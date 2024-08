Klient a zleceniodawca: Kluczowe różnice i przykłady

Pomyśl o największym patronie Twojego biznesu - kimś, kto płaci za Twoje produkty lub usługi. Czy jest to klient czy niestandardowy klient?

Jaka jest różnica? Odpowiemy dokładnie na to pytanie w tym wpisie na blogu.

Co to jest klient?

Klient to długoterminowy klient, który konsekwentnie kupuje produkty, usługi lub porady dotyczące ważnych aspektów swojego biznesu. Relacje z klientem są zazwyczaj:

oparte na usługach : Profesjonalne usługi, takie jak księgowość, usługi prawne i marketingowe przyciągają klientów

: Profesjonalne usługi, takie jak księgowość, usługi prawne i marketingowe przyciągają klientów Niszowe : Organizacje przyciągające klientów oferują niszowe usługi dla mniejszego rynku docelowego

: Organizacje przyciągające klientów oferują niszowe usługi dla mniejszego rynku docelowego Długoterminowe : kontrakty klient-dostawca są zazwyczaj zawierane na kilka miesięcy/lat, a nie na pojedyncze transakcje

: kontrakty klient-dostawca są zazwyczaj zawierane na kilka miesięcy/lat, a nie na pojedyncze transakcje Koncentracja na rozwiązaniach : Firmy oparte na kliencie dostarczają niestandardowe rozwiązania problemów zamiast gotowych ofert

: Firmy oparte na kliencie dostarczają niestandardowe rozwiązania problemów zamiast gotowych ofert Zorientowanie na relacje : Firmy rozumieją pracę, potrzeby i dziwactwa swoich klientów, aby zapewnić im stałą wartość

: Firmy rozumieją pracę, potrzeby i dziwactwa swoich klientów, aby zapewnić im stałą wartość Płatności prowizyjne: Klienci płacą swoim dostawcom stałą, okresową opłatę za bieżące usługi zamiast z góry ustalonej wartości dostarczonej usługi

Usługi oparte na kliencie

Oto kilka przykładów usług opartych na kliencie.

Firmy konsultingowe

Firmy konsultingowe i doradcze oferujące niszowe usługi profesjonalne mają swoich klientów. Ściśle współpracują ze swoimi klientami, oferując powtarzające się konsultacje dotyczące strategii biznesowej. Krótko mówiąc, klienci kupują porady.

Agencje brandingowe/reklamowe

Agencje reklamowe i marketingu cyfrowego mają dziesięcioletnie relacje ze swoimi klientami, rozumiejąc wartości niematerialne marki i tworząc spersonalizowane i zróżnicowane kampanie.

Kancelarie prawne

Spory sądowe wymagają czasu. W związku z tym firmy prawnicze często utrzymują z klientami relacje przez całe życie, mając dostęp do poufnych/osobistych informacji. Nie bez powodu nazywa się to "tajemnicą klienta"!

Czym jest klient?

Klient to osoba fizyczna lub firma kupująca towary lub usługi od firmy jednorazowo lub od czasu do czasu. Relacje klient-sprzedawca są niestandardowe:

oparte na produkcie : Większość relacji z klientami opiera się na produktach. Nawet jeśli sprzedawca oferuje usługi, będą one standardowe i niestandardowe w stosunku do potrzeb klienta

: Większość relacji z klientami opiera się na produktach. Nawet jeśli sprzedawca oferuje usługi, będą one standardowe i niestandardowe w stosunku do potrzeb klienta Szersza grupa odbiorców : Businessy obsługujące niestandardowych klientów docierają do większego rynku docelowego z wyższą sprzedażą ilościową

: Businessy obsługujące niestandardowych klientów docierają do większego rynku docelowego z wyższą sprzedażą ilościową Krótkoterminowe : Klienci wchodzą do sklepu, dostają to, czego potrzebują i wychodzą

: Klienci wchodzą do sklepu, dostają to, czego potrzebują i wychodzą Koncentracja na ofercie : W przeciwieństwie do niestandardowej usługi, sprzedawca wstępnie pakuje produkt/usługę do wykorzystania przez klienta, jeśli wydaje się to właściwe

: W przeciwieństwie do niestandardowej usługi, sprzedawca wstępnie pakuje produkt/usługę do wykorzystania przez klienta, jeśli wydaje się to właściwe Zorientowany na transakcje: Nawet jeśli ktoś jest stałym klientem, powiązanie jest serią pojedynczych transakcji, a nie stałą relacją

Usługi niestandardowe

Przykłady usług opartych na kliencie są następujące.

Sklepy detaliczne

Supermarkety, sklepy odzieżowe lub drogerie - placówki detaliczne oferują klientom produkty w niewielkim lub żadnym stopniu niestandardowe.

