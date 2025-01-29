Cómo redactar actas de reuniones: plantillas y ejemplos para Word, Excel, PDF y ClickUp.

Las reuniones son fundamentales en el lugar de trabajo y representan aproximadamente el 15 % del tiempo total que dedica una organización. ¡Eso es casi un día completo de trabajo!

Sin un software fiable para realizar el seguimiento de las actas de las reuniones, los equipos pueden perder el hilo de conversaciones importantes. Al registrar con precisión lo que ocurre en esas reuniones, estás invirtiendo en la salud, la funcionalidad y la eficacia futuras de tu equipo.

Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo se redactan correctamente las actas de las reuniones? ¡Ahí es donde entramos nosotros! 💪🏼

Al final de este artículo, comprenderás perfectamente cómo redactar actas de reuniones y ahorrarás tiempo y esfuerzo al hacerlo. También compartiremos algunas plantillas personalizables y gratuitas para Word, Excel, PDF y ClickUp para mantener informado a tu equipo.

¡Ponte tus gafas con filtro de luz azul, abre tu Bloc de notas digital y sigue leyendo!

¿Qué son las actas de reuniones y por qué las necesita?

Las actas de reuniones (también denominadas actas de reunión, notas de reunión o MOM) proporcionan documentación escrita de lo que ocurre durante una reunión, de modo que todos los participantes, hayan asistido o no, dispongan de un registro claro.

Son herramientas excelentes para organizaciones que se reúnen periódicamente para celebrar eventos, compartir novedades o ponerse al día. Si se utilizan correctamente, sirven como ventana a debates pasados, lo que ayuda a revisar ideas y facilita la resolución de problemas.

Las actas y las medidas a tomar de las reuniones proporcionan a los superiores una forma rápida de mantenerse al día sobre los grandes cambios. O si un miembro no ha recibido la invitación, puede consultar las actas y ponerse en contacto con la persona adecuada para realizar preguntas o comentarios adicionales.

Pero nuestra forma favorita de utilizarlas es para el reconocimiento del equipo. Si un cliente elogia tu rendimiento en un proyecto, ¡eso se incluye en las actas! ¿A quién no le gusta que el equipo tenga una moral sana? 👏

Redactar actas eficaces de las reuniones garantiza que todos tengan acceso a la información esencial de manera oportuna y evita el FOMO (miedo a perderse algo) inducido por las vacaciones en el trabajo. 💞

¿Qué debe incluir en las actas de las reuniones?

La forma de redactar las actas de una reunión varía en función de las necesidades de tu equipo, el sector o el producto, pero todas las actas deben incluir algunos datos clave:

Título y tema de la reunión

Fecha y hora

Registro de asistentes (nombre, título y organización)

Agenda/cadencia de la reunión

Un breve resumen de cada elemento de debate.

Decisiones importantes y elementos a tomar.

La fecha de la próxima reunión

Algunas secciones serán más largas que otras. El título, la fecha y la hora no deben ocupar más de una línea, mientras que el resumen de la agenda puede ocupar varios párrafos. Los asistentes y los elementos de acción deben ser concisos, con listas con viñetas.

Cada sección debe ajustarse al orden del día de la reunión. Esto ayuda al lector a comprender el orden de los eventos y a navegar fácilmente hasta un punto específico.

Piense en las actas de sus reuniones como si fueran las notas de Spark Notes: son fáciles de digerir, pero le proporcionan toda la información.

Si se tratan elementos adicionales que no estaban planificados en la Agenda, puede crear una nueva sección o designar otra como «debate abierto» u «otros elementos» para indicar que ha surgido un problema que no estaba planificado inicialmente.

Capturar toda esta información es fundamental para garantizar que las notas sean completas y exhaustivas. Por eso, siempre debes empezar con una plantilla de actas de reunión para asegurarte de que no se pase nada por alto. 🤓

¿Cómo redactar actas de reuniones prácticas?

Aquí tienes una guía paso a paso para redactar actas de reuniones eficaces dirigida a los trabajadores de oficina ocupados que desean ahorrar tiempo y esfuerzo:

Paso 1: Prepárese antes de la reunión

Utiliza una plantilla estructurada para agilizar la toma de notas.

Revise la agenda de la reunión para anticipar los puntos clave del debate.

Identifique a los asistentes y sus roles (por ejemplo, moderador, secretario).

Paso 2: Captura la información clave de manera eficiente

Asegúrate de anotar detalles importantes, como:

Detalles de la reunión : fecha, hora, participantes y propósito.

