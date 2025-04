10 najlepszych aplikacji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych w celu zwiększenia przychodów w 2025 r

Istnieją dziesiątki aplikacji, które zostały zaprojektowane, aby ułatwić życie zespołom marketingowym i sprzedażowym. Jednak przy tak wielu możliwościach wyboru, zrozumienie dostępnych opcji i ich porównania wymaga czasu.

Nie martw się, zrobiliśmy to za Ciebie! W tym przewodniku po najlepszych aplikacjach sprzedażowych na 2024 rok omówimy niektóre z najpopularniejszych platform oprogramowania marketingowego i sprzedażowego w branży i lista ich konkretnych zalet i wad. Dzięki temu łatwemu podziałowi będziesz mieć wszystkie informacje potrzebne do dokonania właściwego wyboru podczas wybierania następnej aplikacji sprzedażowej. ✨

Czego należy szukać w aplikacjach sprzedażowych?

Narzędzia, które dajesz swojemu zespołowi sprzedaży, mogą mieć duży wpływ na liczbę transakcji, które będą w stanie zamknąć. Oceniając aplikacje sprzedażowe dla swojego biznesu, istnieje siedem kluczowych czynników, które wyróżniają najlepsze aplikacje sprzedażowe na tle konkurencji:

Możliwości integracji: Aplikacja sprzedażowa powinna dobrze integrować się z innymi aplikacjami w stosie technologicznym, takimi jak marketingowa platforma e-mail lub zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Interfejs przyjazny dla urządzeń mobilnych: Mobilne aplikacje sprzedażowe pozwalają tobie i twojemu zespołowi sprzedażowemu pracować z dowolnego miejsca, czy to w sali konferencyjnej, czy podczas nawiązywania kontaktów na konferencji marketingowej Przyjazne dla użytkownika procesy: Aplikacja sprzedażowa jest pomocna tylko wtedy, gdy każdy, w tym przedstawiciel handlowy, czuje się komfortowo korzystając z niej w codziennej sprzedaży Opcje niestandardowe: Aplikacja powinna umożliwiać dopasowanie jej pól i cyklu pracy do konkretnych wewnętrznych procesów i wymagań Współpraca i komunikacja: Efektywne funkcje współpracy i komunikacji pozwalają zespołowi pozostać w kontakcie, udostępniać notatki na temat interakcji z klientami i prowadzić burze mózgów Raportowanie i analityka: Śledzenie kluczowych wskaźników sprzedaży oraz mierzenie wydajności indywidualnej i zespołowej w celu uzyskania dodatkowego wglądu w stan marketingu i sprzedaży w organizacji Obsługa klienta i szkolenia: Jeśli coś pójdzie nie tak, chcesz szybko uzyskać rozwiązanie, zanim zagrozi to Twojej sprzedaży

10 najlepszych aplikacji sprzedażowych do wykorzystania w 2024 roku

Poszczególne taktyki sprzedaży mogą się różnić w zależności od branży, ale wszystkie wydajne zespoły sprzedażowe mają podobne potrzeby. Przeanalizowaliśmy mnóstwo aplikacji sprzedażowych i platform oprogramowania sprzedażowego, aby stworzyć zestawienie naszych 10 ulubionych aplikacji sprzedażowych wszech czasów. Jeśli chcesz osiągnąć oKR-y sprzedaży aby budować silniejsze relacje z klientami i zamykać więcej sprzedaży co kwartał, oto najlepsze aplikacje sprzedażowe do wykorzystania w 2024 roku. 📅

1. ClickUp #### Najlepszy do zarządzania zadaniami i współpracy

Wypróbuj aplikację do zarządzania zadaniami, taką jak ClickUp, aby zorganizować pracę na jednej platformie

ClickUp to potężna platforma do zarządzania projektami i sprzedażą. Jej unikalne funkcje organizacyjne sprawiają, że jest to idealny CRM do zarządzania całym lejkiem sprzedaży. Możesz nawet monitorować wskaźniki lejka sprzedaży w celu dalszego kierowania procesem decyzyjnym.

