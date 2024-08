Śmietanka towarzyskich projektów: 10 najlepszych alternatyw dla Figma w 2024 roku

Figma to klejnot w koronie świata projektowania - jej opcje wspólnego projektowania, realistycznego prototypowania i grafiki wektorowej sprawiają, że jest to wybór dla wielu profesjonalistów. Od tablice online do wstępnie załadowanych ramek, Figma upraszcza proces współtworzenia i oszczędza czas.

Podczas gdy Figma jest niewątpliwie jednym z najlepiej współpracujących platformy do projektowania i prototypowania na rynku nie są jedynymi, ale mają też swoje wady. Niektórzy użytkownicy uważają ją za zbyt skomplikowaną, podczas gdy inni sądzą, że jest zbyt droga w stosunku do tego, co oferuje.

Bez względu na powód, dla którego szukasz alternatywy dla Figma, istnieje wiele opcji, które mogą pomóc ci w grze projektowej. W tym artykule przedstawimy ci 10 najlepszych alternatyw dla Figma, omówimy ich wady i zalety oraz pomożemy ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla twojego cyklu pracy.

Co to jest Figma i jak działa Collaborative Design?

Figma to popularna platforma do projektowania, która umożliwia tworzenie żywych projektów, prototypów i rysunków wektorowych do różnych celów. Oferuje ona automatyczne układy, niestandardowe opcje, funkcje automatyzacji i integracje, które usprawniają procesy twórcze.

przez Figma Teams często wybierają Figmę ze względu na jej funkcje współpracy, które stanowią wsparcie dla członków zespołu działających zdalnie. Proces ten działa dzięki FigJam, cyfrowej tablicy Figmy do burzy mózgów, tworzenia diagramów, omawiania pomysłów, opracowywania strategii projektowych i organizowania spotkań.

Każda osoba otrzymuje swój kursor, co zapobiega zamieszaniu i zapewnia, że każdy ruch jest brany pod uwagę. Zostawiaj komentarze, reaguj na pomysły, zapraszaj osoby z innych teamów do współpracy i niestandardowo dostosowuj tablice do swoich projektów. ✨

Jakich funkcji szukać w alternatywach dla Figma?

Na rynku roi się od aplikacji i platform przedstawiających się jako doskonałe alternatywy dla Figma. Aby dokonać właściwego wyboru, spójrz na te cechy:

Opcje współpracy : Platforma powinna umożliwiać korzystanie z cyfrowych tablic, robienie notatek, zostawianie komentarzy i edycję w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespół będzie zjednoczony i na bieżąco z najmniejszymi zmianami w projekcie Szablony: Powinna oferować gotowe szablony dlaprojekt graficzny, budowanie portfolio,tworzenie wytycznych dotyczących marki, przeglądanie projektów, niestandardowe logo itp. Zarządzanie projektami: Narzędzie powinno umożliwiać dzielenie projektów na zadania, dodawanie osób przypisanych i terminów, ustawienie priorytetów, śledzenie postępów i zapewnienie terminowości dostaw Skalowalność: Powinno być w stanie wesprzeć rosnące potrzeby projektowe firmy i posiadać niezbędne kluczowe funkcje do tworzenia prototypów i obsługi złożonych projektów Niestandardowość: Platforma powinna być wyposażona w funkcje umożliwiające tworzenie unikalnych projektów zgodnych z celami firmy i wymaganiami klientów Interfejsy użytkownika skoncentrowane na narzędziach projektowych: Alternatywa dla Figma powinna mieć funkcję przeciągania i upuszczania, aby szybko dodawać do projektów, projektanta powinowactwa i narzędzia do współpracy w celu połączenia zespołów z różnych dziedzin

10 najlepszych alternatyw dla Figma w 2024 roku

Po przeanalizowaniu dziesiątek narzędzi do wspólnego projektowania, wybraliśmy 10 najlepszych i przedstawiliśmy ich główne funkcje, zalety i wady. Zapoznaj się z listą, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie i pozwolić swojemu zespołowi wyrazić swoją kreatywność bez limitów. 🖌️

Korzystanie z ClickUp Whiteboards do współpracy i burzy mózgów z Teams w czasie rzeczywistym

ClickUp jest zarządzanie projektami i zadaniami platforma, więc nie każdy jest zaznajomiony z funkcjami, które sprawiają, że jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Figmy. Niektóre z nich obejmują współpracę, planowanie, organizowanie i śledzenie projektów, dzięki czemu Figma znalazła się na liście.

