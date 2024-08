20 najlepszych narzędzi marketingowych B2B na 2024 rok

B2B to dobry kierunek. Sprzedawanie swoich produktów innym Businessom zamiast konsumentom ma swoje zalety, ale ta strategia jest sztuką.

Konsumenci bywają kapryśni, często podejmując decyzje w oparciu o szereg różnych czynników. Z kolei firmy dokonują bardziej praktycznych wyborów, opierając się na danych i rozsądku. Chcą dobrego produktu, który pasuje do ich potrzeb biznesowych i budżetu. Proste.

A jednak dotarcie do klientów B2B jest nadal... skomplikowane.

Jeśli sprzedajesz do konsumentów, a Twoim celem są mężczyźni w wieku od 18 do 35 lat, to masz znacznie szerszą sieć potencjalnych klientów w porównaniu z tymi, którzy są skierowani wyłącznie do szefów marketingu w firmach zatrudniających ponad 200 pracowników.

Jednak bez względu na to, jak szeroka lub specyficzna jest twoja grupa odbiorców, odpowiednie oprogramowanie marketingowe B2B może pomóc ci znaleźć nowych klientów, dotrzeć do nich we właściwym czasie i zamknąć więcej transakcji. Zajmuje się trudną częścią marketingu B2B, dzięki czemu możesz skupić się na łatwej części: wyjaśnianiu, dlaczego Twój produkt jest najlepszy.

Oto 20 narzędzi marketingowych, które pomogą Ci przyciągnąć więcej niestandardowych klientów B2B w 2024 roku.

Czym jest marketing B2B?

Marketing B2B to skrót od business-to-business marketing. Jest to sytuacja, w której - zamiast próbować przyciągnąć indywidualnych konsumentów - firma poszukuje innych firm do zakupu swoich produktów.

W marketingu B2B celem są inne firmy, a potencjalni klienci to osoby podejmujące decyzje w tych firmach. Mogą to być kierownicy działów, kierownicy obiektów lub kadra kierownicza.

Oprogramowanie marketingowe B2B jest w rzeczywistości bardzo meta przykładem marketingu B2B. Próbują zachęcić Twój Business do zakupu ich oprogramowania. Tak więc za każdym razem, gdy widzisz reklamę, otrzymujesz e-mail lub czytasz artykuł o nowym oprogramowaniu marketingowym, jesteś świadkiem marketingu B2B w akcji. Nawet ten artykuł, który właśnie czytasz, jest formą marketingu B2B. 🤯

Czego szukać w narzędziach marketingowych B2B

Różne oprogramowanie marketingowe B2B służy różnym celom i rozwiązuje różne problemy. Może się zdarzyć, że wybierzesz dwa lub trzy programy o różnych funkcjach, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby marketingowe - jeden dla zawartości, jeden dla e-maili i tak dalej. Jednak w przypadku każdego kupowanego programu należy zwrócić uwagę na te trzy cechy, aby upewnić się, że jest on przyszłościowy:

Skalowalność: Gdy twoje wysiłki marketingowe zaczną się opłacać, będziesz musiał dodać więcej kont do swojej platformy zarządzania relacjami z klientami i wysyłać więcej e-maili z każdą kampanią e-mail marketingową. Upewnij się, że wybrany przez ciebie plan zawiera miejsce na natychmiastowy rozwój i że program pozwala na aktualizację planu w miarę wzrostu potrzeb

Gdy twoje wysiłki marketingowe zaczną się opłacać, będziesz musiał dodać więcej kont do swojej platformy zarządzania relacjami z klientami i wysyłać więcej e-maili z każdą kampanią e-mail marketingową. Upewnij się, że wybrany przez ciebie plan zawiera miejsce na natychmiastowy rozwój i że program pozwala na aktualizację planu w miarę wzrostu potrzeb Przyjazny dla budżetu: Niektóre z najpotężniejszych narzędzi marketingowych B2B mogą być poza zasięgiem budżetów małych firm. Jeśli nie stać cię na najbardziej kompleksowe systemy, szukaj oprogramowania z modelami cenowymi freemium, które pozwolą ci zacząć i umożliwią aktualizację w miarę rozwoju

Niektóre z najpotężniejszych narzędzi marketingowych B2B mogą być poza zasięgiem budżetów małych firm. Jeśli nie stać cię na najbardziej kompleksowe systemy, szukaj oprogramowania z modelami cenowymi freemium, które pozwolą ci zacząć i umożliwią aktualizację w miarę rozwoju Brak zduplikowanych funkcji: Nie musisz płacić dwa razy za to samo. Zacznij więc od narzędzia, które zaspokoi większość twoich potrzeb marketingowych i dodawaj je do swojego stosu technologicznego tylko wtedy, gdy inne narzędzie spełnia całkowicie odrębną funkcję.

