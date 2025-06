los 25 mejores programas de gestión de proyectos gratis: herramientas para probar en 2025

Como gestor de proyectos, he aprendido una cosa con certeza: este trabajo no es para los débiles de corazón.

Un día típico en mi vida es un torbellino constante de correr tras los plazos, hacer malabarismos con los recursos y comprometer a las partes interesadas, cada uno de ellos es una cuesta arriba (especialmente el último cuando tienes clientes difíciles).

En mis primeros años de carrera, me costaba mucho incluso lo más básico. Entre las prisas por satisfacer las peticiones de los clientes y las partes interesadas y el análisis minucioso de informes y datos, acababa olvidándome de una o dos tareas importantes. O tres. Ya te haces una idea.

Por suerte, al final descubrí cómo facilitar el trabajo (y la vida) con un software de gestión de proyectos. Ahora cuento con procesos y sistemas sólidos, y utilizo herramientas y automatización para realizar gran parte del trabajo pesado de mis proyectos.

En este blog, profundizamos en 25 herramientas gratuitas de gestión de proyectos diseñadas para fortalecer tu flujo de trabajo. Desde el seguimiento de tareas hasta la comunicación con las partes interesadas, lo tienen todo cubierto, ¿y lo mejor? No te costará ni un centavo. ¡Empecemos!

¿Qué es el software de gestión de proyectos?

El software de gestión de proyectos está diseñado para ayudar a gestionar las actividades, los recursos, la información y las tareas relacionadas con un proyecto. Ofrece estructura y organización para proyectos de cualquier tamaño, de modo que los equipos puedan supervisar el progreso del proyecto de principio a fin.

La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos suelen incluir funciones especializadas para optimizar el ciclo de vida de la gestión de proyectos:

La asignación de recursos permite a los gestores de proyectos asignar los recursos adecuados a las necesidades específicas de cada trabajo

Las listas de tareas, las pizarras y los canales de chat permiten a los equipos trabajar juntos en tiempo real o de forma asíncrona

Las capacidades de elaboración de informes proporcionan a los líderes información sobre el progreso del proyecto

Los equipos tienen más proyectos que ocupan su tiempo de trabajo. Desde reuniones hasta trabajos intensos, pasando por proyectos informales y seguimiento de metas, hay muchas cosas que se mueven simultáneamente en poco tiempo.

Sin el software de gestión de proyectos adecuado, esencialmente creamos más tareas, ineficiencias y decisiones basadas en el miedo.

El mejor software de gestión de proyectos en 2025 de un vistazo

Software de gestión de proyectos Funciones clave Plan Free ClickUp Gestión de proyectos con IA Miembros del plan Free ilimitado, tareas, documentos, chat, 100 MB de almacenamiento Notion Documentos Bloques ilimitados para particulares monday.com Flujos de trabajo personalizables, automatización e integraciones Hasta 2 usuarios, funciones limitadas Trello Tableros Kanban personalizables Tarjetas y miembros ilimitados Wrike Supervisión de proyectos y colaboración en tiempo real Proyectos y usuarios ilimitados Miro Pizarras 3 tableros editables Hive Tarjetas de tareas Tareas ilimitadas y hasta 2 usuarios nTask Seguimiento de metas Tareas y proyectos ilimitados Asana Compatible con múltiples metodologías de proyectos con vistas de cronograma y tablero Proyectos y tareas ilimitados, 15 usuarios Todoist Priorización de tareas 5 proyectos activos Airtable Base de datos flexible con plantillas personalizables Bases ilimitadas con 1000 registros TeamGantt Gráficos de Gantt 1 proyecto para hasta 3 usuarios Trabajo en equipo Gestiona hitos y colabora en proyectos basados en clientes 2 proyectos con funciones limitadas Freedcamp CRM y facturación Usuarios y proyectos ilimitados Smartsheet Automatiza los flujos de trabajo con formularios avanzados y (elaboración de) informes Usuarios y hojas limitados Base camp Gestión de equipos 3 proyectos y 20 usuarios ActiveCollab Control de tiempo y facturación Proyectos y tareas ilimitados, 3 miembros Paymo Planificación de recursos y facturación 1 usuario, proyectos ilimitados Podio Funciones de mensajería integradas 5 empleados MeisterTask Tableros de proyectos Kanban con automatización 3 proyectos, usuarios ilimitados Zenkit Planificación multivista Colecciones y miembros ilimitados Plan Toggl Cronogramas visuales de tareas Hasta 5 usuarios, 1 cronograma Zoho Projects Colaboración en tareas y documentos 2 proyectos y 3 usuarios Nifty Rutas y cronogramas Tareas ilimitadas, 2 proyectos Jira Soporte para proyectos ágiles Proyectos ilimitados hasta 10 usuarios

los 25 mejores programas de gestión de proyectos gratis en 2025

El mejor software gratuito de gestión de proyectos depende del tamaño de tu equipo, tu sector y tus necesidades. Estas son algunas de las mejores opciones gratuitas:

1. ClickUp : la mejor herramienta gratuita de gestión de proyectos con IA

Empezar Obtén una vista todo en uno para anticipar y organizar mejor tu trabajo diario, recordatorios y eventos del calendario con ClickUp. Inicio

Descubrí la solución de gestión de proyectos de ClickUp por casualidad. Era alrededor de 2020, cuando todo el mundo buscaba herramientas de gestión de proyectos a distancia para poder trabajar, incluso en plena pandemia mundial. Por aquella época, estaba sopesando mis opciones y ClickUp también estaba dando sus primeros pasos.

A pesar de mis dudas iniciales, ClickUp me impresionó con algunas funciones muy útiles para la gestión de proyectos y tareas, la organización de documentos, el seguimiento del progreso, etc. Me gustó que se pudiera hacer mucho incluso con una cuenta gratuita: puedes añadir usuarios y tareas ilimitados a su plan Free Forever.

Dicho esto, lo que más aprecio de ClickUp es cómo se ha desarrollado a lo largo de los años. La velocidad de las actualizaciones y los nuevos lanzamientos de ClickUp es increíble. He sido testigo de cómo se han añadido funciones y de cómo la experiencia del usuario se ha vuelto más intuitiva, y ahora también han añadido IA. La versión 3.0 parece ser la mejor hasta ahora.

Sin embargo, dos cosas que realmente destacan son la herramienta de IA, ClickUp Brain, y la plataforma de comunicación integrada, ClickUp Chat.

Gestión de proyectos con IA

Empieza a usar ClickUp Brain Aprovecha ClickUp Brain para trabajar más rápido y de forma más inteligente

Aunque algunos de los otros programas de gestión de proyectos que veremos más adelante incorporan IA, ClickUp Brain, el asistente de IA, juega en otra liga.

Vea este vídeo para obtener más información sobre la gestión de proyectos basada en IA y cómo ClickUp puede ayudarle

ClickUp Brain conecta toda tu infraestructura digital, desde las personas hasta las tareas y los documentos dentro de ClickUp, e incluso todas las apps conectadas:

El AI Knowledge Manager nos puede dar respuestas contextuales e instantáneas sobre cualquier cosa dentro de ClickUp y conectada a él

AI Project Manager , ClickUp Brain automatiza tareas, comparte información sobre el estado de los proyectos, rellena tablas con datos y genera resúmenes y standups con un solo clic Como, ClickUp Brain automatiza tareas, comparte información sobre el estado de los proyectos, rellena tablas con datos y genera resúmenes y standups con un solo clic

AI Writer for Work ha facilitado mi trabajo 10 veces más al escribir, corregir y editar todo tipo de contenido por mí, desde respuestas rápidas a correos electrónicos hasta transcripciones de audio y entradas de blog completas

Deja que ClickUp Brain escriba por ti y luego personalízalo: ¡ahorra tiempo y esfuerzo!

Trabajo colaborativo

📮ClickUp Insight: El 60 % de los trabajadores responde a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, pero cada interrupción cuesta hasta 23 minutos de tiempo de concentración, lo que crea una paradoja de productividad. Según una investigación de ClickUp, si bien las respuestas rápidas mantienen el trabajo en marcha, el costo oculto de las interrupciones constantes resta concentración y eficiencia. Para reunir tus mensajes y tu trabajo en una sola plataforma y concentrarte más, prueba ClickUp, la app, aplicación, para todo el trabajo.

ClickUp Chat ha revolucionado la colaboración de nuestro equipo al integrar la comunicación y la gestión de proyectos, eliminando la necesidad de utilizar múltiples herramientas.

