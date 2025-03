28 modèles ClickUp pour aider votre équipe à travailler plus intelligemment

Besoin d'aide pour démarrer un projet ou d'une solution rapide par manque de temps ? Ou peut-être cherchez-vous à créer des processus cohérents entre les équipes et les services ? C'est là que les modèles ClickUp sont utiles !

Six vues prédéfinies ( /href/ /blog?p=37709 Diagramme organisationnel, /%href/ Documents de réunion, /href/ /blog?p=54083 Wiki marketing, et plus /%href/ ) ClickApps (priorités, étiquettes, avertissement de dépendance, et plus) Champs personnalisés et statuts personnalisés

Ce modèle comprend : Six vues prédéfinies (Tableau blanc de l'organigramme, Formulaire de demande marketing, Wiki marketing, etc.) ClickApps (suivi du temps, étiquettes, priorités, etc.) * Champs personnalisés et statuts personnalisés Ce modèle avancé fournit une base solide et évolutive aux équipes marketing, avec une visibilité totale sur les détails des projets età la gestion des budgets, l'analyse des données et l'optimisation des processus marketing. Avec le modèle d'opérations marketing d' https://clickup.com/templates/marketing-team-operations-t-32296499s d'équipes de ClickUp, vous aurez exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à paramétrer vos opérations dans ClickUp. Ce modèle comprend :

Utilisez ce modèle avancé pour créer des OKR d'équipe, soutenir le développement de carrière, intégrer de nouveaux membres dans l'équipe et accéder à des exemples pour définir vos processus marketing dans ClickUp.

#### 15. Modèle de gestion de contenu

Modèle de gestion de contenu par ClickUp Le marketing de contenu est une stratégie puissante qui peut aider les entreprises à se connecter, à s'engager et à établir une relation de confiance avec leur public. Et avec une stratégie de marketing de contenu bien conçue et une équipe d'experts dévoués, les organisations peuvent tirer parti de la puissance du marketing de contenu pour générer du trafic, générer des prospects et, en fin de compte, développer leur activité de manière durable et significative. Offrez à vos équipes de marketing de contenu un système organisé pour gérer différents types d'initiatives et de projets avec le modèle de gestion de contenu

/href/ Modèle de gestion de contenu ClickUp /%href/ ! Ce modèle comprend : Huit vues prédéfinies (Documents d'équipe, Échéancier, Diagramme de Gantt, Tableau, etc.) Guide du modèle

Ce modèle simplifie le marketing de contenu en fournissant tout ce dont vous avez besoin pour planifier et créer du contenu sur plusieurs canaux. Il fournit une assistance pour le flux de travail de bout en bout, de la réception des demandes à la livraison du contenu, y compris la gestion d'un calendrier éditorial. Découvrez votre nouveau modèle unique pour vos besoins en marketing de contenu.

Utilisez les modèles de calendrier de contenu /%href/ /blog?p=40601modèles de calendrier de contenu /%href/ pour améliorer votre calendrier éditorial et vous assurer de fournir un contenu de qualité dans les délais. #### 16. Modèle de plan marketing stratégiqueModèle de plan marketing stratégique par ClickUp Un plan marketing stratégique fournit une feuille de route claire et complète qui décrit la stratégie marketing, les objectifs et les tactiques d'une entreprise, ainsi qu'un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Décrivez la stratégie marketing de votre entreprise ainsi que les objectifs pour atteindre vos cibles et vos buts avec le undefined ! Ce modèle comprend : Deux vues prédéfinies (Tableau et liste OKR) Champs personnalisés et statuts personnalisés * Guide du modèle Utilisez ce ClickUp pour undefined et ce modèle pour établir votre plan marketing stratégique et obtenir des exemples pour paramétrer vos objectifs et résultats clés (OKR), un plan détaillé pour exécuter ces OKR, et un moyen de suivre la progression vers ces objectifs et budgets.### Cliquez sur Modèles d'équipe commerciale En mettant en œuvre ClickUp comme outil de gestion de projet undefined , vous pouvez vous assurer que votre équipe dispose des fonctionnalités nécessaires pour capturer, entretenir et conclure des prospects tout en restant connectée avec les équipes de votre organisation. Lancez-vous et configurez ClickUp correctement. Voici quatre des meilleurs modèles ClickUp pour les équipes commerciales ! #### 17. Modèle CRM

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/CRM.png Modèle CRM par ClickUp /%img/ Modèle CRM par ClickUp

Une gestion de la relation client (CRM) fiable et organisée peut vous aider à assurer le suivi de vos prospects à différentes étapes du parcours client et aider votre équipe commerciale à rester au top en matière de prospection, de suivi et de tout ce dont elle a besoin pour conclure une affaire et fidéliser le client.

