencial identificar os possíveis desafios que podem afetar o projeto e reconhecer as restrições orçamentárias. **Abordar esses aspectos permite que a equipe desenvolva e incorpore planos de contingência às expectativas do projeto

Alguns riscos identificados para um projeto de construção podem ser o aumento dos custos de matéria-prima ou a indisponibilidade de mão de obra para a construção.

6. Orçamento do projeto

Ao apresentar um projeto, é fundamental comunicar o custo envolvido. O orçamento do projeto descreve os requisitos financeiros e fornece uma análise detalhada das despesas, oferecendo uma visão sobre gerenciamento de custos do projeto .

digamos que você esteja propondo o desenvolvimento de um novo produto a uma empresa de software. Esta é a aparência da seção de orçamento do projeto:_

Design - US$ 20.000

Desenvolvimento - US$ 15.000

Teste - US$ 10.000

Marketing - US$ 5.000

7. Funções e responsabilidades da equipe do projeto

Você conhece todos os envolvidos na execução do projeto. Mas e se houver uma sobreposição ou confusão? **Esta seção define as funções e responsabilidades internas da equipe para garantir que todos conheçam seus deveres

Normalmente, essa seção tem a seguinte aparência:

Sarah Parker (gerente de projeto) - Responsável por supervisionar o cronograma do projeto e coordenação de tarefas

john Williamson (especialista em SEO) - Responsável por melhorar a classificação do site_

8. Cronograma e marcos do projeto

Considere estas duas afirmações.

Declaração 1: "Aprimorar o envolvimento com a mídia social e a visibilidade da marca."

Declaração 2: "Aumentar o envolvimento com a mídia social em 30% e aumentar a visibilidade da marca em 40% nos próximos seis meses."

Qual das duas você provavelmente aprovará? A segunda, porque ela lhe dá um cronograma e marcos a serem perseguidos.

Ao apresentar um projeto, é fundamental delinear o tempo total necessário para a conclusão e estabelecer os principais marcos. **Isso permite que as partes interessadas monitorem o progresso e se mantenham informadas sobre o cronograma do projeto

para ilustrar isso, considere a implementação de uma agência de marketing ClickUp , um abrangente_

abrangente software de gerenciamento de projetos . Um cronograma de projeto com marcos claros pode ter a seguinte aparência:_

fase 1 (Semana 1): Realizar entrevistas aprofundadas com as partes interessadas para reunir requisitos e definir o escopo do projeto_

_Fase 2 (Semana 2): Configurar o ClickUp para corresponder ao fluxo de trabalho da agência e criar modelos iniciais de projeto

fase 3 (Semana 3): Treinar toda a equipe nos recursos do ClickUp relevantes para suas funções_

fase 4 (Semana 4): Lançar um projeto piloto para testar o novo sistema e obter feedback_

9. Indicadores de desempenho para o sucesso

Por fim, como você prova que o projeto foi bem-sucedido? É aí que entram os indicadores de desempenho. **Eles fornecem medidas quantificáveis de sucesso e orientação para melhorias

por exemplo, o sucesso será medido por um aumento de 30% nas inscrições e um aumento de 10% nas assinaturas pagas após um evento corporativo

Etapas para criar um Project Charter

Com tantos componentes, pode ser difícil determinar por onde começar. Para simplificar, criamos um guia passo a passo para ajudá-lo a navegar pelo procedimento de criação de um termo de abertura de projeto.

1. Organização de uma reunião de planejamento

Não é possível criar uma carta de gerenciamento de projeto sem consultar outras partes interessadas. E se a equipe de marketing entrasse em contato diretamente com o cliente e entendesse seus requisitos em detalhes?

É por isso que, antes de começar, é fundamental organizar uma reunião rápida e convidar todas as pessoas que desempenham um papel importante no projeto, desde os patrocinadores até os líderes de equipe.

Quais bases você cobriria na reunião?

**Fazer um brainstorming de ideias, garantir que todos estejam na mesma página e reunir insights valiosos para estabelecer uma base sólida para o projeto

2. Identificação das metas e dos objetivos do projeto

**Nesta etapa, você se pergunta o que deseja alcançar com este projeto. Isso o ajudará a definir e quantificar suas metas e objetivos para torná-los mensuráveis.

Se você pretende aumentar o tráfego do website em 30% nos próximos seis meses, quais são os objetivos menores e mensuráveis em que você dividirá essa meta?

