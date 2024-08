Odkrywaj, Analizuj, Odnieś Sukces: 10 najlepszych szablonów badań rynkowych

Promując swoje produkty lub wprowadzając nowe, ważne jest, aby zrozumieć rynek, ocenić konkurencję i mieć krystalicznie czysty obraz tego, czego chcą Twoi klienci. Gdy już uzyskasz ten wgląd, możesz przygotować scenę za pomocą plan marketingowy .

Badania rynku mogą wydawać się onieśmielające, biorąc pod uwagę żmudny proces gromadzenia i analizowania danych. Ale nie martw się - szablony badań rynkowych wkraczają do akcji, by uratować sytuację. Zapewniają one ustrukturyzowaną mapę drogową, która obejmuje wszystkie istotne etapy badania rynku, od określenia celów po gromadzenie i interpretację danych. 🗺️

Zapraszamy do zapoznania się z 10 najlepszymi darmowymi szablonami do badań rynkowych. Zapoznamy Cię z ich unikalnymi funkcjami, dzięki czemu wybór idealnego szablonu odpowiadającego Twoim potrzebom będzie dziecinnie prosty.

Co to jest szablon badania rynku?

Badania rynku to rozległy, często czasochłonny proces, który obejmuje gromadzenie istotnych informacji o rynku docelowym za pomocą ankiet, wywiadów i grup fokusowych. Ma to kluczowe znaczenie dla przewidywania trendów i utrzymania przewagi konkurencyjnej nad rywalami.

Współpracuj w czasie rzeczywistym i bezpiecznie przechowuj dane w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Szablon badania rynku to wstępnie zaprojektowana struktura, która nadaje strukturę procesom badawczym. Zawiera pytania i pola do gromadzenia danych istotnych dla określonych rynków lub celów.

Upraszcza to całe ćwiczenie, zapewniając standardowy format, który można dostosować do własnych celów badawczych.

Szablony badań rynkowych pomagają:

Zaoszczędzić czas na projektowaniu iplanowanie projektu badawczego* Oszczędność pieniędzy dzięki wyeliminowaniu potrzeby korzystania z usług zewnętrznych firm badawczych

Zapewnienie spójności w gromadzeniu, analizie i raportowaniu danych

Jakie są kluczowe elementy szablonu badania rynku?

Szablon badania rynku jest jak przepis na prowadzenie badań. Mówi ci, czego potrzebujesz i jak z tego korzystać. Oto kluczowe elementy, które można znaleźć w tym szablonie:

Cele badania: Jasno określone cele projektu badawczego Metody zbierania danych: Konkretne metody i narzędzia zbierania informacji, takie jak ankiety, wywiady lub obserwacje Pytania badawcze: Zestaw dobrze sformułowanych pytań odpowiadających na cele badania Dobór próby: Wytyczne dotyczące wyboru odpowiedniej grupy docelowej lub grupy próbnej Analiza danych: Instrukcje dotyczące sposobu analizy i interpretacji zebranych danych Raportowanie: Format podsumowania i prezentacji wyników badań Oś czasu: Harmonogram określający czas przeprowadzenia każdego działania badawczego Budżet: Szacunkowe koszty związane z projektem badawczym Informacje kontaktowe: Szczegóły dotyczące osób lub zespołów odpowiedzialnych za badania

10 najlepszych szablonów badań rynkowych

Ręcznie wybraliśmy najbardziej innowacyjne szablony badań rynkowych z programów Word i ClickUp aby pomóc Ci odkrywać, gromadzić i analizować dane bez wysiłku. Zobaczmy teraz, co je wyróżnia! 💖

1. Szablon do badania rynku ClickUp

Zastosuj systematyczne podejście do określania, kim są Twoi klienci i czego potrzebują, korzystając z szablonu badania rynku ClickUp

Badania rynkowe są Twoim pierwszym sprzymierzeńcem, gdy chcesz ulepszyć swoją firmę zarządzanie marką i uzyskać wgląd w strategie konkurencji. Dzięki Szablon badania rynku ClickUp otrzymujesz przyjazne dla użytkownika narzędzie, które upraszcza zadanie gromadzenia i prezentowania kluczowych informacji o docelowych odbiorcach, stanie produktu lub usługi oraz szerszym krajobrazie branżowym. 🌄

To Szablon zadania przeprowadzi Cię przez tajniki badań, obejmujące Twoje podejście, techniki gromadzenia danych i cenne spostrzeżenia zebrane od obecnych lub potencjalnych klientów za pomocą pól niestandardowych.

Dostosuj pola, aby udokumentować dowolne informacje, które uznasz za stosowne - dodaj linki do danych i załączniki lub wybierz etap badania, taki jak Projekt, Przygotowanie i Wykonanie.

Do każdego zadania dołączona jest lista zadań do wykonania, która umożliwia rejestrowanie etapów badań, takich jak definiowanie zakresu badań i tworzenie zespołu badawczego. Osoby przypisane mogą z niej korzystać w celu monitorowania postępów każdego podzadania za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Otwarte, W trakcie przeglądu lub Zamknięte.

2. Szablon analizy rynku ClickUp

Uzyskaj cenne informacje rynkowe i wizualizuj wydajność swojego produktu dzięki szablonowi analizy konkurencji rynkowej ClickUp

Jeśli jesteś ciekawy, jak Twój produkt wypada na tle konkurencji, nie szukaj dalej niż szablon Szablon analizy rynku ClickUp . Narzędzie to pomaga w identyfikacji i ocenie kluczowych trendów rynkowych, uzyskaniu wglądu w potrzeby klientów oraz zbadaniu strategii i wyników konkurencji. ♟️

Ten obszerny szablon badania rynku dzieli konkurentów na pięć głównych typów: bezpośrednich, bezpośrednich, potencjalnych, przyszłych i zastępczych (dla konkurentów oferujących produkt zastępczy).

Użyj widoku Growth Share Whiteboard, aby ocenić produkty konkurencji i zdecydować, gdzie zainwestować swoje zasoby. Po prostu wybierz typ konkurenta z legendy, utwórz tabelę karteczkę samoprzylepną odpowiedniego koloru i umieść ją w wybranym miejscu. Użyj poziomej osi jakości, aby zmierzyć względny udział konkurenta w rynku, a osi Y, aby zmierzyć jego tempo wzrostu.

Widok Price vs. Quality Whiteboard działa podobnie, ale tym razem używasz macierzy do pomiaru relacji między jakością produktu a ceną. Daje to wizualny obraz strategii cenowej konkurencji, pomagając w taktycznym pozycjonowaniu produktu na rynku.

Widok Lista konkurentów to centralne centrum informacji o konkurentach, starannie skategoryzowane według statusu analizy, takiego jak Bezpośredni, Pośredni lub Potencjalny. Dodatkowo, wykorzystaj widok Advertisements Board, aby zobaczyć strategie promocyjne swoich konkurentów.

3. Szablon biznesplanu ClickUp

Skorzystaj z szablonu biznesplanu ClickUp, aby zaplanować swój biznes od początku do końca

Zastąp tradycyjny, długi biznesplan dokumenty z Szablon biznesplanu ClickUp i przyspieszyć ten proces. Jest to kompleksowy zestaw narzędzi do dokumentowania każdego aspektu biznesplanu i usprawnienia procesu redagowania, aby zapewnić jego dopracowanie na czas. ⏰

Ta jednostronicowa Szablon dokumentu jest starannie podzielony na kilka kluczowych sekcji:

Opis firmy : Zawiera przegląd firmy, jej misję i wizję

: Zawiera przegląd firmy, jej misję i wizję Analiza rynku : Wyjaśnia problem, który rozwiązujesz, jego rozwiązanie i rynek docelowy

: Wyjaśnia problem, który rozwiązujesz, jego rozwiązanie i rynek docelowy Strategia sprzedaży i marketingu : Przedstawia produkty i plany marketingowe

: Przedstawia produkty i plany marketingowe Plan operacyjny : Obejmuje takie aspekty jak lokalizacja, sprzęt i prognozy finansowe

: Obejmuje takie aspekty jak lokalizacja, sprzęt i prognozy finansowe Kamienie milowe i wskaźniki: Wyświetla cele i kluczowe wskaźniki efektywności

Dostosuj szablon za pomocą logo marki i danych kontaktowych. Każda sekcja zawiera pomocne podpowiedzi sugerujące sposób prezentacji danych - za pomocą list wypunktowanych, zdjęć, wykresów lub tabel.

Otwórz Widok listy tematów, aby zobaczyć wszystkie sekcje i podsekcje zawarte w kompleksowym dokumencie badania rynku, umożliwiając przypisanie ich członkom zespołu, ustalenie terminów i dołączenie odpowiednich dokumentów.

Aby śledzić statusy zadań, przełącz się na Status Widok tablicy i kategoryzuj je jako Do zrobienia, W toku, Wymaga zmiany lub Zakończone. Otwórz Widok osi czasu, aby monitorować potencjalne odchylenia od planu.

4. Szablon planu rozwoju biznesowego ClickUp

Skorzystaj z szablonu planu rozwoju biznesu ClickUp, aby stworzyć kompleksowy plan rozwoju swojej firmy.

Rozszerzenie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jak rozpoczęcie przygody pełnej wyzwań i niespodzianek. Jednak starannie opracowany plan może sprawić, że ta podróż będzie o wiele łatwiejsza do opanowania.

Nie trzeba jednak zaczynać od zera! Przedstawiamy Szablon planu rozwoju biznesu ClickUp -Twoja biznesowa mapa drogowa, wyposażona we wstępnie zaprojektowane sekcje, które poprowadzą Cię przez cały proces, ułatwiając drogę do sukcesu. 🛤️

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy rozwijającą się firmą, ten szablon oferuje poręczne strony dokumentu, które pomogą Ci udokumentować następujące elementy:

Streszczenie: W celu przedstawienia przeglądu rozwijanej działalności, nakreślenia problemów, którymi się zajmujesz i zasugerowania rozwiązań Kluczowe osoby: Wyjaśnienie, kto należy do zespołu wykonawczego i czym się zajmuje Operacje: Lista lokalizacji firmy i liczby pracowników. Możesz nakreślić koszt sprzętu i obiektów oraz zmapować procesy produkcyjne na tablicy Whiteboard Marketing: Umożliwia dzielenie się historią i wzrostem rynku w celu przewidywania potencjalnych możliwości, decydowania o docelowych odbiorcach oraz analizowania mocnych i słabych stron konkurencji Plan finansowy: Daje szacunkowy przepływ gotówki i bilans, identyfikując punkt przychodów, w którym osiągasz próg rentowności

Spośród szablonów badań rynkowych na tej liście, ten zawiera gotowe tabele i arkusze z wytycznymi, jak je wypełnić. Zachęcamy do dostosowania dowolnej sekcji szablonu do wymagań biznesowych.

Możesz też dołączyć obrazy ilustrujące Twój plan, dodać lub usunąć wiersze, wybrać preferowaną paletę kolorów i zmienić nazwy stron, aby uczynić je własnymi - wszystko to w szablonie badania rynku docelowego.

5. Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

Przygotuj się do wprowadzenia produktu na rynek z łatwością, korzystając z szablonu ClickUp New Product Development Template

Odblokowanie drogi do udanego wprowadzenia produktu na rynek sprowadza się do jednego słowa: przygotowanie. I zgadnij co? Szablon Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp ma Twoje wsparcie! 🙌

Ten kompleksowy szablon badania rynku usprawnia proces rozwoju produktu zapewnia wyrównanie między zespołem a kamieniami milowymi i utrzymuje wszystkie zadania zorganizowane w celu zapewnienia płynnej współpracy. Wszystko to jest możliwe dzięki polom niestandardowym, umożliwiającym przeglądanie projektu z różnych punktów widzenia.

Widok Lista podsumowania projektu w uporządkowany sposób organizuje zadania według ich faz projektu, od Generacji pomysłu do Wprowadzenia produktu, ułatwiając śledzenie postępów. Lista wyświetla również wyraźnie szczegóły, takie jak złożoność zadania i poziom wpływu za pomocą pól niestandardowych, które można dostosować do własnych potrzeb.

Aby obserwować swoje zadania jak jastrząb, otwórz Process Tablica Kanban view, która zamienia zadania w karty i grupuje je według ich faz. Jest to miejsce, w którym można szybko zidentyfikować, które zadania znajdują się w potoku od konceptualizacji do uruchomienia.

Użyj widoku Timeline do liniowego wyświetlania zadań, pogrupowanych według zespołów nad nimi pracujących i oznaczonych kolorami według fazy. Ten widok pozwala skutecznie monitorować harmonogramy zadań i czas trwania, dając ci kontrolę nad przepływem pracy!

Możesz przeciągnąć zadanie, aby zmienić jego harmonogram lub czas trwania, przeciągając jego krawędzie.

6. Szablon pozycjonowania produktu ClickUp

Skorzystaj z szablonu listy pozycjonowania produktów ClickUp, aby zrozumieć tajniki produktu i odpowiednio przedstawić go na rynku docelowym

Wartość Twojego produktu bezpośrednio odzwierciedla to, co myślą Twoi klienci, prawda? Dlatego tak ważne jest, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się Twój produkt na rynku i jak go pozycjonować jak chcesz, aby klienci go postrzegali .

Odkryj idealny skrót do tych odpowiedzi - Szablon pozycjonowania produktów ClickUp -do wdrożenia w swojej strategii biznesowej. Narzędzie to pomaga lepiej zrozumieć produkt i znaleźć idealną niszę na rynku docelowym.

Zacznij od oceny produktu, który chcesz wprowadzić na rynek w widoku Product Positioning Assessment, z gotowymi polami, takimi jak:

Nazwa i opis produktu

Segment rynku

Docelowa data wprowadzenia na rynek

Unikalne punkty sprzedaży

Punkty bólu

Dostosuj formularz, zmieniając nazwy dostępnych pól lub dodając niestandardowe.

Rozdaj formularz członkom swojego zespołu, a po jego wypełnieniu wszystkie cenne informacje automatycznie pojawią się w widoku Lista produktów. W tym widoku można przejrzeć szczegóły zawarte w formularzu, przypisać zadania członkom zespołu, ustawić priorytety i grupować zadania według statusu.

Ten szablon oferuje również Product Positioning Map Whiteboard view. Zawiera on wykres jako pomoc wizualną do pokazania, jak nadchodzący produkt wypada pod względem stosunku jakości do ceny w porównaniu z konkurencją.

7. Szablon analizy konkurencji ClickUp

Zidentyfikuj swoich głównych konkurentów i śledź wydajność ich produktów dzięki szablonowi analizy konkurencji ClickUp

Analiza konkurencji to nie tylko fantazyjny termin - to twoja tajna broń, jeśli przygotowujesz się do wprowadzenia nowego produktu lub usługi. Szablon Szablon analizy konkurencji ClickUp jest Twoim wiernym pomocnikiem w tej misji. Pomaga w ujawnianiu mocnych i słabych stron konkurencji, zapewniając kompleksowy przegląd branży i przygotowując strategie, aby przyćmić konkurencję i dotrzeć do docelowych odbiorców. 🌟

Do rozpocząć analizę konkurencji , zrób burzę mózgów na temat listy potencjalnych konkurentów. Zastanów się, gdzie mogą udać się Twoi klienci, jeśli nie wybiorą Twojej firmy. Zachowaj realizm - celuj w listę do 10 nazw, pozostawiając czas na dokładne badania rynku.

