Odblokowanie rozwoju firmy: 10 przydatnych narzędzi do segmentacji klientów [recenzje i ceny]

Czy nie jesteś zmęczony zarzucaniem szerokiej sieci rynkowej w nadziei na złapanie odpowiednich klientów dla swojej firmy? 🕸️

Oczywiście, że tak! Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zidentyfikować klientów o wysokiej wartości, przewidzieć ich preferencje i stworzyć hiper-spersonalizowane kampanie, które do nich trafią. Oto obietnica skutecznej segmentacji klientów!

Nie chodzi tylko o podzielenie bazy klientów, ale o zdobycie ich serc i umysłów dzięki dostosowanym do ich potrzeb doświadczeniom. Według statystyk marketingowych z 2021 r, kampanie podzielone na segmenty mogą przyspieszyć wzrost przychodów o 760% !

Jeśli chcesz wyprzedzić konkurencję, warto poszukać narzędzi do segmentacji klientów. Są to rozwiązania programowe, które umożliwiają firmom gromadzenie i analizowanie danych dla podgrup odbiorców, zmniejszając przy tym nakład pracy zespołów marketingowych.

W tym przewodniku pomożemy Ci znaleźć najlepsze narzędzie do segmentacji klientów, a także przedstawimy Ci kompleksowe rozwiązanie marketingowe dla teamów marketingowych! 😊

Czego należy szukać w narzędziach do segmentacji klientów?

Oto zestawienie kluczowych cech, które powinny pomóc w wyborze odpowiedniego oprogramowania do segmentacji klientów:

Integracja danych: Określ, czy narzędzie jest kompatybilne z istniejącymi systemami i umożliwia ich agregację, npautomatyzacja marketingu narzędzia, platformy analityczne iOprogramowanie CRMaby uzyskać zrównoważony, duży obraz grup użytkowników Przyjazny dla użytkownika interfejs: Prosty interfejs minimalizuje krzywą uczenia się, pozwalając zespołowi skupić się na wydobywaniu spostrzeżeń, a nie na zmaganiu się ze złożonością Elastyczność segmentacji: Narzędzia, które są elastyczne w tworzeniu segmentów, pozwalają na większą precyzję w dostosowywaniukampanii marketingowych do grup docelowych Dokładność i jakość danych: Dobra segmentacja opiera się na dokładnych danych. Upewnij się, że narzędzie może obsługiwać czyszczenie, walidację i wzbogacanie danych w celu utrzymania integralności dostępnych informacji Skalowalność: Upewnij się, że wybrane narzędzie do segmentacji klientów jest wystarczająco skalowalne, aby pomieścić rosnącą bazę klientów i potencjalnych klientów oraz wspierać rozwijające się nisze Analityka i spostrzeżenia: Poszukaj narzędzi, które dostarczają wartościowych raportów, umożliwiając monitorowanie wydajności segmentów, śledzenie zachowań konsumentów i identyfikowanie trendów, które powinny kierować Twoimi strategiami Budżet: Porównaj funkcje różnych narzędzi i oceń, czy inwestycja jest zgodna z wartością, jaką narzędzie wnosi do Twojego biznesu 🌺

10 najlepszych narzędzi do segmentacji, które usprawnią Twoją strategię niestandardową

Przeanalizowaliśmy dziesiątki dostępnych na rynku programów do segmentacji klientów i stworzyliśmy listę 10 produktów, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki rozumiesz i angażujesz swoich odbiorców. Nasze mini-recenzje poniżej pomogą ci dokonać najlepszego wyboru dla twojego biznesu i poprawić satysfakcję klientów! 💯

1. Userpilot

Via: Userpilot Jeśli chcesz znaleźć równowagę między utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów dla swojej firmy SaaS Business userpilot może być świetnym narzędziem do segmentacji klientów!

Platforma ta oferuje zaawansowane opcje segmentacji oparte na analizie użytkowania produktu. Twórz precyzyjne grupy klientów w oparciu o zachowanie w aplikacji, ankiety i testy A/B i wykorzystuj dane, aby przyspieszyć wdrażanie funkcji.

Userpilot pomaga tworzyć spersonalizowane doświadczenia onboardingowe dla użytkowników bez użycia kodu, co czyni go potężną opcją zwiększania konwersji. 🤩

Narzędzie to nie kończy się na śledzeniu samych kliknięć. Możesz ustawić niestandardowe wydarzenia dla każdej interakcji, od podpowiedzi po kliknięcia przycisków, uzyskując kompleksowe zrozumienie zaangażowania użytkowników. Segmentuj niestandardowych klientów w oparciu o role, przypadki użycia lub sceny podróży, wskazując obszary, które mogą powodować tarcia.

