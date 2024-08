10 najlepszych narzędzi do analizy produktów w 2024 roku (recenzje i ceny)

Dlaczego niektóre funkcje produktu nie zyskują uwagi, na jaką zasługują? Czy jest to coś, co spędza ci sen z powiek?

Nie jesteś sam.

Zrozumienie zachowań użytkowników, wykorzystania produktu i podróży klienta jest trudne, ale niezbędne. Właśnie w tym może pomóc narzędzie do analizy produktów! Monitorują one sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z produktem, ujawniają najpopularniejsze funkcje, czas spędzony na każdej z nich i wiele więcej.

Dzięki analityce produktowej poznasz swój produkt od nowa. Zwłaszcza obszary, które wymagają naprawy.

Dzięki tym wszystkim danym jakościowym i ilościowym łatwiej jest wskazać funkcje do ulepszenia, promocji lub całkowitego przeprojektowania.

Co więcej, wykorzystanie możliwości segmentacji tych narzędzi pomoże ci stworzyć spersonalizowane wiadomości, które pomogą twoim klientom przejść dalej w ich podróży zakupowej.

Oczywiście, ulepszasz swój produkt i utrzymujesz istniejącą bazę klientów. Ale to dopiero początek. Zidentyfikujmy i przeanalizujmy, w jaki sposób narzędzia do analizy produktów pomagają zwiększyć sprzedaż.

Czego należy szukać w narzędziach do analizy produktów?

Przed zapoznaniem się z naszymi najlepszymi narzędziami do analizy produktów, przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, których potrzebuje Twój zespół, aby jak najlepiej wykorzystać inwestycję:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala zarówno użytkownikom technicznym, jak i nietechnicznym na nawigację i wydobywanie spostrzeżeń

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala zarówno użytkownikom technicznym, jak i nietechnicznym na nawigację i wydobywanie spostrzeżeń Niestandardowe śledzenie zdarzeń: Narzędzie analityczne musi mieć możliwość definiowania i śledzenia niestandardowych zdarzeń dostosowanych do konkretnych celów biznesowych

Narzędzie analityczne musi mieć możliwość definiowania i śledzenia niestandardowych zdarzeń dostosowanych do konkretnych celów biznesowych Integracje: Upewnij się, że narzędzie integruje się z istniejącymi źródłami danych, bazami danych i innymi odpowiednimi platformami

Upewnij się, że narzędzie integruje się z istniejącymi źródłami danych, bazami danych i innymi odpowiednimi platformami Bezpieczeństwo danych: Upewnij się, że narzędzie jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i przestrzega najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych

Upewnij się, że narzędzie jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i przestrzega najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych Analityka mobilna: Jeśli ma to zastosowanie, upewnij się, że narzędzie może skutecznie analizować i śledzić zachowanie użytkowników w aplikacjach mobilnych

Jeśli ma to zastosowanie, upewnij się, że narzędzie może skutecznie analizować i śledzić zachowanie użytkowników w aplikacjach mobilnych Wizualizacja danych: Poszukaj solidnych opcji wizualizacji w celu jasnego i skutecznego przekazywania spostrzeżeń

Poszukaj solidnych opcji wizualizacji w celu jasnego i skutecznego przekazywania spostrzeżeń Skalowalność: Wybrane narzędzie musi być skalowalne wraz ze wzrostem bazy użytkowników i ilości danych

Wybrane narzędzie musi być skalowalne wraz ze wzrostem bazy użytkowników i ilości danych Wsparcie klienta i szkolenia: Dostępność wsparcia klienta i dostęp do materiałów szkoleniowych ma kluczowe znaczenie, aby pomóc zespołowi w pełni wykorzystać narzędzie

10 najlepszych narzędzi do analizy produktów w 2024 roku

Teraz, gdy wiemy, czego szukać w narzędziach do analizy produktów, przejrzyjmy 10 najlepszych opcji.

1. Google Analytics

przez Google Analytics Google Analytics prowadzi w naszym zestawieniu najlepszego oprogramowania do analizy produktów, oferując wiele bezpłatnych narzędzi do dogłębnej analizy danych biznesowych. Niezależnie od tego, czy jest to witryna internetowa, czy aplikacja, Google Analytics umożliwia analizę danych na różnych platformach, zapewniając cenny wgląd w bazę użytkowników.

Funkcje takie jak cele SMART ułatwiają śledzenie celów upewniając się, że Twoje wysiłki są zgodne z Twoimi celami. A co najlepsze? Otrzymujesz dostęp do informacji, które może dać Ci tylko Google.

Ponieważ Google oferuje wiele różnych produktów, takich jak Google Advertising i Google Publisher, połącz i wykorzystaj te spostrzeżenia, aby uzyskać lepsze wyniki.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Przejrzysta analiza danych jakościowych i ilościowych za pomocą solidnych narzędzi do raportowania i wizualizacji

Zrozumienie wydajnościkampanie marketingowe z analizą lejka

Uproszczenie procesu dodawania kodów śledzenia za pomocą Menedżera tagów Google

Wykrywaj wzorce i anomalie dzięki inteligentnemu wykrywaniu anomalii

Ograniczenia Google Analytics

Wykorzystuje tylko próbkowane dane

Brak dostępu do surowych danych

Trudniej jest przeprowadzić zaawansowaną analizę

Limit trafień wynosi 10 milionów

Cennik Google Analytics

Darmowy

Google 360: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 6 240 opinii)

4,5/5 (ponad 6 240 opinii) Capterra: 4.7/5 (7,760+ opinii)

2. Fullstory

przez Pełna historia Fullstory to popularne oprogramowanie analityczne, które bada konkretne obszary, w których witryna, aplikacja lub oprogramowanie mogą sprawiać problemy odwiedzającym. Identyfikacja problemów pomoże ci wprowadzić ulepszenia.

To oprogramowanie do analizy produktów skutecznie rozwiązuje problemy, takie jak strony błędów 404 i brakujące znaczniki, zapewniając płynniejsze wrażenia cyfrowe.

To nie wszystko; narzędzia analityczne muszą skutecznie współpracować z innymi narzędziami w arsenale. Fullstory integruje się z popularnymi oprogramowaniem do zarządzania projektami takie jak Slack, Trello i inne.

Najlepsze cechy Fullstory

Natychmiastowy wgląd w interakcje i zachowania użytkowników dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Lepsze zrozumienie bazy klientów dzięki ukierunkowanej analizie z wykorzystaniem segmentacji

Powiązanie konkretnych działań z poszczególnymi użytkownikami dzięki identyfikacji użytkowników

Uzyskaj szczegółowy zapis każdego kliknięcia wykonanego przez użytkowników dzięki dokładnemu śledzeniu kliknięć

Ograniczenia Fullstory

Bardziej skoncentrowane na śledzeniu stron internetowych, mniej wydajne w przypadku aplikacji

Uważane za stosunkowo drogie w porównaniu do podobnych narzędzi

Cennik Fullstory

Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Zaawansowane: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Biznes: Ceny niestandardowe

Fullstory oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

4.5/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 65 recenzji)

3. Mixpanel

przez Mixpanel Jeśli chcesz monitorować każdy aspekt zachowania użytkowników, Mixpanel będzie pomocny. Analizuje dane, dostrzega trendy, zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym i pomaga wizualizować dane dzięki szczegółowym wykresom i diagramom.

To, co wyróżnia Mixpanel, to przyjazne dla użytkownika podejście do eksploracji danych - nie ma potrzeby znajomości SQL. Skalowanie nie stanowi problemu; platforma rośnie wraz ze wzrostem ilości danych.

Najlepsze cechy Mixpanel

Przeprowadzanie skutecznych eksperymentów z testami A/B

Uzyskaj jasne zrozumienie wyników dzięki wszechstronnej wizualizacji danych

Zbieraj opinie użytkowników na temat modyfikacji dzięki ankietom mobilnym

Zautomatyzuj śledzenie interakcji użytkowników dzięki funkcjom automatycznego śledzenia

Ograniczenia Mixpanel

Formatowanie pulpitu nawigacyjnego mogłoby być bardziej przyjazne dla użytkownika

Krzywa uczenia się jest uważana za wyzwanie przez niektórych użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje dokumentacji są przestarzałe

Ceny Mixpanel

Darmowy

Growth: Zaczyna się od 20$ miesięcznie

Zaczyna się od 20$ miesięcznie Enterprise: Zaczyna się od 833 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1080+ recenzji)

: 4.6/5 (1080+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (120+ recenzji)

4. UXCam

przez UXCam UXCam wyróżnia się jako jedno z najlepszych narzędzi do analizy produktów dostosowanych do monitorowania zachowań użytkowników w aplikacjach mobilnych. Daje jasny przegląd tego, w jaki sposób użytkownicy angażują się w aplikację, pomagając zwiększyć ogólne zaangażowanie.

Intrygujące jest to, że uzyskujesz wgląd w dane dotyczące zachowania użytkowników i rozumiesz, dlaczego użytkownicy mogą nie konwertować dzięki funkcjom takim jak Heatmaps i powtórki sesji.

Najlepsze cechy UXCam

Wyświetlanie i analizowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) za pomocą konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych

Precyzyjne dostosowanie podróży klienta dzięki analizie lejka

Określ dokładnie, gdzie użytkownicy porzucają aplikację dzięki przepływom ekranu

Dostosowywanie danych za pomocą analizy zdarzeń w celu uzyskania spersonalizowanych spostrzeżeń

Ograniczenia UXCam

Pulpity nawigacyjne mogłyby korzystać z bardziej zaawansowanych i elastycznych funkcji

Zaprojektowany wyłącznie dla aplikacji mobilnych, a nie aplikacji internetowych

Uważany za stosunkowo drogi

Sporadyczne problemy z powolnym ładowaniem

Cennik UXCam

Bezpłatnie : Do 3000 sesji

: Do 3000 sesji Rozwój : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UXCam

G2: 4.7/5 (150+ recenzji)

4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

5. Amplituda

przez Amplituda Amplitude wyróżnia się jako najlepsze narzędzie do analizy produktów, oferując cenne informacje o tym, jak użytkownicy poruszają się po aplikacji, ich ulubionych funkcjach i nie tylko, aby zwiększyć retencję. Te spostrzeżenia pomagają ulepszyć cyfrową strategia produktowa .

Przyjazny dla użytkownika interfejs wyróżnia Amplitude, dzięki czemu krzywa uczenia się jest płynniejsza w porównaniu z innymi programami do analizy produktów.

Najlepsze cechy Amplitude

Zaangażowanie w dane poprzez wizualizację

Śledzenie porzucania użytkowników dzięki wydajnej analizie lejka

Zagłębianie się w dane w celu uzyskania cennych informacji

Przyjazny dla użytkownika interfejs odpowiedni dla początkujących i nietechnicznych użytkowników

Ograniczenia amplitudy

Analiza jest ograniczona do danych zebranych w ciągu ostatnich 365 dni

Nie jest to najlepsze rozwiązanie dla użytkowników technicznych poszukujących zaawansowanych funkcji

Ograniczenia dotyczące segmentów użytkowników, podglądu w strumieniach użytkowników i liczby zdarzeń dla pojedynczego wykresu

cennik #### Amplitude

Darmowy

Plus: Zaczyna się od 49 USD miesięcznie

Zaczyna się od 49 USD miesięcznie Growth: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Amplitude

G2 : 4.5/5 (2,010+ recenzji)

: 4.5/5 (2,010+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

6. Glassbox

przez Glassbox Glassbox to jedno z narzędzi do analizy produktów, które pozwala dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z produktem cyfrowym w różnych kanałach. Nie chodzi tylko o to, co robią, ale dlaczego to robią.

Ten krystalicznie czysty widok przyspiesza podejmowanie decyzji. A jeśli podejmowanie decyzji jest zwykle przeszkodą, warto rozważyć użycie darmowe szablony decyzyjne aby poprawić swoje wyniki.

Funkcje Glassbox

Zanurz się głęboko dzięki rozszerzonym mapom podróży i powtórkom sesji, aby zrozumieć zachowanie użytkowników

Uzyskaj wizualizacje w czasie rzeczywistym, które są przyjazne dla użytkownika, obejmujące dane zarówno w aplikacjach internetowych, jak i mobilnych

Uzyskaj wgląd oparty na sztucznej inteligencji w celu szybszego podejmowania decyzji

Rozwijaj niezbędne funkcje w oparciu o to, czego używają i potrzebują Twoi klienci, korzystając z danych behawioralnych

Ograniczenia Glassbox

Ograniczone opcje dostosowywania widoków i elementów raportów

Użytkownicy mogą mieć trudności z wyszukiwaniem nazw stron bez scentralizowanego repozytorium

Niektórzy użytkownicy zgłaszają mniejszą szybkość działania

Ceny Glassbox

Glassbox oferuje niestandardowe modele cenowe dostosowane do konkretnych wymagań.

Oceny i recenzje Glassbox

G2: 4.9/5 (580+ recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 40 recenzji)

7. Pendo

przez Pendo Pendo jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do analizy produktów na rynku. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej - zanurz się i zbieraj dane o aplikacji i zachowaniu użytkowników. Fajna część? Analityka retroaktywna pozwala również uczyć się na podstawie danych z przeszłości - możliwość szeroko wykorzystywana przez zespoły produktowe i marketingowe.

Stwórz swój proces decyzyjny szybciej dzięki tym spostrzeżeniom. Pendo czyni również cuda dla Twojego zespołu dzięki analizie procesów. Wykorzystaj dane do ulepszenia i usprawnienia aplikacji, z których Twój zespół korzysta na co dzień.

Najlepsze funkcje Pendo

Szybko dostrzeż funkcje produktu, które uwielbiają Twoi klienci

Wizualizacja danych w celu sprawdzenia, gdzie użytkownicy mogą napotykać przeszkody lub rezygnować z korzystania z aplikacji

Integracja z CRM i narzędziami takimi jak Salesforce, Slack, WordPress i nie tylko

Ograniczenia Pendo

Opcje dostosowywania funkcji analitycznych i pulpitów nawigacyjnych są nieco ograniczone

Wymagana jest pewna wiedza techniczna, zwłaszcza w zakresie tagowania

Ceny Pendo

Darmowy

Wzrost: Niestandardowa wycena

Niestandardowa wycena Portfolio: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Pendo

G2: 4.4/5 (1350+ recenzji)

4.4/5 (1350+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ opinii)

8. Logrocket

przez Logrocket Logrocket dekoduje "dlaczego" kluczowych wskaźników i KPI, ułatwiając wizualizację kluczowych zachowań i śledzenie trendów bez wysiłku. Większość użytkowników uwielbia tę aplikację, ponieważ wymaga ona minimalnej wiedzy technicznej. Sztuczna inteligencja dostarcza potrzebnych odpowiedzi w kilka sekund.

Co więcej, wgląd w lejek dogłębnie analizuje, dlaczego użytkownicy płacą kaucję za produkt, pomagając zrozumieć funkcje, które dodają największą wartość użytkownikom. To sprawia, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do analizy produktów na liście, aby zwiększyć adopcję użytkowników.

Najlepsze cechy Logrocket

Śledzi błędy i usterki

Zgłębia zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe w celu uzyskania spostrzeżeń

Umożliwia współpracę między zespołami w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów UX

Zawiera powtórki sesji dla szczegółowego spojrzenia

Ograniczenia Logrocket

Stroma krzywa uczenia się

Możliwość wykluczenia błędów pochodzących z rozszerzeń zainstalowanych przez użytkownika

Nie ma opcji wyszukiwania określonych sekcji sesji użytkownika, które są bardzo długie do przeglądania

Ceny Logrocket

Darmowy na zawsze

Team: Zaczyna się od $69 miesięcznie

Zaczyna się od $69 miesięcznie Profesjonalista: Zaczyna się od 295 USD miesięcznie

Zaczyna się od 295 USD miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Logrocket

G2: 4.6/5 (1180+ recenzji)

4.6/5 (1180+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

9. Sterta

przez Sterta Analityka

Heap wyróżnia się prostotą w zbieraniu i analizowaniu danych cykl życia produktue dane . Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Heap poruszanie się po zawiłościach danych staje się proste, co czyni go jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi do analizy produktów na tej liście dla osób nietechnicznych.

