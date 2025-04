25 Migliori strumenti di produttività e app software del 2025

Lottate per riuscire a terminare tutto? Non c'è abbastanza tempo? Troppe distrazioni? Sistemi scollegati?

Ci siamo passati tutti: siamo impigliati in una rete di cose da fare con tempo limitato, flussi di lavoro complicati o non organizzati, e aggiungiamo distrazioni a tutto questo.

Sebbene sia impossibile clonare se stessi e fermare il tempo, è possibile ricorrere a strumenti di produttività per ottimizzare il proprio tempo e riuscire a fare di più in meno tempo! 👩‍💻⚡️

Ma ho capito. Con l'abbondanza di strumenti per la produttività disponibili, trovarne uno adatto alle vostre esigenze può essere una sfida tanto quanto rimanere produttivi! Se state cercando di mantenere le attività e di gestire il tempo in modo efficace o di collaborare con team remoti, c'è sicuramente un'app per questo.

Da fare, quindi, per risparmiare minuti preziosi (che potrebbero anche aumentare), ho fatto un po' di ricerche e ho ristretto il campo a 25 dei migliori strumenti di produttività disponibili oggi, in modo che non dobbiate farlo voi. Da app per la gestione delle attività a strumenti di monitoraggio del tempo e altro ancora, siamo sicuri che troverete quello che state cercando in questa raccolta!

Ma prima di tutto, vediamo cosa dovreste cercare nei vostri prossimi strumenti di produttività. 👀

Cosa sono gli strumenti di produttività?

Gli strumenti di produttività sono piattaforme progettate per aiutare i dipendenti e i team a lavorare in modo più efficiente ed efficace. Gli strumenti di produttività possono aiutare gli utenti a gestire le attività, a rimanere organizzati, collaborare con gli altri automatizzare attività ripetitive e snellire i flussi di lavoro.

I 25 migliori strumenti per la produttività nel 2024

Esistono tantissimi strumenti per la produttività: alcuni sono specializzati nella gestione del tempo, nella riduzione delle distrazioni, nell'organizzazione delle attività e nel project management, mentre altri mirano a migliorare la collaborazione, a collegare team remoti e a velocizzare le comunicazioni tra reparti e team. (E poi ce ne sono alcuni che fanno tutto! 😉)

Date un'occhiata a ciascuno di essi per vedere come potete usare questi strumenti per massimizzare la vostra produttività, mantenervi motivati e colmare il divario da dove siete a dove dovete essere!

1. ClickUp

Il miglior strumento di produttività e project management "tutto in uno"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png Vista Documento, Chat e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

Il primo è ClickUp -Il vostro nuovo compagno, uno strumento di project management all-in-one e un'app per la produttività che fa tutto. Dalla gestione di semplici da fare a semplici elenchi di cose da fare a progetti complessi, attività personali o aziendali, e tutto ciò che sta in mezzo, questa app vi copre.👏

Conosciuta soprattutto per le sue funzionalità avanzate di project management combinate con strumenti di produttività e collaborazione, ClickUp può spingervi a terminare di più, a gestire il carico di lavoro e a raggiungere i vostri obiettivi.

Accedete a funzionalità/funzione che aumentano la produttività per monitoraggio del tempo , gestione delle attività e automazioni personalizzate per portare ordine nel flusso di lavoro, insieme a una suite di strumenti, tra cui ClickUp Mappe mentali per il brainstorming, Documenti di ClickUp per la documentazione e la vista Carico di lavoro per tenere sotto controllo la capacità.

La cosa migliore è che la piattaforma è completamene personalizzabile. Ciò significa che potete costruire ClickUp in qualsiasi modo che supporti al meglio il vostro flusso di lavoro, i vostri progetti e le vostre preferenze, e anche modificarlo in base alle vostre esigenze: questo strumento è una delle app per la produttività più flessibili e funzionali strumenti per il project management oggi in circolazione.

Abbiamo appena scalfito la superficie di ciò che questo strumento può fare per la vostra produttività professionale e personale. Ecco alcune altre funzionalità chiave per l'aumento della produttività offerte da ClickUp. Date un'occhiata!

Migliori funzionalità/funzione

**Visualizzazioni personalizzate di ClickUp : Scegli tra più di 15 modi personalizzati per visualizzare il tuo lavoro (Elenco, Tabella, Gantt, Sequenza, Calendario, Carico di lavoro e altro)

: Scegli tra più di 15 modi personalizzati per visualizzare il tuo lavoro (Elenco, Tabella, Gantt, Sequenza, Calendario, Carico di lavoro e altro) ClickUp AI : Utilizzate ClickUp AI per risparmiare tempo nella presa di note, nella creazione di contenuti e altro ancora

Utilizzate ClickUp AI per risparmiare tempo nella presa di note, nella creazione di contenuti e altro ancora Strumento globale di monitoraggio del tempo : Monitoraggio del tempo speso per le attività, marcatura del tempo come fatturabile e note alle voci

: Monitoraggio del tempo speso per le attività, marcatura del tempo come fatturabile e note alle voci Automazioni personalizzate e precostituite : Mettete il vostro lavoro su un pilota automatico: riducete le attività manuali e ripetitive, velocizzate il flusso di lavoro e create processi coerenti e scalabili

: Mettete il vostro lavoro su un pilota automatico: riducete le attività manuali e ripetitive, velocizzate il flusso di lavoro e create processi coerenti e scalabili Dashboard personalizzati : Creazione di un pannello di controllo ClickUp Dashboard per avere una panoramica di alto livello del vostro lavoro a colpo d'occhio

: Creazione di un pannello di controllo ClickUp Dashboard per avere una panoramica di alto livello del vostro lavoro a colpo d'occhio **Lavagne online : Crea e visualizza il tuo flusso di lavoro, le tue strategie e altro ancora, e condividili facilmente o collabora alle idee con il tuo team e i tuoi clienti

: Crea e visualizza il tuo flusso di lavoro, le tue strategie e altro ancora, e condividili facilmente o collabora alle idee con il tuo team e i tuoi clienti ClickUp Documenti : Creare wiki, procedure operative standard, blog, basi di conoscenza e altro ancora, e utilizzare la funzionalità/funzione di messa a fuoco all'interno di Documenti per rimanere concentrati sul proprio lavoro

: Creare wiki, procedure operative standard, blog, basi di conoscenza e altro ancora, e utilizzare la funzionalità/funzione di messa a fuoco all'interno di Documenti per rimanere concentrati sul proprio lavoro **Promemoria : Rimani sempre al passo con le cose da fare grazie alle promemoria che puoi gestire dal browser, dal desktop o dai dispositivi mobili

: Rimani sempre al passo con le cose da fare grazie alle promemoria che puoi gestire dal browser, dal desktop o dai dispositivi mobili Funzionalità di integrazione : Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per ottimizzare il flusso di lavoro

: Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per ottimizzare il flusso di lavoro App per dispositivi mobili : Accesso a ClickUp in movimento da qualsiasi dispositivo, anche mobile

: Accesso a ClickUp in movimento da qualsiasi dispositivo, anche mobile Modelli personalizzati e pre-costruiti : Creare il proprio o utilizzare quello di ClickUp modelli per la produttività tra cuiModello di produttività personale di ClickUp per aiutarvi a iniziare più velocemente

Modello di produttività personale di ClickUp

Limiti attuali

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7 al mese/utente

: $7 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (5.720+ recensioni)

: 4.7 su 5 (5.720+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.553+ recensioni)

2. Calendly

Ideale per software di programmazione /$$$img/

Programmare riunioni con Calendly

Programmare le riunioni con Calendly Calendly è uno strumento di produttività che aiuta ad automatizzare il processo di programmazione di appuntamenti e riunioni con clienti, committenti e membri del team.

Si integra con il vostro calendario per verificare la vostra disponibilità e consente agli altri di fissare appuntamenti con voi in base alla disponibilità da voi impostata. In questo modo si riduce la necessità di inviare email o telefonate per fissare gli appuntamenti, liberando tempo per altre attività e aumentando la produttività.

Calendly si integra anche con altri strumenti di produttività presenti in questo elenco, tra cui ClickUp. Connessione tra ClickUp e Calendly per ottimizzare il piano di produttività monitoraggio e organizzazione delle riunioni e dei piani di lavoro all'interno di ClickUp.

Migliori funzionalità/funzione

Personalizzate la vostra disponibilità e bloccate facilmente i giorni e le ore per evitare doppie prenotazioni

Le connessioni con i calendari consentono di sincronizzare gli orari su più calendari in tempo reale

I moduli di instradamento consentono a voi e ai partecipanti alla riunione di richiedere informazioni ai visitatori del sito web o agli invitati e di indirizzarli alla persona o alla risorsa giusta

Inviate rapidamente sondaggi per le riunioni, trovate gli orari più popolari e prenotate la vostra riunione in un unico posto

Limiti attuali

Calendly non è in grado di gestire eventi ricorrenti con orari diversi per settimane diverse

Prezzi

Basic : Gratis

: Gratis Essenziale : $8 per postazione/mese

: $8 per postazione/mese Professionale : $12 per postazione/mese

: $12 per postazione/mese Teams: $16 per postazione/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (1.581+ recensioni)

: 4.7 su 5 (1.581+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (2.617+ recensioni)

3. Slack

Il miglior software di comunicazione per team

App di messaggistica Slack per l'azienda

Inviate messaggi istantanei, condividete file e ottimizzate le comunicazioni del vostro team con Slack Slack è una piattaforma di collaborazione e comunicazione progettata per i team. Consente agli utenti di creare canali per progetti o argomenti diversi e facilita la messaggistica in tempo reale, la condivisione di file e altro ancora.

Riunendo tutti questi strumenti in un unico luogo, Slack aiuta i singoli e i team a rimanere organizzati e in connessione, consentendo loro di essere più produttivi e di ottenere più cose da fare in meno tempo.

Migliori funzionalità/funzione

La messaggistica istantanea consente ai team di discutere di argomenti e di risolvere i problemi più rapidamente

Le robuste funzionalità di ricerca e di archivio rendono più facile il recupero di conversazioni o informazioni passate

I canali personalizzati permettono ai team di organizzare le conversazioni per argomento, mantenendo le conversazioni focalizzate

Integrazione con altri strumenti permette di snellire il lavoro del team

Limiti attuali

I piani Free hanno uno spazio di archiviazione limitato per i file, che può essere aumentato con l'aggiornamento a un piano a pagamento

Le notifiche e le conversazioni di Slack possono distrarre se non vengono gestite correttamente

Prezzi

Pro : $8,25 per persona/mese, fatturati mensilmente

: $8,25 per persona/mese, fatturati mensilmente Business+ : $15 per persona/mese, fatturati mensilmente

: $15 per persona/mese, fatturati mensilmente Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (30.927+ recensioni)

: 4.5 su 5 (30.927+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (22.828+ recensioni)

4. Cervello.fm

La migliore app per migliorare la concentrazione

Migliorare la concentrazione con Brain.fm

Migliorare la concentrazione con Brain.fm Brain.fm è uno strumento di produttività basato su musica e suoni, progettato per migliorare la funzione cognitiva e la produttività generale.

Utilizza una combinazione di musica, paesaggi sonori e schemi ritmici creati appositamente per influenzare le onde cerebrali, aiutando gli utenti a rimanere vigili, concentrati e produttivi.

Offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare la propria esperienza audio e di scegliere tra una varietà di modalità e generi, Brain.fm aiuta gli utenti a rimanere concentrati e produttivi durante la giornata, indipendentemente dall'attività a cui stanno lavorando.

Le migliori funzionalità/funzioni

La musica e i paesaggi sonori basati sulla scienza sono progettati per aiutare gli utenti a concentrarsi

Il tempo di riproduzione personalizzabile consente agli utenti di regolare la durata della musica in base alle proprie esigenze

L'app mobile consente agli utenti di accedere alla musica e ai paesaggi sonori anche in movimento

Libreria musicale aggiornata regolarmente per mantenere una varietà di musica per gli utenti

Limiti attuali

L'efficacia dipende dall'utente

Prezzi

Mensile : $6,99 al mese

: $6,99 al mese Annuale: $49,99 all'anno

Valutazioni e recensioni dei clienti

Caccia al prodotto: 5 su 5 (98+ recensioni)

5. HubSpot

Il miglior software CRM

Gestione delle attività di HubSpot

Gestione delle attività con HubSpot HubSpot è una piattaforma all-in-one di inbound marketing, commerciale e di assistenza clienti che aiuta le aziende ad attrarre, coinvolgere e deliziare i clienti.

Offre una suite di strumenti che aiutano le aziende a gestire le attività di marketing, commerciali e di assistenza clienti in un unico luogo, rendendo più facile l'organizzazione e l'aumento della produttività.

Riunendo tutti questi strumenti, HubSpot aiuta le aziende a snellire i processi, a risparmiare tempo e a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: offrire un'esperienza cliente eccezionale.

Migliori funzionalità/funzione

Gli strumenti di automazione del marketing aiutano i team a snellire e a scalare i loro lavori richiesti

aiutano i team a snellire e a scalare i loro lavori richiesti Personalizzazione e customizzazione offrono ai team una soluzione flessibile che li aiuta a soddisfare le loro esigenze specifiche

offrono ai team una soluzione flessibile che li aiuta a soddisfare le loro esigenze specifiche Reportistica e analisi consentono alle aziende di monitorare e tenere traccia delle performance di marketing e commerciali

consentono alle aziende di monitorare e tenere traccia delle performance di marketing e commerciali HubSpot si integra con una serie di altri strumenti e sistemi, tra cui ClickUp, Slack e Zapier

Limiti attuali

Un numero eccessivo di opzioni potrebbe risultare opprimente e ostacolare la produttività

Prezzi

Marketing Professional a partire da 800 dollari al mese Enterprise a partire da $3.600 al mese

*Commerciale Professionale a partire da $450 al mese Enterprise a partire da $1.200 al mese

Servizio clienti Professionale a partire da $450 al mese Enterprise a partire da 1.200 dollari al mese



Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (9.191+ recensioni)

: 4.4 su 5 (9.191+ recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (5.360+ recensioni)

6. Loom

Il miglior software di registrazione dello schermo

Registrare messaggi video e registrazioni dello schermo con Loom

Registrare messaggi video e registrazioni dello schermo Loom è un video strumento di comunicazione che aiuta gli individui e i team a comunicare in modo più efficace e ad aumentare la produttività.

Con Loom gli utenti possono registrare messaggi video che combinano le riprese della loro webcam con le registrazioni dello schermo. In questo modo è più facile comunicare idee, fornire feedback, condividere conoscenze, comunicare visivamente e ridurre le lunghe catene di email o le riunioni di persona.

Migliori funzionalità/funzione

Registrate messaggi video e registrazioni dello schermo e condivideteli facilmente con i vostri team o con chiunque

Le didascalie dal vivo forniscono didascalie in tempo reale, il che può essere utile soprattutto per chi ha problemi di udito

Possibilità di ritagliare e modificare le registrazioni prima di condividerle con gli altri

I controlli sulla privacy consentono agli utenti di impostare i livelli di accesso per garantire la protezione e la sicurezza delle informazioni private

Limiti attuali

La versione gratuita ha un numero limitato di video

Prezzi

Starter : Free

: Free Business : $12,50 per autore/mese

: $12,50 per autore/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (987+ recensioni)

: 4.7 su 5 (987+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (338+ recensioni)

7. Turno

Il migliore per organizzare il vostro browser web

gestire gli account di email e calendario da un unico posto

gestire gli account di email e calendario da un unico posto Turnover è un'app per la gestione delle email progettata per aiutare gli utenti ad aumentare la produttività gestendo più account email da un'unica posizione centrale.

Questa app aiuta gli utenti a ridurre il tempo speso per passare da un account all'altro, per cercare email specifiche e per gestire il disordine della finestra In arrivo. Gli utenti possono accedere a tutti i loro account email in un unico posto, cercare rapidamente email specifiche e organizzare la loro finestra In arrivo con etichette, cartelle e filtri personalizzabili.

Migliori funzionalità/funzione

La gestione di più account permette agli utenti di gestire le email e i calendari da un'unica postazione

Funzionalità avanzate per le email, come lo snooze, le promemoria e l'invio in un secondo momento, aiutano gli utenti a gestire meglio la propria finestra In arrivo

Gli scorciatoi da tastiera personalizzati aiutano i team a velocizzare i processi e ad accedere più rapidamente alle app

Le funzionalità di integrazione consentono agli utenti di collegare Shift ad altri strumenti di lavoro per ottimizzare il flusso di lavoro

Limiti attuali

L'app non è disponibile su mobile

Prezzi

Basic: Free

Free Avanzato : $149 all'anno

: $149 all'anno Teams: $149 all'anno (per utente)

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 3.6 su 5 (62+ recensioni)

: 3.6 su 5 (62+ recensioni) Capterra: 4.3 su 5 (296+ recensioni)

8. Habitica

Migliore app per il monitoraggio delle abitudini

Modulo per migliorare le abitudini di lavoro con Habitica

Modulo per migliorare le abitudini di lavoro con Habitica Habitica è un'app per la produttività e il monitoraggio delle abitudini che aiuta gli utenti a costruire e mantenere buone abitudini, a raggiungere i propri obiettivi e a migliorare il proprio benessere generale trasformando attività banali in giochi d'avventura.

