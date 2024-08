Slack vs. Asana: Które narzędzie jest najlepsze dla Twojego zespołu w 2024 roku?

Asana i Slack to dwie najpopularniejsze aplikacje do zarządzania projektami, które pomagają zdalnym i osobistym zespołom lepiej współpracować. Z pozoru każde narzędzie oferuje podobne funkcje - od współpracy zespołowej po integracje z innymi firmami.

Wystarczy jednak zagłębić się w temat, by dostrzec różnice między Asaną a Slackiem. Jeśli próbujesz zdecydować między tymi narzędziami do zarządzania projektami dla własnego zespołu, ten przewodnik po Asana vs. Slack jest dla Ciebie.

Czym jest Slack?

Via Slack Slack to miejsce pracy narzędzie komunikacji przeznaczone dla Teamsów do wymiany informacji i współpracy w czasie rzeczywistym . Oferuje nawet połączenia głosowe i wideo, a także czat indywidualny i grupowy.

W Slack, twoja organizacja będzie miała obszar roboczy. W tym obszarze roboczym można tworzyć kanały dla poszczególnych Teams, projektów lub tematów lub używać bezpośrednich wiadomości do czatów indywidualnych i grupowych ad-hoc.

W kanałach i czatach można udostępniać pliki i rozpoczynać rozmowy (lub huddles). Jeśli chodzi o wszystko poza czatem, masz tysiące integracji z innymi aplikacjami, chociaż nowa funkcja platformy Canva dodaje pewne wewnętrzne możliwości zarządzania zadaniami.

Funkcje Slack

W przypadku platformy skoncentrowanej na komunikacji, nie jest szokiem znalezienie funkcji, które napędzają współpracę na pierwszym planie. Porównując Slack i Asanę, wyróżniają się cztery funkcje:

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Wszyscy wiemy, jak ważna jest skuteczna komunikacja w zespole , zwłaszcza jeśli chodzi o zespoły zdalne. Slack nadaje priorytet komunikacji dzięki funkcjom natychmiastowej komunikacji:

Wszystkie czaty odbywają się w czasie rzeczywistym, a natychmiastowe powiadomienia informują użytkowników, kiedy nowa wiadomość może być dla nich istotna

Przejrzysta hierarchia, w tym kanały, wiadomości bezpośrednie i wiadomości w wątkach, zapewnia przegląd wielu rozmów odbywających się w tym samym czasie

Huddles, które mogą odbywać się w dowolnym momencie zarówno w kanałach, jak i wiadomościach bezpośrednich, integrują funkcje połączeń wideo i audio bez przejmowania całego interfejsu

Użytkownicy mogą planować wiadomości z wyprzedzeniem lub tworzyć zakładki do wiadomości, aby kontynuować je później

Zaawansowana funkcja wyszukiwania Slack ułatwia znajdowanie starych i zarchiwizowanych rozmów zawierających istotne informacje

Prosty interfejs użytkownika aplikacji mobilnej sprawia, że pozostawanie w kontakcie na smartfonach i tabletach jest dziecinnie proste

Te funkcje komunikacyjne są powodem, dla którego Slack od dawna jest standardem cyfrowej komunikacji biurowej.

Via Slack

Udostępnianie plików

Slack umożliwia udostępnianie plików o rozmiarze do jednego gigabajta (GB) w kanałach i wiadomościach bezpośrednich. Każda wiadomość może zawierać maksymalnie 10 plików jednocześnie. Platforma przechowuje pliki na swoim serwerze, z limitami zależnymi od planu:

Free plan : 5 GB dla całej organizacji

: 5 GB dla całej organizacji Pro plan : 10 GB na użytkownika

: 10 GB na użytkownika Business plan : 20 GB na użytkownika

: 20 GB na użytkownika Enterprise Grid plan: 1 terabajt na użytkownika

Natywna integracja z systemami przechowywania danych w chmurze, takimi jak Google Drive, Dropbox i Microsoft OneDrive, omija te limity, umożliwiając udostępnianie plików za pośrednictwem bezpośredniego łącza do lokalizacji ich przechowywania.

Po udostępnieniu pliku Slack automatycznie wyświetla podgląd dokumentów .doc, PDF, obrazów i plików wideo. Dodaje to do współpracy w czasie rzeczywistym charakter oprogramowania, ponieważ użytkownicy mogą natychmiast zobaczyć, co udostępniasz bez konieczności pobierania plików.

Podstawowe zarządzanie zadaniami poprzez Canva

W przeciwieństwie do Asany, Slack nie jest oprogramowaniem do zarządzania projektami i brakuje mu większości podstawowych funkcji potrzebnych do zarządzania projektami. Jednak niedawno dodana funkcja Canva dodaje do platformy kilka podstawowych funkcji zarządzania projektami.

Po uruchomieniu Slack Canva można gromadzić różne informacje w jednym dokumencie, w tym wszystko, od plików wizualnych po zorientowane na zadania cykle pracy, opisy projektów i nie tylko.

Slack przewiduje, że z czasem Canvases staną się bardziej szczegółowe, tworząc prawdziwie współpracujące obszary robocze. Jednak w tej chwili nie ma łatwego sposobu na przypisywanie i śledzenie zadań. Jest to jednak pierwszy krok systemu w kierunku komunikacji, która nie odbywa się tylko w danym momencie, co może sprawić, że będzie on odpowiedni do zarządzania szerszymi projektami w przyszłości.

Via Slack

Rozbudowane integracje

W przypadku platformy, która nie udaje, że jest czymś więcej niż jest, integracje innych firm muszą być na najwyższym poziomie. Na szczęście jest to jeden z obszarów, w którym Slack błyszczy.

W sumie użytkownicy otrzymują ponad 2000 integracji, aby połączyć Slack z dowolną inną platformą w miejscu pracy. Nasz ulubione integracje Slack obejmują zakres od ActiveCampaign i SalesForce do ClickUp i ZipBooks.

Dla użytkowników platformy integracje te są wyświetlane jako aplikacje pod bezpośrednimi wiadomościami. Można również aktywować funkcje zintegrowanego narzędzia za pomocą prostego polecenia /zoom join", aby dołączyć do następnego spotkania Zoom.

I oczywiście otrzymujesz odwrotne integracje innych firm z platformami partnerskimi. Na przykład, chcesz dodać e-mail do rozmowy w Slack? Wystarczy zainstalować aplikację Outlook Slack i jest to tak proste, jak naciśnięcie przycisku.

Cennik Slack:

Wersja Free

Pro : 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie cen

Czym jest Asana?

Via Asana Asana to aplikacja do zarządzania projektami, która pomaga zespołom śledzić wszystkie zadania związane z projektami, nad którymi pracują. Pozwala organizacji organizować projekty w większe portfolio i cele, jednocześnie budując indywidualne zadania i cykle pracy niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Podobnie jak Slack, Asana jest internetowym narzędziem do zarządzania pracą, które jest dostarczane z aplikacjami mobilnymi i komputerowymi. W przeciwieństwie do Slack, Asana skupia się bardziej na kompleksowym zarządzaniu pracą, z funkcjami współpracy, które koncentrują się na szerszym zakresie cele projektu zamiast komunikacji w czasie rzeczywistym.

Funkcje Asany

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że zaawansowane funkcje Asany koncentrują się na zrobieniu zadań zgodnie ze specyfikacją i na czas. Nawet funkcje podobne do Slacka, takie jak narzędzia do komunikacji i udostępniania plików, są zorientowane na ten cel.

Komunikacja oparta na projektach

Asana zawiera trzy podstawowe funkcje komunikacyjne: komentarze do zadań, aktualizacje projektów i bezpośrednie wiadomości.

Komentarze do zadań umożliwiają każdemu obserwującemu zadanie udostępnianie swoich przemyśleń lub zadawanie pytań. Gdy ktoś zostawi komentarz, wszyscy obserwujący zadanie otrzymają powiadomienie

Aktualizacje projektu pozwalają właścicielowi projektu na wysłanie kolorowej notatki z informacjami o projekcie do wszystkich pozostałych członków zespołu projektowego

Bezpośrednie wiadomości wysyłają notatkę do innych członków zespołu, którzy otrzymują powiadomienia i mogą komentować wiadomość, tak jak w przypadku zadania

Połączenie tych funkcji sprawia, że Asana jest dobrze przygotowana do budowania i realizacji projektów plan komunikacji w projekcie . Jednak w przeciwieństwie do Slacka, nie można czatować na Asanie. Komunikacja jest bliższa e-mailowi pod względem tempa niż komunikacji w czasie rzeczywistym.

Via Asana

Udostępnianie plików

Czym byłby system zarządzania projektami bez udostępnianie wiedzy ? Oczywiście Asana przoduje w tej dziedzinie dzięki możliwości załączania plików do poszczególnych zadań i ogólnych projektów. Jako bonus, pliki dodane do zadań w ramach projektu automatycznie pojawiają się w zakładce Pliki nadrzędnego projektu.

Asana ma limit przesyłania plików wynoszący 100 megabajtów (MB) na plik. Ogólna przestrzeń na pliki jest jednak nieograniczona, co oznacza, że do obszaru roboczego organizacji można załączyć dowolną liczbę plików o rozmiarze 100 MB lub mniejszym.

W przypadku większych plików, Asana integruje się z popularnymi aplikacjami do przechowywania danych w chmurze, takimi jak OneDrive, Dropbox i Google Drive. Podobnie jak w Slack, pliki wizualne, takie jak obrazy i pliki PDF, pojawiają się bezpośrednio w komentarzach do zadania, dzięki czemu każdy obserwujący zadanie może je łatwo zobaczyć bez konieczności pobierania czegokolwiek.

Zaawansowane zarządzanie zadaniami

W tym miejscu interfejs użytkownika Asany naprawdę błyszczy. Zaawansowane funkcje zarządzania projektami umożliwiają tworzenie cykli pracy i budowanie nawet najbardziej złożonych projektów z opcjami takimi jak:

Zależności zadań umożliwiające tworzenie większych cykli pracy z wieloma członkami zespołu współpracującymi ze sobą

Zatwierdzanie zadań, które tworzą punkty kontrolne w ramach projektu, zanim posunie się on zbyt daleko do przodu

Wykres Gantta, tablica Kanban i widoki list, które pomagają wizualizować projekt w interfejsie użytkownika Asany w dowolny sposób

Szeroki zakres widoków tablicy Kanban iSzablony projektów wykresu Gantta dzięki czemu nie trzeba za każdym razem zaczynać od zera

Funkcja celów, która pozwala grupować projekty według większych priorytetów organizacyjnych

Konfigurowalne formularze, które po wypełnieniu automatycznie zamieniają się w zadania

Łatwo zauważyć, gdzie leżą mocne strony Asany. Jest to narzędzie do zarządzania zadaniami, a jego bardziej zaawansowane funkcje zapewniają kierownikom projektów prawie wszystkie funkcje, o które mogą poprosić, aby zarządzać swoimi projektami do zakończenia.

Via Asana

Skoncentrowane integracje

Podobnie jak w przypadku większości narzędzi do zarządzania pracą, Asana zdaje sobie sprawę, że nie może być wszystkim dla wszystkich. Podobnie jak Slack, rozwiązuje ten problem poprzez szeroki zakres integracji, które umożliwiają połączenie innych narzędzi, z których zespół może już korzystać.

Integracje te, choć jest ich wiele, koncentrują się na pomaganiu tobie i twojemu zespołowi w lepszym zarządzaniu pracą. Połączenia Slack i Teams pozwalają na przykład przekształcać wiadomości na tych platformach w zadania. Konektor Adobe Creative Cloud daje zespołom wizualnym łatwy sposób udostępniania swojej pracy w odpowiednich zadaniach.

Podobnie jak Slack, interfejs użytkownika Asany oferuje kilka odwrotnych integracji. Wystarczy dodać Asanę do Outlooka, by jednym kliknięciem zamienić dowolny e-mail w zadanie.

Ceny Asany:

wersja Free

Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Slack vs. Asana: Porównanie funkcji

Zarówno Asana, jak i Slack są narzędziami do zarządzania pracą, ale bliższe spojrzenie na ich porównywalne funkcje ujawnia ich bardzo różne cele. Porównajmy je bezpośrednio:

Komunikacja

Jeśli chcesz usprawnić komunikację z innymi członkami zespołu, Slack jest zdecydowanym zwycięzcą. I nie ma w tym nic dziwnego. W końcu do tego właśnie służy.

Kluczem jest tu komunikacja w czasie rzeczywistym. Możesz natychmiast połączyć się ze swoim zespołem, w tym za pomocą połączeń głosowych i wideo, aby uniknąć marnowania czasu.

A ponieważ Slack integruje się z Asaną, można go używać do rozmawiania o zadaniach w obszarze roboczym Slack.

