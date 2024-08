10 najlepszych narzędzi influencer marketingu dla agencji w 2024 roku

Influencerzy to zwykli ludzie, a jednak mają taką moc, jeśli chodzi o promocję marki. Byliśmy świadkami, jak kilka firm rozszerzyło swoją niestandardowa baza klientów z influencer marketingiem w ciągu ostatnich kilku lat.

Weźmy na przykład Tinder - gigant aplikacji randkowych online współpracował z najlepszymi influencerami TikTok w latach 2020-21, aby zwiększyć świadomość marki wśród użytkowników Gen-Z. To był ogromny sukces, a marka przyciągając 697,6 mln widoków na TikTok -i znacznie więcej obserwujących, wyświetleń, miesięcznego wzrostu liczby odbiorców i pobrań aplikacji niż przewidywano! 💘

Jeśli zamierzasz wykorzystać platformy mediów społecznościowych do promocji marki, produktu lub usługi, potrzebujesz odpowiednich narzędzi do influencer marketingu. Zostały one zaprojektowane w celu usprawnienia różnych procesów influencer marketingu, takich jak znajdowanie i zarządzanie współpracownikami lub wysyłanie gotowych e-maili.

W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych narzędzi do influencer marketingu, które mogą pomóc Twojej firmie lub agencji marketingowej skutecznie zarządzać kampaniami i mierzyć wyniki.

Czego szukać w narzędziach do influencer marketingu?

Oto kilka cech, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu różnych narzędzi do influencer marketingu:

Wyszukiwanie influencerów: Oprogramowanie może pomóc w znalezieniu influencerów w oparciu o kryteria, takie jak grupa docelowa, dane demograficzne, odsetki i nisze Śledzenie trendów: Powinieneś być w stanie monitorować popularne tematy, hashtagi i wyzwania, które mogą pomóc w tworzeniu wirusowej zawartości 💃 Śledzenie zaangażowania: Dodatkową korzyścią będzie możliwość śledzenia wyświetleń i zaangażowania generowanego przez posty influencerów Narzędzia marketingowe: Świetna platforma influencer marketingowa powinna pomóc w dostosowaniu i prowadzeniu kampanii influencer marketingowej dzięki funkcjom takim jakalokacja zasobów i oś czasu realizacji Narzędzia do raportowania: Musisz być w stanie mierzyć wzrost kampanii i powodzenie influencerów za pomocą dogłębnej analityki i narzędzi do porównywania konkurencji Szablony mediów społecznościowych: Wiele narzędzi marketingowych zawiera gotowe szablony, które przeprowadzą Cię przez proces zarządzania zawartością mediów społecznościowych lub zatrudniania i zarządzania influencerami Integracje: Upewnij się, że narzędzia mogą integrować się z innymi platformami, z których korzystasz, npzarządzanie mediami społecznościowymi lubNarzędzia CRM

10 najlepszych narzędzi do influencer marketingu w 2024 roku

Dostępne na rynku rozwiązania do influencer marketingu mają różne ustawienia funkcji. Zazwyczaj można znaleźć produkty w trzech kategoriach:

Zarządzanie kampaniami influencerów Odnajdywanie influencerów Pomiar kampanii i wysiłków związanych z influencer marketingiem

Przyjrzyjmy się bliżej najbardziej funkcjonalnym narzędziom influencer marketingu dla każdej kategorii i ich potencjalnym zastosowaniom! 🌼

Najlepsze do zarządzania kampaniami

Wykorzystaj ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo zarządzać projektami influencer marketingu

ClickUp to wszystko w jednym narzędzie do zarządzania marketingiem z odpowiednimi funkcjami do obsługi kampanii influencerów w różnych niszach. Jest ono ukierunkowane na pomoc tworzenie planów marketingowych i realizować wydarzenia promocyjne w dowolnej skali.

Zarządzanie usługami dla influencerów to bułka z masłem dzięki Szablon umowy z influencerem ClickUp . Pomaga w ustawieniu umowę serwisową aby zdefiniować takie elementy jak

Zakres usługi

Warunki płatności

Wytyczne dla influencerów

Komunikacja marki

Prawa własności intelektualnej

Oprócz pomocy w stworzeniu profesjonalnej umowy, szablon pomaga w zarządzaniu postępem każdej umowy z influencerem. Użyj Pól niestandardowych, aby dodać etykiety takie jak budżet lub faza marketingowa do każdej umowy.