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet qui offre une plateforme entièrement personnalisable que vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez créer un CRM pour gérer votre pipeline de ventes et accéder à tout votre travail, collaborer avec des équipes internes et des parties externes, et suivre les objectifs et la progression en un seul endroit. Pour commencer, utilisez le modèle de CRM undefined ! Ce modèle comprend : * Quatre vues prédéfinies (Liste, Tableau, /href/ /blog?p=58292 Modèles Tableau blanc /%href/ et Documents)

Champs personnalisés et statuts Automatisation Guide de modèle de document Et plus encore Ce CRM léger et puissant a tout ce dont vous avez besoin pour un système fonctionnel et évolutif et gère votre pipeline de ventes, y compris le suivi des prospects, des offres, des comptes et des contacts. undefined Modèle de vente et de marketing par ClickUp Les équipes de vente et de marketing doivent travailler en étroite collaboration pour s'assurer que les efforts sont alignés et que les ressources sont maximisées afin de générer les meilleurs résultats et le meilleur retour sur investissement pour votre entreprise. Construisez une machine génératrice de revenus et établissez un système solide qui intègre vos objectifs marketing et commerciaux en mettant en œuvre le modèle de vente et de marketing de ClickUp

/href/ Modèle de vente et de marketing de ClickUp /%href/ ! Ce modèle comprend :

Cinq vues prédéfinies (Pipeline marketing, Objectifs, Échéancier marketing, etc.) Champs personnalisés et statuts personnalisés Modèle de guide de document L'une de leurs responsabilités les plus importantes est de créer des forfaits commerciaux et marketing réalistes, organisés et complets. Utilisez ce modèle pour définir vos objectifs communs et créer des plans d'action pouvant faire l'objet d'un suivi. undefined Modèle d'indicateurs clés de performance de l'équipe commerciale par ClickUp Les indicateurs clés de performance de l'équipe commerciale fournissent une approche cohérente et efficace pour le suivi et l'amélioration des performances commerciales, l'identification des opportunités et la génération de revenus. Paramétrez, gérez et suivez facilement tous vos undefined et prenez des décisions plus éclairées et basées sur les données à l'aide du modèle de KPI de vente https://clickup.com/templates/sales-kpi-t-216181927 de ClickUp /%href/ ! Ce modèle comprend :

Quatre vues prédéfinies (rapport hebdomadaire, rapport mensuel, tableau des revenus par mois, etc.) Champs personnalisés et statuts personnalisés Document de guide du modèle avec une vidéo de présentation Utilisez ce modèle pour suivre les indicateurs de vente et aider vos équipes commerciales à atteindre leurs objectifs. undefined Rapport quotidien des ventes par ClickUp Les équipes commerciales, la direction et les parties prenantes ont besoin de undefined pour obtenir des informations sur les performances, la croissance et les opportunités de vente, et pour aider à la prévision des ventes futures et à rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs. Documentez clairement et assurez le suivi de votre résumé quotidien des ventes avec /href/ https://clickup.com/templates/daily-sales-report-kkmvq-6104088 Rapport quotidien des ventes par ClickUp /%href/ !

Ce modèle comprend : * Une page ClickUp Doc avec des sections pour saisir un aperçu des ventes quotidiennes et des performances des produits. Restez organisé et identifiez les domaines à améliorer pour vous aider à ajuster vos stratégies en conséquence grâce à ce modèle ClickUp Doc destiné aux équipes commerciales.

### Cliquez sur Modèles d'équipe de conception ClickUp

Il est clair qu'il y a beaucoup de pièces mobiles et de personnes impliquées dans les projets de conception - vous avez besoin d'une solution flexible et fiable. ClickUp est l'une des meilleures solutions de gestion de projet pour les équipes de conception, car elle regorge de fonctionnalités permettant de garder plusieurs tâches en ordre, de gérer les demandes et d'accélérer le processus d'approbation.