Restauracje

Klienci zazwyczaj preferują konkretne restauracje lub kawiarnie i często je odwiedzają. Nawet jeśli klient ma powiązania z personelem, będzie obsługiwany z menu z minimalnym dostosowaniem.

Spa lub salony

Długoterminowi klienci nie są klientami. Dotyczy to również spa i salonów. Każda wizyta jest traktowana jako transakcja. Najlepsze, co mogą zrobić biznesy oparte na obsłudze klienta, to zwiększyć liczbę transakcji w miesiącu/roku.

Kluczowe różnice między klientem a klientem

Główną różnicą między klientem a niestandardowym klientem jest charakter ich zaangażowania. Klient jest patronem biznesu, kupującym jednorazowe produkty i angażującym się w transakcyjne powiązanie ze sprzedawcą.

Klienci to długoterminowi, lojalni klienci, których łączy współpraca ze sprzedawcą, który rozwiązuje złożone i ważne problemy.

Zasadniczo każdy klient jest klientem, ale nie każdy klient jest klientem.

Klient a niestandardowy klient: Kluczowe różnice

Różnice między klientem a klientem

Chociaż charakter zaangażowania różni się między biznesami opartymi na kliencie i biznesami opartymi na usługach, żaden z nich nie jest lepszy ani bardziej opłacalny. Nie oznacza to, że klienci transakcyjni również nie są lojalni. Różnica polega jedynie na modelu biznesowym.

Na przykład, tylko dlatego, że zaangażowanie klienta jest transakcyjne, nie oznacza braku powiązań. Organizacja handlu detalicznego podejmuje wysiłki w celu budowania relacji poprzez programy lojalnościowe i społeczności, aby zwiększyć liczbę transakcji i udział w portfelu.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes oparty na kliencie, czy na klientach, możesz budować relacje, aby zwiększyć wartość życiową klienta. Prostym i solidnym sposobem do zrobienia tego jest wykorzystanie programu lojalnościowego procesu zarządzania relacjami z klientami (CRM) .

Nazywany również sukcesem klienta, polega na inwestowaniu w powodzenie klientów i oferowaniu wysokiej jakości obsługi klienta. Profesjonalna obsługa lub podobne wsparcie premium również staje się powszechne. Wszystko po to, aby napędzać długoterminowe powiązania z klientem. Jest to szczególnie powszechne w przypadku klientów SaaS.

Obsługa i zarządzanie klientami z ClickUp

Potrzebujesz solidnego systemu, aby przyciągać, angażować i utrzymywać klientów lub niestandardowych klientów. Narzędzie CRM, takie jak ClickUp, może w tym pomóc. Oto jak.

Zbuduj bazę danych klientów za pomocą ClickUp CRM

Każda interakcja z potencjalnym klientem jest sposobem na przekształcenie go w płacącego klienta. Śledzenie każdej interakcji za pomocą ClickUp CRM . Zapisz wszystkie dane klienta, takie jak:

Nazwa klienta

Imię i nazwisko osoby kontaktowej/decyzyjnej

ID e-mail

Data nabycia

Data ostatniego kontaktu

Scena w cyklu życia

Wynik potencjalnego klienta

Pracownik działu sprzedaży odpowiedzialny za klienta itp.

Nie wiesz od czego zacząć? Wybierz spośród Najlepsze szablony do zarządzania klientami ClickUp i dostosuj je do swoich potrzeb!

Dane niestandardowe klientów w widoku listy ClickUp

Śledzenie zleceń i zadań

Widok zadań ClickUp do śledzenia zleceń i działań

Rejestruj wszystkie niestandardowe zamówienia i działania klientów za pomocą Zadania ClickUp .

Dodawaj zadanie lub podzadanie za każdym razem, gdy klient składa zamówienie

Przypisuj zamówienia do zespołów realizujących i śledź postępy

Dodawaj niestandardowe pola dla zamówień, z rozwijaną listą oferowanych produktów/usług i ilością zamówienia

Ustaw procesy zarządzania zamówieniami za pomocą list kontrolnych

Ustaw priorytety lub etykiety w oparciu o wewnętrzne procesy

Zaplanuj powtarzające się zadania do zarządzania projektami, takie jak wysyłanie faktur/raportów, zamykanie ksiąg, przeprowadzanie retrospektyw itp.

Zbieranie wymagań klienta

Użyj Dokumenty ClickUp do zbierania wymagań klienta. Rób notatki podczas sesji odkrywczych z klientem bezpośrednio w ClickUp. Możesz także zbierać wymagania w odpowiednim formacie dla swojej firmy.

Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp to świetny punkt wyjścia. Pozwala on uchwycić zakres projektu, czynniki biznesowe, szczegóły finansowe, harmonogramy, terminy i wiele więcej.

Można go również niestandardowo dostosować, aby dodać lub usunąć potrzebne pola.

Współpracuj z klientami na ClickUp

E-mail, wiadomości tekstowe, rozmowy telefoniczne i wideokonferencje mogą stać się przytłaczające podczas zarządzania wieloma projektami jednocześnie. Zarządzaj całą komunikacją z klientem w jednym miejscu, bez wysiłku, dzięki Oprogramowanie do współpracy ClickUp .

Bezpiecznie udostępniaj klientom dowolne dokumenty lub zadania. Zaproś ich do współpracy nad działaniami, pozostawiając komentarze lub odpowiadając na pytania w ramach zadania. Wzmocnij swoje komunikację z klientem dzięki ClickUp wszyscy interesariusze są na tej samej stronie.

Widok zadań ClickUp dla łatwiejszej współpracy z klientem

Co więcej? Daj każdemu klientowi niestandardowy portal klienta gdzie mogą uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych im danych dotyczących ich współpracy z Tobą.

Obsługa zapytań dotyczących wsparcia za pomocą ClickUp

Tworzenie niestandardowych formularzy za pomocą ClickUp

Pozwól klientom zgłaszać skargi lub zapytania online i zarządzaj nimi w swoim CRM. Użyj Formularze ClickUp aby utworzyć pola poboru, takie jak imię i nazwisko, ID e-mail, używany produkt, napotkany problem, priorytet itp.

W przypadku klientów detalicznych często zdarza się, że klient kwestionuje transakcję lub chce zwrócić jeden z niestandardowych zakupów.

Gdy klient wypełni formularz, automatycznie utworzy zadanie w ClickUp, abyś mógł się nim zająć. Otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem aplikacji lub e-maila, aby podjąć działania, przypisać do użytkowników, zostawić komentarze lub skontaktować się z klientem.

Automatyzacja cykli pracy CRM

Automatyzacja cykli pracy w sprzedaży dzięki ClickUp Automations

Istnieją dziesiątki powtarzalnych cykli pracy, które można bez wysiłku zautomatyzować za pomocą ClickUp. Użyj Automatyzacja ClickUp aby wyzwalacz akcje za każdym razem, gdy wystąpi wydarzenie. Poniżej znajduje się kilka przykładów automatyzacji, z których regularnie korzystają klienci ClickUp.

Gdy zamówienie zostanie zrealizowane, nadszedł czas na wystawienie faktury

Gdy zapytanie zostanie rozwiązane, należy wysłać kwestionariusz opinii

Po wysłaniu propozycji należy zaplanować działania następcze

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swoje powiązania z klientami

Użytkownicy końcowi lubią natychmiastową wymianę wartości i lubią osobistą uwagę oraz poświęcone im zasoby. Chociaż przyjrzeliśmy się kluczowej różnicy między klientami a niestandardowymi klientami - skup się na tym, co wspólne.

Najważniejsze jest dostarczanie natychmiastowej wartości i budowanie profesjonalnych relacji, niezależnie od tego, czy chodzi o klientów, czy o klientów. Lojalni klienci napędzają długoterminowe powodzenie. Staraj się budować długoterminowe relacje.

Każde narzędzie, w tym arkusze kalkulacyjne, może pomóc w śledzeniu zadań klientów. Potrzebujesz jednak specjalnie zaprojektowanego narzędzia do raportowania klientów, aby mieć widok z lotu ptaka na relacje z klientami. Użyj narzędzia Pulpit ClickUp aby być zawsze na bieżąco z wynikami sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyniki satysfakcji klienta (CSAT), czy pipeline na następny kwartał, możesz niestandardowo dostosować swoje Raportowanie CRM aby uzyskać potrzebne dane. Z tego miejsca można również zarządzać obciążeniem pracą zespołu sprzedaży.

Jeśli jesteś w tym nowy, zacznij od Szablony CRM firmy ClickUp i tworzyć własne w miarę postępów.

ClickUp's Pulpit CRM widok z lotu ptaka na wyniki sprzedaży

Niezależnie od tego, czy Twoimi patronami są klienci, czy niestandardowi klienci, posiadanie solidnego sposobu pozyskiwania, zarządzania, śledzenia, komunikowania się i angażowania ich ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju Twojego biznesu.

ClickUp został zaprojektowany jako jedna aplikacja do zrobienia tego wszystkiego i jeszcze więcej. Od pozyskiwania klientów po obsługę klienta - zarządzaj wszystkimi danymi i działaniami klientów z jednego miejsca.

#