10 strategii marketingowych pozwalających na rozwój firmy

Preferencje i nawyki konsumentów zmieniają się w mgnieniu oka, a nadążanie za nimi jest ciągłym wyzwaniem dla każdego biznesu. Zawsze jesteś na palcach, zastanawiając się, czego klient będzie chciał w następnej kolejności. Co więcej, rynek nie jest twoim przyjacielem na całe życie. Trendy konsumenckie zmieniają się, podobnie jak podejście do marketingu i rozwoju.

Jak w tym ciągłym pędzie do zrobienia, aby Twój Business rozwijał się w sposób zrównoważony?

Rozwiązaniem jest silna strategia marketingu wzrostu, która reaguje i dostosowuje się, wykorzystując analizę danych w czasie rzeczywistym i pozostając na bieżąco z bieżącymi spostrzeżeniami konsumentów. Musi ona również kompleksowo rozumieć sytuację rynkową.

Co wywołuje szum, jakie strategie sprawdzają się u konkurencji i co podoba się klientom? Tylko wtedy, gdy zrozumiesz tak różnorodne filary, będziesz w stanie kierować długoterminowym wzrostem.

W tym artykule przedstawimy dziesięć popartych danymi strategii marketingu wzrostu dla Twojego biznesu. Pokażemy również kilka przykładów firm do zrobienia tego z powodzeniem.

Czym jest marketing wzrostu?

Growth marketing to zaawansowane podejście marketingowe, które koncentruje się na napędzaniu zrównoważonej ekspansji Businessu. Opiera się na metodach opartych na danych i dogłębnym zrozumieniu całej podróży klienta.

W przeciwieństwie do tradycyjnego marketingu, który może nadawać priorytet świadomości marki lub generowaniu leadów, marketing wzrostu koncentruje się na osiąganiu skalowalnych i trwałych wyników mierzalnych wyników marketingowych takich jak zwiększone przychody, pozyskanie użytkowników lub utrzymanie klientów.

Growth marketerzy nieustannie eksperymentują z mediami społecznościowymi, SEO i kanałami marketingu e-mail. Nieustannie analizują również dane rynkowe, uczą się, testują i iterują, aby określić najlepsze strategie marketingowe. Dokładne badanie zachowań użytkowników i wykorzystywanie spostrzeżeń pozwala dostosować i zoptymalizować kampanie w celu uzyskania maksymalnego wpływu.

Jako marketingowcy wzrostu, musisz spojrzeć na szerszy obraz, łącząc wszystko, od rozwoju produktu po doświadczenie klienta. Dzięki takiemu holistycznemu widokowi można napędzać stały i szybki wzrost Businessu.

W marketingu wzrostu kluczowa jest dobra znajomość klientów - zrozumienie ich danych demograficznych i punktów bólu, a nawet wartości, jaką przypisują rozwiązaniu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego marketingu, nie chodzi tu tylko o pozyskiwanie klientów.

Growth marketing analizuje również wskaźniki zaangażowania i utrzymania klientów, aby określić najlepsze podejście. Dodatkowo wykorzystuje testy A/B, e-mail marketing, mistrzostwo SEO i analizę danych, aby dopracować strategię wzrostu.

Strategia marketingu wzrostu a strategia hakowania wzrostu

Podczas gdy strategia marketingu wzrostu kładzie nacisk na zrównoważony, długoterminowy wzrost poprzez kompleksowe wysiłki marketingowe poparte danymi, strategia hakowania wzrostu koncentruje się na szybkim eksperymentowaniu i niekonwencjonalnych taktykach w celu osiągnięcia szybkich, skalowalnych wyników. Growth hacking i strategie marketingu wzrostu działają w oparciu o różne osie czasu i metodologie. Przyjrzyjmy się różnicom między nimi:

Główny cel: Growth marketing przyjmuje holistyczne podejście, dążąc do zrównoważonego, długoterminowego wzrostu poprzez kompleksowe strategie marketingowe typu full-funnel, które pomagają zwiększyć wartość życiową klienta. Z drugiej strony, growth hacking dąży do szybkich, krótkoterminowych wyników, koncentrując się przede wszystkim na szybkim pozyskiwaniu klientów

Growth marketing przyjmuje holistyczne podejście, dążąc do zrównoważonego, długoterminowego wzrostu poprzez kompleksowe strategie marketingowe typu full-funnel, które pomagają zwiększyć wartość życiową klienta. Z drugiej strony, growth hacking dąży do szybkich, krótkoterminowych wyników, koncentrując się przede wszystkim na szybkim pozyskiwaniu klientów Obsługa danych: Growth marketing postrzega dane jako źródło do identyfikacji wzorców i udoskonalania nadrzędnej strategii, kładąc nacisk na bardziej systematyczne i analityczne podejście. I odwrotnie, growth hacking polega na praktycznym eksperymentowaniu i szybkich udoskonaleniach, wykorzystując dane jako narzędzie do szybkiej iteracji

Growth marketing postrzega dane jako źródło do identyfikacji wzorców i udoskonalania nadrzędnej strategii, kładąc nacisk na bardziej systematyczne i analityczne podejście. I odwrotnie, growth hacking polega na praktycznym eksperymentowaniu i szybkich udoskonaleniach, wykorzystując dane jako narzędzie do szybkiej iteracji Podstawowa taktyka: Podczas gdy marketing wzrostu obejmuje zautomatyzowane i algorytmiczne procesy, uzupełniane okresowymi korektami w celu zapewnienia skuteczności, growth hacking skłania się ku bezpośrednim, ręcznym testom i poprawkom

Podczas gdy marketing wzrostu obejmuje zautomatyzowane i algorytmiczne procesy, uzupełniane okresowymi korektami w celu zapewnienia skuteczności, growth hacking skłania się ku bezpośrednim, ręcznym testom i poprawkom Różne podstawy filozoficzne: Growth marketing koncentruje się na zrozumieniu i łagodzeniu bolączek klientów, wspieraniu bardziej zorientowanego na klienta podejścia i zdobywaniu lojalnych klientów. W przeciwieństwie do tego, growth hacking zajmuje się bezpośrednimi punktami bólu w biznesie i osiąga konkretne wynikicele marketingowe Nadal jesteś zdezorientowany? Spróbujmy to zrozumieć na przykładzie.

Załóżmy, że Twoja firma chce pozyskać więcej niestandardowych klientów. Hakerzy wzrostu mogą zaproponować szybkie rozwiązanie, takie jak wdrożenie dwustronnego programu poleceń, w którym zarówno istniejący klient (polecający), jak i nowy klient (polecający) otrzymują korzyści za powodzenie polecenia, aby szybko zwiększyć liczbę klientów.

Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie krótkoterminowe.

Jeśli chcesz wdrożyć wysiłki związane z marketingiem wzrostu za pomocą tej strategii, musisz zachęcić swój zespół do zbierania opinii klientów po zarejestrowaniu się w programie poleceń.

Ten ciągły proces zapewnia, że marketing wzrostu nie polega tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale także na poprawie ogólnego doświadczenia klienta za pomocą informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Można to zrobić w ciągu sześciu miesięcy, korzystając z systemu narzędzia do zarządzania projektami jak ClickUp.

Zebrane dane stają się potężnym narzędziem do wprowadzania zmian opartych na danych. Pomaga również zoptymalizować program poleceń i sprzyja trwałemu wzrostowi poprzez dostosowanie do zmieniających się potrzeb i oczekiwań bazy klientów.

Oto krótka tabela, która pomoże ci zrozumieć różnice między marketingiem wzrostu a growth hackingiem:

Strategie marketingu wzrostu dla powodzenia w 2024 roku

Zobaczmy, jak można wdrożyć skuteczne strategie marketingu wzrostu, aby uzyskać długoterminowe, trwałe korzyści:

Wzrost oparty na wydajności

W tym przypadku wzrost oparty na wydajności strategia wykorzystuje produkt do napędzania rozwoju biznesu i kierowania cyklem życia klienta. Koncentrując się na dostarczaniu wyjątkowego doświadczenia produktowego, pielęgnujesz organiczny wzrost i wspierasz decyzje oparte na danych w celu osiągnięcia trwałego powodzenia.

Przeanalizujmy kilka strategii marketingu wzrostu, aby osiągnąć wzrost oparty na produkcie:

1. Oferowanie opcji freemium lub darmowych wersji próbnych

Wszyscy kochają gratisy!

Oferowanie opcji freemium lub bezpłatnych wersji próbnych to świetny sposób na organiczne włączenie strategii marketingu wzrostu, zwłaszcza jeśli masz produkt SaaS. Nie tylko zyskujesz zadowolonych klientów, ale także zbierasz cenne informacje zwrotne, które pozwolą Ci dopracować strategie w przyszłości.

Jeśli twój biznes obejmuje produkty fizyczne, możesz udostępniać darmowe próbki podczas wydarzeń; jeśli jest to usługa, zaoferuj bezpłatną wersję próbną.

Dostarczenie próbki produktu lub darmowej wersji próbnej bez wymogu zaangażowania finansowego obniża barierę wejścia i zachęca grupę docelową do bezpośredniego zapoznania się z jego wartością.

2. Wdrożenie ram AARR

Ramy AARRR, znane również jako Pirate Metrics, to model analizy produktu reprezentujący różne sceny cyklu życia klienta: Pozyskiwanie, Aktywacja, Retencja, Przychody i Polecenia. Każda scena pozwala zrozumieć zachowanie użytkowników i zoptymalizować strategie rozwoju oparte na produkcie.

W ramach AARRR każdy wskaźnik odnosi się do krytycznych aspektów, takich jak zwiększanie przychodów i poszerzanie bazy klientów. Chociaż domeny te nie pokrywają się, wspólnie tworzą dobrze zdefiniowaną sekwencję. Opanowanie tej sekwencji zapewnia, że firma działa z najwyższą wydajnością.

Skorzystaj z ClickUp oprogramowanie do marketingu produktów do śledzenia i rejestrowania tych wskaźników.

Szablon planu marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, organizowaniu i śledzeniu planu projektu marketingowego.

Tablica eksperymentów wzrostu ClickUp oferuje metodyczny sposób testowania planów ekspansji Business. Systematycznie nakreślaj, organizuj i przeprowadzaj eksperymenty rozwojowe. Stawiaj hipotezy, ustaw eksperymenty, śledź wyniki i wyciągaj wnioski.

Szablon Tablicy Eksperymentów Wzrostu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić, dokumentować i analizować eksperymenty wzrostu.

Cele ClickUp'a zapewnia ustrukturyzowaną platformę do ustawienia, śledzenia i osiągania celów wzrostu, zapewniając w ten sposób zgodność z nadrzędną strategią biznesową. Funkcje marketingowe ClickUp wyspecjalizowana oferta narzędzia dostosowane do potrzeb teamów marketingowych do łatwej współpracy i zarządzania projektami. Dzięki wielu skalowalnym obszarom roboczym, ClickUp pozwala organizować i zarządzać różnymi aspektami wysiłków marketingowych w scentralizowany i wydajny sposób.

ustawianie i udostępnianie celów zespołowych za pomocą ClickUp Goals_

3. Zaangażuj odbiorców dzięki interaktywnym prezentacjom produktów

Aby przyciągnąć uwagę odbiorców, skorzystaj z interaktywnych wycieczek po produktach, które zapewnią użytkownikom możliwość zapoznania się z ofertą z pierwszej ręki. Wycieczki te pozwalają użytkownikom angażować się w produkt w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastowe odpowiedzi na ich pytania i opinie, poprawiając ogólne wrażenia klientów.

Oprócz zwiększania zaangażowania użytkowników, te interaktywne prezentacje mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji współczynników konwersji. Aktywnie angażuj użytkowników, zaspokajaj ich potrzeby i obserwuj, jak Twój biznes rozwija się dzięki tym interaktywnym doświadczeniom.