Zwycięzca: Slack

Via Slack

Zarządzanie zadaniami i projektami

Pomimo niedawnego wprowadzenia przez Slack niektórych narzędzi do zarządzania projektami, Asana wygrywa w kategorii zarządzaniu zadaniami porównanie. Asana wyraźnie koncentruje się na zarządzaniu projektami, z czym narzędzie do komunikacji w czasie rzeczywistym po prostu nie może się równać.

Jasne, możesz tworzyć podstawowe zadania w Slack za pośrednictwem Canva i wysyłać przypomnienia, gdy twój zespół ma element działania, który musi zostać zakończony. Nie ma to jednak nic wspólnego ze zdolnością Asany do tworzenia złożonych przepływów projektów z wieloma członkami zespołu i wzajemnie połączonymi częściami.

Zwycięzca: Asana

Via Asana

Udostępnianie plików

Slack pozwala na udostępnianie większych plików, ale limituje ogólną przestrzeń dyskową dla organizacji. Asana ma znacznie mniejszy limit rozmiaru plików, ale jej ogólna przestrzeń dyskowa jest nieograniczona. Obie aplikacje integrują się naturalnie z usługami przechowywania danych w chmurze i są wyposażone w przydatną opcję podglądu.

Dla nas Slack wygrywa, ponieważ jego ogólne limity przestrzeni dyskowej są wystarczające dla większości organizacji, dzięki czemu większy rozmiar pliku jest bardziej znaczącą korzyścią. Wiąże się to jednak z pewnym zastrzeżeniem.

Jeśli twoja organizacja nie ma tendencji do udostępniania dużych plików (takich jak pliki wideo lub pliki projektowe Adobe) lub jeśli korzystasz z zewnętrznej pamięci masowej w chmurze, limit rozmiaru w dużej mierze nie będzie miał znaczenia. W takim przypadku wygrywa nieograniczona przestrzeń dyskowa Asana.

Zwycięzca: Slack, ale z zastrzeżeniami

Integracje

Zarówno Asana, jak i Slack oferują niemal każdą integrację, jakiej może potrzebować Twoja organizacja. Mamy jednak jedną sugestię. Zanim zdecydujesz się na którąkolwiek z nich, sprawdź stronę integracji każdej platformy, aby upewnić się, że nie brakuje na niej żadnych konkretnych integracji, których będziesz potrzebować.

Zwycięzca: Remis

Co jest lepsze: Slack czy Asana?

Nie można ogłosić zwycięzcy Asana vs. Slack, ponieważ ostatecznie są to różne narzędzia o różnych celach. Slack wygrywa w komunikacji, a Asana w zarządzaniu projektami. Jeśli chodzi o usługi wykraczające poza ten zakres, oba narzędzia mają w zasadzie po równo zalet i wad.

Oznacza to również, że Asana nie może zastąpić Slacka, a Slack nie może zastąpić Asany. Zamiast wybierać jedno narzędzie do współpracy zamiast drugiego, dla organizacji najlepszym rozwiązaniem mogą być oba - lub alternatywne narzędzie, które może zarządzać zarówno komunikacją w czasie rzeczywistym, jak i zarządzaniem projektami

Slack vs. Asana na Reddit

Nie wierz nam na słowo, jeśli chodzi o wyłonienie zwycięzcy pomiędzy tymi dwoma narzędziami zwiększającymi wydajność. My również zabraliśmy na Reddit aby zobaczyć, co mają do powiedzenia inni użytkownicy porównujący Slacka i Asanę.

Via Asana Według jednego z użytkowników:

"Slack i Asana to dwa różne narzędzia, ale jak powiedzieli inni, można je zintegrować, aby bardzo dobrze ze sobą współpracowały. Integracja Asany ze Slackiem pozwala mi widzieć powiadomienia z Asany i odpowiadać na komentarze lub je "lajkować". Oszczędza to mój czas"

Inna osoba zwróciła szczególną uwagę na interfejs użytkownika aplikacji komunikacyjnych:

"Uwielbiamy możliwość unikania przełączania kontekstu w Slack poprzez konwertowanie wiadomości Slack na zadania Asana lub odpowiadanie na nowe komentarze lub zadania Asana z poziomu Slack. To powiedziawszy, w przypadku bardziej starannego planowania, nadzoru nad projektem i burzy mózgów, która jest specyficzna dla zadania i nie wymaga pilnej odpowiedzi w ciągu tego samego dnia, dobrze jest żyć w Asanie"

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Asany i Slacka

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby zarządzać pracą i komunikować się z teamami w jednym miejscu

Asana i Slack pełnią różne role w większości organizacji, co oznacza, że nadal musisz zarządzać dwiema oddzielnymi platformami do komunikacji i zarządzania zadaniami. A co jeśli powiedzielibyśmy Ci, że jedno narzędzie do zarządzania zespołem może spełniać obie te funkcje?

Zgadza się - nadszedł czas, aby porozmawiać o ClickUp.

ClickUp jest nie tylko jednym z najlepszych najlepszych alternatyw dla Asany do zarządzania zadaniami. Posiada również inne funkcje, takie jak tablica których nie oferuje ani Asana, ani Slack, a jednocześnie zawiera narzędzia komunikacyjne i kluczowe funkcje, które są niezbędne dla doświadczonych kierowników projektów.

Widok czatu ClickUp do komunikacji w zespole w czasie rzeczywistym

Podczas tworzenia projektów w ClickUp, każdy z nich posiada zintegrowany Widok czatu ClickUp który pozwala członkom zespołu komunikować się w czasie rzeczywistym. Ale nie chodzi tylko o słowa. W ramach tego widoku czatu możesz zarządzać projektami dzięki funkcjom do:

Przypisywania zadań i oznaczania, kiedy zostały zakończone

Udostępnianie połączonych projektów

Osadzanie plików

Dodawać tekst sformatowany

wzmianki o poszczególnych członkach zespołu lub grupach i nie tylko!

Compare Asana vs ClickUp !

Co więcej, czat można pozostawić otwarty obok innych widoków projektów, aby kontynuować rozmowy. A dzięki integracjom takim jak Zoom, możesz rozpocząć rozmowy wideo z poziomu platformy.

Wysyłanie aktualizacji postępu projektu w widoku ClickUp Chat

Natywna integracja ze Slackiem w celu przeniesienia komunikacji do ClickUp

Wiemy o atrakcyjności Slacka. Wiele organizacji korzysta z niego od dłuższego czasu i trudno im się z nim rozstać. Dlatego też z dumą prezentujemy naszą Integracja ClickUp ze Slackiem .

Tak, możesz przekształcić dowolną konwersację Slack w zadanie Slack. Ale to nie wszystko.

Po opublikowaniu zadania ClickUp w kanale lub wiadomości Slack, możesz zarządzać terminami, zadaniami, statusami i nie tylko dla każdego członka zespołu bez konieczności opuszczania Slack. Możesz nawet ustawić powiadomienia wysyłane do Slack, gdy jedno z Twoich zadań ClickUp zostanie zaktualizowane. Jest to idealna integracja dla organizacji, które nie mogą rozstać się ze swoim ulubionym narzędziem do komunikacji.

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Kompleksowe zarządzanie projektami na każdym poziomie

I oczywiście, ClickUp's funkcje zarządzania projektami mogą z łatwością dorównać (a nawet przewyższyć) Asanę i Slack:

Tworzenie zadań i struktur cyklu pracy

Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą ponad 10 widoków, w tym Gantt, Tablica i nie tylko

Wybieraj spośród rozszerzeniabiblioteka szablonów do zarządzania projektami aby uniknąć zaczynania od zera podczas zarządzania projektami

Zintegruj dokumenty ClickUp do przeglądów projektów i współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj pulpity i raportowanie, aby uzyskać lepszy wgląd w projekt i organizację

Korzystaj z ClickUp AI, aby przyspieszyć pracęplany projektów dzięki automatycznie generowanym konspektom, szkicom dokumentów i nie tylko

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś

Dzięki ClickUp nie potrzebujesz już różnych rozwiązań dla oddzielnych potrzeb, takich jak komunikacja i zarządzanie projektami. Zamiast tego możesz mieć to wszystko w jednym narzędziu do zarządzania pracą, które zawiera i ulepsza wszystkie najlepsze funkcje Asana vs. Slack.

Nie wierz nam na słowo. Dzięki naszemu planowi Free Forever możesz samodzielnie przetestować platformę bez żadnych zobowiązań finansowych. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy już dziś ! 🤩