3. Definição de escopo, funções, orçamento, cronograma

Depois de decidir sobre a meta, determine quais fatores você cobrirá dentro do escopo do plano do projeto. Além disso, anote as funções e responsabilidades dos membros individuais da equipe e pelo que eles são responsáveis.

Depois de ter uma visão clara, será simples criar um orçamento provisório e um cronograma para maior clareza e gerenciamento avançado.

4. Gerenciamento e identificação de riscos

Este é o seu plano de projeto 'A'. **No entanto, um bom gerente de projeto sempre tem um plano de projeto 'B' como backup

Sejam restrições orçamentárias, desafios técnicos ou limitações da força de trabalho, você deve testar as águas com antecedência e saber o que fazer se o plano A do projeto der errado.

Sente-se com a sua equipe, aborde todos os possíveis problemas que possam impedir o andamento e a conclusão bem-sucedida do projeto e elabore uma solução de gerenciamento de riscos para tornar o estatuto do seu projeto infalível.

5. Processo de aprovação: Revisão, alinhamento e obtenção da aprovação final

Aqui está o primeiro rascunho do estatuto do seu projeto.

Em outras palavras, é hora de receber um aviso das partes interessadas antes de finalmente apresentá-lo aos seus superiores. **Receba feedback, faça os ajustes necessários e garanta que o projeto esteja em sincronia com as metas da organização

Quando todos estiverem de acordo, obtenha a aprovação final dos patrocinadores do projeto ou da gerência sênior. Essa etapa formaliza o início do projeto e dá a você a bandeira verde!

O papel e a utilidade do software de gerenciamento de projetos na criação de cartas de projeto

Coordenar com as partes interessadas do projeto, fazer uma lista de todos os pontos críticos e estimar marcos e cronogramas às vezes pode ser complicado, atrasando inevitavelmente a criação de um termo de abertura do projeto.

É nesse ponto que o software de gerenciamento de projetos pode fazer maravilhas.

Ele auxilia no planejamento, na organização e na execução do projeto, dividindo-o em tarefas menores e itens acionáveis. **Ao dividir o trabalho e sistematizar as tarefas, é possível evitar a sobrecarga e manter o controle durante todo o projeto

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos completo que oferece soluções de produtividade, aprimora a colaboração entre os membros da equipe e aumenta a eficiência geral do projeto. Sua ampla variedade de recursos pode facilitar a criação de cartas de projeto.

Aqui está uma prévia de como cada um de seus recursos exclusivos pode ajudá-lo a criar cartas de projeto sem problemas.

Colabore em tempo real com o ClickUp Docs

Ao criar uma carta de projeto, é provável que haja muitas idas e vindas. Fazer malabarismos com várias versões criadas por pessoas diferentes é demorado, confuso e propenso a erros. E se houvesse um documento que toda a equipe pudesse consultar de uma só vez? Documentos do ClickUp torna isso possível! Ele reúne sua equipe para trabalhar em um documento combinado. **Este é o local ideal para rascunhar e armazenar a carta de seu projeto, pois qualquer edição feita por qualquer um dos membros ficará visível para todos, e isso também em tempo real

Colabore com todas as partes interessadas do projeto em tempo real com o ClickUp Docs e nunca perca alterações importantes

Com essa plataforma colaborativa, todos os participantes do projeto podem fornecer informações e adicionar comentários e feedback para que outros vejam.

A melhor parte? Os documentos do ClickUp Docs são equipados com recursos de formatação de texto rico e de redação. Você pode:

Incorporar URLs nas páginas e personalizar sua aparência

nas páginas e personalizar sua aparência Aninhar diferentes páginas dentro da carta do projeto no Docs para melhorar a categorização

dentro da carta do projeto no Docs para melhorar a categorização Gerenciar controles de acesso para aumentar a segurança e manter a privacidade dos seus dados

Torne a carta de seu projeto visualmente atraente com os recursos avançados de edição e formatação do ClickUp Docs

Divida a carta do projeto em tarefas menores com o ClickUp Tasks

Esta é uma dica para concluir seu projeto dentro do prazo - divida o projeto gigantesco em tarefas menores e atribua-as às respectivas pessoas.

A vantagem? Todos sabem o que devem fazer e também o cronograma dentro do qual devem concluir as tarefas atribuídas. Tarefas do ClickUp permite converter seções do plano em tarefas e subtarefas. Por exemplo, se a carta incluir uma seção sobre as entregas do projeto, você poderá criar tarefas para cada entrega e atribuí-las aos membros da equipe.