Platforma skupia się na pracy zespołowej i jest dostarczana z ulubionym narzędziem projektantów Tablica ClickUp . To cyfrowa Canva pozwala na ustawienie swojej artystycznej strony Free i współpracę ze współpracownikami w celu opracowania najlepszych rozwiązań projektowych. Burza mózgów, dyskusje, komentarze i połączenie pomysłów dzięki bogatemu paskowi narzędzi do edycji. Współpraca ze współpracownikami w czasie rzeczywistym i upewnij się, że nie przegapisz żadnej aktualizacji.

Potrzebujesz wspaniałego projektu, ale nie chcesz zaczynać od zera? Szablony ClickUp pozwolą Ci szybciej osiągnąć wyznaczone cele dzięki gotowym (ale konfigurowalnym) sekcjom. Zalecamy korzystanie z Szablony Tablic dla maksymalnej swobody twórczej, ale możesz zagłębić się w Biblioteka szablonów ClickUp z ponad 1000 innych opcji. Zarządzanie projektami może być również wyzwaniem, ale ClickUp sprawia, że jest to dziecinnie proste - podziel projekty na zadania, przypisz je współpracownikom i obserwuj, jak Twoje projekty ożywają kawałek po kawałku.

Ponieważ ClickUp integruje się z ponad 1000 platform dzięki czemu można zwiększyć jego funkcjonalność i bez wysiłku scentralizować procesy. Jest również dostępny zarówno z planem Free (zwiększającym kilka kluczowych funkcji), jak i pomocnym modelem cenowym zależnym od wielkości zespołu i potrzeb.

ClickUp najlepsze funkcje

Nieskończone tablice ułatwiające współpracę i burzę mózgów

Formularze ClickUp do zbierania wniosków projektowych i opinii

Widok czatu do natychmiastowych dyskusji

Szablony przyjazne dla projektantów

Pulpity ClickUp do widoku cyklu pracy nad projektem

Dostępne na urządzeniach mobilnych i pulpitach

Wysoka skalowalność

ponad 1000 integracji

Funkcja proofingu do szybkiego zatwierdzania projektów

Limity ClickUp

Niestandardowe dostosowanie do potrzeb zespołu może zająć trochę czasu

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Freehand by InVision

Via: InVision Podnieś swoje umiejętności projektowania dzięki Freehand by InVision - najlepszemu platforma współpracy wizualnej która utrzymuje zespół w zgodzie.

Freehand to Intelligent Canva odpowiednia do burzy mózgów, omawiania pomysłów i pracy nad projektami. Canva składa się z trzech elementów, które współpracują ze sobą w celu usprawnienia procesów:

Smart Objects: Obiekty zawierające dane z możliwością interakcji z innymi obiektami na płótnie Connectors: Umożliwiają połączenie obiektów i automatyzację cykli pracy Bidirectional Integrations: Umożliwiają połączenie Freehand i zapewniają, że żadna zmiana na kanwie nie zostanie pominięta

Freehand oferuje również zaawansowane opcje zarządzania projektami - przeciągaj i upuszczaj karty osób, aby przypisywać zadania, używaj konektorów do zarządzania obciążeniami i korzystaj z wielu widoków, aby obserwować swoje projekty z różnych perspektyw.

Kluczowe funkcje, takie jak Leaderboard, Buzzers i Spinners oraz Flip Cards, wspierają współpracę zespołową i sprawiają, że praca staje się przyjemnością. 🥰

Freehand by InVision najlepsze funkcje

Inteligentna Canva

Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść

Wiele widoków

Narzędzia angażujące Teams

Freehand by InVision Limity

Praca na dużych płótnach może być opóźniona

Brak zaawansowanych opcji edycji

Ceny Freehand by InVision

Free

Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freehand by InVision oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (300+ recenzji)

: 4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (mniej niż 5 recenzji)

3. Framer

Via: Framer Chcesz projektować atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne strony internetowe? Framer jest najlepszym rozwiązaniem! 💪

Jednym z powodów, dla których Framer jest tak popularny, są opcje projektowania i układu. Możesz wybrać jeden z gotowych układów lub wyrazić swoją kreatywność za pomocą swobodnego płótna platformy.

Jeśli zrobiłeś już coś w Figma, z pewnością ucieszy cię fakt, że możesz po prostu skopiować i wkleić swoje projekty do Framer i kontynuować nad nimi pracę.

Użyj punktów przerwania Framer, aby upewnić się, że Twoja witryna działa płynnie na każdym urządzeniu. Rozbudowane opcje pozycjonowania bez użycia kodu umożliwiają niestandardowe dostosowanie pasków nawigacyjnych, odznak, pasków bocznych i innych elementów w celu stworzenia strony internetowej zgodnej z wymaganiami klienta.

Tchnij życie w swoją witrynę dzięki animacjom wyświetlania i przewijania oraz niestandardowym elementom, które przyciągną odwiedzających. Ponieważ Framer może pochwalić się solidnymi funkcjami SEO i wydajności, to znacznie więcej niż tylko narzędzie do projektowania stron internetowych .

Twórz metadane, używaj etykiet semantycznych i zobacz, jak Twoja witryna plasuje się w wyszukiwarkach dzięki temu narzędziu do projektowania.

najlepsze funkcje #### Framer

Kreator stron internetowych bez kodu

Zaawansowane opcje projektowania i układu

Płynna integracja z Figma

Funkcje SEO i wydajności

Limity Framer

Brak niestandardowych kategorii

Sporadyczne błędy

Ceny Framer

Free

Mini : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Podstawowy : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Pro: $30/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Framer oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (15+ recenzji)

4. UXPin

Via: UXPin Dzięki potężnym opcjom prototypowania, projektowania UX i UI, tworzenia szkieletów i makiet, UXPin jest najlepszym narzędziem do projektowania. 🎩

Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest UXPin Merge, dzięki któremu można projektować przy użyciu React i zapewnić spójność na całej Tablicy. Opcja ta pozwala używać tych samych elementów do projektowania ORAZ tworzenia aplikacji - wystarczy wybrać źródło elementów interfejsu użytkownika i zbudować prototypy, które idealnie pasują do produktu końcowego.

Podobnie jak inne platformy, UXPin pozwala tworzyć systemy projektowe od podstaw. Można jednak również importować szablony z Material Design lub Bootstrap lub synchronizować istniejącą bibliotekę systemów projektowych, zwiększając wydajność i usprawniając procesy.

Ta alternatywa dla Figma stawia na współpracę - dziel się swoją pracą z innymi, aby uzyskać opinię lub zatwierdzenie za pomocą kilku kliknięć i pracować nad projektami w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje UXPin

Wsparcie dla całego procesu projektowania

UXPin Merge zapewnia spójność w rozwoju produktu

Zaawansowane narzędzia systemu projektowania

Przyjazny dla współpracy

Limity UXPin

Sporadyczne problemy z autozapisem w aplikacji webowej

Ograniczona dokumentacja dla niektórych problemów związanych z cyklem pracy

Ceny UXPin

Free

Zaawansowany : 29 USD/miesiąc za redaktora

: 29 USD/miesiąc za redaktora Profesjonalny : $69/miesiąc na redaktora

: $69/miesiąc na redaktora Firma : 119 USD/miesiąc za redaktora

: 119 USD/miesiąc za redaktora Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje UXPin

G2 : 4.2/5 (100+ recenzji)

: 4.2/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

5. Szkic

Via: Szkic Jeśli jesteś użytkownikiem macOS polującym na funkcjonalną platformę projektową, nie szukaj dalej niż Sketch!

Platforma ta pełni funkcję interfejsu typu "przeciągnij i upuść" z konfigurowalnymi paskami narzędzi i skrótami, wsparciem dla paska Touch Bar i wbudowanym sprawdzaniem pisowni, aby ułatwić pracę.

Sketch zaczynał jako platforma do edycji wektorów i nadal oferuje takie opcje, jak skrócone operatory matematyczne i łatwą edycję dla wielu granic, ułatwiając proces projektowania.

Platforma jest wyposażona w nieskończoną kanwę, na której Twój zespół może omawiać pomysły w czasie rzeczywistym. Nie możesz znaleźć inspiracji? Użyj szablonów i obszarów roboczych jako punktów wyjścia!

Responsywne symbole z inteligentnym układem usprawniają pracę - utwórz komponent, użyj go ponownie później i upewnij się, że symbole automatycznie zmieniają rozmiar, aby dopasować się do zawartości.

Przejdź od pomysłów do rzeczywistości dzięki narzędziom do prototypowania - użyj nakładek i dedykowanego interfejsu użytkownika, aby przetestować swoje projekty i zobaczyć, jak wyglądają na komputerze Mac lub iPhonie dzięki tej alternatywie dla Figma.

Najlepsze funkcje Sketch

Natywny dla macOS

Nieskończona Canva

Setki szablonów i obszarów roboczych

Zaawansowane narzędzia do prototypowania

Limity Sketch

Dostępne tylko na macOS

Ograniczone opcje wtyczek

Ceny Sketch

Standard : $10/miesiąc za redaktora

: $10/miesiąc za redaktora Business : $20/miesiąc na redaktora

: $20/miesiąc na redaktora Licencja tylko na Maca: 120 USD za licencję

Oceny i recenzje Sketch

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (750+ recenzji)

6. Siter

Via: Siter.io Pierwszą rzeczą, którą zauważysz w Siter, jest jego intuicyjny interfejs - pasek narzędzi po lewej stronie ekranu umożliwia dostęp do dziesiątek opcji za pomocą jednego lub dwóch kliknięć.

Siter pozwala organizować warstwy w grupy, co ułatwia nawigację. Blokuj, ukrywaj i przesuwaj grupy, aby zachować pożądany kontur i zapobiec zamieszaniu.

Platforma oferuje tysiące gotowych ikon dla Twojej witryny, ale pozwala także zbudować własny system projektowania. Możesz:

Niestandardowe łącza i opcje na stronie internetowej

Dodawać atrakcyjne dekoracje, aby strona wyglądała jak pop

Zapisywać i ponownie wykorzystywać style czcionek i kolory na różnych stronach w celu zachowania spójności

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym członkowie Twojego zespołu mogą pracować jako jedność, nawet jeśli nie jesteście w tym samym pokoju (lub stanie - lub kontynencie!).

Jeśli już rozpocząłeś swój projekt w Figma, z przyjemnością dowiesz się, że Siter ma wtyczkę, która pozwala zaimportować go bez kodowania.

Najlepsze funkcje programu Siter

Znajomy, łatwy w użyciu interfejs w porównaniu do najlepszych alternatyw Figma

Sortowanie warstw w grupach w celu wydajniejszego projektowania stron internetowych lub kreatywnych projektów

Wsparcie dla importu Figma

Współpraca między Teams w czasie rzeczywistym

Limity Siter

Ograniczone opcje szablonów

Brak prawdziwej wersji Free i wyższa cena miesięczna w porównaniu do podobnych platform

Ceny Siter

Osobisty : 12 USD/miesiąc dla jednego członka zespołu

: 12 USD/miesiąc dla jednego członka zespołu Profesjonalny : 19 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu członków zespołu

: 19 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu członków zespołu Agencja: $39/miesiąc, nieograniczona liczba członków zespołu

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Siter

Trustpilot : 4.6/5 (20+ recenzji)

: 4.6/5 (20+ recenzji) AlternativeTo: 5/5 (mniej niż 5 recenzji)

7. Moqups

Via: Moqups Zanim zaprezentujesz swoją stronę internetową światu, musisz stworzyć szkielety i prototypy, aby upewnić się, że Wszystko wygląda dobrze. Moqups to platforma, która pomaga wizualizować i przeglądać projekty stron internetowych.

Platforma umożliwia tworzenie szkieletów bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Użyj interfejsu przeciągnij i upuść, aby przesuwać elementy i stworzyć idealny układ.

Moqups oferuje imponującą bibliotekę zestawów ikon, widżetów i inteligentnych kształtów do wykorzystania na swojej stronie internetowej. Użyj rozszerzeń diagramów i łączników, aby stworzyć diagramy i schematy blokowe. Istnieją również setki opcji czcionek do wyboru, a integracja z Google Fonts otwiera drzwi do wielu innych.

Platforma pełni funkcję tablicy online, na której można zespół może współpracować , dodawać pliki, opracowywać strategie, dostarczać i otrzymywać informacje zwrotne oraz wizualizować swoje projekty.

Najlepsze funkcje Moqups

Interfejs "przeciągnij i upuść

Wsparcie dla tworzenia diagramów i schematów blokowych

Tablica online

Bogata biblioteka zasobów

Limity Moqups

Nie może być używany w trybie offline

Czasami wolniejsze ładowanie strony

Ceny Moqups

Free

Solo : $9/miesiąc za licencję

: $9/miesiąc za licencję Teams : 15 USD/miesiąc za pięć licencji

: 15 USD/miesiąc za pięć licencji Unlimited: 40 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę licencji

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Moqups oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (90+ recenzji)

: 4.2/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

8. Penpot

Via: Penpot Nie chcesz martwić się o kompatybilność platformy, drogie plany cenowe i ciężką instalację oprogramowania? Sprawdź Penpot, oparte na otwartym kodzie źródłowym oprogramowanie do prototypowania i projektowania stron internetowych. 😍

Penpot wykorzystuje skalowalną grafikę wektorową (SVG), więc możesz zapomnieć o problemach z formatem. Dzięki Penpot możesz:

Przyspieszyć cykl pracy dzięki komponentom wielokrotnego użytku

Tworzyć elastyczne interfejsy zgodne ze standardami CSS

Wgrywać pożądane czcionki dla maksymalnej personalizacji

Zdefiniuj wyzwalacze i akcje, aby ożywić swoje projekty, generuj przyciągające wzrok przejścia i czerp korzyści z nieskończonego płótna, aby puścić wodze fantazji.

