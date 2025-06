i 15 migliori strumenti di project management nel 2025

Come project manager, ho imparato una cosa con certezza: questo lavoro non è per i deboli di cuore.

Una giornata tipo nella mia vita è un vortice continuo di scadenze da rispettare, risorse da gestire e stakeholder da coinvolgere: ognuna di queste attività è una scalata in salita (soprattutto l'ultima, quando si ha a che fare con client difficili).

All'inizio della mia carriera, ho faticato anche con le nozioni di base. Tra il cercare di soddisfare le richieste dei clienti e degli stakeholder e il setacciare report e analisi, finivo per dimenticare una o due cose importanti da fare. O tre. Capite cosa intendo.

Fortunatamente, alla fine ho capito come semplificare il lavoro (e la vita) con un software di project management. Ora dispongo di processi e sistemi solidi e utilizzo strumenti e automazioni per svolgere gran parte del lavoro pesante dei miei progetti.

Sulla base della mia esperienza e delle ricerche e dei test effettuati dal nostro team di ClickUp, abbiamo compilato un elenco dei 15 migliori strumenti di project management.

Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo!

Abbiamo testato diverse soluzioni software di project management per individuare le migliori. Ecco una vista dettagliata degli strumenti di project management:

Nome Ideale per Prezzi ClickUp Project management avanzato basato sull'IA Da 0 a 19 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Asana Project management senza fronzoli Da 0 a 30,49 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Trello Visualizzazione dei flussi di lavoro come una bacheca Kanban digitale Da 0 a 17,50 dollari al mese per 50 utenti Wrike Gestione delle parti interessate Da 0 a 24,80 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani aziendali Zoho Projects Lavorare nell'ecosistema Zoho Da 0 a 9 dollari al mese Monday Project management scalabile Da 0 a 24 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Jira Gestione dello sviluppo agile di software e progetti IT Da 0 a 16 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Basecamp Lavoro collaborativo per piccoli team Da 15 a 299 dollari al mese Smartsheet Project management in un'interfaccia simile a Excel Da 0 a 32 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Adobe Workfront Project management creativo e di marketing Prezzi personalizzati Microsoft Project Gestione delle risorse di livello aziendale Da 10 a 55 dollari al mese e da 679,99 a 1299,99 dollari per l'acquisto della licenza TeamWork Monitoraggio dei progetti e revisione delle prestazioni Da 0 a 25,99 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Celoxis Gestione illimitata di attività, progetti e portfolio Da 15 a 25 dollari al mese Miro Brainstorming con lavagne online Da 0 a 20 dollari al mese; prezzi personalizzati per i piani Enterprise Nifty Riunire team remoti Da 0 a 499 dollari al mese

Fatta questa premessa, esaminiamo ciascuna delle 15 soluzioni di project management e vediamo cosa le rende speciali.

1. ClickUp

Il miglior strumento versatile di project management basato sull'IA

Inizia gratis Ottieni una visualizzazione completa per anticipare e organizzare al meglio il tuo lavoro quotidiano, i promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp

Mi sono imbattuto per caso nella soluzione di project management di ClickUp. Era circa il 2020, quando tutti cercavano strumenti di project management da remoto per portare a termine il proprio lavoro, anche nel bel mezzo di una pandemia globale. In quel periodo stavo valutando diverse opzioni e anche ClickUp stava muovendo i primi passi.

Nonostante la mia esitazione iniziale, ClickUp mi ha impressionato con alcune funzionalità/funzioni di gestione dei progetti e delle attività, organizzazione dei documenti, monitoraggio dei progressi, ecc. Mi è piaciuto il fatto di poter fare molto anche con un account gratuito: è possibile aggiungere utenti e attività illimitati al piano Free Forever.

Detto questo, ciò che apprezzo di più di ClickUp è il modo in cui si è sviluppato nel corso degli anni. La velocità degli aggiornamenti e delle nuove versioni di ClickUp è incredibile. Ho assistito all'aggiunta di funzionalità e all'ottimizzazione dell'esperienza utente, che ora è ancora più intuitiva, e ora hanno aggiunto anche l'IA. La versione 3.0 sembra la migliore finora.

Tuttavia, ciò che spicca davvero è lo strumento di IA: ClickUp Brain.

Project management basato sull'IA

Sfrutta ClickUp Brain per lavorare in modo più veloce e intelligente

Mentre alcuni degli altri software di project management di cui parleremo più avanti hanno l'IA integrata, ClickUp Brain, l'assistente IA, è in una categoria a sé stante.

ClickUp Brain connette tutta la tua infrastruttura digitale, dalle persone alle attività ai documenti all'interno di ClickUp e persino tutte le app connesse. Questo ha aiutato i nostri stack tecnologici aziendali a diventare sempre più navigabili e ricercabili.

L'AI Knowledge Manager è in grado di fornirci risposte contestualizzate e immediate su qualsiasi argomento all'interno di ClickUp o connesso ad esso.

In qualità di AI Project Manager, ClickUp Brain automatizza le attività, condivide gli aggiornamenti di stato, inserisce i dati nelle tabelle e genera riepiloghi. Può anche suggerire e creare automaticamente attività secondarie per le tue attività e ricordarti quando qualcosa è in ritardo. Adoro poter generare stand-up e riepiloghi delle riunioni con un solo clic.

AI Writer for Work ha reso il mio lavoro 10 volte più facile. Ecco come:

Lascia che ClickUp Brain scriva per te e poi personalizza: risparmia tempo e lavoro richiesto!

ClickUp Brain può scrivere e modificare per te in base ai tuoi prompt. Se non ne hai uno, puoi scegliere dalla raccolta di oltre 100 prompt basati sui ruoli. Migliora anche la tua scrittura con controlli grammaticali e ortografici integrati, genera risposte rapide ai messaggi e trascrive i file audio.

Scrivi email efficaci, perfeziona i tuoi testi e molto altro ancora con ClickUp Brain

Ma ClickUp offre molto altro ancora: le altre funzionalità/funzioni di project management sono altrettanto potenti.

Gestione efficace delle attività

ClickUp ti consente di organizzare i dettagli del tuo progetto in un formato gerarchico attraverso spazi, cartelle, elenchi, attività e sottoattività. Ti consente inoltre di aggiungere liste di controllo, sottoattività e campi personalizzati alle attività per un monitoraggio dettagliato.

Mi piace poter definire relazioni e interdipendenze a livello di attività, così non mi sfugge mai nulla di importante. I flag di priorità aiutano anche il mio team a determinare quali attività svolgere per prime.

Inoltre, ClickUp ti aiuta a velocizzare i processi quotidiani. Offre oltre 50 ricette di automazione personalizzabili che puoi collegare ad azioni, trigger o condizioni. Puoi anche personalizzare l'esperienza utente con oltre 35 ClickApp personalizzabili che aggiungono funzionalità al software di project management.

Lavoro collaborativo

ClickUp Docs aiuta i team a creare, modificare e condividere documentazione tra loro e con gli stakeholder esterni. È possibile aggiungere commenti, apportare modifiche avanzate e collegare documenti alle attività per una facile condivisione delle conoscenze.

Le lavagne online di ClickUp ti aiutano a garantire che tutti i contributi delle parti interessate siano incorporati nell'ambito del progetto. Io uso le lavagne online per creare i miei flussi di lavoro (dato che sono un pensatore visivo!). Posso anche incorporare documenti, link web e immagini per aggiungere profondità e contesto a una lavagna online.

Gestione delle risorse

Monitorare lo stato di avanzamento è facile con ClickUp; imposta i tuoi obiettivi all'interno di ClickUp Obiettivi, assegna ciascuno di essi ai titolari competenti e crea la tua dashboard ClickUp personalizzata per il monitoraggio in tempo reale. Aggiungi widget a tuo piacimento e condividi la dashboard con le parti interessate.