Divida o termo de abertura do projeto em tarefas menores e atribua-as aos membros relevantes da equipe com o ClickUp Tasks

E mais?

Diga adeus à necessidade de enviar mensagens de texto aos membros da equipe e saber se eles já terminaram de finalizar o orçamento do projeto ou de especificar seu escopo. Status da tarefa personalizada do ClickUp **Permite que você tenha uma visão rápida do status atual da tarefa, se ela está em andamento ou concluída

Aqui está a cereja do bolo.

Vamos supor que a sua equipe de orçamento esteja trabalhando em várias cartas de projeto simultaneamente, mas você precisa enviar uma esta noite. Você pode adicionar tags de prioridade e informar à equipe de orçamento o que deve ser feito primeiro.

Por fim, crie um Lista de verificação de tarefas do ClickUp das etapas e organize suas tarefas e subtarefas. Dessa forma, você pode marcar todas as tarefas e garantir que nenhum aspecto do termo de abertura do projeto seja esquecido.

Verifique as tarefas à medida que avança com a lista de verificação de tarefas do ClickUp e nunca perca um detalhe importante

Acompanhe o progresso do projeto com as Metas do ClickUp

Ao criar uma carta de projeto, também é crucial planejar uma maneira de monitorar as realizações e metas do projeto. Metas do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso.

Vamos supor que você esteja criando uma carta para lançar um novo produto. O objetivo é atingir 10.000 pré-encomendas no primeiro trimestre após o lançamento. Você pode definir metas como a conclusão de campanhas de marketing, a finalização de designs de produtos e o lançamento de páginas de pré-encomenda.

Visualize o cumprimento de metas e acompanhe o progresso por meio do ClickUp Goals

O ClickUp oferece vários recursos exclusivos para acompanhar o progresso das metas, como:

Progress roll up: Agrupe tarefas e metas e visualize a porcentagem de progresso em um relance

Agrupe tarefas e metas e visualize a porcentagem de progresso em um relance Metas numéricas: Crie metas numéricas para tarefas quantificáveis, como criar cinco postagens no Instagram

Crie metas numéricas para tarefas quantificáveis, como criar cinco postagens no Instagram Tarefas monetárias: Acompanhe o progresso por meio de tarefas monetárias para vendas ou cartas de projeto relacionadas à receita

Acompanhe o progresso por meio de tarefas monetárias para vendas ou cartas de projeto relacionadas à receita Metas verdadeiras ou falsas: Use metas simples de Sim e Não para tarefas como reservar um local, pagar o serviço de bufê etc. para a festa de lançamento

Simplifique e agilize os processos com o ClickUp Automations

Com tantas tarefas alinhadas, manter o controle de cada uma delas pode ser difícil. Como você se mantém informado e garante que todas elas sejam concluídas no prazo? Com o Automações do ClickUp é claro!

Deixe que o ClickUp lembre automaticamente a todos de seus prazos e envie notificações de projeto. Ele pode enviar lembretes para os prazos de revisão da carta ou atualizar automaticamente o status das tarefas relacionadas à carta.

Configure a automação e as notificações personalizadas para atualizações e lembretes do cronograma do projeto com o ClickUp Automations

Você também pode configurar notificações automatizadas para manter os membros da equipe informados sobre as alterações no plano de trabalho. Isso lembrará automaticamente a equipe de orçamento de atualizar o plano de trabalho do projeto sempre que ocorrer uma nova alteração.

Veja o seguinte Soluções Pontica fala sobre sua experiência com o ClickUp.

Nossa equipe agora pode trabalhar no mesmo projeto e se comunicar com qualquer parte interessada instantaneamente, onde quer que esteja. O ClickUp abriga todos os nossos projetos - anteriores, atuais e futuros.

Dayana Mileva, Diretora de Contas, Pontica Solutions

Agilize a criação da carta de projeto com o modelo de carta de projeto do ClickUp

Se criar uma carta de projeto sozinho é muito trabalhoso e você precisa de uma solução pronta, ignore tudo e baixe um modelo de carta de projeto.

A modelo de estatuto da equipe já tem todos os campos presentes, portanto, você só precisa preencher detalhes específicos para desenvolver uma carta de projeto bem estruturada e abrangente. Modelo de Carta de Projeto do ClickUp fornece um formato estruturado para delinear e gerenciar os principais detalhes do projeto. Ele inclui seções para metas, escopo, entregáveis, participantes e cronograma do projeto.