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą ma zakres różnorodnych szablonów, które dodatkowo pomagają w różnych procesach sprzedaży i marketingowe cykle pracy w tym Szablony CRM , szablony cytatów oraz szablony raportowania sprzedaży . Dostępne są również szablony dla rozszerzenia ClickUp funkcji zarządzania zadaniami , które pomogą zorganizować zespoły sprzedażowe tak, aby śledziły najbardziej odpowiednie leady i jak najlepiej wykorzystywały swój czas. Efektywne Teams sprzedażowe wymagają skutecznej komunikacji, dlatego ClickUp pełni funkcję solidnego ustawienia narzędzi do ułatwić współpracę wśród członków zespołu sprzedaży. Będą oni mogli zostawiać komentarze, wzmianki o innych członkach zespołu i łatwo udostępniać ważne pliki. Mówiąc o zwiększeniu efektywności sprzedawców, członkowie zespołu, którzy utknęli na powtarzalnych zadaniach, raczej nie będą pracować wydajnie. Na szczęście ClickUp oferuje kompleksowe automatyzacje, które ograniczają te zadania i pozwalają sprzedawcom skupić się na ważnej pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Solidne funkcje zarządzania zadaniami, które umożliwiają zespołom sprzedażowym skupienie się na swojej pracy

Funkcje współpracy pozwalają zespołom być na bieżąco i otrzymywać informacje

Integracje z popularnymi narzędziami i innymi platformami oprogramowania usprawniają cykle pracy CRM Wysoce konfigurowalne pulpity oferują dokładnie te informacje, których potrzebujesz

Aplikacja mobilna umożliwiająca pracę w podróży

Limity ClickUp

Przy tak wielu potężnych funkcjach i widokach, niektórzy nowi użytkownicy mogą doświadczyć nieco krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Twórz i organizuj zadania według zespołu, typu realizacji, priorytetu, terminów i stanu zatwierdzenia za pomocą narzędzia Szablon planu sprzedaży ClickUp

2. Insightly

Najlepszy dla CRM (zarządzanie relacjami z klientami)

via Insightly Insightly to platforma CRM, która dostarcza zespołowi sprzedaży narzędzia potrzebne do usprawnienia procesów sprzedaży. Posiada mobilne aplikacje sprzedażowe dla systemów iOS i Android, które zapewniają dostęp offline, dzięki czemu pracownicy mogą pracować nad działaniami sprzedażowymi bez względu na to, gdzie się znajdują.

Funkcje Insightly pomagają zespołom sprzedażowym zarządzać procesem sprzedaży, śledzić kluczowe wskaźniki i zamykać więcej transakcji. Dzięki narzędziom do zarządzania potencjalnymi klientami, przedstawiciele handlowi mogą lepiej ustalać priorytety swoich wysiłków, co pozwala im budować relacje z klientami, które są najbardziej owocne i pomocne w zamykaniu sprzedaży.

Menedżerowie sprzedaży docenią funkcje zarządzania zadaniami i dogłębnej analizy sprzedaży w Insightly. Funkcjonalność można zwiększyć poprzez integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak LinkedIn Sales Navigator, Google Maps i Kalendarz Google.

Najlepsze funkcje Insightly

Zbudowany na tej samej platformie co CRM dla łatwego przepływu danych

Łatwy w użyciu interfejs z pulpitami do udostępniania

Inteligentne narzędzia do segmentacji i targetowania odbiorców

Zaawansowana analityka do łatwego śledzenia postępów

Limity Insightly

Interfejs użytkownika jest czasami powolny

Potrzeba więcej funkcji automatycznej synchronizacji danych

Ceny Insightly

Plus : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Professional : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: $999/miesiąc

Oceny i recenzje Insightly

G2 : 4.2/5 (800+ recenzji)

: 4.2/5 (800+ recenzji) Capterra: 4/5 (600+ recenzji)

3. Pipedrive

Najlepszy do śledzenia aktywności sprzedażowej i danych niestandardowych

przez Pipedrive Pipedrive to jedna z najlepszych aplikacji sprzedażowych na rynku. Jej funkcje zostały zaprojektowane z myślą zarówno o indywidualnych przedstawicielach handlowych, jak i teamach sprzedażowych. Jej narzędzia sprzedażowe pomogą Twojemu zespołowi efektywniej zarządzać procesem sprzedaży. Pipedrive umożliwia śledzenie aktywności sprzedażowej i dostęp do danych klientów z urządzeń mobilnych, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco.

Od generowania leadów po zamykanie sprzedaży, Pipedrive obejmuje cały proces sprzedaży. Zmniejsza to potrzebę korzystania z wielu aplikacji i pozwala na pracę z mniejszym tarciem. Integracja z Google Apps ułatwia planowanie tras dla przedstawicieli terenowych. Połączenie z LinkedIn Sales Navigator usprawni wysiłki związane z poszukiwaniem sprzedawców.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Niska krzywa uczenia się oznacza, że przedstawiciele handlowi i Teams szybko osiągają wydajność

Mnóstwo niestandardowych opcji dopasowania do indywidualnego cyklu pracy

Szczegółowe raportowanie dla Teams/liderów sprzedaży

Aplikacja mobilna do zarządzania transakcjami w podróży

Limity Pipedrive

Limit opcji brandingu

Mniej opcji automatyzacji niż u niektórych konkurentów

Ceny Pipedrive

Essential : $14.90/miesiąc za użytkownika

: $14.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $27.90/miesiąc na użytkownika

: $27.90/miesiąc na użytkownika Professional : $49.90/miesiąc na użytkownika

: $49.90/miesiąc na użytkownika Power : $64.90/miesiąc na użytkownika

: $64.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,500+ recenzji)

: 4.2/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,500+ recenzji)

4. Calendly

Najlepszy do planowania spotkań

przez Calendly Calendly to narzędzie do planowania i zarządzania spotkaniami, które upraszcza proces planowania dla zespołu sprzedaży. Planowanie spotkań i innych działań często wymaga wielu rozmów, aby znaleźć najlepszy czas dla wszystkich. Calendly eliminuje potrzebę wielokrotnych rozmów telefonicznych lub wysyłania e-maili, dostarczając samoobsługowe rozwiązanie do planowania.

Dzięki oprogramowaniu można udostępniać dostępność i pozwalać potencjalnym klientom, niestandardowym klientom i innym interesariuszom rezerwować spotkania bezpośrednio w aplikacji. Eliminuje to niekończącą się komunikację, dzięki czemu można skupić się na niestandardowych relacjach z klientami, zarządzaniu potencjalnymi klientami i innych zadaniach pomagających w zamykaniu transakcji.

Najlepsze funkcje Calendly

Automatycznie przypisuje spotkania do właściwych osób

Integracja z Calendly z Salesforce dla bardziej zaawansowanych funkcji

Powiadomienia przypomnienie wszystkim stronom o zbliżających się spotkaniach sprzedażowych

Sporządzanie notatek przed spotkaniami, aby o niczym nie zapomnieć

Limity Calendly

Cena jest wyższa niż u niektórych konkurentów, biorąc pod uwagę ustawienie funkcji

Może być trudny w użyciu dla bardziej zaawansowanych potrzeb

Cennik Calendly

Podstawowy : Free Forever

: Free Forever Essentials : $8/miesiąc za licencję

: $8/miesiąc za licencję Professional : 12 USD/miesiąc za licencję

: 12 USD/miesiąc za licencję Teams : $16/miesiąc za licencję

: $16/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Calendly oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,500+ recenzji)

: 4.7/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,500+ recenzji)

5. Mailshake

Najlepszy dla Emaila Docieranie i automatyzacja

przez Mailshake Mailshake to platforma sprzedażowa, która pomaga zwiększyć sprzedaż poprzez usprawnienie procesów wysyłania e-maili i działań następczych. Przedstawiciel handlowy może używać Mailshake do tworzenia spersonalizowanych szablonów e-maili, planowania automatycznych sekwencji e-maili i śledzenia wskaźników zaangażowania. To sprawia, że jest to jedna z najlepszych aplikacji do zarządzania wiadomościami e-mail .

Oprogramowanie integruje się z popularnymi dostawcami usług pocztowych, zapewniając płynne działanie i minimalizując obciążenie pracą. Popraw swoje wyniki dzięki funkcjom takim jak testy A/B i narzędzia do współpracy. Oprócz automatyzacji sprzedaży, Mailshake dostarcza narzędzia analityczne do monitorowania postępów i mierzenia wyników.

Najlepsze funkcje Mailshake

Intuicyjny, łatwy do opanowania interfejs upraszcza sekwencjonowanie poczty

Kompleksowe szkolenia i elastyczny zespół wdrożeniowy

Inteligentne rekomendacje pomagają poprawić dostarczalność e-maili

Automatyzacja czyszczenia list e-mailowych

Limity Mailshake

Ceny są wyższe niż u podobnych konkurentów

Ograniczona integracja z aplikacjami innych firm

Ceny Mailshake

Email Outreach : $699/rok za użytkownika

: $699/rok za użytkownika Zaangażowanie w sprzedaż: $999/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Mailshake

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

6. Dropbox Sign

Najlepszy do zarządzania dokumentami i współpracy

przez Znak Dropbox Dropbox Sign to platforma podpisów elektronicznych, która upraszcza proces podpisywania dokumentów. W sprzedaży masz do czynienia z mnóstwem papierkowej roboty. Może to skutkować dużą ilością komunikacji w obie strony i zagubionymi dokumentami.

Dropbox Sign ułatwia śledzenie, które dokumenty wymagają podpisania. Interesariusze mogą podpisywać dokumenty za pomocą zaledwie kilku kliknięć, zmniejszając obciążenie zadaniami administracyjnymi, dzięki czemu można skupić się na rzeczywistym procesie sprzedaży.

Najlepsze funkcje Dropbox Sign

Przystępne ceny

Prosty interfejs, z którego z łatwością mogą korzystać pracownicy biura i klienci

Dane powstania szablonu pomagają zarządzać zasobami i zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach

Wtyczka Gmaila dodatkowo przyspiesza procesy żądania i otrzymywania podpisów

Limity Dropbox Sign

Wsparcie dla urządzeń mobilnych nie jest tak dobre, jak mogłoby być

Brak możliwości wstępnego wypełnienia szablonu

Cennik Dropbox Sign

Free Forever

Essentials : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Dropbox + eSign : $24.99/miesiąc

: $24.99/miesiąc Standard : Od 25 USD/miesiąc

: Od 25 USD/miesiąc Premium: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Dropbox Sign

G2 : 4.7/5 (ponad 2 000 recenzji)

: 4.7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

Wypróbuj te **Alternatywy dla Dropbox Paper !

7. Dialpad

Najlepszy do komunikacji i dzwonienia

Via Dialpad Dialpad to oparty na chmurze system telefoniczny, którego celem jest radykalne usprawnienie rozmów sprzedażowych. Platforma umożliwia prowadzenie tradycyjnych rozmów telefonicznych, połączeń wideo i przesyłanie wiadomości w ramach jednej platformy. To narzędzie sprzedażowe jest pełne funkcji, które sprawią, że będzie to jedna z twoich ulubionych aplikacji do zarządzania potencjalnymi klientami, w tym przekierowanie połączeń, nagrywanie rozmów i analizy.

Ponadto potężne narzędzia AI do przetwarzania mowy automatycznie transkrybują rozmowy w czasie rzeczywistym. Pożegnaj się z robieniem notatek podczas spotkań! Dialpad zapewnia trwały zapis wszystkiego i integruje się z popularnym oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami, takim jak Zoho CRM, dzięki czemu istotne informacje o klientach pozostają aktualne.

Najlepsze funkcje Dialpad

Łączy wiele kanałów komunikacji, takich jak telefon, tekst i wiadomości bezpośrednie

Wbudowana sztuczna inteligencja automatycznie i natychmiastowo transkrybuje rozmowy

Narzędzia coachingowe szkolą pracowników, aby byli bardziej efektywni w rozmowach telefonicznych

Udostępnianie wideo i zdjęć ułatwia współpracę

Ograniczenia Dialpada

Brak niestandardowych opcji integracji

Brak opcji dzwonka

Ceny Dialpad

Pro : $95/miesiąc za użytkownika

: $95/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

Dialpad oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (400+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla gongów !

8. Spotio

Najlepsze dla sprzedaży w terenie i działań opartych na lokalizacji

przez Spotio Spotio to aplikacja do śledzenia sprzedaży i zarządzania terytorium dla przedstawicieli handlowych w terenie. Dostarcza ona zespołom sprzedażowym narzędzia i dane oparte na lokalizacji do planowania tras, śledzenia działań sprzedażowych i zarządzania terytoriami. Jej funkcje obejmują zarządzanie potencjalnymi klientami, mapy terytoriów i odprawy.

Mobilna aplikacja sprzedażowa pomaga przechwytywać dane klientów w podróży, upraszczając ich obsługę wprowadzanie danych i poprawę interakcji z klientami. Oprócz integracji z mapami Google w celu lepszego planowania tras, oprogramowanie może komunikować się z popularnymi narzędziami do zarządzania relacjami z klientami, aby pozostać w synchronizacji.