Mi piace anche poter passare da un tipo di vista all'altro nei miei progetti; la vista Grafico di Gantt mi offre una panoramica di alto livello dei progetti, mentre la vista Elenco mi mostra ogni attività con il suo stato, il responsabile, la priorità, ecc. e la vista Bacheca mi consente di trascinare le attività in "in corso", "terminato", "da avviare", ecc. in stile Kanban.

Modelli

In ClickUp sono disponibili anche oltre 1000 modelli diversi che possono aiutarti a partire con il piede giusto.

Scarica questo modello Esegui tutti i tuoi progetti in modo efficiente ed efficace con il modello di project management ClickUp

Uno che trovo estremamente utile è il modello di gestione dei progetti ClickUp. Ti offre un vantaggio iniziale sui tuoi progetti. Include funzionalità avanzate per esigenze di progetto complesse e configura un'area di lavoro organizzata con pochi clic. Sono incluse viste essenziali come Elenco, Kanban, Modulo, ecc.

Il modello semplifica l'organizzazione delle attività grazie a campi predefiniti quali priorità, durata stimata, metriche di esito positivo, ecc. Utilizzalo per evitare di pianificare da zero ed eseguire i tuoi progetti in modo efficiente.

ClickUp semplifica la vita ogni giorno.

E non sono l'unico a pensarla così: una recensione su G2 afferma che

"Sono ossessionato da tutto. Lo strumento di IA è un valore aggiunto incredibile. Adoro la varietà di opzioni di visualizzazione disponibili in ogni spazio. Adoro le opzioni inclusive per le attività ripetitive. Adoro le funzionalità/funzioni di commento semplici e chiare, che rendono molto facile per il mio team rimanere aggiornato mentre lavora collettivamente su varie attività. Nel complesso è semplicemente il miglior software di gestione delle attività sul mercato e li ho provati tutti!"

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'app mobile non dispone ancora di tutte le funzionalità/funzioni dell'app desktop

I nuovi utenti potrebbero trovare l'elenco esaustivo delle funzionalità/funzioni piuttosto opprimente

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5,0 (oltre 9.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un unico posto per il project management di TUTTE le attività associate alla mia azienda e ai miei CLIENTI. ClickUp ha ridotto il rumore nella mia finestra In arrivo consentendomi di avere portali client dove è archiviato il 95% delle comunicazioni con i clienti. Anche il mio assistente virtuale e io abbiamo semplificato le nostre procedure operative standard in ClickUp!

Un unico posto per il project management di TUTTE le attività associate alla mia azienda e ai miei CLIENTI. ClickUp ha ridotto il rumore nella mia finestra In arrivo consentendomi di avere portali client dove è ospitato il 95% delle comunicazioni con i clienti. Anche il mio assistente virtuale e io abbiamo semplificato le nostre procedure operative standard in ClickUp!

2. Asana

Il miglior software di project management per un lavoro di squadra senza intoppi

via Asana

Ciò che distingue Asana è la sua interfaccia utente intuitiva e ordinata. Non devo navigare attraverso menu macchinosi o dashboard complesse, cosa che apprezzo molto. In effetti, mi fa risparmiare molto tempo. La sua interfaccia utente è divisa in cinque parti: barra laterale, intestazione, barra superiore, riquadro principale e riquadro dei dettagli dell'attività.

Mi è piaciuto il modo in cui ogni elemento del layout è intenzionale e intuitivo, consentendo di iniziare subito con il project management. È possibile aggiungere i preferiti alla barra laterale in Asana per una navigazione rapida.

Ci è piaciuto che Asana ti aiuti ad avviare rapidamente il tuo progetto con modelli predefiniti e un generatore di flussi di lavoro facile da usare. Anche la gestione dei progetti è piuttosto semplice grazie a funzionalità/funzioni come il monitoraggio dello stato di avanzamento e le date di scadenza. E le divertenti animazioni che appaiono quando contrassegni un'attività come terminata ti faranno sorridere.

Puoi facilmente aggiungere il tuo team alle attività e comunicare con i membri tramite commenti. Asana eliminerà il disordine e consentirà a te e al tuo team di concentrarvi su ciò che conta di più: portare a termine il lavoro!

Tuttavia, mi sono reso conto che Asana non offre stati o ruoli personalizzati per le attività. Inoltre, non è possibile creare liste di controllo delle attività o avere più assegnatari per un'attività, cosa che abbiamo trovato limitante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Ottieni una visione completa del tuo progetto con bacheche, elenchi, sequenze, calendari e grafici Gantt

Imposta l'automazione del flusso di lavoro utilizzando moduli, regole, pacchetti e modelli

Gestisci le risorse in modo efficace con funzionalità/funzioni quali la gestione del carico di lavoro e il monitoraggio del tempo

Sfrutta l'IA nel project management con Asana Intelligence per campi intelligenti, riepiloghi/riassunti, modifiche, stati, risposte e sintesi

Centralizza il project management collegando Asana con oltre 200 app (tra cui ClickUp) e goditi progetti e spazio di archiviazione illimitati

Limiti di Asana

Creare e gestire una base di conoscenze, sebbene fattibile, è impegnativo

Mancanza di un set completo di modelli per il project management

Asana Intelligence non è disponibile nel piano gratuito del software di project management

Prezzi di Asana

Personale: $0

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5,0 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 12.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Asana

Lo strumento è molto intuitivo e facile da consultare. L'interfaccia è ottima, molto in linea con altri strumenti, il che è utile se si sta passando da uno strumento diverso. Un grande vantaggio sono le animazioni multiple che compaiono al completamento delle attività, che rompono la monotonia di una giornata di lavoro.

Lo strumento è molto intuitivo e facile da consultare. L'interfaccia è ottima, molto in linea con altri strumenti, il che è utile se si sta passando da uno strumento diverso. Un grande vantaggio è rappresentato dalle animazioni multiple che accompagnano il completamento delle attività, che spezzano la monotonia di una giornata di lavoro.

3. Trello

Il miglior software di project management per la visualizzazione in stile Kanban Board

via Atlassian

Trello è perfetto per te se sei un pensatore visivo come me e ti piace gestire i progetti utilizzando le bacheche Kanban. Trello è uno strumento semplice che ti consente di trasformare progetti complessi in semplici bacheche Kanban e facilitare la visualizzazione del flusso di lavoro. La bacheca Kanban digitale interattiva ti aiuta ad aggiornare rapidamente lo stato dei progetti e delle attività spostando le schede tra le fasi "Da fare", "In sospeso", "In corso" e "Terminato"

Si tratta di un modo semplice per visualizzare lo stato di avanzamento, i problemi e le limitazioni delle risorse. Abbiamo anche scoperto che è possibile utilizzare dei potenziamenti per aggiungere funzionalità/funzioni avanzate di project management senza ingombrare l'interfaccia.

È possibile utilizzare campi personalizzati per personalizzare ed etichette per dare priorità alle attività.

Lo strumento è semplice, ma forse troppo. Senza stati personalizzati e senza la possibilità di creare e monitorare gli obiettivi, Trello potrebbe non essere adatto a progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Ottieni una panoramica rapida del progetto con un layout semplice in stile Kanban

Visualizza i dettagli del tuo progetto sotto forma di bacheche, elenchi e schede

Organizza i dati di progetto, come i dettagli dei membri, le date di scadenza, gli allegati, ecc. , in un unico posto

Personalizza le schede Trello per soddisfare specifiche esigenze aziendali utilizzando campi personalizzati

Imposta regole automatizzate per varie azioni per automatizzare i flussi di lavoro utilizzando l'elegante assistente IA chiamato Butler

Limiti di Trello

Non offre chat in tempo reale o notifiche intelligenti

Il semplice sistema a schede potrebbe non funzionare per progetti più grandi e complessi

Gli strumenti di collaborazione e le viste diverse dalla Bacheca sono disponibili solo a pagamento

Non offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Prezzi di Trello

Gratis: $0

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5,0 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 23.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello

È un'app eccezionale con Kanban boarding. Fantastica con l'uso del drag and drop per gli aggiornamenti delle attività. Estensione con la pianificazione delle attività. Affidabile con la visualizzazione dei progetti tramite grafici.