Po zakończeniu badań użyj dostarczonej matrycy, aby umieścić produkt konkurencji na osiach obecności na rynku i satysfakcji. Użyj Legendy, aby pomóc zrozumieć typ produktu, w tym:

Wysoka obecność na rynku i wysoka satysfakcja Wysoka obecność na rynku i niska satysfakcja Wysoka satysfakcja i niska obecność na rynku Niska satysfakcja i niska obecność na rynku

Powiel kolorową karteczkę samoprzylepną pasującą do typu produktu i przeciągnij ją do kwadrantu, w którym najlepiej pasuje. Matryca jest podzielona na cztery sekcje, aby pomóc ci zdecydować, czy produkt jest Konkurentem, Liderem, Niszowym, czy Wysokowydajnym

Ten szablon strategii biznesowej daje ci pełną swobodę zabawy jego elementami. Dodawaj, modyfikuj i umieszczaj je w dowolnym miejscu w szablonie interaktywna tablica widok.

8. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Skorzystaj z szablonu mapy podróży klienta ClickUp, aby przedstawić nawyki i preferencje klientów oraz wykorzystać je do ulepszenia produktu/usługi

Czy kiedykolwiek drapałeś się po głowie, zastanawiając się, czego chcą Twoi klienci? Szablon Szablon mapy podróży klienta ClickUp to przydatne narzędzie, które może Ci pomóc! 🛠️

Potraktuj je jako przewodnik pozwalający lepiej zrozumieć idealnego klienta persona użytkownika . Mapując ich podróż, można odkryć ich potrzeby i oczekiwania oraz opracować rozsądne strategie ulepszania produktów i usług dla docelowych odbiorców.

Ten szablon Whiteboard jest pełen przydatnych podpowiedzi na pytania dotyczące działań, doświadczeń, punktów styku i rozwiązań dla klientów. Szablon prowadzi przez trzy kluczowe etapy:

Świadomość: Przedstawiasz klientom swoją firmę i jej ofertę Rozważanie: Zaczynają rozważać Twoją firmę jako rozwiązanie ich potrzeb, co prowadzi ich do zbadania Twoich produktów lub usług i porównania ich z innymi opcjami Konwersja: Przechodzą od rozważania do działania i stają się płacącymi klientami

Każdy z tych etapów jest dostarczany z gotowymi karteczkami samoprzylepnymi, aby rozpocząć, ale masz kreatywną licencję, aby dodać więcej. Nadaj Whiteboard osobisty charakter, rysując odręcznie, tworząc kształty, wstawiając obrazy, używając łączników i dodając tekst z grup fokusowych, badań klientów lub dowolnych przykładów badań rynku, które posiadasz.

9. Szablon planu badania rynku Word autorstwa FlexMR

Zaplanuj swoje badania rynkowe krok po kroku dzięki szablonowi planu badań rynkowych Word firmy FlexMR

Jeśli szukasz ustrukturyzowanych ram do usprawnienia badań rynkowych, szablon planu badań rynkowych Word firmy FlexMR jest przydatnym rozwiązaniem. Jest on podzielony na dobrze zorganizowane sekcje dla każdego kroku i zawiera wskazówki i instrukcje, jak z nich korzystać.

Ten szablon Word jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając modyfikację kolorów, zmianę czcionki i rozmiaru liter, dodawanie wierszy i kolumn do gotowych tabel lub dołączanie wykresów i diagramów. ✍🏻

Użyj pierwszej sekcji, aby przedstawić krótkie tło biznesowe. Następnie zdefiniuj zakres projektu i określ, co spodziewasz się osiągnąć po jego zakończeniu, w tym docelową liczbę odpowiedzi, wytyczne dotyczące prezentacji danych oraz wpływ danych na przyszłe działania podejmowanie decyzji .