Najlepsze funkcje Spotio

Szablony planów sprzedaży e-maili, połączeń i tekstów

Automatyzacja przechwytywania danych CRM

Śledzenie aktywności we wszystkich kanałach komunikacji

Algorytmy kwalifikacji leadów dla firm B2B i B2C

Limity Spotio

Czasami wybiera prostotę zamiast skuteczności

Nawigacja po interfejsie może być myląca

Ceny Spotio

Teams : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Business : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pro : Kontakt w sprawie wyceny

: Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Spotio

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (78 recenzji)

9. Apptivo

Najlepsze do zarządzania biznesem

przez Apptivo Apptivo to kompleksowa platforma CRM i zarządzania biznesem. Obejmuje ona różne narzędzia pomagające zespołom sprzedażowym w bardziej efektywnym wykonywaniu ich pracy, takie jak funkcje do zarządzania sprzedażą, integracja e-maili, ofertowanie i fakturowanie oraz śledzenie kluczowych wskaźników. Możliwości oprogramowania CRM sprawiają, że procesy sprzedaży, takie jak generowanie leadów i interakcje z klientami, stają się dziecinnie proste.

Dostosuj swój cykl pracy za pomocą konfigurowalnych scen sprzedaży, dopasowując unikalne cykle sprzedaży do możliwości oprogramowania. Integracja z popularnymi dostawcami poczty e-mail i innymi podstawowymi produktami biznesowymi zmniejsza ilość wprowadzanych danych i przenosi całą komunikację na jedną platformę. Wersje na iOS i Androida zapewniają potężne aplikacje mobilne dla tych, którzy są w podróży.

Najlepsze funkcje Apptivo

Mnóstwo niestandardowych opcji dopasowania do każdego cyklu pracy

Łatwa w użyciu funkcja "przeciągnij i upuść" do podstawowych zadań

Łatwe skalowanie możliwości w miarę rozwoju firmy

Wsparcie przy wdrażaniu zapewnia rozszerzenie zasobów edukacyjnych

Limity Apptivo

Konfigurowanie niestandardowych cykli pracy wymaga nauki

Nowsze funkcje czasami zawierają błędy

Ceny Apptivo

Free Forever

Lite : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Premium : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Ultimate : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Apptivo

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (600+ recenzji)

10. SalesRabbit

Najlepszy dla działań opartych na lokalizacji

przez SalesRabbit SalesRabbit jest kolejnym platforma wspierająca sprzedaż zaprojektowana dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie. Będą oni mieli do dyspozycji wszystkie narzędzia, których potrzebują mobilni przedstawiciele handlowi na swoich urządzeniach przenośnych, aby zoptymalizować wysiłki związane ze sprzedażą "od drzwi do drzwi", w tym funkcje śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania terytorium i narzędzia do współpracy dla zespołów sprzedażowych w celu efektywnej współpracy.

Członkowie zespołu będą mogli udostępniać informacje i koordynować wysiłki w celu zwiększenia sprzedaży. W międzyczasie menedżerowie sprzedaży mogą korzystać z funkcji analitycznych do śledzenia wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych lub całych zespołów sprzedażowych. SalesRabbit jest dostępny zarówno na iOS, jak i Androida, więc przedstawiciele handlowi mogą zamykać transakcje niezależnie od wybranej platformy.

Najlepsze funkcje SalesRabbit

Skutecznie śledzi potencjalnych klientów i efektywnie planuje trasy między nimi

Monitoruje postępy zespołu sprzedaży

Dostawca cyfrowego repozytorium ważnych dokumentów

Integruje się z innym wiodącym oprogramowaniem Business

Limity SalesRabbit

Śledzenie lokalizacji nie zawsze jest precyzyjne

Dane mogłyby być częściej aktualizowane

Ceny SalesRabbit

Lite : Free Forever

: Free Forever Team : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Pro : $35/miesiąc

: $35/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

SalesRabbit oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

Zrealizuj sprzedaż z najlepszą mobilną aplikacją sprzedażową w 2024 roku

Najlepsze aplikacje sprzedażowe pomagają dotrzeć do nowych klientów bez zbędnego zamieszania. Niezależnie od tego, czy jesteś w terenie, czy pracujesz zdalnie, istnieje aplikacja sprzedażowa, która jest dla Ciebie idealna. W ClickUp upraszczamy sprzedaż, integrując narzędzia sprzedażowe z naszymi potężnymi aplikacjami mobilnymi oprogramowaniem do zarządzania projektami dzięki czemu każdy Teams pozostaje połączony. Ale nie wierz nam na słowo. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy już dziś !