To, co wyróżnia Heap, to jego zdolność do dostarczania podstawowych informacji, które spełniają i przekraczają oczekiwania klientów, prowadząc do zwiększenia wskaźnika retencji.

Najlepsze cechy Heap

Prosta konfiguracja dla bezproblemowej inicjacji

Imponujące powtórki sesji wskazują dokładnych użytkowników

Szybka informacja zwrotna po konfiguracji bez komplikacji

Silny zespół wsparcia technicznego

Ograniczenia sterty

Brak wycieczek z przewodnikiem, banerów i ankiet NPS w porównaniu z niektórymi alternatywami

Problemy z dokładnością w przypadku niektórych automatycznie przechwytywanych i oznaczanych zdarzeń

Koncentruje się wyłącznie na interakcjach frontendowych, wymagając innego narzędzia do obsługi backendu

Ceny Heap

Darmowy

Rozwój : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Pro : Niestandardowa wycena

: Niestandardowa wycena Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Heap

G2 : 4.4/5 (1070+ recenzji)

: 4.4/5 (1070+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (40+ recenzji)

10. Quantum Metric

przez Metryka kwantowa Quantum Metric zamyka naszą listę jako wpływowy gracz wśród najlepszych narzędzi do analizy produktów. Obejmuje szeroki zakres wskaźników KPI, zarówno technicznych, behawioralnych, jak i biznesowych.

Platforma koncentruje się na szybkim identyfikowaniu wszelkich zmian w tych wskaźnikach KPI, aby informować Cię na bieżąco, zwłaszcza gdy pojawiają się anomalie, takie jak problemy z konwersją. Wykrywanie i rozwiązywanie tych problemów w czasie rzeczywistym może znacznie poprawić utrzymanie klientów.

Mówiąc o utrzymaniu klientów, pomaga to również zagłębić się w punkty danych segmentu zachowań klientów. Tam możesz zidentyfikować ich niezaspokojone potrzeby i odpowiednio na nie zareagować.

Najlepsze cechy Quantum Metrics

Kompleksowe śledzenie użytkowania

Wykrywanie problemów na wczesnym etapie dzięki podejściu badawczemu

Dostosowane analizy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Bezpośredni wgląd dzięki widocznym aplikacjom, oferującym mapy cieplne i głębokość przewijania w witrynie

Ograniczenia Quantum Metrics

Brak integracji z Arkuszami Google

Istnieje możliwość poprawy wyświetlania interakcji

Niestandardowy interfejs raportowania mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny Quantum Metrics

Szczegóły dotyczące cen nie są wyświetlane na platformie.

Oceny i recenzje Quantum Metrics

G2: 4.6/5 (ponad 220 recenzji)

4.6/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby ocen

Inne narzędzia produktowe

Podczas gdy platformy takie jak Google Analytics koncentrują się na wydobywaniu praktycznych informacji z danych produktowych, zaawansowane rozwiązania do zarządzania produktami jak ClickUp wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji, aby ułatwić spójny plan działania w celu usprawnienia współpracy zespołu i wydajnego generowania opinii użytkowników. Z łatwością może podwoić swoje możliwości i konkurować z najlepszymi narzędziami do analizy produktów na tej liście.

Użyj ClickUp, aby efektywnie zarządzać cyklem życia produktu dzięki ponad 15 widokom, wstępnie zaprojektowanym szablonom i licznym funkcjom współpracy

ClickUp ClickUp AI zmienia sposób radzenia sobie z natychmiastowymi kryzysami w zarządzaniu produktem. Na przykład, jeśli Twój konkurent wprowadzi na rynek produkt podobny do Twojego przed Tobą, musisz podjąć szybkie działania. Premiera, która miała nastąpić w przyszłym miesiącu, nagle przesuwa się na następny tydzień. Zbyt wiele do zrobienia, ale zbyt mało czasu. W tym miejscu ClickUp AI ułatwia sprawę:

Tworzenie planu wprowadzenia produktu na rynek i przypisywanie obowiązków do różnych działów, takich jak zespoły produktowe i marketingowe, sprzedaż, usługi, SEO, inżynieria i inne

ClickUp AI automatyzuje zadania, które każdy dział musi wykonać. Na przykład, jeśli wybierzesz projekt, możesz wstawić podpowiedzi, które pomogą Ci przeprowadzić burzę mózgów na temat potencjalnych podróży użytkowników, a Twój zespół projektowy będzie miał wszystko, czego potrzebuje, aby rozpocząć pracę

Szybka komunikacja i współpraca między różnymi działami nie pozostawia miejsca na nieporozumienia

Zautomatyzuj pisanie dokumentacji za pomocą sztucznej inteligencji, monitoruj postępy za pomocą wykresów i sprintów oraz szybko rozwiązuj błędy kodowania za pomocą ClickUp

Podczas gdy ClickUp automatyzuje większość zadań związanych z zarządzaniem produktem, oto kilka dodatkowych funkcji, które w tym pomagają:

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskaj wizualną reprezentacjęosie czasu projektów i kamieni milowych z mapami drogowymi

Korzystaj z wielu szablonów, aby szybko tworzyć briefy produktów, mapy drogowe produktów, zwinne zarządzanie scrumem oraz śledzenie błędów i zgłoszeń

Centralizuj szczegóły projektu, wymagania i specyfikacje za pomocą dokumentacji

Ustawianie, śledzenie i zarządzanie cele projektu aby zapewnić zgodność z ogólnym celem biznesowym

Korzystanie z narzędzi do planowania sprintów, zarządzania zaległościami i śledzenia postępów

Użyj ClickUp do śledzenia postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadaniowych

Ustalaj priorytety i organizuj zadania w celu efektywnej realizacji sprintu

Uzyskaj scentralizowany pulpit nawigacyjny zapewniający natychmiastowy dostęp do wskaźników projektu, postępu i KPI

Tworzenie niestandardowych raportów w celu usprawnienia analizy danych

Korzystaj z narzędzi wizualnych, takich jak wykresy i grafy, w celu łatwej interpretacji danych projektu

Współpracuj iplanować strategicznie z członkami zespołu niezależnie od ich lokalizacji

ClickUp spotyka sięzwinne zarządzanie projektami musi dostosowywać się do zmieniających się wymagań zespołów

Ograniczenia ClickUp

Przytłaczające dla nowych użytkowników ze względu na wiele różnych funkcji i funkcjonalności

Zmiany w kartach czasami wymagają nieco więcej czasu, aby je odzwierciedlić

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje pięć różnych planów cenowych, aby zaspokoić potrzeby różnych zespołów:

Free Forever Plan

Plan Nieograniczony: 7 USD miesięcznie za użytkownika

7 USD miesięcznie za użytkownika Plan Biznes : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Business Plus Plan : $19 miesięcznie za użytkownika

: $19 miesięcznie za użytkownika Enterprise Plan: ceny niestandardowe

**Uwaga: ClickUp AI jest dostępny za 5 USD za przestrzeń roboczą we wszystkich płatnych planach.

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Błyskawicznie znajduj potrzebne dane dzięki widżetom w ClickUp Dashboards

Osiągnij sukces oparty na danych: Wybór odpowiedniego narzędzia do analizy produktów dla Twojego rozwoju

W miarę dalszego odkrywania ekscytujących spostrzeżeń na temat swojego produktu, uzupełnij go o narzędzia, które ułatwiają zarządzanie produktem, tak jak robi to ClickUp dzięki swoim różnorodnym funkcjom.

W końcu nie chodzi tylko o gromadzenie i interpretowanie danych, ale także o automatyzację następujących procesów i poprawę współpracy między członkami zespołu.

Dzięki odpowiednim narzędziom do analizy produktów nie musisz już zastanawiać się, czy konkurencja przejmie kontrolę. Jesteś gotowy do podejmowania szybkich i skutecznych działań w razie potrzeby.