Dźwignia 15+ widoków ClickUp , takich jak Lista, Gantt widoki obciążenia pracą i kalendarza, aby monitorować i rejestrować nazwy po znalezieniu odpowiednich influencerów.

Stwórz swoją kolejną umowę z szablonem umowy dla influencerów od ClickUp

Gdy już rozpoczniesz kampanię influencer marketingu, znajdź wsparcie w postaci setek zarządzanie projektami marketingowymi narzędzi na platformie! Na przykład, możesz użyć Cele ClickUp aby utworzyć Cele lub Kamienie milowe dla sprzedaży lub innych metryk do zmierzenia zadania influencerów .

Z Pulpity ClickUp możesz nadzorować pracę swoich współpracowników marketingowych w kampaniach na żywo. Wyznacz oś czasu dla każdego influencera i ustaw powiadomienia o aktualizacjach.

ClickUp oferuje również najlepsze w branży wsparcie dla kreatywnej współpracy w czasie rzeczywistym za pomocą Tablice , Mapy myśli oraz Sprawdzanie . 😌

A czy wzmiankowaliśmy już o używaniu ClickUp AI do optymalizacji wysiłków marketingowych? Zawiera podpowiedzi dostosowane do roli, aby generować pomysły na kampanie influencerów, briefy dotyczące zawartości i marketingowe studia przypadków!

Użyj Automatyzacja ClickUp do powtarzalnych zadań marketingowych, takich jak otrzymywanie powiadomień o płatnościach dla influencerów i wysyłanie e-maili.

ClickUp najlepsze funkcje

Wsparcie zarządzania kampaniami od ściany do ściany

Szablony do zarządzania procesami marketingowymi i influencerskimi

W pełni konfigurowalnyTablica ClickUp do współpracy wizualnej

ClickUp Dokumenty do przechowywania wszystkichzasoby marketingowe* Integracja z ponad 1000 aplikacji

Mierzalne ustawienie i monitorowanie celów

Asystent ClickUp AI pomagający w strategiach marketingowych

Potężny zestaw narzędzi do zarządzania zadaniami

Łatwa automatyzacja działań marketingowych

Limity ClickUp

Początkujący potrzebują czasu, aby poznać wszystkie dostępne funkcje marketingowe

Aplikacja mobilna nie ma tylu funkcji, co wersja na komputery stacjonarne i wersja internetowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

:4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra:4.7/5 (3,500+ opinii)

2. SocialLadder

Via: SocialLadder SocialLadder to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania ambasadorami marki. Pomaga przede wszystkim w marketingu influencerów, ambasadorów i partnerów, umożliwiając automatyzację cyklu pracy, usprawnienie komunikacji i monitorowanie zaangażowania.

Poprawa współpraca z influencerami korzystając z opcji czatu w aplikacji, ogłoszeń w kanałach i niestandardowych powiadomień push. Platforma umożliwia przypisywanie zadań i prowadzenie rejestrów wartości zarobionych mediów na różnych platformach.

Narzędzia do raportowania SocialLadder pozwalają zidentyfikować najlepszych pracowników. Możesz ich motywować za pomocą grywalizowanego systemu nagród lub płatności. Dostęp do zasobów nagród z poziomu aplikacji scentralizowanego pulpitu . 🎁

Przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu obliczenia ROI (zwrot z inwestycji) z kwoty wydanej na zatrudnionych współpracowników i odpowiednich influencerów.