20 najlepszych opcji oprogramowania marketingowego B2B w 2024 roku

Dobre oprogramowanie jest jak dobry członek zespołu: posiadanie go sprawia, że praca wszystkich jest łatwiejsza i przyjemniejsza. Przygotuj się więc na spotkanie z kolejnym VIP-em (bardzo ważnym programem) swojego zespołu marketingowego B2B, ponieważ te 20 narzędzi zmieni sposób, w jaki pracujesz.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Jeśli chcesz usprawnić swoje wysiłki marketingowe B2B, jednocześnie poprawiając współpracę w zespole i konsolidując całą swoją pracę na jednej platformie, potrzebujesz ClickUp - najlepszego oprogramowania zapewniającego wydajność. 🛠️

ClickUp posiada wiele dynamicznych funkcji dla Teams CRM , Teams sprzedaży i zespoły marketingowe wszystko w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy szukasz bardziej wydajnego sposobu na wizualizację lejka sprzedaży, pisanie skryptów sprzedażowych, czy tworzenie kalendarza zawartości, ClickUp jest Twoim rozwiązaniem. Zaprojektowana dla firm z różnych branż, ta potężna platforma łączy zespoły dzięki różnym wbudowanym narzędziom do współpracy, ponad 15 elastycznym widokom, ponad 1000 integracji i ogromnej bibliotece szablonów.

Mówiąc prościej: ClickUp ma wszystko, czego potrzeba do powodzenia kampanii B2B.

Najlepsze funkcje

Dokumenty ClickUp umożliwiają współpracę z zespołem nad planem marketingowym, skryptami sprzedażowymi, przewodnikiem po stylu, wytycznymi dotyczącymi komunikacji i innymi dokumentami pisemnymi

Pulpity ClickUp pokazują kluczowe wskaźniki na pierwszy rzut oka, dzięki czemu można monitorować współczynniki konwersji ostatniej kampanii, wartość niestandardową klientów w CRM lub inne wskaźniki KPI

Automatyzacja ClickUp sprawiają, że Twoja praca jest bardziej efektywna dzięki automatycznej obsłudze zadań, takich jak przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów klientów i reorganizacja danych

ClickUp AI została stworzona specjalnie z myślą o określonych rolach w organizacji. Może pomóc Twojemu zespołowi w pisaniu, edytowaniu i formatowaniu zawartości, burzy mózgów na temat pomysłów na kampanię, nazywaniu nowych produktów i nie tylko

Limity

Ponieważ ClickUp ma tak wiele funkcji, nowi użytkownicy mogą mieć trudności z nauką

Niektóre funkcje aplikacji internetowej nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,705+ recenzji)

4.7/5 (8,705+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,795+ opinii)

2. HubSpot

przez HubSpot HubSpot jest jak sześć narzędzi marketingowych B2B w jednym. To w zasadzie burrito oprogramowania marketingowego. 🌯

HubSpot to platforma CRM z różnymi "hubami" dla zespołów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zawartości, operacji i e-commerce. Posiadanie wszystkich zespołów na jednej platformie ułatwi kontakt z klientami we właściwym czasie i zapobiegnie pracy zespołów w silosach. Każdy ma dostęp do tych samych informacji, więc łatwiej będzie stworzyć spójny system plan komunikacji w każdym punkcie kontaktu z klientem - ponieważ komunikacja ma kluczowe znaczenie. 🗝️

Najlepsze funkcje

Narzędzia do generowania leadów w witrynie umożliwiają czatowanie z odwiedzającymi witrynę lub zbieranie ich danych kontaktowych

Wbudowane narzędzia do automatyzacji marketingu pomagają w wykonywaniu zadańplan marketingowy bardziej efektywnie

Narzędzia do raportowania umożliwiają monitorowanie powodzenia kampanii

Limity

Kilku użytkowników skarży się, że niektóre z najlepszych funkcji HubSpot są dostępne tylko w wyższych planach cenowych

Niektórzy użytkownicy uważają, że tworzenie niestandardowych raportów i zbieranie potrzebnych danych może być trudne

Cennik

Tylko Marketing Hub:

Free plan

Starter: 18 USD miesięcznie

18 USD miesięcznie Profesjonalny: 800 dolarów miesięcznie

Pakiet CRM ze wszystkimi narzędziami:

Free plan

Starter: 20 USD miesięcznie

20 USD miesięcznie Professional: $1,600 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (10,105+ recenzji)

4.4/5 (10,105+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,650+ opinii)

3. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign Ta platforma do automatyzacji marketingu B2B oferuje narzędzia dla zespołów marketingowych, sprzedażowych i e-commerce. Dzięki automatyzacji można spersonalizować komunikację, szybciej reagować i wysyłać potencjalnych klientów do odpowiednich członków zespołu.