Grazie al suo approccio divertente e coinvolgente, gli utenti di Habitica possono guadagnare premi, salire di livello e usufruire di nuove funzionalità/funzione per mantenersi motivati e contribuire a cambiamenti significativi nella loro vita, con conseguente aumento della produttività e senso di appagamento.

Le migliori funzionalità/funzione

Gamifica il processo di formazione delle abitudini e di realizzazione delle attività per mantenere gli utenti motivati e impegnati

Le missioni e le sfide forniscono un ambiente divertente e motivante per il raggiungimento degli obiettivi

Monitoraggio delle abitudini , feedback e ricompense offrono agli utenti un modo coinvolgente per misurare il loro stato, mantenerli in carreggiata e celebrare i loro successi

Le funzionalità di collaborazione consentono agli utenti di sperimentare la piattaforma con altri utenti, come i loro team, amici e membri della famiglia

Limiti attuali

Non c'è un piano Free

La presenza di punizioni nel gioco può far temere agli utenti di fallire e farli tornare a imbrogliare

Prezzi

Sottoscrizione generale : $5 al mese

: $5 al mese Piano di gruppo: $9 al mese e $3 per membro

Valutazioni e recensioni dei clienti

App Store : 4.1 su 5 (1.000+ recensioni)

: 4.1 su 5 (1.000+ recensioni) Google Play 4,2 su 5 (19.000+ recensioni)

9. Zapier

Il migliore per la connessione dello stack tecnologico

Connessione di servizi web e automazione di attività ripetitive con Zapier

Connessione di servizi web e automazione di attività ripetitive con Zapier Zapier è uno strumento di automazione online che consente agli utenti di aggiungere ai preferiti i servizi web e di automatizzare le attività ripetitive, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

Con Zapier, gli utenti possono integrare migliaia di app e creare "Zaps", ovvero flussi di lavoro automatizzati tra diverse app per automatizzare flussi di lavoro semplici e complessi.

Da connessione degli strumenti a Zapier e l'automazione di attività manuali e ripetitive, gli utenti di Zapier possono concentrarsi su lavori di maggior valore, liberando tempo ed energie per un lavoro più creativo e strategico e mantenendo la produttività di individui e team.

Le migliori funzionalità/funzioni

L'automazione dei flussi di lavoro permette agli utenti di automatizzare le attività di routine

Creazione di flussi di lavoro in più passaggi per eseguire attività più complesse

Facilita il trasferimento di dati tra diverse app

Si integra con 5.000 app interessanti tra cui ClickUp, Gmail, Slack e altre ancora

Limiti attuali

Alcuni utenti potrebbero trovare la struttura dei prezzi di Zapier costosa per le loro esigenze

Prezzi

**Gratuito

Starter : $19,99 al mese, fatturati annualmente

: $19,99 al mese, fatturati annualmente Professionale : $49 al mese, con fatturazione annuale

: $49 al mese, con fatturazione annuale Teams : $399 al mese, fatturati annualmente

: $399 al mese, fatturati annualmente Azienda: $799 al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (1.044+ recensioni)

: 4.5 su 5 (1.044+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (oltre 2.481 recensioni)

10. Settimana

Il migliore per il monitoraggio dell'OKR

Tenere traccia degli obiettivi e misurare lo stato con Weekdone

Tenere traccia degli obiettivi e misurare lo stato con Weekdone Weekdone è un software OKR e gestione del team strumento progettato per aiutare i team ad aumentare la produttività allineandosi sugli obiettivi, monitorando gli stati e fornendo feedback regolari.

I team possono creare e assegnare attività, stabilire obiettivi e traguardi e monitorare il loro stato nel tempo. L'app prevede anche check-in regolari, in cui i membri del team possono riferire i loro stati e condividere gli aggiornamenti con i colleghi. Questo ciclo di feedback regolare aiuta i team a rimanere informati e allineati e può portare a una migliore collaborazione, comunicazione e produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni

Strumenti di impostazione e monitoraggio degli obiettivi per misurare lo stato di avanzamento e individuare le aree da migliorare

Modelli personalizzabili che consentono ai team di creare reportistica in linea con gli obiettivi prefissati

Strumenti di collaborazione come i commenti e gli aggiornamenti del team aiutano a tenere tutti informati

L'analisi delle prestazioni del team offre ai leader e ai team un modo per visualizzare le prestazioni su un semplice dashboard

Limiti attuali

Supporta solo fino a tre persone nel piano free

L'impostazione dell'app e la creazione dei team possono essere difficili per i nuovi utenti

Non ci sono report mensili sullo stato di avanzamento (solo report settimanali)

prezzi di ####

Il prezzo dipende dal numero di utenti

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.1 su 5 (24+ recensioni)

: 4.1 su 5 (24+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (57+ recensioni)

11. Tascabile

La migliore app per i segnalibri

Salvare articoli, video e altri contenuti web da leggere o visualizzare in un secondo momento con Pocket

Salvare articoli, video e altri contenuti web da leggere o visualizzare in un secondo momento con Pocket Tasca è un'applicazione per il salvataggio e la scoperta di contenuti che consente agli utenti di salvare articoli, video e altri contenuti web da leggere o visualizzare in un secondo momento, riducendo la necessità di passare da un'app all'altra e le distrazioni durante il lavoro.

L'app fornisce anche una serie di strumenti per l'organizzazione e la categorizzazione dei contenuti, tra cui tag, cartelle e ricerca, che rendono più facile per gli utenti trovare ciò che serve quando serve.

