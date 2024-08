Smartsheet vs ClickUp: Quale strumento di project management è il migliore?

Chiedete a qualsiasi professionista e vi dirà che le capacità di project management sono necessarie per avere successo nel lavoro. Ma non è così semplice come essere un buon stratega e un buon gestore del team. Avere le giuste strumento per il project management renderà il processo ancora più fluido.

Se avete trascorso innumerevoli ore a fare ricerche per identificare il miglior strumento di gestione dei progetti software per il project management per il project management, la vostra ricerca termina qui.

Smartsheet e ClickUp sono strumenti competenti per il project management. Se scegliete uno dei due, il vostro team vi ringrazierà. Ma non siete qui per una risposta breve.

Analizziamo ogni strumento e diamo un'occhiata alla panoramica, alle migliori funzionalità/funzione e ai prezzi. Alla fine di questo articolo, avrete un'idea chiara del software migliore per le vostre esigenze di gestione del tempo.

Che cos'è ClickUp?

Allineate gli obiettivi aziendali, monitorate lo stato di avanzamento, conducete riunioni di project management e collaborate in modo efficiente, indipendentemente dalla vostra posizione, con ClickUp Remote Team Project Management Software

ClickUp è un software di gestione dei progetti end-to-end project management software e strumento di collaborazione che combina tutte le operazioni in un'unica piattaforma. Create attività, gestite i flussi di lavoro, invitate i membri del team, aggiungete utenti illimitati per la condivisione dei file, preparate Wiki utilizzando i documenti, seguite lo stato del progetto su dashboard in tempo reale e altro ancora.

Pensate a ClickUp come a un centro di controllo per analizzare tutti i flussi di lavoro e prendere decisioni più rapide senza passare da uno strumento all'altro e da app di terze parti.

Se pensate di toccare alcune chiavi per passare da uno strumento all'altro, chiamate ' commutazione di contesto non è una sfida impegnativa, ripensateci.

Ogni membro del vostro team potrebbe spendere 4 ore alla settimana attivando/disattivando applicazioni.

Funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp è un potente software di project management noto per il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione. Abbiamo illustrato le tre funzionalità/funzione più diffuse di ClickUp che i project manager e le piccole aziende utilizzano quotidianamente:

Gestione delle attività

La gestione delle attività è il fulcro del project management. Tuttavia, è complicato tenere traccia delle attività. Attività di ClickUp semplifica il processo consentendo di organizzare e visualizzare le attività a proprio piacimento.

Inoltre, è possibile assegnare nuovi elementi di azione a un'attività esistente aggiungendo un commento e taggando un membro del team.

Vista tabella Vista Tabella ClickUp è il modo più semplice per visualizzare i dati in qualsiasi progetto. Organizza tutti i dati in una tabella, in modo che sia facile gestire il budget, l'inventario o le informazioni sui client. È possibile modificare i dati in blocco, aggiungere campi personalizzati da oltre 15 tipi di campo e fissare le colonne.

Esplora le visualizzazioni di ClickUp

Una volta pronta la tabella, condividetela con i vostri client utilizzando un link condivisibile. Esportare i dati della vista Tabella in un foglio di calcolo per aggiornare il database.

Modello di foglio di calcolo

Modello di foglio di calcolo

Utilizzate gli oltre 1000 modelli personalizzabili di ClickUp per ridurre le voci manuali con l'importazione automatica dei dati, creare formule ed equazioni personalizzate e monitorare gli stati utilizzando immagini.

Piani tariffari ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

**Che cos'è Smartsheet?

Personalizzate i vostri flussi di lavoro attraverso widget e automatizzate le attività con Smartsheet

Smartsheet è una piattaforma di gestione del lavoro per le aziende. Offre un'interfaccia familiare di foglio di calcolo per acquisire piani, risorse e scadenze. Condividete il vostro lavoro con collaboratori interni ed esterni anche se non sono utenti di Smartsheet.

Consente di visualizzare i dati storici sotto forma di grafici per monitorare le tendenze in formati come burndown, serie di colonne e istantanee.

Smartsheet combina funzioni di project management ed Excel. L'interfaccia utente è simile al formato dei fogli di calcolo di Excel e Fogli Google.

Smartsheet facilita la collaborazione sui contenuti, in quanto è possibile impostare avvisi per promemoria per i collaboratori, consentire ai fornitori di rivedere i contenuti senza dare loro accesso al foglio di progetto e bloccare la versione più vecchia quando viene caricato un nuovo contenuto.

Visualizzate l'elenco delle attività in grafici di Gantt per creare percorsi critici, stabilire linee di base ed evidenziare le attività essenziali nella timeline del progetto.

Funzionalità di Smartsheet

Smartsheet offre solide funzionalità di project management che consentono di gestire progetti, organizzare attività, collaborare con stakeholder interni ed esterni e tenere sotto controllo ogni fase del ciclo di vita del progetto.

Ecco alcuni esempi di funzionalità/funzione di Smartsheet da non perdere:

Bridge

Bridge è un'interfaccia drag-and-drop che consente di personalizzare i flussi di lavoro per automatizzare le attività ripetitive. Progettate il flusso di lavoro utilizzando la logica che si adatta al vostro flusso di processo e impostate trigger basati su eventi o programmi. Grazie alle integrazioni integrate o alle opzioni a codice ridotto, è possibile utilizzare anche chiamate API e JavaScript.

Moduli

I moduli di Smartsheet aiutano a fornire rapidamente informazioni critiche in un formato strutturato

Create moduli Smartsheet per raccogliere dati da chiunque. Grazie alla logica a condizioni, le domande saranno sempre pertinenti alla persona che sta compilando il modulo. Utilizzate elementi di branding come colori di sfondo, loghi, GIF, testi e immagini per personalizzare il modulo. I dati di questi moduli vengono salvati direttamente nel vostro foglio di calcolo per aiutarvi a intraprendere ulteriori azioni.

Automazione del flusso di lavoro

L'automazione dei flussi di lavoro è una delle funzionalità più popolari di Smartsheet. La cosa migliore è che il design intuitivo di Smartsheet rende l'ottimizzazione dei processi ripetitivi e che richiedono tempo un gioco da ragazzi.

Utilizzate una bolla di diagramma di flusso caricata visivamente per automatizzare il flusso di lavoro di Smartsheet. Queste funzionalità collaborative e personalizzabili sono una soluzione intelligente per fornire una panoramica rapida delle attività che devono essere automatizzate, insieme alle condizioni di trigger e alle conseguenze.

Inoltre, è possibile impostare regole per i flussi di lavoro paralleli per automatizzare le attività in qualsiasi fase, per esempio project management per il marketing agenzie di marketing, monitoraggio dei bug per i team di sviluppo software o fatturazione degli acquisti per i team della catena di fornitura.

Lo svantaggio più rilevante nel confronto tra Smartsheet e ClickUp è che automazioni del flusso di lavoro in Smartsheet richiede la conoscenza dello strumento PM e non è adatto ai principianti.

Piani tariffari Smartsheet

free Forever : Gratuito

Gratuito Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

ClickUp vs. Smartsheet: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Smartsheet che ClickUp sono in grado di fare il lavoro pesante per voi, sia che si tratti di gestione dei processi, collaborazione in tempo reale, gestione del carico di lavoro o comunicazione tra team. Inoltre, offrono un piano Free, ottimo per testare l'acqua prima di iniziare a utilizzare strumenti completi.

È ora di approfondire l'analisi delle funzionalità/funzione di ogni strumento e di capire come si differenziano l'uno dall'altro.

Abbiamo suddiviso le funzionalità/funzione in sei categorie e abbiamo fatto un confronto testa a testa tra Smartsheet e ClickUp.

Visibilità dei progetti in ClickUp

ClickUp offre oltre 15 viste personalizzate di progetto, tra cui Vista Calendario, Sequenza, Bacheca, Carico di lavoro e Modulo. Il Mappa mentale è la scelta migliore per disporre visivamente le idee e i flussi di lavoro. È facile riorganizzare il flusso di lavoro, creare percorsi logici e convertire le mappe mentali in elementi d'azione.

Allo stesso modo, la vista Riquadro è una scelta eccellente se più team lavorano contemporaneamente a un progetto. La vista Box indica a cosa stanno lavorando le persone, il loro stato di lavoro e chi ha una determinata capacità. Trascinando e rilasciando le attività, è possibile riassegnare le responsabilità ai membri del team e tenere sotto controllo la gestione delle risorse.

Visibilità del progetto in Smartsheet

Smartsheet offre quattro modi per visualizzare i dati del progetto: Vista Gantt, Gantt, Scheda e Calendario. Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto a ClickUp, ma ogni opzione di visualizzazione può soddisfare le vostre esigenze di project management in modo diverso.

Griglia: La griglia visualizza i dati del progetto in un foglio di calcolo. Permette di aggiungere righe e colonne e di allegare documenti direttamente al foglio

La griglia visualizza i dati del progetto in un foglio di calcolo. Permette di aggiungere righe e colonne e di allegare documenti direttamente al foglio Vista Gantt: La vista Gantt presenta le informazioni sotto forma di foglio di calcolo a sinistra, mentre a destra sono presenti grafici Gantt per il monitoraggio della durata delle diverse attività

La vista Gantt presenta le informazioni sotto forma di foglio di calcolo a sinistra, mentre a destra sono presenti grafici Gantt per il monitoraggio della durata delle diverse attività Visualizzazione a schede: La visualizzazione a schede è un'eccellente opzione peragile del project management come visualizzare i dati in un tabellone Kanban. Usate il drag and drop per riassegnare le dipendenze delle attività

La visualizzazione a schede è un'eccellente opzione peragile del project management come visualizzare i dati in un tabellone Kanban. Usate il drag and drop per riassegnare le dipendenze delle attività La visualizzazione del calendario è la scelta ideale per monitorare le attività[sequenza: La vista calendario è la scelta ideale per tenere traccia delle /href/ sequenze del progetto](https://clickup.com/it/blog/14118/tempistica-del-progetto/) ed evitare sovrapposizioni

Funzionalità di collaborazione in ClickUp

Illustrate le vostre idee, abbozzate strategie e fate brainstorming in modo efficace con ClickUp Whiteboard

La collaborazione e la comunicazione del team sono alla base dell'esito positivo delle operazioni di project management.

ClickUp è uno specialista in questa categoria, essendo un'interfaccia user-friendly con funzionalità intuitive che consentono di condividere idee e lavorare con il team. La curva di apprendimento per i nuovi utenti è quasi inesistente, il che rende ClickUp uno dei migliori software di project management. Lavagne online di ClickUp e Documenti ClickUp si occupa di tutte le vostre esigenze di collaborazione.

Le lavagne online di ClickUp sono le vostre sale riunioni virtuali per visualizzare nuove idee e flussi di lavoro, per fare brainstorming e per definire i passaggi successivi. Monitorate le attività degli altri membri del team in tempo reale e condividete con loro i vostri pensieri sotto forma di note.

La parte migliore dell'utilizzo delle lavagne online è che le idee del team si trasformano in azioni coordinate, il che significa che non c'è alcun intervallo di tempo nell'esecuzione.

ClickUp Docs soddisfa tutti i requisiti di contenuto per il project management. Utilizzate Docs per creare documenti collaborativi come wiki o roadmap con modifiche in tempo reale, assegnando commenti come elementi di azione e aggiungendo documenti di supporto, PDF, presentazioni e tabelle come punti di riferimento.

Convertire il testo in attività e assegnarle ai membri del team per garantire che nulla vada perso.

Infine, Correzione di bozze di ClickUp consente di evidenziare le marcature sui documenti, di annotare i PDF, di disegnare marcatori sui mockup dei progetti e altro ancora.

Funzionalità di collaborazione in Smartsheet

Collaborate con il vostro team in una piattaforma di esecuzione del lavoro facile da usare

Smartsheet dispone di alcune interessanti funzionalità/funzione che attirano gli utenti che preferiscono lavorare in un software con funzionalità simili a quelle dei fogli di calcolo. Condividete il foglio di calcolo con altre persone per collaborare e potete rimanere aggiornati sulle loro aggiunte grazie al monitoraggio in tempo reale.

I vostri fornitori possono commentare Smartsheet anche quando non hanno accesso. L'autore ha la facoltà di controllare i livelli di autorizzazione e di assegnare tipi di utenti che designano ciò che possono o non possono fare con il loro account Smartsheet.

Le funzionalità di collaborazione di Smartsheet sono utili, ma al limite. I team più grandi in cerca di solide funzionalità di collaborazione potrebbero non rimanere molto colpiti.

Funzionalità di analisi in ClickUp

Tenete d'occhio lo stato di salute di un progetto utilizzando le analisi avanzate di ClickUp

ClickUp è famoso per le sue capacità di reportistica e analisi in tempo reale. ClickUp Dashboard offre una panoramica completa di tutti i progetti ed è personalizzabile, in modo da poter decidere e dare priorità a ciò che si desidera analizzare e monitorare.

ClickUp offre oltre 50 widget per costruire il vostro dashboard, tra cui Gestione degli sprint, Carico di lavoro, Monitoraggio del tempo, Tabelle e Grafici personalizzati.

Generate reportistica in tempo reale per esaminare le stime di durata e le attività affrontate oggi dal vostro team. Obiettivi di ClickUp completano le dashboard personalizzate. Creare obiettivi del progetto con Sequenza e traguardi e monitorare automaticamente lo stato. Raccogliete gli obiettivi in cartelle diverse per cicli di Sprint, OKR o schede di valutazione settimanali dei dipendenti. ClickUp Attività Cardine porta il monitoraggio degli obiettivi a un livello superiore, consentendo di aggiungere attività cardine. Le pietre miliari appaiono sotto forma di icone a forma di diamante, il che semplifica l'identificazione delle attività critiche di un progetto.

Funzionalità di analisi in Smartsheet

Lavorate con dati in tempo reale provenienti da più fogli in un'unica visualizzazione utilizzando la robusta funzione reportistica di Smartsheet.

Smartsheet foglio di calcolo è noto per la sua robusta funzione di reportistica. La reportistica può essere un report di riga o un report di riepilogo/riassunto del foglio.

La reportistica di riga aggrega tutte le informazioni di riga da più fogli. Le reportistiche di riepilogo/riassunto presentano un riepilogo di più fogli per fornire una panoramica di vari progetti in un unico punto.

È possibile filtrare i dati in questi report per mantenere ciò che è rilevante. Si tratta di un'ottima idea per la condivisione di report personalizzati con gli interessati che desiderano osservare aree specifiche di un progetto.

Inoltre, la visualizzazione dashboard del progetto forniscono analisi in tempo reale per riepilogare il portfolio progetti e affrontare i conflitti.

Funzionalità/funzione di automazione di ClickUp

Riepilogare/riassumere le attività e i documenti in pochi secondi con ClickUp AI ClickUp AI è la centrale dell'automazione, un compagno intelligente che renderà il vostro lavoro molto più facile.

ClickUp AI è stato creato a partire da ruoli e casi d'uso diversi. Crea attività secondarie e elementi d'azione in base alla descrizione, riepiloga thread di commenti e scrive aggiornamenti. ClickUp AI è il vostro editor intelligente per migliorare la vostra scrittura in termini di chiarezza, concisione e coinvolgimento.

ClickUp dispone anche di oltre 100 opzioni di automazione precostituite per le attività ripetitive. Utilizzate queste opzioni di automazione così come sono o personalizzatele in base alle vostre esigenze. Assegnate automaticamente attività, pubblicate commenti e spostate stati per concentrarvi su aree più critiche.

Impostate l'attivazione dell'automazione e le condizioni esatte per l'attivazione, in modo che tutto fili liscio, anche in modalità autopilota.

Funzionalità/funzioni di automazione di Smartsheet

Smartsheet offre flussi di lavoro di automazione senza codice per eliminare le attività ripetitive e risparmiare tempo. Dispone di una raccolta di modelli precostituiti per creare richieste di stato e date di scadenza settimanali o impostare flussi di lavoro personalizzati.

È possibile utilizzare flussi di lavoro singoli o combinare più azioni e percorsi a condizione. Se si prevede di utilizzare regolarmente i flussi di lavoro personalizzati, contrassegnarli come ricorrenti.

Visualizzate e rispondete alle richieste di approvazione dall'app mobile di Smartsheet, dal desktop, dalle email o persino da Slack.

Sia Smartsheet che ClickUp sono notevoli in termini di automazione. Tuttavia, la disponibilità di IA in ClickUp gli conferisce un vantaggio.

Supporto clienti in ClickUp

ClickUp dispone di un elenco completo di risorse nella sezione Centro assistenza di ClickUp se ci si blocca. Accedete al Centro assistenza dal browser, dall'area di lavoro o da qualsiasi pagina web di ClickUp. Se avete ancora bisogno di aiuto per trovare la soluzione, contattate l'assistenza dal vivo 24/7 per un supporto di priorità, disponibile anche per gli utenti del piano Free di ClickUp.

Oltre al supporto dal vivo, ClickUp offre altre cinque opzioni di supporto:

ClickUp University: ClickUp University è una piattaforma di apprendimento autonomo. I corsi sono creati per utenti nuovi e già esistenti per costruire un apprendimento di base. Si ottengono anche certificati in caso di esito positivo di un test di conoscenza

ClickUp University è una piattaforma di apprendimento autonomo. I corsi sono creati per utenti nuovi e già esistenti per costruire un apprendimento di base. Si ottengono anche certificati in caso di esito positivo di un test di conoscenza ClickUp Webinars: ClickUp offre webinar on-demand che si possono guardare in qualsiasi momento. Esiste anche un'opzione di webinar dal vivo per voi e il vostro team, per aiutarvi a imparare casi d'uso, flussi di lavoro e funzionalità/funzioni avanzate

ClickUp offre webinar on-demand che si possono guardare in qualsiasi momento. Esiste anche un'opzione di webinar dal vivo per voi e il vostro team, per aiutarvi a imparare casi d'uso, flussi di lavoro e funzionalità/funzioni avanzate API: Impostazione di integrazioni nel vostro account ClickUp con altri strumenti utilizzando la documentazione di ClickUp AI

Impostazione di integrazioni nel vostro account ClickUp con altri strumenti utilizzando la documentazione di ClickUp AI Modelli ClickUp: Il centro modelli di ClickUp consente di scegliere modelli specificamente progettati per diversi casi d'uso. Cercate un modello adatto e personalizzatelo come più vi piace

Il centro modelli di ClickUp consente di scegliere modelli specificamente progettati per diversi casi d'uso. Cercate un modello adatto e personalizzatelo come più vi piace Comunità ClickUp: Seguite il sito web Gruppo Facebook di ClickUpperun gruppo ufficiale di utenti di ClickUp dove si pongono domande, si discutono nuove funzionalità e si condividono i propri pensieri su tutto ciò che riguarda ClickUp

Supporto clienti in Smartsheet

Il portale di assistenza clienti di Smartsheet ha due scopi: un servizio self-service per i clienti base di conoscenza e una posizione centralizzata per aprire e monitorare i casi di assistenza. l'assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è disponibile per gli utenti a pagamento che hanno optato per determinati tipi di piano e offerte.

Smartsheet offre anche due pacchetti di supporto: Assistenza standard e professionale. Il pacchetto standard è gratuito per i piani Enterprise e include la formazione continua con la Smartsheet University e il supporto telefonico globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il pacchetto professionale copre tutto ciò che è presente nel pacchetto standard e, in più, offre Pro Desk. Pro Desk è una sessione programmata di coaching one-to-one con un esperto Smartsheet, il vostro responsabile dell'esito positivo.

Integrazioni con ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/screenshot-clickup.com-2021.04.05-10\_36\_39.png integrazioni e importazioni di ClickUp /$$$img/

Connettete ClickUp a oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per semplificare tutti i processi

ClickUp si integra con oltre 1000 strumenti di terze parti per centralizzare tutte le informazioni in un unico luogo, aiutando i team a evitare il cambio di contesto e a semplificare la gestione dei processi di lavoro semplificare i processi .

Le integrazioni di terze parti con sistemi CRM, soluzioni di project management, piattaforme di gestione delle risorse e altre applicazioni aziendali riducono gli errori e le operazioni manuali voce dei dati in sistemi diversi. Risparmiare tempo e ottenere maggiore visibilità sulle prestazioni aziendali con ClickUp.

Ecco l'elenco degli strumenti più popolari con cui ClickUp si integra:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integrazioni con Smartsheet

Le integrazioni con Smartsheet consentono di evitare la frammentazione dei dati e permettono al team di prendere decisioni più informate e basate sui dati. Le integrazioni includono strumenti di messaggistica e comunicazione, software di collaborazione sui contenuti e soluzioni di sicurezza e governance.

Ecco l'elenco degli strumenti più popolari con cui Smartsheet si integra:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet su Reddit

Abbiamo fatto un giro su Reddit per verificare cosa pensano le persone di Smartsheet vs ClickUp e quale dei due è migliore dell'altro. In generale, i voti sono a favore di ClickUp. Ecco alcune recensioni a supporto delle nostre conclusioni:

Questo utente ha lodato il potenziale di ClickUp come software di gestione delle attività e le sue funzionalità/funzione di collaborazione:

"ClickUp è di gran lunga migliore nella gestione delle attività, quindi è ottimo per il monitoraggio degli sprint e delle attività di costruzione di basso livello. Il nostro team di sviluppo lavora in questo modo e i dashboard sono ottimi per essere esaminati nelle nostre riunioni quotidiane di standup. È molto meglio per la collaborazione all'interno del team e la personalizzazione degli elenchi è molto ampia. La vista Gantt, tuttavia, può fare solo molto e il monitoraggio del tempo e la gestione del budget lasciano a desiderare"

Questo utente sottolinea il prezzo accessibile di ClickUp e i continui aggiornamenti del prodotto:

"ClickUp ha un ciclo di rilascio continuo ed espande costantemente le sue capacità. È molto conveniente. La comunità in cui è possibile porre domande, suggerire funzionalità, ecc. è attivamente monitorata e interagisce con il team"

**Quale strumento di project management è il migliore per i team di software?

Nel braccio di ferro tra Smartsheet e ClickUp, ClickUp è in testa come software di project management più adatto.

Smartsheet è un software di project management molto efficiente, con numerose funzionalità personalizzate e integrazioni. Tuttavia, se provate a visualizzare il vostro team di software utilizzando Smartsheet, il risultato non sarà all'altezza delle vostre aspettative.

L'interfaccia simile a un foglio di calcolo, le automazioni limitate e le opzioni di reportistica non soddisfano le esigenze dei team software moderni e delle aziende di nuova generazione.

ClickUp, invece, eccelle in queste aree e trionfa nella collaborazione in tempo reale. ClickUp è ideale per i team di software, compresi i lavori da remoto, per gestire le risorse in modo efficiente e gestire più progetti senza sforzo.

ClickUp si adatta rapidamente al vostro piano aziendale e alle vostre esigenze. ClickUp è in grado di scalare con nuove funzionalità/funzione, integrazioni e modelli di sviluppo software in base alla crescita della vostra azienda.Siete pronti a portare il project management al livello successivo? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !