Come scegliere il software di project management per il tuo team

Troppo spesso i team scelgono il software di project management basandosi su mode, raccomandazioni o sulle opinioni più influenti su LinkedIn.

È così che finisci per pagare una cifra esorbitante per uno strumento che raccoglie polvere digitale.

Una startup di cinque persone che cerca di rimanere agile non ha bisogno della stessa configurazione di un'azienda che gestisce quindici team interfunzionali. Uno studio di design che gestisce le revisioni dei clienti ha esigenze molto diverse da un team di prodotto che rilascia aggiornamenti ogni due settimane.

Questo post del blog ti mostra come scegliere il software di project management più adatto alle dimensioni, ai flussi di lavoro e agli obiettivi del tuo team.

P.S. Ti illustreremo anche le migliori opzioni (incluso ClickUp!) per semplificarti la vita. 💁

Il modello di project management ClickUp è progettato per fornire ai team un framework pronto all'uso per gestire progetti di qualsiasi dimensione. Con elementi preconfigurati come (25!) stati, tag e campi personalizzati, getta le basi per organizzare i progetti in modo efficiente e adattabile.

Che cos'è il software di project management?

Un software di project management è uno strumento digitale che aiuta i team a pianificare, eseguire e supervisionare i progetti in modo efficiente. Centralizza le attività, le tempistiche dei progetti, le risorse e la comunicazione per garantire che i progetti siano completati in tempo e nel rispetto degli obiettivi.

Oltre al piano, questi strumenti semplificano la comunicazione ospitando discussioni sulle attività, condivisione di documenti e feedback. L'accesso a dati e analisi in tempo reale fornisce supporto al processo decisionale durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe far loro usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche quei piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale.

Perché è importante scegliere il software di project management giusto

Quando i team iniziano a cercare soluzioni per il project management, è facile rimanere bloccati nel confronto tra funzionalità/funzioni e stili dell'interfaccia utente.

Ma la vera domanda è: lo strumento soddisferà effettivamente tutte le esigenze specifiche del mio flusso di lavoro di project management?

Ecco perché è importante fare la scelta giusta per i tuoi flussi di lavoro specifici. 👇

Centralizza attività e progetti per una migliore visibilità

Un buon software di gestione dei progetti riunisce tutti i tuoi progetti, file e conversazioni in un unico posto. Il tuo team è sempre al corrente dello stato di avanzamento del lavoro, come i feedback di marketing collegati alle risorse creative o gli sviluppatori che effettuano la sincronizzazione sulle revisioni del codice.

Le dashboard ti consentono di concentrarti sulle attività odierne o di allargare la visibilità per monitorare i rischi trasversali ai progetti. Grazie a questa visibilità, puoi individuare i ritardi prima che si aggravino e ridurre le riunioni di sincronizzazione del tipo "A che punto siamo?".

🔍 Lo sapevi? Introdotto dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979, il termine "errore di pianificazione" si riferisce alla tendenza a sottovalutare i tempi, i costi e i rischi delle azioni future. Ciò accade perché le persone si concentrano sullo scenario migliore per un progetto e ignorano i dati del passato.

Migliora la collaborazione e la responsabilità del team

Il giusto sistema di project management rende chiara la titolarità e garantisce una collaborazione senza intoppi. Le visualizzazioni basate sui ruoli e la messaggistica integrata nell'app mantengono le conversazioni direttamente collegate alle attività.

Ad esempio, in un'agenzia di marketing, il tagging intelligente può garantire la sicurezza dei dati dei clienti, mentre in un team di consulenza, le attività scadute possono essere automaticamente inoltrate a un manager. In questo modo, tutti vedono la catena e la responsabilità è integrata.

Migliora la produttività attraverso l'automazione

Gli aggiornamenti manuali rallentano il lavoro dei team. Gli strumenti migliori automatizzano le operazioni di routine, comprese le attività ricorrenti, gli aggiornamenti delle dipendenze e le notifiche.

Imposta regole semplici: quando un'attività viene contrassegnata come "Pronta per il controllo qualità", viene automaticamente inviata al responsabile del controllo qualità con il tag di priorità corretto. Le configurazioni avanzate utilizzano persino l'IA nel project management per generare standup giornalieri, segnalare il lavoro bloccato e suggerire i passaggi successivi.

Offre supporto per l'ottimizzazione delle risorse e della Sequenza

Anche i piani più intelligenti falliscono se i team sono sovraccarichi di lavoro o le scadenze sono irrealistiche. Il giusto strumento di gestione dei progetti mostra chi ha raggiunto la capacità massima, prevede come i ritardi influenzano le tempistiche e aiuta a riassegnare il lavoro o ad adeguare i programmi.

Ad esempio, un'agenzia potrebbe rendersi conto che i grafici sono al limite delle loro capacità, trasferire le attività a un libero professionista e modificare la scadenza del progetto. Funzionalità/funzioni come l'assegnazione automatica delle attività e la definizione delle priorità basate sull'IA possono consentire un notevole risparmio di tempo. Ecco un esempio:

🔍 Lo sapevi? La fiducia nelle proprie capacità, ciò che lo psicologo Albert Bandura ha definito autoefficacia, influisce direttamente sull'ambiziosità dei tuoi obiettivi e sul tuo impegno nel raggiungerli. Maggiore è la tua autoefficacia, maggiore è la probabilità che tu ti ponga obiettivi impegnativi, persista nonostante le difficoltà e reagisca in modo efficace quando le cose non vanno come previsto.

Fattori chiave da considerare nella scelta di un software di gestione dei progetti

Selezionare lo strumento migliore per il tuo team è fondamentale per migliorare la produttività e l'esito positivo dei progetti. Per prendere una decisione informata, considera le seguenti funzionalità del software di project management:

Usabilità ed esperienza utente: offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, riducendo al minimo la curva di apprendimento.

Personalizzazione e flessibilità: consente di adattare flussi di lavoro, dashboard e modelli alle esigenze specifiche del progetto.

Capacità di integrazione: si integra perfettamente con i tuoi strumenti e piattaforme esistenti, garantendo un flusso di dati fluido tra i sistemi.

Scalabilità: cresce insieme alla tua organizzazione, adattandosi a un numero crescente di utenti e progetti senza compromettere le prestazioni.

Funzionalità di collaborazione: facilita la comunicazione in tempo reale, la condivisione di file e la collaborazione in team.

Reportistica e analisi: offre solide funzionalità di reportistica e analisi per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e delle metriche di rendimento.

🔍 Lo sapevi? I project manager spesso percepiscono ogni progetto come unico, il che porta a un eccesso di fiducia e a prestazioni insufficienti. Riconoscere questo " pregiudizio di unicità " e applicare tecniche come la previsione di classe di riferimento può migliorare i risultati del progetto.

Software di project management più diffusi

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni dei migliori strumenti di project management oggi disponibili sul mercato, in modo che tu possa trovare quello più adatto al flusso di lavoro e agli obiettivi del tuo team. 🏁

1. ClickUp (ideale per la pianificazione e l'esecuzione di progetti all-in-one)

Offri supporto alla pianificazione dei progetti con ClickUp Gestisci attività, obiettivi e collaborazione del team nel software di project management ClickUp connesso.

Il software di gestione dei progetti ClickUp combina gestione dei progetti, documenti e comunicazione tra i membri del team in un'unica piattaforma, potenziata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

L'obiettivo? Eliminare la dispersione del lavoro, ovvero i flussi di lavoro scollegati e sparsi su più strumenti.

La gerarchia dei progetti di ClickUp (Spazi → Cartelle → Elenchi → Attività → Attività secondarie) garantisce che i team possano passare dalla pianificazione generale all'esecuzione dettagliata, con ogni livello collegato al successivo, all'interno di uno spazio di lavoro unificato.

Suddividi i progetti di grandi dimensioni in componenti più piccoli

Supponiamo che ci sia un team di otto persone che lavora su un prodotto software. Ogni due settimane rilasciano una nuova versione, effettuano il monitoraggio dei bug, gestiscono le richieste di nuove funzionalità e svolgono anche cicli di revisione del design. Per loro, la gestione delle attività ruota attorno a prevedibilità, passaggi di consegne e dipendenze.

In questi team, le attività di ClickUp diventano una base in cui ogni idea, risultato o azione da intraprendere si trasforma in qualcosa di tracciabile. Le attività possono rappresentare qualsiasi cosa, da una richiesta di progettazione a un elemento dello sprint backlog o a un risultato da consegnare al cliente. Ogni attività può includere descrizioni, attività secondarie, liste di controllo, date di scadenza, assegnatari, commenti, file e persino relazioni con altre attività.

Crea schede attività di ClickUp dettagliate per centralizzare il contesto e garantire passaggi di consegne senza intoppi

Ecco come ti aiutano a tenere sotto controllo i progetti in rapida evoluzione:

Stati personalizzati ClickUp per rispecchiare il tuo flusso di lavoro, come "Revisione del progetto" o "Bloccato dal backend" per rispecchiare il tuo flusso di lavoro, come "Revisione del progetto" o "Bloccato dal backend"

Campi personalizzati ClickUp per acquisire dati chiave e filtrare attività come "stima dello sforzo" e "punti storia" per acquisire dati chiave e filtrare attività come "stima dello sforzo" e "punti storia"

Dipendenze delle attività di ClickUp per visualizzare le relazioni tra le attività, in modo che nessuno inizi a lavorare prima che un prerequisito sia completato per visualizzare le relazioni tra le attività, in modo che nessuno inizi a lavorare prima che un prerequisito sia completato

Priorità delle attività di ClickUp così tutti sanno su cosa concentrarsi e da dove iniziare così tutti sanno su cosa concentrarsi e da dove iniziare

Ottieni un'assistenza basata sull'IA come mai prima d'ora

ClickUp Brain integra la potenza dell'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro quotidiano. Tutto quello che devi fare è chiedere, automatizzare e agire.

Collega attività, documenti, chat e persone all'interno della tua area di lavoro per fornire risposte immediate e ricche di contesto e gestire automaticamente il lavoro ripetitivo.

Questo strumento di IA contestuale automatizza le attività di routine del PM come la redazione di aggiornamenti sullo stato di avanzamento, la generazione di sintesi standup o persino la creazione di nuove attività da comandi in linguaggio semplice. Puoi dire "Crea attività secondarie per la pianificazione dello sprint" e lo strumento di project management basato sull'IA lo fa immediatamente con assegnatari, scadenze e dipendenze.

Funge anche da assistente di scrittura sensibile al contesto, creato appositamente per il lavoro. Puoi chiedergli di descrivere le attività, riepilogare gli appunti delle riunioni e generare attività da essi, oppure scrivere documentazione dettagliata.

Automatizza i flussi di lavoro per risparmiare tempo

Chi non è mai stato colpevole di microgestire ogni attività e sprecare il proprio tempo?

Le automazioni di ClickUp ti consentono di concentrarti sulle cose importanti mentre si occupano del lavoro ripetitivo.

Crea flussi di lavoro personalizzati con ClickUp Automazioni per gestire i passaggi di consegne di routine e i cambiamenti di stato

Le automazioni funzionano secondo una semplice logica if-this-then-that (se questo, allora quello). Ciò significa che puoi impostare dei trigger per spostare le attività tra gli elenchi, riassegnare il lavoro quando cambiano le priorità o inserire dei promemoria quando vengono raggiunte fasi chiave.

Le automazioni funzionano secondo una semplice logica if-this-then-that (se questo, allora quello). Ciò significa che puoi impostare dei trigger per spostare le attività tra gli elenchi, riassegnare il lavoro quando cambiano le priorità o inserire dei promemoria quando vengono raggiunte fasi chiave.

Team StandUp Agent per riepiloghi/riassunti generati dall'IA sui progressi, sugli ostacoli e sugli aggiornamenti chiave del team.

Auto-Answers Agent monitora i canali del team e risponde alle domande contestuali Crea i tuoi agenti autopilota personalizzati per definire trigger, condizioni, azioni e fonti di conoscenza.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mantieni la documentazione aggiornata: modifica in modo collaborativo modifica in modo collaborativo i documenti ClickUp per i piani di progetto, lascia commenti in linea sulle attività e tagga i colleghi direttamente negli aggiornamenti.

Brainstorming visivo: crea crea lavagne online ClickUp per mappare le dipendenze, raccogliere idee sulle funzionalità/funzioni o pianificare piani per campagne.

Tieni traccia di tempi e costi: registra le ore, imposta stime a livello di attività e contrassegna il lavoro fatturabile per cliente o reparto con registra le ore, imposta stime a livello di attività e contrassegna il lavoro fatturabile per cliente o reparto con ClickUp Monitoraggio del tempo.

Tieni traccia dello stato degli obiettivi a lungo termine: tieni traccia degli obiettivi aziendali, di team o individuali suddividendoli in traguardi più piccoli e misurabili all'interno delle attività di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità di project management di ClickUp lo rendono potente, ma comportano una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Ecco cosa ha detto Andrea Park, coordinatrice delle operazioni aziendali di Spekit, su ClickUp:

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina più strumenti di project management in uno solo. Dal mind mapping ai documenti agli sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le esigenze di gestione delle attività di qualsiasi reparto e garantire visibilità in tutta l'azienda.

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina più strumenti di project management in uno solo. Dal mind mapping ai documenti agli sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le esigenze di gestione delle attività di qualsiasi reparto e garantire visibilità in tutta l'azienda.

2. Asana (ideale per il project management strutturato e il monitoraggio delle attività)

tramite Asana

Asana è uno strumento di project management noto per la gestione dei progetti software. È privo di elementi superflui e suddiviso in sezioni intuitive, come Barra laterale, Intestazione, Barra superiore, Riquadro principale e Riquadro dei dettagli dell'attività, in modo da poterlo utilizzare immediatamente senza bisogno di formazione. È particolarmente apprezzato dai team più piccoli e agili che hanno bisogno di muoversi rapidamente ma rimanere comunque organizzati.

Puoi monitorare il lavoro in un unico hub con visualizzazioni come Elenco, Sequenza o Calendario. I manager hanno una visione d'insieme su chi è responsabile di cosa, mentre i membri del team sanno sempre quali sono le scadenze e a che punto sono le cose. E sì, gli unicorni volanti e i narvali che appaiono quando completi un'attività sono un divertente bonus che rende il lavoro più leggero.

Le migliori funzionalità di Asana

Tieni informati i membri del team con una scheda di conoscenza condivisa per domande frequenti, termini di progetto e istruzioni pratiche.

Gestisci le risorse con Portfolios e Dashboard che mostrano i carichi di lavoro tra i vari reparti.

Automatizza i flussi di lavoro utilizzando Moduli , Regole , Pacchetti e Modelli .

Sfrutta Asana Intelligence per ottenere riepiloghi/riassunti basati sull'IA, campi intelligenti, stati automatizzati e risposte immediate.

Limiti di Asana

Le attività possono avere un solo assegnatario, il che rallenta la collaborazione quando più membri del team devono effettuare la condivisione della titolarità.

La creazione e la gestione di una knowledge base non sono intuitive, rendendo più difficile centralizzare la documentazione del progetto.

Asana Intelligence (funzionalità IA) non è inclusa nella versione gratuita.

Prezzi di Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

3. Trello (ideale per la gestione visiva delle attività e flussi di lavoro semplici)

tramite Trello

Basato sul classico tabellone Kanban, Trello ti consente di trascinare le schede attraverso fasi come Backlog, in corso o terminato, in modo che i colli di bottiglia non rimangano mai nascosti.

Ideale come agente IA per la produttività, è ottimo per elenchi di attività rapide, ma espandibile con Power-Up per flussi di lavoro più strutturati. Anche Trello offre un utile livello di IA. Invece di sommergerti con un'automazione pesante, Butler estrae silenziosamente gli elenchi di cose da fare dalle discussioni, pulisce le note e redige descrizioni chiare delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Rispecchia le schede su tutte le bacheche per rimanere allineato e mantenere la sincronizzazione degli aggiornamenti.

Automatizza il lavoro ripetitivo con Butler per impostare regole, trigger e azioni con data di scadenza per gestire gli aggiornamenti delle attività di routine.

Estrai gli elementi da intraprendere da Slack, email o note di riunioni e inseriscile direttamente nelle liste di controllo.

Inoltra le email e lascia che Trello Inbox le converta automaticamente in attività da svolgere, complete di assegnatari e scadenze.

Espandi le funzionalità con Power-Ups, tramite connessioni con strumenti come Zoho Projects e Microsoft Projects per importare file e comunicazioni.

Limiti di Trello

Non include una funzionalità integrata di monitoraggio del tempo per i progetti.

Non dispone di chat in tempo reale e notifiche intelligenti per aggiornamenti più rapidi.

Si basa su un semplice sistema a schede che potrebbe non essere scalabile per i progetti

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,5 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,5/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

🔍 Lo sapevi? L'effetto Golem è un fenomeno psicologico che si verifica quando vengono riposte aspettative inferiori sugli individui, portando a prestazioni inferiori. È una forma di profezia che si autoavvera, che evidenzia l'impatto delle aspettative sui risultati del team.

4. monday. com (Ideale per la personalizzazione flessibile del flusso di lavoro senza codice)

monday. com è uno strumento flessibile per la gestione dei progetti che ti offre la libertà di creare flussi di lavoro in base al modo di lavorare del tuo team. Puoi iniziare con modelli di progetto già pronti, quindi personalizzare tutto, dalle colonne delle attività ai widget del dashboard.

Hai bisogno di effettuare il monitoraggio delle dipendenze, gestire gli appaltatori o visualizzare le campagne di marketing? Monday.com semplifica la progettazione di un sistema che cresce insieme al tuo carico di lavoro. Ancora meglio, puoi creare regole senza codice per gestire il lavoro ripetitivo, centralizzare la comunicazione all'interno degli aggiornamenti delle attività e utilizzare le sue bacheche visive per mantenere tutti allineati.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Visualizza le dipendenze e lo stato con diagrammi di Gantt , bacheche Kanban e visualizzazioni di Sequenza .

Personalizza i flussi di lavoro con oltre 30 tipi di colonne e una logica condizionale avanzata.

Crea dashboard interattive con widget per una reportistica e analisi più intelligenti.

Collabora in modo efficace all'interno delle attività con lavagne online e documenti incorporati.

Sfrutta l'esecuzione dei progetti basata sull'IA per generare contenuti, effettuare l'automazione dei processi e ottenere suggerimenti sui passaggi successivi da compiere.

Limiti di Monday.com

Le bacheche con più di 10.000 elementi potrebbero subire un rallentamento delle prestazioni.

Solo i piani Enterprise supportano fino a 100.000 elementi per bacheca.

Gli utenti non possono visualizzare tutte le note associate a un'attività senza aprirle singolarmente.

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.500 recensioni)

5. Smartsheet (ideale per il project management in stile foglio di calcolo e flussi di lavoro complessi)

tramite Smartsheet

Se il tuo team ama la familiarità di Excel ma ha difficoltà a scalare le attività, monitorare i risultati e coordinare i flussi di lavoro, Smartsheet è la soluzione che fa per te. Mantiene l'interfaccia a griglia a cui sei abituato, fornendo al contempo dashboard, flussi di lavoro automatizzati e monitoraggio delle attività.

Viste personalizzate, filtri e formule offrono al tuo team una visione chiara dello stato dei progressi e delle prestazioni, rendendo più facile stabilire le priorità di lavoro ed evitare colli di bottiglia. In combinazione con funzionalità/funzioni come Bridge per automazioni low-code e gestione delle risorse, i team remoti possono scalare progetti complessi mantenendo il controllo sulle approvazioni e sull'esecuzione.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Gestisci più progetti utilizzando le visualizzazioni Portfolio per avere un quadro chiaro dello stato di tutte le iniziative.

Personalizza i fogli con formule familiari, formattazione condizionale e modelli predefiniti per una configurazione più rapida.

Condividi fogli con autorizzazioni granulari per controllare chi può visualizzare o effettuare modifiche ai dati.

Collabora con allegati di file, Correzione di bozze, conversazioni e notifiche.

Limiti di Smartsheet

I fogli hanno un limite massimo di 500.000 celle, 20.000 righe e 400 colonne, il che può limitare la gestione di dati su larga scala.

Gli utenti spesso trovano limitate le opzioni di personalizzazione di Smartsheet, in particolare quando è necessario integrarlo con altri sistemi software.

Offre alcune funzionalità di automazione, ma non dispone delle capacità estese necessarie per progetti su larga scala o complessi.

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Software avanzato per la gestione del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,5/5 (oltre 22.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

L'IA sostituirà i project manager? No, integra il tuo lavoro.

Usa Talk-to-Text per trasformare le note vocali o le discussioni delle riunioni in contenuti ricercabili e utilizzabili.

Sfrutta modelli di IA avanzati come ChatGPT, Claude e Gemini per riepilogare, analizzare e stabilire connessioni tra le informazioni relative al progetto.

Salva e riutilizza i prompt per i flussi di lavoro aziendali ricorrenti, garantendo coerenza e velocità.

Software di gestione dei progetti per le diverse esigenze dei team

Ogni team gestisce i progetti in modo diverso.

Una startup potrebbe privilegiare la velocità e la semplicità rispetto a funzionalità avanzate di reportistica, mentre un'azienda potrebbe necessitare di funzionalità scalabili basate sull'IA. Il software di project management giusto si adatta alle esigenze del tuo team invece di imporre un sistema unico per tutti.

Analizziamo la questione. 🚀

Startup e piccoli team

Per le startup e i piccoli team, il software di project management deve essere semplice, economico e facile da adottare.

Questi team spesso non dispongono delle risorse necessarie per gestire sistemi complessi e necessitano di uno strumento che consenta una configurazione rapida, una formazione minima e un valore immediato.

Cosa serve:

Configurazione senza attrito , così il team può iniziare a utilizzare lo strumento lo stesso giorno

Monitoraggio delle attività chiaro e semplice senza costi di configurazione

Prezzi accessibili che si adattano alla fase iniziale della crescita

Visualizzazioni leggere (elenchi, bacheche) che non sopraffanno i nuovi utenti

Modelli per standardizzare istantaneamente i flussi di lavoro ripetibili

Requisiti di formazione minimi , così ogni membro del team può iniziare a lavorare in modo indipendente.

Visibilità rapida delle priorità per aiutare i piccoli team a muoversi rapidamente senza confusione

Strumenti come la vista Elenco di ClickUp offrono proprio questo, fornendoti un modo semplice per effettuare il monitoraggio delle attività, delle priorità e delle scadenze. Puoi avvolgere il testo per rivelare automaticamente l'intera prima riga dei nomi delle attività, rendendo più facile individuare a colpo d'occhio le attività dettagliate.

Crea aree di lavoro leggere e funzionali con la vista Elenco di ClickUp

I modelli di project management, come il modello di piano di progetto per startup di ClickUp, offrono questo formato.

Ottieni un modello gratis Mantieni il tuo team allineato collegando tutti i risultati finali, gli obiettivi e gli aggiornamenti con il modello di piano di progetto ClickUp Startups.

Suddividi gli obiettivi più ambiziosi in attività gestibili, assegna le responsabilità e monitora lo stato in tempo reale. Puoi:

Tieni traccia di ogni fase del tuo flusso di lavoro con stati come Da fare , In corso e Completato .

Pianifica il tuo piano nella vista Documento, quindi suddividilo in attività concrete nella vista Elenco.

Visualizza i carichi di lavoro e i colli di bottiglia utilizzando la vista Bacheca di ClickUp per la gestione delle attività in stile Kanban.

PMI in crescita

Man mano che le aziende crescono, crescono anche le parti in movimento. Con più parti interessate, risultati rigorosi e membri del team diversi, i processi ripetitivi possono consumare tempo prezioso.

Ad esempio, un team di marketing che passa da cinque a venti dipendenti deve effettuare il monitoraggio contemporaneo di più campagne, risultati finali dei clienti e progetti interni.

Il loro software di project management per piccole imprese deve centralizzare attività, scadenze e responsabilità senza configurazioni complesse. Tali team richiedono anche potenti funzionalità di automazione per ridurre in modo significativo la quantità di lavoro superfluo.

Cosa serve:

Flussi di lavoro ripetibili con automazioni che garantiscono la coerenza

Visibilità trasversale sui progetti per visualizzare campagne, risultati finali e operazioni in un unico posto

Strumenti di pianificazione delle risorse per gestire la capacità del team ed evitare il sovraccarico

Dashboard per la reportistica per monitorare le prestazioni e identificare tempestivamente i colli di bottiglia

Integrazioni che forniscono connessioni tra strumenti di marketing, commerciali, finanza e creatività

Maggiore responsabilità grazie alla titolarità, alle scadenze e ai passaggi di consegne standardizzati

Struttura scalabile che cresce con le nuove assunzioni e l'espansione delle operazioni

Ecco un flusso di lavoro ideale in azione. 👇🏼

Aziende

Le aziende operano su larga scala e richiedono funzionalità di gestione dei progetti sofisticate che forniscano supporto alla collaborazione tra i reparti, alla sicurezza e alla reportistica avanzata.

Con migliaia di attività, progetti e documenti in movimento contemporaneamente, le aziende si affidano ad agenti IA per il project management che abbattono i silos, centralizzano le informazioni critiche e migliorano il processo decisionale con approfondimenti intelligenti.

Cosa serve:

Autorizzazioni e controlli di accesso robusti per mantenere la governance e la sicurezza

Visibilità a livello di portfolio per comprendere le prestazioni dei vari programmi e team

Informazioni basate sull'IA per individuare automaticamente rischi, modelli e minacce alla Sequenza.

Allineamento tra i reparti con documenti in condivisione, dati e comunicazione centralizzata

Reportistica standardizzata per la leadership, la conformità e gli audit

Automazioni avanzate per ridurre il lavoro manuale su larga scala

Assistenza per flussi di lavoro complessi in ambito prodotto, ingegneria, marketing e operazioni

Ecco un esempio di come le iniziative strategiche possono essere eseguite con il project management basato sull'IA:

Agenzie e consulenti

Le agenzie e i consulenti prosperano grazie alla trasparenza. I clienti si aspettano una chiara visibilità sulle roadmap dei progetti, sull'andamento, sulle tempistiche e sui risultati, mentre ogni progetto richiede spesso un flusso di lavoro unico.

Un'agenzia di pubbliche relazioni può fornire ai clienti una dashboard di progetto personalizzata con il proprio marchio, dove possono effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento della presentazione (contatti con i media raggiunti, posizionamenti confermati, date di copertura), mantenendo nascoste internamente le modifiche e la logistica della programmazione.

Cosa serve:

Dashboard rivolte ai clienti che comunicano lo stato senza rivelare i flussi di lavoro interni

Strutture di progetto personalizzabili per il processo unico di ogni client

Percorsi di approvazione chiari per semplificare modifiche, feedback e approvazioni

Monitoraggio del tempo e budgeting direttamente collegati alle attività e ai risultati finali

Visibilità condivisa senza eccessiva condivisione grazie a autorizzazioni granulari

Riepiloghi automatici per aggiornamenti sui clienti, report e riepiloghi delle campagne

Onboarding rapido per i nuovi clienti e collaboratori che si uniscono a metà del progetto

Strumenti come ClickUp Dashboards ti consentono di ottenere visibilità sui flussi di lavoro tramite dashboard personalizzate con schede per tempistiche, budget, stato delle attività o metriche specifiche per i clienti.

Le schede IA migliorano ulteriormente la sua funzionalità generando automaticamente riepiloghi/riassunti, approfondimenti e report in tempo reale dai dati della tua area di lavoro. Ad esempio, puoi aggiungere una scheda IA per:

Riassumi lo stato del progetto o i risultati della campagna per effettuare il monitoraggio delle prestazioni e procedere alla condivisione con il client.

Evidenzia le attività scadute, le scadenze imminenti o gli ostacoli principali senza aggiornamenti manuali.

Individua tendenze o anomalie nei risultati finali dei clienti, nei budget o nelle sequenze

Errori comuni da evitare nella scelta di un software di gestione dei progetti

Ecco a cosa prestare attenzione quando si sceglie un software di gestione dei progetti:

Trascurare il contributo del team: scegliere uno strumento senza consultare il tuo team può portare a bassi tassi di adozione e scarso utilizzo.

Ignorare le esigenze di integrazione: scegliere un software che non si integra con gli strumenti esistenti può creare silos di dati e interrompere i flussi di lavoro.

Sottovalutare i requisiti di formazione: implementare un nuovo strumento senza una formazione adeguata porta a confusione e diminuzione della produttività.

Trascurare la scalabilità: scegliere un software che non è in grado di crescere insieme alla tua attività potrebbe costringerti a cambiare strumento in futuro.

Concentrarsi esclusivamente sulle funzionalità/funzioni: dare priorità alle funzionalità avanzate rispetto all'usabilità e alle esigenze del team può portare a un sistema complesso.

💡 Suggerimento professionale: i project manager con un'elevata intelligenza emotiva sono più preparati a gestire lo stress, risolvere i conflitti e costruire solide relazioni di squadra, fattori cruciali per un esito positivo del progetto. Offri una formazione incentrata sull'intelligenza emotiva, come workshop o corsi online, incentrati in particolare sulla consapevolezza di sé, l'empatia, l'ascolto attivo, la risoluzione dei conflitti e la gestione dello stress. Il quadro di riferimento sull'intelligenza emotiva di Daniel Goleman o i corsi accreditati di sviluppo della leadership possono essere molto utili.

Suggerimenti bonus per scegliere il software di gestione dei progetti giusto

Ecco come massimizzare l'efficienza e sfruttare al meglio il tuo strumento di gestione dei progetti:

Dai la priorità ai flussi di lavoro che utilizzi effettivamente

Invece di adottare tutte le funzionalità/funzioni offerte da uno strumento, concentrati sui flussi di lavoro fondamentali che contano di più. Mappa i tuoi processi critici, come l'assegnazione delle attività, le catene di approvazione o i modelli di progetto ricorrenti, e assicurati che il software li supporti in modo chiaro.

🤝 Promemoria: effettuate il monitoraggio del tempo richiesto per le attività comuni nel nuovo strumento rispetto ai metodi precedenti. Questo vi aiuterà a individuare i flussi di lavoro che necessitano di modifiche prima dell'implementazione completa.

Prova scenari reali prima di commit

Non affidarti solo alle demo o alle promesse di marketing. Esegui una prova con progetti e scadenze reali e verifica come lo strumento gestisce le attività critiche, le dipendenze, le notifiche e le esigenze di reportistica. Questo ti darà un'idea pratica di come si adatta al tuo team.

✅ Prova questo: simula un test di "scenario catastrofico" creando un progetto fittizio in cui i membri chiave del team non sono disponibili o un'attività cardine viene ritardata. Utilizza il tuo software di gestione dei progetti per riassegnare le attività, reindirizzare le dipendenze e vedere come gli avvisi automatici e le funzionalità di reportistica gestiscono le interruzioni. Questo rivela i punti deboli dei flussi di lavoro che potresti non notare nei progetti normali.

Valuta le funzionalità di reportistica e analisi

Una reportistica efficace è fondamentale per identificare i colli di bottiglia e prendere decisioni informate. Cerca dashboard, monitoraggio delle attività cardine e report personalizzabili. Valuta il software di project management per verificare se la piattaforma è in grado di fornire le metriche di cui il tuo team ha realmente bisogno senza lavoro manuale.

✅ Prova questo: utilizza la reportistica "what-if" per aiutarti ad allocare le risorse e il budget in modo efficace. Crea un progetto in cui le ore di risorse sono artificialmente gonfiate, le scadenze compresse o i costi raddoppiati. Genera report per vedere se il software evidenzia conflitti, rischi o spese eccessive prima che si verifichino effettivamente.

Considera l'adozione a lungo termine

L'implementazione di un software di project management è un investimento a lungo termine. Considera l'esperienza dell'utente, le curve di apprendimento, le risorse di supporto e gli aggiornamenti. Una piattaforma leggermente meno appariscente ma più facile da mantenere spesso offre un ROI migliore nel tempo.

Inoltre, assicurati che offra l'accesso mobile sia per dispositivi iOS che Android. Prova l'app su telefoni e tablet per assicurarti che le azioni essenziali siano intuitive e veloci.

🤝 Promemoria: oltre ai costi di licenza, considera l'investimento finanziario legato a componenti aggiuntivi, integrazioni o postazioni aggiuntive man mano che il tuo team cresce.

ClickUp è il PM (partner perfetto) per il tuo team

Trovare il software di project management ideale è un processo. Devi trovare uno strumento che si integri perfettamente con il ritmo naturale del tuo team e ti aiuti a usufruire di tutto il tuo potenziale di collaborazione.

Come hai visto, molti strumenti disponibili sul mercato promettono grandi risultati, ma pochi offrono la flessibilità e la personalizzazione di cui i team moderni hanno bisogno per avere successo in tutti i settori e di tutte le dimensioni.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, si distingue perché è stata progettata proprio per questo: per ogni team, dalle startup alle grandi aziende. Con funzionalità chiave come ClickUp Brain per un'organizzazione più intelligente e ClickUp Automazioni che semplifica le attività ripetitive, ottieni un flusso di lavoro che continua a funzionare in background.

Domande frequenti (FAQ)

Sì, le moderne piattaforme di project management, tra cui ClickUp, supportano ampiamente l'integrazione con CRM, app di comunicazione, spazio di archiviazione di file e altro ancora. Queste integrazioni collegano i dati di vendita, marketing e progetto per una migliore collaborazione tra i team.

I team di piccole dimensioni traggono il massimo vantaggio dalla gestione delle attività principali, dal monitoraggio delle scadenze, dall'allocazione delle risorse, dalle funzionalità di collaborazione (commenti, condivisione di file), dalla reportistica semplificata e dalle interfacce intuitive. Anche la personalizzazione dei flussi di lavoro e i piani tariffari convenienti sono importanti per la crescita e la scalabilità.

Sì, ClickUp è particolarmente adatto all'uso nell'azienda. È uno dei migliori software di project management che offre funzionalità scalabili per la supervisione di più progetti, tra cui oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, strumenti di collaborazione in tempo reale, automazioni estese, monitoraggio finanziario e integrazione con oltre 1.000 app.

Il budget dipende dalle dimensioni del team e dalle funzionalità necessarie. I piani gratuiti offrono solitamente una gestione delle attività di base adatta a team di piccole dimensioni. I piani a pagamento vanno dall'intervallo di 5 a oltre 50 dollari al mese per utente e offrono collaborazione, reportistica e personalizzazione avanzate. I piani Enterprise con sicurezza e assistenza avanzate costano in genere da 60 a oltre 100 dollari al mese per utente.

ClickUp è il software di project management più semplice per i principianti grazie alla sua interfaccia intuitiva e visiva e alla curva di apprendimento minima. È dotato di bacheche delle attività drag-and-drop e processi di configurazione semplici, che lo rendono ideale per i principianti.