ClickUp pomaga lepiej zaangażować odbiorców dzięki unikalnym funkcjom produktu. Użyj ClickUp do burzy mózgów lub tworzenia cykli pracy lub demonstracji za pomocą Tablica ClickUp . W połączeniu z ClickUp AI możesz pisać interaktywne teksty i tworzyć bazy wiedzy o swoim produkcie.

Listy kontrolne ClickUp zapewniają, że nic nie zostanie pominięte w procesach, zapobiegając przeoczeniom. Co więcej, formularze ClickUp płynnie przechwytują pytania użytkowników, ułatwiając zbieranie informacji i usprawniając komunikację.

Obsesja na punkcie niestandardowych klientów

"Klient ma zawsze rację" to cnota, która sprawdza się w każdym biznesie - zarówno dużym, jak i małym. Podstawowym aspektem strategii marketingowej wzrostu jest zapewnienie jak największej wartości dla dostawców.

Oto różne strategie marketingowe zorientowane na klienta, które możesz zastosować:

4. Zbuduj aktywną i przyjazną społeczność

Budując aktywną społeczność, pozwalasz wysiłkom marketingu szeptanego pracować dla Ciebie.

Społeczność podobnie myślących ludzi oznacza wpływową sieć osób entuzjastycznie nastawionych do rozpowszechniania informacji o Twojej marce.

Co więcej, informacje zwrotne dostarczane przez społeczność okazują się nieocenione w optymalizacji produktów. Nie wspominając już o wiarygodności i zaufaniu, jakie zyskujesz w oczach docelowych odbiorców, angażując przyjazną społeczność.

5. Spersonalizuj swoje wysiłki marketingowe pod kątem odbiorców docelowych

Personalizacja wykracza poza wstawianie imienia klienta do gotowych szablonów wiadomości.

Personalizacja zagłębia się w ciężko zarobione analizy danych, aby dynamicznie dostosowywać i przekierowywać kampanie marketingowe . Pomaga dotrzeć do szerszego grona odbiorców bez wydawania pieniędzy na nieefektywne wysiłki marketingowe skierowane do niewłaściwych osób.

Odsetki klientów, preferencje zakupowe, doświadczenie klienta, dane demograficzne i historia transakcji - wszystko to ma znaczenie w tworzeniu spersonalizowanych kampanii marketingowych. Klienci zareagują pozytywnie, gdy zobaczą wiadomości, które współgrają z ich odsetkami.

Dzięki ClickUp możesz wysyłać e-maile z platformy, utrzymując całą komunikację w jednym miejscu i oszczędzając sobie przeskakiwania między narzędziami.

Możesz także ulepszyć zawartość e-maili dzięki możliwościom ClickUp AI, pisząc angażujące i atrakcyjne teksty, które rezonują z odbiorcami. Tablica newslettera ClickUp również ułatwia tworzenie angażujących newsletterów. Funkcja ta zapewnia przestrzeń do współpracy podczas burzy mózgów, planowania i projektowania newsletterów. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy z zespołem, tablica ułatwia płynną współpracę, zapewniając, że Twoje newslettery są atrakcyjne wizualnie i skutecznie przekazują wiadomość odbiorcom.

Szablon Tablicy Newslettera ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, śledzeniu i dostarczaniu newsletterów.

Zadania ClickUp'a i Widoki w połączeniu z Szablon do zarządzania kampaniami ClickUp sprawi, że zarządzanie projektami każdej kampanii stanie się prostym procesem. ClickUp to Twój hub do wszystkiego - od planu do realizacji. To miejsce, w którym współpraca przebiega płynnie, znacznie ułatwiając życie zawodowe.

Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu kampaniami marketingowymi od początku do końca.

6. Oferuj korzyści swoim najbardziej niestandardowym klientom

Wdróż program lojalnościowy, aby zatrzymać stałych klientów i zapewnić im lepsze doświadczenia.

Na przykład, gdy powracający klient chce kupić Twój produkt, daj mu rabat niedostępny dla osób odwiedzających stronę po raz pierwszy. Alternatywnie, zapewnij im funkcje QOL (Quality-of-Life) w łatwy sposób za pośrednictwem ClickUp. Może to być na przykład krótszy czas oczekiwania możliwy dzięki Oparta na wyzwalaczach automatyzacja zadań ClickUp .

Podobnie, zatrzymaj często kupujących, oferując prezenty, ekskluzywne kupony rabatowe dla członków i inne korzyści lojalnościowe. Zaoferuj płatny program członkowski zapewniający znaczne rabaty - to sprawdzona metoda budowania bazy lojalnych klientów.

7. Zbieraj i wyświetlaj opinie użytkowników, którzy uwielbiają twój produkt

Zbieranie referencji na stronie docelowej ma dwutorowy efekt.

Po pierwsze, buduje zaufanie i wspiera ludzkie połączenie z produktem. Co więcej, sprawia, że faktyczni użytkownicy produktów czują się docenieni. Referencje pokazują, w jaki sposób produkt lub usługa rozwiązała rzeczywisty problem i pozytywnie wpłynęła na życie ludzi.

Korzystaj z funkcji historii od rzeczywistych użytkowników na swojej stronie internetowej, blogu i kanałach mediów społecznościowych dla polecających. Pozytywna perspektywa rzeczywistych użytkowników zachęci innych do wypróbowania twoich produktów lub usług. Szablon studium przypadku ClickUp to przyjazne dla użytkownika i wydajne narzędzie, które upraszcza tworzenie atrakcyjnych studiów przypadku. Ustrukturyzowany i intuicyjny układ poprowadzi Cię przez podstawowe elementy studium przypadku, zapewniając profesjonalną i efektowną prezentację Twoich powodzeń.

Szablon studium przypadku ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci uchwycić pomysły i spostrzeżenia z opinii klientów.

ClickUp rozumie znaczenie zbierania informacji zwrotnych w celu poprawy i udoskonalenia procesów. Dlatego też platforma dostarcza przyjazne dla użytkownika formularze dostosowane do ankiet zwrotnych. Są to Formularze ClickUp są konfigurowalne, umożliwiając projektowanie ankiet, które przechwytują określone informacje od odbiorców. Zebrane informacje zwrotne mogą być następnie analizowane w celu podejmowania świadomych decyzji i ulepszania projektów lub usług.

Szablon formularza opinii ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zbieraniu opinii klientów i organizowaniu danych klientów w jednym miejscu.

Opowiadanie historii za pomocą zawartości

Konsumenci są dziś bombardowani reklamami i komunikatami o promocjach. Jednak opowiadanie historii może oddzielić Cię od reszty tłumu.

Opowiadaj przekonujące, wiarygodne historie, które rezonują - tworzą autentyczne połączenie z klientami, jednocześnie subtelnie promując swój produkt lub usługę.

Oto kilka sposobów na włączenie tej potężnej strategii marketingowej do swojego biznesu:

8. Wykorzystaj marketing wideo skoncentrowany na narracji

Włączenie wideo do strategii marketingu wzrostu pozwoli ci być o kilka kroków przed konkurencją. Opowiadanie historii za pomocą wideo jest bardziej sugestywne i przekonujące i może zdziałać cuda do zrobienia.

Skoncentrowane na narracji wysiłki w zakresie marketingu wzrostu wideo koncentrują się na opowiadaniu historii twojego biznesu z ludzkiego punktu widzenia, a nie na nudnych i monotonnych arkuszach kalkulacyjnych i liczbach.

Strategia marketingu wzrostu wideo skutecznie przekazuje historię marki i to, co ona reprezentuje, ponieważ ludzie często uważają wideo za bardziej angażujące niż zawartość tekstowa.

Nie wiesz jak zacząć? ClickUp po raz kolejny służy pomocą. Dzięki inteligentnemu AI możesz komponować skrypty wideo, które poruszają niestandardowych odbiorców. Użyj Dokumenty ClickUp aby zapisywać i udostępniać je bez wysiłku kreatywnym umysłom w organizacji.

Wykorzystaj moc Śledzenie wydajności ClickUp aby pomóc w tworzeniu wysokiej jakości wideo w terminie przy użyciu wbudowanego potoku produkcyjnego.

Szablon śledzenia produkcji ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu postępów w cyklu pracy.

9. Korzystanie z mediów społecznościowych

Marketing w mediach społecznościowych to w dzisiejszych czasach oczywistość, zwłaszcza w przypadku powodzenia strategii marketingu wzrostu.

Po pierwsze, konsumenci oczekują solidnej obecności w mediach społecznościowych. Po drugie, jeśli nie wykorzystujesz mediów społecznościowych do promocji swoich produktów lub usług, tracisz znaczną pulę potencjalnych klientów. Ponadto media społecznościowe to świetne miejsce, w którym osobowość i głos marki mogą zabłysnąć i przebić się przez bałagan.

Nawet przy niskim budżecie, marketing w mediach społecznościowych pozwala dotrzeć z zawartością promocyjną do ogromnej rzeszy potencjalnych lojalnych klientów. Aby jak najlepiej wykorzystać marketing w mediach społecznościowych, należy zidentyfikować grupę docelową, przeanalizować zachowanie użytkowników, a następnie przystąpić do kompilacji danych i wykorzystania narzędzia do analizy mediów społecznościowych .

Śledź i obserwuj swoją konkurencję, ucz się na ich błędach i dostosowuj swoją zawartość do trendów rynkowych.

10. Publikowanie postów na blogu zoptymalizowanych pod kątem SEO

W SEO zawsze chodziło o rozwój. Koncentruje się na optymalizacji zawartości w celu poprawy widoczności online i lepszych rankingów SERP.

Skuteczne SEO wymaga solidnego zrozumienia algorytmów wyszukiwarek i czynników rankingowych. Jest też najważniejsza część SEO - badanie słów kluczowych. Opracowanie odpowiedniej strategii słów kluczowych to pewny sposób na scementowanie generowania leadów w oparciu o SEO. Czy wspomnieliśmy już, że ClickUp oferuje również szablony do badania słów kluczowych?

Gdy już opanujesz SEO, wykorzystaj swoje posty na blogu, aby skierować ruch na stronę produktu lub usługi i pomóc swojej firmie osiągnąć wyższy współczynnik konwersji potencjalnych klientów.

Studia przypadków prawdziwego powodzenia Growth Marketingu

Przyjrzyjmy się przykładom firm i marek, które z powodzeniem zastosowały strategie marketingu wzrostu w celu osiągnięcia trwałego powodzenia.

1. Dropbox

via Dropbox Jeden z największych graczy w branży przechowywania danych w chmurze, Dropbox osiągnął zdumiewającą wycenę 10 miliardów dolarów w 2018 roku nie wydając zbyt wiele na reklamę. Jak udało im się tego dokonać?

Dropbox oparł się w dużej mierze na poleceniach, wdrażając system poleceń do produktu. I zrobili to sprytnie.

Dropbox przyznawał użytkownikom dodatkową przestrzeń dyskową za darmo, gdy nowy użytkownik dołączył do usługi za pomocą linku polecającego lub kodu tego pierwszego. Takie podejście zachęcało użytkowników do zapraszania znajomych i rodziny na platformę i stworzyło lojalną bazę stałych klientów.

Dropbox jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób firmy mogą osiągnąć szybki i gwałtowny wzrost, wykorzystując siłę strategii marketingu opartego na poleconych.

Jednym z głównych wniosków płynących z powodzenia Dropbox jest znaczenie prostoty. Stworzyli oni program poleceń, który był prosty i łatwy do zrozumienia, bez skomplikowanych warunków.

2. TikTok

poprzez TikTok Kto w dzisiejszych czasach nie zna (lub nie używa) TikTok? Oszałamiająca popularność aplikacji stworzyła nawet nową niszę dla twórców zawartości - TikTokerów.

TikTok z dumą zarejestrował 215-procentowy wzrost wartości marki i znajduje się wśród najbardziej znanych marek medialnych i rozrywkowych na globalnej scenie.

Ogromną popularność TikTok można w dużej mierze przypisać strategii marketingowej rozwoju influencerów.

TikTok nawiązał współpracę z osobistościami mediów społecznościowych, głównie blogerami i influencerami, którzy mieli już dużą społeczność na innych platformach. Twórcy ci zaczęli następnie publikować zawartość na TikTok i udostępniali ją obserwującym na innych platformach.

TikTok, oprócz skupienia się na influencerach i kreatywnej strategii marketingowej, zwracał również uwagę na pokolenie Z i milenialsów. Dostosował swoją platformę do potrzeb i odsetków młodszego pokolenia. To spersonalizowane podejście miało duży wpływ na awans TikTok na listach przebojów App Store na całym świecie.

Powodzenie TikTok jest wyraźnym przykładem potęgi strategii marketingowej rozwoju influencerów i sprytnego wykorzystania mediów społecznościowych. Podkreśla on znaczenie dostosowania produktu do potrzeb i wymagań jego docelowych odbiorców; skupienie się TikTok na młodzieży jest kluczowym punktem sprzedaży.

3. Airbnb

przez AirBnB Airbnb, globalny biznes wynajmu wakacyjnego, rozpoczął swoją działalność w 2008 roku. Spotkał się ze sceptycyzmem ze względu na niekonwencjonalną koncepcję udostępniania domów przez nieznajomych.

Przenosząc się w czasie, Airbnb z powodzeniam wprowadził na rynek IPO o wartości przekraczającej 100 miliardów dolarów . Jak pozornie szalony pomysł dotarł do mas i stał się globalnym biznesem?

Z pewnością nie za pomocą tradycyjnych metod marketingowych.

Zamiast wydawać pieniądze na reklamę i promocję, Airbnb pozwala treściom generowanym przez użytkowników do zrobienia ciężkiej roboty. Tylko 30 procent ich zawartości jest tworzone wewnętrznie; reszta jest generowana przez użytkowników i rozpowszechniana.

Wystarczy rzucić okiem na konta Airbnb na Instagramie, Facebooku i Twitterze, by zostać powitanym przez setki zdjęć, wideo i innych treści przesłanych przez użytkowników. Stanowi to skuteczną strategię budowania społeczności i mediów społecznościowych.

Oprócz kładzenia nacisku na społeczność i zawartość generowaną przez użytkowników, Airbnb przyjął wielokanałową strategię marketingową rozwoju mediów społecznościowych. Airbnb korzysta z różnych platform mediów społecznościowych, aby zapewnić unikalną i zróżnicowaną zawartość. Na przykład ich kanał YouTube koncentruje się na dziennikach podróży i vlogach podróżniczych, podczas gdy ich Instagram prezentuje najlepsze i najnowsze domy Airbnb.

Rozpocznij przygodę z Growth Marketingiem z ClickUp

Jeśli nie wykorzystujesz kanałów marketingu rozwojowego do zrobienia dobrego interesu, to robisz to źle.

Chociaż wzrost nie zawsze powinien być jedynym celem twojego biznesu, powinien być priorytetem, na który regularnie zwracasz uwagę.

Omówione przez nas strategie marketingu wzrostu są sprawdzone w boju, a po prawidłowym wdrożeniu mogą poprawić relacje z klientami, jednocześnie zwiększając zyski. W przeciwieństwie do tradycyjnego marketingu, strategie marketingu wzrostu są jednokierunkową drogą do osiągnięcia trwałego powodzenia w hiperkonkurencyjnym środowisku biznesowym.

I zgadnij, co może Ci pomóc w tej podróży? Oczywiście ClickUp. Jego kompleksowe, kompleksowe zarządzanie projektami i możliwości automatyzacji marketingu mogą skalować się wraz z Twoim biznesem. Dzięki ClickUp możesz ustawić i osiągnąć realistyczne kamienie milowe wzrostu podczas całej podróży klienta.

Wypróbuj ClickUp na własnej skórze i przekonaj się o jego magii. Zarejestruj się w ClickUp for Free now!