Pytania dotyczące badania klientów pozwalające w pełni zrozumieć rynek i potencjał produktu

Załóżmy, że chcesz posadzić drzewo. Nie zrobiłbyś tego na pierwszym kawałku ziemi, na jaki natrafisz, prawda?

Najpierw przeprowadziłbyś badania — znalazłbyś żyzną i dobrze przepuszczalną glebę oraz wybrał lokalizację zapewniającą optymalne nasłonecznienie. To jedyny sposób, aby Twoje wysiłki związane z sadzeniem przyniosły owoce. 🍎

Podobnie nie stworzyłbyś produktu bez zbadania, na jakie potrzeby klientów należy skierować cel. Działania związane z badaniem klientów lub produktów są niezbędne, jeśli chcesz, aby Twój produkt przyniósł owoce, tj. zapewnił wartość potencjalnym klientom oraz osiągnął powodzenie finansowe i rynkowe.

Jako menedżer produktu, sposób, w jaki podchodzisz do wywiadów z klientami, może pomóc Ci w podjęciu właściwych decyzji biznesowych. Musisz zadawać właściwe pytania, aby uzyskać informacje kluczowe dla kształtowania Twojego produktu.

W tym artykule udostępnimy nasze sprawdzone pytania do badania potrzeb klientów, które pomogą stworzyć nowe produkty lub zmodyfikować istniejące rozwiązania. Znajdziesz tu również wskazówki i narzędzia, które pomogą uczynić proces badania potrzeb klientów skutecznym i wydajnym.

Czym są pytania służące do badania potrzeb klientów?

Pytania dotyczące badania potrzeb klientów to pytania, które zadajesz klientom, aby odkryć i zrozumieć ich potrzeby — zwłaszcza te, które nie zostały jeszcze zaspokojone. Każda niezaspokojona potrzeba nazywana jest punktem newralgicznym.

Słabe punkty pomagają zespołom produktowym zweryfikować swoje założenia dotyczące rynku, oszacować profil pierwszych użytkowników produktu oraz skupić się na tworzeniu czegoś, co jest zarówno użyteczne, jak i dobrze odbierane. 💗

Badanie potrzeb klientów: koncepcja i proces

Poznawanie klientów to proces, który pozwala lepiej zrozumieć docelowych odbiorców, aby stworzyć produkt, który najlepiej im służy, zwiększa zaangażowanie i dobrze się sprzedaje.

Zazwyczaj proces ten rozpoczyna się od stworzenia persony użytkownika przedstawiającej konkretną grupę demograficzną oraz jej istotne potrzeby funkcjonalne i psychologiczne. Następnie wykorzystuje się pytania badawcze do zebrania informacji od rzeczywistych nabywców i stopniowego dopracowywania persony. W większości przypadków dane te są udostępniane zespołom programistów pracującym nad produktem.

Proces poznawania klientów nie kończy się jednak wraz z wprowadzeniem produktu na rynek, ponieważ potrzeby klientów zmieniają się z biegiem czasu. Musisz korzystać z narzędzi analitycznych, aby gromadzić w czasie rzeczywistym informacje na temat zachowań klientów i odpowiednio dostosowywać produkt, aby ich zatrzymać.

Wskazówka: Skorzystaj z bezpłatnych szablonów ClickUp, aby uprościć procesy badania klientów lub produktów.

Możesz na przykład skorzystać z szablonu formularza kontaktowego ClickUp, aby gromadzić i porządkować odpowiedzi z badań rynkowych i ankiet w jednym miejscu.

Skorzystaj z szablonu formularza kontaktowego ClickUp, aby uzyskać informacje na temat problemów i potrzeb klientów

Związek między badaniem klientów a badaniem produktu

Badanie klientów i produktów to ściśle powiązane ze sobą koncepcje, ale mają one różne cele.

Podczas gdy celem badania klientów jest zrozumienie niezaspokojonych potrzeb grupy docelowej, badanie produktu polega na zidentyfikowaniu produktu, który te potrzeby zaspokaja. Skupia się ono również na tym, jak to zrobić — na metodach, które należy zastosować, aby opracować lub zmodyfikować produkt i zapewnić jego aktualność.

Typowe metody badania potrzeb klientów

Możesz zdobyć informacje o klientach na wiele sposobów:

Bezpośrednio od klientów : Prowadź rejestr problemów klientów poprzez: Przeprowadzanie bezpośrednich wywiadów z klientami indywidualnymi oraz grupami fokusowymi Dystrybucja formularzy opinii online, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców Wykorzystanie monitoringu mediów społecznościowych do śledzenia dyskusji online na temat Twojego produktu

Poprzez analizę wewnętrzną : poproś o spostrzeżenia zespoły sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta, którzy na co dzień mają kontakt z klientami

Dzięki analizie produktów : Wiele : Wiele narzędzi do zarządzania produktami zawiera funkcje, takie jak nagrania sesji i mapy cieplne, które pomagają wizualizować ścieżki klientów , prowadzić śledzenie wzorców użytkowania i wykrywać problematyczne obszary

Poprzez analizę konkurencji i trendów branżowych: Dowiedz się, co robią Twoi główni konkurenci i liderzy branży oraz dlaczego. Staraj się zapewnić taką samą (lub większą) wartość i wymyśl sposoby na wykorzystanie ich słabości

Pytania ekspertów dotyczące badania potrzeb klientów, które warto zadać

W poniższych czterech sekcjach zaproponujemy kilka pytań zalecanych przez ekspertów, które możesz zadać potencjalnym klientom (osobiście lub online), aby lepiej zrozumieć ich bolączki. Możesz modyfikować te pytania, dostosowując je do konkretnego produktu lub grupy docelowej.

1. Pytania dotyczące bolączek klientów, pełnionych przez nich ról i codziennych zadań

Zadaj te pytania otwarte, aby sprawdzić, w jaki sposób Twój produkt może być przydatny dla klienta:

Czym się obecnie zajmujesz i jakie są Twoje główne zadania?: Odpowiedź na to kluczowe pytanie będzie wytyczać kierunek koncepcji i Odpowiedź na to kluczowe pytanie będzie wytyczać kierunek koncepcji i rozwoju Twojego produktu . Ujawnia ona kontekst, w którym produkt będzie najczęściej używany

Jakie są obecnie Twoje największe bolączki?: Obecne trudności klienta wskazują, gdzie istniejące produkty mają braki. Twój produkt powinien w idealnym przypadku rozwiązywać właśnie te konkretne problemy

Jakie są największe wyzwania, z którymi spotykasz się podczas wykonywania swojej pracy?: Chociaż pytanie to jest podobne do poprzedniego, może ujawnić problemy, które nie są od razu widoczne, pomagając w tworzeniu kompleksowych rozwiązań

2. Pytania dotyczące istniejących rozwiązań

Aby zrozumieć produkty, z którymi konkurujesz, zadaj następujące pytania:

Jakich narzędzi używasz obecnie do rozwiązywania problemów związanych z Twoją pracą?: Dzięki temu pytaniu możesz zidentyfikować swoich największych konkurentów. Twoim celem jest albo uzupełnienie istniejących narzędzi, albo prześcignięcie ich poprzez zapewnienie bardziej optymalnego rozwiązania

Co Ci się nie podoba w rozwiązaniach, z których korzystałeś?: Odpowiedź na to pytanie wskaże słabe strony Twojej konkurencji. Dowiesz się, na jakie błędy należy uważać i na jakie nowe, obiecujące funkcje zwrócić uwagę podczas Odpowiedź na to pytanie wskaże słabe strony Twojej konkurencji. Dowiesz się, na jakie błędy należy uważać i na jakie nowe, obiecujące funkcje zwrócić uwagę podczas projektowania swojego produktu

3. Pytania dotyczące postrzegania produktu przez użytkownika

Gdy produkt będzie gotowy do wersji próbnej, skorzystaj z poniższych pytań, aby zebrać wstępne opinie:

Jak łatwy w obsłudze jest ten produkt?: Intuicyjność i dostępność to pierwsze kryteria, które oceniają użytkownicy. Jeśli Twój produkt nie jest przyjazny dla użytkownika, więcej osób zniechęci się do jego wypróbowania, niezależnie od liczby lub jakości jego funkcji

Czy są jakieś nowe funkcje, które chciałbyś, aby ten produkt posiadał?: To pytanie pozwala zidentyfikować funkcje, które mogły zostać pominięte, lub dodatkowe funkcje, które warto uwzględnić

Gdybyś mógł zmienić cokolwiek w tym produkcie, co by to było?: Zapytaj, jakie funkcje klienci lub konkretna grupa klientów chcieliby zmodyfikować, i zanotuj powód niedogodności

4. Pytania pozwalające uzyskać inne cenne spostrzeżenia

Skorzystaj z poniższych pytań, aby uzyskać bardziej szczegółowe opinie na temat swojego produktu:

Jak bardzo prawdopodobne jest, że poleciłbyś ten produkt współpracownikowi lub znajomemu?: To pytanie pozwala określić poziom zadowolenia użytkownika

Czy przed zakupem tego produktu wypróbowałeś jakieś alternatywne rozwiązania?: Zrozum, co wyróżnia Twój produkt na tle innych i co skłoniło użytkownika do wyboru właśnie go. Pozwala to również poznać kryteria, według których przeciętny użytkownik ocenia produkty w tej branży

Czy są jakieś funkcje, z których nie korzystasz?: Twój produkt powinien być kompleksowy, ale jednocześnie prosty. Jeśli dana funkcja nie wnosi wartości, należy ją zmodyfikować lub usunąć. Należy jednak zachować ostrożność. Czasami pierwotną przyczyną problemu nie jest sama funkcja, ale sposób jej wdrażania. W takim przypadku wystarczy zapewnić większe wsparcie nowym użytkownikom produktu

Czy jest coś, co mogłoby sprawić, że przestałbyś korzystać z produktu?: To pytanie jest cenne, ponieważ wskazuje sygnały ostrzegawcze, na które należy zwrócić uwagę. Pozwala wykryć i rozwiązać potencjalne problemy, zanim jeszcze się pojawią

Kiedy przeprowadzać wywiady w ramach badania potrzeb klientów

Pytania dotyczące badania potrzeb klientów powinny być zadawane przez cały cykl rozwoju produktu. Ponieważ rynek jest dynamiczny, a na preferencje klientów może wpływać wiele nieprzewidzianych zmiennych, kluczowe znaczenie ma ciągła ocena ich opinii i podejmowanie wysiłków mających na celu ulepszanie produktu.

Na etapie przed wprowadzeniem produktu na rynek sformułuj hipotezy dotyczące potrzeb celowych klientów — pytania do wywiadów z klientami, które omówiliśmy wcześniej, służą do weryfikacji tych hipotez.

Gdy już wiesz, na czym się skupić podczas projektowania produktu, przejdź do tworzenia prototypu. Ponownie poproś klientów o opinię, gdy stworzysz wczesną wersję produktu. Proces ten pozwala zrozumieć, czy produkt rozwiązuje ich problemy, a także czy wygląda i działa tak, jak powinien.

Po wprowadzeniu produktu na rynek celem tych pytań jest dostarczenie wskazówek dotyczących optymalizacji produktu i powodzenia klienta. Możesz:

Dopracuj funkcje i wrażenia użytkownika

Zwróć uwagę na aktualne problemy, które mogły Ci wcześniej umknąć

Zajmij się wyzwaniami związanymi z użytkowaniem, które pojawiły się w międzyczasie

Właściwe badanie klientów ułatwi również proces segmentacji. Będziesz w stanie zidentyfikować lukratywne segmenty użytkowników, aby wdrożyć niestandardową strategię cenową lub zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia.

Jeśli projektujesz i optymalizujesz swój produkt z myślą o klientach, zapewnisz ciągłą zgodność produktu z rynkiem oraz satysfakcję klientów. Stworzysz również podstawy do skutecznego marketingu produktu i rozkręcisz marketing szeptany. 🗣️

Możesz zwiększyć efektywność gromadzenia i analizy danych o klientach, korzystając z odpowiednich narzędzi, takich jak:

Narzędzia te pozwalają nawiązać kontakt z klientami, zaplanować wywiady i przeprowadzić je. Chociaż w przypadku wywiadów z klientami preferowane są rozmowy osobiste, nie zawsze są one możliwe, więc wideo-konferencje są najlepszym rozwiązaniem zastępczym. 📹

Ankiety, formularze i kwestionariusze

Jeśli chcesz zebrać duże ilości danych o klientach, możesz to zrobić online za pomocą narzędzi do ankiet i kwestionariuszy lub przeprowadzać dystrybucję ankiet podczas wydarzeń branżowych.

Narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych pozwalają śledzić kanały społecznościowe pod kątem wzmianek o Twoim produkcie lub firmie, oceniać postrzeganie marki przez opinię publiczną oraz szybko reagować na pochwały i zgłaszane obawy.

Oprogramowanie CRM służy jako hub, w którym można przechowywać i zarządzać wszystkimi zebranymi danymi klientów, w tym:

Dane kontaktowe

Historia zakupów

Opinie użytkowników

Skargi

Badanie potrzeb klientów to złożony i zbiorowy wysiłek. Koordynuj wszystkie zadania związane z tym procesem w zespołach produktowych i marketingowych za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami. Takie narzędzia pomagają usprawnić cykl pracy, dotrzymać terminów i prowadzić śledzenie postępów.

Co zrobić, a czego nie robić podczas badania potrzeb klientów

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby jak najlepiej wykorzystać swój wysiłek związany z badaniem potrzeb klientów.

CO DO ZROBienia: Przygotuj i udokumentuj Wszystko

Miej jasny cel, gdy kontaktujesz się z klientami, aby dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Starannie przygotuj listę pytań i trzymaj się jej, aby nie marnować czasu rozmówców. ⌚

Podczas rozmowy zanotuj wszystkie istotne spostrzeżenia. Skrupulatnie uporządkuj zgromadzoną wiedzę, aby później mieć do niej łatwy dostęp.

DO ZROBIONA: Niech rozmowa przebiega w przyjaznej atmosferze

Podczas osobistych rozmów z klientami zachowuj się przyjaźnie. Uśmiechnij się i przełam początkowe napięcie, prowadząc swobodną rozmowę. Chociaż masz konkretny cel, rozmowa nie może sprawiać wrażenia przesłuchania dla klienta. Dzięki temu potencjalny klient będzie bardziej skłonny do otwartości i podzielenia się cennymi spostrzeżeniami. 🤝

NIE: Bój się odrzucenia

Słyszenie negatywnych opinii na temat pomysłu na produkt jest bolesne, ale gdy klienci narzekają, słuchaj uważnie ich problemów.

Pomyśl o tym w ten sposób — jeśli Twoje założenia były błędne, lepiej dowiedzieć się o tym na wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie zainwestowałeś znacznej ilości czasu, pieniędzy i wysiłku w rozwój produktu i kampanie marketingowe.

NIE: Nie ujawniaj zbyt wielu informacji podczas rozmowy

Nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących celu wywiadu. Na przykład: Nasi menedżerowie produktu wykorzystają Państwa odpowiedzi do opracowania nowej aplikacji.

Nadmiar informacji może sprawić, że klient poczuje się przytłoczony i nieswojo, co może spowodować, że odmówi udostępniania szczerych opinii.