Le migliori funzionalità/funzione

La funzionalità/funzione Salva per dopo permette agli utenti di salvare articoli, video e altri contenuti per visualizzarli in un secondo momento

Possibilità di categorizzare e taggare facilmente i contenuti salvati per facilitarne la ricerca

Disponibile su una varietà di piattaforme, tra cui iOS, Android e browser web

Utilizza algoritmi di apprendimento automatico per raccomandare contenuti di interesse per gli utenti

Limiti attuali

L'interfaccia e la ricerca potrebbero essere migliorate per una migliore usabilità

Prezzi

Mensile premium : $4.99 al mese

: $4.99 al mese Annuale premium: $44,99 all'anno

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (26+ recensioni)

: 4.5 su 5 (26+ recensioni) Capterra: N/A

12. Attivare/disattivare

Il miglior software per il monitoraggio del tempo

Monitorare il tempo e ottenere informazioni sulle abitudini di lavoro con Toggl

Monitorare il tempo e ottenere informazioni sulle abitudini di lavoro con Toggl Toggl è uno strumento per il monitoraggio del tempo che aiuta i team e gli individui ad aumentare la produttività, monitorando il tempo dedicato alle attività, organizzando i progetti e fornendo preziose informazioni sulle abitudini di lavoro e sulle prestazioni.

Tracciando il tempo in modo accurato e fornendo preziose informazioni sulle abitudini di lavoro, Toggl può aiutare gli utenti ad aumentare la produttività riducendo il tempo dedicato al monitoraggio manuale del tempo, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando la comunicazione e la collaborazione.

Inoltre, Toggl si integra con molti altri strumenti per la produttività, tra cui app per il project management , strumenti di fatturazione e altro ancora.

Migliori funzionalità/funzione

Monitoraggio del tempo speso per attività e progetti diversi e personalizzazione del timer per adattarlo alle esigenze di ogni progetto

Ottenere un intervallo di report, come riepiloghi settimanali e mensili, per mostrare come il tempo viene speso per le attività

Le funzionalità di integrazione consentono a Toggl di connettersi con altri strumenti di lavoro come ClickUp, Zapier, Evernote, Slack e altri ancora

Ricevere promemoria su quando avviare o interrompere il timer

Limiti attuali

Piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento rendono il servizio costoso rispetto ad altri Alternative di Toggl Prezzi

**Gratuito

Starter : $9 per utente/mese

: $9 per utente/mese Premium : $18 per utente/mese

: $18 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (1.514+ recensioni)

: 4.6 su 5 (1.514+ recensioni) Capterra: 4.7 (2.137+ recensioni)

13. 1password

Il miglior caveau per le password

Creare password forti e accedere facilmente alle applicazioni con 1Password

Creare password forti e accedere facilmente alle applicazioni con 1Password 1Password è una parola d'ordine strumento di gestione delle password che aiuta i singoli e i team a creare password forti, ad accedere facilmente alle applicazioni senza dover ricordare più password e a condividere le password in sicurezza.

Questa app riduce il rischio di violazioni della sicurezza legate alle password e ne semplifica la gestione.

Migliori funzionalità/funzione

Memorizza in sicurezza nomi utente, password e altre informazioni sensibili

Compilazione automatica delle informazioni di log per un login più rapido e semplice

Generazione di password forti e uniche per rafforzare le vostre credenziali di accesso

Controlli regolari della sicurezza per avvisare se le password sono state compromesse o utilizzate

Limiti attuali

Gli utenti hanno riscontrato problemi tra l'estensione per browser e l'app client desktop integrata

Prezzi

Personale : 2,99 dollari al mese, con fatturazione annuale

: 2,99 dollari al mese, con fatturazione annuale Famiglia : 4,99 dollari al mese per cinque membri della famiglia, con fatturazione annuale

: 4,99 dollari al mese per cinque membri della famiglia, con fatturazione annuale Aziendale : $7,99 per utente/mese

: $7,99 per utente/mese Teams starter pack: $19,95 al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (1.217+ recensioni)

: 4.7 su 5 (1.217+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (1.904+ recensioni)

14. Jasper IA

Migliore assistente di scrittura IA

Ottenere una copia generata dall'IA con Jasper

Ottenere una copia generata dall'IA con Jasper Jasper è una piattaforma progettata per fornire alle aziende e ai team una Assistente virtuale dotato di IA in grado di automatizzare attività di routine e di migliorare la produttività .

La piattaforma utilizza tecnologie avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di apprendimento automatico per comprendere e rispondere alle richieste degli utenti, liberando tempo per lavori più strategici e creativi.

Le migliori funzionalità/funzioni

Creare paragrafi accattivanti con il generatore di paragrafi

Ottenere un valido quadro di riferimento per la creazione di nuove idee di marketing copy con il Problem-Agitate-Solution (PAS) Framework

Riscrivere i contenuti e migliorare la qualità della scrittura con la funzionalità/funzione Migliora contenuti

Ottenere risposte a domande difficili con la funzionalità/funzione Quora Answers

Limiti attuali

Il modello di prezzo può essere costoso per alcuni utenti

Prezzi

Modalità Boss : $99 al mese stimati

: $99 al mese stimati Aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (761+ recensioni)

: 4.7 su 5 (761+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (1.589+ recensioni)

15. Pomofocus

Migliore app per il monitoraggio del tempo e del pomodoro

Monitoraggio del tempo, riduzione delle distrazioni e aumento della concentrazione con l'app PomoFocus

Monitoraggio del tempo, riduzione delle distrazioni e aumento della concentrazione con l'app PomoFocus Pomofocus è una strumento di gestione del tempo che si basa sulla Tecnica del Pomodoro, un metodo popolare per aumentare la produttività.

Le app di produttività come Pomofocus possono migliorare la loro produttività suddividendo il lavoro in parti gestibili e facendo pause regolari per ricaricarsi e concentrarsi. Questa software pomodoro aiuta a ridurre le distrazioni, migliorare le capacità di gestione del tempo e aumentare la concentrazione, con conseguente miglioramento della qualità e del completamento del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni

Fornisce un timer per aiutare gli utenti a rimanere concentrati per intervalli di 25 minuti con una pausa di 5 minuti tra l'uno e l'altro

Possibilità di personalizzare il tempo di concentrazione, le pause brevi e lunghe per adattarsi a qualsiasi esigenza

Si integra con una serie di strumenti di lavoro come app per la gestione delle attività, calendari, strumenti di produttività e altro ancora per un'esperienza senza soluzione di continuità

Fornisce statistiche dettagliate sul tempo speso nelle varie attività per aiutare gli utenti a identificare modelli e aree di miglioramento

Limiti attuali

Nessuna funzionalità avanzata di gestione delle attività

Funzionalità di monitoraggio del tempo limitate rispetto alle altre app Pomodoro più apprezzate

Prezzi

Pomofocus offre piani gratuiti e a pagamento. Informarsi presso Pomofocus per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

16. Passeggiate

Migliore app per il monitoraggio degli obiettivi

Monitorare gli obiettivi e formare migliori abitudini di lavoro con Strides

Monitorare gli obiettivi e formare migliori abitudini di lavoro con Strides Strides è un'app per la formazione di abitudini e il monitoraggio degli obiettivi, progettata per aiutare individui e team a migliorare la produttività e a raggiungere i propri obiettivi. L'app offre un'interfaccia semplice e intuitiva per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, nonché promemoria e monitoraggio dello stato per aiutare gli utenti a mantenere la rotta.

Gli utenti possono aumentare la produttività impostando e monitorando gli obiettivi relativi al lavoro e alla vita privata. L'app fornisce una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento, consentendo di capire facilmente cosa sta funzionando e cosa no e di apportare le modifiche necessarie.

Migliori funzionalità/funzione

Include un intervallo di analisi e reportistica per monitorare lo stato nel tempo e identificare quali abitudini e routine stanno lavorando bene

Permette ai team di condividere gli obiettivi e lo stato di avanzamento, aumentando la responsabilità e la motivazione

Fornisce un sistema flessibile di gestione delle attività che consente agli utenti di creare, organizzare e gestire le attività di dare priorità alle proprie attività e ai propri elenchi di cose da fare Si integra con altri strumenti di lavoro per un'esperienza più efficiente e senza soluzione di continuità



Limiti attuali

Il formato di un elenco di cose da fare potrebbe essere troppo semplice per altri utenti con obiettivi complessi

Prezzi

Disponibile come app gratuita

Supportata da acquisti in-app con intervalli compresi tra $4,99 e $79,99 per un abbonamento a vita

Valutazioni e recensioni dei clienti

Apple store: 4.8 su 5 (194+ recensioni)

17. 15cinque

Il miglior software di gestione delle prestazioni

Allinearsi agli obiettivi e monitorare le prestazioni con 15Five

Allinearsi agli obiettivi e monitorare le prestazioni con 15Five 15Five è una piattaforma di gestione delle prestazioni che aiuta i team a migliorare la produttività allineando gli obiettivi dei dipendenti, monitorando gli stati e fornendo feedback regolari.

Inoltre, l'app aiuta a identificare le aree di miglioramento, consentendo di prendere decisioni basate sui dati su come allocare le risorse e ottimizzare le prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni

Fornisce un intervallo di strumenti di analisi e reportistica per aiutare i manager a comprendere le prestazioni del proprio team, a identificare le aree di miglioramento e a monitorare lo stato nel tempo

Processo di check-in settimanale che consente ai dipendenti di condividere i propri stati e obiettivi

Limiti attuali

Sebbene il software sia generalmente facile da usare, può esserci un po' di confusione sui diversi tipi di feedback e obiettivi che possono essere impostati

Prezzi

Engage : 4 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale

: 4 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale Perform : 8 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale

: 8 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale Focus : 8 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale

: 8 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale Total Platform: 14 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (1.736+ recensioni)

: 4.6 su 5 (1.736+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (870+ recensioni)

18. Hootsuite

Il miglior software di pianificazione sociale

Seguite le conversazioni su argomenti chiave, monitorate le prestazioni dei vostri post e le menzioni del vostro marchio e le attività dei concorrenti con Hootsuite

Seguite le conversazioni su argomenti chiave, monitorate le prestazioni dei vostri post e le menzioni del vostro marchio e le attività dei concorrenti con Hootsuite Hootsuite è una piattaforma di gestione dei social media che aiuta i team a ottimizzare la loro presenza sui social media e a migliorare la produttività.

L'uso di questa app può migliorare la produttività riducendo il tempo e il lavoro richiesto per gestire più account sui social media. È possibile programmare e pubblicare post in anticipo, monitorare menzioni e messaggi, monitorare le analisi dei social media e collaborare con i membri del team, il tutto da un'unica posizione centrale.

Migliori funzionalità/funzione

Gestione dei messaggi in arrivo da più canali sociali

Monitorare l'attività e rimanere informati sulle tendenze del mercato e della concorrenza

Promozione di contenuti organici e gestione degli annunci a pagamento

Analizzare e misurare i risultati su tutti i social network

Limiti attuali

Modello di prezzo costoso

Prezzi

Professionale : $99 al mese

: $99 al mese Team : $249 al mese (tre utenti)

: $249 al mese (tre utenti) Business : $739 al mese (cinque utenti)

: $739 al mese (cinque utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.1 su 5 (3.786+ recensioni)

: 4.1 su 5 (3.786+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (3.371+ recensioni)

19. Evernote

La migliore app per prendere appunti

Organizzare e archiviare le note in un unico posto centralizzato con Evernote

Organizzare e archiviare le note in un unico posto centralizzato con Evernote Evernote è un programma per prendere appunti e app per l'organizzazione che aiuta i team a migliorare la produttività fornendo una posizione centrale per archiviare e organizzare le informazioni.

È possibile creare note, compresi testi, immagini, registrazioni audio e altro, e organizzarle in quaderni. Inoltre, offre un intervallo di strumenti per la ricerca e l'organizzazione delle note, rendendo più facile trovare le informazioni necessarie quando servono.