È un'app eccezionale con Kanban boarding. Fantastica con l'uso del drag and drop per gli aggiornamenti delle attività. Estensione con la pianificazione delle attività. Affidabile con la visualizzazione dei progetti tramite grafici.

4. Wrike

Il miglior software di project management per la gestione dei client e dei team

tramite Wrike

Abbiamo trovato Wrike un eccellente software di project management per gestire gli stakeholder e tenerli aggiornati. Che tu stia collaborando con team interni o client esterni, Wrike tiene tutti informati e soddisfatti, anche se non dispongono di un account a pagamento.

L'ho trovato particolarmente utile quando ho avuto a che fare con un client che non voleva creare un account sul nostro strumento di project management per gli aggiornamenti di stato.

L'ho utilizzato per creare dashboard interattive con diversi livelli di autorizzazione per condividere informazioni senza compromettere la privacy e la sicurezza dei dati. Durante la fase di test dello strumento, abbiamo apprezzato la possibilità di creare report personalizzati e diversi tipi di visualizzazioni dei progetti.

Ciò che ci ha colpito di più è il modo in cui Wrike elimina i silos di comunicazione. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e agli strumenti di correzione di bozze, è possibile tenere tutti informati e promuovere la trasparenza.

Tuttavia, mi piacerebbe che aggiungessero anche una vista "Tutto" e un modo per prendere appunti veloci come un blocco note.

Migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Svolgi il tuo lavoro in modo più rapido e fluido con Work Intelligence di Wrike, uno strumento di IA per il project management

Avvia attività o progetti utilizzando un semplice modulo di richiesta

Organizza i progetti in spazi dedicati e cataloga i dati in progetti, cartelle, attività e attività secondarie

Visualizza il lavoro in diversi layout come la vista Calendario, la bacheca Kanban, la vista Tabella, i grafici Gantt e i grafici Carico di lavoro

Semplificate la gestione delle parti interessate utilizzando funzionalità/funzioni quali cross-tagging, modifica dei documenti in tempo reale, correzione di bozze, collaboratori esterni, ecc.

Limiti di Wrike

La versione gratuita del software di project management non dispone di funzionalità/funzioni come grafici Gantt, dashboard e automazioni

I nuovi utenti potrebbero avere difficoltà nell'apprendimento e nell'utilizzo iniziale

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia poco intuitiva, il che ostacola il lavoro

Prezzi di Wrike

Free

Team: 9,80 $ al mese per utente

Business: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4,2/5,0 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike

Mi piace poter comunicare con il mio team e vedere facilmente la panoramica di un progetto più ampio. Una volta compresa la struttura di Wrike, è facile comunicare con le parti interessate e i membri del team.

Mi piace poter comunicare con il mio team e vedere facilmente la panoramica di un progetto più ampio. Una volta compresa la struttura di Wrike, è facile comunicare con le parti interessate e i membri del team.

5. Zoho Projects

Il miglior strumento di project management nell'ambiente Zoho

via Zoho

Gli utenti Zoho non devono cercare lontano per trovare uno strumento di project management. Zoho Projects è un sistema di gestione delle attività nativo per quando desideri rimanere all'interno della piattaforma Zoho. È anche abbastanza conveniente se hai già investito nell'ecosistema Zoho.

Mi è piaciuto il modo in cui Zoho Projects si integra perfettamente con altre applicazioni Zoho e strumenti di terze parti che il mio team utilizza quotidianamente. Tuttavia, con un'interfaccia utente non molto intuitiva e nessuna attenzione alle funzionalità di reportistica, potrebbe non essere l'opzione migliore. Inoltre, investire nell'ambiente Zoho funziona solo se avete esigenze complesse e su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Implementa una gestione pratica delle attività con strutture di suddivisione del lavoro, aggiunta universale, elenchi di attività, promemoria e attività ricorrenti

Personalizza layout, campi, visualizzazioni, stati, modelli, tag, ecc.

Collabora con gli altri utilizzando feed, chat, menzioni, forum, email e documenti

Progetta flussi di lavoro automatizzati in linea con le regole e la logica aziendali

Semplifica la gestione del tempo per la fatturazione e la gestione del carico di lavoro

Limiti di Zoho Projects

Il dashboard e l'interfaccia utente di Zoho necessitano di molto lavoro e mancano di funzionalità/funzioni di reportistica di base

Organizzare, ordinare e cercare dati è un'operazione estremamente poco intuitiva

La personalizzazione è noiosa e richiede tempo

Prezzi di Zoho Projects

Gratis: 0

Premium: 4 $ al mese per utente

Enterprise: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5,0 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho Projects

Zoho One è un buon CRM e una suite di strumenti per le piccole imprese attente ai prezzi. È facile da usare per chi non ha familiarità con i CRM. Manca di molte delle integrazioni e delle funzioni che è possibile ottenere con Hubspot o Salesforce, ma funziona bene se avete solo bisogno di email marketing di base, un modo per gestire i contatti e semplici sottoscrizioni e prodotti.

Zoho One è un buon CRM e una suite di strumenti per le piccole imprese attente ai prezzi. È facile da usare per chi non ha familiarità con i CRM. Manca di molte delle integrazioni e delle funzioni che è possibile ottenere con Hubspot o Salesforce, ma funziona bene se avete solo bisogno di email marketing di base, un modo per gestire i contatti e semplici sottoscrizioni e prodotti.

Leggi anche: I migliori strumenti per la gestione dei progetti di costruzione

6. Monday. com

Il miglior software di project management per aziende di tutte le dimensioni

Che siate una startup in forte crescita e ad alto potenziale o un'azienda affermata, Monday.com può adattarsi alle vostre esigenze in continua evoluzione. Abbiamo scoperto che l'interfaccia utente intuitiva del software di project management è facilmente scalabile, consentendo a team di diverse dimensioni di svolgere un'ampia gamma di funzioni.

Che tu stia gestendo una semplice lista di cose da fare o creando una struttura di suddivisione del lavoro di un progetto complesso, Monday.com ti permette di farlo con relativa facilità. Ti permette anche di passare dalla vista grafico Gantt alla vista calendario e alle bacheche Kanban, a seconda del progetto.

Sfortunatamente, per accedere a funzionalità/funzioni fondamentali come integrazioni e automazione, è necessario uno dei piani a pagamento più costosi. Monday.com non offre inoltre una funzionalità di cattura dello schermo, essenziale per i team remoti.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Chiedi aiuto all'assistente IA Monday per automatizzare il lavoro e generare contenuti

Prendete decisioni più intelligenti con dashboard personalizzabili con oltre 30 widget

Visualizza il tuo progetto nel modo desiderato con oltre 10 viste di progetto, come grafici Gantt, bacheca Kanban, ecc.

Sfrutta la creazione senza codice per personalizzare e automatizzare i flussi di lavoro aziendali

Implementa una gestione delle attività end-to-end in linea con i tuoi progetti, obiettivi e flussi di lavoro

Collaborate senza soluzione di continuità utilizzando la lavagna online, i documenti incorporati, la sezione aggiornamenti, ecc.

