12 najlepszych programów CRM B2B dla zespołów sprzedaży w 2026 r.

Sprzedaż B2C może opierać się na transakcjach kierowanych emocjami. Jednak w przypadku sprzedaży B2B potrzebne jest bardziej racjonalne i przemyślane podejście. Twój system zarządzania relacjami z klientami (CRM) musi to odzwierciedlać.

71% producentów i 75% firm świadczących usługi biznesowe korzysta z rozwiązań CRM. Wskaźniki wdrożenia różnią się w zależności od branży, ale ogólnie rzecz biorąc, CRM jest niezbędny w działalności B2B.

Problem polega na tym, że popularne narzędzia CRM są często zorientowane na rynek B2C i mogą nie odpowiadać w pełni potrzebom B2B, które obejmują obsługę wielu interesariuszy, złożoną komunikację pisemną oraz strategiczne negocjacje na każdym etapie.

Pomimo niskiego poziomu satysfakcji wiele organizacji pozostaje lojalnych wobec swoich dostawców CRM. Zmieńmy to — dzięki temu kompleksowemu przewodnikowi po najlepszych rozwiązaniach CRM dla sektora B2B, które zapewnią dokładnie to, czego potrzebuje Twoja firma.

Dlaczego oprogramowanie CRM dla sektora B2B stało się obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) dla sektora B2B jest obecnie niezbędne bardziej niż kiedykolwiek ze względu na burzliwe zmiany rynkowe, ewolucję zachowań nabywców oraz wymagania biznesowe.

Oto kilka powodów tej zmiany:

Zarządzanie złożonymi związkami i cyklami sprzedaży : Sprzedaż B2B wiąże się z długimi cyklami, wieloma interesariuszami i transakcjami o wysokiej wartości. Systemy CRM centralizują wszystkie interakcje, ułatwiając śledzenie, pielęgnowanie i zarządzanie tymi skomplikowanymi związkami i szansami

Popyt na hiperpersonalizację : Klienci oczekują spersonalizowanych doświadczeń — nawet w sektorze B2B. System CRM centralizuje dane klientów, umożliwiając zespołom sprzedaży i marketingu personalizację działań, ofert i harmonogramów w oparciu o branżę potencjalnego klienta, jego wyzwania oraz wcześniejsze punkty kontaktu. Ułatwia to realizację planowanych (nieemocjonalnych) zakupów

Sprzedaż hybrydowa i zdalna to norma : zespoły rozproszone potrzebują jednego źródła informacji. Dzięki CRM każdy — niezależnie od tego, czy pracuje w biurze, czy zdalnie — może uzyskać dostęp do aktualnych informacji o klientach, rejestrować interakcje i współpracować nad transakcjami bez tworzenia silosów

Podejmowanie decyzji oparte na danych : Dzięki ogromnym ilościom danych dotyczących klientów i sprzedaży systemy CRM dla sektora B2B umożliwiają zespołom odkrywanie trendów, optymalizację strategii angażowania klientów oraz podejmowanie świadomych decyzji. Do 2026 r. : Dzięki ogromnym ilościom danych dotyczących klientów i sprzedaży systemy CRM dla sektora B2B umożliwiają zespołom odkrywanie trendów, optymalizację strategii angażowania klientów oraz podejmowanie świadomych decyzji. Do 2026 r. 65% organizacji zajmujących się sprzedażą B2B przejdzie z podejmowania decyzji opartego na intuicji na podejmowanie decyzji oparte na danych przy użyciu technologii CRM

Większa presja na zespoły ds. przychodów : W obliczu mniejszych budżetów i wyższych oczekiwań zespoły ds. sprzedaży, marketingu i obsługi klienta muszą osiągać więcej przy mniejszych nakładach. System CRM pomaga im zautomatyzować powtarzalne zadania, nadawać priorytet potencjalnym klientom o wysokiej wartości oraz utrzymywać kluczowych klientów — a wszystko to z jednej platformy

Lepsze wsparcie posprzedażowe i utrzymanie klientów: Prawie trzy czwarte (73%) przychodów B2B pochodzi z utrzymania obecnych klientów (poprzez odnowienia, sprzedaż krzyżową i dosprzedaż). Narzędzia CRM zarządzają całym cyklem życia klienta, od wdrożenia po odnowienia i wsparcie, zapewniając długoterminową satysfakcję i stałe przychody

Wszystko to sprawia, że oprogramowanie CRM dla sektora B2B jest niezbędne, aby odnieść sukces na konkurencyjnym, opartym na danych i zorientowanym na relacje rynku.

🧠 Ciekawostka: W 1986 roku przedsiębiorcy Pat Sullivan i Mike Muhney opracowali ACT! (Automated Contact Tracking). Oprogramowanie zostało zaprojektowane, aby pomóc sprzedawcom w bardziej efektywnym zarządzaniu interakcjami z klientami. Było to jedno z pierwszych narzędzi cyfrowych oferujących uporządkowane zarządzanie kontaktami, kalendarz i przypomnienia o działaniach następczych.

Tabela porównawcza oprogramowania CRM dla sektora B2B

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Konfigurowalne procesy sprzedaży, podsumowania oparte na AI, automatyzacje, szablony CRM, dokumenty i pulpity nawigacyjne, natywne formularze Zespoły sprzedażowe od małych firm po duże przedsiębiorstwa zarządzają transakcjami, zadaniami i klientami w jednym obszarze roboczym Dostępny jest bezpłatny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw HubSpot CRM Zintegrowana obsługa sprzedaży, marketingu i wsparcia; automatyzacja rotacji potencjalnych klientów; Breeze AI; asystent spotkań Od start-upów po duże przedsiębiorstwa potrzebujące jednej platformy dla zespołów ds. przychodów Dostępny jest bezpłatny plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Freshsales Ocena potencjalnych klientów, działania wielokanałowe, zarządzanie obszarami, natywna obsługa telefoniczna, analizy Freddy AI Zespoły sprzedaży w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz firmach średniej wielkości, które potrzebują elastycznej automatyzacji i priorytetyzacji leadów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD/użytkownika/miesiąc (według pliku PDF) ActiveCampaign Kampanie wielokanałowe, zawartość predykcyjna, zaawansowana automatyzacja, śledzenie zachowań Małe i średnie zespoły marketingowe/sprzedażowe korzystające ze zintegrowanego e-maila i CRM Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 15 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Nutshell CRM Pipeline'y typu „przeciągnij i upuść”, automatyzacja SMS-ów, podsumowania e-maili/rozmów oparte na AI, pulpity nawigacyjne z wieloma widokami Teams z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zarządzające procesem sprzedaży i kontaktami z klientami w jednym miejscu Płatne plany zaczynają się od 19 USD za użytkownika miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Monday.com CRM Ocena potencjalnych klientów, ponad 200 szablonów, dostęp mobilny, bloki AI, automatyzacja cykli pracy Zespoły średnich i dużych przedsiębiorstw zarządzające projektami i sprzedażą za pomocą konfigurowalnych tablic Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 15 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Pipedrive Wizualny proces sprzedaży, inteligentne dokumenty, asystent sprzedaży oparty na AI, wbudowane śledzenie połączeń i wiadomości e-mail Zespoły sprzedaży w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzą śledzenie etapów transakcji i optymalizują działania marketingowe Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 19 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Salesforce CRM Niestandardowe możliwości dostosowania, wiele procesów sprzedaży, AI Einstein, integracje na dużą skalę Enterprise teams with complex sales processes and multiple system requirements Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 25 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Salesflare CRM Wzbogacanie adresów e-mail, pozyskiwanie potencjalnych klientów na LinkedIn, kampanie typu „drip”, automatyzacja gromadzenia danych Małe i średnie zespoły sprzedaży B2B realizujące automatyzację działań marketingowych i zarządzania relacjami z klientami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 35 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Zoho CRM Integracja e-maila, mediów społecznościowych i telefonu, ocena potencjalnych klientów, prognoza, Zia AI, aplikacja mobilna Od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa potrzebujące modułowego systemu CRM z zaawansowaną automatyzacją Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Nimble Wzbogacanie danych o informacje z mediów społecznościowych, rozszerzenia przeglądarki, wiadomości e-mail grupowe, wspólne listy kontaktów Małe firmy potrzebujące prostego, rozbudowanego systemu zarządzania kontaktami i komunikacji Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 24,90 USD za użytkownika miesięcznie Mniej irytujący CRM Unlimited liczba procesów sprzedaży, prosty interfejs użytkownika, dostęp do API, oznaczanie kontaktów, codzienne e-maile z harmonogramem Przedsiębiorcy indywidualni i małe zespoły poszukujące niedrogiego, przyjaznego dla użytkownika systemu CRM Ceny płatnych planów zaczynają się od 15 USD za użytkownika miesięcznie

Najlepsze oprogramowanie CRM dla sektora B2B

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

W poniższych sekcjach omówimy kilka najlepszych przykładów oprogramowania CRM dla B2B. Zapoznaj się z ich najważniejszymi funkcjami, zaletami, wadami i opcjami cenowymi, aby podjąć świadomą decyzję.

1. ClickUp

Zacznij korzystać z ClickUp CRM za darmo Połącz swoje oprogramowanie CRM B2B z narzędziami do zarządzania projektami, aby osiągnąć najwyższą wydajność dzięki ClickUp

Większość systemów CRM przypomina przebrany arkusz kalkulacyjny — są nieporęczne, nieelastyczne i stworzone bardziej z myślą o raportowaniu niż o sprzedaży. Dlatego ClickUp dla zespołów sprzedaży wyróżnia się jako wszechstronna aplikacja do pracy, która płynnie łączy Twój system CRM z systemem zarządzania projektami.

Dostosuj sposób śledzenia etapów transakcji i procesów sprzedaży dzięki niestandardowym statusom ClickUp

Zacznij od ClickUp CRM, które pozwala zbudować dostosowany proces sprzedaży przy użyciu niestandardowych statusów zadań, aby przedstawić etapy transakcji, takie jak: potencjalny klient, zakwalifikowany, zaplanowana prezentacja, wysłana oferta i zamknięta transakcja.

Każda transakcja jest zapisana jako zadanie ClickUp , wzbogacone o pola niestandardowe — wielkość transakcji, prawdopodobieństwo zamknięcia, właściciel konta, data odnowienia — dzięki czemu możesz precyzyjnie sortować, filtrować i wykonywać prognozy. A widoki ClickUp, takie jak Kanban, tabela i kalendarz, ułatwiają wizualizację statusu każdej szansy.

Zapoznaj się z ponad 15 widokami w ClickUp, aby dostosować cykl pracy do swoich potrzeb niestandardowo

Chcesz zautomatyzować pozyskiwanie leadów? Skonfiguruj formularz ClickUp, aby zbierać leady ze strony internetowej. W momencie, gdy ktoś go wypełni, uruchomią się Twoje wstępnie skonfigurowane automatyzacje ClickUp: natychmiast zostanie utworzone nowe zadanie dotyczące transakcji, przypisane do odpowiedniego przedstawiciela handlowego na podstawie obszaru działania, oznaczone tagiem branży i przeniesione do etapu „Nowy lead”.

Ponadto dzięki ClickUp Brain nie musisz przeszukiwać swojego obszaru roboczego w poszukiwaniu aktualizacji dotyczących klientów. Zapytaj „Jakie są najnowsze informacje dotyczące odnowienia umowy z Salesforce?” i uzyskaj wygenerowane przez AI podsumowanie wszystkich komentarzy, e-maili, kolejnych kroków i ryzyk — zebrane na podstawie aktywności w czasie rzeczywistym w całym Twoim obszarze roboczym.

Jeśli nie chcesz zaczynać od zera, szablon CRM ClickUp zawiera gotowy do użycia silnik RevOps.

Oferuje ono śledzenie transakcji, cykle pracy, raportowanie i współpracę zespołową w ramach jednej przejrzystej, konfigurowalnej platformy, którą można dostosować do własnych procesów i potrzeb w zakresie raportowania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz połączenie swojego systemu CRM z pulpitami nawigacyjnymi ClickUp i uzyskaj dostęp do ponad 50 kart — w tym podsumowań i aktualizacji generowanych przez AI — aby śledzić utracone lub pozyskane konta, wielkość transakcji, trendy w przychodach i nie tylko.

⏩ Funkcje AI: Skorzystaj z AI Notetaker w ClickUp, aby automatycznie nagrywać, transkrybować i podsumowywać rozmowy sprzedażowe — a następnie połącz te informacje bezpośrednio z zadaniami w CRM. Podsumowania zawierające działania do wykonania i kolejne kroki mogą być automatycznie dołączane do odpowiedniej transakcji za pomocą ClickUp Autopilot Agents, dzięki czemu Twój proces sprzedaży będzie bogaty w kontekst. Możesz nawet uruchamiać cykle pracy na podstawie słów kluczowych w podsumowaniu, aby szybciej posuwać transakcje do przodu. Oczywiście ClickUp Brain łączy Twój CRM, dokumenty i zadania, zapewniając spójny kontekst.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie zespoły sprzedaży (10–200 użytkowników)

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla zespołów międzyfunkcyjnych zarządzających transakcjami, projektami i klientami w jednym obszarze roboczym

Najlepsze funkcje

Zalety

Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po nasz system CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Bardzo podoba nam się również to, że ClickUp nieustannie się rozwija i że twórcy słuchają swoich klientów!

Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po nasz system CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Bardzo podoba nam się również to, że ClickUp nieustannie się rozwija i że twórcy słuchają swoich klientów!

Dostosuj wszystkie funkcje ClickUp — od automatyzacji po pulpity nawigacyjne — do swoich unikalnych cykli pracy

Zastąp wiele odizolowanych narzędzi ujednoliconym, opartym na AI obszarem roboczym, który stanie się Twoim jedynym źródłem informacji.

Zarządzaj zadaniami i interakcjami z klientami w jednym miejscu

Wady

Krzywa uczenia się jest stroma, a ustawienie idealnego cyklu pracy zajmuje dużo czasu. Czasami aktualizacje wprowadzają błędy lub spowalniają działanie, a aplikacja mobilna nie działa tak płynnie jak wersja komputerowa.

Krzywa uczenia się jest stroma, a ustawienie idealnego cyklu pracy zajmuje dużo czasu. Czasami aktualizacje wprowadzają błędy lub spowalniają działanie, a aplikacja mobilna nie działa tak płynnie jak wersja na komputery stacjonarne.

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja internetowa

Wiele niestandardowych funkcji może wydłużyć czas potrzebny nowym użytkownikom na opanowanie obsługi systemu

Ceny

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM to dopracowany, kompleksowy system stworzony dla zespołów, które chcą, aby dane dotyczące marketingu, sprzedaży i obsługi klienta znajdowały się w jednym miejscu. Ułatwia on współpracę między działami, dzięki czemu każdy — od specjalisty ds. pozyskiwania klientów (SDR) po wiceprezesa ds. sprzedaży — otrzymuje informacje potrzebne do szybszego finalizowania transakcji.

Wszystko komunikuje się ze wszystkim. Gdy potencjalny klient wypełnia formularz lub umawia spotkanie, CRM natychmiast się aktualizuje. Przedstawiciele handlowi mogą go używać do rejestrowania rozmów, e-maili i notatek za pomocą jednego kliknięcia, podczas gdy specjaliści ds. marketingu tworzą zautomatyzowane ścieżki pielęgnowania relacji, które trafiają bezpośrednio do procesu sprzedaży. HubSpot dostosowuje się nawet do Twoich potrzeb jako CRM dla małych firm i start-upów — oferując narzędzia takie jak podręczniki sprzedaży, konfigurowalne pulpity do raportowania i prognozowanie przychodów, a wszystko to w ramach jednej platformy.

⏩ Funkcje AI: Wykorzystaj Breeze AI do automatyzacji zadań, oceny i wzbogacania leadów, tworzenia e-maili oraz optymalizacji zaangażowania klientów dzięki inteligentnym przypomnieniom. Otrzymasz również asystenta spotkań opartego na sztucznej inteligencji, który pomoże Ci przygotować się do rozmów i zapisać najważniejsze informacje, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze, a każda rozmowa będzie gotowa do podjęcia dalszych działań.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Od start-upów po duże przedsiębiorstwa

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują zintegrowanej obsługi sprzedaży, marketingu i wsparcia technicznego w ramach jednej platformy

Najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do wielu narzędzi do obsługi procesów sprzedaży, obejmujących e-mail, media społecznościowe, potencjalnych klientów i procesy sprzedaży

Zautomatyzuj marketing e-mailowy , aby zarządzać całym cyklem sprzedaży

Skorzystaj z szerokiej gamy rozszerzeń integracji oprogramowania innych firm z HubSpot

Gromadź informacje o potencjalnych transakcjach, zgłoszeniach, a nawet załącznikach — wszystko, co chcesz wiedzieć o kliencie — w szczegółowym dzienniku działań sprzedażowych

Zalety

Sales Hub pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań (e-maile, działania następcze, rotacja leadów), ale nadal możesz wszystko spersonalizować, aby zachować ten ludzki wymiar. Tak więc, Twoi handlowcy mogą w końcu przestać żyć w swoich Skrzynkach odbiorczych… Możesz dzwonić, wysyłać e-maile, rejestrować notatki, a nawet rozmawiać na czacie z potencjalnymi klientami — wszystko z jednego miejsca

Sales Hub pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań (e-maile, działania następcze, rotacja leadów), ale nadal możesz wszystko spersonalizować, aby zachować ten ludzki wymiar. Tak więc, Twoi handlowcy mogą w końcu przestać żyć w swoich skrzynkach odbiorczych… Możesz dzwonić, wysyłać e-maile, rejestrować notatki, a nawet rozmawiać na czacie z potencjalnymi klientami — wszystko z jednego miejsca

Wbudowana funkcja planowania spotkań, która pomaga nawiązywać połączenia z klientami

Automatyzacje, które odciążają Cię od rutynowych zadań, zachowując jednocześnie ludzki wymiar relacji

Połącz marketing cyfrowy, automatyzację e-maila, automatyzację sprzedaży, planowanie oraz cykle pracy związane z wsparciem klienta i zarządzaniem zgłoszeniami w jednym narzędziu

Wady

Darmowy CRM to świetny sposób na rozpoczęcie przygody, ale gdy wkroczysz na terytorium Sales Hub Pro lub Enterprise, możesz zacząć odczuwać, że płacisz za każde kliknięcie. Dodatki, dodatkowe licencje i zaawansowane funkcje = znaki dolara.

Darmowy CRM to świetny sposób na rozpoczęcie przygody, ale gdy wkroczysz na terytorium Sales Hub Pro lub Enterprise, możesz zacząć odczuwać, że płacisz za każde kliknięcie. Dodatki, dodatkowe licencje i zaawansowane funkcje = znaki dolara.

Wstępne ustawienia mogą stanowić wyzwanie, zwłaszcza w przypadku ustawiania wielu procesów sprzedaży

Podstawowe funkcje są płatne, a przejście na wyższy poziom może szybko stać się dość kosztowne

Ceny

Free

Pakiet podstawowy: 20 USD/miesiąc

Professional: 890 USD/miesiąc

Enterprise: od 3600 USD miesięcznie

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,4/5 (ponad 12 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4400 recenzji)

📮ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że dzięki niej zyskali by 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet te niewielkie oszczędności czasu się sumują: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯Dzięki agentom AI i ClickUp Brain w ClickUp możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kolejne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Prawdziwe wyniki: Firma RevPartners obniżyła koszty związane z oprogramowaniem SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — zyskując w ten sposób ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą oraz jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

3. Freshsales

Freshsales wykracza poza uniwersalne podejście, umożliwiając dostosowanie systemu do Twoich potrzeb w zakresie CRM B2B. Dostosuj waluty, języki, a nawet moduły biznesowe, w których działasz. Niestandardowy wbudowany dialer telefoniczny sprawia, że idealnie nadaje się on również do potrzeb firm usługowych.

Konfigurowalne procesy sprzedaży ułatwiają śledzenie postępów, a funkcje takie jak zarządzanie terytoriami, ocena potencjalnych klientów i planowanie spotkań pomagają zespołowi skupić się na najważniejszych możliwościach. Oprogramowanie CRM dla B2B oferuje również szablony e-maili sprzedażowych i formularze internetowe, które przyspieszają powtarzalne zadania i zwalniają czas na procesy sprzedażowe.

⏩ Funkcje AI: Freddy AI analizuje historię Twojego procesu sprzedaży, aby zidentyfikować najkorzystniejsze możliwości, spersonalizować działania marketingowe, wyeliminować duplikaty i wskazać najlepsze kolejne kroki.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla zespołów sprzedaży, które potrzebują oceny potencjalnych klientów i wielokanałowego dotarcia do nich

Najlepsze funkcje

Skorzystaj z wbudowanego telefonu w chmurze, aby wykonywać połączenia bezpośrednio z poziomu aplikacji i lepiej zarządzać relacjami z klientami

Przydzielaj zadania, powiadamiaj menedżerów lub używaj wyzwalaczy sekwencji działań następczych za pomocą wbudowanych funkcji automatyzacji

Zadbaj o przejrzystość i funkcjonalność swojego procesu sprzedaży, gromadząc kontakty, rozmowy i zadania w jednym miejscu

Zalety

Łatwo przeglądaj profile klientów. Dostosuj widok, aby wyświetlać to, co jest najbardziej potrzebne – na przykład umieściliśmy najważniejsze informacje na górze profilu, takie jak dane kontaktowe. Wszystkie wiadomości są zapisywane w jednej lokalizacji, co zapewnia szybki dostęp w razie potrzeby.

Łatwo przeglądaj profile klientów. Dostosuj widok, aby wyświetlać to, co jest najbardziej potrzebne – na przykład umieściliśmy najważniejsze informacje na górze profilu, takie jak dane kontaktowe. Wszystkie wiadomości są zapisywane w jednej lokalizacji, co zapewnia szybki dostęp w razie potrzeby.

Dostosuj niestandardowe widoki CRM, aby szybciej wyświetlać kluczowe informacje o klientach

Twórz automatycznie aktualizowane raporty

Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail po aktualizacji pól niestandardowych, aby ograniczyć pracę ręczną

Bez wysiłku synchronizuj rozmowy i spotkania z kalendarzem

Wady

Uważam, że tworzenie raportów analitycznych jest bardzo skomplikowane i trudne do zrozumienia – trzeba postępować zgodnie z instrukcjami lub skorzystać z pomocy kogoś, kto się na tym zna, ponieważ ustawienie nie wydawało się proste.

Uważam, że tworzenie raportów analitycznych jest bardzo skomplikowane i trudne do zrozumienia – trzeba postępować zgodnie z instrukcjami lub skorzystać z pomocy kogoś, kto się na tym zna, ponieważ ustawienie nie wydawało się proste.

Raportowanie i analityka mogą być bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika

Ograniczone wsparcie klienta w hubie sprzedaży

Ceny

Free

Blossom: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Garden: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Cena: 65 USD miesięcznie za użytkownika

Forest: 79 USD miesięcznie za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign pozwala angażować klientów na każdym etapie cyklu sprzedaży dzięki niestandardowym wiadomościom e-mail, zawartości w mediach społecznościowych, na stronach docelowych i w formularzach. Wykorzystuje również możliwości uczenia maszynowego w wysiłkach marketingowych. Funkcje Predictive Sending i Predictive Content pomagają dostarczać spersonalizowane wiadomości w momentach, kiedy klienci są najbardziej skłonni do interakcji.

Funkcja automatyzacji marketingu platformy usprawnia zarządzanie potencjalnymi klientami i pozwala skuteczniej finalizować transakcje. Możesz zautomatyzować procesy sprzedaży, takie jak ocena potencjalnych klientów, aby od razu kwalifikować lub dyskwalifikować potencjalnych klientów. Na przykład, gdy ktoś odwiedza Twoją stronę, pobiera przewodnik lub odpowiada na kampanię, ActiveCampaign automatycznie rejestruje tę interakcję i dostosowuje ocenę potencjalnego klienta. Następnie może skierować go do przedstawiciela handlowego, dodać do sekwencji pielęgnowania relacji lub ustawić zadanie do dalszych działań.

⏩ Funkcje AI: Wykorzystaj Active Intelligence do przewidywania zachowań klientów, wyboru najlepszej grupy docelowej dla swoich kampanii, a nawet tworzenia szkiców kampanii e-mailowych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji — dzięki czemu działania marketingowe i sprzedażowe będą naprawdę zsynchronizowane.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie zespoły ds. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla specjalistów ds. marketingu i sprzedaży korzystających z kampanii e-mailowych zintegrowanych z CRM

Najlepsze funkcje

Zwiększ zaangażowanie klientów w wielu kanałach

Korzystaj z niestandardowego raportowania i analiz, aby śledzić zachowania klientów

Śledź wskaźniki prawdopodobieństwa sukcesu dla każdego potencjalnego klienta. Znajomość tych wskaźników ułatwia podjęcie decyzji o zakresie działań pielęgnujących relacje oraz alokacji zasobów w celu realizacji potencjalnej sprzedaży

Zalety

Wizualny kreator automatyzacji, opcje segmentacji kontaktów oraz szczegółowe funkcje raportowania sprawiają, że zarządzanie kampaniami jest znacznie bardziej wydajne. Świetną rzeczą jest również to, że platforma regularnie wprowadza aktualizacje i ulepszenia.

Wizualny kreator automatyzacji, opcje segmentacji kontaktów oraz szczegółowe funkcje raportowania sprawiają, że zarządzanie kampaniami jest znacznie bardziej wydajne. Świetną rzeczą jest również to, że platforma regularnie wprowadza aktualizacje i ulepszenia.

Oceniaj, przypinaj etykiety i segmentuj potencjalnych klientów, aby spersonalizować komunikację w ramach kampanii, od wdrożenia po pielęgnowanie relacji

Łatwo twórz i uruchamiaj automatyzacje kampanii za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść”

Klienci zauważają wyższy poziom zaangażowania i wyższe wskaźniki konwersji dzięki korzystaniu z tego narzędzia

Wady

Zarządzam wieloma markami i bardzo chciałbym mieć możliwość oddzielenia ich pod względem operacyjnym (kontakty, domeny, branding, raportowanie itp.) bez konieczności kupowania i żonglowania wieloma kontami. Brak funkcji obsługi wielu organizacji jest frustrujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę.

Zarządzam wieloma markami i bardzo chciałbym mieć możliwość oddzielenia ich pod względem operacyjnym (kontakty, domeny, branding, raportowanie itp.) bez konieczności kupowania i żonglowania wieloma kontami. Brak funkcji obsługi wielu organizacji jest frustrujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę.

Z jednego konta można zarządzać tylko jedną organizacją, co stanowi limit możliwości prowadzenia kampanii obejmujących wiele marek

Poruszanie się po interfejsie kreatora kampanii jest nieintuicyjne

Sporadyczne problemy z wydajnością oprogramowania CRM dla sektora B2B

Ceny

Pakiet Starter: już od 15 USD miesięcznie

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie

Pro: Ceny od 79 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny od 145 USD miesięcznie

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,5/5 (ponad 14 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Podstawy współczesnego CRM położyli Robert i Kate Kestnbaum, pionierzy marketingu baz danych — dziedzina wykorzystująca modele statystyczne do przewidywania, którzy klienci najprawdopodobniej zareagują na kampanie marketingowe. Podejście to kładło nacisk na wymierne wyniki i spersonalizowane zaangażowanie, torując drogę dla zarządzania relacjami z klientami opartego na danych.

5. Nutshell CRM

Dla małych i średnich zespołów B2B, które muszą pogodzić sprzedaż, marketing i działania promocyjne, Nutshell CRM oferuje inteligentne — i rozsądne — podejście do sprzedaży skoncentrowanej na procesie sprzedaży. Wyobraź sobie: tworzysz niestandardowe procesy sprzedaży za pomocą prostego przeciągania i upuszczania, zarządzasz zadaniami, rozmowami telefonicznymi i interakcjami e-mailowymi z jednego eleganckiego interfejsu oraz automatycznie oceniasz potencjalnych klientów, gdy pojawiają się oni za pośrednictwem formularzy internetowych lub narzędzi do śledzenia odwiedzających.

A co z wiadomościami SMS? Nutshell zajmuje się również tym — za pomocą automatyzacji sekwencji SMS-ów, gdy kontakt przechodzi do nowego etapu procesu sprzedaży. Jeśli chodzi o analizy, pulpity do raportowania i narzędzia do prognozowania pomagają dostrzegać trendy w różnych zespołach, transakcjach i obszarach.

⏩ Funkcje AI: Korzystaj z automatycznie generowanych podsumowań i szablonów, aby usprawnić kolejne działania następcze za pomocą rozmów telefonicznych i e-maili. Ponadto przewodnik AI Pipeline Guide sugeruje zoptymalizowane struktury procesu sprzedaży dostosowane do Twojego cyklu pracy.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla niewielkich zespołów, które potrzebują prostoty w zarządzaniu procesem sprzedaży + kampaniami e-mailowymi + rejestrowaniem rozmów

Najlepsze funkcje

Twórz konfigurowalne procesy sprzedaży, aby zarządzać swoimi procesami sprzedażowymi

Szybciej twórz dostosowane do potrzeb, ukierunkowane kampanie marketingowe dzięki szablonom wiadomości i newsletterów

Zautomatyzuj planowanie działań następczych i przydzielanie zadań

Zamień odpowiedzi w cenne kontakty dzięki formularzom do osadzenia

Monitoruj potencjalnych klientów, transakcje i wyniki sprzedaży dzięki różnorodnym widokom, takim jak Tablica, lista, mapa i wykres

Zalety

Bardzo podoba mi się możliwość śledzenia komunikacji z klientami, pozostawiania notatek dla współpracowników oraz gromadzenia wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu. Lubię narzędzia do śledzenia zaangażowania w NS Marketing, gdzie spędzam większość czasu.

Bardzo podoba mi się możliwość śledzenia komunikacji z klientami, pozostawiania notatek dla współpracowników oraz gromadzenia wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu. Lubię narzędzia do śledzenia zaangażowania w NS Marketing, gdzie spędzam większość czasu.

Połącz kontakty, potencjalnych klientów i klientów na jednej platformie

Łatwa integracja z klientami poczty e-mail, takimi jak Gmail i Outlook

Wykorzystaj funkcje współpracy w aplikacji, takie jak śledzenie aktywności, przydzielanie zadań zespołom i czat

Wady

Ponieważ korzystam z NS do komunikacji i używamy go do marketingu e-mailowego, mam problem z brakiem opcji sekwencji drip. Dodatkowo chciałbym, aby zamiast informacji o tym, ILE kliknięć linków miało miejsce w wiadomości e-mail, móc po prostu wygenerować listę tych nazwisk.

Ponieważ korzystam z NS do komunikacji i używamy go do marketingu e-mailowego, mam problem z brakiem opcji sekwencji drip. Dodatkowo chciałbym, aby zamiast informacji o tym, ILE kliknięć linków miało miejsce w wiadomości e-mail, móc po prostu wygenerować listę tych nazwisk.

Niektórzy użytkownicy nie lubią braku sekwencji e-maili typu „drip”

Funkcje raportowania i analizy są podstawowe

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja mobilna zawiera błędy

Ceny

Foundation : 19 USD/użytkownik/miesiąc

Growth: 32 USD/miesiąc

Pro : 49 USD/użytkownik/miesiąc

Business : 67 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 89 USD/użytkownik/miesiąc

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,3/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 550 recenzji)

6. Monday.com

Monday.com to kompleksowa platforma do zarządzania kontaktami, potencjalnymi klientami i zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym sprzedawcą B2B, czy pracujesz w małej firmie, dzięki inteligentnej funkcji oceny potencjalnych klientów w Monday.com ustalanie priorytetów nie będzie już zgadywanką.

Platforma ocenia jakość leadów na podstawie działań takich jak kliknięcia linków, odpowiedzi na e-maile oraz udział w prezentacjach produktów. Dzięki temu Twój zespół sprzedaży może skoncentrować swoje wysiłki na leadach, które mają większe szanse na konwersję.

⏩ Funkcje AI: Bloki AI w Monday działają jak narzędzia typu „przeciągnij i upuść”, które mogą tłumaczyć, wyodrębniać kluczowe dane z umów lub tworzyć aktualizacje — bezpośrednio na tablicach CRM, podczas gdy prognozy wykrywają ryzyko związane z oszą czasu, zanim jeszcze wystąpi, i automatyzują rutynowe wprowadzanie danych.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Średnie i duże przedsiębiorstwa Enterprise

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub w strukturze matrycowej, które muszą pogodzić realizację projektów ze sprzedażą

Najlepsze funkcje

Uprość ustawienia cyklu pracy dzięki ponad 200 szablonom

Zarządzaj transakcjami z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom mobilnym na iOS i Androida

Łatwo pozyskuj obiecujących potencjalnych klientów dzięki formularzom internetowym

Wykorzystaj kompleksowe narzędzia do raportowania w kampaniach sprzedażowych i marketingowych

Zalety

Największą zaletą CRM od Monday jest to, że oferuje dużą swobodę. Pozwala na szerokie dostosowanie do konkretnych potrzeb i wymagań.

Największą zaletą CRM od Monday jest to, że oferuje dużą swobodę. Pozwala na szerokie dostosowanie do konkretnych potrzeb i wymagań.

Dostosuj procesy sprzedaży, tablice, przypomnienia i inne elementy do swoich cykli pracy CRM

Lepiej śledź potencjalnych klientów i komunikację wewnętrzną dzięki pulpitom nawigacyjnym

Zautomatyzuj aktualizacje statusu, powiadomienia i inne powtarzalne zadania dzięki wbudowanym funkcjom automatyzacji

Wady

Ograniczona funkcjonalność śledzenia wiadomości e-mail – Nie tak wydajna jak dedykowane systemy CRM do masowych kampanii lub śledzenia zaangażowania w wiadomościach e-mail. Niewygodne zaawansowane raportowanie – Wymagane są pewne obejścia w przypadku bardziej złożonych analiz sprzedaży lub prognozowania. Ograniczenia aplikacji mobilnej – Niektóre funkcje nie działają tak płynnie lub nie są tak dostępne na urządzeniach mobilnych w porównaniu z komputerami stacjonarnymi.

Ograniczona funkcjonalność śledzenia wiadomości e-mail – Nie tak wydajna jak dedykowane systemy CRM do masowych kampanii lub śledzenia zaangażowania w wiadomościach e-mail. Niewygodne zaawansowane raportowanie – Wymagane są pewne obejścia w przypadku bardziej złożonych analiz sprzedaży lub prognozowania. Ograniczenia aplikacji mobilnej – Niektóre funkcje nie działają tak płynnie lub nie są tak dostępne na urządzeniach mobilnych w porównaniu z komputerami stacjonarnymi.

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania błędów i problemów z wydajnością

Masowe importowanie danych i zaawansowane funkcje raportowania mogą działać płynniej

Ceny

Podstawowy CRM: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Standardowy CRM: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro CRM: 33 USD miesięcznie za użytkownika

CRM dla przedsiębiorstw: Ceny niestandardowe

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

7. Pipedrive

Pipedrive wyróżnia się jako CRM zaprojektowany z myślą o profesjonalistach z branży B2B. Jego atrakcyjny wizualnie i intuicyjny interfejs do zarządzania procesem sprzedaży daje szybki widok na status każdej szansy sprzedaży. Jeśli transakcja nie posuwa się do przodu przez jakiś czas, Pipedrive wysyła powiadomienie, dzięki czemu żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.

Wbudowana funkcja połączeń telefonicznych pozwala na wykonywanie i rejestrowanie rozmów bezpośrednio w systemie CRM. Ponadto możesz prowadzić śledzenie wiadomości e-mail i połączeń, a nawet zintegrować system z Google Maps, aby znaleźć kontakty w pobliżu.

⏩ Funkcje AI: Twórz dopracowane wiadomości lub streszczaj długie wątki w kilka sekund, korzystając z generatora e-maili i funkcji podsumowania w Piepdrive. A jeśli chcesz zidentyfikować najbardziej obiecujące transakcje, uzyskać rekomendacje dotyczące najlepszych kolejnych działań oraz oznaczyć zaległe działania następcze, po prostu skorzystaj z asystenta sprzedaży AI.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie przedsiębiorstwa (1–50 przedstawicieli handlowych)

Przykład zastosowania

Najlepsze rozwiązanie dla wyspecjalizowanych zespołów sprzedaży, umożliwiające proste i przejrzyste śledzenie etapów transakcji

Najlepsze funkcje

Skutecznie monitoruj potencjalnych klientów dzięki wizualnemu procesowi sprzedaży

Uzyskaj dostosowane do Twoich potrzeb, praktyczne porady dotyczące przekształcania potencjalnych klientów w transakcje dzięki asystentowi sprzedaży opartemu na AI

Twórz inteligentne dokumenty, które centralizują informacje o wszystkich szansach sprzedaży

Zalety

Dzięki wizualnemu przedstawieniu procesu sprzedaży śledzenie potencjalnych klientów jest bardzo intuicyjne. Funkcje automatyzacji pozwalają zaoszczędzić czas na działaniach następczych, a śledzenie wiadomości e-mail idealnie nadaje się do optymalizacji kampanii. Jest łatwe w użyciu, nawet dla członków naszego zespołu, którzy nie mają wiedzy technicznej.

Dzięki wizualnemu przedstawieniu procesu sprzedaży śledzenie potencjalnych klientów jest bardzo intuicyjne. Funkcje automatyzacji pozwalają zaoszczędzić czas na działaniach następczych, a śledzenie wiadomości e-mail idealnie nadaje się do optymalizacji kampanii. Jest łatwe w użyciu, nawet dla członków naszego zespołu, którzy nie mają wiedzy technicznej.

Łatwość obsługi

Śledź potencjalnych klientów od momentu pojawienia się szansy sprzedaży aż do zakończenia projektu

Wady

W Pipedrive brakuje zaawansowanej automatyzacji marketingu i natywnych narzędzi do kampanii e-mailowych, co wymaga integracji w celu realizacji działań w całym lejku sprzedażowym. Funkcje raportowania mogą również wydawać się ograniczone, jeśli chodzi o dogłębną analizę marketingową.

W Pipedrive brakuje zaawansowanej automatyzacji marketingu i natywnych narzędzi do kampanii e-mailowych, co wymaga integracji w celu realizacji działań w całym lejku sprzedażowym. Funkcje raportowania mogą również wydawać się ograniczone, jeśli chodzi o dogłębną analizę marketingową.

Ograniczone możliwości raportowania i obsługi posprzedażowej

Brak natywnych narzędzi do marketingu e-mailowego

Ceny

Essential: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 34 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 64 USD miesięcznie za użytkownika

Power: 74 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3500 recenzji)

8. Salesforce CRM

Salesforce CRM to potężna platforma stworzona z myślą o złożonych organizacjach B2B z rozbudowanymi procesami sprzedaży i jeszcze większymi zespołami. Jest przeznaczona dla firm, które potrzebują pełnej widoczności — od pozyskania potencjalnego klienta po przedłużenie umowy — oraz elastyczności pozwalającej na modelowanie procesu sprzedaży w najdrobniejszych szczegółach.

Narzędzie pozwala tworzyć wiele procesów sprzedaży, dostosowywać każde pole i obiekt oraz integrować wszystko, od Slacka po system ERP. Ponadto menedżerowie mogą przeglądać pulpity nawigacyjne, aby uzyskać wgląd w wyniki (wygrane/przegrane), dokładność prognoz i tempo procesu sprzedaży, a wszystko to z aktualizacjami w czasie rzeczywistym. Nie jest to najlżejszy system CRM na rynku, ale jeśli chodzi o kontrolę i szczegółowość na poziomie korporacyjnym, Salesforce to solidny wybór.

⏩ Możliwości AI: Od tworzenia wiadomości e-mail i tekstów marketingowych po autonomicznych agentów, którzy obsługują cykle pracy w zakresie wsparcia i sygnalizują ryzyko utraty klientów — sztuczna inteligencja Salesforce może aktywnie pracować dla Ciebie, a nie tylko udzielać porad.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Enterprise

Przykład zastosowania

Doskonałe rozwiązanie dla dużych organizacji, które chcą ujednolicić procesy, procedury zatwierdzania oraz wykorzystanie AI jako asystenta/agenta w swoich cyklach pracy sprzedaży

Najlepsze funkcje

Oferuj wsparcie klientów za pośrednictwem poczty e-mail, czatu, telefonu, mediów społecznościowych i strony internetowej z jednej, zintegrowanej skrzynki odbiorczej — wyposażonej w inteligentne przekierowywanie wiadomości i funkcję ustawiania priorytetów

Twórz dostosowane do potrzeb cykle pracy i modele danych przy użyciu obiektów niestandardowych

Natychmiast rozszerz funkcje dzięki tysiącom aplikacji innych firm dostępnych w App Exchange

Skonfiguruj dostęp oparty na rolach, reguły udostępniania danych i ustawienia, aby chronić poufne informacje na dużą skalę

Zalety

W jednym miejscu mogę łatwo śledzić sprawy klientów, przeglądać historię interakcji i rejestrować aktualizacje z wielu kanałów. Możliwość automatyzacji działań następczych, korzystania z szybkich wiadomości tekstowych oraz dostosowywania raportów sprawia, że oprogramowanie to jest bardzo wydajne w zarządzaniu cyklami pracy obsługi klienta.

W jednym miejscu mogę łatwo śledzić sprawy klientów, przeglądać historię interakcji i rejestrować aktualizacje z wielu kanałów. Możliwość automatyzacji działań następczych, korzystania z szybkich wiadomości tekstowych oraz dostosowywania raportów sprawia, że oprogramowanie to jest bardzo wydajne w zarządzaniu cyklami pracy obsługi klienta.

Automatyzacja powtarzalnych zadań CRM

Zaawansowane zarządzanie potencjalnymi klientami – od pozyskania po utrzymanie

Salesforce Einstein AI, które udostępnia praktyczne sugestie dotyczące ustalania priorytetów potencjalnych klientów i optymalizacji strategii sprzedaży

Wady

Platforma jest niezwykle złożona i wcale nie jest przyjazna dla użytkownika w przypadku małych i średnich zespołów, które nie dysponują wyspecjalizowanym personelem technicznym.

Platforma jest niezwykle złożona i wcale nie jest przyjazna dla użytkownika w przypadku małych i średnich zespołów, które nie dysponują wyspecjalizowanym personelem technicznym.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że interfejs użytkownika jest nieintuicyjny i przytłaczający

Zaawansowane dodatki i funkcje są drogie i trudne do wdrożenia bez zatrudnienia partnerów wdrożeniowych

Ceny

Salesforce Foundations: Free

Pakiet Starter: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Pro Suite: 100 USD/użytkownik/miesiąc

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: /5 (ponad 18 000 recenzji)

📮 ClickUp Insight: 19% menedżerów twierdzi, że największym wyzwaniem w zakresie widoczności jest uzyskiwanie aktualnych informacji od członków zespołu. Jednak nawet gdy pojawiają się aktualizacje, często są one niespójne. Niektóre są niejasne, inne zbyt szczegółowe, a jeszcze inne w ogóle brakuje. Ta niespójność powoduje zamieszanie zamiast jasności. Karty AI ClickUp oraz generowane przez AI podsumowania statusu i czatu pomagają zapewnić spójność w raportowaniu postępów. Członkowie zespołu mogą generować uporządkowane aktualizacje jednym kliknięciem, a Ty zyskujesz ujednolicony, przejrzysty widok tego, co idzie zgodnie z planem — i co wymaga uwagi. 💫 Prawdziwe wyniki: Firma Pigment poprawiła efektywność komunikacji w zespołach o 20% dzięki ClickUp — zapewniając lepsze połączenia i koordynację działań zespołów.

9. Salesflare CRM

Salesflare usprawnia kluczowe zadania CRM, takie jak zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami, oraz wzbogaca je o funkcje takie jak procesy sprzedaży typu „przeciągnij i upuść” oraz automatyzację cyklu pracy. Jego intuicyjna funkcja wyszukiwania e-maili pozwala bezpośrednio wyszukiwać potencjalnych klientów na LinkedIn, co jest szczególnie wygodnym narzędziem do rozszerzania listy kontaktów.

Dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji wzbogacania danych kontaktowych platforma Salesflare uzupełnia braki w Twoich rekordach CRM za każdym razem, gdy kontaktujesz się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem e-maili lub profili w mediach społecznościowych. Otrzymałeś e-mail z załącznikiem? Salesflare automatycznie przesyła plik do odpowiedniego konta, zapewniając, że ważne dokumenty nigdy nie zostaną utracone.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie zespoły sprzedaży

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla niewielkich zespołów B2B poszukujących automatycznego gromadzenia danych i możliwości nawiązywania kontaktów

Najlepsze funkcje

Twórz wiele niestandardowych procesów sprzedaży i wykonuj zbiorcze edycje, przenoszenie lub eksportowanie danych za pomocą kilku kliknięć

Wykorzystaj zaawansowaną ocenę potencjalnych klientów w celu zapewnienia wsparcia proaktywnej sprzedaży

Otrzymuj powiadomienia, gdy potencjalni klienci tracą zainteresowanie, e-maily pozostają bez odpowiedzi lub po zakończeniu spotkań, dzięki czemu żadna szansa nie umknie.

Twórz sekwencje e-maili typu „drip” oraz szablony wielokrotnego użytku, aby zaoszczędzić czas i zapewnić spójność działań marketingowych

Zalety

Najlepszy interfejs na dzisiejszym rynku globalnym, zintegrowany z pakietem Google i serwisem LinkedIn. Wsparcie klienta jest bardzo responsywne, a oprogramowanie regularnie ulepszane.

Najlepszy interfejs na dzisiejszym rynku globalnym, zintegrowany z pakietem Google i serwisem LinkedIn. Wsparcie klienta jest bardzo responsywne, a oprogramowanie regularnie ulepszane.

Łatwo importuj kontakty i konta z Gmaila

Użytkownicy chwalą obsługę klienta za jej szybkość reakcji

Automatyzacja wzbogacania danych ułatwia nawiązywanie kontaktów

Wady

– gdy pracownik odchodzi – przekazanie obowiązków jest bardziej skomplikowane, niż powinno. – Filtry mogłyby mieć lepszy interfejs użytkownika – są nieco nieporęczne w obsłudze.

– gdy pracownik odchodzi – przekazanie obowiązków jest bardziej skomplikowane, niż powinno. – Filtry mogłyby mieć lepszy interfejs użytkownika – są nieco nieporęczne w obsłudze.

Stosowanie filtrów może być kłopotliwe

Niektórzy użytkownicy narzekają na brak aktualizacji interfejsu użytkownika

Ceny

Growth: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 55 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 115 USD miesięcznie za użytkownika (niestandardowa wycena przy pięciu lub więcej użytkownikach)

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,8/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Zoho CRM

Od zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami po prognozę sprzedaży i marketing e-mailowy — Zoho CRM to kompleksowe oprogramowanie CRM dla sektora B2B. Łączy ono najważniejsze kanały komunikacji, takie jak e-mail, media społecznościowe i rozmowy telefoniczne, w jednym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Zasady punktacji i wiele punktów kontaktu idealnie nadają się do skuteczniejszego przesuwania potencjalnych klientów w dół lejka sprzedażowego, co ma kluczowe znaczenie dla szybszych konwersji. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest aplikacja mobilna. Umożliwia ona zespołom sprzedaży kontaktowanie się z potencjalnymi klientami, dostęp do danych klientów, a nawet monitorowanie wskaźników KPI w podróży.

⏩ Funkcje AI: Zia, natywny asystent AI firmy Zoho, nie tylko przewiduje odejścia klientów, kwalifikuje potencjalnych klientów i tworzy szkice wiadomości e-mail, ale teraz obejmuje również autonomicznych agentów SDR i coachingowych, którzy kierują cyklem pracy i szkolą przedstawicieli handlowych. Ponadto wprowadza dane dotyczące użytkowania produktów do modeli AI, aby zidentyfikować klientów zagrożonych odejściem przed terminem odnowienia umowy.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje Enterprise

Przykład zastosowania

Uniwersalne w różnych branżach, szczególnie w przypadku modułowego CRM + automatyzacji

Najlepsze funkcje

Scentralizuj działania związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta, aby wyeliminować silosy

Zidentyfikuj i nadaj priorytet wysokiej jakości potencjalnym klientom dzięki solidnym narzędziom do zarządzania potencjalnymi klientami i prognozowaniu sprzedaży

Wykorzystaj wbudowane narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi do monitorowania marki i generowania leadów

Twórz niestandardowe moduły do obsługi dostawców, wdrażania nowych pracowników itp.

Zalety

Największą zaletą Zoho CRM są dla nas funkcje angażowania klientów, które usprawniły nasze interakcje i komunikację z klientami, pozwalając nam szybko finalizować transakcje. Zoho CRM oferuje również zaawansowane narzędzia analityczne, które dostarczają nam dokładnych informacji na temat tego, jak poprawić wyniki sprzedaży

Największą zaletą Zoho CRM są dla nas funkcje angażowania klientów, które usprawniły nasze interakcje i komunikację z klientami, pozwalając nam szybko finalizować transakcje. Zoho CRM oferuje również zaawansowane narzędzia analityczne, które dostarczają nam dokładnych informacji na temat tego, jak poprawić wyniki sprzedaży

Buduj trwałe związki z klientami, ponownie angażując potencjalnych klientów, którzy stracili zainteresowanie

Zautomatyzuj ocenę potencjalnych klientów i szybciej identyfikuj tych o wysokim poziomie zainteresowania

Wykorzystaj nowe możliwości i udoskonal strategie dzięki rzetelnym danym analitycznym

Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej masz dostęp do interakcji z klientami, historii komunikacji i ostatnich transakcji, gdziekolwiek jesteś.

Wady

AI może początkowo wydawać się bardzo pomocna, ale botowi łatwo przychodzi generowanie niespójnych rozmów. Muszę monitorować czaty i wkraczać do akcji, gdy jest to konieczne. Tak, pomaga mi to w automatyzacji, ale nie mogę przestać tego nadzorować.

AI może początkowo wydawać się bardzo pomocna, ale botowi łatwo przychodzi generowanie niespójnych rozmów. Muszę monitorować czaty i wkraczać do akcji, gdy jest to konieczne. Tak, pomaga mi to w automatyzacji, ale nie mogę przestać tego nadzorować.

Rejestry połączeń w aplikacjach mobilnych można ulepszyć

Chatbot oparty na AI wymaga nadzoru i ręcznego sterowania

Ceny

Wersja Free

Standard: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,1/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6900 recenzji)

11. Nimble

Nimble to oparty na sieciach społecznościowych system CRM stworzony z myślą o małych zespołach B2B, dla których powiązania mają kluczowe znaczenie. Automatycznie wzbogaca profile kontaktów o dane z LinkedIn, wątki e-mailowe, informacje o firmie, a nawet media społecznościowe — zapewniając Ci pełny obraz sytuacji przed każdą rozmową.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz potencjalnych klientów w Internecie, czy przygotowujesz się do rozmowy z klientem, rozszerzenie przeglądarki Nimble pozwala na rejestrowanie leadów jednym kliknięciem i synchronizowanie ich bezpośrednio z Twoim procesem sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne dla założycieli firm, konsultantów i profesjonalistów ds. sprzedaży, którzy chcą prowadzić inteligentną, bogatą w kontekst sprzedaż bez obciążenia związanego z tradycyjnymi systemami CRM.

⏩ Funkcje AI: Zintegruj oparte na sztucznej inteligencji funkcje wzbogacania danych kontaktowych, narzędzia do analizy mediów społecznościowych oraz śledzenie potencjalnych klientów w jednym potężnym systemie.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe firmy

Przykład zastosowania

Idealne dla aktywnych w mediach społecznościowych zespołów potrzebujących rozbudowanego zarządzania kontaktami

Najlepsze funkcje

Kontroluj swoje działania marketingowe dzięki automatycznym przypomnieniom o działaniach następczych i sekwencjom wiadomości e-mail wysyłanych do grup odbiorców

Pozyskuj potencjalnych klientów jednym kliknięciem z Gmaila, Outlooka, LinkedIn i stron internetowych za pomocą rozszerzeń przeglądarki

Zadbaj o spójność działań swojego zespołu dzięki wspólnym listom kontaktów, kalendarzom, zadaniom i automatyzacjom

Zalety

Doskonała funkcja wyszukiwania, a funkcja wiadomości grupowych jest najlepsza. Funkcja „tagów” jest genialna i używam jej cały czas. Świetna aplikacja! Obsługa klienta jest zawsze gotowa do pomocy!

Doskonała funkcja wyszukiwania, a funkcja wiadomości grupowych jest najlepsza. Funkcja „etykiet” jest genialna i używam jej cały czas. Świetna aplikacja! Obsługa klienta jest zawsze gotowa do pomocy!

Segreguj i sortuj kontakty za pomocą etykiet

Łatwe w obsłudze i szybkie do opanowania

Zautomatyzuj działania następcze, przypomnienia i kwalifikację potencjalnych klientów

Wysyłaj kampanie do segmentowanych grup lub wieloetapowe sekwencje pielęgnacji relacji z widocznością wskaźników otwarć

Wady

Widżet w przeglądarce często zawiera błędy i regularnie nie załącza zdjęcia do kontaktu, nawet jeśli wyraźnie widać zdjęcie profilowe na LinkedIn, Facebooku itp. Ponadto, gdy Nimble „sugeruje”, że Twój kontakt może być tą samą osobą na różnych platformach społecznościowych, musisz kliknąć każdą z nich, aby przejść do jej profilu, zanim będziesz mógł stwierdzić, czy to ta sama osoba.

Widżet w przeglądarce często zawiera błędy i regularnie nie dołącza zdjęcia do kontaktu, nawet jeśli wyraźnie widać zdjęcie profilowe na LinkedIn, Facebooku itp. Ponadto, gdy Nimble „sugeruje”, że Twój kontakt może być tą samą osobą na różnych platformach społecznościowych, musisz kliknąć każdą z nich, aby przejść do jej profilu, zanim będziesz mógł stwierdzić, czy to ta sama osoba.

Ogranicza liczbę osób, z którymi możesz się skontaktować

Dane potencjalnych klientów są automatycznie pobierane z mediów społecznościowych, ale musisz ręcznie sprawdzić, czy ta sama osoba pojawia się w różnych kanałach

Ceny

29,90 USD/użytkownik/miesiąc

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1800 recenzji)

12. Mniej irytujący CRM

Jeśli prowadzisz małą firmę i masz dość rozbudowanych systemów CRM z ukrytymi kosztami i stromą krzywą uczenia się, Less Annoying CRM zasługuje na swoją nazwę. Zaprojektowany specjalnie dla jednoosobowych przedsiębiorców i niewielkich zespołów, ogranicza CRM do tego, co najważniejsze — zarządzania kontaktami, śledzenia potencjalnych klientów, integracji z kalendarzem i przypomnień o zadaniach — dzięki czemu możesz skupić się na budowaniu powiązań, a nie na walce z oprogramowaniem.

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu można rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Codzienne e-maile z agendą gwarantują, że żadna sprawa nie zostanie pominięta, a wszystkie funkcje są dostępne za stałą miesięczną opłatą na użytkownika — bez wielopoziomowych cen i dodatkowych opłat. Tym, co naprawdę wyróżnia tę platformę, jest obsługa klienta: każdy przedstawiciel wsparcia jest ekspertem ds. produktu, gotowym odpowiedzieć na pytania bez skryptów i eskalacji.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe zespoły (1–15 użytkowników)

Przykład zastosowania

Idealne rozwiązanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność lub małych zespołów, które potrzebują prostego i niedrogiego systemu CRM

Najlepsze funkcje

Twórz wiele konfigurowalnych cykli pracy z nieograniczoną liczbą procesów sprzedaży, dostosowanych do różnych procedur sprzedaży, wsparcia lub poleceń, zapewniając, że każdy zespół prowadzi klientów przez odpowiednie etapy

Elastycznie przypisuj etykiety i kategoryzuj kontakty, a następnie łatwo filtruj widoki i generuj specjalistyczne raporty dotyczące tych grup

Zapisuj pełną historię korespondencji e-mailowej w rekordach kontaktów i prowadź proste kampanie e-mailowe z wykorzystaniem szablonów oraz śledzeniem poleceń

Zarządzaj rolami, polami niestandardowymi i uprawnieniami użytkowników, a także korzystaj ze środowisk testowych typu sandbox

Dziel dane CRM według własnych potrzeb dzięki elastycznym pulpitom nawigacyjnym, narzędziom do prognozowania i systemom raportowania ad hoc

Zalety

Tworzenie i modyfikowanie pól niestandardowych jest bardzo proste i możemy je świetnie dostosować do naszych potrzeb. Podoba mi się również możliwość uzyskania dostępu do danych za pomocą wywołania API w celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanej analizy. Bardzo często korzystamy z funkcji integracji e-maila. Jesteśmy bardzo małą firmą, ale widzę, że ta platforma sprawdzi się również w znacznie większych organizacjach.

Tworzenie i modyfikowanie pól niestandardowych jest bardzo proste i możemy je świetnie dostosować do naszych potrzeb. Podoba mi się również możliwość uzyskania dostępu do danych za pomocą wywołania API w celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanej analizy. Bardzo często korzystamy z funkcji integracji e-maila. Jesteśmy bardzo małą firmą, ale widzę, że ta platforma sprawdzi się również w znacznie większych organizacjach.

Unlimited liczba wysoce konfigurowalnych pól niestandardowych

Pomimo lekkiego i prostego interfejsu użytkownika oferuje ogromną moc

Wszystkie funkcje i bezpłatne aktualizacje w jednym planie

Wady

Obecnie wszystko, co jest przesyłane, tworzy nowy rekord, zamiast łączyć się z istniejącym. Chciałbym, żeby istniał sposób na przeglądanie wszystkich kontaktów lub procesów sprzedaży w formacie tabelarycznym, aby móc szybko stwierdzić, w których rekordach brakuje pól, i móc wprowadzać zmiany w widoku tabelarycznym.

Obecnie wszystko, co jest przesyłane, tworzy nowy rekord, zamiast łączyć się z istniejącym. Chciałbym, żeby istniał sposób na przeglądanie wszystkich kontaktów lub procesów sprzedaży w formacie tabelarycznym, aby móc szybko stwierdzić, w których rekordach brakuje pól, i móc wprowadzać zmiany w widoku tabelarycznym.

Brak możliwości scalania nowych danych z istniejącymi

Niektórzy użytkownicy uważają, że wyniki wyszukiwania mogłyby być lepsze

Ceny

15 USD/użytkownik/miesiąc

Recenzje G2 i Capterra

G2 : 4,9/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Korzyści wynikające z używania CRM w B2B

Jedną z głównych zalet systemu CRM dla B2B jest to, że centralizuje dane klientów i interakcje, eliminując konieczność poszukiwania informacji przechowywanych w rozproszonych systemach lub folderach. Przekłada się to na zwiększoną wydajność, a także lepszą obsługę klienta.

W niedawnej ankiecie respondenci stwierdzili, że największe korzyści, jakie odnieśli dzięki oprogramowaniu CRM, to wyższe przychody ze sprzedaży (57%), większa satysfakcja i lojalność klientów (53%) oraz wyższa jakość obsługi klienta i wsparcia (49%).

Dodatkowe zalety oprogramowania CRM dla sektora B2B to:

Osiąganie i przekraczanie celów przychodowych : Firmy, które wdrażają te rozwiązania, mają : Firmy, które wdrażają te rozwiązania, mają o 86% większe szanse na przekroczenie celów sprzedażowych niż te, które tego nie robią

Podejmowanie świadomych decyzji : Dostęp do analiz i wskaźników, takich jak Dostęp do analiz i wskaźników, takich jak KPI sprzedaży , stanowi podstawę strategii opartych na danych

Precyzja w działaniach marketingowych : Segmentacja klientów w ramach CRM B2B umożliwia ukierunkowane działania marketingowe i sprzedażowe, skracając cykle sprzedaży o Segmentacja klientów w ramach CRM B2B umożliwia ukierunkowane działania marketingowe i sprzedażowe, skracając cykle sprzedaży o 8–14 dni , a jednocześnie zwiększając przychody o 21–30%

Utrzymanie klientów : Monitorowanie satysfakcji klientów pomaga Twojemu zespołowi identyfikować możliwości sprzedaży dodatkowej lub przedłużenia umowy w całym cyklu sprzedaży Monitorowanie satysfakcji klientów pomaga Twojemu zespołowi identyfikować możliwości sprzedaży dodatkowej lub przedłużenia umowy w całym cyklu sprzedaży

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie CRM dla sektora B2B: jakie kluczowe funkcje należy wziąć pod uwagę w systemach CRM dla sektora B2B?

Weź pod uwagę te czynniki, aby mieć pewność, że wybierzesz najlepsze narzędzie do zwiększenia sprzedaży:

Zarządzanie potencjalnymi klientami : Poszukaj funkcji śledzenia pełnego cyklu — od pozyskiwania potencjalnych klientów za pomocą formularzy internetowych po analizę konwersji — aby handlowcy mogli pielęgnować kontakty bez utraty szansy na sprzedaż Poszukaj funkcji śledzenia pełnego cyklu — od pozyskiwania potencjalnych klientów za pomocą formularzy internetowych po analizę konwersji — aby handlowcy mogli pielęgnować kontakty bez utraty szansy na sprzedaż Zarządzanie danymi: Potrzebujesz płynnego importu/eksportu danych oraz łatwych w obsłudze narzędzi do porządkowania danych. Automatyzacja jest kluczem do odzyskania czasu, który handlowcy poświęcają na ręczne wprowadzanie danych, zamiast na sprzedaż Dostosowanie: Wybierz systemy, które pozwalają dostosować procesy sprzedaży, pola niestandardowe i cykle pracy. Systemy CRM dla B2B z zarządzaniem kontaktami opartym na kontach pozwalają odzwierciedlić rzeczywiste etapy transakcji i grupy interesariuszy Integracje z narzędziami innych firm: Zapewnij kompatybilność z Zapewnij kompatybilność z narzędziami do automatyzacji marketingu, e-mailem , kalendarzem, systemem ERP oraz narzędziami wsparcia. Wiele organizacji wybiera CRM w chmurze właśnie ze względu na łatwość integracji Zdalny dostęp: Dostępność w chmurze z zabezpieczeniami danych zapewnia spokój ducha Współpraca zespołowa : Poszukaj funkcji, które obsługują komunikację wewnętrzną, udostępnianie dokumentów, przypomnienia i wspólną widoczność — są one kluczowe dla koordynacji działań zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta Poszukaj funkcji, które obsługują komunikację wewnętrzną, udostępnianie dokumentów, przypomnienia i wspólną widoczność — są one kluczowe dla koordynacji działań zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Wypróbuj ClickUp — idealny system CRM do sprzedaży B2B

Chociaż platformy CRM dla B2B, które sprawdziliśmy, oferują imponujące możliwości i wiele mocnych stron, jedna z nich wyróżnia się niezwykłą elastycznością — ClickUp!

Od śledzenia potencjalnych klientów i planowania kont po automatyzację działań następczych i pulpity do raportowania — ClickUp centralizuje cały cykl sprzedaży w jednym eleganckim obszarze roboczym. Zyskujesz widoczność, spójność i szybkość — bez konieczności korzystania z nieporęcznych, odizolowanych narzędzi.

Dzięki ClickUp Forms możesz pozyskiwać potencjalnych klientów bezpośrednio do swojego procesu sprzedaży, a następnie automatycznie uruchamiać cykle pracy, przypisywać zadania lub ustawiać przypomnienia. ClickUp Brain zapewnia Twojemu zespołowi przewagę dzięki inteligentnym podsumowaniom, automatycznie aktualizowanym notatkom oraz elementom typu „głos na tekst”, które eliminują żmudną pracę po zakończeniu rozmowy. A dzięki szablonom CRM dostosowanym do wszystkiego, od sprzedaży korporacyjnej po działania oparte na kontach, możesz uruchomić wysokowydajny system CRM w ciągu kilku minut, a nie miesięcy.

Jako niezwykle wszechstronne narzędzie, ClickUp ma coś dla każdego — niezależnie od tego, czy jesteś weteranem branży B2B, czy nowicjuszem, który dopiero stawia pierwsze kroki w obszarze relacji z klientami.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!