Além disso, também apresenta campos de gerenciamento de riscos, planejamento de orçamento e processo de aprovação.

Este modelo de carta de projeto é a opção mais adequada para promover clareza e organização desde o início.

Crie um termo de abertura de projeto bem estruturado e detalhado com o modelo de termo de abertura de projeto do ClickUp

Com este modelo gratuito de carta de projeto, você pode:

Definir claramente as metas, o escopo, os objetivos e os resultados do projeto

Manter os participantes e a equipe do projeto alinhados em relação às várias metas do projeto

em relação às várias metas do projeto Delegar e atribuir tarefas para agilizar os fluxos de trabalho e organizar a divisão do trabalho

para agilizar os fluxos de trabalho e organizar a divisão do trabalho Promover a colaboração suave e eficaz e a comunicação entre os principais participantes

e a comunicação entre os principais participantes Monitorar o progresso do projeto e manter-se em dia com os prazos do projeto

Implementando um termo de abertura de projeto no mundo real

Você tem as ferramentas certas à sua disposição. Como você implementa efetivamente um termo de abertura de projeto no mundo real?

**A chave está em traduzir sua visão estratégica em etapas acionáveis

Ter um plano de projeto detalhado e bem definido é apenas o começo. A fase de implementação exige o envolvimento contínuo das partes interessadas para incorporar o feedback, manter o alinhamento e fornecer suporte consistente durante todo o processo ciclo de vida do gerenciamento de projetos .

A comunicação eficaz e a adaptabilidade são fundamentais para enfrentar os desafios e manter o projeto no caminho certo. Ao integrar essas práticas, o termo de abertura do projeto evolui de um documento estático para uma estrutura dinâmica que orienta o projeto para resultados bem-sucedidos.

A função de um gerente de projeto na criação de um termo de abertura de projeto

Diferentes especialistas, especializados em suas áreas, estão trabalhando com dedicação na idealização de um projeto. Quem reunirá esses fragmentos e formulará um plano final destacando aspectos exclusivos que são irresistíveis de recusar? O gerente de projetos, é claro!

A parte interessada ou o patrocinador gosta muito da ideia do projeto, mas está preocupado com a possibilidade de ultrapassar o orçamento. Quem lidará com essas preocupações e fará os ajustes necessários? O gerente de projetos, mais uma vez!

**Ele é o intermediário entre a equipe e as partes interessadas, o solucionador de problemas, o negociador e até mesmo o coordenador.

As funções centrais de um gerente de projeto incluem:

Reunir e integrar as contribuições das partes interessadas , inclusive facilitando discussões, negociando prioridades e sintetizando o feedback em uma visão unificada

, inclusive facilitando discussões, negociando prioridades e sintetizando o feedback em uma visão unificada Atribuir funções como arquiteto do projeto, gerente do local e oficial de segurança e especificar responsabilidades

como arquiteto do projeto, gerente do local e oficial de segurança e especificar responsabilidades Garantir o alinhamento com as metas organizacionais para apoiar a visão organizacional mais ampla

para apoiar a visão organizacional mais ampla Elaborar e finalizar o documento do projeto e fazer as revisões necessárias, quando necessário

O gerente de projeto é a âncora do projeto, que tem autoridade total sobre o termo de abertura do projeto e lidera a equipe na execução do projeto.

Cartas de projeto vs. outros documentos

Você está confuso sobre a diferença entre um project charter e um plano de projeto, business case ou briefing de projeto? Embora possam parecer intercambiáveis, cada documento tem uma finalidade específica para facilitar as operações comerciais.

Vamos entender a diferença entre eles em detalhes.

Diferença entre o termo de abertura do projeto e o plano do projeto

Aspect Project Charter Project Plan Profundidade Visão geral de alto nível com o mínimo de detalhes Explicação profunda e detalhada do projeto, abrangendo todos os aspectos da execução do projeto Escopo Define o escopo amplo e os resultados de alto nível Detalha as tarefas, os cronogramas e os marcos específicos Finalidade: Autoriza o projeto e fornece objetivos e escopo de alto nível Público-alvo: Executivos e stakeholders interessados na aprovação do projeto; Equipe do projeto e stakeholders envolvidos no gerenciamento diário

Diferença entre o termo de abertura do projeto e o business case

Aspect Project Charter Business Case Profundidade Visão geral de alto nível com detalhes essenciais do projeto Análise detalhada das necessidades do negócio, benefícios e justificativa financeira Propósito Autoriza o projeto e delineia seus objetivos e escopo Justifica a necessidade do projeto demonstrando seu valor e benefícios Componentes: inclui os objetivos, o escopo, as partes interessadas e os riscos de alto nível do projeto; inclui a análise de custo-benefício, a avaliação de riscos e o alinhamento estratégico Público-alvo Executivos e partes interessadas na aprovação do projeto Tomadores de decisão, executivos e financiadores

Diferenças entre o termo de abertura do projeto e o resumo do projeto

Aspect Project Charter Project Brief Profundidade Documento de alto nível com detalhes essenciais do projeto e autorização Breve e focado, oferecendo uma visão geral dos principais pontos do projeto Prazo Criado no início do projeto para autorizar formalmente o projeto Normalmente, é criado no início da fase de iniciação do projeto para transmitir rapidamente os elementos essenciais do projeto Autoridade Concede aprovação formal e autoridade para prosseguir com o projeto Fornece um resumo para compreensão inicial; não concede autoridade formal Relevância Relevante durante todo o projeto como um documento de orientação Frequentemente usado nos estágios iniciais, menos central à medida que o projeto avança

Exemplos de Project Charter

Por fim, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de Project Charter para nos inspirarmos e começarmos a criar o seu.

Em primeiro lugar, aqui está um exemplo de documento de carta de projeto para um projeto de construção que busca construir um prédio de escritórios novo:

Project Charter: Greenfield Office Building Construction

Construção de um prédio de escritórios novo de 10 andares para aumentar a capacidade operacional e apoiar as metas de sustentabilidade.

**Visão e objetivos do projeto

Construir um espaço de escritórios que promova a eficiência operacional e obtenha a certificação LEED Gold. Finalizar o projeto em 18 meses e com um orçamento de US$ 25 milhões.

**Escopo do projeto

Inclusões: Preparação do local, fundação, estruturação, revestimento, ajuste interno, paisagismo e estacionamento

Exclusões: Aquisição de móveis e gerenciamento contínuo das instalações

**Principais partes interessadas

Patrocinador do projeto: Diretoria Executiva da XYZ Corporation

Gerente de projeto: David Smith

Arquiteto: ABC Design Architects

Empreiteiro geral: BuildRight Construction Inc.

**Riscos identificados do projeto

Atrasos relacionados ao clima

Possíveis excedentes de custo devido a condições inesperadas do local

**Orçamento do projeto

Total: US$ 25 milhões

Principais custos: Aquisição do local, materiais de construção, mão de obra, licenças

**Funções e responsabilidades da equipe do projeto

Gerente de projeto: Supervisionar a construção e gerenciar o orçamento e o cronograma

Arquiteto: Projetar o edifício e garantir a conformidade com os padrões LEED

Empreiteiro geral: Gerenciar as atividades de construção e as operações do local

**Cronograma e marcos do projeto

Data de início: 15 de janeiro de 2024

Data de conclusão: 15 de julho de 2025

Marcos: Preparação do local concluída até março de 2024, estrutura estrutural até julho de 2024, revestimento externo até dezembro de 2024, adaptação interna até abril de 2025, inspeção final e licença de ocupação até julho de 2025.

**Indicadores de desempenho para o sucesso

Obtenção da certificação LEED Gold

Conclusão em 18 meses com um orçamento de US$ 25 milhões

Vamos agora mudar um pouco o contexto e analisar um exemplo de carta de projeto de website para uma empresa.

**Termo de Abertura do Projeto: Desenvolvimento do site para a XYZ

Desenvolver um site novo e fácil de usar para a XYZ para melhorar sua presença on-line e o envolvimento do cliente.

**Visão e objetivos do projeto

Projetar e lançar um site responsivo e otimizado para SEO que melhore a experiência do usuário e aumente o tráfego da Web em 30% em seis meses - orçamento total: US$ 100.000.

**Escopo do projeto

Inclusões: Design do site, desenvolvimento, otimização de SEO, integração de conteúdo, teste de usuário e lançamento.

