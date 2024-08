Wykorzystaj kluczowe wskaźniki wydajności SaaS, aby zapewnić wzrost przychodów i sukces klientów

Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem, sprzedawcą czy menedżerem, śledzenie i analizowanie określonych danych może pomóc Ci szybciej rozwijać firmę SaaS.

Jednak w morzu różnych wskaźników KPI i metryk czekających na zmierzenie, kluczowe jest zidentyfikowanie tych, które najlepiej sprawdzają się w praktyce są zgodne z celami projektu i pomagają skutecznie zoptymalizować strategię biznesową.

Wybór odpowiednich wskaźników KPI do śledzenia jest szczególnie ważny dla firm SaaS, ponieważ działają one w wysoce konkurencyjnych branżach, a ich rozwój i sukces zależą od wskaźników pozyskiwania i utrzymywania klientów.

Niektóre z najważniejszych wskaźników Wskaźniki KPI ujawniają sukces kampanii marketingowych i pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy . Chociaż skuteczne, śledzenie wskaźników KPI SaaS tylko dla działań sprzedażowych i marketingowych nie wystarczy, aby zapewnić dalszy rozwój firmy. 🌱

W tym artykule ujawnimy 10 najważniejszych wskaźników KPI SaaS do śledzenia w 2024 r. i zbadamy typowe wyzwania, z którymi możesz się spotkać. Przedstawimy również narzędzia, które pomogą Ci płynnie monitorować wszystkie wskaźniki KPI SaaS.

Zrozumienie wskaźników KPI i metryk SaaS

Choć mogą brzmieć podobnie, wskaźniki KPI i metryki SaaS nie odnoszą się do tego samego.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) SaaS to metryki wysokiego poziomu, które zapewniają przegląd ogólnej kondycji firmy śledzą postępy firmy w stosunku do jego celów.

Zazwyczaj te wskaźniki KPI oceniają takie obszary, jak wzrost przychodów, status nowych i istniejących klientów, odwiedzających witrynę itp. Są one zwykle używane przez kadrę kierowniczą i Menedżerów SaaS , a także zespół ds. sukcesu klienta firmy, aby dokonać decyzje oparte na danych .

Tymczasem metryka to termin ogólny, który obejmuje wskaźniki KPI i inne narzędzia do pomiaru postępów i wydajności. Innymi słowy, nie wszystkie wskaźniki są wskaźnikami KPI SaaS. Są one wykorzystywane na szerszą skalę przez członków zespołów marketingowych i sprzedażowych, menedżerów produktu i zespoły obsługi klienta w celu optymalizacji różnych obszarów biznesowych.

Jak działa model biznesowy SaaS i jak wpływa na śledzenie KPI?

Firmy oferujące oprogramowanie jako usługę (SaaS) działają w oparciu o określony model biznesowy -zapewniają użytkownikom dostęp do swojego oprogramowania za miesięczną lub roczną opłatą. Klienci mogą korzystać z oprogramowania tak długo, jak długo za nie płacą. Co więcej, zazwyczaj mogą anulować subskrypcję w dowolnym momencie, ponieważ zazwyczaj nie są związani umową.

Korzystanie z tak specyficznego modelu biznesowego oznacza, że firmy SaaS mają różne sposoby mierzenia wydajności. Wynika to z faktu, że sukces tych firm zależy od liczby subskrypcji i miesięcznych użytkowników - więcej użytkowników oznacza więcej generowanych przychodów. 📈

Podsumowując, w przypadku biznesu SaaS głównym celem jest utrzymanie wysokiego miesięcznego przychodu. Dlatego należy skupić się na utrzymanie klientów jako jeden z głównych wskaźników KPI, jeśli chcesz, aby Twoja firma prosperowała. Ważne jest również śledzenie miesięcznych aktywnych użytkowników, pozyskiwanie klientów koszt, wartość życiowa klienta i inne istotne wskaźniki KPI omówione w następnej sekcji.

Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz od razu zacząć śledzić wskaźniki sprzedaży i przychodów SaaS? Skorzystaj z narzędzia Szablon KPI sprzedaży ClickUp do monitorowania wskaźników KPI i usprawniania procesów na wszystkich etapach lejka sprzedaży z jednego okna. 💚

Skorzystaj z szablonu KPI sprzedaży ClickUp, aby mierzyć i poprawiać wyniki sprzedaży

10 najważniejszych wskaźników SaaS KPI do śledzenia w 2024 roku

Istnieją dziesiątki ważnych wskaźników, ale śledzenie ich wszystkich nie jest ani konieczne, ani produktywne. Zamiast tego należy skupić się na tych najważniejszych, aby usprawnić rozwój firmy.

Przyjrzyjmy się podstawowym wskaźnikom KPI SaaS, które Twoja firma musi śledzić.

1. Wskaźnik rezygnacji

Ponieważ firmy SaaS zależą od subskrybentów, pomiar wskaźnika rezygnacji klientów jest oczywistym pierwszym krokiem. Ten wskaźnik KPI pokazuje liczbę subskrybentów utraconych w określonych ramach czasowych.

Jeśli Twoja firma opiera się na utrzymaniu klientów, a wskaźnik rezygnacji jest wysoki, oznacza to, że wielu klientów jest niezadowolonych z Twojego oprogramowania. Należy jednak spodziewać się wyższego wskaźnika rezygnacji, jeśli oprogramowanie nie jest stałym rozwiązaniem dla użytkowników.

Zwiększony wskaźnik rezygnacji może być spowodowany trendami rynkowymi, konkurencją lub cenami. Jeśli więc Twoja firma SaaS doświadcza wyższego niż przeciętny wskaźnika rezygnacji, powinieneś ponownie przeanalizować swoje funkcje i strategie cenowe.

Oto jak obliczyć wskaźnik rezygnacji:

Utrata klientów ÷ Łączna liczba klientów na początku okresu) x 100

2. Wskaźnik rezygnacji z przychodów

Śledzenie wskaźnika rezygnacji z przychodów jest nawet ważniejsze niż śledzenie wskaźnika rezygnacji klientów. Odzwierciedla on przychody utracone w czasie z powodu anulowanych lub obniżonych subskrypcji. Śledzenie tego KPI kwartalnie lub miesięcznie może pomóc lepiej zrozumieć zachowanie klientów i podjąć niezbędne działania w celu zmniejszenia wskaźnika rezygnacji.

Oto jak obliczyć wskaźnik rezygnacji z przychodów:

przychody cykliczne utracone w danym okresie ÷ Przychody cykliczne na początku okresu) x 100_

3. Miesięczny przychód cykliczny

Miesięczny przychód cykliczny (MRR) to całkowita wartość generowana przez firmę SaaS od aktywnych subskrybentów w miesiącu. MRR śledzi upsell, nową sprzedaż, odnowienia i churn, pomagając w prowadzeniu rejestru miesięcznego przepływu przychodów. Pokazuje również jak rozwija się Twoja firma i może pomóc w podejmowaniu decyzji w obszarach takich jak alokacja zasobów i rozwój produktu .

Oto jak obliczyć MRR:

Formuła obliczania MRR może się różnić w zależności od rodzaju śledzonego MRR. Prostszym sposobem obliczania MMR jest:

MRR = (liczba klientów) x (odpowiedni przychód od nich)

Jeśli masz 10 klientów, którzy płacą Ci 10 USD miesięcznie - Twój MRR wynosi 10 x 10 = 100 USD za ten miesiąc.

Firmy z różnymi rozmiarami transakcji i planami mogą obliczać za pomocą poniższego wzoru.

mRR = (liczba klientów) x (średni miesięczny przychód na klienta)_

4. Potencjalni klienci zakwalifikowani do produktu

Potencjalni klienci zakwalifikowani przez produkt (PQL) mierzą liczbę klientów, którzy korzystali z produktu w ramach bezpłatnej wersji próbnej i osiągnęli wstępnie zdefiniowane wyzwalacze, które wskazują, że mogą stać się płacącymi klientami.

Podczas gdy leady kwalifikowane marketingowo (MQL) opierają się na konkretnych działaniach, takich jak kliknięcie linku otrzymanego w wiadomości e-mail, leady kwalifikowane produktowo (PQL) odzwierciedlają zachowanie klienta - zapewniają wgląd w wpływ niektórych funkcji oprogramowania na klienta podczas okresu próbnego.

Informacje te pozwalają ulepszyć funkcje, które obecni klienci wydają się najbardziej lubić i reklamować je bardziej w bezpłatnym okresie próbnym.

Oto jak obliczyć współczynnik konwersji PQL na płatny:

Łączna liczba PQL przekonwertowanych na płatne ÷ łączna liczba PQL x 100

5. Współczynnik konwersji klienta

Współczynnik konwersji klienta (CCR) informuje o zaangażowaniu klienta w produkt, ujawniając liczbę potencjalnych klientów, którzy stali się płacącymi klientami.

Niski współczynnik CCR wskazuje, że potencjalni klienci stracili zainteresowanie produktem. Możesz zidentyfikować przyczynę utraty obecnych klientów, dokładnie analizując Proces lejka sprzedaży SaaS . W przypadku większości firm SaaS strata zwykle występuje podczas bezpłatnego okresu próbnego.

Możesz również mieć niski wskaźnik CCR, jeśli zespół sprzedaży stale profiluje niewłaściwych klientów. W takim przypadku analiza wskaźnika CCR może doprowadzić do potencjalne rozwiązanie tego problemu . Ponadto śledzenie niestandardowego współczynnika konwersji może pomóc w pomiarze wydajności wielu kampanii marketingowych, aby zobaczyć która kampania jest najbardziej skuteczna .

Oto jak obliczyć CCR:

łączna liczba konwersji ÷ Łączna liczba odwiedzających witrynę_

6. Koszt pozyskania klienta

Pomiar kosztu pozyskania klienta (CAC) jest niezbędny, aby uniknąć nadmiernych wydatków. Głównymi czynnikami wpływającymi na CAC są koszty badań, marketingu i pracowników, które mogą się kumulować, jeśli włożysz dodatkowy wysiłek w pozyskanie nowych klientów.

Należy pamiętać, że CAC uwzględnia jedynie koszt pozyskania klienta poprzez skłonienie go do zakupu usługi. Nie obejmuje to kosztów produkcji oprogramowania.

Analiza tego wskaźnika KPI może pomóc ci zrozumieć, gdzie trafiają twoje pieniądze i co możesz zrobić, aby je zaoszczędzić, zwłaszcza jeśli marnujesz zbyt wiele dochodów swojej firmy na nierentowne ścieżki. Celem jest zarabianie więcej pieniędzy niż kosztuje pozyskanie klienta.

Oto jak obliczyć CAC:

(Koszt sprzedaży + Koszt marketingu) ÷ Nowi pozyskani klienci

7. Wskaźnik utrzymania klientów

Jednym z najważniejszych wskaźników KPI dla firm SaaS jest wskaźnik utrzymania klientów (CRR), który pokazuje ilość aktywnych użytkowników w określonych ramach czasowych. Wysoki wskaźnik CRR oznacza, że klienci nadal korzystają z usługi, co prowadzi do wzrostu przychodów. 💰

Jeśli CRR jest niski, częstymi przyczynami mogą być:

Problemy techniczne

Brak funkcji

Słaba obsługa klienta

Brak reakcji na opinie klientów

Oto jak obliczyć CRR:

(Klienci na koniec okresu - Klienci pozyskani w trakcie okresu) ÷ Klienci na początku okresu] x 100_

Analiza wskaźnika CRR może pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych problemów i opracowaniu odpowiedniego rozwiązania w celu utrzymania obecnych klientów.

Na przykład, jeśli powiążesz słaby CRR ze słabą kulturą obsługi zgłoszeń w swojej firmie SaaS, możesz zacząć podejmować kroki w kierunku poprawy obsługi klienta. Jeśli jesteś użytkownikiem ClickUp, możesz z łatwością skorzystać z funkcji Szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp aby zarządzać rozwiązaniami od początku do końca i wdrażać bardziej proaktywne działania na rzecz zadowolenia klientów. 🤗

Wykorzystaj szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp, aby uporządkować opinie klientów i zwiększyć ich zadowolenie

8. Wartość życiowa klienta

Wartość życiowa klienta (CLV) szacuje całkowity dochód, jaki otrzymasz od każdego klienta, który subskrybuje Twoje usługi. Jest to jeden z bardziej krytycznych wskaźników KPI sukcesu klienta, ponieważ znajomość rentowności istniejących klientów może pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących funkcji, marketingu i cen.

Śledząc CLV, należy również zwrócić uwagę na CAC lub koszt pozyskania klienta, aby upewnić się, że pozyskanie nowych klientów nie jest droższe niż ich średnia wartość w całym okresie użytkowania. W idealnej sytuacji żadna firma nie powinna wydawać więcej pieniędzy na pozyskiwanie nowych klientów, niż na nich zarabia.

Oto jak obliczyć wartość życiową klienta:

Wartość klienta x Średnia długość życia klienta

Wskazówka bonusowa: Wizualizuj doświadczenie klienta z produktem we wszystkich punktach styku z produktem za pomocą aplikacji Szablon mapy podróży klienta ClickUp . Łatwo mierz satysfakcję klientów poprzez śledzenie świadomości, rozważań i konwersji na interaktywnej tablicy i szybciej identyfikuj obszary potencjalnych tarć.

Skorzystaj z szablonu mapy podróży klienta ClickUp, aby zmapować nawyki i preferencje swoich klientów i wykorzystać je do ulepszenia swoich usług

9. Średni przychód na użytkownika

Pomiar średniego przychodu na użytkownika pokazuje ile każdy subskrybent wydaje miesięcznie na twoje usługi. Śledzenie tego wskaźnika KPI SaaS może pomóc w określeniu kwoty pieniędzy, którą zarabiasz od każdego użytkownika, dzięki czemu możesz lepiej inwestować swoje zarobki.

Ponieważ większość firm SaaS zawiera w swojej ofercie poziomy subskrypcji i dodatki, zazwyczaj występują różnice w wydatkach klientów. Mimo to ten wskaźnik KPI może pomóc zrozumieć, za co użytkownicy najczęściej płacą i dlaczego.

Oto jak obliczyć ARPU:

całkowity przychód ÷ Całkowita liczba użytkowników_

Obliczenie tego wskaźnika będzie łatwiejsze, jeśli użyjesz metody Szablon dziennego raportu sprzedaży ClickUp aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w aktywność klientów i trendy, co prowadzi do dokładniejszych szacunków przychodów.

Rejestruj swoją aktywność sprzedażową na koniec każdego dnia roboczego dzięki szablonowi dziennego raportu sprzedaży ClickUp

10. Wynik promotora netto

Poleganie na wyniku promotora netto (NPS) informuje o ilu klientów jest zadowolonych z Twojej usługi. Jest to kluczowy wskaźnik KPI do zmierzenia, ponieważ ujawnia, jak dobrze radzi sobie Twoja firma SaaS. Jeśli wynik nie jest korzystny, pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dokonać niezbędnych korekt.