Le migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione e organizzazione delle note

Creazione di impegni nelle note e loro trasformazione in attività

Tenere con sé i documenti importanti utilizzando lo scanner per documenti e salvarli nelle note

Salvate articoli, pagine web e catture di schermo direttamente nell'app

Limiti attuali

Supporta un numero limitato di tipi di file

Manca di funzionalità/funzione di produttività rispetto ad altre applicazioni Alternative a Evernote Prezzi

Professionale : $10.99 al mese

: $10.99 al mese Teams: $14,99 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (1978+ recensioni)

: 4.4 su 5 (1978+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (7.735+ recensioni)

20. Zoom

Il miglior software per conferenze web

Collaborare con team e client in tempo reale con Zoom

Collaborare con team e client in tempo reale con Zoom Zoom è una piattaforma di videoconferenza e collaborazione che aiuta i team remoti a migliorare la produttività consentendo loro di ospitare facilmente videochiamate e audio da qualsiasi luogo.

Inoltre, questa app fornisce vari strumenti per la condivisione dello schermo, la registrazione e l'annotazione, rendendo più facile per i team presentare e collaborare su documenti, presentazioni e altri materiali.

Migliori funzionalità/funzione

Abilitazione della condivisione dello schermo durante le riunioni per consentire ai partecipanti di vedere il vostro schermo mentre presentate con facilità

Didascalie tradotte per eliminare le barriere linguistiche

Unite i vostri sistemi con Integrazioni con Zoom Semplificate e organizzate la comunicazione con gli strumenti della barra laterale di Zoom Chattare



Limiti attuali

Il piano Free limita il tempo a disposizione per ogni riunione

Prezzi

Basic : Free

: Free Pro : $149,90 per utente/anno

: $149,90 per utente/anno Business: $199,90 per utente/anno

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (52.532+ recensioni)

: 4.5 su 5 (52.532+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (13.455+ recensioni)

21. Superumano

Il miglior software per l'ottimizzazione delle email

Ottimizzare la comunicazione via email con Superhuman

Ottimizzare la comunicazione via email con Superhuman Superuomo è una produttività e una strumento di gestione delle email che aiuta i team a migliorare la produttività fornendo strumenti per la pianificazione e il monitoraggio delle email.

La piattaforma offre un modo più rapido ed efficiente di gestire le email, riducendo il tempo e il lavoro richiesto per smistare grandi volumi di email e trovare le informazioni necessarie.

Inoltre, aiuta gli utenti a tenere sotto controllo le attività importanti e gli elementi di follower, riducendo il rischio di scadenze non rispettate o di dimenticanze.

Migliori funzionalità/funzione

Scorciatoie da tastiera per velocizzare la gestione delle email

Finestre In arrivo divise per concentrarsi su un account email alla volta

I follower programmati mantengono l'utente al passo con le risposte

Limiti attuali

Manca la funzione di ricerca generica; gli utenti devono cambiare account email per visualizzare i messaggi

Prezzi

Crescita : $30-45 per utente/mese

: $30-45 per utente/mese Starter : $30 per utente/mese

: $30 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (61+ recensioni)

: 4.4 su 5 (61+ recensioni) Capterra: 4.9 su 5 (15+ recensioni)

22. Todoist

Migliore app per un semplice elenco di cose da fare

Gestisci le tue attività e i tuoi elenchi di cose da fare con Todoist

Gestisci le tue attività e i tuoi elenchi di cose da fare con Todoist Todoist è un'app per la gestione delle attività e degli elenchi di cose da fare che aiuta gli utenti a migliorare la loro produttività fornendo una posizione centralizzata per l'organizzazione e la gestione delle attività monitoraggio delle attività e progetti. Inoltre, aiuta a ridurre il tempo e il lavoro richiesto per tenere traccia di più elenchi e elementi da fare.

Inoltre, gli strumenti di collaborazione e delega facilitano il lavoro dei team, stabilire le priorità di lavoro e garantire che le attività siano completate in tempo e con standard elevati.

Migliori funzionalità/funzione

L'aggiunta rapida permette di catturare e organizzare le attività all'istante

Le date di scadenza ricorrenti aiutano a ricordare le scadenze importanti e a costruire abitudini di lavoro migliori

Organizzate le attività e i progetti per sezioni e attività secondarie

Aggiunta di livelli di priorità per notare quali attività sono importanti o urgenti

Limiti attuali

Sebbene l'interfaccia sia semplice e facile da usare, a volte può sembrare un po' limitata

Prezzi

Gratis : Fino a cinque progetti attivi

: Fino a cinque progetti attivi Pro : 4 dollari al mese, fatturati annualmente

: 4 dollari al mese, fatturati annualmente Business: $6 per utente/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (743+)

: 4.4 su 5 (743+) Capterra: 4.6 su 5 (2.081+ recensioni)

23. Aprire il telefono

Il miglior software per la telefonia aziendale

Ottimizzare le comunicazioni aziendali con OpenPhone

Ottimizzare le comunicazioni aziendali con OpenPhone OpenPhone è un strumento di comunicazione aziendale che aiuta le aziende e i team a semplificare la comunicazione.

La piattaforma fornisce un numero di telefono aziendale virtuale che i team possono utilizzare per tutte le loro comunicazioni professionali, riducendo il tempo e il lavoro richiesto per gestire più numeri di telefono e dispositivi.

Migliori funzionalità/funzione

Ottenere numeri di telefono virtuali senza bisogno di un nuovo sistema telefonico

Personalizzazione dei saluti della casella vocale per ogni numero telefonico aziendale

Invio e ricezione di messaggi di testo da numeri di telefono virtuali

Integrazione con Zapier per accedere a oltre 4.000 altre app

Limiti attuali

Alcuni utenti hanno riscontrato una scarsa qualità delle chiamate

Prezzi

Standard : $17 per utente/mese

: $17 per utente/mese Premium : $25 per utente/mese

: $25 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (1.274+ recensioni)

: 4.8 su 5 (1.274+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (46+ recensioni)

24. Guida all'uso

Il miglior software di onboarding

Semplificare i processi di formazione e inserimento degli utenti con UserGuiding

Semplificare i processi di formazione e inserimento degli utenti con UserGuiding UserGuiding è una piattaforma per l'onboarding degli utenti e l'adozione dei prodotti che aiuta i team a migliorare la produttività fornendo un modo semplice ed efficiente per educare e formare gli utenti, riducendo il tempo e il lavoro richiesto per fornire formazione di persona o documentazione scritta.

Inoltre, i tour dei prodotti in app e le guide interattive di UserGuiding possono aiutare gli utenti ad adottare in modo rapido ed efficace nuovi prodotti e funzionalità, riducendo il tempo e il lavoro richiesto per risolvere i problemi e rispondere alle domande.

Migliori funzionalità/funzione

Analisi dettagliate per aiutare a creare percorsi efficaci sui prodotti

Creazione di esperienze di onboarding personalizzate con la funzionalità/funzione di segmentazione

Acquisizione di importanti informazioni sugli utenti con i sondaggi di promozione (NPS)

Limiti attuali

Curva di apprendimento ripida per alcuni utenti

Prezzi

Basic : 69 dollari al mese, con fatturazione annuale

: 69 dollari al mese, con fatturazione annuale Professionale : $299 al mese, fatturati annualmente

: $299 al mese, fatturati annualmente Aziendale: $499+ al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (112+ recensioni)

: 4.7 su 5 (112+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (51+ recensioni)

25. Canva

Miglior software di progettazione grafica

Crea facilmente design, materiali di marketing e molto altro con Canva

Crea facilmente design, materiali di marketing e molto altro con Canva Canva è uno strumento di progettazione grafica che aiuta i team a migliorare la produttività fornendo una piattaforma di facile utilizzo per la creazione di una varietà di contenuti visivi, tra cui presentazioni, post sui social media, volantini e altro ancora, riducendo la necessità di competenze di progettazione specializzate o l'uso di più strumenti di progettazione.

L'app offre anche modelli ed elementi di design che possono aiutare a garantire che i progetti siano visivamente coerenti e allineati alle linee guida del marchio, riducendo il rischio di errori e di rielaborazione.

Le migliori funzionalità/funzioni

Modifica e conversione di PDF in design online in tutta semplicità

L'editor drag and drop consente a tutti gli utenti di creare e modificare comodamente i progetti

Scelta da una libreria di modelli, immagini e altre risorse

Scaricate i progetti e condivideteli con i vostri colleghi tramite un collegato

Limiti attuali

Le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo con una sottoscrizione a pagamento

Prezzi

**Free

Pro : $12,99 al mese per una persona

: $12,99 al mese per una persona Teams: $14,99 al mese per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (3.844+ recensioni)

: 4.7 su 5 (3.844+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (10.973+ recensioni)

Cosa cercare negli strumenti di produttività?

È bene sapere esattamente quali sono gli elementi da ricercare per essere certi di trovare un partner a lungo termine. ☝️

Ecco alcuni criteri di base da tenere a mente mentre si esaminano questi strumenti:

✅ Funzionale e facile da usare

È facile da usare e si può capire come usarlo senza bisogno di competenze tecniche?

Se mantenere uno strumento costa più tempo, energia e persino denaro rispetto al valore che apporta, allora è da escludere.

Gli strumenti scelti devono essere intuitivi e facili da navigare. Soprattutto, devono essere funzionali. Questi strumenti devono dare valore aggiunto alla vostra vita, aiutandovi a colmare le lacune, a collegare i flussi di lavoro e a semplificare la vostra quotidianità.

✅ Flessibile e scalabile

Ognuno ha un proprio flusso di lavoro e preferenze di apprendimento. Gli strumenti di produttività che scegliete devono offrire la flessibilità necessaria per adattarsi alle vostre esigenze stili di lavoro e le esigenze per consentirvi di lavorare al meglio.

Inoltre, un buon abbinamento dovrebbe essere compatibile con le vostre esigenze attuali e sufficientemente flessibile da adattarsi alle vostre necessità in evoluzione man mano che procedete nel vostro ruolo.

✅ Sicuro, affidabile e accessibile

Potete salvare, modificare e accedere al vostro lavoro facilmente e in qualsiasi momento? E sono in sicurezza: i file, le conversazioni e i dati personali sono protetti?

Se il vostro obiettivo è aumentare la produttività, gli strumenti devono essere affidabili e accessibili e, soprattutto, devono essere sicuri e proteggere la vostra privacy.

✅ Migliora la collaborazione

Sia che lavoriate da soli o con team e client remoti, le app per la produttività che vi permettono di comunicare e collaborare facilmente collaborare in tempo reale sono la chiave per migliorare l'efficienza del lavoro.

Scegliete strumenti con funzionalità di comunicazione e collaborazione integrate per ridurre il tempo sprecato nelle conversazioni, accelerare il ciclo di feedback, risolvere i problemi più rapidamente e ottenere subito chiarimenti.

Ottimizzare il flusso di lavoro con le app per la produttività

Sia che siate in ufficio o che lavoriate da casa, gli strumenti giusti e le applicazioni di produttività produttività possono aiutarvi a rimanere organizzati, motivati e sulla buona strada per fare di più.

E per fortuna ci sono molte opzioni che possono aiutarvi a trovare ciò di cui avete bisogno. Tutto sta nel dedicare del tempo alla ricerca e alla valutazione degli strumenti che meglio si adattano alle vostre esigenze specifiche, al vostro flusso di lavoro, al vostro stile di apprendimento e ai vostri obiettivi.

Alcuni strumenti per la produttività possono aiutarvi a rimanere concentrati, altri possono mantenervi in carreggiata con i vostri obiettivi e altri ancora possono snellire il vostro flusso di lavoro: con ClickUp, potete fare tutto questo 😉

Con centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili e potenti integrazioni, ClickUp vi permetterà di lavorare a modo vostro e di dominare il vostro flusso di lavoro.

È ora di usufruire del guru della produttività che è in voi. Portate tutti i vostri progetti e lavori in un unico posto con ClickUp 👌