Najlepsze funkcje Userpilot

Wnikliwyniestandardowe funkcje śledzenia klientów* Segmentacja na podstawie zachowań użytkowników w aplikacji

Listy kontrolne dla nowych użytkowników

Wsparcie dla eksperymentów opartych na danych w celu optymalizacji interakcji z użytkownikami

Limity Userpilot

Może stanowić trudną krzywą uczenia się

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny Userpilot

Starter: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Rozwój: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: Cena niestandardowa

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Userpilot

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

2. Amplituda

Via: Amplituda Amplitude wyróżnia się jako solidne, przyjazne dla B2B narzędzie do analizy segmentacji klientów, oferujące dogłębny wgląd w zachowania klientów w celu poprawy strategii wzrostu i doświadczeń użytkowników. Narzędzie to umożliwia łatwe usprawnienie danych w całym stosie dzięki natywnej integracji i analizie behawioralnej.

Amplitude dostarcza kompleksowy widok wykraczający poza interakcje na stronie internetowej. Pozwala na przykład na lepsze zrozumienie zachowań klientów w aplikacjach. Wskazuje często używane funkcje, identyfikuje punkty porzucenia i podkreśla obszary powodujące tarcia.

To podejście oparte na danych nie tylko ocenia bieżącą wydajność, ale także przewiduje przyszłe trendy. Za pomocą kilku kliknięć Amplitude pozwala ocenić potencjalne powodzenie funkcji. Wspierany danymi z pierwszej ręki, masz swobodę eksperymentowania z segmentami i burzy mózgów spersonalizowanych strategii użytkowników.💫

Najlepsze funkcje Amplitude

Segmentacja połączona z analizą behawioralną

Eksperymentowanie z wydajnością i funkcjami

Testowanie w różnych segmentach odbiorców

Wskazuje żądania funkcji o wysokiej wartości

Limity amplitudy

Niektórym użytkownikom nie podobają się limity użycia dla segmentów, podglądów, wydarzeń itp.

Złożone opcje filtrowania

Ceny Amplitude

Starter: Free

Free Plus: Od $49/miesiąc

Od $49/miesiąc Growth: Cena niestandardowa

Cena niestandardowa Enterprise: Cena niestandardowa

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Amplitude oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

3. Baremetrics

Via: Baremetrics Baremetrics pomaga organizować niestandardowych klientów bez wysiłku, dostarczając nie tylko dane, ale także znaczące i natychmiastowe porównania historyczne na wyciągnięcie ręki.

Ciekawi Cię wzrost liczby klientów B2C lub tych, którzy zarejestrowali się w ostatnim kwartale? Baremetrics ma wszystko pod kontrolą! Jego bogate funkcje raportowania sprawiają, że pulpit staje się hubem praktycznych spostrzeżeń.

Dzięki Baremetrics tworzenie i zapisywanie niestandardowych grup klientów zajmuje kilka sekund, zapewniając niezrównaną elastyczność. Możesz szybko ocenić, jak radzą sobie różne segmenty, śledząc nowe dodatki, ekspansje, a nawet wskaźniki rezygnacji za jednym spojrzeniem. Funkcje prognozy oferują nieoceniony wgląd w przyszłe prognozy biznesowe, wykorzystując wskaźniki takie jak przepływy pieniężne i miesięczne powtarzające się przychody (MRR) dla świadomych decyzji dotyczących planu .

Najlepsze funkcje Baremetrics

Filtry do analizy niestandardowych segmentów klientów

Śledzenie wzrostu, ekspansji i odpływu klientów

Wgląd w przyszłe projekty Business

Porównanie danych historycznych

Integracja z popularnymi platformami, takimi jak Shopify, Stripe i Slack

Limity Baremetrics

Długi czas oczekiwania na synchronizację

Sporadyczne niedokładne raportowanie

Ceny Baremetrics

Metrics: Od 108 USD/miesiąc

Od 108 USD/miesiąc Odzyskiwanie: Od $58/miesiąc

Od $58/miesiąc Cancellation Insights: Od 108 USD/miesiąc

Od 108 USD/miesiąc Prognoza+: Cena niestandardowa

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Baremetrics

G2: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

4,6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 3.4/5 (mniej niż pięć recenzji)

4. Mixpanel

Via: Mixpanel Chcesz zobaczyć, jak Twoja strona i produkt wypadają w oczach użytkowników? Mixpanel pomoże Ci dowiedzieć się, co działa, gdzie i dlaczego. 👀

Narzędzie to może porównywać kohorty użytkowników w celu ujawnienia wzorców zachowań i różnic, uzyskując wgląd wykraczający poza powierzchnię. Na przykład można powiązać witrynę z produktem i przeanalizować zachowanie użytkowników w różnych kanałach. W praktyce oznacza to tworzenie oddzielnych kohort użytkowników pochodzących z mediów społecznościowych i kanałów organicznych, co pozwala wskazać różnice w przyjęciu przez nich produktu.

Platforma umożliwia dość prosty proces segmentacji. Zaczynasz od ustawienia celu, zbierania danych, wyboru segmentów, śledzenia zaangażowania, dobierania spersonalizowanej zawartości i cieszenia się z efektów. To takie proste!

Najlepsze funkcje Mixpanel

Grupowanie użytkowników na każdej scenie i w różnych kanałach

Porównywanie kohort dla różnych wzorców zachowań

Przekształcanie danych w przydatne spostrzeżenia

Przydatne integracje, takie jak mParticle i Freshpaint

Limity Mixpanel

Może być kosztowny dla użytkowników z ograniczonym budżetem

Potencjalnie skomplikowane ustawienia i konfiguracja

Ceny Mixpanel

Starter: Free

Free Rozwój: Od 20 USD/miesiąc

Od 20 USD/miesiąc Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Mixpanel oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

5. Sterta

Via: Sterta Heap jest podobny do posiadania biletu VIP, aby być świadkiem każdego kroku, jaki wykonują Twoi klienci. Automatycznie śledzi wszystkie najdrobniejsze szczegóły - kliknięcia, przeciągnięcia, dotknięcia, widoki stron. Nie trzeba już decydować, które wydarzenia śledzić. 🖱️

Heap daje ci podręcznik, jak dostosować witrynę, aby zwiększyć zadowolenie klientów. Co jest jeszcze lepsze? Możesz zagłębić się w dane i segmentować użytkowników na podstawie ich działań. Identyfikuj wzorce, grupuj ludzi według ich interakcji z aplikacją, a nawet sortuj ich na podstawie kanałów marketingowych, które doprowadziły ich do Twojej witryny.

Dużym plusem jest to, że jest to platforma niskokodowa . Tak więc, nawet jeśli kodowanie nie jest twoją supermocą, wizualne raporty Heap zamieniają dane w historię, którą każdy w twoim zespole może zinterpretować.

Najlepsze funkcje Heap

Automatyczne śledzenie działań użytkowników

Segmentacja na podstawie działań podejmowanych na stronie lub w aplikacji

Platforma o niskim kodzie

Wbudowany kalkulator ROI dośledzenie rocznych zwrotów Limity sterty

Śledzenie tylko interakcji z frontendem

Uruchamianie dużych zapytań może być powolne

Ceny Heap

**Free

Wzrost: Cena niestandardowa

Cena niestandardowa Pro: Cena niestandardowa

Cena niestandardowa Premier: Cena niestandardowa

Heap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

6. Piwik PRO

Via: Piwik PRO Piwik PRO wyróżnia się tym, że umożliwia firmom pełną kontrolę nad ich danymi i prywatnością, umożliwiając self-hosting na ich serwerach. Jest to przełomowe rozwiązanie dla firm, które przestrzegają rygorystycznych przepisów dotyczących przechowywania danych lub stawiają na bezpieczeństwo. 🔒

Dodatkowym atutem jest Menedżer etykiet, wybawienie dla firm, które chcą bez wysiłku obsługiwać kody śledzenia bez potrzeby wsparcia programistów. Upraszcza on integrację narzędzi analitycznych i marketingowych, od Google Analytics po AdWords i Facebook Pixel.

Kolejną gwiazdorską funkcją jest Consent Manager, który zapewnia płynną zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak RODO i CCPA, poprzez efektywne zarządzanie i śledzenie zgód użytkowników na gromadzenie danych.

Jako wisienka na torcie, funkcja Customer Data Platform (CDP) konsoliduje dane z różnych źródeł, oferując kompleksowy przegląd zachowań klientów, preferencji i interakcji z marką.

