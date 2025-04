12 najlepszych narzędzi do marketingu produktów w 2025 roku

W prawdziwym życiu podróż kupującego do produktu nie jest prostą ścieżką w kształcie lejka. Przypomina raczej krętą autostradę pełną nieoczekiwanych objazdów. Zadaniem menedżerów ds. marketingu produktu jest poprowadzenie pasażerów do celu - zakupu produktu. 🛣️

Od prezentowania produktu potencjalnym klientom po komunikację z innymi działami w ramach kampanii marketingowych na dużą skalę, trzeba żonglować dziesiątkami ruchomych części, aby dostosować się do stale zmieniających się warunków potrzeby kupującego . 🤹

W tym miejscu pojawiają się narzędzia marketingu produktowego jako zaufani pomocnicy. Pomagają nadzorować i zarządzać wysiłkami marketingowymi bez względu na ich skalę.

Przeczesaliśmy rynek i wybraliśmy 12 najlepszych programów do marketingu produktowego. Sprawdź naszą listę, aby znaleźć idealne narzędzie do zwiększenia widoczności swojego produktu i zwiększenia sprzedaży!

Czym jest oprogramowanie do marketingu produktowego?

Oprogramowanie do marketingu produktowego to zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc marketerom produktów w planowaniu, realizacji i analizie ich strategii marketingowej. Zwykle obejmuje funkcje takie jak planowanie i zarządzanie kampaniami, badania rynku, budżetowanie i automatyzacja. 💻

Czego szukać w oprogramowaniu do marketingu produktowego?

Wybierając oprogramowanie do marketingu produktowego, należy zwrócić uwagę na następujące kryteria:

Intuicyjny interfejs : Narzędzie musi być przyjazne dla użytkownika i pomagać w zarządzaniu wieloma kampaniami, dokumentowaniu badań rynkowych i łatwym wykonywaniu działań związanych z marketingiem produktów

: Narzędzie musi być przyjazne dla użytkownika i pomagać w zarządzaniu wieloma kampaniami, dokumentowaniu badań rynkowych i łatwym wykonywaniu działań związanych z marketingiem produktów Niestandardowość : Powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do twoich unikalnych potrzeb i celów marketingowych

: Powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do twoich unikalnych potrzeb i celów marketingowych Współpraca : Musi umożliwiać płynną komunikację w ramach Teams i pomiędzy nimi

: Musi umożliwiać płynną komunikację w ramach Teams i pomiędzy nimi Integracja : Powinieneś być w stanie używać swoich ulubionych narzędzi razem z nim

: Powinieneś być w stanie używać swoich ulubionych narzędzi razem z nim Automatyzacja : Eliminacja powtarzalnych zadań pozostawia więcej czasu na skupienie się na szerszej perspektywie

: Eliminacja powtarzalnych zadań pozostawia więcej czasu na skupienie się na szerszej perspektywie Analityka: Narzędzie do marketingu produktu powinno zapewniać funkcje raportowania, aby śledzić pipeline i mierzyć powodzenie kampanii

12 najlepszych narzędzi do marketingu produktowego w 2024 roku Marketing produktów narzędzia pomagają dotrzeć do szerszego grona odbiorców, komunikować się z istniejącymi klientami i członkami zespołu oraz podejmować świadome decyzje w celu maksymalizacji cyklu życia produktu i jego rentowności. Solidna platforma marketingowa usprawnia cały proces, oszczędzając cenny czas, wysiłek i zasoby. 🤩

Zapoznaj się z naszym ulubionym oprogramowaniem do marketingu produktów i dowiedz się, w jaki sposób może ono wspomóc Twoje kampanie. Niektóre z naszych propozycji, takie jak ClickUp, oferują kompleksowe rozwiązania marketingu produktowego podczas gdy inne, takie jak Omnisend, Typeform i Userpilot, koncentrują się na konkretnych aspektach marketingowych.

1. ClickUp

Bądź na bieżąco ze wszystkimi aspektami swoich kampanii marketingowych dzięki ClickUp

ClickUp to darmowy, wysoce skalowalny szablon planu marketingowego produktu narzędzie do zarządzania projektami dla teamów marketingu produktowego wszystkich rozmiarów i branż. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie strategii, marketing wydarzeń, czy zarządzanie kampaniami platforma służy jako pokój kontrolny dla wszystkich działań marketingowych. 🕹️

Możesz rozpocząć kampanię marketingową produktu w ciągu kilku minut dzięki platformie Szablon planu marketingowego ClickUp . Szablon pomaga ustawić jasne cele i priorytety z możliwymi do osiągnięcia celami. Możesz również usprawnić określone aspekty swoich działań marketingowych za pomocą szablonów dla briefy projektowe , plany wprowadzenia produktu na rynek , niestandardowe mapy podróży klienta i nie tylko!

Uzyskanie nowo opracowany produkt na radarze niestandardowych klientów wymaga wspólnych wysiłków różnych działów. Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku organizować i monitorować pracę swojego zespołu oraz status projektów, korzystając z ponad 15 widoków.

Na przykład Widok obciążenia pracą pozwala ocenić indywidualne obciążenie, przydzielić lub ponownie przydzielić pracę i usunąć nadmiarowe zadania wzdłuż hierarchii. Dodawaj listy kontrolne, komentarze i załączniki, aby wesprzeć współpracę między zespołami. ☘️

Widoki Oś czasu i Gantt są bardzo obrazowe i pozwalają dotrzymać napiętych terminów i harmonogramów marketingowych. Niezależnie od widoku, możesz łatwo niestandardowo dostosować prawie wszystkie elementy za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy, zintegruj ClickUp ze swoim e-mailem, CRM lub innym oprogramowaniem i wprowadzić automatyczne rutynowe działania , takie jak zmiany osoby przypisanej i aktualizacje statusu.

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe pola i widoki

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Listy kontrolne, komentarze i załączniki do podejmowania działań na podstawie opinii klientów

Niestandardowe pulpity do śledzenia postępu prac

Natywna integracja z ponad 50 narzędziami i 1000 innych za pośrednictwem Zapier

Dostępność w sieci i na urządzeniach mobilnych

Gotowe szablony zaprojektowane dla marketerów produktów

Najwyższej klasy raportowanie i narzędzia analityczne do budowania strategii marketingowej

Limity ClickUp

Sama liczba funkcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Duże zbiory danych mogą ładować się nieco dłużej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,000+ recenzji)

: 4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Amplituda

przez Amplituda Pomyśl o Amplitude jak o encyklopedii zachowań klientów, pełnej cennych spostrzeżeń na temat interakcji klientów z Twoim produktem. Wiedza ta pozwala dostosować wysiłki marketingowe i ostatecznie zwiększyć sprzedaż i wzrost.

Amplitude dostarcza głębokie zrozumienie całej podróży klienta, od pozyskania do utrzymania, wykorzystując uczenie maszynowe do ujawniania trendów i wzorców. Pomaga podejmować świadome decyzje marketingowe dzięki czterem narzędziom:

Analytics: Dogłębne poznanie niestandardowych klientów i ich zachowań Audiences: Pozyskiwanie własnych danych w celu personalizacji produktu i sposobu jego sprzedaży Eksperyment: Testuj strategie z różnymi segmentami odbiorców CDP (Customer Data Platform): Poprawa jakości danych, synchronizacja danych w całej technologii i odkrywanie nowych odbiorców

Najlepsze funkcje Amplitude

Narzędzie analityczne przyjazne dla marketingu

Kompleksowa wizualizacja niestandardowej podróży klienta

Możliwość eksperymentowania z różnymi segmentami odbiorców

Kohortowanie behawioralne

Integracja z siecią reklamową

Integracja z ponad 100 narzędziami, w tym innymi platformami marketingowymi

Limity Amplitude

Amplitude pricing (Analytics)

Starter : Free

: Free Growth : Ceny dostępne na żądanie

: Ceny dostępne na żądanie Enterprise: Ceny dostępne na życzenie

Amplitude oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (50+ recenzji)

3. Omnisend

przez Omnisend Omnisend to potężna platforma marketingowa dla e-commerce, która wykorzystuje dane klientów w celu poprawy celów reklamowych, pozyskiwania nowych potencjalnych klientów i zwiększania konwersji. Jego automatyczne kampanie e-mail i SMS pomagają w omnichannel niestandardowa komunikacja z klientem ! ☎️

Tworzenie niestandardowych e-maili to bułka z masłem z Omnisend. Możesz tworzyć segmenty dla zmiennych takich jak scena cyklu życia, zachowanie i zaangażowanie. Wprowadzaj i dostosowuj wyskakujące okienka, strony docelowe i zwiastuny, aby przyciągnąć uwagę. Skorzystaj z pulpitu sprzedaży, aby śledzić kampanię i raporty automatyzacji i dowiedzieć się, co działa dla docelowych odbiorców.

Omnisend posiada rozszerzoną bibliotekę szablonów komunikacji z klientami, która pomaga tworzyć profesjonalne wiadomości bez większego wysiłku. Zapoznaj się z biblioteką automatyzacji, aby odkryć przykuwające uwagę gotowe cykle pracy !

Najlepsze funkcje Omnisend

Komunikacja wielokanałowa

Konfigurowalne e-maile i cykle pracy

Pulpit sprzedaży do raportowania

Konta dla wielu sklepów

ponad 80 integracji, w tym narzędzia e-commerce

Limity Omnisend

Niedostępne na urządzeniach mobilnych

Niektórzy użytkownicy uważają, żeredaktor e-mail ograniczający Może byćdrogie dla mniejszych firm Cennik Omnisend

Free

Standard : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Pro: $59/miesiąc

Omnisend oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (600+ recenzji)

4. Typeform

przez Typeform Zdanie, które najlepiej opisuje Typeform mówi menedżer ds. marketingu produktów w firmie, Chris Cooning: "To jak szwajcarski scyzoryk do zbierania danych" Jest to wszechstronne narzędzie, które pozwala na tworzenie wielofunkcyjnych formularzy do zbierania danych użytkowników. 💫

Rozpocznij wysiłki związane z marketingiem produktów, korzystając z niektórych szablonów Typeform, w zakresie od zbierania potencjalnych klientów i formularzy opinii klientów po ankiety satysfakcji klientów. Twórz markowe, przyciągające wzrok formularze i umieszczaj je w strategicznych miejscach, aby generować więcej potencjalnych klientów i zbierać cenne informacje od odbiorców.

Możesz odblokować cały świat funkcji, integrując się z ulubionymi narzędziami CRM, automatyzacji i współpracy. Oceniaj potencjalnych klientów, wyzwalaj działania następcze, twórz bramki płatności i zbuduj swój idealny cykl pracy!

Typeform pracuje obecnie nad kolejnym produktem, Typeform Labs, który wykorzystuje AI do zrewolucjonizowania interakcji z klientami, czyniąc je bardziej osobistymi i angażującymi.

Najlepsze funkcje Typeform

Uniwersalne szablony formularzy

Mnóstwo opcji niestandardowych

Integracja z ponad 120 narzędziami

Rozmowy twarzą w twarz z odbiorcami dzięki funkcji VideoAsk

Limity Typeform

Brak wersji mobilnej

Wersja Free tolimit funkcji Niektórzy użytkownicy mogą znaleźćśrodki bezpieczeństwa niewystarczające Ceny Typeform

Free

Podstawowy : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Plus : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Business : $83/miesiąc

: $83/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Typeform oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (600+ recenzji)

: 4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (700+ recenzji)

5. Optimizely

przez Optymalnie Jeśli Twoje wysiłki marketingowe koncentrują się wokół danych powstania zawartości optimizely może być idealnym rozwiązaniem. Oprogramowanie Content Marketing Platform (CMP) umożliwia śledzenie projektów za pomocą przydatnej funkcji kalendarza. Platforma pozwala zarządzać Teamsami i zadaniami oraz uzyskać wgląd w wydajność kampanii. Optimizely promuje również współpracę zespołu ds. zawartości dzięki funkcjom takim jak edycja w aplikacji.

CMP oferuje trzy własne produkty:

Orchestrate: Do planowania, tworzenia i publikowania angażującej zawartości strony internetowej lubmedia społecznościowe Experiment: Do ustawienia testów A/B dla eksperymentów internetowych i eksperymentów funkcji, generowania wglądu w zachowanie i optymalizacji zawartości w celu uzyskania pożądanych wyników Monetize: Do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń e-commerce, które maksymalizują zyski

Najlepsze funkcje Optimizely

Tworzenie i edycja zawartości

Testowanie i optymalizacja zawartości

Kalendarz do tworzenia harmonogramów

Narzędzia do współpracy

Analiza wydajności

Natywna integracja z ponad 100 aplikacjami

Limity Optimizely

Niedostępne na urządzeniach mobilnych

Ograniczone możliwości raportowania i pulpitu nawigacyjnego

Optymalne ceny (CMP)

Start : Free

: Free Zarządzanie : 79 USD/miesiąc za użytkownika

: 79 USD/miesiąc za użytkownika Utwórz : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Orchestrate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Optimizely

G2 : 4.2/5 (30+ recenzji)

: 4.2/5 (30+ recenzji) Capterra: N/A

6. Userpilot

przez Userpilot Userpilot to narzędzie marketingowe służące do personalizacji i poprawy doświadczenia użytkownika Twojego produktu. Dostarcza kluczowych informacji na temat danych behawioralnych, pomagając wykorzystać maksymalny potencjał z każdej sceny podróży kupującego.

Narzędzia marketingowe platformy pomagają:

Śledzenie i analizowanie postępów kampanii Zaangażować nowych i istniejących użytkowników Uzyskaj wartościowe opinie użytkowników Dzięki Userpilot możesz tworzyć spersonalizowane doświadczenia onboardingowe dla użytkowników, aby pomóc im zrozumieć wartość produktu od samego początku. Kontroluj swoje wiadomości, aby zmaksymalizować wykorzystanie produktu. Obserwuj zaangażowanie i zatrzymuj niestandardowych klientów, oferując im wartość, taką jak nowe funkcje lub pomoc na platformie.

Userpilot ułatwia zarządzanie zasobami marketingowymi -przechwyć dane dotyczące użytkowania i inne ważne dane, wskaż głównych współpracowników odpowiedzialnych za churn i ustaw swój produkt na powodzenie! ✊

Najlepsze funkcje Userpilot

Automatyczne śledzenie użytkowania

Analityka produktu i śledzenie celów

Spersonalizowane wdrażanie użytkowników

Eksperymenty rozwojowe dla niestandardowych segmentów klientów

Zbieranie informacji zwrotnych

Limity Userpilot

Niewiele natywnych integracji (osiem na czerwiec 2024 r.)

Ograniczone możliwości niestandardowe

Sporadyczne usterki

Ceny Userpilot

Start : Od 249 USD/miesiąc (roczny model rozliczeniowy)

: Od 249 USD/miesiąc (roczny model rozliczeniowy) Rozwój : Ceny dostępne na żądanie

: Ceny dostępne na żądanie Enterprise: Ceny dostępne na życzenie

Oceny i recenzje Userpilot

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (50+ recenzji)

7. Mixpanel

przez Mixpanel Mixpanel jest aplikacją typu narzędzie do analizy produktów przeznaczone głównie dla firm SaaS. Platforma pomaga monitorować interakcje użytkowników z aplikacją, śledzić typowe nawyki konsumenckie i punkty tarcia oraz podejmować znaczące decyzje marketingowe w celu ułatwienia rozwoju produktu.

Teams uwielbiają Mixpanel ze względu na przejrzysty i interaktywny interfejs użytkownika. Wskaźniki na poziomie firmy są wyświetlane w przejrzysty sposób, ale można również użyć dostępnych filtrów, aby wyświetlić spostrzeżenia dotyczące konkretnego produktu lub aspektu. Funkcje testowania i raportowania Mixpanel dostarczają dostawcy informacji potrzebnych do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących rynku docelowego.

