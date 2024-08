10 najlepszych narzędzi Customer Insight do zrozumienia klientów w 2024 roku

naukowcy nie używają okularów do czytania do badania mikroorganizmów; używają mikroskopu. 🔬

Podobnie narzędzia customer insight są dla firm mikroskopami do analizy i zrozumienia złożonych zachowań klientów online.

Przykład: Kiedy ostatnio kupiłeś produkt online bez researchu? Nie pamiętasz, prawda?

Spędziłbyś czas sprawdzając stronę internetową firmy, czytając recenzje online, przewijając platformy mediów społecznościowych i posty marki oraz pytając znajomych przed dokonaniem zakupu.

Ta wielokanałowa podróż konsumencka stanowi wyzwanie dla firm, aby rozszyfrować, czego chcą ich klienci.

Narzędzia Customer Insight zbierają dane z różnych źródeł i umożliwiają firmom analizowanie psychologii klientów, rozmów społecznościowych, zachowań użytkowników i zachowań zakupowych online, aby zapewnić maksymalną satysfakcję klientów

Ponadto, dane klientów są zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Jest to mieszanka danych wewnętrznych i zewnętrznych zebranych z:

Recenzje

Ankiet online

Dane odwiedzających stronę internetową

Trendy konsumenckie i rynkowe

Aktywność zakupowa

Wywiady

Media społecznościowe

Lista jest długa, podobnie jak lista najlepszego oprogramowania do analizy konsumenckiej.

Aby pomóc Ci rozszyfrować zachowanie klientów i zebrać przydatne informacje z tych danych, przygotowaliśmy listę kluczowych funkcji, których należy szukać w oprogramowaniu do analizy klientów oraz 10 najlepszych programów do analizy konsumenckiej w 2024 r. wraz z ich funkcjami, wadami i funkcjami.

Dodatkowa wskazówka: Jest wyraźny zwycięzca.

Czego należy szukać w narzędziu Customer Insights?

Niestandardowe ankiety: Platforma przyspieszenia analizy konsumenckiej powinna umożliwiać dodanie logiki warunkowej i dostosowanie ankiety w oparciu o konkretne pytania w celu uzyskania odpowiedzi w trakcie podróży klienta

Platforma przyspieszenia analizy konsumenckiej powinna umożliwiać dodanie logiki warunkowej i dostosowanie ankiety w oparciu o konkretne pytania w celu uzyskania odpowiedzi w trakcie podróży klienta Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zwróć uwagę na interfejs użytkownika oprogramowania do analizy konsumenckiej. Wybierz narzędzie, które ma intuicyjne pulpity z łatwymi opcjami nawigacji

Zwróć uwagę na interfejs użytkownika oprogramowania do analizy konsumenckiej. Wybierz narzędzie, które ma intuicyjne pulpity z łatwymi opcjami nawigacji Wizualne informacje zwrotne: Najlepszeniestandardowe narzędzia customer insight zapewniają wizualny mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający widok odpowiedzi w łatwym do zrozumienia formacie

Najlepszeniestandardowe narzędzia customer insight zapewniają wizualny mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający widok odpowiedzi w łatwym do zrozumienia formacie Dostosowanie i elastyczność: Jeśli nie możesz dostosować narzędzia do analizy klientów do swojej branży, produktu, segmentów klientów i wskaźników KPI, będziesz miał trudności z uzyskaniem całościowego zrozumienia preferencji klientów

Jeśli nie możesz dostosować narzędzia do analizy klientów do swojej branży, produktu, segmentów klientów i wskaźników KPI, będziesz miał trudności z uzyskaniem całościowego zrozumienia preferencji klientów Skalowalność: Wraz z rozwojem biznesu, będą rosły również dane klientów. Jeśli oprogramowanie spowolni lub osiągnie swój limit podczas obsługi danych, spowolni to Twój biznes. Skoncentruj się na skalowalności oprogramowania, aby nie utrudniać operacji biznesowych w przyszłości

Wraz z rozwojem biznesu, będą rosły również dane klientów. Jeśli oprogramowanie spowolni lub osiągnie swój limit podczas obsługi danych, spowolni to Twój biznes. Skoncentruj się na skalowalności oprogramowania, aby nie utrudniać operacji biznesowych w przyszłości Bezpieczeństwo: Wybierz platformę Consumer Intelligence, która przestrzega standardów bezpieczeństwa, wykorzystuje szyfrowanie danych i kontrolę dostępu oraz jest zgodna z branżowymi i geograficznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

Wybierz platformę Consumer Intelligence, która przestrzega standardów bezpieczeństwa, wykorzystuje szyfrowanie danych i kontrolę dostępu oraz jest zgodna z branżowymi i geograficznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Integracje z innymi podmiotami: Platforma consumer insights powinna integrować się z istniejącym stosem technologicznym, w tym CRM, oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta , narzędzia do niestandardowej obsługi klienta i platforma do zarządzania projektami

10 najlepszych narzędzi Customer Insights do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać spostrzeżeniami klientów dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

ClickUp jest przyjazny dla początkujących oprogramowanie do zarządzania projektami do tworzenia wiki,

śledzenie zadań

, tworzenie pulpitów, zarządzanie klientami i projektowanie formularzy do zbierania odpowiedzi.

Jeśli chcesz uzyskać wgląd w potrzeby swoich klientów i masz mało czasu, ClickUp Formularze umożliwia zbieranie opinii i przekształcanie ich w zadania, które można śledzić.

Zastosuj logikę warunkową do odpowiedzi, aby sortować dane lub segmentować odbiorców według określonego kryterium. Upraszcza to proces zbierania opinii i dostarcza Twojemu zespołowi tylko istotne informacje.

Dowiedz się więcej od swoich klientów i ulepsz swój biznes dzięki opiniom o produktach z tego szczegółowego szablonu i zoptymalizuj swoją ofertę, przyciągnij nowych klientów i zwiększ przychody

ClickUp oferuje gotowe szablony formularzy, takie jak

szablony opinii o produkcie

, szablony ankiet i szablony wniosków kreatywnych, dzięki czemu nie trzeba tworzyć tych formularzy od podstaw.

Jeśli nie jesteś gotowy, aby zainwestować w zaawansowaną platformę wywiadu konsumenckiego, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze strategią badań konsumenckich, ClickUp daje Ci świetny start. Oto jak to zrobić.

ClickUp najlepsze funkcje

Zbieraj i ulepszaj opinie klientów za pomocą naszego niestandardowego formularz opinii szablon do organizowania informacji zwrotnych w jednym miejscu dla lepszego wglądu

UżyjFormularze ClickUp do zbierania odpowiedzi i opinii klientów w niestandardowym formacie

Konwertuj odpowiedzi na możliwe do śledzenia zadania, które można podłączyć bezpośrednio do cyklu pracy

Jako najlepsze narzędzie do analizy opinii klientów, ClickUp umożliwia dodawanie logiki warunkowej do ankiet online, a formularze ClickUp dynamicznie aktualizują informacje na podstawie odpowiedzi, ułatwiając przechwytywanieniestandardowe opinie klientów* Po zebraniu odpowiedzi, oznacz problemy i zależności, aby zwrócić na nie uwagę swojego zespołu

Oznacz najważniejsze priorytety zadań jako pilne, wysokie, normalne i niskie, tak aby Twojeniestandardowa obsługa klienta dział wie, co zrobić i kiedy

Widok kluczowych informacji na temat odbiorców docelowych, w tym ich motywacji, danych demograficznych i historii zawodowej za pomocą szablonu Szablon User Persona by ClickUp

Użyj szablonuszablon profilu niestandardowego klienta aby usprawnić interakcje i opinie klientów oraz uporządkować te informacje do wykorzystania w przyszłości

SzablonClickUp CRM usprawnia proces gromadzenia danych dzięki ponad 50 potężnym widżetom na pulpicie

Planujesz wysyłkę do niestandardowych klientów, którzy udostępniają swoje opinie? Zintegruj swoje narzędzie e-mail z ClickUp CRM. Zbieraj odpowiedzi, śledź je i zarządzaj relacjami z klientami za pomocą skutecznego narzędziaStrategia CRM Szablon CRM dla sprzedaży od ClickUp Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie.

