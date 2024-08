15 najlepszych narzędzi do współpracy zespołowej w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, biurze, czy na tropikalnej wyspie z rozmytym tłem Zoom, używasz współpraca Teams oprogramowanie do zrobienia. 🏝

Narzędzia do współpracy zespołowej różnią się pod względem złożoności, funkcji i typu, ale wszystkie mają wspólny cel -pomagać zespołom lepiej współpracować_ . Podczas gdy ruch "praca z domu" spowodował ogromną popularność tych narzędzi, udowodniły one swoją wartość!

Teraz, ponad połowa pracodawców nadal używa narzędzi do współpracy, aby komunikowania się z pracownikami , klientami, interesariuszami i nie tylko. W rzeczywistości, prawdopodobnie już używasz współpraca w czasie rzeczywistym oprogramowanie w Twoim codziennym życiu zawodowym .

A jednak efektywna praca zespołowa i komunikacja to wciąż jedne z najtrudniejszych przeszkód do pokonania, szczególnie dla cross-functional teams .

Jeśli jesteś w tej łodzi, to nadszedł czas na zmiany. 🛥

Od zarządzanie pracą zespołową należy do tak szerokiej i rozległej kategorii, że coraz trudniej jest znaleźć narzędzie, które najlepiej pasuje do stylu pracy zespołu, przypadku użycia, wielkości, potrzeb branży i procesów. Trafiłeś jednak we właściwe miejsce!

Zrobiliśmy już nasze badania i testy, aby przedstawić 15 najlepszych programów do współpracy zespołowej dla każdego przypadku użycia. Bez względu na to, czego szukasz w swoim następnym narzędziu, mamy podział funkcji, zalety i wady, oceny i recenzje, aby rozpocząć wyszukiwanie oprogramowania na właściwej stopie.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do współpracy zespołowej?

Oprogramowanie do współpracy w Teams wykracza daleko poza zwykły DM lub szybki e-mail.

Oznacza to, że znalezienie najlepszego narzędzia do współpracy dla swojego zespołu zaczyna się od dokładnego zrozumienia, czego oczekujesz od produktu: Zadaj sobie pytanie:

Nad jakimi projektami pracuje zespół , **Narzędzia do współpracy, które pomagajązarządzanie projektami budowlanymi zespoły znacznie różnią się od tych używanych przez inżynierów oprogramowania, i to samo dotyczy działów HR i zespołów sprzedaży.

, **Narzędzia do współpracy, które pomagajązarządzanie projektami budowlanymi zespoły znacznie różnią się od tych używanych przez inżynierów oprogramowania, i to samo dotyczy działów HR i zespołów sprzedaży. Wielkość zespołu i budżet Wiele narzędzi jest wycenianych za użytkownika, za miesiąc. Jeśli więc płacisz 10 dolarów za użytkownika miesięcznie za ponad 200 osób korzystających z oprogramowania, którego ludzie nie chcą używać, nie zobaczysz natychmiastowych wyników, na które liczysz.

Wiele narzędzi jest wycenianych za użytkownika, za miesiąc. Jeśli więc płacisz 10 dolarów za użytkownika miesięcznie za ponad 200 osób korzystających z oprogramowania, którego ludzie nie chcą używać, nie zobaczysz natychmiastowych wyników, na które liczysz. Jaki konkretny problem rozwiąże to narzędzie Czy szukasz sposobu na szybkie dotarcie do zespołu lubedytować dokumenty obok siebie? Twoje idealne narzędzie może do zrobienia jednej lub obu tych rzeczy!

Odpowiedzi na te pytania wskażą ci właściwy kierunek. Ale jak odróżnić wysokiej jakości oprogramowanie od reszty? Szukając funkcji takich jak ta:

Komentarze w wątkach, czaty i wiadomości błyskawiczne

Przypisane komentarze lub wzmianki @

Zrzuty ekranu, nagrania ekranu lub spotkania wideo

Wysoce wizualne niestandardowe statusy, kamienie milowe projektu i zależności zadań

Współpraca lub edycja na żywo w dokumentach, tabelach, zadaniach i nie tylko

Funkcje skoncentrowane na celach

Oprogramowanie do tablic cyfrowych lub funkcje burzy mózgów

Wiele integracji

I jeszcze więcej!

Tak, wszystkie te funkcje można znaleźć w jednym oprogramowaniu do współpracy zespołowej. Ale nie każde narzędzie spełnia te funkcje równie dobrze, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci wyeliminować narzędzia, które po prostu nie są dla Ciebie.

15 najlepszych programów do współpracy w Teams w 2024 roku

Możliwości są nieograniczone, jeśli chodzi o wydajne oprogramowanie do współpracy zespołowej, więc dobrze jest mieć przed sobą najlepsze wskazówki, zestawienia i alternatywy oprogramowania, które pomogą Ci w poszukiwaniach!

Skorzystaj z tej szczegółowej listy, aby porównać funkcje, zalety i wady, ceny i recenzje 15 najlepszych programów do współpracy dla każdego zespołu.

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp jest jedynym narzędzie do zwiększania wydajności wystarczająco potężne, aby połączyć całą pracę w różnych aplikacjach w jedną scentralizowaną i opartą na współpracy platformę. Narzędzie to dostarcza rozwiązania typu "wall-to-wall" dla Teams każdej wielkości, dzięki bogatemu zestawowi funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb, aby pomóc w zaoszczędzić czas i usprawnić procesy, niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie z interesariuszami, uzgodnienie celów, czy nadzorowanie oś czasu projektu.

Współpraca jest podstawą każdej funkcji ClickUp, z wieloma wbudowanymi narzędziami do rozwijania pomysłów od początku do końca razem z zespołem a następnie wizualnie przekazywać postępy w trakcie ustawiania planów w ruchu. Ponadto w ClickUp istnieje ponad 15 sposobów widoku pracy, w tym unikalny widok czatu, który konsoliduje wszystkie istotne rozmowy w jednym wygodnym hubie.

Współpraca wielu członków zespołu nad dokumentem bez nakładania się w ClickUp Docs

ClickUp najlepsze funkcje

Łączenie wielofunkcyjnych teamów nigdy nie było łatwiejsze dzięki szablonowi Cross-Functional Project by Departments firmy ClickUp

ClickUp limit

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika, za miesiąc

: $7 za użytkownika, za miesiąc Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,670+ recenzji)

4.7/5 (5,670+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,540+ opinii)

2. Slack

przez Slack Jedną z najlepszych funkcji Slacka jest bezpieczna komunikacja w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, partnerami zewnętrznymi lub klientami. Funkcja bezpośredniego przesyłania wiadomości na platformie jest przydatna, gdy trzeba dotrzymać terminu lub rozwiązać pilny problem.

Za pośrednictwem kanałów grupowych członkowie zespołu mogą komunikować się, udostępniać aktualizacje i przekazywać opinie na temat projektów. Nawet podczas pracy zdalnej ludzie mogą pozostawać w kontakcie i być w zgodzie. Można ustawić różne kanały dla różnych tematów, projektów lub Teams, co ułatwia znalezienie odpowiednich dyskusji.

Czasami Kanały Slack staną się zagracone . Wiele wątków dotyczących tego samego projektu będzie wymagało dodatkowych wyjaśnień. Ciągłe przerwy odciągną cię od głębokiej pracy. Dla najlepsze wyniki z Slack , połączenie go z innymi narzędziami do współpracy lub zarządzanie zadaniami oprogramowanie zwiększające wydajność.

Jeśli chcesz zarządzać projektami i zadaniami bezpośrednio w Slack, sprawdź stronę Integracja Slack z ClickUp !

Slack najlepsze funkcje

Role systemowe pozwalające zaklasyfikować członka zespołu jako administratora do zarządzania kontami Slack lub osobę niebędącą administratorem

Kanały do tworzenia centralnych, udostępnianych przestrzeni dla rozmów, plików i osób

Kreator cykli pracy do automatyzacji rutynowych działań i komunikacji

Huddles i clips z opcjami audio i wideo

Limity Slack

Niestandardowe opcje w ustawieniach indywidualnych są ograniczone

Wsparcie dla zapobiegania utracie danych jest funkcją planu Enterprise

Cennik Slack

Plan Free

Plan Pro : 7,25 USD/miesiąc za osobę, rozliczane rocznie

: 7,25 USD/miesiąc za osobę, rozliczane rocznie Plan Business+ : 12,50 USD/miesiąc na osobę, rozliczane rocznie

: 12,50 USD/miesiąc na osobę, rozliczane rocznie Enterprise Grid plan: Skontaktuj się z firmą Slack w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Slack

Capterra: 4,7/5 (ponad 22 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 22 000 recenzji) G2: 4,5/5 (ponad 30 000 recenzji)

Compare Microsoft Teams vs Slack i Slack vs Asana !

3. Obszar roboczy Google (Dokumenty, Arkusze, Slajdy)

przez Obszary robocze GoogleObszar roboczy Google (wcześniej znany jako G Suite) to zbiór opartych na chmurze narzędzi do współpracy oferowanych przez Google. Aplikacje takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Google Slides umożliwiają zdalnym członkom zespołu współpracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Aby współpracować w Dokumentach Google, Arkuszach Google i Prezentacjach, zaproś inne osoby do widoku lub edycji dokumentu poprzez udostępnianie połączonego linku lub wysłanie zaproszenia e-mailem. Gdy uzyskają one dostęp, będziesz mógł zobaczyć ich kursor i wszelkie zmiany, które wprowadzą w czasie rzeczywistym. Możesz także komunikować się ze współpracownikami za pomocą wbudowanych narzędzi do komentowania i sugerowania. Historia zmian pozwala również cofnąć się i zobaczyć, jak dokument zmieniał się w czasie.

Sprawdź najlepsze_ Alternatywy dla Dokumentów Google !

Najlepsze funkcje obszaru roboczego Google (Dokumenty, Arkusze, Slajdy)

Łatwa w zarządzaniu kontrola udostępniania z różnymi uprawnieniami (edycja, widok lub dodawanie komentarzy)

Komentowanie i edytowanie w czasie rzeczywistym z członkami Teams lub partnerami zewnętrznymi

Nieograniczona historia wersji umożliwiająca cofnięcie wszelkich zmian

formaty .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt lub .html

Ograniczenia obszaru roboczego Google (Dokumenty, Arkusze, Slajdy)

Czasy ładowania zależą w dużej mierze od połączenia internetowego, zwłaszcza w przypadku dużych plików

Predefiniowane szablony i układy ograniczają niestandardowe możliwości

Cennik obszaru roboczego Google

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje są bezpłatne z kontem Google

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 000 recenzji) G2: 4,7/5 (ponad 14 000 recenzji)

4. Zoom

przez ZoomZoom to platforma do wideokonferencji umożliwiająca prowadzenie wirtualnych spotkań, webinarów i czatów wideo. Zawiera funkcje takie jak udostępnianie ekranu, nagrywanie i pokoje spotkań, a dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych i komputerowych. Platforma została zaprojektowana w celu ułatwienia zdalnej komunikacji i współpracy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw oprogramowanie do współpracy .

Jeden z głównych zalet Zoom jest łatwość użytkowania. Zoom jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do zrobienia ustawień i użytkowania. Ponadto Zoom oferuje szeroki zakres funkcji, co czyni go wszechstronnym narzędziem do różnych zastosowań, takich jak spotkania typu all-hands sesje planowania projektów i wydarzenia wirtualne!

Najlepsze funkcje Zoom

Teams Chat do współpracy poza wirtualnymi spotkaniami i rozmowami telefonicznymi

Biblioteka wirtualnego tła do personalizacji spotkań

Dedykowany rynek aplikacji, integracje i interfejsy API

Tablica online do burzy mózgów

Limity Zoom

Liczba uczestników spotkania jest limitowana, nawet w płatnych planach

Nie nadaje się jako długoterminowe narzędzie do zarządzania projektami

Ceny Zoom

Zoom oferuje Personal i Business płatne plany zależnie od branży lub potrzebnego produktu Zoom

Oceny i recenzje Zoom

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 13 000 recenzji) G2: 4,5/5 (ponad 50 000 recenzji)

5. Figma

przez Figma Figma to oparte na przeglądarce narzędzie do projektowania interfejsów dla Teams do współpracy w czasie rzeczywistym nad rozwojem stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych produktów cyfrowych. Platforma ma na celu poprawić współpracę i wydajność teamów projektowych . Pozwala na łatwe udostępnianie i przekazywanie informacji zwrotnych na temat projektów, aby pozostać na tej samej stronie i szybciej iterować.

Kolejną zaletą Figma jest jej dostępność. Figma działa w oparciu o przeglądarkę, więc nie ma potrzeby pobierania żadnego oprogramowania. Możesz pracować nad swoimi projektami z dowolnego miejsca i udostępniać je członkom zespołu, interesariuszom i klientom!

Dzięki zaawansowanej funkcji Figma, projektanci mogą tworzyć specyfikacje projektowe, przekazywać je programistom i eksportować kod, co ułatwia programistom wdrażanie projektów.

Najlepsze funkcje Figma

Ustawienia wypełnienia, kierunku i przestrzeni z automatycznym układem, aby ułatwić deweloperom pracę

Nowoczesne narzędzie pióra do rysowania w dowolnym kierunku dzięki Vector Networks

Wtyczki i widżety do tworzenia niestandardowych cykli pracy

Połączone linki ułatwiające udostępnianie

Limity Figma

Nie nadaje się jako samodzielne narzędzie do zarządzania zadaniami

Stroma krzywa uczenia się dla członków zespołu (i partnerów zewnętrznych, jeśli jest to wymagane)

Ceny Figma

Free Plan

Figma Professional : 12 USD/redaktor miesięcznie, rozliczane rocznie

: 12 USD/redaktor miesięcznie, rozliczane rocznie Figma Organizacja : 45 USD/redaktor miesięcznie, rozliczane rocznie

: 45 USD/redaktor miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Figma w sprawie cen

Oceny i recenzje Figma

Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

Check out these Figma alternatives !

6. Kolega

przez KolegaFellow to potężne narzędzie AI do zarządzania spotkaniami, zaprojektowane, aby pomóc w organizowaniu i prowadzeniu wydajnych, produktywnych spotkań. Jest łatwe w użyciu, z intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem do szybkiego tworzenia agend, przypisywania ról i zasobów, sporządzania protokołów i wielu innych. Fellow umożliwia niestandardowe dostosowanie spotkań do potrzeb zespołu lub organizacji.

Narzędzie to pozwala członkom Teams współpracować w czasie rzeczywistym podczas procesu tworzenia notatek i edycji. Na przykład, wielu członków może edytować i komentować dokument obok siebie, widząc wzajemne zmiany w trakcie ich wprowadzania!

Najlepsze funkcje Fellow

ponad 80 darmowych szablonów planów spotkań dostępnych w programach Word i Dokumentach Google

Potężna funkcja wyszukiwania umożliwiająca szybkie znalezienie dowolnego dokumentu lub zadania

Natywne integracje i więcej dzięki Zapier

Unlimited dokumentów i zadań w planie Free

Limity dla współpracowników

Zaawansowanenarzędzia do zarządzania projektami we współpracy są funkcjami płatnymi

Ograniczone opcje niestandardowe

Inne ceny

Free

Pro : 7 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 7 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business : $10/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: $10/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Fellow w sprawie cen

Oceny i recenzje Fellow

Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

4.9/5 (ponad 30 recenzji) G2: N/A

7. ProofHub

przez ProofHub ProofHub to internetowa platforma do zarządzania projektami z zarządzaniem zadaniami, kalendarzami i udostępnianiem plików. Członkowie Teams mogą sprawdzać poprawność dokumentów i innych plików dzięki usługom proofingu, usprawniając proces zatwierdzania.

Oprogramowanie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu z jego obsługą poradzą sobie osoby na każdym poziomie zaawansowania. Ponadto oferuje wiele opcji dostosowywania, w tym niestandardowe role, uprawnienia i cykle pracy, dzięki czemu Teams mogą dostosować platformę do swoich konkretnych potrzeb. Ponadto można go używać do uzyskiwania dostępu i udostępniania ważnych plików za pomocą innych narzędzi, w tym Google Drive, Slack i Dropbox.

Najlepsze funkcje ProofHub

Automatyczne przypomnienia do planowania pracy w kalendarzach

Wysoki poziom kontroli nad Teams i projektami

Funkcja wielu osób przypisanych

Śledzenie czasu pracy

Limity ProofHub

Niewielka liczba natywnych integracji w porównaniu z innymi rozwiązaniami do współpracy zespołowej

Nie nadaje się do zwinnego zarządzania projektami

Ceny ProofHub

Essential : $45/miesiąc, rozliczane rocznie

: $45/miesiąc, rozliczane rocznie Ultimate Control: $89/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProofHub

Capterra: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

4.5/5 (ponad 70 recenzji) G2: 4.5/5 (70 recenzji)

8. Miro

przez MiroMiro to oparty na chmurze tablica cyfrowa platforma przeznaczona dla kreatywnych teamów do współpracy nad projektami wizualnymi, takimi jak mapy myśli, mapy procesów , podróży użytkownika i szkieletów. Zawiera funkcje takie jak współpraca w czasie rzeczywistym, notatki samoprzylepne oraz szeroką gamę gotowych szablonów i kształtów do tworzenia pięknych diagramów.

Narzędzie do współpracy w czasie rzeczywistym Miro umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną pracę na tej samej tablicy, co ułatwia szybszą i bardziej efektywną burzę mózgów i podejmowanie decyzji. Dla przykładu, zespół produktowy może używać Miro do wspólnej pracy nad niestandardową mapą podróży klienta w czasie rzeczywistym, umożliwiając im szybkie wprowadzanie zmian i uzyskiwanie informacji zwrotnych bez opóźnień.

Miro najlepsze funkcje

Anonimowe głosowanie i reakcje na żywo

ponad 1000 szablonów stworzonych przez ekspertów i społeczność

Śledzenie czasu w obrębie Tablicy

Przylepki grupowe z grupowaniem

Limity Miro

Brak wsparcia dla wszystkich platform, takich jak Linux

Brak funkcji śledzenia czasu zadania

Ceny Miro

Free Plan : Starter

: Starter : 8 USD/członka miesięcznie, rozliczane rocznie

: 8 USD/członka miesięcznie, rozliczane rocznie Business : $16/członka miesięcznie, rozliczane rocznie

: $16/członka miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Miro w sprawie cen

Oceny i recenzje Miro

Capterra: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

4.7/5 (ponad 900 recenzji) G2: 4,8/5 (ponad 4000 recenzji)

9. MindMeister

przez MindMeister MindMeister to internetowe oprogramowanie do tworzenia map myśli, które pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i udostępniać wizualne diagramy swoich pomysłów i myśli. Jest powszechnie używany do burzy mózgów, planowania projektów i organizowania informacji.

Mapy myśli to sposób na wizualne organizowanie informacji i pomysłów, a MindMeister pozwala użytkownikom tworzyć te mapy myśli online, ułatwiając udostępnianie i współpracę z innymi. Użytkownik może zapraszać innych do edytowania swoich map myśli w czasie rzeczywistym, co sprawia, że jest to idealne narzędzie do pracy zespołowej. Pozwala to zdalnym Teamsom na wspólną pracę nad projektami i pomysłami, niezależnie od ich lokalizacji.

Odkryj więcej_ Alternatywy dla MindMeister !

MindMeister najlepsze funkcje

Mieszane układy map do tworzenia wielu diagramów

Komentarze i powiadomienia do tworzenia dyskusji

Osadzone media dodające kontekst do pomysłów

Szablony do burzy mózgów i planowania strategii

Limity MindMeister

Różne opcje eksportu są zarezerwowane dla drogich płatnych planów

Limit integracji z innymi narzędziami i aplikacjami

Ceny MindMeister

Podstawowy : Free

: Free Personal : $4.99/miesiąc

: $4.99/miesiąc Pro: $8.25/miesiąc

MindMeister oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4.3/5 (30 recenzji)

10. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams Oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy opracowane przez Microsoft, Microsoft Teams zapewnia kompleksowe narzędzie dla zespołów do komunikacji, współpracy i udostępniania plików w jednym miejscu. Teams mogą tworzyć kanały dla konkretnych projektów, działów lub tematów, a członkowie mogą dołączać do kanałów i opuszczać je w razie potrzeby!

Kanał oferuje członkom czat tekstowy, audio i wideo w czasie rzeczywistym, możliwość udostępniania i edytowania dokumentów oraz opcję planowania i uczestniczenia w spotkaniach online. Na przykład zespół ds. marketingu produktów może wykorzystać kanał do koordynowania wprowadzenia nowego produktu na rynek, gdzie partnerzy z różnych funkcji mogą omawiać pomysły i współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Połączenia, poczta głosowa i przekazywanie połączeń do współpracy grupowej

Aplikacja Tablica do tworzenia pomysłów i burzy mózgów

Automatyczna synchronizacja i śledzenie historii wersji

Czaty, zadania i udostępniane listy rzeczy do zrobienia

Limity Microsoft Teams

Limit integracji z innymi produktami firm innych niż Microsoft

Zbyt wiele funkcji może przeszkadzać w usprawnieniu pracy

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Project oferuje dwa płatne rozwiązania cenowe zależnie od potrzeb zespołu i oprogramowania: Business i Strona główna

Oceny i recenzje Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 8 000 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 13 000 recenzji)

11. nTask

przez nTask Platforma do zarządzania zadaniami i projektami nTask pomaga zespołom i osobom indywidualnym ustalać priorytety, zarządzać i współpracować nad zadaniami w jednym miejscu. Oprócz list zadań, tablic Kanban, osi czasu, wykresów Gantta, śledzenia czasu i niestandardowych pulpitów, zapewnia również narzędzia do efektywnej współpracy zespołowej.

Dzięki systemowi automatycznych przypomnień i powiadomień nTask, Teams są na bieżąco informowani o terminach i innych ważnych aktualizacjach. Użytkownicy mogą na przykład ustawić automatyczne przypomnienia wysyłane na trzy dni przed terminem wykonania zadania.

Najlepsze funkcje nTask

Wykresy Gantta i zależności między zadaniami

Udostępnianie dokumentów i zarządzanie plikami

Szacowany czas

Reply-Later

Limity nTask

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnym trybie

Odpowiednie tylko dla teamów liczących mniej niż 50 członków

Cennik nTask

Premium : Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business : Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Oceny i recenzje nTask

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

12. Basecamp

przez BasecampBasecamp to narzędzie do zarządzania projektami dla zdalnych zespołów, które pozwala scentralizować wszystkie informacje i rozmowy związane z pracą w jednym miejscu. Teams mogą tworzyć listy do zrobienia, planować wydarzenia i udostępniać pliki, ułatwiając zespołom pozostanie na bieżąco ze swoją pracą.

Dodatkowo, Basecamp posiada wbudowaną tablicę ogłoszeń i funkcję czatu, umożliwiając członkom zespołu komunikację i udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym. Przykładowo, członkowie zespołu mogą korzystać z tablicy ogłoszeń, aby udostępniać aktualizacje dotyczące postępów i zadawać pytania, podczas gdy funkcja czatu umożliwia szybkie połączenie z innymi członkami zespołu i omawianie pomysłów.

Najlepsze funkcje Basecamp

Wykresy wzniesień umożliwiające wizualne obserwowanie postępów w miarę upływu czasu

Menu Hey usprawnia powiadomienia w jednym menu

Zameldowanie z automatyczną ankietą dla Teams

Indywidualne lub grupowe wiadomości bezpośrednie w aplikacji

Limity Basecamp

Brak priorytetów zadań (sprawdźAlternatywy dla Basecamp)

Ograniczona funkcja śledzenia postępu prac

Cennik Basecamp

Unlimited users : 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Dla freelancerów, startupów lub mniejszych zespołów: $15/miesiąc za użytkownika

Basecamp oceny i recenzje

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

13. Monday.com

przez MondayMonday.com to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami stworzona dla Teams w celu współpracy, śledzenia postępów i poprawy komunikacji. Daje menedżerom możliwość łatwego przydzielania zadań, ustawienia terminów i kamieni milowych, oddelegowania obowiązków i monitorowania wydajności.

Ponadto zapewnia użytkownikom widoczność w czasie rzeczywistym ich cyklu pracy, dzięki czemu wszyscy mogą być na tej samej stronie co do terminów, oczekiwań i postępów. Monday nie oferuje funkcji czatu, więc integracja z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams lub Zoom pomoże zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Monday

Konfigurowalne pulpity i automatyzacja

Śledzenie zależności do zarządzania projektami

Zarządzanie obciążeniami pracą

Bezpieczne przechowywanie plików

Monday limits

Funkcja kolumny śledzenia czasu jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise

Stroma krzywa uczenia się w celu zapoznania się z funkcjami i interfejsem (sprawdźAlternatywy na poniedziałek)

Ceny w poniedziałek

Indywidualny : Free Forever

: Free Forever Podstawowy : $8/miejsce na miesiąc od 3 licencji

: $8/miejsce na miesiąc od 3 licencji Standard : 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 licencji

: 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 licencji Pro : 16 USD/miejsce na miesiąc od 3 licencji

: 16 USD/miejsce na miesiąc od 3 licencji Enterprise: Skontaktuj się z Monday w celu ustalenia ceny

Monday oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (3,300+ recenzji)

4.6/5 (3,300+ recenzji) G2: 4.7/5 (6,600+ opinii) porównanie Monday do ClickUp !

14. Stado

przez Stado Teams mogą łatwo współpracować, komunikować się i pracować razem z pomocą Flock, opartej na chmurze platformy do współpracy i komunikacji. Użytkownicy mają do dyspozycji szereg narzędzi i funkcji, w tym czat, wideokonferencje, udostępnianie plików, zarządzanie projektami i śledzenie zadań.

Flock zapewnia również użytkownikom intuicyjną, przyjazną dla użytkownika platformę, która ułatwia zespołom utrzymanie połączenia, nawet gdy pracują zdalnie. Pomaga również zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie i pracują nad tym samym celem!

Najlepsze funkcje Flock

Ankiety w kanałach z opcją anonimowej odpowiedzi

Wideokonferencje w aplikacji do spotkań indywidualnych lub zespołowych

Przycisk wyboru załącznika do udostępniania plików

Publiczne i prywatne kanały wiadomości

Limity Flock

Zaawansowane opcje niestandardowe są zarezerwowane dla planów na poziomie Enterprise

Stroma krzywa uczenia się, aby zbudować stabilny i spójny cykl pracy zespołu na platformie

Ceny Flock

Free

Pro : 4,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 4,50 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Flock w sprawie cen

Flock oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

15. Airtable

przez AirtableAirtable to oprogramowanie internetowe, które pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać bazami danych w formacie podobnym do arkusza kalkulacyjnego. Łączy w sobie funkcje bazy danych z łatwością obsługi arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu jest popularnym narzędziem do zarządzania i organizacji danych.

Airtable pomaga we współpracy zespołowej, zapewniając centralną lokalizację do przechowywania i zarządzania informacjami, które mogą być łatwo dostępne, udostępniane i edytowane przez wielu członków zespołu.

W Airtable kierownicy projektów mogą strukturyzować i organizować dane w sposób, który ma sens dla ich zespołów, tworząc niestandardowe pola, formularze i widoki. Tworząc niestandardowe pole do przechowywania statusu "priorytetu" rekordu, użytkownik może filtrować widoki i sortować tabele, aby szybko zidentyfikować elementy o wysokim priorytecie.

Najlepsze funkcje Airtable

Rozszerzenia do tworzenia pulpitów z wykresami, grafami i najważniejszymi danymi

Synchronizacja danych z innymi platformami i aplikacjami w celu usprawnienia informacji

Interfejs bez kodu do grupowania lub sortowania danych

Funkcje Javascript do rozszerzenia automatyzacji

Limity Airtable

Limit możliwości obsługi oddzielnych zespołów i indywidualnych cykli pracy (sprawdźAlternatywy dla Airtable)

Podstawowa funkcja śledzenia czasu w porównaniu do innych narzędzi do współpracy zespołowej

Ceny Airtable

Free Plan

Plus : 10 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

: 10 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie Pro : 20 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

: 20 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Airtable w celu ustalenia ceny

Airtable oceny i recenzje

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 000 recenzji) G2: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

Korzyści z oprogramowania do współpracy dla zespołu

Oprogramowanie do współpracy to przełom w nowoczesnym miejscu pracy. Łączy Teams, wspierając płynną komunikację i efektywne zarządzanie zadaniami. Oto tylko niektóre z korzyści, jakich firmy mogą oczekiwać od korzystania z oprogramowania do współpracy:

Usprawnia pracę zespołową : Ułatwia udostępnianie pomysłów, plików i aktualizacji w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę ciągłych spotkań i wątków e-mail.

: Ułatwia udostępnianie pomysłów, plików i aktualizacji w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę ciągłych spotkań i wątków e-mail. Centralizuje zarządzanie projektami : Umożliwia przydzielanie, śledzenie i aktualizowanie zadań, zapewniając przejrzystość i zwiększając odpowiedzialność w zespole.

: Umożliwia przydzielanie, śledzenie i aktualizowanie zadań, zapewniając przejrzystość i zwiększając odpowiedzialność w zespole. Ułatwia pracę zdalną : Dzięki narzędziom opartym na chmurze, członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, co zapewnia wsparcie wydajności niezależnie od odległości geograficznych.

: Dzięki narzędziom opartym na chmurze, członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, co zapewnia wsparcie wydajności niezależnie od odległości geograficznych. Integruje się z innym oprogramowaniem Business : Usprawnia cykl pracy, zmniejszając potrzebę przełączania się między wieloma aplikacjami, co pozwala bardziej skupić się na podstawowych zadaniach.

: Usprawnia cykl pracy, zmniejszając potrzebę przełączania się między wieloma aplikacjami, co pozwala bardziej skupić się na podstawowych zadaniach. Promocja wydajności, przejrzystości i elastyczności: Ostatecznie napędza powodzenie biznesu.

Ujednolicenie zespołu dzięki oprogramowaniu do współpracy

Korzyści płynące z oprogramowania do współpracy zespołowej sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla każdego zespołu - bez względu na to, skąd pracujesz. Sztuczka polega na znalezieniu oprogramowania z wystarczającą liczbą funkcji i funkcjonalności, aby sprostać wyzwaniom, z którymi Teams spotykają się na co dzień.

Jedyne rozwiązanie? ClickUp. 🏆

Wizualizuj swoje zadania i współpracuj z zespołem, korzystając z ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i czatu

ClickUp jest jedynym narzędziem na tej liście, które zapewnia w pełni przejrzysty i oparty na współpracy obszar roboczy dla zespołów, aby nadzorować postęp projektu, planować zadania i komunikować się bardziej efektywnie z praktycznie dowolnego miejsca na świecie.

Z czatem w aplikacji, setki konfigurowalnych funkcji i ponad 1000 integracji, aby skonsolidować całą swoją pracę, ClickUp jest idealnym oprogramowaniem do komunikacji w zespole.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twoja współpraca staje się coraz lepsza.