Najlepsze funkcje SocialLadder

Upraszcza kampanie marketingowe w mediach społecznościowych i influencerów

Obejmuje śledzenie ROI

System nagród oparty na punktach

Funkcja czatu dla płynnej komunikacji

Zaawansowana analityka z konfigurowalnymi raportowaniami

Limity SocialLadder

Nie można zatwierdzać przesłanej zawartości zbiorczo

Funkcję czatu można ulepszyć w porównaniu z innymi programami do marketingu influencerów

Ceny SocialLadder

Dostępne na życzenie

SocialLadder oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (5+ recenzji)

:4.7/5 (5+ recenzji) Capterra:4.5/5 (poniżej 5 recenzji)

3. Awario

Via: Awario Awario to oprogramowanie do monitorowania mediów społecznościowych, które pomaga pozycjonować markę poprzez działania influencerów, które wyzwalają marketing szeptany. Jest idealny do śledzenia wzmianek o marce, wydajności zawartości i statystyk zaangażowania.

Znajdź influencerów w swojej niszy za pomocą Mention Feed. Przejrzyj ich zawartość i profile, aby zablokować potencjalnych współpracowników. Po nawiązaniu współpracy z odpowiednimi osobami, monitoruj ich commit poprzez śledzenie hashtagów marki, słów kluczowych i wzmianek w ich kanałach. 🗣️

Dzięki analizie influencerów możesz gromadzić dane z nasłuchu społecznościowego, aby mierzyć wydajność każdego influencera. Wygeneruj porównanie influencerów i raporty dotyczące sentymentu postów, aby przeanalizować, co sprawdziło się w Twojej kampanii, a co nie.

Najlepsze funkcje Awario

Idealny do monitorowania marki online

Funkcje odkrywania influencerów pomagają znaleźć niszowych influencerów

Monitorowanie influencerów poprzez alerty słów kluczowych i hashtagów

Łatwe rozpoczynanie konwersacji

Limity Awario

Niektórzy użytkownicy potrzebują więcej materiałów szkoleniowych, aby korzystać z platformy influencer marketingu

Dostrajanie filtrów wyszukiwania może być bardzo pracochłonne

Ceny Awario

Starter : 39 USD/miesiąc za członka zespołu

: 39 USD/miesiąc za członka zespołu Pro : 119 USD/miesiąc za 10 członków zespołu

: 119 USD/miesiąc za 10 członków zespołu Enterprise: 399 USD/miesiąc (nieograniczona liczba członków zespołu)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Awario

Capterra :4.4/5 (ponad 40 recenzji)

:4.4/5 (ponad 40 recenzji) G2:4/5 (35+ opinii)

Najlepszy do wyszukiwania influencerów

4. Social Blade

Via: SocialBlade Pierwszym krokiem do rozpoczęcia kampanii influencer marketingu jest identyfikacja influencerów zgodnych z Twoją marką. Social Blade to narzędzie do analizy mediów społecznościowych idealne do tego zadania! 🌹

Pozwala śledzić pożądanych influencerów na docelowych platformach mediów społecznościowych - na przykład Instagram, TikTok, Twitch i YouTube - i generować listę, którą można sortować według wskaźników, takich jak obserwujący, polubienia, widoki i przesłane materiały.

Kliknij na interesujący Cię profil, aby sprawdzić bardziej istotne statystyki, takie jak liczba polubień i udostępnień, które influencer uzyskuje tygodniowo, i określić, kto może teraz zapewnić największą ekspozycję Twojej marce.

Social Blade świetnie sprawdza się w marketingu YouTube - jeśli chcesz współpracować z popularnymi YouTuberami, znajdź ich, przeglądając wyselekcjonowane listy na podstawie liczby subskrybentów, krajów, w których są popularni, oraz kategorii, takich jak komedia, edukacja, muzyka, sport i podróże. ✌️

Najlepsze funkcje Social Blade

Lokalizacja influencerów na wielu platformach społecznościowych

Poręczne filtry wyszukiwania

Liczne wskaźniki do monitorowania działań influencerów

Dostępne specjalne konsultacje YouTube

Limity Social Blade

Funkcja wyszukiwania wymaga poprawy w porównaniu z innymi narzędziami influencer marketingu na tej liście

Nie jest tak przydatna dla platform mediów społecznościowych poza YouTube, co może ograniczyć śledzenie kampanii marketingowych influencerów

Ceny Social Blade

Bronze :$3.99/month

:$3.99/month Silver :$9.99/month

:$9.99/month Gold :$39.99/month

:$39.99/month Platinum:$99.99/month

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Social Blade oceny i recenzje

Capterra :4.4/5 (5+ recenzji)

:4.4/5 (5+ recenzji) G2:4.2/5 (ponad 10 recenzji)

5. Upfluence

Via: Upfluence Upfluence pomaga znaleźć twórców na podstawie odbiorców, zawartości i wyników na najlepszych platformach, takich jak Instagram, YouTube i Facebook. Oprócz dostarczania bezpłatnych twórców, służy jako centralny hub do monitorowania przesłanych treści i problemów z płatnościami. 💸

Baza danych Upfluence składa się z milionów influencerów, mikro-influencerów i celebrytów. Zawęź wyszukiwanie za pomocą ponad 20 filtrów, w tym słów kluczowych, liczby odbiorców i platform społecznościowych.

Możesz nawet wyszukać influencerów, którzy już wspomnieli o Twojej marce, dzięki czemu są bardziej skłonni do podjęcia współpracy. Spróbuj automatyzacja e-maili aby się z nimi skontaktować.

Upfluence oferuje szablony dla influencerów dla umów i e-maili kontaktowych, aby zaoszczędzić czas. ⌛

Najlepsze funkcje Upfluence

Bogate w dane profile influencerów na wielu platformach mediów społecznościowych

Uproszczony zasięg dzięki automatyzacji e-maili

ponad 20 filtrów pomagających w odkrywaniu influencerów

Dostępna wtyczka Chrome

Limity Upfluence

Brak dostępnej polityki anulowania

Niezbyt przyjazny dla użytkownika jak inne narzędzia marketingu influencerów

Ceny Upfluence

Dostępne na życzenie

Oceny i recenzje Upfluence

G2 :4.6/5 (120+ recenzji)

:4.6/5 (120+ recenzji) Capterra:4.1/5 (ponad 30 recenzji)

6. Hunter

Via: Hunter Hunter to wyszukiwarka e-maili, która pomaga zebrać informacje kontaktowe różnych profesjonalistów, w tym osób mających wpływ na biznes, w celu poprawy zasięgu. Wystarczy uzyskać dostęp do bazy danych i określić typ współpracowników, z którymi chcesz się połączyć, a Hunter zasugeruje pasujące wyniki z repozytorium 100 milionów adresów e-mail. ✉️

Funkcja wyszukiwania domen pomaga w lokalizacji influencerów w określonej domenie biznesowej. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli szukasz gościnnych blogerów z niszową wiedzą specjalistyczną.

Hunter zapewnia uzyskanie prawidłowych adresów e-mail dzięki funkcji Email Verifier. Warto zauważyć, że Hunter priorytetowo traktuje pobieranie profesjonalnych adresów e-mail, a nie tych z popularnych domen, takich jak Gmail czy Yahoo.

Połącz Hunter z platformami takimi jak Salesforce i obszar roboczy Google, aby gromadzić potencjalnych klientów i usprawnić kontakty biznesowe.

Najlepsze funkcje Huntera

Ogromna baza adresów e-mail profesjonalistów

Poręczne narzędzie do weryfikacji e-maili

Umożliwia wyszukiwanie według domeny lub nazwiska osoby

Influencerkampanie marketingowefunkcja pomaga wysyłać wiadomości e-mail na autopilocie

Ograniczenia Hunter

Trudno znaleźć informacje kontaktowe dla mniejszych firm

UX platformy influencer marketingu wymaga optymalizacji

Ceny Hunter

Free :$0/miesiąc za jedno konto e-mail

:$0/miesiąc za jedno konto e-mail Starter :$49/miesiąc za trzy konta e-mail

:$49/miesiąc za trzy konta e-mail Wzrost :149 USD/miesiąc za 10 kont e-mail

:149 USD/miesiąc za 10 kont e-mail Business:$499/miesiąc za 20 kont e-mail

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Hunter oceny i recenzje

Getapp :4.6/5 (580+ recenzji)

:4.6/5 (580+ recenzji) G2:4.4/5 (ponad 500 recenzji)

7. Klear

Via: Klear Klear (dawniej Twtrland) to kompleksowe narzędzie do odkrywania influencerów, monitorowania kampanii i zarządzania płatnościami. Przyjazna dla użytkownika platforma posiada discovery portal wyposażony w inteligentne filtry wyszukiwania, aby znaleźć influencerów z unikalnymi atrybutami fizycznymi i umiejętnościami.

Korzystanie z narzędzia jest proste - wybierz platformę mediów społecznościowych, na której chcesz się skupić i ustaw filtry. Oto trzy przykłady:

Filtr tematyczny: Umożliwia wykrywanie influencerów według typu ich zawartości, np. majsterkowanie, podróże i moda Filtr lokalizacji: Idealny do kampanii związanych z lokalizacją - pomaga usprawnić influencerów w określonym obszarze geograficznym 📌 Filtr demograficzny: Umożliwia znajdowanie influencerów według danych demograficznych, takich jak wiek i płeć, w celu dotarcia do odbiorców docelowych

Wypróbuj funkcję Brand Search, aby znaleźć twórców, którzy współpracowali już z marką, która udostępnia twoje wartości. Ponadto funkcja ta może być wykorzystywana do przeprowadzania audytów konkurencji i przeglądania strategii marketingowych influencerów rywali.

Najlepsze funkcje Klear

Łatwe w użyciu narzędzie do odkrywania influencerów

Bogate kryteria filtrowania

funkcja Brand Search umożliwiająca znalezienie twórców spełniających określone wartości

umożliwiająca znalezienie twórców spełniających określone wartości Dostępne wskaźniki postępu kampanii

Wgląd w strategie marketingowe konkurencji

Limity Klear

Ustawienie integracji płatności może być skomplikowane

Nie nadaje się najlepiej do wyszukiwania mikroinfluencerów z bardzo niszową publicznością

Ceny Klear

Poproś o demo, aby otrzymać wycenę

Klear oceny i recenzje

Capterra :4.3/5 (ponad 10 recenzji)

:4.3/5 (ponad 10 recenzji) G2:4.2/5 (ponad 280 recenzji)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo BuzzSumo zapewnia wsparcie dla opartego na pomysłach wyszukiwania influencerów i popularnej zawartości. Identyfikuje i rejestruje influencerów według ich wartości pod względem autentycznych połączeń, zasięgu i autorytetu. Platforma posiada również bazę danych 500 000+ wpływowych dziennikarzy, którzy mogą promować Twoją markę za pomocą strategicznych artykułów.

Funkcja Content Analyzer pozwala uzyskać listę najczęściej udostępnianych treści związanych z marką. Wybierz Widok Top Sharers, aby odkryć influencerów, którzy mają znaczącą pozycję na danym polu.

Zanurz się głębiej, sprawdzając średnią liczbę retweetów, aby dowiedzieć się więcej o zaangażowaniu odbiorców danego twórcy. Są to influencerzy, na których powinieneś się skupić, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że zorganizują pożądaną ekspozycję. 📸

Jeśli przeprowadzasz analizę porównawczą, znajdź odpowiednich konkurentów, generując raporty Analizy zawartości i wybierz strategie, które zwiększają zaangażowanie w czasie.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Wieloplatformowe wyszukiwanie influencerów

Baza danych dziennikarzy

Analiza oparta na zaangażowaniu, idealna do szczegółowych kampanii marketingowych influencerów

Umożliwia eksport danych w formatach CSV i Excel

Limity BuzzSumo

Nie dla Business z niskim budżetem na zawartość

Interfejs użytkownika nie jest najlepszy na tej liście oprogramowania do marketingu influencerów

Ceny BuzzSumo

Podstawowy : 199 USD/miesiąc za jednego użytkownika

: 199 USD/miesiąc za jednego użytkownika Content Creation : 249 USD/miesiąc za pięciu użytkowników

: 249 USD/miesiąc za pięciu użytkowników PR & Comms : 249 USD/miesiąc za pięciu użytkowników

: 249 USD/miesiąc za pięciu użytkowników Suite : 499 USD/miesiąc za 10 użytkowników

: 499 USD/miesiąc za 10 użytkowników Enterprise: $999/miesiąc za 30 użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje BuzzSumo

Capterra :4.5/5 (130+ recenzji)

:4.5/5 (130+ recenzji) G2: 4.5/5 (100+ recenzji)

Najlepszy do mierzenia wyników kampanii

9. Traackr

Via: Traackr Traackr to doskonałe narzędzie do mierzenia sukcesu kampanii marketingowej poprzez śledzenie zawartości, pomiary ROI oraz zaangażowanie influencerów i partnerów. Możesz także przeanalizować, jak Twoja marka radzi sobie na tle konkurencji.