Monday. com limitazioni

Alcuni utenti hanno segnalato che il software gratuito di project management è molto ridotto, tanto da sembrare un Excel colorato

Una curva di apprendimento ripida abbinata a prezzi elevati è scoraggiante

Consuma grandi volumi di dati, il che influisce sulle prestazioni e rende la piattaforma lenta

Monday. com prezzi

Da 3 a 49 postazioni:

Free

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5,0 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Monday. com

Nel complesso, Monday è un ottimo strumento per il project management. Lo consiglio vivamente a chi lavora in startup o aziende con volumi elevati.

Nel complesso, Monday è un ottimo strumento per il project management. Lo consiglio vivamente a chi lavora in startup o aziende con volumi elevati.

Hai il Monday blues? Abbiamo delle alternative al Monday per te 🙌

7. Jira

Il miglior software di project management per team agili e IT

via Atlassian

Jira è un popolare software di project management per lo sviluppo agile e i progetti IT. I responsabili IT e di progetto lo utilizzano per monitorare problemi e bug, creare uno spazio di sviluppo collaborativo e orchestrare gli sprint.

Jira ci ha colpito, ma lo riteniamo più adatto a professionisti IT esperti. È piuttosto efficace per gestire progetti agili in cui gli sviluppatori creano user story e monitorano lo stato di avanzamento in modo visivo.

Tuttavia, sebbene sia ottimo per il monitoraggio dei bug, non lo abbiamo trovato facile da usare per altre attività di project management. Inoltre, l'aggiunta di plugin per aumentare le funzionalità aumenterà rapidamente i costi di Jira.

Offre una buona selezione di modelli per iniziare rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Crea bacheche Scrum per suddividere progetti grandi e complessi in attività più piccole e gestibili

Tieni traccia dei progetti con dashboard e report pronti all'uso

Utilizza l'intuitiva funzionalità/funzione drag-and-drop per impostare le automazioni

Consenti agli sviluppatori di concentrarsi sullo sviluppo del codice con la visibilità DevOps e l'accesso al repository

Configura Open DevOps per integrare automaticamente Jira con Atlassian e gli strumenti dei partner

Limiti di Jira

I sistemi di ricerca e filtraggio potrebbero essere più intuitivi

I costi di sottoscrizione continuano ad aumentare senza alcun valore aggiunto tangibile

L'interfaccia rigida e la difficoltà di personalizzazione rendono Jira poco flessibile

Prezzi di Jira

Per 10 utenti:

Gratis: 0

Standard: 8,15 $ al mese per utente

Premium: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5,0 (oltre 5.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Jira

Adoro JIRA, il loro supporto è carente ma cavolo, la personalizzazione disponibile è di prim'ordine. Abbiamo eliminato un sacco di lavoro manuale noioso con le regole di automazione e le dashboard che si possono costruire sono davvero belle.

Adoro JIRA, il loro supporto è carente ma cavolo, la personalizzazione disponibile è di prim'ordine. Abbiamo eliminato un sacco di lavoro manuale e noioso con le regole di automazione e le dashboard che si possono costruire sono davvero belle.

8. Basecamp

Il miglior sistema di project management per la collaborazione online

via Basecamp

Per me, Basecamp è un esempio di "come mantenere le cose semplici"

A differenza di altri strumenti di project management che offrono funzionalità molto avanzate, Basecamp ha un'interfaccia facile da usare con funzionalità/funzioni di base.

Questo software di project management si concentra sulla collaborazione online, connettendo piccoli team e mantenendo la loro attenzione sugli obiettivi. Aiuta i team a comunicare meglio con bacheche, condivisione di file, elenchi di cose da fare, ecc.

Mi è piaciuto il fatto che Basecamp sia un hub centrale per la condivisione di file, aggiornamenti, risorse e altri materiali fondamentali. Pensatelo come un forum interno per la vostra organizzazione. Inoltre, i team possono collaborare facilmente senza sentirsi sopraffatti dalle funzionalità/funzioni di project management. A nostro avviso, questo rende Basecamp uno dei migliori strumenti di collaborazione senza complicazioni.

Tuttavia, senza funzionalità/funzioni essenziali come campi personalizzati e stato, documenti nativi, tag, grafici Gantt e simili, abbiamo trovato il software piuttosto limitato. Inoltre, non è disponibile un piano Free, ma solo una prova gratuita.

Migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Organizza attività, incarichi e programmi in un dashboard di una sola pagina

Rimani aggiornato tramite Messaggi, una posizione centralizzata per le discussioni del team

Crea elenchi di cose da fare e monitora il lavoro, le scadenze, lo stato di avanzamento e le responsabilità

Interagisci con i membri del team utilizzando funzionalità/funzioni di collaborazione come Campfire

Crea, archivia, condividi e discuti file e immagini, fisici o su cloud

Limiti di Basecamp

Il layout simile a un forum è ottimo per progetti più piccoli, ma si rivela inadeguato quando si tratta di progetti più grandi e complessi

Mancano funzionalità/funzioni di base come grafici Gantt, assegnazione delle attività, ecc., presenti nella maggior parte degli strumenti di project management

La bacheca dei messaggi e la chat tendono a bloccarsi

Prezzi Basecamp

Basecamp: 15 $ al mese per utente

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5. 0 (‎5.200+ recensioni)

Capterra: 4,3/5,0 (oltre 14.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Basecamp

Basecamp è molto intuitivo e offre molte funzionalità/funzioni per il nostro team. Ci permette di collaborare su progetti/eventi e di comunicare quotidianamente. I membri del nostro team che hanno ottenuto i migliori esiti positivi con Basecamp lo utilizzano tutto il giorno, tutti i giorni.

Basecamp è molto intuitivo e offre molte funzionalità/funzioni per il nostro team. Ci permette di collaborare su progetti/eventi e di comunicare quotidianamente. I membri del nostro team che hanno ottenuto i migliori risultati con Basecamp lo utilizzano tutto il giorno, tutti i giorni.

9. Smartsheet

Il miglior software di project management per gli amanti dei fogli di calcolo

tramite Smartsheet

Se il tuo team è abituato a lavorare su fogli di calcolo, implementare un software di project management non significa necessariamente abbandonare questo stile di lavoro.

Il layout del foglio di calcolo di Smartsheet semplifica il lavoro con il monitoraggio delle attività, i commenti e le scadenze. Offre anche funzionalità/funzioni di gestione dei progetti come flussi di lavoro automatizzati, grafici Gantt, dashboard in tempo reale e lavoro collaborativo, il tutto integrato nell'ambiente del foglio di calcolo. È molto utile se sei abituato a lavorare in un ambiente simile a Excel! Inoltre, si integra con molti degli strumenti che utilizzi al lavoro.

Abbiamo apprezzato gli strumenti di IA per formule, testo e riassunti, ma sono disponibili solo nel piano Enterprise. Ho trovato piuttosto deludente anche l'impossibilità di creare note e documenti e di definire obiettivi.

Migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Visualizza i tuoi progetti in diverse viste, come griglie, grafici Gantt, schede, calendari, ecc.

Genera formule o testo nelle celle dei fogli di calcolo con strumenti di IA

Semplifica la collaborazione con la condivisione di documenti, la correzione di bozze, le notifiche e i thread di conversazione

Sfrutta modelli predefiniti per la gestione del budget e delle risorse, ecc.

