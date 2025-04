28 melhores modelos do ClickUp para ajudar sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente

Precisa de ajuda para iniciar um projeto ou tem pouco tempo e precisa de uma solução rápida? Ou talvez esteja procurando criar processos consistentes entre equipes e departamentos?

É aí que os modelos do ClickUp são úteis!

Entendemos que pesquisar na vasta extensão da Internet ou começar do zero pode ser assustador, especialmente quando você tem uma lista interminável de tarefas. É por isso que o ClickUp projetou uma gama diversificada de modelos para todas as equipes e departamentos de sua organização, a fim de fornecer o suporte necessário para manter-se organizado e eficiente.

O objetivo do ClickUp é fornecer uma solução moderna para dar suporte a todos os tipos de equipes em diferentes setores. É por isso que estamos priorizando continuamente a criação de recursos adicionais, como modelos, para ajudá-lo a dar vida às suas melhores ideias, enviar mais rapidamente e aumentar a eficiência geral em sua organização.

Com isso dito, é hora de fazer com que suas equipes utilizem os modelos do ClickUp! O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada equipe e abrange uma ampla gama de casos de uso. E como o que nos interessa é a eficiência e a economia de tempo, selecionamos 28 dos melhores modelos do ClickUp para ajudá-lo a começar e a atingir rapidamente suas metas. 🚀

Equipe pronta? Vamos lá.

28 Modelos ClickUp para equipes

Modelos de equipe de gerenciamento de projetos do ClickUp

Os modelos de gerenciamento de projetos podem ajudar a padronizar processos, aumentar a eficiência, melhorar a comunicação, gerenciar riscos e incorporar práticas recomendadas.

Aqui estão quatro dos nossos modelos favoritos para equipes de PMO!

1. Modelo de equipe de gerenciamento de projetos

Modelos de equipe de gerenciamento de projetos do ClickUp

As equipes de gerenciamento de projetos (PMO) desempenham um papel crucial para garantir que os projetos sejam concluídos no prazo, dentro do orçamento e com os padrões de qualidade exigidos, além de gerenciar os riscos e as expectativas das partes interessadas.

Mantenha seus projetos e equipes alinhados e supervisione facilmente todos os aspectos de um projeto, desde o planejamento e a iniciação até a execução, o monitoramento e o controle e o encerramento do projeto com o Project Management Team Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Cinco visualizações pré-criadas (roteiro do PMO, Wiki, formulário de solicitação e muito mais)

Status personalizados e campos personalizados

Tags

ClickApps

Automação

Use esse modelo para remover silos e barreiras e fornecer a estrutura e o sistema organizado de que você precisa para conduzir facilmente projetos e programas grandes, complexos e multifuncionais, desde o início até a conclusão.

2. Modelo de escopo de trabalho

Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

O documento de escopo de trabalho é uma importante ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda a definir, planejar e executar projetos de forma eficaz. Ele garante que todos os envolvidos no projeto estejam cientes do escopo, dos objetivos e dos requisitos do projeto, o que pode ajudar a reduzir falhas de comunicação e atrasos.

Obtenha o alinhamento de todas as partes interessadas e inicie com sucesso qualquer projeto de cliente com o modelo de escopo de trabalho do ClickUp! Esse modelo inclui uma página do ClickUp Docs com as seguintes seções principais que definem o escopo de um projeto:

Visão geral

Histórico e objetivos

Entregáveis

Linha do tempo e marcos

Administração

Aprovações

Esse modelo comunica com eficácia as expectativas do projeto e documenta os limites, os cronogramas, os recursos, os objetivos, os requisitos e outras informações importantes sobre o escopo do projeto, tudo em um formato conciso de uma única página.

3. Modelo de controle de reuniões

Modelos de controle de reuniões do ClickUp

As reuniões e o agendamento são cruciais no gerenciamento de projetos, pois garantem que todos estejam alinhados, que os problemas sejam tratados e que as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. O acompanhamento dessas reuniões pode se tornar difícil sem um sistema confiável para gerenciar a comunicação e as reuniões, especialmente com equipes multifuncionais e comunicação externa com os clientes.

Mantenha-se organizado - acompanhe todas as suas reuniões e os detalhes importantes associados a cada uma delas para manter o controle de suas agendas de reuniões e itens de ação com o Meeting Tracker Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Quatro exibições pré-criadas (Board, Meetings, Calendar e outras)

Ele também vem com status predefinidos para guiá-lo pelo fluxo de trabalho e campos personalizados para garantir que detalhes importantes sejam facilmente visíveis em um relance. Use este modelo para acompanhar todas as suas reuniões e trabalhos em um só lugar!

4. Modelo de matriz Eisenhower

Modelo de matriz Eisenhower do ClickUp

A Eisenhower Matrix é uma ferramenta útil para que as equipes de gerenciamento de projetos priorizem tarefas, gerenciem seu tempo de forma eficaz e tomem decisões mais informadas.

Coloque suas prioridades em ordem em um quadro branco digital com o Eisenhower Matrix Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Quadro branco do ClickUp

Visualização do quadro com Swimlane

Agenda na visualização de lista

Guia de Modelos Doc

E mais

Os quadros brancos digitais do ClickUp são úteis para alunos visuais, fornecendo uma apresentação clara das prioridades. Use esse modelo para priorizar tarefas, ajudar sua equipe a se manter no caminho certo e gerenciar com eficiência as tarefas urgentes e importantes.

Modelos de equipes ágeis do ClickUp

As equipes ágeis usam uma abordagem iterativa e incremental para o desenvolvimento de software, que enfatiza a colaboração, a flexibilidade e a satisfação do cliente.

E para trabalhar rapidamente e acompanhar o ritmo e a natureza do processo, eles precisam aproveitar as vantagens das ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis com modelos. Os modelos para equipes ágeis garantem a consistência, a eficiência, a qualidade, a comunicação e o treinamento, permitindo o aprimoramento contínuo.

Portanto, aperte o cinto e mantenha sua equipe no caminho rápido para a linha de chegada com nossos quatro principais modelos ClickUp para equipes Agile!

5. Modelo de equipes de software

Software Agile Teams Templates by ClickUp

Os modelos Agile podem ajudar as equipes de software a trabalhar de forma mais eficaz e eficiente, padronizando seus processos, economizando tempo, melhorando a qualidade e aprimorando a comunicação. Alinhe sua equipe em relação a cronogramas, metas e muito mais com o Software Teams Template do ClickUp!

Esse modelo avançado inclui:

Seis exibições pré-criadas (Board, List e outras)

ClickApps

Campos personalizados

Status personalizados

Tags

Guia de Modelos Doc

E mais

Esse modelo simplifica o fluxo de trabalho das equipes de software, incluindo Produto, Design, Engenharia e Controle de Qualidade, permitindo a colaboração em um único espaço, e oferece suporte às metodologias ágeis Scrum ou Kanban, desde o roteiro do produto até a entrega de recursos e a correção de bugs.

Experimente este modelo abrangente para otimizar seus processos de desenvolvimento de software, gerenciar com eficácia os projetos de desenvolvimento de software e fornecer uma abordagem clara e estruturada para a coleta de requisitos, o design, o desenvolvimento, os testes e a implementação!

6. Modelo de rastreamento de bugs e problemas

Modelos de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

O rastreamento de bugs e problemas é uma parte essencial do processo de desenvolvimento ágil, ajudando as equipes a fornecer produtos de alta qualidade e a melhorar continuamente os processos.

Promova a colaboração multifuncional, aumente a visibilidade do projeto e estabeleça protocolos para priorizar, rastrear e gerenciar bugs e problemas com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp!

Esse modelo avançado inclui:

Cinco exibições pré-criadas (Formulário de envio de bugs, Lista de bugs relatados, Quadro de bugs e mais)

Campos e status personalizados

Automação

Guia de Modelos Doc

E mais

Esse modelo no ClickUp oferece uma solução poderosa para gerenciamento de tarefas, relatórios e rastreamento, permitindo que as equipes de projeto gerenciem o progresso, reduzam os riscos e otimizem os recursos. Ele também fornece um hub centralizado para a resolução de bugs e problemas e incentiva a colaboração entre os departamentos para garantir uma comunicação consistente, resolução oportuna e melhor visibilidade do status do projeto.

7. Kanban para modelo de desenvolvimento de software

Kanban para modelos de desenvolvimento de software do ClickUp

O Kanban é uma metodologia ágil popular e um método de gerenciamento de fluxo de trabalho visual em que o trabalho é representado por cartões que passam por diferentes estágios do processo de desenvolvimento de software, desde o backlog até a conclusão.

Se estiver procurando melhorar seu processo de desenvolvimento de software, a implementação do modelo Kanban para desenvolvimento de software do ClickUp pode ser um ótimo primeiro passo! Ele vem com recursos pré-construídos para agilizar a entrada de solicitações, organizar tarefas, bugs e problemas, visualizar facilmente seu fluxo de trabalho e monitorar o status de cada tarefa.

Este modelo inclui:

Quadro Kanban

Lista de pendências Kanban

Guia de modelos

Status personalizados e campos personalizados predefinidos

Automação

E mais

Estabeleça uma base sólida e prepare-se para lidar com confiança em cada etapa do processo de desenvolvimento de software com este modelo e experimente os benefícios de uma abordagem estruturada para o desenvolvimento de software!

8. Modelo de controle de bugs

Modelos de rastreamento de bugs do ClickUp

Um processo de desenvolvimento de software é propenso a erros e bugs. Quando não resolvidos em tempo hábil, esses problemas podem causar atrasos no processo de desenvolvimento, atrasar a satisfação do cliente e causar insatisfação do cliente. É necessário um sistema de monitoramento e registro para gerenciar esses problemas de forma eficaz.

Use o modelo de acompanhamento de bugs do ClickUp para estabelecer uma base sólida para registrar, monitorar e acompanhar bugs e problemas, acompanhar o progresso e identificar possíveis obstáculos.

Este modelo inclui:

Seis exibições pré-criadas (Bugs relatados, Quadro de status, Formulário de envio de bugs e muito mais)

Campos e status personalizados

Guia de Modelos Doc

Simplifique o processo de rastreamento de bugs e forneça à sua equipe de desenvolvimento um sistema consistente e confiável para registrar e monitorar bugs à medida que eles surgem, além de ajudar a priorizar os problemas com base em sua gravidade e urgência.

Modelos de equipe de produtos ClickUp

As equipes de produtos desempenham um papel vital no desenvolvimento, lançamento e manutenção de produtos e serviços que atendem às necessidades e expectativas dos clientes. E, para avançar com eficiência os projetos e ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do produto, as equipes podem usar o ClickUp para gerenciamento de produtos e reunir equipes multifuncionais em uma plataforma centralizada, mantendo-as alinhadas com metas compartilhadas, cronogramas e muito mais.

Pronto para enviar mais rápido? Criamos uma lista de modelos para equipes de produtos e escolhemos quatro dos nossos principais modelos de produtos para ajudá-lo a dar vida à sua visão de produto!

9. Modelo de roteiro de produto

Modelos de roteiro de produto do ClickUp

O modelo de roteiro de produto do ClickUp oferece uma visão de nível macro da visão, da direção e dos compromissos de recursos e iniciativas de um produto e ajuda as equipes a priorizar os esforços de desenvolvimento, manter a responsabilidade e monitorar o progresso em direção aos objetivos do produto.

Este modelo inclui:

Sete visualizações predefinidas (formulário de solicitação de produto, roteiro trimestral, notas de versão e muito mais)

Campos e status personalizados

Tags

Guia de Modelos Doc

Com esse modelo, os gerentes de produto podem acompanhar e compartilhar facilmente um roteiro de produto, manter a liderança atualizada sobre o progresso da execução semanal e publicar notas de versão interna e externamente. Experimente este modelo e descubra como ele pode ajudar sua equipe de gerenciamento de produtos a trabalhar de forma mais eficiente e colaborativa!

10. Modelo de documento de requisitos do produto

Modelo de documentos de requisitos do produto do ClickUp

Um documento de requisitos do produto (PRD) é um guia abrangente que descreve os principais detalhes de um produto ou recurso, incluindo quem, o quê, por que, quando e como de seu desenvolvimento. À medida que o desenvolvimento avança e novas informações são descobertas, o PRD deve ser continuamente atualizado para garantir o alinhamento entre todas as equipes.

A implementação do modelo de documentos de requisitos do produto do ClickUp pode ajudar a simplificar esse processo e facilitar para a sua equipe a criação de documentos de requisitos do produto abrangentes e organizados. Ele foi projetado para ajudar as equipes de produto, design e engenharia a trabalharem juntas de forma eficaz, facilitar a colaboração de longo prazo e comunicar claramente as prioridades aos responsáveis pela realização do trabalho. Garanta que todos estejam na mesma página durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento, desde a concepção até o lançamento, com este modelo.

11. Modelo de notas de versão

Modelo de notas de versão do ClickUp

As notas de versão são uma ferramenta crucial de comunicação interna e externa que fornece informações sobre as atualizações, os recursos e as correções de bugs mais recentes de uma versão de produto. Elas mantêm as equipes internas informadas e fornecem aos clientes informações claras sobre as mudanças, as novidades e como elas os beneficiam.

Padronize e agilize seu processo de criação de notas de versão implementando o modelo de notas de versão do ClickUp!

Este modelo inclui:

15 ClickUp Docs com páginas aninhadas para manter suas notas de versão organizadas

Veja o que nossas próprias equipes de produtos ClickUp usam para compartilhar notas de lançamento de produtos internas e externas e use essa estrutura de exemplo como referência para criar notas de lançamento de produtos detalhadas e fáceis de digerir.

12. Modelo de documento de resumo do produto

Modelo de resumo de produto do ClickUp

Um bom briefing de produto define o produto, estabelece objetivos claros, alinha as partes interessadas, orienta a tomada de decisões e fornece um ponto de referência durante todo o processo de desenvolvimento do produto.

Com o Product Brief Template do ClickUp, sua equipe de produto terá acesso a um esboço completo para apoiar um lançamento bem-sucedido, mantendo-se literalmente na mesma página - ou seja, uma página do ClickUp Doc.

Este modelo inclui:

Oito páginas do ClickUp Docs com modelos para planos de lançamento, resumos de produtos e muito mais

Esse documento pré-criado do ClickUp Doc o ajudará a organizar instantaneamente os elementos mais importantes do desenvolvimento do produto em um documento coeso. E como o ClickUp Docs oferece recursos de comentários e edição colaborativa, as equipes podem deixar comentários no modelo de documento para colaboração instantânea ou atribuir comentários a colegas de equipe específicos quando a contribuição deles for necessária - sem perder o controle das edições ou do feedback.

Modelos de equipe de marketing do ClickUp

Para manter todas as partes móveis, prazos e recursos sob controle, as equipes de marketing especializadas precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos que possa mover com eficiência seus projetos do início ao fim e acomodar as necessidades e o fluxo de trabalho exclusivos de cada equipe. De equipes de conteúdo a equipes de design, eventos, operações de marketing e muito mais, a plataforma flexível e os modelos personalizáveis do ClickUp podem ajudar todas as equipes de marketing a colaborar perfeitamente e estabelecer um fluxo de trabalho simplificado que lhes permita trabalhar da melhor maneira possível.

Coloque todas as suas equipes de marketing na mesma página quando se trata de metas, recursos, cronogramas, mensagens e muito mais com os modelos do ClickUp. Temos uma biblioteca completa de modelos de marketing para você escolher e, para facilitar, escolhemos a dedo os melhores modelos do ClickUp projetados especificamente para equipes de marketing!

13. Modelo de equipes de marketing

Modelo de equipes de marketing do ClickUp

À medida que as empresas crescem e as equipes se tornam mais dispersas, pode ser um desafio manter-se no centro de tudo e evitar lacunas ou falhas nos processos. Também é importante que os profissionais de marketing possam acessar os principais insights de forma rápida e fácil.

Reúna todas as suas equipes de marketing sob o mesmo teto, crie um fluxo de trabalho simplificado para as equipes de toda a organização e mantenha todos alinhados com o modelo de equipes de marketing do ClickUp!

Este modelo inclui:

Seis visualizações pré-criadas (Organograma, Quadro Branco, Formulário de Solicitação de Marketing, Marketing Wiki e muito mais)

ClickApps (controle de tempo, tags, prioridades e muito mais)

Campos e status personalizados

Esse modelo avançado fornece uma base sólida e escalável para as equipes de marketing, com visibilidade total dos detalhes do projeto e exibições personalizáveis. Capacite suas equipes a enfrentar desafios e oportunidades no cenário de marketing em constante mudança. Use esse modelo para estabelecer um sistema robusto para seus projetos de marketing.

14. Modelo de operações da equipe de marketing

Modelo de operações de equipes de marketing do ClickUp

As operações da equipe de marketing incluem uma ampla gama de tarefas, desde o planejamento e a execução de campanhas de marketing até o gerenciamento de orçamentos, a análise de dados e a otimização dos processos de marketing. Com o modelo de operações de equipes de marketing do ClickUp, você terá exatamente o que precisa para começar a configurar suas operações no ClickUp.

Este modelo inclui:

Seis exibições pré-criadas ( organograma, documentos de atas de reuniões, marketing wiki e muito mais )

ClickApps (prioridades, tags, aviso de dependência e muito mais)

Campos e status personalizados

Use esse modelo avançado para criar OKRs de equipe, apoiar o desenvolvimento de carreira, integrar novos membros da equipe e obter acesso a exemplos para definir seus processos de marketing no ClickUp.

15. Modelo de gerenciamento de conteúdo

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

O marketing de conteúdo é uma estratégia poderosa que pode ajudar as empresas a se conectarem, se envolverem e criarem confiança com seu público. E com uma estratégia de marketing de conteúdo bem elaborada e uma equipe dedicada de especialistas, as organizações podem aproveitar o poder do marketing de conteúdo para impulsionar o tráfego, gerar leads e, por fim, expandir seus negócios de forma sustentável e significativa.

Dê às suas equipes de marketing de conteúdo um sistema organizado para gerenciar diferentes tipos de iniciativas e projetos com o Content Management Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Oito visualizações pré-criadas (Team Docs, Timeline, Gantt, Board e mais)

Guia de Modelos Doc

Esse modelo simplifica o marketing de conteúdo, fornecendo tudo o que é necessário para planejar e criar conteúdo em vários canais. Ele suporta um fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a entrada da solicitação até a entrega do conteúdo, incluindo a manutenção de um calendário editorial. Conheça seu novo modelo de balcão único para suas necessidades de marketing de conteúdo.

Modelos de bônus

Use os modelos de calendário de conteúdo para elevar o nível do seu calendário editorial e garantir a entrega de conteúdo de qualidade dentro do prazo.

16. Modelo de plano de marketing estratégico

Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Um plano de marketing estratégico fornece um roteiro claro e abrangente que descreve a estratégia, as metas e as táticas de marketing de uma empresa, juntamente com um plano de ação para atingir esses objetivos.

Descreva a estratégia de marketing de sua empresa, bem como os objetivos para atingir suas metas e objetivos com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp!

Este modelo inclui:

Duas visualizações pré-criadas (Quadro e Lista de OKRs)

Campos e status personalizados

Guia de Modelos Doc

Use este ClickUp para gerenciar todos os seus projetos de marketing e este modelo para estabelecer seu plano estratégico de marketing e obtenha exemplos para definir seus objetivos e principais resultados (OKRs), um plano detalhado para executar esses OKRs e uma maneira de acompanhar o progresso em direção a essas metas e orçamentos.

Modelos de equipe de vendas do ClickUp

Ao implementar o ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes de vendas, você pode garantir que sua equipe esteja equipada com recursos para ajudá-la a capturar, nutrir e fechar leads, mantendo-se conectada com as equipes de toda a organização.

Aqui estão quatro dos melhores modelos do ClickUp para equipes de vendas!

17. Modelo de CRM

Modelo de CRM do ClickUp

Um CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) confiável e organizado pode ajudar a acompanhar seus leads em diferentes estágios da jornada do cliente e ajudar sua equipe de vendas a se manter no topo da divulgação, do acompanhamento e de tudo o que for necessário para fechar o negócio e conquistar a fidelidade do cliente.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um que oferece uma plataforma totalmente personalizável para que você possa configurá-la da maneira que desejar. Isso significa que você pode criar um CRM para gerenciar seu pipeline de vendas e acessar todo o seu trabalho, colaborar com equipes internas e partes externas e acompanhar as metas e o progresso, tudo em um só lugar. Para começar, use o modelo de CRM do ClickUp!

Este modelo inclui:

Quatro exibições pré-criadas (Lista, Quadro, Modelos de quadro branco e Documentos)

Campos e status personalizados

Automação

Guia de Modelos Doc

E mais

Esse CRM leve e avançado tem tudo o que você precisa para um sistema funcional e dimensionável e gerencia seu pipeline de vendas, incluindo o rastreamento de leads, negócios, contas e contatos.

Bônus

Crie um CRM para qualquer caso de uso e use esses modelos de CRM do ClickUp para ajudá-lo a começar no caminho certo!

18. Modelo de plano de vendas e marketing

Modelo de vendas e marketing do ClickUp

As equipes de vendas e marketing devem trabalhar em conjunto para garantir que as mensagens estejam alinhadas e que os recursos sejam maximizados para gerar os melhores resultados e ROI para sua empresa.

Crie uma máquina de geração de receita e estabeleça um sistema sólido que integre suas metas de marketing e vendas implementando o modelo de vendas e marketing do ClickUp!

Este modelo inclui:

Cinco visualizações pré-criadas (Pipeline de Marketing, Metas, Linha do Tempo de Marketing e mais)

Campos e status personalizados

Guia de Modelos Doc

Criar planos de vendas e marketing realistas, organizados e abrangentes é uma de suas responsabilidades mais importantes. Use este modelo para delinear seus objetivos compartilhados e criar planos de ação rastreáveis.

19. Modelo de KPI de vendas

Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Os KPIs de vendas fornecem uma abordagem consistente e eficaz para acompanhar e melhorar o desempenho de vendas, identificar oportunidades e gerar receita. Defina, gerencie e acompanhe facilmente todos os seus KPIs de vendas e tome decisões mais fundamentadas em dados com a ajuda do modelo de KPI de vendas do ClickUp!

Este modelo inclui:

Quatro visualizações pré-criadas (Relatório Semanal, Relatório Mensal, Quadro de Receitas por Mês e mais)

Campos e status personalizados

Documento de guia de modelos com um vídeo explicativo

Use esse modelo para acompanhar as métricas de vendas e manter suas equipes de vendas no caminho certo para atingir suas metas.

20. Modelo de relatório de vendas diárias

Relatório diário de vendas do ClickUp

As equipes de vendas, a liderança e as partes interessadas precisam de relatórios de vendas para obter informações sobre o desempenho, o crescimento e as oportunidades de vendas, além de ajudar a prever vendas futuras e manter o ritmo para atingir as metas. Documente e acompanhe claramente seu resumo diário de vendas com o Daily Sales Report do ClickUp!

Este modelo inclui:

Página do ClickUp Doc com seções para capturar a visão geral das vendas diárias e o desempenho do produto

Mantenha-se organizado e identifique áreas de melhoria para ajudá-lo a ajustar as estratégias de acordo com esse modelo de documento do ClickUp para equipes de vendas.

Modelos de equipe de design do ClickUp

É evidente que há muitas partes móveis e pessoas envolvidas em projetos de design - você precisa de uma solução flexível e confiável. O ClickUp é uma das melhores soluções de gerenciamento de projetos para equipes de design porque está repleto de recursos para manter várias tarefas em ordem, gerenciar solicitações e acelerar o processo de aprovação.

E quanto ao trabalho com outras equipes? O ClickUp pode acomodar todas as equipes e reuni-las em um só lugar, tornando a comunicação e a colaboração multifuncional mais fáceis do que nunca.

Pronto para estabelecer um sistema bem lubrificado no ClickUp? Listamos quatro dos melhores modelos do ClickUp para equipes de design para otimizar seu fluxo de trabalho e economizar tempo para a parte mais criativa do seu trabalho!

21. Modelo de criação e design

Modelo de criação e design do ClickUp

As equipes de design e criação geralmente recebem solicitações de vários departamentos para projetar e desenvolver ativos criativos.

O modelo de criação e design do ClickUp aprimora o processo criativo, fornecendo um fluxo de trabalho estruturado desde a entrada até a entrega.

Este modelo inclui:

Seis visualizações pré-criadas (Creative Request Form, Creative Process, Team Docs e mais)

Campos e status personalizados

Guia de Modelos Doc

Use este modelo para estabelecer um fluxo de trabalho de ponta a ponta que vai da entrada de solicitações ao planejamento com documentos de briefing criativo e à execução do projeto usando subtarefas, e obtenha um exemplo para ajudá-lo a configurar uma biblioteca de ativos no ClickUp.

22. Modelo de diretrizes de marca

Modelo de diretrizes de marca do ClickUp

As diretrizes da marca servem como uma referência abrangente que descreve as regras e os padrões de uma empresa para manter a identidade da marca consistente em vários canais. Descreva e documente claramente as diretrizes de sua empresa com o modelo de diretrizes de marca do ClickUp!

Este modelo inclui:

Página ClickUp Docs com seções para práticas recomendadas, ativos e muito mais

Use esse modelo para criar um recurso de referência para as equipes de todos os departamentos e permitir que elas acessem os ativos adequados ao promover, mencionar ou fazer referência à marca da empresa.

23. Modelo de documento de resumo criativo

Modelo de briefing criativo do ClickUp

Os briefs criativos servem como um roteiro e descrevem os objetivos, os requisitos e as especificações do projeto criativo.

Forneça instruções claras e fáceis de seguir com a ajuda do Creative Brief Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Página do ClickUp Docs com seções para visão geral do projeto, objetivos, público-alvo e muito mais

Use este modelo para ajudá-lo a obter alinhamento entre a equipe de produção criativa e outras partes interessadas e ajudá-lo a entregar com sucesso qualquer projeto criativo.

24. Modelo de quadro branco de resumo de design

Modelo de quadro branco de resumo de design do ClickUp

Os briefs de design ajudam as equipes a estabelecer metas claras, requisitos de projeto e outros elementos do processo de design.

Crie um visual limpo de seu briefing de design onde você possa fornecer instruções detalhadas com o Design Brief Whiteboard Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Um quadro branco ClickUp personalizável com seções predefinidas para capturar detalhes importantes do projeto

Simplifique o processo de design, mantenha as equipes internas e externas alinhadas quanto às metas e garanta que todos entendam o escopo do projeto com este modelo de quadro branco.

Modelos de equipe de eventos do ClickUp

Está planejando um evento ou pensando nele? Quer esteja planejando um evento por motivos pessoais ou profissionais, você pode utilizar o ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos de eventos!

Vimos nossos clientes usarem o ClickUp para planejar todos os tipos de eventos, desde conferências globais e casamentos até concertos. Mas eles não são os únicos que usam o ClickUp para gerenciamento de eventos. Temos orgulho de dizer que nossa própria equipe de eventos utiliza o ClickUp para gerenciar e realizar eventos espetaculares, inclusive nossa conferência de produtividade definitiva, a LevelUp!

Portanto, para ajudar sua equipe de eventos a planejar e lançar com sucesso qualquer tipo de evento, selecionamos uma lista de modelos de planejamento de eventos para você e escolhemos nossos quatro principais modelos de equipe de eventos no ClickUp!

25. Modelo de marketing de eventos

Modelo de marketing de eventos do ClickUp

O planejamento e a execução de um evento bem-sucedido envolvem o gerenciamento de várias equipes, orçamentos, cronogramas e recursos. É por isso que as equipes de eventos precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para estabelecer um fluxo de trabalho simplificado e gerenciar todos os aspectos do planejamento do evento.

É hora de colocar seu chapéu de planejamento de eventos e usar o Event Marketing Template do ClickUp!

Este modelo inclui:

Cinco visualizações pré-criadas (lista de acompanhamento de eventos e visualização de quadro, calendário de eventos e muito mais)

Campos e status personalizados

Guia de Modelos Doc

Com o ClickUp, as equipes de eventos podem criar um sistema que atenda às suas necessidades exclusivas e personalizar toda a plataforma para acomodar os requisitos do projeto, as preferências de fluxo de trabalho e outras equipes da organização. Use esse modelo para manter o controle de todos os seus eventos de marketing em um só lugar.

26. Modelo de planejamento de eventos grandes

Modelo de planejamento de eventos grandes do ClickUp

Está organizando ou planejando um grande evento de marketing?

O planejamento de eventos em grande escala pode ser difícil. É por isso que criamos o Large Event Planning Template by ClickUp para ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência, simplificando e automatizando os procedimentos manuais e armazenando todas as informações de tarefas em um só lugar, antes e depois do evento.

Este modelo inclui:

Quatro visualizações pré-criadas (Resumo do evento, Atas de reunião e mais)

Status personalizados

Guia de Modelos Doc

Use esse modelo para automatizar as tarefas de planejamento e rastrear recursos, e faça dele o seu balcão único para o seu próximo grande projeto de planejamento de eventos.

27. Modelo de comunicado à imprensa

Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp

Um comunicado à imprensa é um documento oficial por escrito fornecido aos meios de comunicação para um evento, lançamento, produto, serviço ou outros anúncios. Esboce e capture todos os elementos-chave de seus próximos comunicados à imprensa com o modelo de comunicado à imprensa do ClickUp!

Este modelo inclui:

ClickUp Docs com um exemplo estruturado de um comunicado à imprensa

Estabeleça um sistema para elaborar e compartilhar anúncios importantes da empresa com este modelo do ClickUp Doc para comunicados à imprensa.

28. Modelo de resumo de evento

Modelo de resumo de evento do ClickUp

Qualquer evento bem-sucedido começa com um planejamento detalhado. Use o Event Brief Template da ClickUp para fazer um resumo de suas metas, métricas de sucesso, marcos e outros elementos-chave de seus eventos!

Este modelo inclui:

Documento ClickUp com páginas aninhadas para resumo e programação de eventos

Mantenha-se organizado, crie alinhamento entre todos os participantes e dê o pontapé inicial no planejamento do seu evento com este modelo.

Modelos do ClickUp: Seu novo parceiro de produtividade

Bem, aqui está - 28 dos nossos modelos favoritos do ClickUp para gerenciamento de projetos, equipes ágeis, de marketing, vendas, design e eventos!

Sabemos que começar com qualquer coisa ou descobrir um bom sistema pode ser um desafio. É por isso que o ClickUp tem a missão de criar e compartilhar milhares de modelos para todas as equipes de diferentes setores. Esses modelos são criados com suas metas e pontos problemáticos em mente e fornecem a base necessária para dar início a qualquer projeto.

E, assim como a plataforma ClickUp, esses modelos são totalmente personalizáveis. Comece a usar o ClickUp gratuitamente e use nossos modelos para obter um ponto de partida sólido e, em seguida, personalize-os para atender às suas necessidades, preferências e requisitos exclusivos.

Não comece do zero. Comece com confiança e mantenha seus processos consistentes em todas as áreas. É hora de trabalhar de forma mais inteligente e aproveitar as vantagens das soluções modernas do ClickUp - seu novo companheiro de produtividade. 😉