Comunícate y gestiona tareas en un entorno de trabajo unificado a través del chat de ClickUp

Usa el chat para:

Enlaza automáticamente las conversaciones con las tareas y documentos adecuados en ClickUp para completar el contexto

Crea tareas directamente desde los mensajes de chat con un solo clic y asígnalas a los miembros del equipo pertinentes con la función FollowUps™

Realiza videollamadas y llamadas de audio improvisadas y comparte tu pantalla con tu equipo mediante la función SyncUps para aclarar dudas y resolver problemas en tiempo real

Además, ClickUp Docs ayuda a los equipos a crear, editar y compartir documentación entre sí y con partes interesadas externas. Puedes añadir comentarios, realizar ediciones enriquecidas y vincular documentos a tareas para facilitar el uso compartido de conocimientos.

Gestión eficaz de tareas

ClickUp te permite organizar los detalles de tus proyectos en un formato jerárquico a través de espacios, carpetas, listas, tareas y subtareas. También te permite añadir listas de control, subtareas y campos personalizados a las tareas para un seguimiento detallado.

Me gusta poder definir relaciones e interdependencias a nivel de tarea, para no perderme nunca nada esencial. Las banderas de prioridad también ayudan a mi equipo a determinar qué tareas deben abordar primero.

Además, ClickUp te ayuda a acelerar los procesos diarios. Ofrece más de 50 recetas de automatización personalizables que puedes conectar a acciones, desencadenantes o condiciones. También puedes personalizar la experiencia del usuario con más de 35 ClickApps personalizables que añaden capacidades al software de gestión de proyectos.

Gestión de recursos

Seguir el progreso es fácil en ClickUp; configura tus objetivos en ClickUp Metas, asígnalos a los propietarios pertinentes y crea tu panel personalizado de ClickUp para realizar un seguimiento en tiempo real. Añade widgets según lo consideres oportuno y comparte el panel con las partes interesadas pertinentes.

También me gusta poder cambiar entre diferentes tipos de vista en varios proyectos; la vista Gráfico de Gantt me ofrece una panorámica general de los proyectos, mientras que la vista Lista me muestra cada tarea con su estado, propietario, prioridad, etc., y la vista Tablero me permite arrastrar y soltar tareas en «en curso», «terminada», «por empezar», etc., al estilo Kanban.

Plantillas

ClickUp también ofrece más de 1000 plantillas diferentes que te ayudarán a ponerte en marcha rápidamente.

Descargar esta plantilla Ejecuta todos tus proyectos de forma eficiente y eficaz con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Uno que me parece muy útil es la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp. Te permite empezar tus proyectos con ventaja. Incluye funciones avanzadas para proyectos complejos y te permite configurar un entorno de trabajo organizado con solo unos clics. Incluye vistas esenciales como Lista, Kanban, Formulario, etc.

La plantilla facilita la organización de las tareas mediante el preajuste de campos como la prioridad, la duración estimada, las métricas de intentos correctos, etc. Úsala para evitar planificar desde cero y ejecuta tus proyectos de forma eficiente.

ClickUp te hace la vida más fácil cada día.

Y no soy el único que piensa así: una reseña de G2 dice

«Me encanta todo. La herramienta de IA es un valor añadido increíble. Me encanta la variedad de opciones de vista en cada espacio. Me encantan las opciones inclusivas para tareas repetitivas. Me encantan las funciones de comentarios fáciles y claras, que hacen que sea muy fácil para mi equipo estar al tanto de todo mientras trabajamos colectivamente en varias tareas. En general, es el mejor software de gestión de tareas del mercado, ¡y los he probado todos!»

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil aún no tiene todas las funciones de la aplicación de escritorio

Los nuevos usuarios pueden encontrar abrumadora la lista exhaustiva de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5,0 (más de 9400 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Un único lugar para la gestión de proyectos de TODAS mis tareas relacionadas con mi empresa y mis CLIENTES. ClickUp ha reducido el ruido en mi bandeja de entrada al permitirme tener portales para clientes donde se almacena el 95 % de la comunicación con ellos. ¡Mi asistente virtual y yo también hemos optimizado nuestros POE en ClickUp!

Un único lugar para la gestión de proyectos de TODAS mis tareas relacionadas con mi empresa y mis CLIENTES. ClickUp ha reducido el ruido en mi bandeja de entrada al permitirme tener portales para clientes donde se almacena el 95 % de la comunicación con ellos. ¡Mi asistente virtual y yo también hemos optimizado nuestros POE en ClickUp!

2. Notion: ideal para la elaboración de informes, análisis y API

A través de Notion

Notion es una herramienta gratuita y completa de gestión de proyectos que ofrece un software versátil y todo en uno para que los equipos colaboren y gestionen proyectos de forma eficaz. Proporciona funciones como gestión de tareas, colaboración en equipo y gestión del conocimiento en una única plataforma, lo que permite a los usuarios crear bases de datos personalizadas, tableros Kanban y calendarios. La interfaz intuitiva y las plantillas personalizables de Notion facilitan a los equipos la organización de tareas, el intercambio de ideas y el seguimiento del progreso en tiempo real.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Notion:

Paneles de proyectos personalizables para obtener una panorámica general de los proyectos de un vistazo

Herramientas de colaboración en equipo, como comentarios y @menciones, para una comunicación fluida

Accesibilidad multiplataforma para facilitar el acceso desde escritorios y dispositivos móviles

Integraciones con herramientas populares como Google Drive, Slack y Trello

Plantillas para la planificación de proyectos, notas de reuniones y seguimiento de metas

Notion IA para escribir en documentos

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita de Notion:

Páginas y bloques ilimitados

Sincroniza entre dispositivos hasta 1000 bloques al mes

Colabora con hasta 5 invitados

Qué opinan los usuarios sobre Notion:

«Notion es muy personalizable y sus brillantes funciones son todo lo que necesito para organizar mi vida. La facilidad para compartir, sincronizar, gestionar bases de datos y proyectos son algunas de las funciones que más me gustan». – G2Crowd

«Aunque Notion es genial para organizarse, es fácil perder mucho tiempo «optimizando». A veces, una nota adhesiva es más rápida, y es fácil personalizar en exceso y crear cosas que en realidad no necesitas. Es inteligente y capaz, lo cual es genial, pero es fácil crear el «gestor de tareas definitivo» y hacer algo demasiado complicado que en realidad no necesitas. Lo mismo ocurre con las plantillas». – G2Crowd

3. monday. com: ideal para la seguridad, la lluvia de ideas y la automatización del flujo de trabajo

a través de Monday.com

Tanto si eres una startup de alto crecimiento y gran potencial como una corporación bien establecida, Monday.com se adapta a tus necesidades cambiantes. Hemos descubierto que la interfaz de usuario intuitiva del software de gestión de proyectos se adapta bien, lo que permite a equipos de diferentes tamaños realizar una amplia gama de funciones.

Tanto si gestionas una simple lista de tareas pendientes como si creas una estructura de desglose del trabajo de un proyecto complejo, Monday.com te permite hacerlo con relativa facilidad. También te permite cambiar de la vista de gráfico de Gantt a vistas de calendario o tableros Kanban, dependiendo del proyecto.

Desafortunadamente, necesitarás uno de los planes de pago más caros para acceder a funciones esenciales como integraciones y automatización. Monday.com tampoco ofrece una función de captura de pantalla, que es esencial para equipos remotos.

Monday. com mejores funciones

Aprovecha la ayuda del asistente de IA Monday para automatizar el trabajo y generar contenido

Toma decisiones más inteligentes con paneles personalizables con más de 30 widgets

Vea su proyecto como desee con más de 10 vistas de proyectos, como diagramas de Gantt, tablero Kanban, etc.

Aprovecha la creación sin código para personalizar y automatizar los flujos de trabajo de tu empresa

Implemente una gestión de tareas integral que se adapte a sus proyectos, metas y flujos de trabajo

Colabora sin problemas utilizando la pizarra, los documentos incrustados, la sección de actualizaciones, etc.

Monday. com limitaciones

Algunos usuarios han indicado que el software gratuito de gestión de proyectos está muy diluido, lo que lo hace parecer un Excel con colores

Una curva de aprendizaje pronunciada, junto con un precio elevado, resulta desalentador

Consume grandes volúmenes de datos, lo que afecta al rendimiento y ralentiza la plataforma

Monday. com precios

Para 3 a 49 asientos:

Free

Básico: 12 $ al mes por asiento

Estándar: 14 $ al mes por asiento

Pro: 24 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Monday. com valoraciones y opiniones

G2: 4,7/5,0 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4700 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Monday.com

En general, Monday es una buena herramienta para la gestión de proyectos. Lo recomiendo encarecidamente a quienes trabajan en startups o empresas con un gran volumen de trabajo.

En general, Monday es una buena herramienta para la gestión de proyectos. Lo recomendaría sin duda a quienes trabajan en startups o empresas con un gran volumen de trabajo.