Et qu'en est-il du travail avec d'autres équipes ? ClickUp peut s'adapter à toutes les équipes et les rassembler en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la communication et la collaboration interfonctionnelles. Prêt à mettre en place un système bien huilé dans ClickUp ? Nous avons dressé une liste des quatre meilleurs modèles ClickUp pour les équipes de conception afin de rationaliser votre flux de travail et de vous faire gagner du temps pour la partie la plus créative de votre travail ! #### 21. Modèle de création et de conception

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Creative-and-Design.png Modèle créatif et de conception par ClickUp /%img/ Modèle créatif et de conception par ClickUp Les équipes de conception et de création reçoivent souvent des demandes de plusieurs services pour concevoir et développer des ressources créatives. Le undefined améliore le processus de création en fournissant un flux de travail structuré, de la réception à la livraison. Ce modèle comprend : Six vues prédéfinies (formulaire de demande de création, processus de création, documents d'équipe, etc.) Champs personnalisés et statuts personnalisés

Guide du modèle Document Utilisez ce modèle pour établir un flux de travail de bout en bout, de la réception de la demande à la planification avec /href/ /blog?p=55511 brief créatif Documents /%href/ à l'exécution du projet à l'aide de sous-tâches, et obtenez un exemple pour vous aider à configurer une bibliothèque de ressources dans ClickUp. undefined Modèle de charte graphique par ClickUp /href/ /blog?p=51388 Les chartes graphiques /%href/ servent de référence complète qui décrit les règles et les normes d'une entreprise afin de maintenir

/href/ /blog?p=137010 l'identité de la marque /%href/ sur plusieurs canaux. Définissez et documentez clairement les directives de votre entreprise avec le modèle de directives de marque de ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/brand-guidelines-kkmvq-6057547 ! Ce modèle comprend :

Page de documents ClickUp avec des sections sur les bonnes pratiques, les ressources, etc. Utilisez ce modèle pour créer une ressource de référence pour les équipes de tous les services et leur permettre d'accéder aux ressources appropriées lorsqu'elles font la promotion, mentionnent ou référencent la marque de l'entreprise. undefined Modèle de brief créatif par ClickUp /href/ /blog?p=63032 Les briefs créatifs servent de feuille de route et décrivent /%href/ les objectifs, les exigences et les spécifications d'un projet créatif.

Fournissez des instructions claires et faciles à suivre à l'aide du modèle de brief créatif d'https://clickup.com/templates/creative-brief-document-kkmvq-5203880 par ClickUp ! Ce modèle comprend : * Une page de documents ClickUp avec des sections pour l'aperçu du projet, les objectifs, le public cible, etc

Utilisez ce modèle pour vous aider à obtenir l'alignement de l'équipe de production créative et des autres parties prenantes et vous aider à mener à bien tout projet créatif.

#### 24. Modèle de tableau blanc de brief de conception /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Design-Brief-Whiteboard.png Modèle de tableau blanc de brief de conception par ClickUp /%img/ Modèle de tableau blanc de brief de conception par ClickUp undefined aident les équipes à établir des objectifs clairs, les exigences du projet et d'autres éléments du processus de conception. Créez un visuel soigné de votre cahier des charges où vous pouvez fournir des instructions détaillées avec le undefined ! Ce modèle comprend : * Un Tableau blanc ClickUp personnalisable avec des sections prédéfinies pour capturer les détails importants de la conception Rationalisez votre processus de conception, maintenez l'alignement des équipes internes et externes sur les objectifs et assurez-vous que tout le monde comprend la portée du projet grâce à ce modèle de Tableau blanc.### Cliquez sur Modèles d'équipe d'évènements Vous prévoyez un évènement ou vous y réfléchissez ? Que vous planifiez un évènement pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous pouvez utiliser ClickUp comme outil de gestion de projet d'évènement ! Nous avons vu nos clients utiliser ClickUp pour planifier toutes sortes d'évènements, des conférences mondiales aux mariages en passant par les concerts. Mais ils ne sont pas les seuls à utiliser ClickUp pour la gestion d'évènements/blog?p=22567 gestion d'évènements /%href/. Nous sommes fiers de dire que notre propre équipe évènementielle utilise ClickUp pour gérer et organiser des évènements spectaculaires, y compris notre conférence ultime sur la productivité, LevelUp ! Ainsi, pour aider votre équipe évènementielle à planifier et lancer avec succès tout type d'évènement, nous avons préparé une liste de undefined pour vous et avons choisi nos quatre meilleurs modèles d'équipe d'évènement dans ClickUp ! #### 25. Modèle de marketing d'évènement /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Event-Marketing.png Modèle de marketing d'évènement par ClickUp /%img/ Modèle de marketing d'évènement par ClickUp

La planification et l'exécution d'un évènement réussi impliquent la gestion de plusieurs équipes, budgets, échéanciers et ressources. C'est pourquoi les équipes évènementielles ont besoin d'un outil de gestion de projet pour établir un flux de travail rationalisé et gérer tous les aspects de la planification d'un évènement. Il est temps de mettre votre casquette de planificateur d'évènements et d'utiliser le undefined ! Ce modèle comprend : Cinq vues prédéfinies (vue Liste et Tableau de suivi des événements, Calendrier des événements, etc.) Champs personnalisés et statuts personnalisés Guide du modèle Doc Avec ClickUp, les équipes événementielles peuvent créer un système adapté à leurs besoins spécifiques et personnaliser l'ensemble de la plateforme pour répondre aux exigences du projet /%href/ /blog?p=69860

les exigences du projet /%href/, les préférences en matière de flux de travail et les autres équipes de l'organisation. Utilisez ce modèle pour assurer le suivi de tous vos évènements marketing en un seul endroit.

Statuts personnalisés * Modèle Guide Document Utilisez ce modèle pour automatiser les tâches de planification et le suivi des ressources, et faites-en votre guichet unique pour votre prochain grand projet de planification d'évènements. undefined Modèle de communiqué de presse par ClickUp Un communiqué de presse est un document écrit officiel /%href/ /blog?p=44106 remis aux médias pour un événement, un lancement, un produit, un service ou d'autres annonces donné aux médias pour un évènement, un lancement, un produit, un service ou d'autres annonces. Décrivez et capturez tous les éléments clés de vos prochains communiqués de presse avec le modèle de communiqué de presse /href/ https://clickup.com/templates/press-release-kkmvq-3961524 de ClickUp /%href/ ! Ce modèle comprend :

ClickUp Document avec un exemple structuré de communiqué de presse. Mettez en place un système de rédaction et de partage des annonces importantes de l'entreprise grâce à ce modèle de document ClickUp pour les communiqués de presse.

#### 26. Modèle de forfait pour évènementModèle de planification d'un grand évènement par ClickUp Vous organisez ou planifiez un grand évènement marketing ? La planification d'un évènement à grande échelle peut s'avérer difficile. C'est pourquoi nous avons créé le undefined pour vous aider à travailler plus efficacement en simplifiant et en automatisant les procédures manuelles et en stockant toutes les informations relatives aux tâches en un seul endroit, avant et après l'évènement. Ce modèle comprend : * Quatre affichages prédéfinis (résumé de l'évènement, compte-rendu de réunion, etc.)

Modèle de résumé d'événement par ClickUp Tout événement réussi commence par une planification détaillée. Utilisez le modèle de résumé d'événement https://clickup.com/templates/event-brief-kkmvq-6146907 par ClickUp pour présenter un résumé de vos objectifs, indicateurs de réussite, jalons et autres éléments clés de vos événements ! Ce modèle comprend :

ClickUp Document avec pages imbriquées pour le résumé et le calendrier de l'évènement Restez organisé, créez un alignement entre toutes les parties prenantes et lancez la planification de votre évènement avec ce modèle. undefined

Voilà, vous avez 28 de nos modèles ClickUp favoris pour les équipes de gestion de projet, d'agilité, de marketing, commerciales, de conception et d'évènements ! Nous savons qu'il peut être difficile de se lancer dans quelque chose ou de trouver un bon système. C'est pourquoi ClickUp s'est donné pour mission de créer et de partager des milliers de modèles pour chaque équipe dans différents secteurs. Ces modèles sont conçus en tenant compte de vos objectifs et de vos points faibles et fournissent la base dont vous avez besoin pour démarrer n'importe quel projet.