Platforma oferuje pięć unikalnych produktów:

Grow: Do wdrażania influencerów Activate: Współpraca w zakresie zawartości i zarządzanie relacjami Measure: Do śledzenia ROI, benchmarków i wyników konkurencji Optimize: Do optymalizacji budżetu i procesów Scale: Do skalowania programów influencerów z globalną konsolidacją danych

Automatycznie śledź wzmianki o marce w niestandardowym kanale w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić, czy uzyskujesz oczekiwaną ekspozycję. Wykorzystaj te spostrzeżenia wraz z najpopularniejszymi hashtagami w swojej społeczności, aby ulepszyć swoje strategie marketingowe. 🤩

Najlepsze funkcje Traackr

Analiza ROI i benchmarków

Automatyczne śledzenie wzmianek

Kompleksowe narzędzia do zarządzania influencerami

Umożliwia optymalizację alokacji budżetu

Limity Traackr

Sporadyczne opóźnienia i usterki

Przepływy pracy w kampaniach bywają nieporęczne

Cennik Traackr

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Traackr oceny i recenzje

G2 :4.2/5 (ponad 240 recenzji)

:4.2/5 (ponad 240 recenzji) Capterra:4.6/5 (30+ opinii)

10. Wpływ

Via: Wpływ Influencity to kolejne kompleksowe narzędzie do zarządzania influencerami, wdrażania kampanii marketingowych i mierzenia wyników. Produkt Campaign Reports pozwala zilustrować kluczowe spostrzeżenia dotyczące postów i przedstawić wyniki marketingu influencerów w profesjonalny sposób. 🧑‍💼

Korzystaj z w pełni konfigurowalnych raportów, aby przedstawić namacalne wyniki uzyskane z kampanii pod względem ROI i innych odpowiednich wskaźników. Wybieraj spośród różnych grafów, wykresów, widżetów i punktów danych, aby tworzyć raporty dostosowane do wskaźników KPI, produktów, kampanii, marek i influencerów.

Influencity umożliwia również łatwe udostępnianie raportów influencerom, sprzedawcom, inwestorom lub innym zainteresowanym stronom za pośrednictwem połączonych linków.

Najlepsze funkcje Influencity

Konfigurowalny hub influencer marketingu

Rozszerzenie opcji raportowania

Możliwe do śledzenia wskaźniki KPI dla każdej kampanii

Wizualny pulpit nawigacyjny

Limity Influencity

Narzędzie do filtrowania mogłoby być bardziej intuicyjne

Wsparcie tylko dla YouTube, Instagram i TikTok

Ceny Influencity

Niestandardowy : Od 98 USD/miesiąc

: Od 98 USD/miesiąc Podstawowy : $168/miesiąc

: $168/miesiąc Professional : $348/miesiąc

: $348/miesiąc Business: $698/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Influencity

G2 :4.5/5 (ponad 150 recenzji)

:4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra:4.2/5 (poniżej 10 recenzji)

Woo Your Audience: Zdobądź nowe rynki dzięki najlepszym narzędziom influencer marketingu!

Niezależnie od tego, czy prowadzisz kampanię mały Business czy dużym przedsiębiorstwem, narzędzia influencer marketingu z naszej listy mogą pomóc ci wejść na nowe terytoria rynkowe i wynieść twoją markę na szczyt. Skorzystaj z jednego lub kilku z tych narzędzi, aby odkryć nowych twórców i dostosować swoje kampanie dzięki doskonałym spostrzeżeniom.

Jeśli szukasz wszechstronnego wsparcia dla swoich wysiłków marketingowych, zarejestruj się na darmowe konto ClickUp . Platforma nie tylko pomoże Ci zarządzać influencerami, ale także całym zespołem marketingowym! 🍀