Crea e monitora i percorsi critici gestendo le dipendenze delle attività e i carichi di lavoro

Limiti di Smartsheet

Non è possibile aggiungere più fogli di lavoro all'interno di un singolo file Smartsheet

La visualizzazione e la rappresentazione grafica dei progetti possono essere migliorate

Mancanza di un'assistenza adeguata per le formule e la capacità di spazio di archiviazione dei dati

Prezzi Smartsheet

Free

Pro: 9 $ al mese per utente

Business: 32 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5,0 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 3.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Smartsheet

Ciò che mi piace di più di Smartsheet è la sua versatilità e facilità d'uso. Poiché il programma offre un'interfaccia intuitiva, è molto facile creare e personalizzare fogli di lavoro e dashboard in base alle mie esigenze e a quelle dei progetti a cui sto lavorando.

Ciò che mi piace di più di Smartsheet è la sua versatilità e facilità d'uso. Poiché il programma offre un'interfaccia intuitiva, è molto facile creare e personalizzare fogli di lavoro e dashboard in base alle mie esigenze e a quelle dei progetti a cui sto lavorando.

Leggi anche: Confronto tra Excel e strumenti di project management

10. Adobe Workfront

La migliore piattaforma di project management per i team di marketing

via Adobe

Sono assolutamente favorevole all'utilizzo di un unico strumento invece di molti sistemi o piattaforme diversi. Tuttavia, ogni volta che ho dovuto lavorare a un progetto creativo o di marketing, Adobe Workfront è stata la mia opzione preferita, e vi spiego perché.

Adobe Workfront e altri prodotti Adobe, come Illustrator e Photoshop, possono creare un ambiente creativo coeso per il tuo team. Le sue funzionalità/funzioni di project management, come la gestione delle risorse, la pianificazione delle risorse e la correzione di bozze digitale, sono su misura per le esigenze dei progetti creativi.

Fornisce una serie completa di strumenti per qualsiasi tipo di esigenza creativa. Questo approccio mirato libera gli artisti per le loro attività creative. Detto questo, ho trovato il suo ampio set di funzionalità e i flussi di lavoro piuttosto complessi piuttosto opprimenti.

Riteniamo che Workfront possa essere adatto solo alle grandi organizzazioni che necessitano di strumenti di gestione creativa dedicati.

Funzionalità/funzioni migliori di Adobe Workfront

Pianifica, assegna e consegna il lavoro mentre sei in movimento con una gestione dinamica delle attività

Utilizza l'automazione per dare priorità alle attività e assegnarle rapidamente ai team giusti

Monitora lo stato dei progetti e individua gli ostacoli con dashboard in tempo reale

Connetti team distribuiti con una comunicazione centralizzata e un processo di approvazione online

Integrazione con altri prodotti Adobe come Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud, Marketo Engage, ecc.

Limiti di Adobe Workfront

Utilizza tecniche obsolete come la registrazione autoguidata e i forum gestiti dalla comunità per l'onboarding e la formazione

L'interfaccia utente è rigida, goffa e non può essere personalizzata in base alle esigenze aziendali

Tende a riempire la finestra In arrivo con notifiche indesiderate, anche se si modificano le impostazioni per limitarle

Prezzi Adobe Workfront

Seleziona: Prezzi personalizzati

Prime: Prezzi personalizzati

Ultimate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Workfront

G2: 4. 1/5. 0 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4. 4/5. 0 (‎1.400+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Adobe Workfront

Prima di Workfront, il mio reparto marketing aveva difficoltà a comunicare le attività di marketing a più persone in più sedi. Abbiamo valutato diversi strumenti prima di decidere che WF offriva i processi, il flusso di lavoro e i report migliori per un reparto creativo. Il solo strumento di correzione di bozze è di prim'ordine.

Prima di Workfront, il mio reparto marketing aveva difficoltà a comunicare le attività di marketing a più persone in più sedi. Abbiamo valutato diversi strumenti prima di decidere che WF offriva i processi, il flusso di lavoro e i report migliori per un reparto creativo. Il solo strumento di correzione di bozze è di prim'ordine.

11. Microsoft Project

Il miglior strumento di project management per una pianificazione efficace delle risorse

tramite Microsoft

Presto rinominato Microsoft Planner, Project è pensato per le aziende che lavorano su più progetti con requisiti di risorse complessi. Le aziende consolidate lo utilizzano per pianificare, eseguire e monitorare facilmente progetti su larga scala. In realtà, lo definirei uno strumento di gestione del portfolio.

Le potenti funzionalità/funzioni di pianificazione di Microsoft Project ti aiutano a sviluppare sequenze dettagliate dei progetti, gestire le dipendenze delle attività e ottimizzare l'allocazione delle risorse per evitare conflitti. Naturalmente, questi problemi sono più urgenti nelle operazioni su larga scala.

Ci sono piaciute molto le sue funzionalità di reportistica completa; la piattaforma consente ai project manager di monitorare lo stato di avanzamento del progetto, l'andamento del budget e il valore acquisito in ogni fase del progetto. L'integrazione con la suite Microsoft è un ulteriore vantaggio, soprattutto se si lavora già nell'ecosistema Microsoft 365.

Microsoft Project sarebbe una buona scelta per un'azienda che desidera gestire più progetti. Tuttavia, non lo consiglierei per altri casi d'uso.

Inoltre, lo stile a cascata del project management può porre problemi ai team di progetto agili che hanno un approccio più iterativo. In altre parole, il mercato di Microsoft Project è piuttosto di nicchia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project

Distribuisci come software di project management on-premise o basato su cloud

Gestisci programmi dinamici in base alla durata del progetto, al lavoro richiesto, alla forza del team, ecc.

Collaborate con i membri del team utilizzando Microsoft Teams per condividere file, chattare, ospitare riunioni, ecc.

Crea dashboard interattivi con Power BI per monitorare lo stato dei progetti e le dipendenze

Si integrano perfettamente con altre esperienze Microsoft 365 come Loop, Outlook, Viva Goals, Teams e altro ancora.

Limiti di Microsoft Project

Poiché si tratta più di un software di gestione del portfolio, non è l'ideale per progetti più piccoli

Ha una curva di apprendimento ripida, che lo rende inadatto ai nuovi utenti

Non si integra con applicazioni, software e piattaforme di terze parti

Prezzi di Microsoft Project

Implementazione cloud

Piano 1: 10 $ al mese per utente

Project Plan 3: 30 $ al mese per utente

Project Plan 5: 55 $ al mese per utente

Implementazione in loco

Project Standard 2021: 679,99 $ acquisto una tantum

Project Professional 2021: 1.299,99 $ acquisto una tantum

Project Server: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4,0/5,0 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Microsoft Project

La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenza visiva (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenza visiva (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

12. TeamWork

Il miglior strumento di project management per il monitoraggio e la reportistica

via TeamWork

Se state cercando un software di project management semplice per monitorare le prestazioni e le sequenze, TeamWork è la scelta giusta.

Sebbene tutti gli strumenti di project management condividano informazioni in tempo reale sui progetti, abbiamo scoperto che TeamWork fa un passo in più con la sua reportistica personalizzabile. In TeamWork è possibile creare dashboard personalizzate per monitorare le metriche relative alle finanze del progetto, alle sequenze, ai carichi di lavoro e molto altro ancora.

Un monitoraggio così attento dello stato di salute dei progetti ti aiuta a identificare i problemi prima che si presentino. Inoltre, ottieni report completi da condividere con le parti interessate per tenere tutti aggiornati.

Tuttavia, ci siamo resi conto che per accedere alle funzionalità/funzioni più importanti dello strumento è necessario uno dei piani a pagamento.

Migliori funzionalità/funzioni di TeamWork

Gestisci in modo efficiente e destreggia risorse e carichi di lavoro

Tieni traccia del tempo utilizzando uno strumento di monitoraggio del tempo integrato per fatturare, gestire le spese, gestire il budget e calcolare i costi fatturabili o di progetto senza alcuno sforzo

Organizza attività e attività secondarie utilizzando campi personalizzati, tag e versioni

Collaborate con gli stakeholder interni ed esterni tramite commenti, messaggi, documenti e bozze

Imposta l'automazione del flusso di lavoro e crea progetti da modelli personalizzabili

Limiti di TeamWork

Gli amministratori potrebbero avere difficoltà a monitorare gli accessi e le autorizzazioni su più progetti

Mancanza di supporto per la chat in tempo reale

La versione gratuita del software è più limitata rispetto ad altri strumenti

Prezzi di TeamWork

Free

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamWork

G2: 4,4/5,0 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di TeamWork

Adoro il modo in cui possiamo vedere tutta la reportistica e le statistiche relative a ciascun progetto e a ciascun utente. Consente di pianificare un progetto nei minimi dettagli e di avere tutte le informazioni necessarie in un unico posto.

Adoro il modo in cui possiamo vedere tutta la reportistica e le statistiche relative a ciascun progetto e a ciascun utente. Consente di pianificare un progetto nei minimi dettagli e di avere tutte le informazioni necessarie in un unico posto.

13. Celoxis

Il miglior software di project management per la gestione dei portfolio

via Celoxis

Se sei stanco di destreggiarti tra più progetti, Celoxis dovrebbe far parte del tuo stack tecnologico per il project management. Questo strumento di gestione dei progetti e dei portfolio centralizza vari progetti, evidenzia le dipendenze e collega le attività agli obiettivi generali.

Celoxis ha un'interfaccia intuitiva che fornisce una panoramica olistica dello stato di salute e delle risorse del progetto. Aiuta i project manager a raggiungere gli obiettivi del portfolio gestendo in modo esperto le risorse.

Allo stesso tempo, offre un alto grado di granularità. È possibile collegare le attività o le attività più piccole con l'obiettivo più grande, assicurando che tutti si sentano coinvolti.

Non ho una grande esperienza con questo strumento, poiché è piuttosto nuovo sul mercato. Tuttavia, abbiamo avuto un'esperienza largamente positiva e sono curioso di vedere come Celoxis si svilupperà in futuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Centralizza le richieste di progetto provenienti da varie fonti per abbinare la domanda alla capacità

Sviluppa piani di progetto dinamici che si adattano alle condizioni del mercato e ai requisiti del progetto

Monitora lo stato dei progetti in tempo reale e risolvi i problemi senza uscire dalla dashboard

Gestisci crediti, spese, redditività e altre metriche di bilancio su progetti e portfolio

Tieni traccia delle risorse e forniscile in base alla domanda, alla disponibilità e alle competenze

Limiti di Celoxis

Non offre un piano gratuito o una versione freemium

Manca un pulsante Annulla e, se si elimina un elemento del progetto, questo viene eliminato definitivamente

Dovrai pagare per gli account degli stakeholder esterni

Prezzi Celoxis

Manager: 25 $/mese (fatturato annualmente)

Membro del team: 15 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni Celoxis

G2: 4,5/5,0 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Celoxis

Il nuovo PPM ha trasformato radicalmente la realizzazione dei progetti, rendendo superflui 4 strumenti, apportando nuova visibilità al portfolio dei progetti, migliorando significativamente la collaborazione interna tra 5 reparti e accelerando la consegna end-to-end.

Il nuovo PPM ha trasformato radicalmente la realizzazione dei progetti, rendendo superflui 4 strumenti, apportando nuova visibilità al portfolio dei progetti, migliorando significativamente la collaborazione interna tra 5 reparti e accelerando la consegna end-to-end.

14. Miro

La migliore piattaforma di project management per l'ideazione basata su lavagna online

via Miro

Miro è incentrato sulla risoluzione creativa dei problemi. La sua lavagna online interattiva mi ha spesso aiutato a pensare fuori dagli schemi, consentendo sessioni di brainstorming online. Il mio team collabora in tempo reale, creando mappe mentali, disegni digitali e note adesive, facendo essenzialmente ciò che lo rende un team. Ho scoperto che uno strumento di brainstorming online può incoraggiare la partecipazione, anche da parte dei membri più introversi del team.

Miro aiuta anche a memorizzare e organizzare i risultati di tali scambi di idee per riferimento futuro. Che tu stia esplorando il design UX di un'app o tenendo una riunione collaborativa, Miro può configurarlo in pochi clic.

Sebbene semplifichi la creazione di lavagne online e mappe mentali, abbiamo scoperto che Miro non è in grado di aiutare con altre dimensioni cruciali del project management. È una lavagna online elegante (ma molto carina), che potrebbe pesare sul tuo portafoglio se consideri che è tutto ciò che fa!

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Crea wireframe, stime di progetto, piani di prodotto, mappe delle dipendenze, mappe di percorso e diagrammi di flusso semplificati

Sfrutta Talktrack, uno strumento avanzato per la facilitazione della collaborazione asincrona

Usa Miro Assist per generare automaticamente diagrammi, mappe mentali, codici e riepiloghi/riassunti

Migliora la collaborazione del team con funzionalità/funzioni pensate per il lavoro da remoto

Limiti di Miro

Navigare in un'area particolare è complicato, poiché dovrai scorrere tutto il contenuto della lavagna online

L'interfaccia tende a rallentare quando si incorporano contenuti, link, documenti, ecc. o si collabora sulla lavagna online

Ha un controllo degli accessi scadente con poca o nessuna trasparenza su chi ha accesso alla lavagna online

Prezzi di Miro

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Business: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,8/5,0 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Miro

Ho provato praticamente tutti gli strumenti di lavagna online disponibili sul mercato nel corso degli anni e Miro è di gran lunga il mio preferito. Lo uso per molto più che spostare note adesive, è diventato il mio strumento di progettazione preferito per mappe visive come mappe di percorso e simili.

Ho provato praticamente tutti gli strumenti di lavagna online disponibili sul mercato nel corso degli anni e Miro è di gran lunga il mio preferito. Lo uso per molto più che spostare note adesive, è diventato il mio strumento di progettazione preferito per mappe visive come mappe di percorso e simili.

15. Nifty

Il miglior sistema di project management per team virtuali

via Nifty

Nifty è un potente strumento di project management per team remoti. Questo sistema operativo di lavoro virtuale affronta le sfide uniche del lavoro con team virtuali o ibridi. Nifty connette i team remoti con strumenti di gestione delle attività, canali di comunicazione centralizzati e discussioni sincrone e asincrone.

I team possono collaborare alle attività, scambiarsi idee e rimanere aggiornati sullo stato dei progetti indipendentemente dal fuso orario o dalla posizione. Inoltre, include alcune funzionalità/funzioni ingegnose (vedi cosa ho fatto?) per il riconoscimento sociale e le chat di team per creare un senso di appartenenza.

Tuttavia, abbiamo scoperto che Nifty nasconde diverse funzionalità cruciali dietro paywall. Anche i piani Business o Unlimited non offrono funzionalità chiave come il monitoraggio degli obiettivi e la gestione del carico di lavoro del team.

Le migliori funzionalità/funzioni

Crea roadmap di progetto utilizzando grafici Gantt visualizzabili in sequenza e in vista corsie, e padroneggia la panoramica

Connetti i team, scambia idee, condividi file e collabora utilizzando Nifty Discussions

Imposta le priorità delle attività e crea automazioni basate su trigger per soddisfare i requisiti del progetto

Crea, modifica, organizza, condividi e correggi documenti in Nifty utilizzando Documenti, Fogli e Presentazioni Google

Crea moduli personalizzati per raccogliere e raccogliere input in un repository centralizzato

Limiti interessanti

Prezzo notevolmente più alto rispetto a software simili

La migrazione dei dati può causare una perdita di integrità e qualità

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'assistenza clienti è estremamente lenta

I tempi di caricamento lenti impediscono un project management pratico

Prezzi vantaggiosi

Gratis: $0

Starter: 49 $/mese

Pro: 99 $/mese

Business: 149 $/mese

Unlimited: 499 $/mese

Valutazioni e recensioni utili

G2: 4,7/5,0 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Nifty

Apprezzo la semplicità e l'eleganza dell'interfaccia di Nifty. Il suo design elegante, l'alto livello di personalizzazione e le funzionalità pratiche lo rendono una scelta eccellente per qualsiasi progetto o organizzazione che desideri ridurre il tempo dedicato all'organizzazione dei documenti e alla gestione del flusso di lavoro.

Apprezzo la semplicità e l'eleganza dell'interfaccia di Nifty. Il suo design elegante, l'alto livello di personalizzazione e le funzionalità pratiche lo rendono una scelta eccellente per qualsiasi progetto o organizzazione che desideri ridurre il tempo dedicato all'organizzazione dei documenti e alla gestione del flusso di lavoro.

Ecco una panoramica dei motivi per cui non posso sottolineare abbastanza l'importanza degli strumenti di project management.

Maggiore efficienza

Gli strumenti di project management ti aiuteranno a massimizzare la tua efficienza e produttività. Possono semplificare flussi di lavoro complicati e automatizzare attività ripetitive, liberando il tuo tempo per dedicarti al lavoro vero e proprio.

Inoltre, ti aiutano a creare un'unica fonte di verità per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto. In questo modo, non dovrai gestire differenze nei report provenienti da fonti diverse o richieste di informazioni contrastanti da parte dei team.

Ho utilizzato questo software per impostare promemoria per le attività in sospeso, configurare flussi di lavoro automatizzati basati su logica condizionale e creare accessi personalizzati alla documentazione di progetto per diversi tipi di stakeholder. Considerateli come un paio di mani in più per il vostro lavoro di project management.

Organizzazione migliorata

L'organizzazione è la colonna portante di un project management efficiente. Che si tratti di gestire documenti relativi alla pianificazione di un progetto o di implementare la gestione del cambiamento, gli strumenti di project management mi aiutano a rimanere organizzato. Abbina un tale livello di organizzazione alle capacità di visualizzazione dei progetti e avrai la formula per il successo!

Centralizzazione del lavoro

Rabbrividisco quando ripenso a quando dovevo passare da Fogli Google, email Outlook, Slack, Microsoft Word, Notion, Jira e decine di altri strumenti in una tipica giornata lavorativa. La vita diventa più facile quando tutte le attività e le informazioni relative a un progetto sono disponibili in un unico hub centralizzato. Dai brief di progetto agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, agli inviti alle riunioni, questi strumenti consolidano le informazioni in un unico posto e le rendono accessibili alle parti interessate autorizzate.

Non devo coordinarmi con diversi team e reparti per ottenere dati o aggiornamenti. Tutto è disponibile in un'unica posizione perché tutti utilizzano la stessa piattaforma. Non dover cambiare schermata continuamente è un grande vantaggio!

Collaborazione più rapida e migliorata

Il mio motto è "l'unione fa la forza" e sono sicuro che tutti i project manager saranno d'accordo. Tuttavia, orchestrare una piattaforma di lavoro collaborativa non è un compito facile. È interessante notare che anche il software di gestione dei progetti svolge questo lavoro. Molti strumenti oggi includono funzionalità/funzioni come la condivisione di file, la chat e altre forme di comunicazione tra i team. Questo riunisce i team in un'area di lavoro condivisa dove possono lavorare come una squadra.

Questo può essere un enorme vantaggio, soprattutto tra i team che lavorano da remoto. Lavoro con persone distribuite su tre continenti e mi piace il fatto che possiamo comunicare in modo asincrono senza interferire con gli impegni di nessuno.

Migliore gestione delle risorse

I sistemi di project management sono gli occhi e le orecchie dei project manager. Li ho utilizzati per monitorare il carico di lavoro del team (è importante garantire l'equilibrio), identificare le risorse necessarie, risolvere i colli di bottiglia e allocare le risorse in modo dinamico per garantire il corretto svolgimento delle attività.

Tenendo il polso della situazione, posso offrire ai miei team il supporto adeguato al momento giusto per garantire un esito positivo. Inoltre, non devo più preoccuparmi che qualcuno si esaurisca a causa del troppo lavoro.

Mitigazione proattiva dei rischi

Avendo fatto questo per alcuni anni, ho avuto la mia buona dose di scontri con il rischio. Fortunatamente, è possibile evitare il rischio in larga misura con le giuste soluzioni di project management. Queste offrono una visione d'insieme del progetto e delle attività sottostanti, ed è possibile impostare le cose in modo da essere avvisati se qualcosa non va.

Avere una panoramica chiara dello stato di avanzamento e degli eventuali ritardi mi aiuta a prepararmi per eventuali rischi o a compensarli in modo proattivo.

Approfondimenti basati sui dati

Quando gestisci progetti complessi con più parti interessate, devi conoscere i tuoi numeri. Utilizziamo strumenti di project management per monitorare le prestazioni, lo stato di salute e lo stato dei progetti. Mi piace impostare dashboard per tutte le metriche critiche e confrontare le prestazioni.

Con dashboard interattive che si aggiornano in tempo reale, puoi anche assicurarti che il tuo team e le parti interessate siano sulla stessa pagina. Ciò consente un processo decisionale più accurato e una correzione della rotta. Inoltre, è difficile dubitare di te stesso (o delle tue capacità) quando hai i dati dalla tua parte!

Trasparenza e responsabilità

Non mi piace, né voglio, microgestire il mio team, ma ho bisogno di sapere che le cose stanno andando per il verso giusto. Ho scoperto che i migliori strumenti di project management possono aiutare a creare un senso di titolarità. La responsabilità viene automaticamente attribuita quando si viene taggati sulla piattaforma come titolari dell'attività.

L'utilizzo di un software di project management promuove anche la trasparenza poiché tutti gli aggiornamenti e i dati sulle prestazioni sono disponibili per il team. Vedrai i membri del team fare passi avanti e mostrare le loro qualità di leadership.

Resilienza e adattabilità

I progetti possono essere imprevedibili; a volte, quello che inizia come un piano per una funzionalità minore si trasforma in un rinnovamento o nel rilascio di un intero prodotto. In questi casi, voglio una soluzione che soddisfi le mie esigenze in continua evoluzione. La maggior parte degli strumenti di project management si adatta alle vostre esigenze. Ciò vi consente di basarvi sulle funzionalità e capacità esistenti e di selezionare le funzionalità aggiuntive man mano che il vostro team o la vostra azienda cresce.

Funzionalità/funzioni da ricercare in uno strumento di project management

Non tutti gli strumenti di project management sono uguali.

I project manager possono utilizzare strumenti gratuiti di project management per progetti semplici o strumenti di gestione delle risorse di livello aziendale per requisiti complessi. Possono utilizzarli per il monitoraggio del tempo o la pianificazione dei progetti. Le possibilità sono infinite.

Per questo motivo, è necessario selezionare un set di funzionalità adeguato. Per semplificare questa selezione, ho classificato le funzionalità principali da ricercare in uno strumento di project management in tre temi: funzionalità di base, funzionalità avanzate e considerazioni aggiuntive.

