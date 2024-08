10 najlepszych programów do analizy predykcyjnej do podejmowania decyzji opartych na danych

Business zawsze był ryzykowną sprawą, placem zabaw dla śmiałków. I choć wszystko - od szlaków handlowych i przepisów prawnych po całe branże - zmieniało się z biegiem czasu, element ryzyka pozostał ten sam. Po prostu nie wiemy, co przyniesie przyszłość i musimy brać pod uwagę tę niepewność do zrobienia.

Jednak nowe rozwiązania w zakresie oprogramowania do analizy predykcyjnej wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) do przewidywania wszystkiego, od popytu konsumenckiego i wydajności siły roboczej po nieprzewidziane wydarzenia gospodarcze. Te spostrzeżenia pozwalają Business podejmować decyzje w oparciu o dane historyczne i trendy, eliminując część nieodłącznego ryzyka. 🌝

W tym artykule przyjrzymy się 10 najlepszym programom do analizy predykcyjnej, które można wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji i zarządzania ryzykiem. Zaczynajmy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do analizy predykcyjnej?

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do analizy predykcyjnej:

Wykrywanie anomalii: Narzędzie analityczne powinno być w stanie automatycznie wykrywać anomalie danych (tj. wyjątki i nietypowe wzorce) przed utworzeniem modelu predykcyjnego lub prognozy Wizualizacja danych: Oprogramowanie powinno być również w stanie wizualnie przedstawić dane prognozy i przewidywania w celu łatwiejszej analizy i zrozumienia Możliwości symulacji: Powinno umożliwiać symulację scenariuszy "co jeśli" i budowanie na ich podstawie modeli predykcyjnych Wdrożenie w chmurze: Wdrożenie oprogramowania biznesowego w chmurze znacznie zwiększa elastyczność i skalowalność organizacji, ponieważ nie wymaga takiej konserwacji i inwestycji, jak instalacja lokalna Dostęp mobilny: Oprogramowanie powinno dostarczać aplikacje na iOS i Androida, abyś mógł uzyskać dostęp do swoich analiz predykcyjnych i prognoz w podróży Bezpieczeństwo: Narzędzie do analizy predykcyjnej musi chronić wrażliwe dane biznesowe przed wścibskimi spojrzeniami

10 najlepszych programów do analityki predykcyjnej do wykorzystania w 2024 roku

Ponieważ rynek jest zalany narzędziami do analizy predykcyjnej, znalezienie tego, które odpowiada Twoim potrzebom, jest często zadaniem herkulesowym. Na szczęście zrobiliśmy to za ciebie i przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do analizy predykcyjnej, które pozwalają wykorzystać dane do wykrywania cennych trendów i wzorców. 🤓

1. SAP Analytics Cloud

Via: SAP Analytics Cloud SAP Analytics Cloud pomaga przedsiębiorstwom w planowaniu, budżetowaniu i prognozie, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych aplikacji dla każdej funkcji. Funkcja planowania scenariuszowego umożliwia tworzenie budżetów i planów w oparciu o symulowane scenariusze.

Dzięki funkcjom współpracy można omawiać plany z członkami Teams. Potężne funkcje wizualizacji danych ułatwiają zrozumienie scenariuszy i planów. 📈

Wreszcie, ma również gotową zawartość biznesową opartą na różnych najlepszych praktykach. Zawartość ta służy jako

szablon podejmowania decyzji

lub punkt wyjścia do planowania scenariuszy, przyspieszając w ten sposób tempo tworzenia planów i prognoz.

Najlepsze funkcje SAP Analytics Cloud

Integracja z innymi rozwiązaniami SAP w celu pobierania danych

Planowanie predykcyjne z wykorzystaniem scenariuszy what-if

Wizualizacja danych

Rozwiązanie oparte na chmurze

Gotowa zawartość biznesowa do planowania scenariuszy

Limity SAP Analytics Cloud

Czasami prezentacja danych nie jest odpowiednio podsumowana

Ładowanie modeli na żywo może zająć trochę czasu

Cennik SAP Analytics Cloud

Business Intelligence: 31,5 USD/miesiąc za użytkownika

31,5 USD/miesiąc za użytkownika Planowanie: Na żądanie

Oceny i recenzje SAP Analytics Cloud

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

2. Amazon QuickSight

Via: Amazon QuickSight Amazon QuickSight to platforma analityki biznesowej, która jest częścią parasola Amazon Web Services (AWS). Jej funkcja analizy predykcyjnej pozwala tworzyć prognozy w oparciu o wiele scenariuszy typu "co by było, gdyby" i jest na tyle inteligentna, że automatycznie wyklucza anomalie danych. 📉

Wygenerowane prognozy można również nanieść na dowolny wykres, który można osadzić w analizach. Analizy z prognozami można następnie wyświetlać na niestandardowych wykresach

pulpitach projektów

jeśli chcesz je stale monitorować.

Kolejną ważną cechą Amazon QuickSight jest funkcja o nazwie Q,, która odnosi się do wsparcia zapytań w języku naturalnym (NLQ). Funkcja Q umożliwia pobieranie z platformy informacji opartych na danych poprzez zadawanie pytań, tak jak zadaje się je człowiekowi.

Najlepsze funkcje Amazon QuickSight

Oparta na chmurze, wysoce skalowalna platforma

Unikalny model płatności za sesję

aplikacje mobilne iOS i Android umożliwiające dostęp do prognozy w podróży

Wsparcie dla zapytań w języku naturalnym (NLQ)

Obsługa niestandardowych domen

Limity Amazon QuickSight

Zarządzanie dużymi zbiorami danych może stanowić wyzwanie

Konektory nie są dostępne dla wielu źródeł danych

Cennik Amazon QuickSight

Dla autorów/adminów: $18/miesiąc

$18/miesiąc Dla autorów/adminów z Q: $28/miesiąc

$28/miesiąc Dla czytelników: $0.30/sesja, z maksymalnym limitem $5 miesięcznie

$0.30/sesja, z maksymalnym limitem $5 miesięcznie Dla czytelników z Q: $0.30/sesja z maksymalnym limitem $10 miesięcznie

*Ceny dla autorów/administratorów odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Amazon QuickSight

G2: 4.2/5 (280+ recenzji)

4.2/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

3. Oracle Analytics

Via: Oracle Analytics Oracle Analytics wyróżnia się wśród narzędzi do analizy predykcyjnej, ponieważ można go wdrożyć na trzy sposoby: w chmurze, on-premise, lub w sposób hybrydowy (tj. chmura + on-premise). Umożliwia tworzenie i trenowanie własnych modeli predykcyjnych przy użyciu różnych algorytmów uczenia maszynowego wbudowanych w platformę.

Platforma posiada również bogate funkcje wizualizacji danych. Możesz tworzyć niestandardowe pulpity z wykresami, mapami cieplnymi, niestandardowymi mapami obrazów i 42 innymi typami elementów wizualnych, aby zobaczyć swoje prognozy tak, jak chcesz. 📊

Najlepsze funkcje Oracle Analytics

45 różnych wizualizacji danych

Trenuj własne modele predykcyjne

Integracja z aplikacjami Microsoft Azure i Google Cloud

Wiele opcji wdrażania

API do osadzania Oracle Analytics w aplikacjach

Limity Oracle Analytics

Czas wdrożenia jest nieco dłuższy

Czas odpowiedzi może być czasami wolniejszy

Ceny Oracle Analytics

Professional: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: $80/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Oracle Analytics

G2: 4/5 (ponad 250 recenzji)

4/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4. Adobe Analytics

Via: Adobe Analytics Adobe Analytics jest częścią pakietu narzędzi marketingowych i analityki internetowej Adobe Experience Cloud. W związku z tym jego funkcja analizy predykcyjnej jest naturalnie ukierunkowana bardziej na

kampanie marketingowe

i Teams. Może pobierać dane ze wszystkich połączonych źródeł ruchu niestandardowego i źródeł analitycznych, a następnie przetwarzać je za pomocą modeli predykcyjnych, aby zapewnić użyteczny wgląd w kampanie marketingowe.

Funkcja Contribution Analysis platformy pomaga zrozumieć wpływ różnych czynników na nieprzewidziane i nieprzewidywalne wydarzenia, takie jak nieoczekiwany wzrost ruchu. Z kolei funkcja Inteligentnych alertów powiadamia o wykrytych anomaliach i innych krytycznych czynnikach.

Wreszcie, Adobe Analytics

intuicyjne pulpity

ułatwiają analizę wszystkich danych i spostrzeżeń generowanych i prezentowanych przez platformę.

Najlepsze funkcje Adobe Analytics

Intuicyjny interfejs użytkownika z pulpitami

Wykrywanie anomalii

Analiza wkładu

Inteligentne alerty

Aplikacje mobilne zapewniające dostęp w podróży

Limity Adobe Analytics

Może analizować i przewidywać tylko dane związane z marketingiem i sprzedażą

Stosunkowo drogie dla małych Businessów

Cennik Adobe Analytics

Dostępne na żądanie

Oceny i recenzje Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (ponad 900 recenzji)

4.1/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

5. IBM Cognos Analytics

Via: IBM IBM posiada wiele rozwiązań analitycznych zaspokajających różne potrzeby biznesowe, a Cognos Analytics jest jednym z nich. Dzięki połączeniu analityki predykcyjnej i AI, narzędzie to jest tak bogate i wyrafinowane w funkcje, jak i łatwe w użyciu. Asystent zapytań w języku naturalnym pozwala generować wykresy prognozy i inne wizualizacje, po prostu o nie pytając.

Dane można importować zarówno z lokalnych, jak i opartych na chmurze źródeł danych. Dzięki przygotowaniu danych wspomaganemu przez AI, zbiory danych są oczyszczane z anomalii i przygotowywane do łatwego szkolenia modeli i analiz.

Wreszcie, dynamiczne, interaktywne pulpity pozwalają nawet pięciu użytkownikom na jednoczesny dostęp do prognoz. Prognozy i wizualizacje wyświetlane na pulpicie można również udostępniać członkom zespołu za pośrednictwem poczty e-mail lub Slack.

Najlepsze funkcje IBM Cognos Analytics

Asystent danych oparty na AI

Bogaty wizualizacje danych

Dynamiczne, interaktywne pulpity z funkcją łatwego udostępniania

Wdrożenie w chmurze

Aplikacje mobilne zapewniające łatwy dostęp

IBM Cognos Analytics limit

Integracja źródeł danych może być nieco skomplikowana

Opisy błędów nie są wystarczająco szczegółowe

Ceny IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Od 10 USD/miesiąc za użytkownika

Od 10 USD/miesiąc za użytkownika Cognos Analytics on Cloud Hosted i oprogramowanie Cognos Analytics: Dostępne na żądanie

Oceny i recenzje IBM Cognos Analytics

G2: 4/5 (ponad 350 recenzji)

4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 130 recenzji)

6. Alteryx

Via: Alteryx Alteryx to popularna platforma do analizy danych oferująca zakres narzędzi do manipulacji i analizy danych. Produktem specjalnie zaprojektowanym do automatyzacji przygotowywania danych i analizy predykcyjnej jest Alteryx Analytics Cloud, który oferuje możliwości analizy predykcyjnej dzięki rozwiązaniu Machine Learning.

Pierwszym krokiem jest przesłanie danych, które platforma ocenia w celu określenia stanu danych i wykrycia anomalii. Jeśli stan danych nie jest zadowalający, Alteryx może zasugerować ulepszenia. 💊

Przygotowane dane są następnie analizowane w celu wykrycia ukrytych wzorców lub korelacji między różnymi kolumnami w zestawie danych. Można wybrać kolumnę celu, dla której mają zostać wykonane prognozy, a Alteryx automatycznie zasugeruje odpowiednie metody uczenia maszynowego dla danego modelu. Następnie generowanych jest wiele modeli predykcyjnych w oparciu o wybraną metodę.

Po uruchomieniu modelu proces modelowania zostaje zakończony. Przed wyeksportowaniem lub wdrożeniem modelu w Alteryx można ocenić jego wydajność na danych wstrzymanych lub symulowanych scenariuszach "co jeśli".

Najlepsze funkcje Alteryx

Wyniki kondycji danych i sugestie dotyczące przygotowania danych

Przydatne wizualizacje pozwalające zrozumieć wgląd w dane

Wyniki dokładności modelu

Ocena wydajności modelu

Symulowane scenariusze "co jeśli

Eksport modeli jako wizualizacje lub skrypty

Limity Alteryx

Importowanie danych może być powolne

Drogie w porównaniu z alternatywami

Cennik Alteryx

Designer Cloud : Zaczyna się od $4,950

: Zaczyna się od $4,950 Designer Pulpit: $5,195

Rozwiązanie Machine Learning, które zawiera funkcję modelowania predykcyjnego, jest sprzedawane oddzielnie jako dodatek - cena dostępna tylko na życzenie

Alteryx oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (450+ recenzji)

4.6/5 (450+ recenzji) TrustRadius: 9.1/10 (ponad 330 recenzji)

7. IBM Watson Studio

Via: IBM IBM Watson Studio jest częścią tego samego pakietu IBM Analytics Suite, który obejmuje innego kandydata na tej liście, Cognos Analytics. Jest to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do budowania wszelkiego rodzaju modeli AI, w tym modeli analityki predykcyjnej. Jego funkcja uczenia maszynowego automatycznie odkrywa ukryte wzorce i korelacje w danych. Jednocześnie automatyzacja walidacji danych pomaga zminimalizować ryzyko poprzez wykrywanie anomalii. 🙃

Wizualny interfejs modelowania Watson Studio typu "przeciągnij i upuść" pozwala zaprojektować przepływ pracy modelu w środowisku bez użycia kodu. Wsparcie dla przetwarzania języka naturalnego ułatwia opisanie tego, co ma być zrobione przez model analizy predykcyjnej, znacznie zwiększając szybkość i dokładność tworzenia nowych modeli.

Do środowiska Watson Studio można również importować modele utworzone na innych platformach AI, co ułatwia zarządzanie nimi. Dzięki integracji Rest API z różnymi środowiskami w chmurze, modele utworzone w Watson Studio można przesyłać do aplikacji hostowanych na innych platformach w chmurze.

Najlepsze funkcje IBM Watson Studio

Wsparcie dla przetwarzania języka naturalnego (NLP)

Wizualny interfejs modelowania typu "przeciągnij i upuść

Wsparcie importu i eksportu modeli predykcyjnych

Tworzenie bez użycia kodu

Monitorowanie modelu w celu optymalizacji wydajności

Limity IBM Watson Studio

Korzystanie z narzędzi open-source czasami wymaga użycia wielu okien

Początkowe ustawienia mogą być skomplikowane

Ceny IBM Watson Studio

Lite: Free

Free Professional: $1.02/jednostka obciążenia na godzinę

Oceny i recenzje IBM Watson Studio

G2: 4,2/5 (ponad 160 recenzji)

4,2/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 5/5 (poniżej 5 recenzji)

8. Altair

Via: Altair Altair jest dostawcą analityki predykcyjnej za pośrednictwem Altair Knowledge Studio, ale funkcja ta jest również zawarta w kompleksowej platformie Altair One. Jej kluczowym wyróżnikiem jest opatentowana technologia Strategy Trees, która pozwala łączyć wiedzę biznesową z wynikami modelowania predykcyjnego w celu budowania modeli preskryptywnych.

Innymi słowy, platforma pozwala zdefiniować, zgodnie z doświadczeniem i wiedzą, co model ma zrobić w różnych scenariuszach. Posiada również interfejs oparty na kreatorze, który prowadzi użytkownika przez całą podróż tworzenia modelu oraz wizualny kreator przepływu pracy do projektowania przepływu pracy modelu.

Po wygenerowaniu modelu można go wdrożyć na platformie Altair lub wyeksportować jako kod do wdrożenia na innych platformach.

Najlepsze funkcje Altair

Technologia Strategy Trees do analizy predykcyjnej i preskryptywnej

Dane powstania modelu oparte na kreatorze

Przeciągnij i upuść kreator cyklu pracy

Eksport modeli do wdrożenia na innych platformach

Limity Altair

Interfejs nie należy do najbardziej dopracowanych

Nie integruje się ze wszystkimi głównymi platformami w chmurze

Ceny Altair

Dostępne na żądanie

Oceny i recenzje Altair

G2: 4.8/5 (poniżej 5 recenzji)

4.8/5 (poniżej 5 recenzji) Gartner: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

9. Databricks

Via: Databricks Databricks to platforma analizy danych, która łączy dane i

Narzędzia AI

aby dostarczyć rozwiązanie, które może być wykorzystywane w wielu scenariuszach, w tym do opracowywania modeli analizy predykcyjnej.

Chociaż Databricks nie ma natywnych algorytmów analizy predykcyjnej i innych wymaganych możliwości, integruje się z innymi bibliotekami uczenia maszynowego (np. Apache Spark MLlib) i frameworkami (np. MLflow), aby zapewnić dostawcom platformę do tworzenia modeli analizy predykcyjnej.

Niektóre z kluczowych funkcji obejmują Notebooki, które umożliwiają eksploracyjną analizę danych w sposób wizualizowany, oraz wsparcie NLP, które pozwala budować modele predykcyjne poprzez dostarczanie instrukcji w języku naturalnym. Ponadto może integrować się ze wszystkimi popularnymi środowiskami w chmurze, a nawet wieloma aplikacjami i usługami biznesowymi opartymi na chmurze.

Najlepsze funkcje Databricks

Wsparcie NLP

Notebooki

Wizualizacja danych

Integracja ze wszystkimi platformami w chmurze

Funkcje współpracy umożliwiające pracę z członkami zespołu

Limity Databricks

Analityka predykcyjna nie jest funkcją natywną

Brak funkcji "przeciągnij i upuść" do modelowania

Ceny Databricks

Jobs: Zaczyna się od $0.07/jednostkę bazy danych (DBU)

Zaczyna się od $0.07/jednostkę bazy danych (DBU) Tabela Delta Live: Zaczyna się od $0.20/DBU

Zaczyna się od $0.20/DBU Databricks SQL: Zaczyna się od $0.22/DBU

Zaczyna się od $0.22/DBU All Purpose Commute for Interactive Workload: Od 0,40 USD/DBU

Od 0,40 USD/DBU Bezserwerowe wnioskowanie w czasie rzeczywistym: Od 0,07 USD/DBU

Databricks oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

4.5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

10. Tableau

Via: Tableau Tableau to potężna platforma do wizualizacji i analizy danych, która wykorzystuje modele regresji liniowej do generowania prognoz i odkrywania ukrytych wzorców w danych.

Tworzenie modelu predykcyjnego jest dość prostym, trzyetapowym procesem, który obejmuje:

Zaimportowanie i przygotowanie danych za pomocą Tableau Prep Builder Wybór predyktora (tj. pola ze zbioru danych), który może być analizowany w celu przewidywania celu Wybór odpowiedniej tabeli lub funkcji w zależności od potrzeb

Po zakończeniu tych trzech kroków, Tableau samodzielnie zbuduje model predykcyjny. 🏗️

Tableau zaspokaja potrzeby zarówno użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych. Ci pierwsi mogą wprowadzić składnię żądanego modelu bezpośrednio w celu jego zbudowania. Dla tych drugich dostępnych jest wiele

opcji wizualizacji danych

i przepływ pracy podobny do kreatora.

Najlepsze funkcje Tableau

Duża liczba opcji wizualizacji danych

Funkcje zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych

Prosty proces modelowania predykcyjnego składający się z trzech kroków

Pulpity w czasie rzeczywistym

Zaawansowane funkcje współpracy

Limity Tableau

Krzywa uczenia się jest nieco stroma

Czasami może działać wolno

Ceny Tableau

Dostępne na życzenie

Tableau oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 100 recenzji)

Inne narzędzia analityczne

Platformy z funkcją analizy predykcyjnej i modelowania pozwalają spojrzeć w przeszłość, aby przewidzieć przyszłość. Platformy te mogą jednak okazać się niewystarczające, jeśli chodzi o wizualizację wygenerowanych prognoz i przewidywań lub pełne wykorzystanie ich w pracy. W tym miejscu z pomocą przychodzi platforma taka jak ClickUp.

#

ClickUp

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp to wydajna platforma do zarządzania pracą 360°, która jest wyposażona w mocny

narzędzia do wizualizacji danych

aby pomóc Ci zrozumieć prognozy wykonane przez Twój model predykcyjny. Dzięki niestandardowym pulpitom, dziesiątkom typów wykresów i unikalnemu

narzędzia do raportowania

i szablonów, ClickUp sprawia, że Twoje prognozy są zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu i interesariuszy.

Może integrować się z dowolnymi narzędziami do analizy predykcyjnej, w tym z platformami wymienionymi na powyższej liście, aby pobierać i wizualizować z nich dane.

Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp może pomóc w radzeniu sobie z danymi analityki predykcyjnej.

Pulpity i szablony ClickUp

The

Pulpity ClickUp

funkcja pozwala na ustawienie oszałamiających, dynamicznych i w pełni dostosowanych centrów kontroli z

Niestandardowe karty

używając wybranych przez siebie danych. Dane wyświetlane na kartach są aktualizowane w czasie rzeczywistym i można je udostępniać członkom zespołu, aby mogli łatwo zobaczyć, jak pewne rzeczy zmienią się w najbliższej przyszłości. 🔮

Na przykład, można utworzyć pulpit pokazujący dane prognozy popytu i udostępniać go członkom zespołu produkcyjnego, aby wiedzieli, kiedy spodziewać się potencjalnego wzrostu popytu.

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

ClickUp oferuje również wstępnie zaprojektowane, ale całkowicie zakończone szablony do analizy. Wykorzystaj je do tworzenia kompleksowych raportów dla danych pobieranych z aplikacji do analizy predykcyjnej. Raporty mogą być bez wysiłku udostępniane członkom zespołu lub interesariuszom w interfejsie ClickUp, oszczędzając mnóstwo czasu.

Polecamy

Szablon raportu z analizy danych ClickUp

aby szybko stworzyć profesjonalny raport dla inwestorów, podkreślający wzrost w danym roku podatkowym i przyszłe prognozy wzrostu w oparciu o dane historyczne.

Jeśli jesteś marketerem, możesz skorzystać z szablonu

Szablon raportowania ClickUp Analytics

aby przedstawić różne aspekty ruchu na stronie liderowi zespołu lub kierownictwu.

Szablon raportu z analizy danych może pomóc w szybkim i łatwym organizowaniu i prezentowaniu spostrzeżeń dotyczących danych.

ClickUp najlepsze funkcje

Intuicyjne i w pełni konfigurowalne pulpity

Szablony raportowania i analizy danych

Dziesiątki wykresów i opcji wizualizacji danych

Mapy myśli wsparcie mapowanie procesów

Różne narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym

Integruje się ze wszystkimi narzędziami do analizy predykcyjnej

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Możliwość połączenia raportów i pulpitów z projektami

ClickUp AI do generowania raportów na żądanie lub ich podsumowania

Limity ClickUp

Brak natywnej funkcji modelowania predykcyjnego lub analizy predykcyjnej

Krzywa uczenia się może być długa dla większości użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik dostępny na żądanie

wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Wykorzystaj moc analityki predykcyjnej lepiej dzięki ClickUp

Narzędzia do analityki predykcyjnej pomagają firmom podnieść ich konkurencyjność

zarządzanie ryzykiem

gra. Eliminując domysły i uprzedzenia nieodłącznie związane z ludzką naturą, pozwalają na planowanie i działanie w oparciu o przewidywania. Prowadzi to do zwiększenia odporności na nieprzewidziane wydarzenia i

zwiększa wydajność

i wydajność. ⏩

Jeśli chcesz mieć pewność, że w pełni wykorzystujesz zaawansowaną analitykę, skorzystaj z pomocy kompleksowej platformy do zarządzania wydajnością i projektami, takiej jak ClickUp.

Uzyskaj całościowy przegląd swoich danych i prognoz dzięki pulpitom ClickUp lub skorzystaj z gotowych szablonów, aby tworzyć łatwe do zrozumienia raporty dla swoich interesariuszy. Zarejestruj się, aby rozpocząć odkrywanie już dziś! 🌸