Ten marketing oprogramowanie do automatyzacji usprawni twoje marketingowy cykl pracy i zwiększyć wydajność teamów. Dzięki temu możesz pracować mądrzej, a nie ciężej, i nadal mieć czas na happy hour. 🍹

Najlepsze funkcje

Automatyzacja e-maili pozwala stworzyć serię powitalną lub użyć segmentacji do wysyłania spersonalizowanych wiadomości uzupełniających i komunikacji w przypadku porzucenia koszyka

Wyniki kontaktów pomagają śledzić zaangażowanie klientów, dzięki czemu zespół sprzedaży może podjąć działania następcze we właściwym czasie

Integracje z Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp i innymi aplikacjami umożliwiają automatyzację całego cyklu pracy

Limity

Kilku użytkowników zgłasza, że to oprogramowanie ma krzywą uczenia się, częściowo dlatego, że sformułowania platformy nie są intuicyjne

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że zespół obsługi klienta ActiveCampaign potrzebuje kilku dni, aby odpowiedzieć na zapytania

Ceny

Tylko narzędzia marketingowe:

Plus: 49 USD miesięcznie

49 USD miesięcznie Professional: $149 miesięcznie

$149 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Tylko narzędzia sprzedażowe:

Plus: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Professional: $49 za użytkownika miesięcznie

$49 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Pakiet Marketing i Sprzedaż:

Plus: $93 miesięcznie

$93 miesięcznie Profesjonalny: 386 dolarów miesięcznie

386 dolarów miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 10 350 recenzji)

4,5/5 (ponad 10 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,250+ opinii)

4. Leadfeeder

przez Leadfeeder Leadfeeder jest obecnie własnością Dealfront, dostawcy oprogramowania, który oferuje kilka narzędzi do analizy sprzedaży i generowania leadów. Ale Leadfeeder jest najbardziej błyszczącym narzędziem w przyborniku. 🔧

Program ten zapewnia wysokiej jakości leady poprzez identyfikację odwiedzających witrynę i firm, dla których pracują (nawet jeśli ich pracownicy pracują zdalnie). Dzięki temu możesz zobaczyć, które firmy są już zainteresowane Twoim produktem, a Twój zespół sprzedaży może podjąć dalsze działania.

Najlepsze funkcje

Identyfikacja odwiedzających witrynę i obserwowanie ich zachowania podczas przeglądania witryny

Wykorzystanie segmentacji do oceny potencjalnych klientów na podstawie ich intencji zakupowych i potencjalnej wartości

Określenie najlepszej osoby do kontaktu w firmach, które odwiedzają Twoją witrynę

Limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy, gdy Leadfeeder importuje dane do ich CRM

Inni uważają, że zespół obsługi klienta Dealfront reaguje zbyt wolno

Ceny

Free

Płatny: 139 USD miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (765+ recenzji)

4.3/5 (765+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (120+ opinii)

5. Ahrefs

przez Ahrefs Dane to potęga. A jeśli chodzi o strategię SEO, Ahrefs jest dostawcą potężnych danych. To zakończone oprogramowanie do badania, analizy i audytu SEO pozwoli ci podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące strategii zawartości. Mają narzędzia do znajdowania nowych możliwości w zakresie zawartości, wprowadzania ulepszeń technicznych w witrynie, a nawet skradania się po najlepszych słowach kluczowych konkurencji. 🧟

Najlepsze funkcje

Pulpit nawigacyjny pokazuje ważne wskaźniki SEO na pierwszy rzut oka, dzięki czemu można śledzić wydajność witryny

Eksplorator witryn umożliwia śledzenie rankingów słów kluczowych i linków zwrotnych konkurencji

Eksplorator słów kluczowych pomaga planować strategię dotyczącą zawartości i znajdować nowe możliwości

Limity

Raportowanie linków zwrotnych może być powolne, a niektórzy użytkownicy skarżą się, że nie zawsze odpowiadają one linkom zwrotnym w Google Analytics

Ponieważ program ten zawiera tak wiele funkcji, znalezienie potrzebnej funkcji w interfejsie użytkownika może być trudne

Ceny

Lite: 99 dolarów miesięcznie

99 dolarów miesięcznie Standard: $199 miesięcznie

$199 miesięcznie Zaawansowany: 399 dolarów miesięcznie

399 dolarów miesięcznie Enterprise: $999 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (485+ recenzji)

4.6/5 (485+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (525+ opinii)

6. Sprout Social

przez Sprout Social Jeśli media społecznościowe odgrywają ważną rolę w twoich wysiłkach marketingowych B2B, Sprout Social może usprawnić dane powstania, publikowania i analizy zawartości.

Ma wbudowany kalendarz zawartości i narzędzia do współpracy, a także integruje się ze wszystkimi kanałami mediów społecznościowych - Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger i Google Business Messages - w celu łatwego publikowania i planowania. Posiada nawet narzędzia do nasłuchu społecznościowego więc jeśli chodzi o reputację online, możesz być na bieżąco. 👂

Najlepsze funkcje

Tworzenie planu zawartości z udostępnianą biblioteką zasobów, kalendarzem treści, komentowaniem i zatwierdzaniem

Optymalizacja i publikowanie zawartości na wielu platformach społecznościowych jednocześnie

Używaj wbudowanegonarzędzia do automatyzacji marketingu i niestandardowe cykle pracy, aby szybciej reagować i łączyć się z klientami

Limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje automatyzacji nie są wystarczająco konfigurowalne lub szczegółowe

Inni uważają, że narzędzia social listening nie pozwalają im na śledzenie wystarczającej liczby wzmianek, słów kluczowych lub fraz

Ceny

Standard: 249 dolarów miesięcznie

249 dolarów miesięcznie Profesjonalny: 399 dolarów miesięcznie

399 dolarów miesięcznie Zaawansowany: 499 dolarów miesięcznie

499 dolarów miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (2,570+ recenzji)

4.4/5 (2,570+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (555+ opinii)

7. Google Analytics

przez Google Analytics Jeśli chcesz zrozumieć ruch w swojej witrynie, potrzebujesz Google Analytics. Możesz ustawić go tak, aby monitorował dane witryny, które są dla Ciebie najważniejsze - od wzrostu ruchu organicznego, przez kanały, z których pochodzą odwiedzający witrynę, po typy niestandardowych klientów, którzy odwiedzają ją najczęściej. Ruch w witrynie nie musi być tajemnicą. 🚦🚗

Najlepsze funkcje

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny pozwala organizować, wizualizować i udostępniać dane, które są dla Ciebie najważniejsze

Dane w czasie rzeczywistym pokazują niestandardowe podróże klientów w witrynie i wyświetlają, skąd pochodzi ruch przychodzący

Informacje o odbiorcach wyświetlają dane demograficzne, odsetki, lokalizację, zachowanie i wartość życiową klientów

Limity

Wielu użytkowników zgłasza, że ustawienie platformy tak, by wyświetlała pożądane dane i spostrzeżenia, jest czasochłonne

Ponieważ Google gromadzi dane użytkowników, niektórzy użytkownicy obawiają się problemów związanych z prywatnością

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (6,180+ recenzji)

4.5/5 (6,180+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,580+ recenzji)

8. Google Search Console

przez Google Search Console Bądźmy szczerzy: Wszyscy tworzący zawartość zoptymalizowaną pod kątem rankingów wyszukiwarek w zasadzie pracują dla Google. Możemy więc równie dobrze otrzymywać instrukcje prosto od szefa (czyli botów Google). 🤖

Google Search Console pokazuje, jak zoptymalizować zawartość witryny i wyjaśnia problemy, które uniemożliwiają jej pozycjonowanie. Daje ci informacje potrzebne do pojawienia się na stronach wyników wyszukiwania - za darmo.

Najlepsze funkcje

Monitorowanie ruchu organicznego i wydajności witryny

Przesyłanie mapy witryny lub poszczególnych adresów URL w celu szybszego indeksowania i pozycjonowania

Zobacz problemy, które uniemożliwiają Twojej witrynie zajęcie wysokiej pozycji w rankingu

Limity

Brak opcji niestandardowych

Nie dostarcza danych w czasie rzeczywistym - większość danych będzie miała kilka dni

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (215+ recenzji)

4.7/5 (215+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (165+ recenzji)

9. Zoom

za pośrednictwem Zoom O ile nie ukrywałeś się pod kamieniem przez ostatnie trzy lata (za co byśmy cię nie winili), prawdopodobnie słyszałeś o Zoom i prawdopodobnie z niego korzystałeś. Jest to jedna z najlepszych platform do wideokonferencji, która została rozszerzona o lepsze zasoby do organizowania dużych wydarzeń online i webinarów. Umożliwia ona spotkania twarzą w twarz z niestandardowymi klientami na całym świecie - bez konieczności korzystania z prywatnego odrzutowca. 🛩️

Najlepsze funkcje

Wirtualne spotkania pozwalają zespołowi sprzedaży i obsługi klienta na interakcję z klientami bez względu na to, gdzie się znajdują

Platforma wydarzeń umożliwia organizowanie wirtualnych konferencji, szkoleń lub targów w ramach marketingu wydarzeń i inicjatyw angażujących klientów

Harmonogram spotkań ułatwia zapraszanie niestandardowych klientów i udostępnianie im połączonego linku

Limity

Free Plan automatycznie kończy spotkanie po 40 minutach

Platforma miała w przeszłości problemy z bezpieczeństwem i prywatnością, więc może nie być najlepszym wyborem do udostępniania poufnych informacji

Cennik

Basic: Free

Free Pro: 149,90 dolarów

149,90 dolarów Business: 199,90 USD

199,90 USD Business Plus: $250

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (53,510+ recenzji)

4.5/5 (53,510+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,630+ opinii)

10. BuzzSumo

przez BuzzSumo BuzzSumo to kompleksowe narzędzie do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, content marketingu i zarządzania reputacją. Twój zespół ds. content marketingu może go używać do planowania kalendarza treści i zwiększania ruchu organicznego, a zespół PR może go używać do zarządzania reputacją online i budowania świadomości marki. Możesz nawet użyć go do sprawdzenia konkurencji i pozostania na czele gry. 🏈

Najlepsze funkcje

Narzędzia do wyszukiwania i badania pomagają znaleźć słowa kluczowe i tematy związane z marketingiem zawartości SEO, a następnie zobaczyć najwyżej oceniane artykuły na te tematy

Funkcje monitorowania umożliwiają śledzenie nowych linków zwrotnych i ustawienie alertów dotyczących wzmianek o marce i tematów, które są dla Ciebie ważne

Baza danych autorów, twórców i dziennikarzy pomaga połączyć się z influencerami, którzy mają odsetki związane z ofertą twojej marki

Limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje raportowania mogłyby być bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika

Istnieje stroma krzywa uczenia się, jeśli chcesz w pełni wykorzystać wszystkie funkcje programu

Ceny

Tworzenie zawartości: 199 USD miesięcznie

199 USD miesięcznie PR i komunikacja: 299 dolarów miesięcznie

299 dolarów miesięcznie Suite: 499 dolarów miesięcznie

499 dolarów miesięcznie Enterprise: 999 USD miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 140 recenzji)

11. Leadpages

przez Strony główne Zaprojektuj swoją stronę internetową z myślą o generowaniu leadów za pomocą Leadpages. Platforma ta jest idealnym narzędziem do tworzenia stron internetowych dla małych firm B2B. Ułatwia budowanie witryny bez żadnego doświadczenia ani wiedzy na temat kodowania. Każda strona jest zoptymalizowana pod kątem sprzedaży. Nawet nowicjusze pomyślą, że to nic trudnego. 🧠

Najlepsze funkcje

Setki szablonów stron internetowych zoptymalizowanych pod kątem oceny potencjalnych klientów i konwersji

Technologia AI pomaga tworzyć teksty i obrazy na strony internetowe w ciągu kilku minut

Kreator stron docelowych pomaga wyjaśnić zalety produktu

Limity

Użytkownicy zgłaszają niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Niektórzy użytkownicy uważają, że wbudowane formularze nie zbierają wystarczającej ilości informacji o potencjalnych klientach

Ceny

Standard: $37 miesięcznie

$37 miesięcznie Pro: 74 USD miesięcznie

74 USD miesięcznie Zaawansowane: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (210+ recenzji)

4.3/5 (210+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (290+ recenzji)

12. Sumo

przez Sumo Znasz te wyskakujące okienka, które pojawiają się na prawie każdej stronie internetowej z prośbą o podanie adresu e-mail w zamian za coś (kod rabatowy, e-book, darmowy zasób edukacyjny)? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały one stworzone za pomocą Sumo.

Ta aplikacja umożliwia dodanie wyskakującego okienka do przechwytywania e-maili do witryny i powiększanie listy subskrybentów z każdym odwiedzającym witrynę. Wszystko, co musisz zrobić, to ustawienie go, a następnie usiąść, zrelaksować się i wysyłać e-maile. 📩

Najlepsze funkcje

Wyskakujące okienko podpowiedzi zachęca odwiedzających stronę do udostępniania swojego e-maila, dzięki czemu można powiększyć listę subskrybentów

Pasek Smart Bar umożliwia osadzenie pola do zbierania e-maili na górze lub na dole stron i postów

Wtyczki dla WordPress, Shopify i Google Tag Manager

Limity

Choć aplikacja oferuje integrację z wieloma najpopularniejszymi narzędziami marketingowymi, niektórzy użytkownicy narzekają na brak integracji z bardziej niszowymi narzędziami do e-mail marketingu

Wersja Free wyświetla branding Sumo w wyskakującym okienku

Ceny

**Free

Pro: $39 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 50 recenzji)

4.1/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 65 recenzji)

13. Litmus

przez Litmus To narzędzie do e-mail marketingu prowadzi od pomysłu do realizacji. 💭 📧

Litmus umożliwia tworzenie e-maili, współpracę z zespołem, zatwierdzanie, testowanie, personalizowanie, wysyłanie i analizowanie kampanii e-mailowych z jednego miejsca. E-mail marketing to wciąż jedna z najbardziej opłacalnych sposobów reklamy dla B2B Business a to narzędzie może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Najlepsze funkcje

Tworzenie biblioteki bieżących zasobów e-mail marketingu, takich jak obrazy, grafiki, przyciski i logo

Twórz i personalizuj kampanie e-mail za pomocą zawartości na żywo i rekomendacji opartych na AI

Testowanie dostarczalności, aby uniknąć trafienia do folderów spamu

Limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że obrazy i podglądy testowe e-maili ładują się wolno

Istnieją niestandardowe opcje układu pulpitu w ograniczonym zakresie

Ceny

Basic: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Plus: 199 dolarów miesięcznie

199 dolarów miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 3.6/5 (360+ recenzji)

3.6/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

14. Moz

przez Moz Kiedy jesteś gotowy, aby zwiększyć organiczny ruch na swojej stronie, to narzędzie SEO daje ci licencję kierowcy. 🏎️

Podobnie jak Ahrefs czy Semrush, Moz to program do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, który pomaga w planowaniu strategii marketingu zawartości B2B i przyciąganiu większej liczby odwiedzających witrynę. Możesz analizować skuteczność swojej witryny w rankingu, porównywać się z konkurencją i odkrywać sposoby na ulepszenie witryny lub rozszerzenie zawartości.

Najlepsze funkcje

Narzędzie do badania słów kluczowych pomaga odkryć możliwości tworzenia przydatnej zawartości B2B

Narzędzie do optymalizacji zawartości pokazuje, jak poprawić SEO na stronie, aby strony docelowe lub blogi zajmowały wyższe pozycje w rankingu

Narzędzie do badania linków śledzi jakość i ilość linków zwrotnych do Twojej witryny

Limity

Kilku użytkowników skarży się, że projekt nie jest tak przyjazny dla użytkownika, jak podobne narzędzia

Inni uważają, że zaawansowane narzędzia analityczne są trudne do nauczenia

Ceny

Standard: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Średni: 179 dolarów miesięcznie

179 dolarów miesięcznie Duży: 299 dolarów miesięcznie

299 dolarów miesięcznie Premium: 599 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (385+ recenzji)

4.4/5 (385+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (340+ opinii)

15. Google Attribution

przez Przypisanie Google Gdzie są pierwsi użytkownicy? Ponieważ ta aplikacja Google jest w powijakach. 🍼

Google Attribution jest wciąż w fazie testów beta, ale można ją wypróbować za darmo, co czyni ją jednym z najbardziej opłacalnych narzędzi marketingowych dla firm B2B. Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego Google do dokładnego przypisywania kredytów za kliknięcia reklam, które prowadzą do konwersji, co może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących alokacji zasobów w płatnym budżecie reklamowym.

Najlepsze funkcje

Jest Free, podczas gdy większość oprogramowania marketingowego B2B nie jest

Pomaga zrozumieć, które płatne kanały reklamowe mają najlepszy współczynnik konwersji

Pozwala przeanalizować potencjalny wpływ redystrybucji budżetu na różne płatne kanały

Limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że trudno jest skonfigurować dane i uruchomić rozszerzone raportowanie

Inni narzekają, że można dodać tylko ograniczoną liczbę użytkowników, więc ta aplikacja może nie być odpowiednia dla większych teamów

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: 4/5 (15+ recenzji)

4/5 (15+ recenzji) Capterra: N/A

16. Hootsuite

przez Hootsuite Hootsuite to jedna z największych marek w zarządzaniu mediami społecznościowymi. A jego funkcje sprawią, że zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych będzie przyjemnością! 🦉

Z poziomu aplikacji można planować, tworzyć harmonogramy i publikować posty, a także monitorować płatne reklamy, komentarze, konwersacje i wskaźniki wydajności. Bez względu na to, w ilu kanałach społecznościowych publikujesz, będziesz mieć wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje

Zaplanuj swoje media społecznościowekalendarz zawartości i publikuj posty na wszystkich swoich kanałach z jednego miejsca

Zobacz wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych w jednej skrzynce odbiorczej

Korzystaj z integracji z każdą główną platformą mediów społecznościowych, a także z popularnymi narzędziami marketingowymi, takimi jak Mailchimp, HubSpot, Dropbox i Canva

Limity

Etykiety, wzmianki i inne funkcje nie są dostępne w Hootsuite dla każdego kanału mediów społecznościowych, co oznacza, że może być konieczna edycja postów po ich opublikowaniu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają usterki związane z wbudowaną w program funkcjąNarzędzia do pisania AI Ceny

Profesjonalista: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Teams: 249 dolarów miesięcznie

249 dolarów miesięcznie Business: 739 USD miesięcznie

739 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (4,040+ recenzji)

4.1/5 (4,040+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,475+ opinii)

17. Wzmianki

przez Wzmianki Jeśli kiedykolwiek czułeś, że próba znalezienia komentarzy w mediach społecznościowych, które są istotne dla Twojej marki, jest jak próba znalezienia igły w stogu siana, to potrzebujesz wzmianki. Pomogą ci znaleźć każdą igłę w każdym internetowym stogu siana. 🪡

Mention zajmuje się social listeningiem, czyli monitorowaniem miliardów źródeł online w celu znalezienia wzmianek o Twojej marce lub słów kluczowych związanych z Twoją marką, co ułatwia Ci dołączenie do rozmowy.

Najlepsze funkcje

Otrzymywanie powiadomień o wzmiankach o marce, słowach kluczowych, tematach branżowych lub konkretnych publikacjach

Wgląd w dane dotyczące odbiorców, marki, konkurencji lub tematu branżowego

Publikowanie na wszystkich kanałach marketingowych w mediach społecznościowych z jednego miejsca

Limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że łatwo jest przeoczyć wzmianki, jeśli nie jesteś dokładny podczas ustawiania alertów

Inni twierdzą, że program często pomija wzmianki zawierające skróty lub znajdujące się na bardziej niszowych stronach internetowych

Ceny

Solo: 41$ miesięcznie

41$ miesięcznie Pro: 83 USD miesięcznie

83 USD miesięcznie Pro Plus: 149 dolarów miesięcznie

149 dolarów miesięcznie Firma: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (435+ recenzji)

4.3/5 (435+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (280+ opinii)

18. Kissmetrics

przez Kissmetrics Marketing opiera się na ludziach, podobnie jak Kissmetrics. 🕺

Ta platforma śledzi odwiedzających Twoją witrynę i użytkowników aplikacji, aby pomóc Ci zobaczyć, które strony klikają, zawartość, którą czytają i produkty, które kupują. Tak, możesz użyć Kissmetrics, aby zobaczyć dane na dużą skalę dotyczące Twojej witryny, takie jak to, które strony mają najwyższy współczynnik konwersji, ale możesz również użyć go, aby zobaczyć indywidualną podróż klienta od pierwszej chwili, gdy dana osoba dotrze do Twojej witryny.

