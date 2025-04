Come tenere traccia delle attività sul lavoro: 15 consigli per la produttività per persone indaffarate

In quest'epoca di distrazioni digitali, siamo tutti tormentati da una matrice in continua espansione di attività e responsabilità professionali e personali. Non è divertente come sembrano moltiplicarsi più velocemente di quanto riusciamo a spuntarle dalla nostra lista delle cose da fare? ✔️

Ma oggi non siamo qui per lamentarci, bensì per sconfiggere il senso di sopraffazione! Nel corso degli anni, gli esperti di produttività hanno individuato diversi modi per aiutarti a organizzare le tue attività personali e ottenere il controllo del tuo tempo, e noi li abbiamo raccolti per te!

Che tu sia un esperto multitasker che desidera perfezionare il proprio approccio al lavoro o un principiante alle prime armi con la gestione delle attività, abbiamo ciò che fa per te. In questo articolo analizzeremo:

I principali vantaggi di tenere sotto controllo le attività quotidiane

Suggerimenti per gestire le attività in modo più efficiente

Strumenti e modelli per il monitoraggio delle attività

Allora, sei pronto a scoprire i metodi migliori per ridurre lo stress, aumentare la produttività e raggiungere i tuoi obiettivi?

Vantaggi del monitoraggio delle attività sul posto di lavoro

Sappiamo tutti a cosa portano le attività disorganizzate: stress, ansia e scarsa autostima, soprattutto sul lavoro. 🫠

Ma il monitoraggio meticoloso delle attività non serve solo a tenere lontano lo stress! Ecco alcuni altri vantaggi:

Maggiore produttività : con la tua lista delle cose da fare sotto controllo, avrai le idee più chiare e potrai identificare e risolvere facilmente i problemi sul lavoro, perseguendo le attività cardine per la tua crescita

Allineamento degli obiettivi : il monitoraggio delle attività all'interno dei team aiuta tutti i membri a operare verso gli stessi obiettivi e a costruire un senso di solidarietà

Migliore gestione del tempo : il monitoraggio delle attività ti consente di allocare il tuo tempo in modo intelligente. Puoi dare priorità a ciò che è importante in base a fattori quali la data di consegna o l'urgenza e razionare le ore di lavoro di conseguenza

Responsabilità : quando le attività vengono monitorate, non c'è spazio per ambiguità. Tutti sanno cosa ci si aspetta da loro, favorendo una cultura della responsabilità

Visualizzazione dello stato di avanzamento : è davvero gratificante vedere quanto hai fatto. Il monitoraggio delle attività ti consente di visualizzare i progressi compiuti, aumentando il morale e la motivazione a continuare a impegnarti per raggiungere i tuoi KPI o le tue metriche di crescita personale

Migliore processo decisionale: avere una visione d'insieme di tutte le attività e del loro stato rende più facile prendere decisioni informate

15 consigli degli esperti su come tenere traccia delle attività sul lavoro

Abbiamo una miniera di risorse per aiutarti a monitorare le tue attività senza sforzo. Dai metodi collaudati agli strumenti e alle strategie moderne, abbiamo tutto ciò che ti serve. 💫

1. Fissa obiettivi chiari

Avere chiarezza su tutto ciò che devi fare aiuta nel monitoraggio delle attività quotidiane. Inoltre, immaginare di completare con successo i tuoi obiettivi può aumentare la motivazione e la concentrazione.

Fissa 2-3 obiettivi chiave per ogni giorno. Questi dovrebbero contribuire direttamente ai tuoi obiettivi settimanali e mensili.

Il modo migliore per fissare degli obiettivi è assicurarsi che siano obiettivi SMART. Definisci obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e con scadenze precise per ogni attività e progetto.

💡 Suggerimento: Rimani in carreggiata con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi

Imposta i tuoi obiettivi in ClickUp Collega attività e obiettivi in ClickUp per tenere sotto controllo tutti i tuoi risultati

2. Utilizza un software affidabile per la gestione delle attività

Nella battaglia per un monitoraggio efficace delle attività, una delle armi più potenti a tua disposizione è proprio uno strumento di gestione delle attività. Strumenti di nuova generazione come ClickUp mettono innovazione ed efficienza a portata di mano, semplificando il monitoraggio delle attività con funzionalità/funzioni quali:

Notifiche personalizzabili per rimanere in carreggiata con promemoria tempestivi

Automazione delle attività per eseguire attività ripetitive in modo automatico e risparmiare tempo

Monitoraggio dello stato di avanzamento per visualizzare i movimenti e rimanere aggiornati sulle sequenze di consegna

Analisi che generano report approfonditi per individuare le aree di miglioramento

Chat, attività e gestione delle conoscenze integrate, il tutto con l'assistenza dell'IA

Gestisci le attività in ClickUp Rimani organizzato e aggiornato su tutte le tue attività e cose da fare con le attività di ClickUp

ClickUp è dotato di una suite intuitiva per la gestione delle attività, progettata per un multitasking senza interruzioni e per organizzare e gestire progetti su qualsiasi scala.

Cosa c'è di meglio? Con ClickUp Brain, riduci drasticamente il tempo e l'energia mentale spesi per creare e monitorare le attività. L'assistente IA combina l'elaborazione del linguaggio naturale e i prompt predefiniti, consentendoti di:

Crea attività e sequenze temporali per i tuoi progetti in pochi secondi

Genera elementi di azione e attività secondarie nel contesto delle attività

Riepiloga/riassumi i thread dei commenti e le note delle riunioni per ricevere aggiornamenti sulle attività

Se sei a capo di un grande team interfunzionale, utilizza la vista Carico di lavoro di ClickUp come tuo genio della gestione delle attività. Il layout ti offre una panoramica completa degli incarichi del tuo team, delle date di scadenza e dell'equilibrio del carico di lavoro.

La vista Tabella è altrettanto potente e offre un formato simile a un foglio di calcolo per il monitoraggio delle attività. Le colonne personalizzabili supportano la registrazione dettagliata, l'ordinamento, il filtraggio e azioni rapide in blocco.

3. Programma tutto nel tuo calendario

Padroneggiare il calendario è una strategia efficace per tenere sotto controllo le attività lavorative. Avere tutte le attività e le riunioni in un unico posto ti aiuta a monitorare tutto ed evitare di perdere impegni importanti.

Segui questi consigli per la pianificazione per rimanere produttivo ed efficiente:

Blocco del tempo: assegna blocchi di tempo specifici per diverse attività, riunioni e pause. Questo aiuta a evitare il multitasking e garantisce una concentrazione dedicata. Pianifica le attività ad alta priorità durante i tuoi periodi di massima produttività.

Tempo di buffer: aggiungi del tempo di buffer tra le attività e le riunioni per tenere conto di ritardi o imprevisti

Raggruppa attività simili: raggruppa attività simili per ridurre al minimo i cambi di contesto e migliorare l'efficienza

Attività ricorrenti: pianifica in anticipo le attività ricorrenti e le riunioni per evitare di correre all'ultimo minuto

Sincronizzazione del calendario: sincronizza i calendari di lavoro e personali per evitare conflitti di programmazione.

💡 Suggerimento: integrando Google Calendar con il Calendario di ClickUp potrai visualizzare tutto in un'unica vista.

Gestisci attività, eventi e scadenze in un unico calendario con la visualizzazione Calendario di ClickUp

4. Tieni un elenco delle cose da fare

Crea un elenco delle cose da fare ogni giorno basato sul tuo calendario e sui tuoi obiettivi generali. Rivedilo e modificalo regolarmente per riflettere le priorità e le scadenze che cambiano.

Annotare le cose da fare in una lista di controllo aiuta ad alleviare lo stress di doversi ricordare le attività da svolgere. Inoltre, scrivere le attività lavorative quotidiane aiuta anche a capire come e quando completarle.

💡 Suggerimento: strumenti come le liste di cose da fare online di ClickUp ti consentono di aggiungere attività alla tua lista da qualsiasi luogo. Aggiungi formattazione, colori e collega elementi con assegnatari o attività per trasformare le liste in flussi di lavoro attuabili. Puoi anche salvare qualsiasi lista come modello da riutilizzare per attività ricorrenti.

5. Imposta promemoria e automazioni

Proteggiti dal sovraccarico cognitivo impostando promemoria per scadenze, riunioni e attività importanti.

Gli strumenti di automazione possono anche aiutarti a pianificare attività ripetitive, inviare notifiche automatiche e gestire i flussi di lavoro.

💡 Suggerimento: rimani sempre aggiornato su ciò che devi fare con i promemoria ClickUp, che puoi gestire dal tuo browser, desktop o dispositivo mobile

Affidati ai promemoria di ClickUp per aiutarti con funzionalità/funzioni come:

Imposta promemoria giornalieri per te e i tuoi colleghi

Ottenere riepiloghi delle attività di ogni giornata lavorativa

Gestione delle notifiche in mobilità da browser, desktop e dispositivi mobili

Imposta promemoria in ClickUp per tenere sotto controllo le nuove abitudini positive

6. Assegna le priorità alle attività in base al lavoro richiesto o all'urgenza

Quando si tratta di stare al passo con le attività, ecco un piccolo trucco che può semplificarti notevolmente la vita: stabilisci delle priorità in base a fattori quali l'urgenza o il lavoro richiesto. Gli esperti raccomandano di utilizzare la tecnica mangia la rana , che consiste nell'affrontare per prime le attività spiacevoli o impegnative, aumentando così il senso di soddisfazione e sollievo.

Hai bisogno di aiuto per capire qual è la tua rana ? Sfrutta la matrice di Eisenhower!

Si tratta di un semplice box diviso in quattro quadranti che ti aiuta a pianificare, visualizzare e determinare le attività prioritarie in base all'urgenza e all'importanza, separando le attività meno urgenti che puoi delegare o non fare affatto.

Scarica questo modello Ordina facilmente lunghi elenchi di attività con il modello Matrice di Eisenhower di ClickUp

Se vuoi sentirti più in controllo e meno sopraffatto, affidati al modello Matrice di Eisenhower di ClickUp. Ti consente di partire con il piede giusto grazie a uno strumento già pronto per acquisire in modo efficiente le attività prioritarie.

Questo ausilio visivo è come una bussola per stabilire le priorità delle attività, aiutandoti a prendere decisioni più rapide e accurate su ciò che richiede la tua attenzione immediata. Esegui il drill-down in ciascun quadrante per definire cosa Da fare (la tua rana), Da pianificare (il girino?), Da delegare o Da eliminare!

Adoro le scadenze. Mi piace il rumore che fanno quando volano via.

Adoro le scadenze. Mi piace il rumore che fanno quando sfrecciano via.

Ah, le scadenze, il cuore pulsante della produttività! 💓

Per quanto possiamo odiarli, ci aiutano:

Aggiungi struttura e ordine ai nostri flussi di lavoro, assicurandoti che nulla sfugga al controllo

Gestisci il tempo in modo più efficace per evitare di perdere le scadenze

Elimina la confusione e invita i membri del team a lavorare insieme per portare a termine il lavoro

Un modo sicuro per ridurre lo stress delle scadenze imminenti è quello di inserire le date di scadenza nelle attività.

💡 Suggerimento per gli esperti: con i modelli di attività di ClickUp, puoi facilmente aggiungere e modificare le date di scadenza in varie viste, come Gantt, Bacheca, Calendario e Tabella, consentendo una flessibilità senza pari nella visualizzazione delle scadenze.

Prova i nostri modelli di elenco delle cose da fare aggiunti ai preferiti per mappare e rimappare le date di scadenza più velocemente che mai:

8. Suddividi le attività più grandi in attività secondarie più piccole per una migliore gestione

Molti di noi commettono l'errore di aggiungere attività vaghe alla propria lista delle cose da fare. Ad esempio, pensiamo a un costruttore di nome Bob che aggiunge "Costruire una nuova casa" come elemento da fare. Avrebbe senso? No! Deve aggiungere elementi come "Finalizzare il progetto della casa" e "Impermeabilizzare i materiali grezzi" alla sua lista: questa è la sottile linea di demarcazione tra attività e project management.

Il punto chiave: suddividi le attività più impegnative in attività secondarie più piccole e gestibili. Non si tratta solo di un trucco ingegnoso, ma di una strategia collaudata che migliora la produttività e rende il tuo progetto meno scoraggiante.

Inizia identificando i componenti chiave di un'attività e assegna un'attività secondaria a ciascuno di essi. Man mano che completi ogni attività secondaria, ti avvicinerai di un passaggio al completamento del progetto.

Supponiamo che tu stia gestendo una massiccia campagna di marketing per il lancio di un nuovo prodotto. In questo caso, una scorciatoia sarebbe quella di utilizzare il modello di piano delle attività di project management di ClickUp per suddividere le attività e monitorarne lo stato in un unico posto.

Scarica questo modello Assicurati che il tuo progetto parta senza intoppi con il modello di piano delle attività di project management di ClickUp

Con questo modello, puoi impostare attività secondarie come progettare materiali promozionali e pubblicare annunci sui social media per la tua campagna di marketing. Assegna le attività ai membri del tuo team con controlli di accesso specifici, assicurandoti che le responsabilità di ciascuno siano chiare. Quindi, puoi visualizzare lo stato del progetto tramite sequenze temporali e grafici Gantt, vedere quando inizia e finisce ogni attività e assicurarti che tutto sia pronto per il grande giorno del lancio! 🥳

💡 Suggerimento: ClickUp Brain può creare automaticamente attività secondarie per le tue attività. Ciò ti consente di aggiungere più attività secondarie a un'attività in un attimo!

9. Stabilisci una catena di autorità responsabile con la delega delle attività

Il successo di un team dipende dal lavoro collettivo e accettare la delega è la regola d'oro per monitorare chi è responsabile di cosa. 🎖️

Pianificare una rete di deleghe intelligente garantisce che ogni attività possa essere collegata a una catena di autorità, responsabilità e rendicontazione. Ciò è particolarmente importante se hai un team remoto che spesso manca di coordinamento.

Applica una delega efficace e standard di comunicazione chiari, in modo che ci sia qualcuno responsabile per ogni attività.

💡 Suggerimento: con i commenti assegnati in ClickUp, crea immediatamente elementi di azione e assegnali ad altri o anche a te stesso.

Utilizza il modello di elenco delle cose da fare del Calendario ClickUp e la sua vista Per ruolo per semplificare la delega delle attività all'interno della tua organizzazione. Puoi anche impostare obiettivi tracciabili per ciascun dipendente e misurarne lo stato di avanzamento tramite schede di valutazione settimanali.

Scarica questo modello Pianifica la tua giornata, la tua settimana e oltre con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario ClickUp

Hai mai avuto la sensazione che la tua lista delle cose da fare sia un puzzle caotico a cui mancano alcuni pezzi fondamentali? È qui che entrano in gioco le etichette e i tag. Sono come lo Sherlock Holmes del tracciamento delle attività, assicurando che ogni attività ottenga la sua identità "elementare", rendendola facile da individuare e dare priorità. 🕵️

Ad esempio, i team agili amano utilizzare il modello di gestione delle attività di ClickUp per gli sprint. Consente di impostare le priorità delle attività con bandierine colorate, etichettandole come Urgente, Alta, Normale o Bassa, che fungono da indicatori visivi per i team.

Questo modello dispone di campi personalizzati integrati per mostrare chi è responsabile, quando sono previste le scadenze e quanto tempo potrebbero richiedere. Segui lo stato di avanzamento delle attività tramite stati come In corso, In revisione, Revisione e Completato.

Scarica questo modello Visualizza le tue attività quotidiane e il loro stato di avanzamento sul modello di gestione delle attività di ClickUp

11. Usa i filtri e la funzione di ricerca per trovare rapidamente attività specifiche

Sai quanto può essere difficile trovare un ago in un pagliaio, vero? I team di grandi dimensioni spesso soffrono dell'incapacità di trovare le informazioni relative alle attività quando necessario, e questo può avere un impatto brutale sul risultato finale.

💡 Suggerimento: con la ricerca connessa di ClickUp, puoi individuare immediatamente l'elemento specifico che stai cercando invece di rovistare in un elenco infinito di attività.

Allo stesso modo, puoi sfruttare le dashboard e la vista Elenco in ClickUp per scansionare lo stato delle tue attività e le scadenze in pochi secondi.