Decisiones tomadas : resumir los puntos clave, no todas las discusiones.

Acciones pendientes: Indique claramente lo que hay que hacer, quién es el responsable y los plazos.

Utiliza frases cortas y claras y evita detalles innecesarios.

Paso 3: Dar formato a las actas de la reunión para facilitar su lectura rápida

Al igual que tú, los demás también están muy ocupados, así que haz que tus actas sean breves y fáciles de leer.

Utiliza encabezados en negrita para separar las secciones (por ejemplo, «Decisiones», «Próximos pasos»).

Crea un número o marca con viñetas cada elemento de acción para mayor claridad.

Resalte las tareas urgentes o los plazos en negrita o en color.

Añade un propietario para cada tarea.

Paso 4: Revisa y comparte las actas de la reunión sin demora

Comprueba que tus notas de la reunión sean precisas y completas, y envíalas a todos los participantes mientras los debates aún están frescos.

Utiliza una herramienta colaborativa como ClickUp Docs para facilitar el acceso y las actualizaciones cuando sea necesario.

Paso 5: Realizar un seguimiento de los elementos a tomar

Para garantizar que se realice un seguimiento y se completen las acciones pendientes, establezca recordatorios en el Calendario para las fechas límite clave indicadas en las actas.

Consulte con los miembros responsables del equipo antes de la próxima reunión y actualice las actas anteriores para reflejar el progreso de los elementos acordados.

¿Qué es una plantilla de actas de reuniones?

Una plantilla de actas de reuniones es un documento con formato predefinido que resume todo lo que necesitas para redactar actas significativas de una reunión. La plantilla de actas adecuada te permitirá añadir información clave, como quiénes asistieron, el inicio y el final de la reunión, los puntos clave y mucho más.

Además, las plantillas de actas de reuniones son compatibles con diferentes programas de colaboración documental, lo que te permite realizar la edición, personalizarlas y reutilizarlas en futuras reuniones.

ClickUp Docs permite un formato enriquecido y comandos de barra inclinada para trabajar de forma más eficiente.

11 plantillas y ejemplos gratuitos de actas de reuniones

Para ayudarte a encontrar la plantilla que necesitas a tiempo para tu próxima sesión de brainstorming, utiliza esta lista de nuestras plantillas favoritas para diversos editores de documentos como Word, Excel, PDF y ClickUp. Encontrarás descripciones detalladas de las plantillas y desgloses de sus funciones, además de poder acceder a cada plantilla directamente desde este artículo.

1. Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

La plantilla de actas de reuniones de ClickUp hace que sea más fácil que nunca incluir todos los detalles importantes de una reunión utilizando un documento ClickUp de una página que se puede editar, tener un uso compartido y copiar para futuras reuniones.

Esta plantilla viene con un formato predefinido que incluye secciones separadas para información general, el orden del día de la reunión, actualizaciones, anuncios y mucho más. También es muy visual, con funciones de estilo personalizables para añadir listas de control, tablas, medios, datos y mucho más, con el fin de ayudar a los miembros a asimilar rápidamente las actas.

Esta plantilla, fácil de usar para principiantes, cubre todas las necesidades, especialmente para reuniones rutinarias con el equipo. Es un excelente punto de partida para quienes se inician en la redacción de actas de reuniones en general. Si buscas una estructura sencilla pero completa que facilite la organización, independientemente del tipo de reunión, esta plantilla de documento es la ideal.

Ideal para: Cualquiera que desee un formato sencillo de una página para las actas de reuniones.

2. Plantilla de marco para actas de reuniones de ClickUp

Plantilla de marco para actas de reuniones de ClickUp

La plantilla Meeting Minutes Framework de ClickUp no solo es fácil de usar para principiantes, fácil de personalizar y completa, sino que también forma parte de la potente función colaborativa Docs de ClickUp, que te permite trabajar junto con tu equipo con edición en tiempo real.

Resuma los detalles importantes de sus reuniones, incluidos los asistentes, los elementos a tomar y los enlaces enlazados a recursos adicionales. Organícelos cómodamente en subpáginas independientes dentro de su documento.

Añade emojis, imágenes, opciones de formato y estilo para estructurar al instante tus notas y hacer que tu escritura destaque. Además, comparte tu documento al instante a través de una URL o adjúntalo a tu tarea para acceder fácilmente a él en cualquier momento.