Najlepsze funkcje

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny umożliwia śledzenie ważnych danych, od dziennego wskaźnika konwersji po wskaźnik wydajności różnych ścieżek marketingowych

Raporty z testów A/B umożliwiają testowanie nowych stron docelowych lub funkcji aplikacji w celu znalezienia najbardziej skutecznej zawartości

Informacje oparte na produktach pokazują, z których funkcji i planów najczęściej korzystają niestandardowi klienci

Limity

Wczytywanie szczegółowych raportów danych może zająć dużo czasu

Limit integracji z innymi narzędziami marketingowymi

Ceny

Pay-as-You-Go: $0.0025 za wydarzenie

$0.0025 za wydarzenie Srebrny: 199 USD miesięcznie

199 USD miesięcznie Złoty: 499 dolarów miesięcznie

499 dolarów miesięcznie Platynowy: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 165 recenzji)

4.1/5 (ponad 165 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

19. Metadane

przez Metadane Jeśli Twój zespół marketingowy czasami ma trudności z dotarciem do właściwych odbiorców docelowych, przygotuj się na trafienie w dziesiątkę. 🎯

Metadane wykorzystują podwójne podejście, aby pomóc Ci śledzić i optymalizować swoje kampanie marketingowe (lejek pierwszy) i wysiłków marketingowych opartych na kontach (lejek drugi). Z poziomu aplikacji można uruchamiać i zarządzać kampaniami marketingowymi w mediach społecznościowych i kampaniami reklamowymi opartymi na koszcie kliknięcia, a także korzystać z celów odbiorców, aby upewnić się, że docierasz do właściwych osób na każdej platformie - od Instagrama po Google Ads.

Najlepsze funkcje

Tworzenie profili docelowych odbiorców przy użyciu ponad 10 różnych źródeł danych, w tym narzędzia CRM, danych intencyjnych lub danych demograficznych, firmograficznych i technologicznych

Korzystanie z biblioteki zasobów kampanii w celu szybkiego uruchamiania cyfrowych kampanii marketingowych na wielu platformach

Uruchamianie i śledzenie wyników eksperymentów kampanii w celu testowania nowych odbiorców, komunikatów lub strategii marketingowych

Limity

Limit integracji z nowszymi i bardziej niszowymi narzędziami marketingowymi (poza CRM i kanałami reklamowymi) oraz brak otwartego API

Niektórzy użytkownicy raportują, że proces tworzenia odbiorców jest czasochłonny

Ceny

Metadata Demand Hub: $60,000 rocznie

$60,000 rocznie Cena niestandardowa

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 270 recenzji)

4.6/5 (ponad 270 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 25 recenzji)

20. Owler

przez Owler Owler to dogłębne narzędzie badawcze dla teamów sprzedażowych. Możesz go użyć, aby uzyskać dodatkowe informacje o klientach, którzy już są w Twojej firmie SaaS CRM system, lub możesz odkryć nowych klientów, którzy pasują do Twojego idealnego profilu klienta. Ten program pomoże ci znaleźć wszystkie potrzebne informacje o potencjalnych klientach, zanim zaczniesz docierać do nich. 🕵️

Najlepsze funkcje

Baza danych ponad 15 milionów firm, którą można filtrować i sortować według atrybutów biznesowych

Wgląd w finansowanie firmy, przejęcia, wiadomości, inwestycje, zmiany kierownictwa i nie tylko

Integracja z Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams i innymiChatGPT Limity

Limit informacji na temat niszowych i małych Businessów

Free Plan pozwala śledzić tylko 5 firm, co nie jest wystarczające dla większości zespołów sprzedażowych

Cennik

Społeczność: Free na zawsze

Free na zawsze Pro: 35 dolarów miesięcznie

35 dolarów miesięcznie Max: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (445+ recenzji)

4.3/5 (445+ recenzji) Capterra: 4/5 (3+ opinii)

Przenieś swój marketing B2B na wyższy poziom z ClickUp

Odpowiednie oprogramowanie marketingowe B2B nie tylko pomoże ci połączyć się z nowymi klientami, ale także pomoże ci lepiej zarządzać relacjami z istniejącymi klientami. Dzięki temu możesz zbudować trwałą lojalność i zwiększyć sprzedaż w całym cyklu życia klienta.

Dodatkowo, dobre oprogramowanie ułatwia życie zespołowi, odciążając go od ciężkiej pracy. Wynikiem tego są zadowoleni klienci, szczęśliwszy zespół i szczęśliwszy świat. 🌻

A jeśli potrzebujesz narzędzia marketingowego B2B, które również zadowoli Twój budżet, wypróbuj ClickUp . Może zastąpić wiele narzędzi marketingowych, a Ty możesz zacząć z niego korzystać już dziś za Free .