Jeśli chcesz zapobiec rozpraszaniu uwagi, użyj trybu skupienia, aby wybrać elementy, nad którymi chcesz pracować i ukryć resztę.

Penpot wspiera współpracę w czasie rzeczywistym - z opcjami udostępniania prezentacji wewnętrznie, zostawiania komentarzy i eksportowania obiektów i plików w celu udostępnienia ich zewnętrznym współpracownikom.

Najlepsze funkcje Penpot

Open-source i oparty na sieci

Oparty na SVG

Przyjazny dla wydajności tryb skupienia

Poręczne opcje udostępniania plików

Limity Penpot

Interfejs może się czasem zacinać

Brak trybu ciemnego

Ceny Penpot

Free

Penpot oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Product Hunt: 4.9/5 (80+ recenzji)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Via: CorelDRAW Corel Vector, wcześniej znany jako Gravit Designer Pro, to internetowa aplikacja do grafiki wektorowej. Można jej używać do praktycznie każdego projektu związanego z grafiką i projektowaniem, od tworzenia logo po materiały marketingowe, makiety i strony internetowe.

Platforma znana jest ze swoich opcji edycji wektorowej. Twórz geometryczne kształty bez wysiłku, korzystając z inteligentnych prymitywów kształtów z magicznymi punktami kontrolnymi. Używaj narzędzi Pen, Knife, Bezigon i Lasso do manipulowania ścieżkami wektorowymi. Wdrażaj aktywne narożniki i odręczne narzędzia wektorowe, aby uzyskać najwyższą kontrolę nad projektem.

Oprócz funkcji intuicyjnego interfejsu, warto wspomnieć, że z tym narzędziem można pracować online i offline.

Dzięki bogatej palecie kolorów, ponad 35 niedestrukcyjnym efektom i dostosowaniom na żywo oraz rozszerzeniu wsparcia dla formatów plików, Corel Vector może pomóc ci osiągnąć nowe wyżyny projektowania.

Najlepsze funkcje Corel Vector

Tryb online i offline

Intuicyjny interfejs

ponad 35 niedestrukcyjnych efektów i dostosowań na żywo

Potężne opcje manipulacji wektorami

Limity Corel Vector

Brak planu Free

Nie wszystkim podobały się zmiany po rebrandingu

Ceny Corel Vector

69,99 USD/rok

Corel Vector oceny i recenzje

AlternativeTo: 3.2/5 (20+ recenzji)

10. Obłęd

Via: Obłęd Jeśli chcesz AI-powered design app z zaawansowanymi opcjami, oszalejesz (pun intended) na punkcie Lunacy!

Platforma oferuje opcje, których można oczekiwać w wysokiej jakości projekt współpracy współpraca w czasie rzeczywistym, pozostawianie komentarzy, zmienne kolory i łatwe prototypowanie.

Ale Lunacy idzie o krok dalej i oferuje kilka ekskluzywnych opcji. Otrzymujesz bogatą wbudowaną bibliotekę graficzną z ponad 1 000 000 ikon, ponad 70 000 ilustracji i ponad 140 000 zdjęć - na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Możesz także skorzystać z "zabójców rutyny", czyli opcji, które oszczędzają Twój czas poprzez zakończenie za Ciebie powtarzalnych zadań. Wypróbuj AI Background Remover, Avatar Generator i AI Upscaler i pozwól im do zrobienia przyziemną pracę.

Użyj Smart layer tree, aby wyłączyć warstwy, których nie widzisz, automatycznie dostosuj kolory kształtów i automatycznie aktualizuj generowaną zawartość!

Najlepsze funkcje Lunacy

Rozszerzenie wbudowanej biblioteki graficznej

Zabójcy rutyn

Inteligentne drzewo warstw

Automatyczne aktualizacje generowanej zawartości

Limity obłędu

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że od czasu do czasu są wylogowywani

Przydałoby się więcej rozszerzeń

Ceny Lunacy

Free

Lunacy oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

Rozwiń swoją grę projektową dzięki odpowiednim alternatywom Figma

Wymienione na liście alternatywy Figma pozwalają uwolnić kreatywność dzięki rozbudowanym funkcjom do projektowania stron internetowych, aplikacji, logo i innych kreatywnych produktów.

Jeśli potrzebujesz platformy, która oferuje wsparcie dla kreatywnej współpracy i oferuje solidne opcje zarządzania projektami, polecamy zarejestrowanie się w ClickUp !