Format NPS wymaga zapytania klientów, jak prawdopodobne jest, że poleciliby Twoją firmę, produkt lub usługę znajomemu lub współpracownikowi. Następnie respondenci podają wynik od 0 (mało prawdopodobne) do 10 (bardzo prawdopodobne).

Ci, którzy odpowiedzą z wynikiem 9 lub 10, są uważani za promotorów lub lojalnych klientów, którzy mogą polecić twoje usługi innym. Osoby, które przyznają od 0 do 6 punktów, są uważane za stosunkowo niezadowolone z usługi i prawdopodobnie nie udzielą rekomendacji ani nie będą nadal korzystać z usług.

Oto jak obliczyć wynik promotora netto:

odsetek promotorów - Odsetek krytyków_

Rola wskaźników KPI SaaS w planowaniu strategicznym

Wskaźniki KPI są kluczowe dla planowania strategicznego ponieważ zmieniają wizje i abstrakcyjne w osiągalne cele i powtarzające się przychody. Pomagają zidentyfikować czynniki, które mają największy wpływ na sukces biznesowy, mierzą wydajność w tych obszarach i porównują wartości z branżowymi benchmarkami.

Poza tym, wskaźniki KPI przyczyniają się również do planowania strategicznego poprzez:

Uczynienie procesu planowania bardziej opartym na danych

Śledzenie parametrów w celu weryfikacji skuteczności planowania strategicznego

Identyfikowanie wyzwań i możliwości, dzięki czemu można dostosować swój plan

Promowaniewspółpracę międzyfunkcyjną poprzez zachęcanie zespołów do pracy nad wspólnymi celami

Pomaganie w ustalaniu priorytetów elementów generujących przychody w strategii marketingowej w celu uzyskania lepszych wyników

Wspieranie przejrzystości poprzez kwantyfikację wyników biznesowych dla interesariuszy

Ujawnienie czynników sukcesu biznesowego SaaS, abyś mógł odpowiednio zaprojektować swój przyszły plan sukcesu

Możesz teraz użyć szablony planowania strategicznego aby stworzyć biznesową mapę drogową SaaS bez rozpoczynania od zera! Rozpocznij planowanie natychmiast dzięki szablonom Szablon strategicznej mapy drogowej ClickUp do mapowania i wizualizacji długoterminowych celów i zadań, a także określenia wskaźników SaaS odpowiednich do pomiaru postępów.

Wizualizuj swoją strategiczną mapę drogową i planuj sukces swojego zespołu dzięki szablonowi strategicznej mapy drogowej ClickUp

Znaczenie wskaźników KPI bilansu dla rozwoju SaaS

Oprócz wydajności, śledzenie kondycji finansowej firmy jest niezbędne do jej rozwoju i zapewnienia miesięcznego przepływu przychodów. Najłatwiejszym sposobem oceny kondycji firmy SaaS w określonym momencie jest wykorzystanie bilansów. Zapewniają one wgląd w kondycję firmy, jej potencjał wzrostu oraz czynniki ryzyka .

Istnieje wiele wskaźników KPI bilansu, które można śledzić, aby lepiej zrozumieć kondycję, wydajność i płynność firmy.

Oto pięć najważniejszych bilansowych wskaźników KPI dla firm SaaS:

Współczynnik bieżącej płynności: Porównuje bieżące aktywa firmy z jej bieżącymi zobowiązaniami Quick Ratio: Mierzy płynność firmy i zdolność do spłaty krótkoterminowych zobowiązań przy użyciu płynnych aktywów Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego: Pokazuje wielkość zadłużenia wykorzystywanego do finansowania aktywów firmy poprzez porównanie całkowitego zadłużenia firmy z kapitałem własnym akcjonariuszy Wskaźnik kapitału własnego: Oblicza, jaka część aktywów firmy jest finansowana przez kapitał własny właściciela Wskaźnik pokrycia odsetek: Mierzy, czy firma jest w stanie spłacić odsetki od niespłaconego zadłużenia w oparciu o to, ile przychodów generuje

Wyzwania związane ze śledzeniem wskaźników KPI i sposoby ich przezwyciężania

Przeanalizujmy kilka typowych wyzwań związanych ze śledzeniem wskaźników KPI i dowiedzmy się, jak im sprostać.

Wybór odpowiednich wskaźników KPI SaaS dla wzrostu przychodów

Ze względu na dużą liczbę wskaźników KPI, które można śledzić, wiele firm ma trudności z podjęciem decyzji, które z nich wybrać i ostatecznie prosi konsultanta o wybranie dla nich wskaźników KPI.

Jednak wybór odpowiednich wskaźników KPI wymaga dogłębnej znajomości praktyk biznesowych i wielu eksperymentów. Musisz wziąć pod uwagę pytania takie jak:

_Jaki jest etap Twojej działalności SaaS?

czy wskaźnik KPI ma potencjał do ujawnienia poszukiwanych trendów?

które wskaźniki KPI są bardziej zgodne z bieżącymi celami biznesowymi?

Wybór odpowiedniego oprogramowania

Wybór najlepszego narzędzie business intelligence (BI) do zbierania, analizowania i wyświetlania wskaźników KPI nie jest łatwe, ponieważ do wyboru jest szeroka gama oprogramowania. Idealnie byłoby, gdyby wybrane narzędzie posiadało:

Intuicyjne pulpity nawigacyjne do łatwej wizualizacji danych

Zaawansowane funkcje analityczne

Narzędzia AI przyspieszające analizę danych

Możliwość integracji z innymi narzędziami analitycznymi używanymi przez zespoły

Oprócz narzędzi BI, możesz wykorzystać solidne możliwości śledzenia KPI oferowane przez ClickUp . To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami pomaga śledzić, organizować i udostępniać dane w ramach jednej platformy.

Współpracuj nad pomysłami i twórz wspaniałe dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatowania dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Zbieranie danych

Zlokalizowanie i zebranie danych potrzebnych do obliczenia określonego kluczowego wskaźnika wydajności może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli trzeba je pobrać z wielu źródeł. To zupełnie inny rodzaj koszmaru, jeśli trzeba to zrobić ręcznie. W takim przypadku będziesz musiał poświęcić czas i wysiłek, aby znaleźć sposób na przechowywanie danych w łatwo dostępny sposób.

Platformy do zarządzania dokumentami online, takie jak ClickUp Docs są świetnym rozwiązaniem tego problemu, ponieważ zapewniają scentralizowaną lokalizację do przechowywania danych i raportów. Importuj dane z innych używanych narzędzi analitycznych i udostępniaj wszystko swojemu zespołowi za pomocą prostych linków.

Przechowuj wszystkie swoje dane i organizuj je poprzez podstrony za pomocą ClickUp

Jeśli zbierasz dane obliczeniowe, użyj podstrony Widok tabeli ClickUp aby uporządkować dane w kolumnach w stylu arkusza kalkulacyjnego. Można dodać zaawansowane formuły do danych za pomocą pól niestandardowych i obliczyć potrzebne wskaźniki KPI.

Jak śledzić najważniejsze wskaźniki SaaS i KPI

Śledzenie wskaźników KPI SaaS może być proste, o ile polegasz na przyjaznych dla użytkownika Narzędzia SaaS za pomoc. ClickUp to idealne rozwiązanie do monitorowania i organizowania wszystkich kluczowych wskaźników KPI, aby sprawdzić, czy spełniają one oczekiwania dotyczące wydajności. ⭐

Korzystanie z Cele ClickUp to najprostszy sposób na śledzenie wskaźników KPI SaaS i ich postępów. Możesz podzielić wszystkie swoje cele na mniejsze cele reprezentujące Twoje cele biznesowe.

Ustal mierzalne cele dla zadań i projektów oraz łatwo śledź KPI w ClickUp

W miarę jak realizujesz każdy cel, jesteś coraz bliżej jego osiągnięcia, a Twoje postępy są aktualizowane w czasie rzeczywistym. ⏳

A co najlepsze? Możesz dostosować swoje wskaźniki, aby mierzyć unikalne cele, takie jak:

Liczby: Dla liczb numerycznych, takich jak wyniki i wartości procentowe Prawda/Fałsz: Do śledzenia wskaźnika ukończenia w kategoriach wykonane/niewykonane Waluta: Dla wskaźników takich jak wskaźnik rezygnacji i zysk Zadania: Do monitorowania wydajności w oparciu o ukończenie zadania

Aby rozpocząć śledzenie wskaźników KPI, wykorzystaj aplikację Szablon KPI ClickUp Zapewnia widok listy podsumowującej wszystkich wskaźników KPI skategoryzowanych według postępów, dzięki czemu można zobaczyć, które z nich są

Na dobrej drodze

Na dobrej drodze

Zagrożone

Ukończone

Użyj szablonu KPI ClickUp, aby skutecznie śledzić swoje KPI za pomocą widoków listy, osi czasu i tablicy Kaban

Wizualizacja postępów poprzez przeciąganie i upuszczanie Tablica Kanban i uzyskać lepsze wyczucie terminów KPI dzięki widokowi osi czasu.

Można również użyć Pulpity nawigacyjne ClickUp jako centrum dowodzenia KPI. Są one konfigurowalne i zapewniają widok z lotu ptaka wszystkich wskaźników KPI. Zawierają niestandardowe karty (lub raporty), które monitorują wskaźniki w preferowanym stylu, czy to wykres liniowy, słupkowy czy kołowy. 📊

Uzyskaj ogólny przegląd wszystkich wskaźników KPI i wizualizuj ich postępy w ClickUp

Śledź wskaźniki KPI SaaS jak profesjonalista dzięki ClickUp

Właściwe śledzenie wskaźników KPI i rozwój biznesu SaaS idą w parze - mierzenie i analizowanie wskaźników KPI ujawnia, jak dobrze radzi sobie Twoja firma i pomaga kierować decyzjami we właściwym kierunku.

Pamiętaj, że ciągłe śledzenie i dostosowywanie wskaźników KPI ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz, aby Twoja firma rozwijała się na stale ewoluującym rynku.

Aby śledzenie KPI było dziecinnie proste, zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś ! Wykorzystaj jego poręczność Szablony KPI na szybki start, łatwe śledzenie celów wizualizować postępy KPI i korzystać z natywnych funkcji CRM aby pomóc Twojej firmie rozkwitnąć! 🌸

Podsumowanie najczęściej zadawanych pytań

1. Co to jest KPI w SaaS?

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) śledzą wyniki firmy w stosunku do jej celów. Zarówno dla B2C, jak i Firmy B2B SaaS wskaźniki KPI pomagają śledzić udział firmy w rynku lub podkreślają obszary wymagające poprawy. Ponieważ sukces biznesowy SaaS zależy od jego subskrybentów i przyszłych przychodów, które generują, najważniejsze wskaźniki KPI SaaS mają zazwyczaj parametry związane z klientami.

2. Jakie są typowe wskaźniki SaaS?

Najpopularniejsze wskaźniki SaaS obejmują wskaźnik rezygnacji klientów i przychodów, miesięczne i roczne przychody cykliczne, wskaźnik konwersji i utrzymania klientów, koszt pozyskania klienta i wartość życiową, średni przychód na użytkownika oraz wynik promotora netto.

3. Jak mierzyć sukces produktów SaaS?

Mierzone i analizowane wskaźniki KPI mogą wskazywać na sukces firmy w różnych obszarach. Na przykład wysoki wskaźnik utrzymania klientów (CRR) wskazuje na dużą liczbę aktywnych subskrybentów, co prawdopodobnie oznacza, że przychody są również wysokie.