¿Tienes la depresión del lunes? Tenemos alternativas a Monday para ti 🙌

4. Trello: ideal por su sencillez y sus tableros Kanban

A través de Trello

Trello te vendrá como anillo al dedo si eres un pensador visual como yo y te gusta gestionar proyectos utilizando tableros Kanban. Trello es una herramienta sencilla que te permite convertir proyectos complejos en tableros Kanban sencillos y facilitar la visualización del flujo de trabajo. El tablero Kanban digital interactivo te ayuda a actualizar rápidamente el estado de los proyectos y las tareas moviendo las tarjetas entre etapas como «Pendiente», «Atrás», «En curso» y «Terminada»

Es una forma sencilla de ver el progreso, los problemas y las limitaciones de recursos. También descubrimos que podíamos utilizar potenciadores para añadir funciones avanzadas de gestión de proyectos sin saturar la interfaz.

Puedes utilizar campos personalizados para personalizar y rótulos para priorizar tareas.

La herramienta es sencilla, pero quizá demasiado. Sin estados personalizados y sin la posibilidad de crear y realizar un seguimiento de las metas, Trello podría no ser adecuado para proyectos complejos.

Las mejores funciones de Trello

Obtenga una panorámica rápida del proyecto con un diseño sencillo, al estilo Kanban

Visualiza los detalles de tu proyecto en tableros, listas y tarjetas

Organice los datos de los proyectos, como los detalles de los miembros, las fechas límite, los adjuntos, etc., en un solo lugar

Personaliza las tarjetas de Trello para satisfacer los requisitos específicos de tu empresa utilizando campos personalizados

Establece reglas automatizadas para diversas acciones con el fin de automatizar los flujos de trabajo utilizando el ingenioso asistente de IA llamado Butler

Limitaciones de Trello

No ofrece chat en tiempo real ni notificaciones inteligentes

El sencillo sistema de tarjetas puede no funcionar para proyectos más grandes y complejos

Las herramientas de colaboración y las vistas distintas al Tablero están disponibles mediante suscripción

No tiene soporte 24/7

Precios de Trello

Gratis: 0 $

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario para 50 usuarios

Valoraciones y opiniones de Trello

G2: 4,4/5,0 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 23 100 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Trello

Es una app, aplicación, aplicación excepcional con tablero Kanban. Fantástica con el uso de arrastrar y soltar para actualizar tareas. Amplia con la programación de tareas. Fiable con visualización de proyectos mediante gráficos.

Es una app, aplicación, excepcional con tablero Kanban. Fantástica con el uso de arrastrar y soltar para actualizar tareas. Amplia con la programación de tareas. Fiable con la visualización de proyectos mediante gráficos.

5. Wrike: ideal para la planificación estratégica y funciones similares a las de una hoja de cálculo

a través de Wrike

Hemos descubierto que Wrike es un excelente software de gestión de proyectos para gestionar a las partes interesadas y mantenerlas informadas. Tanto si colaboras con equipos internos como con clientes externos, Wrike mantiene a todo el mundo informado y satisfecho, incluso si no tienen una cuenta de pago.

Me resultó especialmente útil al tratar con un cliente que no quería crear una cuenta en nuestra herramienta de gestión de proyectos para actualizar el estado.

Lo he utilizado para crear paneles interactivos con diferentes niveles de permiso para compartir información sin comprometer la privacidad y la seguridad de los datos. Mientras probábamos la herramienta, nos gustó poder crear informes personalizados y diferentes tipos de vistas de proyectos.

Lo que también nos llamó la atención es cómo Wrike elimina los silos de comunicación. Con sus actualizaciones en tiempo real y sus herramientas de revisión, puedes mantener a todos informados y promover la transparencia.

Sin embargo, me gustaría que también añadieran una vista «Todo» y una forma de tomar notas rápidas como en el Bloc de notas.

Las mejores funciones de Wrike

Realiza tu trabajo de forma más rápida y fluida con Work Intelligence de Wrike, una herramienta de IA para la gestión de proyectos

Inicie tareas o proyectos utilizando un sencillo formulario de solicitud

Organiza proyectos en espacios dedicados y cataloga datos en proyectos, carpetas, tareas y subtareas

Visualiza el trabajo en diferentes diseños, como vista Calendario, tablero Kanban, vista Tabla, gráficos de Gantt y gráficos de Carga de trabajo

Simplifica la gestión de las partes interesadas con funciones como etiquetado cruzado, edición de documentos en tiempo real, revisión, colaboradores externos, etc.

Limitaciones de Wrike

La versión gratuita del software de gestión de proyectos carece de funciones como gráficos de Gantt, paneles y automatización

A los nuevos usuarios les resultará difícil aprender a utilizarlo al principio

Algunos usuarios han encontrado la interfaz poco intuitiva, lo que dificulta el trabajo

Precios de Wrike

Free

Equipo: 9,80 $ al mes por usuario

Business: 24,80 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2 : 4,2/5,0 (más de 3600 opiniones)

Capterra: 4,4/5,0 (más de 2600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Wrike

Me gusta poder comunicarme con mi equipo y ver fácilmente la panorámica de un proyecto más grande. Una vez que entiendes la estructura de Wrike, es fácil comunicarse con las partes interesadas y los compañeros de equipo.

Me gusta poder comunicarme con mi equipo y ver fácilmente la panorámica de un proyecto más amplio. Una vez que entiendes la estructura de Wrike, es fácil comunicarse con las partes interesadas y los compañeros de equipo.

6. Miro: la mejor plataforma de gestión de proyectos para la ideación basada en pizarras

vía Miro

Miro se centra en la resolución creativa de problemas. Su pizarra interactiva me ha ayudado a menudo a pensar de forma innovadora, ya que permite realizar sesiones de brainstorming online. Mi equipo colabora en tiempo real, creando mapas mentales, dibujos digitales y notas adhesivas, es decir, haciendo básicamente lo que les convierte en un equipo. He descubierto que una herramienta de brainstorming online puede fomentar la participación, incluso de los miembros más introvertidos del equipo.

Miro también ayuda a almacenar y organizar los resultados de estos intercambios de ideas para consultarlos más adelante. Tanto si estás explorando el diseño UX de una app, aplicación, como si estás celebrando una reunión colaborativa, Miro te permite configurarlo todo en unos pocos clics.

Aunque simplifica el uso de pizarras y los mapas mentales, descubrimos que Miro no podía ayudarnos con otras dimensiones cruciales de la gestión de proyectos. Es una pizarra elegante (pero muy bonita), que puede resultar cara si tenemos en cuenta que es lo único que hace

Las mejores funciones de Miro

Crea diagramas de flujo, estimaciones de proyectos, planes de productos, mapas de dependencias, mapas de recorrido y diagramas de flujo simplificados

Aprovecha Talktrack, una herramienta avanzada de facilitación para la colaboración asíncrona

Utiliza Miro Assist para generar automáticamente diagramas, mapas mentales, códigos y resúmenes

Mejora la colaboración en equipo con funciones aptas para el trabajo remoto

Limitaciones de Miro

Navegar a un área en particular es complicado, ya que tendrás que desplazarte por todo el contenido de la pizarra

La interfaz tiende a ralentizarse a medida que se incrustan contenidos, enlaces, documentos, etc. o se colabora en la pizarra

Tiene un control de acceso deficiente, con poca o ninguna transparencia sobre quién tiene acceso a la pizarra

Precios de Miro

Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Business: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Miro

G2: 4,8/5,0 (más de 5500 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 1500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Miro

He probado prácticamente todas las herramientas de pizarra que han salido al mercado a lo largo de los años y Miro es, con diferencia, mi favorita. La utilizo para mucho más que mover notas adhesivas, de hecho se ha convertido en mi herramienta de diseño preferida para mapas visuales como mapas de recorrido y similares.

He probado prácticamente todas las herramientas de pizarra que han salido al mercado a lo largo de los años y Miro es, con diferencia, mi favorita. La utilizo para mucho más que mover notas adhesivas, se ha convertido en mi herramienta de diseño preferida para mapas visuales como mapas de recorrido y similares.

7. Hive: ideal para la gestión de tareas

A través de Hive

Hive es una plataforma de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a trabajar juntos en línea, ya sea que estén en la oficina, trabajando de forma totalmente remota o combinando ambos modelos. Hive Solo, el plan gratuito para siempre de la plataforma, ofrece todas las funciones de gestión de proyectos para equipos de 1 o 2 personas. Esto lo convierte en uno de los mejores programas gratuitos de gestión de proyectos para equipos pequeños, autónomos y emprendedores.

Con su sencilla interfaz de usuario, Hive hace que sea muy fácil empezar a trabajar nada más instalarlo. Y con todas las funciones estándar de gestión de tareas y colaboración, hay un montón de herramientas útiles para mantener a tu equipo organizado, independientemente de dónde trabajéis.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Hive:

Tarjetas de acción de proyectos para una gestión detallada de las tareas

Vista de gráfico de Gantt para el seguimiento del progreso

Capacidades de integración con numerosas apps, aplicaciones

Herramientas de colaboración que incluyen chat y correo electrónico

Panel de análisis para obtener una panorámica del proyecto

Lo que obtienes en la versión gratuita de Hive:

Almacenamiento ilimitado

Proyectos y tareas ilimitados

Notas colaborativas ilimitadas

Vistas Gantt, Kanban, calendario y tabla

Correo electrónico en Hive

Mensajería instantánea nativa

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos en Hive:

«Recomendamos utilizar Hive para la gestión de proyectos en empresas de todos los tamaños y naturalezas. Hive se adapta a la naturaleza del trabajo que realizas y se ajusta fácilmente a tu estilo de trabajo. Así que, ¿por qué no conseguir una buena plataforma que conoce el trabajo de gestión de proyectos y te facilitará la vida a largo plazo?». – James Cooper, G2 Reviews

«No es necesario ser un gestor de proyectos cualificado para obtener los beneficios inmediatos de Hive. La interfaz es muy intuitiva y es fácil ver cómo va tu proyecto en 10-15 minutos». – Gary Bright, G2 Reviews

8. nTask: ideal para el seguimiento de metas

A través de nTask

nTask es una solución de gestión de proyectos sencilla pero potente que facilita la gestión de flujos de trabajo complejos.

Diseñado para reunir a los equipos de proyecto en un solo lugar y colaborar para alcanzar los objetivos de la empresa. La estructura sencilla de la plataforma y la posibilidad de crear entornos de trabajo ilimitados son muy apreciadas por los usuarios. Ofrece una visión general del progreso del proyecto para ayudar a los gestores a tomar decisiones eficaces.

Sin embargo, el plan Free básico no incluye herramientas de elaboración de informes ni la función de gráficos (diagramas de) Gantt.

Es una herramienta útil para gestionar el presupuesto de proyectos, la planificación de proyectos, la gestión de tareas, el control de tiempo y la gestión de riesgos.

La herramienta te ayuda a crear campos personalizados y estados para el proyecto. Nos gustaría ver una mejor función de comunicación entre los equipos en los proyectos, en lugar de solo comentarios sobre las tareas.

las mejores funciones de gestión de proyectos de nTask:

Gestión integral de tareas con subtareas

Programación de reuniones y seguimientos

Herramientas de gestión de riesgos para proyectos

Presupuestación y gestión de costes

Gráficos de Gantt para un cronograma visual del proyecto

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita de nTask:

Entornos de trabajo ilimitados

Cinco miembros del equipo

Hojas de horas

Seguimiento de problemas

Tareas ilimitadas

Gestión de reuniones

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos en nTask:

«Lo bueno de este tipo de herramientas es que centraliza todo en un solo lugar, el trabajo se realiza de forma organizada, con la debida planificación y con el menor número de errores, desde la vista del diagrama de Gantt se puede visualizar el progreso y determinar la línea estratégica de tus proyectos, y es agradable a la vista». – Reseña verificada de Capterra

«En general, nTask es un producto increíble, pero hay algunos obstáculos. Ofrece integraciones limitadas y una curva de aprendizaje pronunciada. Uno puede enfrentarse a algunos problemas al utilizarlo por primera vez. La función de vista de calendario debería estar más elaborada». — G2Crowd

9. Asana: ideal para la colaboración en equipo

A través de Asana

Lo que realmente destaca de Asana es su interfaz de usuario intuitiva y ordenada. No tengo que navegar por menús complicados ni paneles abrumadores, lo cual agradezco. De hecho, me ahorra mucho tiempo. Su interfaz de usuario se divide en cinco partes: barra lateral, encabezado, barra superior, panel principal y panel de detalles de la tarea.

Me gustó cómo cada elemento del diseño es intencional e intuitivo, lo que te permite entrar directamente y empezar con la gestión de proyectos. Puedes añadir tus favoritos a la barra lateral de Asana para navegar rápidamente.

Nos gusta que Asana te ayude a iniciar tu proyecto rápidamente con plantillas predefinidas y un creador de flujos de trabajo fácil de usar. La gestión de proyectos también es muy sencilla gracias a funciones como el seguimiento del progreso y las fechas límite. Además, las divertidas animaciones que aparecen cuando marcas una tarea como terminada te harán sonreír.

Puedes añadir fácilmente a tu equipo a las tareas y comunicarte con ellos mediante comentarios. Asana acabará con el desorden y te mantendrá a ti y a tu equipo centrados en lo que más importa: ¡conseguir que se hagan las cosas!

Sin embargo, me di cuenta de que Asana no ofrece estados ni roles personalizados para las tareas. Tampoco permite crear listas de control de tareas ni asignar varias personas a una misma tarea, lo que nos pareció una limitación.

Las mejores funciones de Asana

Obtenga una visión completa de su proyecto con tableros, listas, cronogramas, calendarios y gráficos de Gantt

Configura la automatización del flujo de trabajo con formularios, reglas, paquetes y plantillas

Gestiona los recursos de forma eficaz con funciones como la gestión de la carga de trabajo y el control de tiempo

Aprovecha la IA en la gestión de proyectos con Asana Intelligence para campos inteligentes, resúmenes, edición, estados, respuestas y resúmenes

Centraliza la gestión de proyectos conectando Asana con más de 200 apps (incluida ClickUp) y disfruta de proyectos y almacenamiento de archivos ilimitados

Limitaciones de Asana

Crear y gestionar una base de conocimientos, aunque es factible, resulta complicado

Carece de un conjunto completo de plantillas de gestión de proyectos

Asana Intelligence no está disponible en el plan gratuito de software de gestión de proyectos

Precios de Asana

Personal: 0 $

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,3/5,0 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 12 500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Asana

La herramienta es muy intuitiva y fácil de consultar. La interfaz es estupenda, muy en línea con otras herramientas, lo que ayuda si estás pasando de una herramienta diferente. Una gran ventaja son las múltiples animaciones al completar las tareas, que rompen la monotonía de una jornada de trabajo.

La herramienta es muy intuitiva y fácil de consultar. La interfaz es estupenda, muy en línea con otras herramientas, lo que ayuda si estás pasando de una herramienta diferente. Una gran ventaja son las múltiples animaciones al completar las tareas, que rompen la monotonía de una jornada de trabajo.

10. Todoist: ideal para la productividad personal

A través de Todoist

En Todoist, es fácil capturar rápidamente pensamientos e ideas en tu teléfono y recibir recordatorios más tarde.

Puedes introducir plazos, como pagar facturas en tres días, y la app de gestión de proyectos te lo recordará automáticamente.

Sin embargo, la versión básica gratuita no incluye funciones de colaboración en tiempo real.

Además, ¿sabías que Todoist se creó como una app de gestión de tareas personales y no como una app de gestión de proyectos para empresas y colaboraciones en equipo? Por lo tanto, para gestionar fácilmente tus equipos y sus tareas, tendrás que optar por el plan de pago o una versión de otro nivel.

Lee nuestra opinión sobre Todoist vs. ClickUp y descubre otras alternativas a Todoist.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Todoist:

Listas de tareas con niveles de prioridad y fechas límite

Seguimiento de proyectos mediante gráficos codificados por colores

Funciones de colaboración para tareas en equipo

Capacidades de integración con varias apps, aplicaciones

Recordatorios de tareas por correo electrónico, SMS o notificaciones push

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita de la app, aplicación de Todoist:

Accede desde más de 10 plataformas

Fechas límite recurrentes

Conexión (a internet) segura con SSL

Subtareas y subproyectos

Prioridades de tareas (cuatro niveles)

80 proyectos activos

Cinco personas por proyecto

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos en Todoist:

«No he encontrado una forma de integrarlo con Google Calendar que me funcione. Sincroniza las tareas, pero la forma en que lo hace no se adapta a mi forma de trabajar, así que probablemente se deba a un error del usuario o a mis preferencias personales y no sea un reflejo del programa». — G2Crowd

«Utilizo Todoist para realizar un seguimiento de las tareas que me envían los clientes. No lo utilizo tanto para la gestión de proyectos, notas extensas o flujos de trabajo, sino como una simple lista de tareas pendientes que hay que completar. A veces no es necesario escribir muchos detalles, solo hay que asegurarse de realizar la tarea, y Todoist es el mejor software que he encontrado para ello». – Reseña verificada de Capterra

11. Airtable: ideal para proyectos basados en hojas de cálculo

A través de Airtable

Airtable es una solución de diseño atractivo que combina tablas y bases de datos. Toma lo que te gusta de Excel y Hojas de cálculo de Google y lo integra en un proyecto moderno basado en la web.

Piensa en Airtable como una hoja de cálculo sofisticada que te ayuda a realizar el seguimiento del inventario, listas de elementos de referencia o como un CRM de arranque.

Básicamente, Airtable es una base de datos muy fácil de usar y nada intimidante para el siglo XXI, que rompe con los sistemas tradicionales de gestión de bases de datos que se basan en SQL u otros lenguajes complejos.

Si has utilizado Excel como herramienta de gestión de proyectos en el pasado, quizá te interese echar un vistazo a Airtable. Sin embargo, no recomendamos las hojas de cálculo para la gestión de proyectos.

¿Por qué?

Porque las mejores herramientas gratuitas de gestión de proyectos hacen mejor su trabajo

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Airtable:

Integraciones con Box, Salesforce y Google Calendar para importar otros datos

Herramienta de diseño de interfaces para crear y compartir interfaces personalizadas

Formularios compartibles para rellenar registros en la base de datos de Airtable

Herramientas de desarrollo de software para crear sistemas de elaboración de informes robustos

Automatizaciones con funcionalidad Javascript

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita de Airtable:

Bases ilimitadas

Vistas de programación ilimitadas

Amplios registros de campo

Comentar

2 GB de almacenamiento

Dos semanas de datos históricos

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos en Airtable:

«Me encanta Airtable porque puedo crear programas y bases de datos personalizados sencillos pero útiles sin saber prácticamente nada de código. Aunque hay algunas funciones clave que impiden que Airtable sea perfecto, sin duda es mucho mejor que una hoja de cálculo normal». — Opinión verificada de Capterra

«No me gusta que no tenga funciones de recordatorio/seguimiento, sobre todo sabiendo que se anuncia como una herramienta de colaboración en equipo que se utiliza para el servicio de atención al cliente». — G2Crowd

12. TeamGantt: ideal para cronogramas visuales de proyectos

A través de TeamGantt

¿Te gusta cómo los gráficos de Gantt lo dejan todo claro como el agua?

Entonces TeamGantt está hecho para ti.

Es un software gratuito de gestión de proyectos centrado exclusivamente en los gráficos de Gantt.

Esta herramienta de software es impresionante para crear y visualizar gráficos de Gantt, de modo que puedas ver qué tareas pueden solaparse y quién es responsable de qué.

También es una gran herramienta para medir el progreso del equipo y de cada individuo en relación con los hitos del proyecto.

Lo curioso es que, para ser un software que se enorgullece de sus gráficos de Gantt, solo ofrece UN gráfico de Gantt en el plan Free. ¡Vaya!

Las mejores funciones de gestión de proyectos de TeamGantt:

Gráficos de Gantt fáciles de leer para la programación

Asignación de tareas con dependencias e hitos

Gestión de la disponibilidad del equipo

Control de tiempo para un mejor análisis de la productividad

Esto es lo que obtienes con la versión gratuita de TeamGantt:

Un proyecto

Planificación básica de proyectos y colaboración

Tres usuarios

Disponibilidad y carga de trabajo del equipo

Qué opinan los gestores de proyectos sobre TeamGantt:

«La versión gratuita solo permite un proyecto. Sin embargo, el siguiente paso no es tan caro». — G2 Crowd

«Me gusta la versatilidad y la facilidad de uso de este programa y la gestión de tareas». — Reseña verificada de Capterra

¿Busca un buen software para crear diagramas de Gantt? Lea nuestro artículo sobre los mejores programas gratuitos de diagramas de Gantt y, si es una empresa de construcción, nuestro artículo sobre el mejor software de gestión de proyectos de construcción.

13. Teamwork Projects: ideal para la gestión de clientes y hitos

A través de Teamwork

Teamwork Projects es un sistema o software de gestión de proyectos muy conocido, orientado a un público que necesita gestión empresarial con inicio de sesión único, cumplimiento de la HIPAA y soporte premium.

Sus planes de pago tienen muchas opciones de funciones para equipos y ofrecen un conjunto de herramientas como facturación y cobros.

Sin embargo, su nivel gratuito es bastante limitado.

Muchos clientes y equipos están dispuestos a pagar por esas funciones avanzadas, pero es un riesgo si no quieres quedarte atado a un plan de precios a largo plazo. Por ejemplo, en el plan Pro, obtienes muchas integraciones como Dropbox y Slack, mucho más almacenamiento y hasta 50 usuarios.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Teamwork Projects:

Creación y asignación de tareas y subtareas

Diagrama de Gantt para visualizar el cronograma de proyectos

Funciones de control de tiempo y facturación

Almacenamiento de archivos y control de versiones para una gestión eficaz de los documentos

Herramientas de comunicación para equipos integradas

Lo que obtienes en la versión gratuita de Teamwork Projects:

Dos proyectos activos

Tableros de tareas limitados

Subtareas

Temas cromáticos

Qué opinan los usuarios de Teamwork Projects:

«El software parece ser popular solo en Europa, por lo que hay algunas apps de terceros que han desarrollado algo conectado a Teamwork, pero tiene acceso a la API y a los webhooks para compensar». — G2Crowd

«Teamwork destaca en la asignación de tareas y la gestión básica de proyectos, pero no confíes en él para obtener información sobre la empresa o la cartera, ni para tener una visión general. Es una buena herramienta para equipos pequeños que se preocupan por el control del flujo de trabajo y el tráfico, pero no para equipos grandes e interconectados que requieren gestión de cuentas, evaluación de la eficiencia o supervisión del presupuesto». – Reseña verificada de Capterra

14. Freedcamp: ideal para CRM

A través de Freedcamp

Freedcamp te ofrece múltiples vistas, incluyendo una lista, un tablero Kanban y un gráfico (diagrama de) Gantt.

También cuenta con un muro para la comunicación social y las tareas privadas, además de etiquetado blanco para los espacios de los clientes, facturación y funciones de CRM.

Pero hay un inconveniente: el plan Free es muy limitado y los planes de pago empiezan en 1,49 $ al mes por usuario.

Y, según sus propias palabras, ¡es un plan «minimalista»!

Sin embargo, nos gustaría que fueran aún más minimalistas con un plan Free.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Freedcamp:

Listas de tareas con notas adhesivas para capturar información al instante

Vista de calendario para programar y supervisar tareas fácilmente

Tableros de discusión dedicados para la colaboración en equipo

Seguimiento de problemas para una gestión eficiente

Almacenamiento de archivos en la nube para una gestión de documentos sin complicaciones

Esto es lo que obtienes en la versión gratuita de Freedcamp:

Usuarios y tareas ilimitados

Control de tiempo

Tableros de discusión

Gestor de contraseñas

Gestor de tareas personal

Subtareas

Opiniones sobre Freedcamp:

«Freedcamp no se actualiza con la frecuencia que me gustaría. El software debería cambiar constantemente para mantenerse al día con las tendencias y las necesidades del sector». — Reseña verificada de Capterra

«No me gusta que no tenga aplicación móvil. Sería genial poder comunicarse y gestionar las tareas directamente desde el móvil». — G2Crowd

15. Smartsheet: ideal para el soporte al cliente y la automatización del flujo de trabajo

A través de Smartsheet

Smartsheet es una herramienta dinámica de gestión de proyectos que ofrece una interfaz similar a una hoja de cálculo para organizar y realizar un seguimiento de las tareas, los proyectos y la colaboración en equipo. Con funciones como diagramas de Gantt, gestión de recursos y flujos de trabajo automatizados, Smartsheet permite a los usuarios optimizar los procesos, establecer prioridades y cumplir los plazos de forma eficaz.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Smartsheet:

Alertas y recordatorios automatizados para mantener a los equipos al día

Uso compartido de archivos en la nube para una colaboración fluida

Formato condicional para resaltar visualmente los datos importantes

Actualizaciones en tiempo real y visibilidad del estado de los proyectos

Integraciones con herramientas populares como Google Drive y Salesforce

Esto es lo que obtienes con la versión gratuita de Smartsheet:

10 planes de proyectos

Colaboradores ilimitados

5 paneles para vistas generales de proyectos

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Smartsheet:

«Smartsheet tiene mucho potencial. Ha automatizado muchos de nuestros procesos manuales internos de forma fácil y eficiente. Nos ha liberado del tiempo que dedicábamos a solicitar aprobaciones a otras personas. Ahora Smartsheet lo hace por nosotros. Lo utilizamos todos los días, durante todo el día, para cosas tan sencillas como mantener todo al día con lo que estamos haciendo, gestionar todas nuestras solicitudes de formación y mover elementos a través del proceso de forma automática. Hemos logrado integrarlo correctamente en la mayoría de nuestros procesos». — G2Crowd

«Hay una pequeña curva de aprendizaje para aquellos que estén interesados en profundizar. Se necesita algo de tiempo para aprender las fórmulas, que son similares a las de Excel, pero lo «suficientemente diferentes» como para que te puedan despistar. Nuestra sugerencia es que elijas a una o dos personas de tu equipo para que se conviertan en expertos en Smartsheet y puedan guiar al equipo durante la transición». — G2Crowd

16. Basecamp: ideal para usuarios principiantes

A través de Basecamp

Basecamp es un popular software de gestión de proyectos y comunicación en equipo que facilita la colaboración entre equipos.

Una de las principales desventajas de Basecamp es que no ofrece el mismo nivel de personalización y flexibilidad que otros programas de gestión de proyectos. Aunque Basecamp está diseñado para ser una plataforma fácil de usar, su rigidez puede dificultar la adaptación del software a proyectos o equipos específicos.

Si buscas un gestor de tareas sencillo con funciones de comunicación en tiempo real para los miembros de tu equipo, Basecamp puede ser una gran opción.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Basecamp:

Cronograma de gestión de proyectos para ver todo desde el inicio hasta el final

Gráficos de colina para ver visualmente el progreso cuesta arriba o cuesta abajo a lo largo del tiempo

El menú Hey! agiliza las notificaciones en un solo menú

Realiza un check-in con una encuesta automática para el equipo

Sistema de chat y mensajería

Esto es lo que obtienes con la versión gratuita de Basecamp:

20 usuarios

Tres proyectos

Espacio de almacenamiento de 1 GB

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Basecamp:

«Cuando se utilizó para la colaboración de un equipo pequeño, fue genial. Cuando empecé a utilizarlo para la comunicación con los clientes y los entregables, tanto mi equipo como yo nos sentimos frustrados». — Reseña verificada de Capterra

«En general, Basecamp es un producto sólido que utilizo casi a diario para gestionar proyectos. No he tenido ningún problema importante con el software, pero me gustaría poder consultar fácilmente consejos y trucos para mejorar mi flujo de trabajo». — Reseña verificada de Capterra

17. ActiveCollab: ideal para autónomos y pequeñas agencias

A través de ActiveCollab

Si te gusta el diseño sencillo, los tableros Kanban y una experiencia de usuario elegante, echa un vistazo a ActiveCollab. Una herramienta fácil de usar que te permite optimizar proyectos, comunicarte con tu equipo y colaborar con los clientes.

Divida los proyectos en tareas con fechas de inicio y plazos flexibles que puede asignar al equipo o invitar a los clientes a ver según sea necesario.

ActiveCollab se puede visualizar como una lista o en vista Kanban, tiene un cronómetro integrado para controlar el tiempo dedicado a las tareas y cuenta con una app integrada para chatear o compartir archivos.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de ActiveCollab:

Función de control del tiempo con gráfico interactivo de Gantt

Herramientas de comunicación y uso compartido de archivos en la app

Dependencias de tareas y reprogramación automatizada

Seguimiento del presupuesto para supervisar las finanzas del proyecto

Lo que obtienes en la versión gratuita de ActiveCollab:

Hasta tres miembros

Proyectos y clientes ilimitados

Dependencias de tareas y programación automatizada

Aplicación móvil y de escritorio

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con ActiveCollab:

Nuestro equipo gestiona todos nuestros proyectos a través de ActiveCollab, lo que incluye la elaboración de presupuestos, las tareas y la gestión del tiempo. Sin él, estaríamos perdidos en un mar de correos electrónicos y mensajes de Slack. » — Reseña verificada de Capterra

«Me gustaría que se conectara con otras herramientas de gestión de proyectos como Basecamp, Asana, etc. Trabajo con muchos contratistas y proveedores, y si pudiera hacer todo en ActiveCollab, se crearía un ticket en sus plataformas, sería genial». — Reseña verificada de Capterra

18. Paymo: ideal para la gestión de recursos

A través de Paymo

Paymo es un software gratuito de gestión de proyectos para usuarios individuales y gestores de equipos que buscan gestionar sus recursos. También ofrece tableros Kanban y control de tiempo que permite a los autónomos llevar un control del tiempo dedicado a cada cliente de forma sencilla.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Paymo:

Comentarios sobre las tareas en tiempo real para una comunicación eficaz en equipo

Cronograma visual de proyectos con gráficos de Gantt

Gestión avanzada de tareas con múltiples usuarios

Widget de cronómetro para una mejor gestión del tiempo

Creación de facturas para gestionar las finanzas de los proyectos

Esto es lo que obtienes con la versión gratuita de Paymo:

Un usuario

1 GB de espacio

(Elaboración de) informes

Control de tiempo

API

Opiniones sobre Paymo:

«Me encanta el control detallado de los informes y la capacidad de gestionar usuarios, proyectos, tareas y mucho más». — Opinión verificada de Capterra

«Recomendaría este servicio a todas las empresas medianas que busquen un software de seguimiento de incidencias bueno y sólido». — Reseña verificada de Capterra

19. Podio: ideal para enviar mensajes

A través de Podio

Podio es casi como un cóctel de software gratuito de gestión de proyectos y herramientas de mensajería. Ofrece conversaciones en la app, y obtienes una panorámica de todas tus tareas.

Es compatible con numerosas integraciones con software popular como ZenDesk, Evernote y Google Drive.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Podio:

Herramientas integradas de colaboración en equipo con uso compartido de archivos

Funciones de elaboración de informes con paneles visuales de proyectos

Integración de apps para ampliar la funcionalidad

Flujos de trabajo automatizados para optimizar las tareas

Esto es lo que obtienes con la versión gratuita de Podio:

Cinco usuarios

Integraciones

Entornos de trabajo ilimitados

Funciones para chatear

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Podio:

«Comunicación fiable con el equipo a través de la función de chat. Buena gestión de tareas personales y también de conocimientos. Aunque almacenamos nuestros archivos en un servicio en la nube, «indexamos» y clasificamos nuestros conocimientos a través de Podio». — Reseña verificada de Capterra

«El sistema CRM de Podio se puede personalizar según tus necesidades personales. Puedes crear fácilmente entornos de trabajo independientes y añadir las apps necesarias para facilitar el acceso y satisfacer las necesidades organizativas». — G2Crowd

20. MeisterTask: ideal para la gestión de proyectos basada en la nube

A través de Meistertask

¿Hay algún fanático de los tableros Kanban por aquí? MeisterTask es la solución ideal para vosotros. Esta herramienta de software de gestión de proyectos intenta hacer que los tableros Kanban sean más prácticos.

Tus tareas, comentarios, notas, fechas límite, etc., están configurados como tableros Kanban en un solo lugar. Es un tablero de proyectos flexible y una herramienta de gestión de proyectos basada en la nube.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de MeisterTask:

Asignación de tareas y seguimiento del progreso

Tableros Kanban para la gestión de tareas

Automatizaciones ilimitadas

Cronogramas estilo Gantt (diagrama de Gantt) para programar y asignar tareas

Lo que obtienes en la versión gratuita de MeisterTask:

Proyectos ilimitados y usuarios ilimitados

Dos integraciones (Slack o Zendesk)

Listas de control, comentarios, etiquetas, funciones de seguimiento de tareas y control de tiempo

Interfaz fácil de usar

Uso compartido de archivos y adjuntos (hasta 20 MB)

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos en MeisterTask:

«Lo único que no me gusta es que no se pueden mover tareas por lotes de una sección a otra. ¡No sé por qué no se puede hacer! Solo se puede mover una tarea cada vez. Además, la barra de desplazamiento es bastante pequeña y difícil de pulsar porque es muy estrecha. La versión gratuita no es compatible con tareas periódicas, así que es algo a tener en cuenta si no vas a pagar por ella». – Reseña verificada de Capterra

«Me gustaría que la versión gratuita tuviera más proyectos, entre 4 y 6 estaría genial. Mi presupuesto me permitiría comprar la versión completa (creo que la Pro). Ahora mismo lo uso solo para mí, pero veo cómo una empresa podría sacarle partido. Como la mayoría de las apps de tareas pendientes, le falta una función de posponer decente. A veces estoy trabajando en una tarea y necesito unos minutos más para terminarla; posponer un elemento pendiente siempre es útil». – Reseña verificada de Capterra

21. Zenkit: ideal para la planificación multivista

A través de Zenkit

Si buscas el mejor software de gestión de proyectos, ten en cuenta Zenkit. Con Zenkit, obtendrás una amplia gama de funciones y plantillas para configurar fácilmente tu entorno de trabajo.

Aunque facilitan la configuración, el límite de 5000 elementos puede suponer una barrera de entrada para la mayoría de equipos con mucho trabajo.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Zenkit:

Planificación multivista con Kanban, tabla, lista o calendario

Configuración de la jerarquía y las dependencias de las tareas

Herramientas colaborativas con asignaciones de tareas al equipo y menciones

Control de tiempo para una mejor gestión de la productividad

Capacidades de integración para la gestión de proyectos

Lo que obtienes en la versión gratuita de Zenkit:

Colecciones ilimitadas

3 GB de almacenamiento

Hasta cinco miembros

Hasta cinco equipos

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Zenkit:

«Es fácil de usar desde el primer día, ya que la mayoría de las herramientas están estructuradas de forma muy intuitiva. Me gusta la eficiencia que ofrece para compartir información y tareas con mi equipo». — Reseña verificada de Capterra

«Para los usuarios gratuitos, el almacenamiento de datos es muy bajo, eso es lo único que no me gusta de Zenkit. Además, la interfaz de usuario se vuelve demasiado desordenada en algunas fases, hay mucho margen de mejora en la interfaz». — G2Crowd

22. Plan Toggl: ideal para la gestión del tiempo

A través de Toggl Plan

Toggl Plan es una de las mejores herramientas de gestión de proyectos para planificar eficazmente el trabajo en equipo y gestionar las tareas.

El software es muy fácil de usar y se adapta a los gestores de proyectos que dirigen equipos pequeños.

Interruptor Las mejores funciones de gestión de proyectos de Track:

Vista de cronograma para una planificación de proyectos optimizada

Tablero de tareas para la gestión de la carga de trabajo en equipo

Interfaz sencilla de arrastrar y soltar para ajustar las tareas

Cronogramas y tableros de tareas compartidos para la colaboración en equipo

Tareas codificadas por colores para una mejor categorización de las tareas

Lo que obtienes en la versión gratuita del plan Toggl:

Hasta cinco usuarios

Tareas ilimitadas

Hitos ilimitados para tus proyectos

Cronogramas compartidos

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Toggl Plan:

«Sentía que faltaba la experiencia móvil. Es increíble para la planificación a largo plazo, incluso semanal, pero se vuelve incómodo cuando se trata de la planificación diaria o la planificación detallada de horarios. Es genial para los arreglos habituales, pero se vuelve complicado cuando se trata de eventos extraordinarios». — Reseña verificada de Capterra

«Toggl ha realizado algunos cambios excelentes en la interfaz de usuario en los últimos años, pero sería una ventaja disponer de una forma más sólida de personalizar la interfaz y las vistas, sobre todo porque es un programa que utilizo casi todo el día y consulto con frecuencia. Sería divertido disponer de algunas vistas adicionales del cronómetro o incluso de temas cromáticos». — G2Crowd

23. Zoho Projects: ideal para gestionar documentos

A través de Zoho Projects

Zoho Project es otro software de gestión de proyectos muy eficaz. Tanto si necesitas gestionar documentos, colaborar con tu equipo de forma cómoda o solucionar incidencias con un gestor de problemas, Zoho puede ayudarte.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Zoho Projects:

Gestión integral de tareas con campos personalizados

Vista de gráfico de Gantt para la programación de proyectos

Herramientas de control de tiempo y proceso de aprobación de hojas de horas

Análisis en profundidad con informes personalizables

Sistemas integrados de gestión de documentos

Lo que obtienes en la versión gratuita de Zoho Projects:

10 MB de almacenamiento de archivos

Dos proyectos

Visor para gráficos de Gantt

Calendario y foros

10 usuarios

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Zoho Projects:

«La interfaz de usuario puede resultar un poco confusa (difícil para los principiantes)». — Reseña verificada de Capterra

«Lo que me gusta de Zoho Projects es que me ayuda a mantener mi eficiencia para completar las tareas en un plazo determinado gracias a su función de seguimiento del tiempo. Este software es fácil de integrar con otros programas de Zoho y nos ayuda a realizar un seguimiento del progreso y a mantener la productividad de nuestro equipo». — G2Crowd

24. Nifty: ideal para el seguimiento de los hitos de los proyectos

Vía Nifty

Nifty es una herramienta de gestión de proyectos que tiene como objetivo mantenerte centrado en la gestión de tu trabajo, no en la herramienta. Colabora con tu equipo y tus clientes en una sola app, con una variedad de funciones como chatear, tareas, documentos y calendario. Crea una propuesta para tus proyectos y automatiza el seguimiento de tu progreso.

Establece metas y cronogramas, colabora en tareas, crea un hub de conocimientos, crea documentos y wikis, y equilibra las cargas de trabajo.

Visualiza tu proyecto en Nifty como hitos (similar a la vista Gantt) o elige entre otras tres vistas, incluyendo Cronograma, la vista Tablero con carriles o una vista panorámica con la panorámica general.

Las mejores funciones para la gestión de proyectos:

Seguimiento de hitos y cronogramas de proyectos

Gestión de tareas con actualizaciones automáticas del progreso

Herramientas de colaboración en equipo

Asignación y priorización de tareas

Canales de comunicación integrados

Lo que obtienes en la versión gratuita de Nifty:

Miembros del equipo, invitados y clientes ilimitados

100 MB de espacio de almacenamiento

2 proyectos

Tareas, hitos, debates y documentos

Automatización de flujos de trabajo y roles y permisos personalizados

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos en Nifty:

«Nifty es un producto que destaca en muchos entornos de clientes. Su facilidad de uso lo convierte en una potente herramienta para gestionar nuestra cartera de clientes». — Stefan Schmidt, socio ejecutivo, Hemmersbach

«Nifty aún está en sus inicios, es posible que encuentres algunas incidencias aquí y allá, pero el equipo siempre responde muy rápido cuando informas de algo o envías una solicitud de función. En cuanto a su interfaz, no hay nada que no me guste. Creo que Nifty va por buen camino, solo necesita un poco de tiempo para madurar, pero mientras tanto, funciona perfectamente y hace lo que promete, facilitando la gestión de proyectos». — G2Crowd

25. Jira: ideal para equipos de desarrollo e integraciones

Jira es una herramienta gratuita de gestión de proyectos que se utiliza para el seguimiento de errores y la gestión de problemas. Ofrece funciones de desarrollo de software, como opciones avanzadas de generación de informes, que incluyen la carga de trabajo de los usuarios, la antigüedad media de los problemas y los problemas creados recientemente. Esto permite a los gestores de proyectos analizar el rendimiento de los proyectos, gestionar los problemas pendientes y tomar decisiones basadas en datos para planificar Sprints eficientes.

Las mejores funciones de gestión de proyectos de Jira:

Panel de investigación de incidencias para resolver más rápidamente los problemas de implementación de códigos

Asigna tareas o crea problemas en Jira directamente desde tu solicitud de validación

Control de tiempo con indicación de colores para una gestión visual de proyectos

Tableros Scrum para desglosar tareas complejas

Plantillas de seguimiento de proyectos

Lo que obtienes en la versión gratuita de Jira:

Clientes ilimitados

100 notificaciones por correo electrónico al día

Qué opinan los usuarios sobre la gestión de proyectos con Jira:

«En general, Jira es una herramienta estupenda con una interfaz fantástica y fácil de usar, que ofrece una experiencia de usuario muy agradable». — Reseña verificada de Capterra

«Hay que admitir que Jira puede resultar un poco abrumador al principio, especialmente para los nuevos usuarios. Puede llevar algún tiempo explorar y comprender todas sus funciones. Pero una vez que le coges el truco, es una herramienta muy potente al alcance de tu mano». — G2Crowd

Ventajas del software de gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos ofrece numerosas ventajas que pueden optimizar el flujo de trabajo de tu equipo y aumentar la productividad. A través de estas herramientas, los equipos pueden organizar eficazmente las tareas, realizar un seguimiento del progreso de los proyectos y fomentar un entorno colaborativo.

El software de gestión de proyectos viene equipado con funciones como tareas, calendarios compartidos, gestión de documentos, chat en equipo y elaboración de informes completos sobre los proyectos. Estas funcionalidades no solo ayudan a estructurar las tareas del proyecto, sino también a supervisar la carga de trabajo de cada miembro del equipo, lo que garantiza que todas las tareas se asignen de manera eficiente.

Las ventajas del mejor software de gestión de proyectos incluyen:

Reducción de los costes laborales: La eliminación de redundancias y la automatización de tareas repetitivas reducirán el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las tareas. Como resultado, se necesitarán menos horas para completar la misma cantidad de trabajo

Mayor responsabilidad y propiedad: Documentar expectativas y metas claras para las tareas en la herramienta de gestión de proyectos hace que los miembros del equipo se responsabilicen de su trabajo

Rápida comercialización: la alineación de la comunicación y la alineación de la comunicación y los flujos de trabajo interfuncionales en una sola plataforma ayudará a los equipos a gestionar y entregar los proyectos más rápidamente

Mejora la gestión del tiempo: Programar y Programar y priorizar las tareas de mayor valor libera espacio mental para dedicar energía al trabajo más importante y menos a las tareas administrativas

Mejor asignación de recursos: Asignar tareas a las personas adecuadas distribuye las habilidades y la experiencia entre los proyectos y reduce los retrasos causados por la sobrecarga de trabajo

Mayor colaboración: los comentarios y debates dentro de una app de gestión de proyectos ofrecen a los equipos y a las partes interesadas un espacio dedicado para hacer preguntas, proporcionar comentarios y ponerse de acuerdo sobre decisiones críticas del proyecto

Información centralizada: el almacenamiento y el uso compartido de la información reducen la probabilidad de que se pierdan datos o se produzcan errores de comunicación. Los equipos también se benefician de tener a su alcance los registros de los proyectos, las ideas guardadas y la documentación en una sola plataforma

Funciones principales que debe buscar en un software de gestión de proyectos Software

No todas las herramientas de gestión de proyectos son iguales.

Los gestores de proyectos pueden utilizar herramientas gratuitas de gestión de proyectos para proyectos sencillos o herramientas de gestión de recursos de nivel empresarial para requisitos complejos. Pueden utilizarlas para el control de tiempo o la planificación de proyectos. Las posibilidades son infinitas.

Por este motivo, debes seleccionar un conjunto de funciones adecuado. Para simplificar esta selección, he clasificado las principales funciones que debe tener una herramienta de gestión de proyectos en tres temas: funciones básicas, funciones avanzadas y consideraciones adicionales.

Funciones principales

Las vistas múltiples y los campos personalizados son algunas de las funciones básicas que busco en una solución de gestión de proyectos

Las funciones principales de esta herramienta incluyen:

Gestión de tareas: Utilizamos funciones de gestión de tareas para crear, asignar y gestionar tareas, establecer fechas límite, definir prioridades y resaltar dependencias. Dividir los proyectos más grandes en tareas más pequeñas ayuda a gestionar las tareas de forma eficaz

Funciones de colaboración: A medida que los proyectos se vuelven más participativos, necesitarás un software de gestión de proyectos con herramientas de colaboración. La plataforma debe reunir a los equipos en la misma página virtual, donde puedan compartir documentos y conversar. Elige algo que ayude a los equipos a trabajar en equipo. De hecho, te recomiendo que pidas a algunos miembros del equipo que prueben el producto contigo antes de decidirte por una herramienta

Gestión del conocimiento: Cualquier herramienta de gestión de proyectos que aspire a ocupar el primer puesto debe ofrecer formas intuitivas y personalizables de crear, gestionar y compartir documentación . A menudo he comprobado que los resúmenes de proyectos, los POE, las plantillas, los wikis, etc., que se pueden buscar, editar y compartir, son fundamentales para el intento correcto de un proyecto

Planificación y programación: ¿Recuerdas lo que dije sobre que las herramientas de gestión de proyectos son tus ojos y tus oídos? En ese sentido, necesitas funciones de planificación y programación de proyectos para poder ver todas las tareas en sus distintas fases. Como mínimo, debes disponer de diagramas de Gantt, listas de tareas en las que puedas traducir tu WBS (estructura de desglose del trabajo), seguimiento del tiempo, elaboración de presupuestos, análisis de la carga de trabajo y la posibilidad de añadir hitos y dependencias

Inteligencia artificial: acelerar los flujos de trabajo, la IA en la gestión de proyectos es un elemento revolucionario Las herramientas de IA eran antes una función adicional para los gestores de proyectos, pero ahora son imprescindibles. Todos los programas de gestión de proyectos líderes actuales incluyen funciones de IA para ayudarte a sacar más partido a los datos y recursos disponibles. Desde tomar decisiones informadas hasta automatizar y, la IA en la gestión de proyectos es un elemento revolucionario

Funciones avanzadas

Las funciones avanzadas se encargan de las complejidades de los proyectos para cubrir:

Gestión de recursos: Los gestores de proyectos deben asignar y mover recursos en función de las demandas cambiantes del proyecto. Ya se trate de recursos compartidos, como herramientas y plataformas, o de recursos limitados, como el talento o el presupuesto, las funciones de gestión de recursos son imprescindibles en una herramienta para la productividad y el rendimiento. Esto también incluye el control de tiempo y el seguimiento de metas, entre otros Los gestores de proyectos deben asignar y mover recursos en función de las demandas cambiantes del proyecto. Ya se trate de recursos compartidos, como herramientas y plataformas, o de recursos limitados, como el talento o el presupuesto, las funciones de gestión de recursos son imprescindibles en una herramienta para la productividad y el rendimiento. Esto también incluye el control de tiempo y el seguimiento de metas, entre otros

Elaboración de informes y análisis: El análisis de datos y los informes ayudan a realizar un seguimiento y gestionar el estado y el rendimiento de los proyectos en relación con las metas. Es útil disponer de informes en tiempo real respaldados por datos y paneles que calculen el tiempo empleado, los costes incurridos, el valor obtenido, etc. Las intervenciones basadas en estos datos mantienen todo bajo control

Automatización: «Me encanta pasar horas haciendo trabajo pesado», dijo ningún gestor de proyectos hasta ahora. Nos encantan las herramientas de productividad que nos ayudan a automatizar las tareas rutinarias y repetitivas. Las actualizaciones y los flujos de trabajo automatizados minimizan el trabajo manual sin comprometer la velocidad ni la precisión

Personalización: El software de gestión de proyectos ideal te permitirá personalizar los flujos de trabajo, los paneles y las vistas de los proyectos para adaptarlos a las preferencias o necesidades específicas de tu equipo. Por ejemplo, utilizamos campos personalizados para capturar información específica del proyecto y definir el control de acceso para gestionar los detalles del proyecto

Consideraciones adicionales

Los gestores de proyectos que buscan la mejor solución también tendrán en cuenta otros aspectos, como:

Integraciones: Trabajar con herramientas que se conectan fácilmente entre sí es otra forma de estar tranquilo. Comprueba si el software de gestión de proyectos se integra con otras apps, plataformas y sistemas como CRM, software de contabilidad, etc. Además, comprueba si se trata de integraciones nativas o si necesitarás una herramienta de terceros

Seguridad y privacidad de los datos: Si aún no está al tanto, tenga en cuenta lo siguiente: Si aún no está al tanto, tenga en cuenta lo siguiente: 7 de cada 10 consumidores globales están preocupados por la privacidad de sus datos. Por lo tanto, asegúrese de que la plataforma ofrezca controles adecuados de seguridad y privacidad de los datos para disfrutar de la propiedad absoluta de sus datos

Escalabilidad : ya lo he mencionado anteriormente. Tanto si trabajas en un producto como en una función, necesitas algo que crezca con tu proyecto, y viceversa. Por lo tanto, evalúa si la herramienta de gestión de proyectos puede ampliarse o reducirse en función de tus necesidades cambiantes. Además, la escalabilidad puede ser horizontal y vertical; revisa el software en ambos aspectos para sacar más partido a tu inversión

Facilidad de uso: Es posible que seas un nativo digital cómodo con la tecnología y las herramientas de gestión de proyectos. Sin embargo, también trabajarás con partes interesadas que quizá no sean tan expertos en tecnología. Prueba tus herramientas de gestión de proyectos preferidas para comprobar su intuitividad y facilidad de uso (para garantizar su adopción) y la sencillez de navegación (para maximizar la usabilidad)

Precios: Tanto si eliges un modelo de suscripción de pago por uso como una licencia, calcular el valor nominal de la inversión sería un error de principiante. Calcula el coste total, incluidos los costes únicos, los gastos recurrentes e incluso los complementos, y comprueba si se ajusta a tu presupuesto y al tamaño de tu equipo

Más información: Los diferentes tipos de software de gestión de proyectos

Encuentre el mejor software de gestión de proyectos para su equipo

El software de gestión de proyectos que elijas debe ser capaz de hacer el trabajo. Al mismo tiempo, todo tu equipo debe poder incorporarse y aprovechar sus ventajas sin siquiera plantearse optar por el plan de pago.

Lo peor es cuando te embarcas con entusiasmo en una nueva herramienta para proyectos y te encuentras con que carece de funciones y funcionalidad, lo que te empuja a contratar el plan de pago de la solución.

¿Por qué no pruebas ClickUp?

Tiene más funciones gratuitas que cualquier otra herramienta de gestión de proyectos que hemos incluido en esta lista.

Ya sea que desee asignar tareas, crear metas, realizar un control de tiempo o utilizar automatizaciones, las posibilidades son infinitas.

Prueba ClickUp gratis hoy mismo, porque te mereces una gestión de proyectos eficiente y sencilla que no te cueste un ojo de la cara.