ClickUp oceny i recenzje

2. Meltwater

przez Meltwater Meltwater to oparte na AI narzędzie do analizy klientów i platforma do monitorowania mediów społecznościowych w celu monitorowania i analizowania relacji w mediach internetowych, trendów rynkowych, rozmów w mediach społecznościowych i innej zawartości mediów cyfrowych.

Oprócz nasłuchiwania mediów społecznościowych, Meltwater wykorzystuje analitykę predykcyjną, aby pomóc firmom poprawić jakość obsługi klienta i zbudować strategię opartą na danych. Śledzi słowa kluczowe, dane społecznościowe i rozmowy online oraz prezentuje wszystkie dane w łatwym do zrozumienia formacie.

Teams produktowe wykorzystują te dane do ulepszania swoich ofert, plany marketingowe i pozycji, analizować konkurencję i oceniać nastroje konsumentów.

Najlepsze funkcje Meltwater

Monitoruje szeroki zakres źródeł medialnych, w tym artykuły informacyjne, dane społecznościowe w czasie rzeczywistym, blogi i fora w celu śledzenia wzmianek o markach, konkurentach i branży

Odkrywa przydatne informacje w całym cyklu życia marki dzięki wglądowi w odbiorców, śledzeniu wartości marki, analizie doświadczeń klientów, segmentacji odbiorców i prognozie trendów

Analiza sentymentalna kategoryzuje wzmianki jako pozytywne, negatywne lub neutralne, dając szybki przegląd tego, jak marka jest postrzegana w Internecie

Limity Meltwater

Drogie dla mniejszych Businessów

Krzywa uczenia się jest dość stroma, szczególnie dla tych, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami do monitorowania mediów społecznościowych

Ceny Meltwater

Niestandardowy cennik

Meltwater oceny i recenzje

G2 : 4/5 (1,544 recenzji)

: 4/5 (1,544 recenzji) Capterra: 4/5 (88 recenzji)

3. Google Analytics

przez Google Analytics Google Analytics zapewnia głębsze zrozumienie podróży klienta, nastrojów odbiorców w wyszukiwarkach i Trendach Google oraz tego, jak zachowują się na różnych platformach i urządzeniach.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z platformy Consumer Intelligence Free, czy jej płatnej wersji, przyjazny dla użytkownika pulpit jest łatwy w nawigacji, nawet dla początkujących użytkowników.

GA oferuje opcje drążenia, dzięki czemu można uzyskać dane na poziomie strony, takie jak współczynnik odrzuceń lub czas spędzony na stronie.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Śledzenie liczby odwiedzających witrynę, w tym nowych i powracających

Umożliwia projektowanie niestandardowych pulpitów w celu śledzenia najbardziej istotnych wskaźników

Monitoruje ruch, zachowanie użytkowników i wydajność za pomocą raportowania w czasie rzeczywistym

Limity Google Analytics

Trudno jest skontaktować się z zespołem wsparcia klienta, jeśli utkniesz w martwym punkcie

Odfiltrowanie ruchu botów jest trudne, ponieważ Google Analytics czasami identyfikuje je jako prawdziwy ruch użytkowników

Cennik Google Analytics

Free

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (6 235 opinii)

4,5/5 (6 235 opinii) Capterra: 4.7/5 (7,703 opinii)

4. Euromonitor

przez Euromonitor Euromonitor wykorzystuje badania terenowe i uczenie maszynowe do dostarczania strategicznych informacji na temat firm, gospodarek i konsumentów na całym świecie. Ta platforma wywiadu konsumenckiego dostarcza dane na poziomie SKU (poziom indywidualnego produktu), aby przekształcić informacje w przychody.

Euromonitor śledzi 1500 dostawców internetowych w 40 krajach, aby zapewnić codzienne aktualizacje cen i rabatów, asortymentu produktów i rozmiarów oraz krytycznych atrybutów, aby zapewnić przewagę konkurencyjną.

Euromonitor najlepsze funkcje

Dogłębne raportowanie branżowe odkrywające potencjalne możliwości i zagrożenia w różnych branżach

Codzienne spostrzeżenia konsumentów i analiza trendów w handlu elektronicznym

Pulpity statystyczne nadają sens zebranym danym

Limity Euromonitora

Ograniczony zakres branż i brak informacji o małych firmach

Raportowanie może być niejasne

Ceny Euromonitor

Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Euromonitora

G2: 4/5 (14 opinii)

5. Brandwatch

przez Brandwatch Brandwatch to platforma analityczna dla klientów Enterprise, która dostarcza dane historyczne i dane o konsumentach w czasie rzeczywistym.

Korzystając z analityki predykcyjnej platformy Consumer Intelligence, firmy uzyskują wgląd w nieustrukturyzowane dane, aby zrozumieć i przewidzieć potrzeby konsumentów.

Podczas gdy tradycyjne badania rynkowe mają swoje limity, analiza odbiorców Brandwatch ujawnia jakościowe spostrzeżenia na dużą skalę i odkrywa trendy konsumenckie i rynkowe, dzięki czemu można szybko dostosować się do zmian.

Najlepsze funkcje Brandwatch

Ponad 50 wizualizacji do analizy ogromnych ustawień danych

Uczenie maszynowe automatycznie segmentuje dane, aby dopasować je do Twoich potrzeb

Udostępnianie cennych spostrzeżeń za pośrednictwem Brandwatch API, Excel lub PDF i ustawienie alertów e-mail dla kluczowych interesariuszy

Limity Brandwatch

Wgląd i raportowanie są ograniczone; lepiej jest wyodrębnić dane w formacie CSV

Cena jest wysoka dla małych Businessów

Cennik Brandwatch

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brandwatch

G2: 4.4/5 (572 opinie)

4.4/5 (572 opinie) Capterra: 4.2/5 (223 opinie)

6. GlobalData

przez GlobalData Platforma analizy konsumenckiej Globaldata wykorzystuje wspólną moc zaufanych danych, wiedzy eksperckiej i technologii, aby uzyskać szczegółowy wgląd w branże takie jak płatności, bankowość, górnictwo, ubezpieczenia i opieka zdrowotna.

Wgląd obejmuje łańcuch wartości klienta od początku do końca, od dostawców, producentów i kanałów dystrybucji po spostrzeżenia konsumentów i globalne trendy.

Idąc dalej, Global Risk Report zapewnia wgląd w kluczowe zagrożenia na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym za pomocą autorskiego indeksu ryzyka.

Dane te są następnie wykorzystywane do definiowania strategii konsumenckiej i podejmowania decyzji opartych na danych w zakresie rozwoju biznesu, fuzji i przejęć oraz analizy rynku i konkurencji.

Najlepsze funkcje Globaldata

Rozszerzenie bazy danych o ponad 60 000 marek z branży CPG i śledzenie ponad 24 000 firm na całym świecie

Kwartalne panele ankietowe rejestrują opinie ponad 5000 urzędników wyższego szczebla na temat trendów w branży

Dane makroekonomiczne z 200 krajów ze szczegółową analizą 60 krajów

Ograniczenia Globaldata

Użytkownicy doświadczają pewnych opóźnień w pulpicie nawigacyjnym, zwłaszcza podczas obsługi dużych zestawów danych

Opłaty za usługi są drogie dla małych firm

Cennik Globaldata

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Globaldata

G2: 4.6/5 (13 opinii)

7. Talkwalker

przez Talkwalker Talkwalker to kompleksowe narzędzie do analizy klientów, które pozwala organizacjom z sektora Enterprise wykorzystywać w czasie rzeczywistym informacje na temat zaangażowania odbiorców, nastrojów i trendów w celu ulepszania ich ofert i kampanii marketingowych.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się PR i komunikacją, marketingiem cyfrowym czy marketingiem w mediach społecznościowych, śledzenie nastrojów, zasięgu i zaangażowania ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji przyszłych wysiłków.

Możliwości platformy w zakresie nasłuchu mediów społecznościowych obejmują kompleksowy widok rozmów online i społecznościowych na temat Twojej marki, konkurencji i branży na 30 platformach mediów społecznościowych i 150 milionach stron internetowych.

Najlepsze funkcje Talkwalker

Wbudowane biblioteki odbiorców do odkrywania segmentów istotnych dla Twoich celów i branży

Porównywanie odbiorców w celu identyfikacji różnic i podobieństw w celu tworzenia dostosowanych kampanii komunikacyjnych dla każdej grupy odbiorców docelowych

Integracja z zaawansowanymi platformami segmentacji odbiorców, takimi jak Audiense i Affinio, w celu kompleksowego zrozumienia wzorców zakupowych oraz zachowań i odsetków odbiorców

Limity Talkwalker

Brak analizy profili, które wzmiankują o twoich produktach

Czasami przeciąga nieistotne wzmianki, co może być dodatkową pracą dla twojego zespołu, ponieważ muszą poświęcić czas na filtrowanie tych istotnych

Ceny Talkwalker

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Talkwater

G2: 4.3/5 (130 recenzji)

4.3/5 (130 recenzji) Capterra: 4.4/5 (23 opinie)

8. Uxcam

przez UXcam UXCam to jedna z niestandardowych platform do monitorowania zachowań użytkowników aplikacji mobilnych. Analityka aplikacji mobilnych pomaga zrozumieć, dlaczego użytkownicy nie dokonują konwersji, w jaki sposób doświadczają Twojej aplikacji i podróży w aplikacji, a także odkryć przyczyny niskiego przyjęcia funkcji.

Zespoły produktowe wykorzystują ją do zrozumienia przyczyn frustracji użytkowników aplikacji, identyfikowania i ulepszania ścieżek konwersji oraz skracania pętli informacji zwrotnych, pomagając zespołowi szybciej rozwiązywać problemy.

Najlepsze funkcje UXCam

Śledzenie i analizowanie wskaźników KPI w jednym miejscu i rozmieszczanie ich na pulpicie zespołu bez ręcznego pisania kodu

Analizowanie nieszablonowych segmentów i ujawnianie ukrytych wzorców konwersji, czynników rezygnacji i zaangażowania

Przepływy ekranów identyfikują nietypowe podróże w aplikacji i znajdują wąskie gardła poprzez filtrowanie wspólnych ekranów wyjściowych

Limity UXCam

Ponieważ klienci są rozliczani rocznie, może to być kosztowne dla startupów na wczesnej scenie

Limit logowań do portalu

Tworzenie niestandardowych wydarzeń wymaga zaangażowania zespołu inżynierów

Ceny UXCam

Free

Growth: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Ceny niestandardowe

UXCam oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (149 recenzji)

4.7/5 (149 recenzji) Capterra: 4.7/5 (22 opinie)

9. Mixpanel

Via Mixpanel Mixpanel to platforma analityczna dla użytkowników mobilnych i internetowych. Teams produktowe, marketingowe, inżynieryjne i danych mogą rozbijać metryki według zachowania, danych demograficznych lub typu konta oraz kroić i kroić dane, aby uzyskać wielowymiarowy wgląd w klienta.

W przypadku użytkowników w aplikacji, zespoły produktowe mogą wcześnie wychwycić regresje, dotrzeć do sedna sprawy, aby zweryfikować potencjał nowej funkcji i zobaczyć wpływ zmian w produkcie w czasie rzeczywistym. Testowanie każdego wariantu w celu ustalenia, co działa, pozwala na wdrażanie wysokiej jakości wydań.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Analizuj, gdzie użytkownicy porzucili witrynę, korzystając z raportów przepływu

Monitoruj i analizuj wzrost, zaangażowanie, retencję i liczbę niestandardowych konwersji na każdym kroku podróży użytkownika

Segmentowanie niestandardowych klientów i tworzenie kohort w celu identyfikacji zachowań określonych grup

Limity Mixpanel

Ograniczony zakres danych do 2 tygodni dla przepływów użytkowników

Formatowanie pulpitów nie jest przyjazne dla użytkownika

Integracje aplikacji nie są dobrze zbudowane

Ceny Mixpanel

Free

Wzrost : 20 USD/mies

: 20 USD/mies Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

Mixpanel oceny i recenzje

10. Hotjar

Via Hotjar Hotjar, narzędzie do tworzenia map cieplnych witryn i analizy zachowań, zapewnia całościowy widok odwiedzających witrynę w celu odkrycia możliwości optymalizacji, wykrycia problemów z obsługą klienta i stworzenia przekonującego argumentu dla kolejnego dużego pomysłu.

Firmy uzyskują cenne informacje na temat odsetków i wyzwań swoich klientów za pomocą map cieplnych, nagrań sesji, testów A/B i analizy wielowymiarowej.

Pobierz opinie użytkowników za pomocą formularzy i ankiet dotyczących poprawy doświadczenia na stronie lub zmian, jakie należy wprowadzić w produkcie.

Hotjar eliminuje zgadywanie, czego chcą ludzie; zamiast tego zbiera informacje o klientach z Twojej witryny, aby ustalić priorytety zmian, które mają znaczenie.

Najlepsze funkcje Hotjar

Mapy cieplne pokazują, gdzie użytkownicy poruszają się i klikają, dzięki czemu można usunąć punkty tarcia i poprawić konwersje

Automatyzacja procesu badania produktu od hostingu do rejestrowania opinii

Tworzenie ankiet w ciągu kilku sekund za pomocą generatora ankiet AI Hotjar i automatyczne generowanie raportów podsumowujących

Limity Hotjar

Oddzielne subskrypcje dla różnych funkcji

Hotjar przechowuje dane przez ograniczony okres, w zależności od planu

Cennik Hotjar

Observe Basic: Free

Free Observe Plus: $32

$32 Engage Basic: Free

Free Engage Plus: 280 dolarów

280 dolarów **Engage Business:$440

Hotjar oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (298 recenzji)

4.3/5 (298 recenzji) Capterra: 4.6/5 (500 opinii)

Gotowy, aby zagłębić się w wiedzę o klientach?

Nie da się przewidzieć zachowań niestandardowych klientów.

Różni klienci mają różne oczekiwania, odsetki i motywacje. Bez narzędzia customer insights, zestawianie i analizowanie dużej ilości danych generowanych ze wszystkich źródeł danych na różnych platformach jest zniechęcające.

W zależności od tego, jak podstawowe lub zaawansowane są Twoje potrzeby, wybierz oprogramowanie, które będzie dla Ciebie odpowiednie i będzie dobrze współgrać z istniejącymi źródłami danych, aby uzyskać jak największą wartość z danych klientów.

Bez względu na to, jakie są Twoje źródła danych, ClickUp to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do analizy klientów, które pozwala gromadzić wszystkie dane, współpracować z nimi i przenosić je jako elementy działań aby upewnić się, że najważniejsze spostrzeżenia zostaną wykorzystane.

Alternatywnie, zbieraj opinie za pomocą formularzy ClickUp, etykiety wspólnych problemów, śledzenie cele współpracy dla Teams, analizować odpowiedzi i działać zgodnie z nimi. Wypróbuj ClickUp za darmo to get started.