Najlepsze funkcje Piwik PRO

Samodzielny hosting dla kontroli danych

Śledzenie kodu bez pomocy programisty

Zgoda użytkownika na zgodne z przepisami gromadzenie danych

Zbieranie, przechowywanie i zarządzanie danymi klientów z wielu źródeł

Limity Piwik PRO

Ograniczone śledzenie e-commerce

Wysoka cena dla niektórych użytkowników

Cennik Piwik PRO

Core: Free

Free Enterprise: Cena niestandardowa

Piwik PRO oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (20+ opinii)

7. Kissmetrics

Via: Kissmetrics Kissmetrics jest jak zaufany przyjaciel dla Twojej strony internetowej lub aplikacji, mówiący Ci, co się dzieje i co przydałoby się trochę poprawić. Bez gadania o technologii, tylko stare dobre spostrzeżenia dotyczące powodzenia klienta i marketingu!

Jeśli zajmujesz się SaaS, pomyśl o tym, aby dokładnie wiedzieć, gdzie odwiedzający Twoją witrynę zamieniają się w fanów na podstawie tego, jak Cię znaleźli. W przypadku sprzedawców internetowych, zidentyfikuj osoby wydające duże kwoty, dowiedz się, jak Cię znaleźli i ponownie wykonaj ten zwycięski taniec. 💃

Kissmetrics pozwala tworzyć niestandardowe segmenty dostosowane do parametrów klienta, zapewniając precyzyjny cel. Narzędzia angażujące pozwalają na bezpośrednie połączenie z użytkownikami za pośrednictwem celowanych e-maili i wiadomości w aplikacji, a wszystko to w oparciu o ich zachowanie.

Masz ochotę na eksperymenty? Skorzystaj z testów A/B, aby dostosować komunikaty i strategie czasowe w ramach spreparowanych segmentów. Wreszcie, dzięki raportowaniu i śledzeniu, otrzymujesz szczegółowe raporty oparte na interakcjach z klientami i danych, pomagające podejmować świadome decyzje.

Najlepsze funkcje Kissmetrics

Analiza behawioralna

Dostosowane grupy dla precyzyjnego celu

Eksperymentowanie ze strategiami przesyłania wiadomości

Raportowanie w celu wsparcia świadomych decyzji

Limity Kissmetrics

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Limit integracji z innymi platformami

Ceny Kissmetrics

Srebrny: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Złoty: $499/miesiąc

$499/miesiąc Platynowy: Cena niestandardowa

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Kissmetrics oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

8. Google Analytics

Via: Google Analytics Google Analytics wyróżnia się jako narzędzie do segmentacji niestandardowych klientów i nie bez powodu. Bycie Free i zdolność do obsługi ogromnych danych niestandardowych klientów to potęga. Zaprojektowany przez Google, wyodrębnia informacje na temat zachowań odwiedzających, zakupów, lokalizacji, korzystania z urządzeń i nie tylko, a wszystko to z poszanowaniem zasad prywatności. 🆓

Google Analytics zatrudnia uczenie maszynowe modeli i automatyzacji, oferując prognozy i praktyczne spostrzeżenia w celu poprawy doświadczeń cyfrowych. W czasie rzeczywistym funkcja raportowania umożliwia natychmiastowe monitorowanie aktywności w witrynie lub aplikacji, a śledzenie konwersji zapewnia kluczowy wgląd w działania klientów.

Dodatkowo, płynna integracja z Google Ads połączyła dane o wydajności witryny, zapewniając kompleksowy przegląd.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Oparty na uczeniu maszynowym i automatyzacji

Szczegółowa segmentacja w oparciu o dane demograficzne, odsetki i zachowania

Natychmiastowe monitorowanie aktywności w witrynie lub aplikacji

Integracja z Google Ads

Limity Google Analytics

Szybkość ekstrakcji danych mogłaby zostać znacznie poprawiona

Limity dotyczące danych w czasie rzeczywistym

Cennik Google Analytics

Free

Google Analytics 360: Plan oparty na wycenach

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 000 recenzji)

9. Segment

Via: Segment Podstawowa misja Segmentu jako narzędzia do segmentacji klientów jest krystalicznie czysta: demokratyzować dobre dane dla wszystkich teamów i oferować ujednolicony widok klientów

Gromadzi dane z aplikacji mobilnych i internetowych oraz łączy się z ponad 300 programami, tworząc scentralizowany hub zapewniający bezproblemowy dostęp i przetwarzanie.