Rozwój produktu i marketing to pokrywające się pola, ale ten drugi ma unikalne potrzeby w zakresie raportowania - a twórcy Mixpanel dobrze to rozumieją. Niedawno firma wprowadziła funkcję MarketingAnalytics, aby pomóc marketerom uzyskać dostosowane do ich potrzeb spostrzeżenia i płynnie współpracować z działem produktu.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Narzędzia do analizy produktów i marketingu

Interaktywny interfejs użytkownika

Filtry danych

Kompleksowe narzędzia do raportowania

ponad 100 gotowych integracji

Limity Mixpanel

Brak wersji mobilnej

Dostarczany z rozszerzeniemkrzywa uczenia się Obecnienieodpowiednie dla produktów, które wspierają wielu użytkowników na urządzenie Ceny Mixpanel

Starter : Free

: Free Rozwój : Od 20 USD/miesiąc

: Od 20 USD/miesiąc Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

Mixpanel oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

8. Salesforce

przez Salesforce Jeśli interesujesz się CRM, prawdopodobnie znasz nazwę Salesforce. Nie jest to pojedyncze narzędzie, ale szyk produktów zaprojektowanych, aby pomóc Ci zrozumieć niestandardowych klientów, rozwinąć produkt i uwolnić pełny potencjał Twojego biznesu. 🔓

Jednym z jego rozwiązań jest Marketing Cloud, wypełniony funkcjami umożliwiającymi procesy związane z marketingiem produktów, takie jak:

Przechowywanie i organizowanie danych niestandardowych klientów

Automatyzacja dostarczania zawartości w różnych kanałach

Wykorzystanie analityki opartej na AI do optymalizacji wydajności kampanii

Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym w celu personalizacji kluczowych momentów konsumenckich

Tworzenie doświadczeń VIP dla najbardziej niestandardowych klientów

Wprowadzając inne narzędzia Salesforce do miksu, możesz odkryć więcej funkcji, aby popchnąć swoje cele marketingowe do przodu. Na przykład, można użyć platformy do śledzenia potencjalnych klientów, skalowania procesów obsługi klienta w górę lub w dół i tworzenia aplikacji CRM bez kodowania.

Najlepsze funkcje Salesforce

Dedykowane automatyzacje marketingowe

Analityka oparta na AI

Przechwytywanie danych niestandardowych w czasie rzeczywistym

Automatyzacja zarządzania i dostarczania zawartości

Dostępność internetowa i mobilna

Limity Salesforce (Marketing Cloud)

Złożoność oprogramowaniawymaga dużej wiedzy technicznej Użytkownicy wydają się go znajdowaćdrogie w porównaniu do konkurencji #### Cennik Salesforce



Salesforce ma skomplikowany system cenowy, z różnymi poziomami cen dla każdej kombinacji produktów i funkcji. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie cennika.

Oceny i recenzje Salesforce (Marketing Cloud)

G2 : 4.0/5 (4,000+ opinii)

: 4.0/5 (4,000+ opinii) Capterra: 4.1/5 (300+ recenzji) **Sprawdź te alternatywy Salesforce !

9. Semrush

przez Semrush Semrush to wszechstronny pakiet oprogramowania przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych specjalistów od marketingu cyfrowego. Jest pełen narzędzi i funkcji, które pomagają firmom zoptymalizować ich obecność w Internecie, zwiększyć ruch organiczny i płatny oraz uzyskać cenne i przydatne informacje rynkowe.

Dzięki Semrush możesz odblokować skarbnicę słów kluczowych istotnych dla twojego produktu i wykorzystać je do tworzenia angażującej zawartości kampanii marketingowych. Oprogramowanie dostarcza również narzędzia do optymalizacji obecności w mediach społecznościowych i skuteczności płatnych reklam.

Jest to również nieocenione narzędzie do prowadzenia badania konkurencji umożliwiając wgląd w strony internetowe i strategie konkurencji. Wykorzystaj tę wiedzę, aby udoskonalić własne podejście marketingowe i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Najlepsze funkcje Semrush

Narzędzia SEO zapewniające wgląd w odwiedzających witrynę

Pomoc w tworzeniu zawartości

Oprogramowanie do analizy konkurencji

Optymalizacja budżetu

Konfigurowalne raportowanie i wizualizacja danych

Natywna integracja z ponad 20 narzędziami

Wersje mobilne i internetowe

Limity Semrush

Wynik wyszukiwaniamogą różnić się od rankingów Google Małe firmy mogą uznać cenę za zbyt wysoką



Cennik Semrush

Pro : $99.95/miesiąc

: $99.95/miesiąc Guru : $191.62/miesiąc

: $191.62/miesiąc Business: $374.95/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Semrush

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

10. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to zarządzanie procesami platforma umożliwiająca marketerom produktowym tworzenie, zarządzanie i automatyzację zadań oraz grupowanie ich w wydajne cykle pracy oparte na AI. Narzędzie pomaga opracować ustrukturyzowane podejście do planowania, realizacji i optymalizacji kampanii marketingowych.

Jego intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie marketingowe cykle pracy do konkretnych potrzeb. Process Street posiada kilka domyślnych szablonów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy, ale można również tworzyć niestandardowe przepływy pracy od podstaw.

Process Street zawiera wiele narzędzi do optymalizacji kampanii marketingowych za pomocą skutecznych danych. Monitorowanie postępów, śledzenie kluczowe wskaźniki wydajności i zbierać dodatkowe informacje o klientach za pomocą formularzy.

Kolejną godną uwagi funkcją Process Street jest Pages, prosty redaktor dokumentów. Użyj go, aby stworzyć kompleksowy i zaktualizowany baza wiedzy dla zespołu marketingu produktu!

Najlepsze funkcje Process Street

Łatwa konfiguracja cyklu pracy z AI

Prosty, ale skuteczny interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść" z listami kontrolnymi

Formularze i analityka

Dziesiątki natywnych integracji

Limity Process Street

Proces Street pricing

Startup : $100/miesiąc

: $100/miesiąc Pro : $415/miesiąc

: $415/miesiąc Enterprise: $1,660/miesiąc

Process Street oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (300+ recenzji)

: 4.6/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (500+ recenzji)

11. ProProfs Survey Maker

Via ProProfs Survey Maker ProProfs Survey Maker to narzędzie do marketingu produktów, które pomaga zbierać opinie użytkowników i uzyskiwać wgląd w opinie klientów. Użyj go, aby lepiej zrozumieć potrzeby niestandardowych klientów, zmierzyć poziom satysfakcji i zidentyfikować obszary, w których potrzebne są ulepszenia w celu optymalizacji produktów, kampanii lub procesów.

Najlepsze funkcje ProProfs Survey Maker

Tworzenie ankiet w kilka minut

Generowanie spostrzeżeń dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym

Dostęp do nowoczesnych szablonów i motywów ankiet

Integracja z ponad 100 aplikacjami, w tym ProProfs Knowledge Base i ProProfs Quiz Maker

Ograniczenia ProProfs Survey Maker

Brak wersji mobilnej

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny ProProfs Survey Maker

Essentials : 19 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 19 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Plus : $49/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $49/miesiąc (rozliczane rocznie) Premium: $99/miesiąc (rozliczane rocznie)

ProProfs Survey Maker oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4 /5 (50+ recenzji)

12. Hotjar

Via Hotjar Hotjar to potężna platforma dla marketerów produktowych, która zapewnia wgląd w zachowania użytkowników. Dzięki niej możesz zbierać dane i informacje zwrotne na temat doświadczeń odwiedzających Twoją witrynę - w tym obszarów, w których klikają, przewijają lub przesuwają kursor myszy - i wykorzystywać je do maksymalizacji powodzenia produktu.

Najlepsze funkcje Hotjar

Mapy cieplne do wizualizacji zachowań użytkowników

Nagrywanie działań i aktywności użytkowników

Ankiety online do zbierania opinii

Analiza lejka i optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)

Limity Hotjar

Brak integracji z oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Brak segmentacji niestandardowych klientów

Ceny Hotjar

Podstawowy : Free

: Free Plus : $32/miesiąc

: $32/miesiąc Business: $80/miesiąc

$80/miesiąc Skala: $171/miesiąc

Oceny i recenzje Hotjar

G2 : 4.6 /5 (1,000+ recenzji)

: 4.6 /5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

ClickUp: Najlepsze oprogramowanie do marketingu produktów dla twojego teamu

Oprogramowanie do marketingu produktowego jest niezawodnym towarzyszem w rozległym krajobrazie marketingowym, niczym zaufany przewodnik prowadzący odkrywców przez niezbadane terytoria. Utwórz darmowe konto w ClickUp aby odkryć ukryte skarby zrozumienia konsumentów, tworzyć skuteczne kampanie i napędzać swój biznes na nowe wyżyny. 📊