Funzionalità principali

Visualizzazioni multiple e campi personalizzati sono alcune delle funzionalità/funzioni fondamentali che cerco in una soluzione di project management

Le funzionalità principali di uno strumento di questo tipo includono:

Gestione delle attività: utilizziamo le funzionalità/funzioni di gestione delle attività per creare, assegnare e gestire attività, impostare date di scadenza, definire priorità ed evidenziare dipendenze. Suddividere i progetti più grandi in attività più piccole aiuta a gestire le attività in modo efficace

Funzionalità di collaborazione: Man mano che i progetti diventano più partecipativi, è necessario un software di project management con strumenti di collaborazione. La piattaforma dovrebbe riunire i team sulla stessa pagina virtuale, consentendo la condivisione di documenti e la conversazione. Scegli qualcosa che aiuti i team a essere team. In effetti, consiglierei di chiedere ad alcuni membri del team di provare il prodotto con te prima di finalizzare lo strumento

Gestione delle conoscenze: qualsiasi strumento di project management che aspiri al primo posto deve offrire modalità intuitive e personalizzabili per creare, gestire e condividere la documentazione . Ho spesso riscontrato che la possibilità di cercare, modificare e condividere brief di progetto, procedure operative standard, modelli, wiki ecc. è un fattore determinante per l'esito positivo di un progetto

Pianificazione e programmazione: Ricordi cosa ho detto riguardo agli strumenti di project management come occhi e orecchie? In questo senso, ti servono funzionalità/funzioni di pianificazione e programmazione dei progetti in modo da poter vedere tutte le attività nelle varie fasi. Come minimo, ti servono grafici Gantt, elenchi di attività in cui tradurre la tua WBS (Work Breakdown Structure), monitoraggio dei tempi, budgeting, analisi del carico di lavoro e la possibilità di aggiungere attività cardine e dipendenze

Intelligenza artificiale: Gli strumenti di IA erano una volta una funzionalità/funzione utile per un project manager, ma ora sono diventati indispensabili. Tutti i principali software di project management oggi sono dotati di funzionalità di IA per aiutarti a ottenere di più dai dati e dalle risorse disponibili. Dal supportare decisioni informate all'automazione e all'accelerazione dei flussi di lavoro, l'IA nel project management è un vero e proprio punto di svolta

Funzionalità avanzate

Le funzionalità/funzioni avanzate gestiscono le complessità dei progetti per coprire:

Gestione delle risorse: I project manager devono allocare e spostare le risorse in base alle mutevoli esigenze del progetto. Che si tratti di risorse condivise come strumenti e piattaforme o di risorse limitate come il talento o il budget, le funzionalità di gestione delle risorse sono indispensabili in uno strumento per la produttività e le prestazioni. Ciò include anche il monitoraggio del tempo, il monitoraggio degli obiettivi e altro ancora

Reportistica e analisi: l'analisi dei dati e i report aiutano a monitorare e gestire lo stato di avanzamento e le prestazioni dei progetti rispetto agli obiettivi. È utile disporre di report in tempo reale supportati da dati e dashboard che calcolano il tempo impiegato, i costi sostenuti, il valore ottenuto, ecc. Gli interventi basati su questi dati consentono di mantenere tutto sotto controllo

Automazioni: "Adoro passare ore a fare lavori noiosi", ha detto nessun project manager! Amiamo gli strumenti di produttività che ci aiutano ad automatizzare le attività di routine e ripetitive. Gli aggiornamenti automatici e i flussi di lavoro riducono al minimo il lavoro manuale senza compromettere la velocità o la precisione

Personalizzazione: Il software di project management ideale ti consentirà di personalizzare flussi di lavoro, dashboard e viste dei progetti in base alle preferenze o alle esigenze specifiche del tuo team. Ad esempio, noi utilizziamo campi personalizzati per acquisire informazioni specifiche sui progetti e definire il controllo degli accessi per gestire i dettagli dei progetti

Considerazioni aggiuntive

I project manager alla ricerca della soluzione migliore dovranno anche tenere conto di ulteriori considerazioni, quali:

Integrazioni: Lavorare con strumenti che si connettono facilmente tra loro è un altro livello di tranquillità. Verificate se il software di project management si integra con altre app, piattaforme e sistemi come CRM, software di contabilità, ecc. Inoltre, verificate se si tratta di integrazioni native o se sarà necessario uno strumento di terze parti

Sicurezza dei dati e privacy: se siete nuovi a questo argomento, considerate questo: se siete nuovi a questo argomento, considerate questo: 7 consumatori globali su 10 sono preoccupati per la privacy dei propri dati. Assicuratevi quindi che la piattaforma offra adeguati controlli di sicurezza e privacy dei dati per godere della titolarità assoluta dei vostri dati

Scalabilità : ne ho già parlato in precedenza. Che si tratti di lavorare su un prodotto o su una funzionalità, è importante che lo strumento sia in grado di crescere insieme al progetto e viceversa. Valuta quindi se lo strumento di project management è in grado di adattarsi alle tue esigenze in termini di scalabilità orizzontale e verticale, in modo da ottenere il massimo dal tuo investimento

Facilità d'uso: potresti essere un nativo digitale a tuo agio con la tecnologia e gli strumenti di project management. Tuttavia, lavorerai anche con parti interessate che potrebbero non essere altrettanto esperte dal punto di vista tecnologico. Prova i tuoi strumenti di project management preferiti per verificarne l'intuitività e la facilità d'uso (per garantirne l'adozione) e la semplicità di navigazione (per massimizzarne l'usabilità)

Prezzi: Sia che scegliate un modello di sottoscrizione a consumo o una licenza, considerare solo il valore nominale dell'investimento sarebbe un errore da principianti. Calcolate il costo complessivo, inclusi i costi una tantum, le spese ricorrenti e persino i componenti aggiuntivi, e verificate che sia adeguato al vostro budget e alle dimensioni del vostro team

Per saperne di più: I diversi tipi di software per il project management

Come scegliere uno strumento di project management

Questo elenco delle migliori soluzioni per la gestione dei progetti potrebbe lasciarti perplesso su quale scegliere. Dopotutto, ognuna ha una proposta di valore unica!

Per semplificarti le cose, abbiamo compilato una semplice procedura in 5 passaggi che funziona più o meno così:

Passaggio 1: Definisci le tue esigenze di project management in base al tipo di progetto, alle dimensioni e alla struttura del team, al flusso di lavoro, agli stili di collaborazione, ecc.

Passaggio 2: Dividi la tua lista dei desideri delle funzionalità di project management in quattro gruppi: funzionalità indispensabili, funzionalità avanzate, requisiti futuri e altre considerazioni

Passaggio 3: Seleziona le opzioni disponibili e ricerca le loro funzionalità/funzioni, i prezzi, le capacità, le recensioni, ecc. per trovare quelle che corrispondono alle tue priorità del passaggio 2 (l'elenco sopra è un ottimo punto di partenza!)

Passaggio 4: Iscriviti alle versioni di prova gratuite o alle demo dei prodotti per testare il software di project management in un contesto reale e pratico

Passaggio 5: Analizza i risultati e seleziona quello più adatto

Inizia in piccolo quando implementi la soluzione di project management. Puoi sempre scalare le operazioni e aggiungere funzionalità/funzioni man mano che le tue esigenze evolvono.

Questo ci porta alla fine del nostro elenco dei migliori strumenti di project management.

Sebbene non ci sia un vincitore chiaro, hai a disposizione 15 contendenti impressionanti che possono soddisfare le esigenze del tuo progetto, del tuo team e del tuo flusso di lavoro. Che tu sia una piccola startup che punta a una rapida crescita o un'azienda che mira a una gestione pratica delle risorse, troverai uno strumento che soddisfa le tue esigenze.

Ti invitiamo a esplorare le nostre opzioni di condivisione e a prendere una decisione informata sulla base della tua esperienza diretta. La scelta del software di project management potrebbe fare la differenza tra caos e organizzazione, quindi scegli con attenzione!

Oppure puoi saltare il processo e passare direttamente a ClickUp, che siamo certi ti piacerà. Per ulteriori informazioni su Clickup, registrati per un account gratuito.