Segment ma możliwość tworzenia dynamicznych segmentów w oparciu o dane o klientach w czasie rzeczywistym, torując drogę dla spersonalizowaną komunikację która naprawdę rezonuje. Dzięki temu oprogramowaniu do segmentacji klientów, nie tylko docierasz do klientów, ale tworzysz niestandardowych odbiorców dla kampanii marketingowych, które wydają się być szyte na miarę.

Segment to doskonały wybór dla wszystkich firm, od startupów do szybko rozwijających się firm, chcących podnieść poziom interakcji z klientami, udoskonalić proces planowania marketingowego i zwiększyć współczynnik konwersji. 📈

Segment najlepszych funkcji

Gromadzenie danych z dowolnego źródła

Ujednolicony widok niestandardowych klientów

Dynamiczne segmenty oparte na danych w czasie rzeczywistym

Niestandardowe grupy odbiorców dla celowego dotarcia do odbiorców

Limity segmentów

Proces tworzenia wykluczających grup odbiorców może być trudny

Z czasem staje się kosztowny

Ceny segmentów

Free

Teams: Od $120/miesiąc

Od $120/miesiąc Business: Cena niestandardowa

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje segmentów

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 70 opinii)

10. Optimove

Via: Optimove Optimove oferuje zaawansowany proces segmentacji, wykorzystujący analizę skupień klientów i modele matematyczne w celu odkrycia grup podobnych klientów. Te mikro-segmenty, odświeżane codziennie, są tworzone w oparciu o dane demograficzne, wzorce zachowań i działania w czasie rzeczywistym.

To, co sprawia, że Optimove naprawdę błyszczy, to wszechstronność w segmentacji - od z góry zdefiniowanych klastrów po niestandardowe segmenty, otrzymujesz wiele materiałów do dogłębnej analizy segmentacji klientów lub celowych kampanii. Proces segmentacji klientów napędza wbudowany w platformę bot optymalizacji marketingowej, Optibot, niestrudzenie przeczesujący dane w segmentach w poszukiwaniu trendów i przydatnych spostrzeżeń. 🤖

Optimove zagłębia się również w cykl życia klienta, śledząc zmiany między mikrosegmentami w celu uchwycenia ewoluujących zachowań, co czyni go jednym z najlepszych narzędzi do segmentacji klientów!

Najlepsze funkcje Optimove

Spostrzeżenia z różnych źródeł

Dostosowane segmenty dla celowych kampanii

Natywny bot do optymalizacji marketingu

Przechwytuje niestandardowe zachowania klientów

Limity Optimove

Nie zawsze może aktualizować dane w czasie rzeczywistym

Niestandardowe ograniczenia mogą być lepsze

Ceny Optimove

Niestandardowa cena dla planów Build, Grow i Scale

Oceny i recenzje Optimove

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (mniej niż 5 recenzji)

Inne narzędzia marketingowe

Podczas gdy przedstawione przez nas narzędzia koncentrują się na niestandardowej segmentacji klientów, nadal potrzebne jest dedykowane oprogramowanie do realizacji planów marketingowych i generowania leadów. W tym miejscu ClickUp błyszczy, oferując pakiet funkcji marketingowych, które okażą się nieocenione! 😻

Wiele Teams wydaje setki dolarów każdego miesiąca na różnego rodzaju narzędzia marketingowe i do zarządzania projektami. Jednak dzięki ClickUp otrzymujesz usprawnione i efektywne kosztowo rozwiązanie, które zapewni Ci wsparcie podczas tworzenia, uruchamiania i śledzenia kampanii od początku do końca! Sprawdźmy, jak to zrobić.

Burza mózgów, tworzenie strategii i realizacja kampanii marketingowych w dowolnej skali dzięki ClickUp

As a najwyżej oceniane narzędzie do zarządzania projektami clickUp to doskonałe narzędzie do zarządzania kampaniami wielokanałowymi. Jego skalowalny obszar roboczy i atrakcyjna Marketing Teams Suite polegają na wdrażaniu najlepszych strategii pozyskiwania leadów i konwersji przy ograniczonych zasobach!

Potrzeba skoordynowanych wysiłków kilku działów, aby uzyskać nowo opracowany produkt na radarze kupującego. Używając ClickUp's 15+ widoków , możesz łatwo zarządzać i monitorować postęp zadań marketingowych w różnych zespołach lub segmentach niestandardowych.

Załóżmy, że chcesz przydzielić lub zmienić przydział zadań lub zmniejszyć liczbę zwolnień w zespole - możesz skorzystać z funkcji Widok obciążenia pracą aby dostosować obowiązki Teams w trakcie kampanii. Podobnie, widoki Kalendarza i Wykresu Gantta są narzędziami wizualnymi ratującymi życie, jeśli musisz być na bieżąco z napiętymi harmonogramami marketingowymi.

Ledwie zarysowaliśmy tutaj powierzchnię! Platforma oferuje pełen pakiet funkcji dla zarządzania projektami marketingowymi -strategie segmentacji burzy mózgów używanie Tablic lub uprościć dokumentację marketingową w ramach Dokumenty ClickUp ! Połączenie marketingowe mapy drogowe bezpośrednio do zadań, dzięki czemu dokumentacja strategii i kalendarze kampanii żyją obok Twojej codziennej pracy.

Zacznij organizować płynną podróż kampanii z ClickUp

Martwisz się rozpoczęciem nowej kampanii? Dzięki Szablon planu marketingowego ClickUp możesz uzyskać swój marketing produktów inicjatywę w ciągu kilku minut! Pomaga w ustaleniu konkretnych celów i priorytetów z osiągalnymi punktami odniesienia. ClickUp posiada galerię pełną innych szablonów marketingowych, w tym opcje dla briefy projektowe , plany wprowadzenia produktu na rynek oraz niestandardowa podróż klienta mapy.

ClickUp's pulpity wizualne ułatwiają śledzenie postępów - można ustawić miesięczne lub kwartalne wskaźniki cele marketingowe i utwórz widżety, aby dokładnie monitorować, jak kształtują się leady i użytkownicy.

Jeśli planujesz kampanię na dużą skalę lub złożoną, zalecamy użycie Automatyzacja ClickUp aby zaoszczędzić czas na rutynowych zadaniach, takich jak aktualizacja statusu leadów lub wyzwalacz e-maili.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Wykorzystaj Bezproblemowa integracja ClickUp z innymi narzędziami analitycznymi i SEO, aby uzyskać dostęp do wszystkich danych marketingowych bez konieczności przenoszenia platform. Masz kilka natywnych i Z obsługą API integracje!

Tak więc, zanurz się, uporządkuj swoje działania marketingowe i niech siła ClickUp będzie z Tobą!

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp do zrobienia w jednej scentralizowanej platformie

Najlepsze funkcje ClickUp

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania marketingowym cyklem pracy

Przydzielanie i monitorowanie zadań

Wbudowane narzędzia współpracy wizualnej do tworzenia pomysłów i procesów

Scentralizowane przechowywanie dokumentacji marketingowej

Listy kontrolne, komentarze, czat w czasie rzeczywistym i załączniki dodające kontekst do zadań

Niestandardowe pulpity do śledzenia postępu prac

ponad 1000 łatwych w użyciu szablonów dla marketingu,współpraca z influenceramiitp.

ponad 1000 opcji integracji z ich narzędziami marketingowymi i komunikacyjnymi

Śledzenie celów za pomocąCele ClickUp Konfigurowalne poziomy dostępu do danych dziękiHierarchia ClickUp niestandardowa obsługa klienta 24/7- Asystent pisania AI do tworzenia briefów marketingowych i studiów przypadku

Limity ClickUp

Wymaga czasu, aby w pełni zrozumieć zakres funkcji i funkcjonalności

Aplikacja mobilna mogłaby mieć więcej funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

Pozwól swoim planom segmentacji klientów kliknąć dzięki ClickUp

Twoi potencjalni klienci i grupy klientów mają różne potrzeby, a sposób ich obsługi ma duży wpływ na Twoje przychody. Niezależnie od produktu, segmentacja klientów może znacznie poprawić zwrot z inwestycji marketingowych w czasie.

ClickUp wyłania się jako niezawodne rozwiązanie do zwiększania planów marketingowych dzięki zoptymalizowanemu zarządzanie cyklem pracy . Jego możliwości współpracy i śledzenia oraz łatwa w użyciu konstrukcja sprawiają, że jest to idealna platforma do rozwijania strategii segmentacji klientów! Zarejestruj się za Free aby poznać jego różnorodne funkcje!