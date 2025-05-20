Come creare una mappa mentale in Excel (guida con modelli!)

Ammettiamolo. Il tuo cervello elabora ogni giorno una quantità enorme di informazioni e idee. 🧠

Ora, se fossi Sherlock Holmes, potresti creare un palazzo mentale per organizzare tutte quelle informazioni direttamente nella tua testa.

Ma per tutti gli altri, creare semplici mappe mentali su Excel potrebbe essere la soluzione giusta.

Puoi creare mappe mentali per visualizzare le tue idee e ricavarne informazioni utili.

In questo articolo ti mostreremo come creare una mappa mentale in Excel. Ne evidenzieremo poi gli svantaggi e ti proporremo un'ottima alternativa per creare mappe mentali interattive.

Cominciamo!

Una mappa mentale è un tipo di diagramma gerarchico costruito attorno a un concetto centrale. Invece di inserire i dati in tabelle di base, ti aiuta a visualizzare, analizzare e organizzare le informazioni in modo non lineare.

⭐ Modello in primo piano

Le mappe mentali di Excel sono lente, non offrono funzionalità di gestione delle attività e limitano le integrazioni. Prova il modello gratuito Simple Mind Map di ClickUp per facilitare il brainstorming, la collaborazione e il monitoraggio delle attività: è gratis! 🚀