Filtra la vista Elenco per stato, priorità, assegnatario o qualsiasi campo personalizzato per adattare meglio gli elenchi delle attività alle tue esigenze

Con ogni piano in ClickUp, avrai la possibilità di scegliere filtri, come ad esempio:

Per stato : filtra le attività in base allo stato, ad esempio Completata, In corso o In sospeso, in modo da poter identificare rapidamente ciò che richiede la tua attenzione

Per data : rivedi le attività in base alle scadenze e verifica cosa devi fare e quando

Per assegnatario: particolarmente utile in contesti di lavoro di squadra, poiché consente di monitorare le attività dei singoli membri del team

12. Crea dipendenze tra le attività per stabilire relazioni tra di esse

Definire le dipendenze delle attività è essenziale per il monitoraggio delle attività interconnesse. È come dire: "Attività A, devi attendere il completamento dell'attività B prima di poter iniziare. "

Ottieni un'interfaccia visiva per determinare e monitorare quali attività dipendono da altre, assicurandoti che tutto avvenga nella giusta sequenza.

💡 Suggerimento: ClickUp ti consente di impostare queste dipendenze direttamente nelle attività o nelle visualizzazioni.

La maggior parte dei modelli di attività di ClickUp ti consentono di disegnare una sorta di tabella di marcia per il completamento. Puoi provare il modello di elenco attività di ClickUp per designare una sequenza temporale accurata delle attività per il tuo team. Crea collegamenti tra attività e documenti per creare un database avanzato per i tuoi flussi di lavoro.

Organizza e pianifica tutte le tue attività in un unico posto con il modello di elenco attività di ClickUp

Se sei sommerso dalle attività, spesso è facile perdere di vista il contesto di un determinato risultato da raggiungere. Ad esempio, controlli l'elenco delle attività e trovi un elemento chiamato "Rivedere il vecchio inventario e inviare un rapporto. " Ora improvvisamente non ricordi quale inventario controllare e a chi inviare il rapporto! 😅

Scoprirai che aggiungere commenti e note alle tue attività può fornire istruzioni precise, migliorando il processo di monitoraggio complessivo. ClickUp offre funzionalità/funzioni rivoluzionarie per evitare scenari di perdita di contesto. Puoi utilizzare:

: usa dei post-it digitali per annotare idee o pensieri relativi a un'attività, da consultare in futuro Note contestuali: usa dei post-it digitali per annotare idee o pensieri relativi a un'attività, da consultare in futuro Commenti istruttivi: aggiungi istruzioni dettagliate all'interno dell'attività per guidare l'assegnatario, riducendo errori e confusione Registri dello stato di avanzamento: aggiornare regolarmente i commenti alle attività con lo stato di avanzamento consente di creare un registro completo, evitando la duplicazione delle attività Correzione di bozze: la condivisione di feedback e suggerimenti collaborativi attraverso la correzione di bozze può portare a risultati migliori nelle attività

Raggruppa tutte le conversazioni direttamente nell'attività e assegna commenti per trasformare facilmente i tuoi pensieri in elementi da mettere in pratica

14. Riduci al minimo le distrazioni

📮Approfondimento: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, il che si traduce in decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Eliminare le distrazioni ti aiuterà a concentrarti e a tenere il lavoro sotto controllo. Ecco alcuni dei nostri consigli preferiti a questo proposito:

Programma blocchi di tempo dedicati per lavorare in modo concentrato e senza interruzioni

Usa metodi come la tecnica Pomodoro per suddividere il lavoro in intervalli mirati con brevi pause

Elimina le distrazioni disattivando le notifiche non essenziali sui tuoi dispositivi

Imposta dei filtri email per ordinare e dare priorità automaticamente ai messaggi in arrivo

Crea un'area di lavoro pulita e organizzata che ti aiuti a concentrarti meglio

Fai delle pause regolari dai dispositivi digitali per ricaricarti ed evitare il burnout

💡 Suggerimento: le notifiche personalizzabili in ClickUp ti aiutano a decidere quando e come ricevere le notifiche

15. Rivedi e modifica regolarmente gli elenchi delle attività per rimanere organizzato

Ogni giorno, dedica un po' di tempo a dare un'occhiata alla tua lista delle cose da fare. Sappiamo che sembra noioso, ma fidati, renderai il tuo domani più facile. Prenditi un momento per vedere cosa hai completato con successo e se qualcosa deve essere modificato. Trasforma questo in un rituale quotidiano per portare a termine le cose e guardati mentre diventi un ninja imbattibile nelle attività!

Parlando di come portare a termine le cose (GTD), il metodo di produttività GTD di David Allen è un ottimo modo per ridurre il disordine mentale, adottare misure di autocorrezione e completare il lavoro in modo efficiente. Prevede la pianificazione e il monitoraggio delle attività attraverso cinque passaggi:

Cattura Chiarisci Organizza Rifletti Coinvolgi

Il modello ClickUp Getting Things Done prende ispirazione da questa metodologia e la combina con strumenti moderni come viste predefinite, campi personalizzati e documenti. È il tuo strumento di riferimento per dare priorità, monitorare, eseguire e, soprattutto, organizzare le attività esattamente come farebbe David Allen!

Il modello Getting Things Done (GTD), basato sul sistema GTD di David Allen, ti aiuta a organizzare attività e progetti registrandoli e suddividendoli in elementi di lavoro attuabili

Come tenere traccia delle attività: un passaggio alla volta

Anche con i migliori strumenti di gestione delle attività, destreggiarsi tra una miriade di attività in una giornata può sembrare come radunare gatti selvatici se non si ha un piano.

Quindi, procediamo passo dopo passo: ecco un piano che può aiutarti a ottenere un esito positivo fin dall'inizio:

Scarica un'app per il monitoraggio delle attività a tua scelta: Puoi app per il monitoraggio delle attivitàPuoi registrarti su ClickUp su qualsiasi altra app per la produttività che preferisci Pianifica i flussi di lavoro, le attività ricorrenti e gli elenchi delle cose da fare: una volta impostata l'app, inizia con le basi. Crea l'obiettivo principale, suddividilo in attività, definisci i parametri di completamento previsti e poi assegna chi deve fare cosa Stabilisci le giuste priorità: utilizza un sistema per assegnare priorità alle attività quotidiane, come la matrice di Eisenhower o le etichette di priorità, e imposta dei promemoria per rimanere in carreggiata Inizia con il time blocking: se la tua giornata tende ad essere interrotta da distrazioni impreviste, ti consigliamo di provare il time blocking. Si tratta di allocare fasce orarie specifiche della giornata per attività non negoziabili. Questo metodo di gestione del tempo ti aiuta a dare priorità alle consegne senza distrazioni Completa l'integrazione del calendario: integra la tua app per la gestione delle attività o delle cose da fare con il calendario per visualizzare le attività in sospeso insieme agli appuntamenti e alle riunioni. Ad esempio, puoi : integra la tua app per la gestione delle attività o delle cose da fare con il calendario per visualizzare le attività in sospeso insieme agli appuntamenti e alle riunioni. Ad esempio, puoi sincronizzare il calendario di ClickUp con qualsiasi calendario esterno per semplificare la tua giornata Stabilisci una routine regolare per il monitoraggio delle attività: una volta impostati i flussi di lavoro, tutto ciò che devi fare è controllare l'app di monitoraggio delle attività tutte le volte che vuoi per verificare lo stato di avanzamento

Alcune risorse aggiuntive sulla produttività per aiutarti a gestire efficacemente il tuo lavoro quotidiano: Come avere una giornata produttiva: consigli e strumenti

Come utilizzare il time blocking per aumentare la produttività: consigli e modelli

Le migliori app per pianificare la giornata

Metodi comprovati per migliorare le tue prestazioni lavorative

Come creare un piano di produttività con modelli

Come monitorare il tempo dedicato alle attività

Come migliorare la produttività con una routine mattutina a basso contenuto di dopamina

Applicare in modo coerente strategie di pianificazione e monitoraggio delle attività può aiutarti a tenere sotto controllo le cose da fare. Il primo passaggio può essere il più difficile, ma uno strumento di project management come ClickUp semplifica notevolmente la gestione delle attività per i team di progetto ovunque si trovino.

ClickUp è una soluzione versatile e all-in-one per la gestione delle attività e della produttività progettata per semplificare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza in qualsiasi area di lavoro. Con le attività quotidiane, la comunicazione del team e le conoscenze organizzative in un unico posto, completare le attività sul lavoro è più facile che mai.

Con le sue analisi della produttività integrate, gli strumenti di monitoraggio del tempo e le automazioni delle attività di routine, puoi dare forma alla tua giornata lavorativa come preferisci!

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e inizia a gestire le attività quotidiane come un professionista!