También puede utilizar esta plantilla marco para realizar el seguimiento de los elementos clave aprendidos, los resultados para las partes interesadas y las tareas que deben completar los compañeros de equipo designados en función de la lista de medidas. Esta plantilla es el recurso perfecto para mantener a todos informados, comprometidos y, literalmente, en sintonía.

Ideal para: Equipos que desean crear un documento de actas de reuniones de forma colaborativa.

3. Plantilla de actas de reuniones (MoM) de ClickUp

Plantilla de actas de reuniones (MoM) de ClickUp

Con un enfoque organizativo ligeramente diferente para sus actas, la plantilla de actas de reuniones (MoM) de ClickUp aplica una tarea predefinida a su entorno de trabajo. Esto simplifica y estandariza el proceso tradicional de toma de notas al estructurar los detalles recurrentes y las acciones pendientes en una lista interactiva.

En esta tarea, encontrarás una guía de introducción en la descripción de la tarea con explicaciones paso a paso sobre cómo utilizar la plantilla. También tendrás acceso a varios documentos de ayuda para aprovechar al máximo otras funciones clave de ClickUp, como subtareas, Campos personalizados, listas de control y mucho más.

Esta plantilla rellena automáticamente cuatro subtareas para realizar el seguimiento de la asistencia, los puntos del orden del día de la próxima reunión, abordar los problemas actuales y ver el orden del día de esta semana. Para comprobar que se han tratado todos los elementos, el redactor de las actas puede utilizar la lista de control posterior a la reunión para determinar si la reunión ha sido un éxito en función de sus metas.

Ideal para: Equipos que necesitan un formato de actas de reuniones preestructurado que haga todo el trabajo pesado.

4. Plantilla de actas de reuniones de la junta directiva de ClickUp

Plantilla de actas de reuniones de la junta directiva de ClickUp

ClickUp ofrece un montón de plantillas para satisfacer las necesidades de todo tipo de equipos a la hora de redactar las actas de sus reuniones. Empezando por la plantilla de actas de reuniones de la junta directiva de ClickUp.

Al igual que las demás plantillas de esta guía, esta plantilla de Doc para actas de reuniones te permite registrar y etiquetar a todos los asistentes, junto con el orden del día y los puntos de acción. Pero es posible que tu junta directiva tenga expectativas específicas que difieran de las de una reunión típica, y esta plantilla lo tiene en cuenta, por lo que también te ofrece la posibilidad de registrar los resultados de las votaciones para cada punto de acción y proporcionar notas de alto nivel sobre la reunión.

También puedes compartir rápidamente el documento con todos los demás participantes clave utilizando el botón «Compartir documento» en ClickUp.

Ideal para: Registrar actas y resultados de votaciones en reuniones formales de la junta directiva y juntas generales anuales.

5. Plantilla de actas de reuniones de gestión de proyectos de ClickUp

Plantilla de actas de reuniones de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de actas de reuniones de gestión de proyectos de ClickUp te ayudará a sacar el máximo partido a tus reuniones de gestión de proyectos con una lista completa de elementos en una tarea personalizable de ClickUp.

Puede empezar a utilizar esta plantilla antes de la reunión inicial del proyecto, con secciones específicas para enlaces útiles, detalles de la reunión, agenda y miembros del equipo del proyecto, todo ello a partir de la descripción completa de las tareas.

Otra sección detalla la revisión del calendario del proyecto, que indicará el trabajo completado, el trabajo previsto para el futuro y otras notas diversas. Además, puede enumerar los diferentes riesgos y problemas que podrían afectar negativamente a cada proyecto utilizando uno de los seis campos personalizados que se encuentran en esta plantilla.

A partir de ahí, puedes supervisar el progreso de tu proyecto después de la reunión con cinco subtareas predefinidas para asegurarte de que:

Todos los miembros tienen acceso a las herramientas adecuadas.

Los desgloses de costes se asignan al equipo de gestión de calidad.

Se han implementado paneles de control de KPI.

¡Y mucho más! Si necesitas una plantilla completa para actas de reuniones destinada a la gestión de proyectos, te resultará difícil encontrar una mejor que esta.

Ideal para: Gestores de proyectos que desean tomar notas detalladas en las reuniones de proyecto y compartirlas posteriormente con los miembros del equipo.

6. Plantilla de notas de reuniones de ClickUp

Plantilla de notas de reuniones de ClickUp

La plantilla de notas de reunión de ClickUp es la plantilla básica perfecta para organizar los detalles de tu reunión y mantener a los miembros del equipo alineados.