Dodatkowe szczegóły objęte szablonem to:

Target Audience : Opisz klientów, których chcesz zbadać, biorąc pod uwagę wiek, dane demograficzne i interakcje z firmą lub produktem

: Opisz klientów, których chcesz zbadać, biorąc pod uwagę wiek, dane demograficzne i interakcje z firmą lub produktem Plan próby : Określ liczbę uczestników, których zamierzasz przebadać

: Określ liczbę uczestników, których zamierzasz przebadać Metody badawcze : Uwzględnij metody jakościowe i ilościowe

: Uwzględnij metody jakościowe i ilościowe Oś czasu : Przedstaw harmonogram projektu, dzieląc zadania i uwzględniając różnice we wskaźnikach odpowiedzi

: Przedstaw harmonogram projektu, dzieląc zadania i uwzględniając różnice we wskaźnikach odpowiedzi Budżet : Nakreślenie budżetu, zapewnienie podziału kosztów i podkreślenie obszarów wymagających inwestycji

: Nakreślenie budżetu, zapewnienie podziału kosztów i podkreślenie obszarów wymagających inwestycji Względy etyczne: Poruszenie kwestii etycznych i innych, które mogą pojawić się w trakcie projektu, takich jak konflikt interesów z dostawcami

Na koniec dodaj Dalsze rozważania, aby uwzględnić wszystko, czego nie obejmują poprzednie sekcje.

10. Szablon ogólnej ankiety rynkowej Word autorstwa BusinessInABox

Stwórz skuteczną ankietę rynkową za pomocą szablonu ogólnej ankiety rynkowej Word od BusinessInABox

Jednym ze sposobów na przeprowadzenie skutecznych badań rynkowych jest ankieta. Jeśli nie masz pewności co do pytań, które należy uwzględnić, aby uzyskać optymalne wyniki lub potrzebujesz ustrukturyzowanej struktury, aby usprawnić proces, wypróbuj szablon Word General Market Survey firmy BusinessInABox.

Ten dwustronicowy dokument Word zawiera pytania otwarte i wielokrotnego wyboru dla skutecznego badania klientów studium przypadku . Dostarczają one wszystkich niezbędnych informacji, aby zrozumieć rynek, w który jesteś zaangażowany lub na który planujesz wejść.

Pytania w szablonie obejmują informacje o klientach, takie jak:

Wiek i płeć Poziom wykształcenia Stan cywilny Całkowity roczny dochód Lokalizacja

Ponieważ jest to szablon Word, dostosuj go jak tylko chcesz! Dodaj lub zmień pytania, aby zagłębić się w szczegóły, które Cię interesują, i spraw, aby ankieta była dłuższa lub krótsza. Masz ochotę na fantazję? Nadaj jej osobisty charakter, używając innej czcionki lub zmieniając kolor tła!

Złam kod do dominacji na rynku dzięki tym niezbędnym szablonom badań rynkowych

Badania rynkowe mogą być szaloną przejażdżką, ale te najwyższej klasy szablony badań rynkowych sprawiają, że jest to płynna żegluga. Od wglądu w preferencje klientów po odkrywanie strategii konkurencji, zapewniają one ustrukturyzowane rozwiązanie dla każdego etapu badania.

Jeśli masz ochotę na więcej zasobów badawczych, zapoznaj się z sekcją Biblioteka szablonów ClickUp gdzie znajdziesz ponad 1000 przyjaznych dla użytkownika szablonów, które pomogą Ci w takich obszarach jak mapowanie podróże klientów , wykonując analiza konkurencji i przybijanie pozycjonowanie produktu przy minimalnym wysiłku. ✌