Exclusões: Manutenção pós-lançamento e atualizações de conteúdo

**Principais partes interessadas

Patrocinador do projeto: Diretor de Marketing da XYZ

Gerente de projeto: Jane Smith

Web designer: ABC Web Solutions

Especialista em SEO: SEO Pro Services

**Riscos identificados do projeto

Atrasos na entrega do conteúdo

Possíveis problemas de compatibilidade do site com os navegadores

**Orçamento do projeto

Total: US$ 100.000

Principais custos: Design, desenvolvimento, SEO, testes e despesas de lançamento

**Funções e responsabilidades da equipe do projeto

Gerente de projeto: Coordenar as tarefas do projeto e gerenciar o orçamento e o cronograma

Web designer: Criar o design do site e a interface do usuário

Desenvolvedor da Web: Desenvolver a funcionalidade do site e integrar o conteúdo

Especialista em SEO: Otimizar o site para mecanismos de pesquisa

**Cronograma e marcos do projeto

Data de início: 1º de fevereiro de 2024

Data de conclusão: 1º de agosto de 2024

Marcos: Aprovação do projeto até março de 2024, conclusão do desenvolvimento até junho de 2024, testes até julho de 2024 e lançamento até agosto de 2024.

**Indicadores de desempenho para o sucesso

Lançamento do site na data planejada

Obtenção de um aumento de 30% no tráfego da Web

Feedback positivo dos usuários e métricas de desempenho

Benefícios e possíveis desvantagens do Project Charters

A criação de um termo de abertura de projeto pode colocá-lo em ação para executar suas ideias. Aqui está uma rápida recapitulação de tudo o que ele pode ajudá-lo a realizar:

Esclarecimento das metas e do escopo do projeto: Ele fornece um documento escrito ao qual você pode recorrer como uma única fonte de verdade para as metas e o escopo do projeto. Isso facilita para a equipe e para os demais participantes entenderem o que é esperado e permanecerem no caminho certo

Ele fornece um documento escrito ao qual você pode recorrer como uma única fonte de verdade para as metas e o escopo do projeto. Isso facilita para a equipe e para os demais participantes entenderem o que é esperado e permanecerem no caminho certo Funções e responsabilidades definidas: Ao definir claramente as funções e responsabilidades dos principais gerentes de projeto e líderes, você garante que as tarefas sejam facilmente rastreáveis e que os projetos sejam executados com coordenação e colaboração contínuas

Ao definir claramente as funções e responsabilidades dos principais gerentes de projeto e líderes, você garante que as tarefas sejam facilmente rastreáveis e que os projetos sejam executados com coordenação e colaboração contínuas Cronograma e orçamento claros: Estabelecer um cronograma e um orçamento bem definidos desde o início garante que o projeto seja fácil de gerenciar e acompanhar. Com essa clareza, você pode elaborar proativamente um plano de projeto de forma a atender ao orçamento e cumprir o prazo

Há muitas vantagens em criar uma carta de projeto; entretanto, ela não está livre de limitações. Aqui estão alguns problemas em potencial que podem surgir na criação de um plano de projeto:

Desalinhamento das partes interessadas: Caso o plano de ação do projeto não liste claramente todas as expectativas das partes interessadas, pode haver um desalinhamento de expectativas que pode levar a um conflito

Caso o plano de ação do projeto não liste claramente todas as expectativas das partes interessadas, pode haver um desalinhamento de expectativas que pode levar a um conflito Desvio de escopo: Um dos desafios mais comuns em torno do termo de abertura do projeto é a falta de definição adequada do escopo, o que pode fazer com que tarefas adicionais se arrastem, acabando por prejudicar os prazos e o orçamento

Um dos desafios mais comuns em torno do termo de abertura do projeto é a falta de definição adequada do escopo, o que pode fazer com que tarefas adicionais se arrastem, acabando por prejudicar os prazos e o orçamento Foco e desalinhamento da equipe: Às vezes, o termo de referência pode não fornecer uma visão geral das responsabilidades dos membros da equipe, o que pode gerar confusão e falta de foco, causando atrasos ou conflitos

Leve em conta essas limitações ao criar um /%href/ para garantir que seu planejamento, detalhamento e atribuição sejam infalíveis.

Elabore um Project Charter eficaz com o ClickUp

Um termo de abertura de projeto bem elaborado é um plano para tornar um projeto tranquilo, bem-sucedido e livre de confusão. Não se trata apenas de um documento de aprovação crucial, mas também de um recurso abrangente no qual as partes interessadas e a equipe do projeto confiam.

Ferramentas eficazes de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, ajudam a transformar ideias abstratas em um plano de projeto acionável com sua variedade de recursos e modelos de gerenciamento de projetos . Ele facilita a condução de seu projeto até a conclusão bem-sucedida, facilitando a colaboração em tempo real e a divisão de tarefas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para criar cartas de projeto abrangentes sem esforço.