Las secciones de esta plantilla incluyen:

Fecha, hora y Agenda de la reunión

Enlace a la grabación de la reunión

Puntos clave y resumen

Elementos a realizar.

En conjunto, esta plantilla de una página le ayudará a tomar notas básicas que podrían complementar otros materiales de la reunión, ¡incluidas las actas!

Ideal para: Tomar notas básicas y puntos de acción durante una reunión de equipo.

7. Notas de reuniones recurrentes de ClickUp

Notas de reuniones recurrentes de ClickUp

Otra plantilla que puede ayudar a tomar notas durante las reuniones es Recurring Meeting Notes de ClickUp.

Puede utilizar este documento para gestionar todos los elementos del orden del día, crear una lista de tareas pendientes, refrescar la memoria de reuniones anteriores con una panorámica de alto nivel y asignar diferentes tareas a los miembros del equipo.

Por supuesto, también puede incluir detalles como la fecha de reuniones pasadas, actuales y futuras, el propósito específico de la reunión, los asistentes y los ausentes. Además, indique si el número de asistentes cumple con el quórum para cada reunión recurrente.

Ideal para: Tomar notas en reuniones periódicas y realizar el seguimiento del progreso en cada una de ellas.

8. Plantilla de seguimiento de reuniones de ClickUp

Plantilla de seguimiento de reuniones de ClickUp

¿Quieres una solución que te ayude a realizar el seguimiento de las reuniones de principio a fin? ¡Añade la plantilla Meeting Tracker de ClickUp a tu entorno de trabajo! Esta plantilla detallada incluye toda la información en una lista completa y práctica para planificar, preparar y gestionar los elementos a medida que avanzas.

La plantilla se puede utilizar para realizar el seguimiento de todo tipo de reuniones y proyectos, desde reuniones individuales y revisiones trimestrales del negocio hasta celebraciones de cumpleaños y otras reuniones empresariales no tradicionales.

La plantilla incluye muchos componentes para ayudar en todos los aspectos del seguimiento de las reuniones, incluyendo tres estados, ocho Campos personalizados y cuatro tipos de vista.

Ideal para: Aquellos que buscan una plantilla versátil adecuada para diferentes tipos de reuniones.

9. Plantilla de actas de reuniones para Excel

Plantilla de actas de reuniones para Excel a través de WPS Templates

Aunque ClickUp es una excelente solución para guardar todos los documentos de las reuniones en una ubicación única con una capacidad de uso compartido óptima y otras funciones, es posible que desee utilizar una alternativa a Excel si su organización ya ha invertido en productos de Microsoft.

Esta lista de seguimiento ejecutivo de actas de reuniones es una plantilla básica de hoja de cálculo para llevar un registro de los detalles de las reuniones ejecutivas.

Esta plantilla de Excel para actas de reuniones utiliza un diseño de hoja sencillo con varias columnas para realizar el seguimiento de todos los detalles de la reunión. Incluye información como descripciones de tareas, personas asignadas, fechas límite, recursos necesarios y registros del estado ejecutivo.

Ideal para: Organizadores de reuniones que prefieren tomar notas de sus reuniones en un sencillo documento de Excel.

10. Plantilla de actas de reuniones para Microsoft Word

Plantilla de actas de reuniones a través de Microsoft 365

Si utiliza Microsoft Word con regularidad, puede resultarle útil registrar las actas de las reuniones en Word, ya que Microsoft ofrece varias plantillas para ello. Encontrará numerosas plantillas de documentos personalizables para todo tipo de reuniones, incluidas reuniones administrativas, reuniones de la asociación de padres y profesores, y esta plantilla clásica para actas de reuniones generales del equipo.

¿No encuentras una plantilla adecuada para Word? Microsoft también te permite crear documentos desde cero.

Ideal para: usuarios de Microsoft Word que necesitan una plantilla sencilla para tomar notas de reuniones en la misma plataforma.

11. Plantilla de actas de reuniones formales en formato PDF

vía HandyPDF

Ciertos tipos de reuniones o encuentros formales, como las reuniones de la junta directiva, las juntas de accionistas o las asambleas generales, requieren que se levanten actas muy detalladas.

Esta plantilla formal para notas de reuniones tiene secciones específicas para anotar aspectos como el recuento del quórum, la aprobación de las actas de la reunión anterior, el resumen de los puntos debatidos, etc. Ayuda a garantizar que los debates en reuniones tan numerosas no se desvíen del tema.

Ideal para: Documentar y realizar el uso compartido de actas de reuniones formales con un gran número de participantes.

¿Qué hace que una plantilla de actas de reuniones sea buena?

Una plantilla eficaz para actas de reuniones le proporcionará todas las herramientas necesarias para documentar adecuadamente los eventos de una reunión. Con esta plantilla, podrá organizar todos los detalles de la reunión en un formato presentable y accesible que todo el mundo pueda entender.

Pero antes de empezar a crear tu propia plantilla desde cero o invertir en la primera que aparezca en tu búsqueda, hay algunas funciones importantes que debes buscar en una plantilla de actas de reuniones eficiente:

Funciones de colaboración para la edición, el comentario y la delegación de trabajo entre el equipo.

Opciones flexibles de uso compartido y permisos para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a sus actas.

Opciones de estilo intuitivas y completas para dar el formato adecuado a las actas de tus reuniones.

La posibilidad de insertar otros archivos, medios, enlaces e imágenes en tu documento.

Las mejores plantillas de notas de reuniones serán compatibles con tu herramienta de edición de documentos preferida o estarán integradas en ella. Esto permite integrar tu plantilla con otras herramientas de reuniones de trabajo, ¡o incluso con tu plataforma de reuniones virtuales! En este caso, asegurarte de que tu plantilla de reuniones se adapta a tu infraestructura tecnológica es otra ventaja importante.

Formatea y colabora fácilmente en documentos junto con el equipo sin solapamientos en ClickUp.

Estos elementos garantizarán que cada reunión sea provechosa y que todos los participantes salgan con la información que necesitan.

Buenas prácticas para redactar actas de reuniones

La forma de registrar las actas de las reuniones dependerá de tu estilo de redacción y de tu capacidad para tomar notas rápidamente. Sin embargo, no hay que preocuparse por la velocidad desde el principio. Con un poco de tiempo y experiencia, desarrollarás un ritmo para capturar la información adecuada.

Dicho esto, aquí tienes algunos recordatorios que te ayudarán a crear las mejores actas de reunión de todos los tiempos:

Asigna el rol de redactar las actas a una persona específica.

Las notas y las actas son diferentes, ¡y deben tratarse como tales! Mientras que las notas de las reuniones pueden ser formales o informales, las actas de las reuniones (MoM) incluyen un conjunto estándar de prácticas e información.

A veces, los organizadores de reuniones asignan a facilitadores la tarea de tomar notas durante la reunión y luego piden a la misma persona que redacte el acta a partir de esas notas. En otras ocasiones, el organizador de la reunión puede incluso utilizar estos términos como sinónimos. Si lo hace, es probable que sacrifique la coherencia y la calidad de sus actas.

Poner demasiada responsabilidad en la persona que toma notas puede llevar a que las notas sean menos completas o que haya partes que falten en las actas de la reunión. Al sobrecargar a una persona con ambos trabajos, puedes poner en peligro su capacidad para hacer cualquiera de las dos tareas con éxito.

Así que, si eres el responsable de las actas, dedícales toda tu atención.

Cuenta la historia de la forma más eficaz posible.

Céntrate en los puntos importantes.

En lugar de insistir en cada pequeño elemento, céntrate en los elementos más importantes y deja que sea el lector quien haga las preguntas. Tus actas les indicarán a quién deben dirigirse para obtener más información. 🙂

Si se plantea un problema en la reunión, asegúrese de documentarlo:

El problema o reto que se aborda

Las ideas que se están considerando como soluciones.

El camino acordado para avanzar

Cuándo se puede esperar que se resuelva el problema

Incluir información adicional puede distraer al lector y hacer que las actas sean más difíciles de seguir. Es mejor incluir solo los puntos más destacados.

Revisa las actas antes del uso compartido.

Créeme, no querrás compartir tus notas de reunión sin antes realizar una edición profunda. En su lugar, utiliza tu primer borrador como base para estructurar el borrador final. Durante el proceso de edición, convertirás las notas en una narrativa coherente que siga la estructura habitual de las actas de tu equipo.

Durante la reunión, concéntrese en la información. No se preocupe por organizar sus notas hasta que esté listo para realizar la edición, ¡que es cuando las actas cobran forma!

Releer y reescribir las notas te ayudará a recordar mejor la discusión y te dará una nueva perspectiva sobre cada tema.

Además, las actas de las reuniones deben editarse, revisarse y estar libres de errores. Las erratas distraen la atención del lector de los asuntos que se tratan y, sinceramente, no son nada profesionales.

Comprueba, vuelve a comprobar y pide a otra persona que revise tu trabajo. Elimina los errores y permite que el lector se centre en el contenido.

Consejo profesional: En lugar de confiar en el tradicional lápiz y papel para esta tarea, ¡prueba a tomar notas estructuradas en un Bloc de notas digital!

Herramientas como el Bloc de notas y la extensión para Chrome de ClickUp proporcionan una solución rápida e intuitiva para tomar notas rápidamente. Añade formato y estilo al instante con la edición de texto enriquecido para que tus notas sean más completas, incluso en mitad de una reunión.

Utiliza la edición de texto enriquecido para añadir formato y estilo a tus notas en ClickUp, incluso durante la reunión.

Siempre, siempre, siempre haz preguntas.

El objetivo principal de tomar notas en una reunión es transmitir lo que ha sucedido.

Consulte sus notas o la grabación de la reunión para asegurarse de que está usando la información correcta. Haga todo lo posible para verificar que las actas sean fiables.

¡No dejes nada al azar! Si alguna nota o comentario no te queda claro, ponte en contacto con la persona en cuestión para que te lo aclare, si es posible. Lo más importante es que los datos sean correctos para aquellos que no pudieron asistir o necesitan un repaso. ¡La precisión es más importante que la rapidez!

La responsabilidad comienza con los elementos a tomar.

Los elementos pendientes serán uno de los componentes más breves de las notas de la reunión, ¡pero posiblemente el más importante!

Esta es la sección en la que se registran los siguientes pasos para resolver los problemas abordados durante la reunión. Por eso, cada elemento de acción debe incluir algunos detalles concretos:

La decisión o acción que se debe tomar.

¿Quién es responsable de completar la tarea?

Cuándo debe estar completada, es decir, la fecha límite.

Así es como el software para actas de reuniones fomenta la responsabilidad y ayuda a los participantes a realizar un seguimiento más eficaz de las tareas. ¿Nuestra sugerencia? Redacte sus actas en una herramienta de documentos dinámica que le permita añadir y asignar comentarios a su texto.

Etiqueta al equipo en los comentarios, asigna acciones y convierte el texto en tareas rastreables con ClickUp Docs.

Haz que tus reuniones sean más eficaces con ClickUp.

📮Información: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de las acciones pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesitas puede quedar oculta en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se quede en el tintero.

El uso de una herramienta especializada en la gestión de reuniones como ClickUp permite centralizar la agenda, las notas y las tareas pendientes en un solo lugar. Con funciones integradas para tomar notas de las reuniones, asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso, ayuda a evitar que se incumplan los plazos y se olviden los seguimientos.

Vincula las agendas de las reuniones, las notas y los seguimientos a las tareas con ClickUp Meetings.

Las actas de reuniones estructuradas facilitan el seguimiento de las decisiones, mantienen la organización y garantizan que no se pase por alto ningún detalle importante. El uso de plantillas agiliza el proceso y mantiene la uniformidad de la documentación.

Si bien las plantillas pueden ahorrarle mucho tiempo, se vuelven aún más valiosas cuando puede editarlas, acceder a ellas y gestionarlas junto con el resto de su trabajo. El software gratuito de gestión de proyectos como ClickUp está diseñado para solucionar precisamente ese problema y mucho más.

Elige entre la creciente biblioteca de plantillas de ClickUp o crea la tuya propia para adaptarla a las necesidades específicas de tu equipo. 🦄

¿Y hemos hecho mención de que ClickUp se integra con más de 1000 herramientas de trabajo? ¡Incluso con Zoom! Todo para facilitar al máximo el proceso de creación de actas de reuniones. 😇

Y lo mejor de todo: estas funciones son totalmente gratuitas.

La colección de plantillas de actas de reuniones, documentos colaborativos y potentes funciones de gestión de reuniones de ClickUp es accesible para cualquier persona de forma gratuita y para siempre. ¿Quieres tomar las riendas? ¡Empieza a usar ClickUp ahora mismo!

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Quién debe redactar las actas de una reunión?

Lo ideal es que el organizador de la reunión o alguien de su equipo redacte las actas, las resuma y las comparta con todos los participantes después de la reunión.

2. ¿Por qué es importante registrar las actas de una reunión?

Registrar las actas de una reunión es fundamental por varias razones: