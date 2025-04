i 13 migliori agenti di IA per la produttività

Ogni project manager e leader di team conosce la sensazione: l'elenco delle cose da fare cresce più velocemente di quanto si riesca a spuntare gli elementi, ed è difficile stare al passo.

E se alcune delle tue attività non richiedessero più molta attenzione?

È qui che entrano in gioco gli agenti di IA.

Gli agenti IA promuovono attivamente la produttività, si adattano ai flussi di lavoro e prendono decisioni in tempo reale che trasformano il modo in cui il lavoro viene svolto.

In questo post del blog, esamineremo 13 dei migliori agenti di IA che possono aiutarti a semplificare le operazioni, stabilire meglio le priorità e dare una spinta alla tua produttività.

Cosa sono gli agenti IA?

Gli agenti IA sono programmi software intelligenti che eseguono attività complesse, prendono decisioni e si adattano in base ai dati. Analizzano il loro ambiente, elaborano le informazioni e agiscono per raggiungere obiettivi specifici.

Grazie all'apprendimento automatico e all'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), gli agenti IA imparano e migliorano nel tempo. Questo li rende più dinamici e reattivi.

L'IA sul posto di lavoro migliora la produttività attraverso l'automazione di processi aziendali complessi, riducendo al minimo la fatica decisionale e ottimizzando l'allocazione delle risorse. Oltre all'esecuzione, gli agenti si evolvono continuamente e affrontano le sfide dell'IA, rendendoli essenziali per l'efficienza in ambienti frenetici.

Cosa dovresti cercare negli agenti IA per la produttività?

Gli agenti IA sono diventati essenziali per perfezionare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, ma con così tante opzioni può essere difficile sapere quale farà davvero la differenza.

Per essere sicuri di ottenere il massimo dall'agente, ecco cosa cercare:

*automazione delle attività: Scegliete un'IA in grado di gestire attività ripetitive come la pianificazione, la raccolta dati, la gestione delle email e la generazione di contenuti, in modo da potervi concentrare su un lavoro di maggior valore

integrazioni intelligenti: *Assicurati che il tuo agente IA possa connettersi senza problemi con strumenti come Google Drive, Slack e Salesforce per un flusso di lavoro unificato

*informazioni in tempo reale: trova una soluzione che fornisca riepiloghi e analisi dei dati istantanei per aiutarti a stabilire le priorità delle attività e prendere decisioni informate rapidamente

Personalizzazione: Cerca un agente che si adatti alle tue esigenze specifiche, che impari dalle tue preferenze e che migliori la sua assistenza nel tempo

*funzionalità/funzioni di collaborazione: scegli un agente che supporti il lavoro di squadra aiutando a redigere contenuti, creare aggiornamenti e gestire attività

Scalabilità e flessibilità: Scegliete un agente che cresca con le vostre esigenze, sia che siate un piccolo team o che gestiate progetti su larga scala

📮 ClickUp Insight: Circa il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione può richiedere fino a 23 minuti per concentrarsi nuovamente, quindi le risposte rapide comportano una perdita di produttività. È qui che ClickUp ti salva la giornata. Le automazioni gestiscono gli aggiornamenti di routine, i commenti assegnati mantengono organizzati gli elementi dell'azione e ClickUp Brain riassume le discussioni chiave, così sei sempre informato senza distrazioni infinite. Meno cambi di contesto, più cose da fare!

I migliori agenti di IA per la produttività

Esploriamo i migliori agenti di IA per la produttività in modo che tu possa trovare quello perfetto per le tue esigenze di lavoro. 📊

1. ClickUp (ideale per il project management basato sull'IA, l'automazione del flusso di lavoro e la collaborazione)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, che combina project management, knowledge management e comunicazione del team, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

ClickUp Brain porta la gestione del lavoro basata sull'IA a un livello superiore, grazie all'automazione delle attività, alla sintesi degli aggiornamenti dei progetti e alla fornitura di informazioni in tempo reale a tutta l'organizzazione. Integrato nel software di gestione dei progetti ClickUp, è un paio di mani e un cervello in più per aiutare a prendere decisioni più intelligenti.

Sfrutta la configurazione dell'automazione senza codice con ClickUp Automazioni

ClickUp Automazioni ti libera dal lavoro di routine, gestendo le attività ripetitive in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta. Dall'assegnazione delle attività e l'aggiornamento degli stati all'invio di promemoria e alla sincronizzazione dei dati, tutto funziona senza intoppi dietro le quinte.

Il Generatore di IA rende l'impostazione dell'automazione del flusso di lavoro semplice. Invece di configurare manualmente le regole di automazione, puoi semplicemente descrivere ciò di cui hai bisogno in un linguaggio semplice. Il cervello si occuperà del resto, configurando l'automazione delle attività in qualsiasi spazio, cartella o elenco.

Ad esempio, un project manager può digitare: "Assegna automaticamente un revisore quando un'attività passa alla fase 'In revisione'", e AI Builder configurerà immediatamente la regola.

Come software di analisi predittiva, Brain utilizza dati storici e offre informazioni predittive per la previsione delle sequenze dei progetti e delle potenziali sfide. Ad esempio, l'IA analizza le durate dei progetti passati e l'utilizzo delle risorse per prevedere potenziali ritardi nei progetti in corso, consentendo ai manager di allocare le risorse in modo più efficace.

Inoltre, l'uso dell'IA come assistente personale aiuta a tenere sotto controllo le attività, automatizzare gli aggiornamenti di routine e semplificare il processo decisionale.

Crea contenuti accattivanti utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain's AI Writer for Work rende la creazione di contenuti semplice, generando bozze accurate e di alta qualità direttamente nel flusso di lavoro. Che si tratti di post sul blog, descrizioni di prodotti o aggiornamenti sui social media, si adatta al tuo stile e al contesto, fornendo suggerimenti precisi che si adattano perfettamente al tuo lavoro.

Connetti la comunicazione del team con ClickUp Brain utilizzando Chat Agents

Migliora anche la collaborazione del team con gli agenti di chat ClickUp basati su IA che rispondono autonomamente alle query, creano attività e estraggono informazioni da app connesse come Google Drive e Confluence. Questi agenti sono reattivi, proattivi e orientati agli obiettivi, si adattano ai cambiamenti e prendono decisioni basate sui dati.

Inoltre, ClickUp Brain semplifica la comunicazione trascrivendo automaticamente le riunioni, estraendo gli elementi da trattare e riepilogando/riassumendo i thread delle chat.

Per risposte rapide, offre risposte predefinite o trasforma brevi note in messaggi raffinati, aiutando i team a rimanere produttivi senza sovraccaricare la chat.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*collaborare in tempo reale: lavorare senza soluzione di continuità su attività, documenti e progetti con ClickUp Docs , condividendo idee, sequenze e aggiornamenti istantaneamente

Riepilogare gli aggiornamenti sul lavoro: generare rapidamente riepiloghi/riassunti dell'IA, evidenziando i cambiamenti chiave nelle priorità, nelle date di scadenza e nelle intuizioni sulla collaborazione

Dashboard personalizzate: Visualizza lo stato dei progetti e monitora le metriche chiave attraverso Visualizza lo stato dei progetti e monitora le metriche chiave attraverso le dashboard di ClickUp

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi: definisci definisci obiettivi ClickUp chiari e misurabili, trasmettili al tuo team e automatizza il monitoraggio dello stato

integrazione senza sforzo: *Connetti ClickUp con strumenti popolari come Google Calendar, Salesforce, GitHub e Microsoft Teams per semplificare il flusso di lavoro

Trova tutto velocemente: Usa Usa la ricerca connessa di ClickUp per individuare istantaneamente attività, documenti, chat e file senza cambiare app

Limiti di ClickUp

L'app mobile di ClickUp potrebbe non avere alcune funzionalità/funzioni avanzate accessibili nella versione desktop

Ha un ampio set di funzionalità/funzioni, che richiedono una certa curva di apprendimento per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Aziendale: 12 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.040+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Notion IA (la migliore per migliorare la creazione di documenti e la collaborazione in team)

tramite Notion

Notion IA trasforma il modo in cui i team gestiscono i progetti, analizzano le informazioni e prendono decisioni.

La sua capacità di estrarre informazioni da varie fonti, di ricavare informazioni dai documenti e di automatizzare i flussi di lavoro lo rende molto più di un semplice assistente di scrittura. È un agente di IA che aiuta i team a rimanere organizzati, a ridurre il lavoro manuale e a prendere decisioni basate sui dati più velocemente.

Notion AI si integra con la tua area di lavoro, il che significa che comprende il contesto, fa riferimento alla base di conoscenza dell'IA e aiuta a strutturare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Cerca risposte immediate su Notion, Slack, Google Drive e altre fonti

Fornisci automaticamente informazioni rilevanti sulla conoscenza organizzativa

Utilizza GPT-4 e Claude per fornire risposte pertinenti a qualsiasi query

Generazione automatica di elenchi di cose da fare da note di riunioni, email e chiamate commerciali

Limiti di Notion IA

Le funzionalità/funzioni di Notion IA non sono attualmente disponibili sulle applicazioni mobili, il che limita l'accessibilità per gli utenti in movimento

I nuovi utenti potrebbero trovare difficoltose le capacità dell'agente

Prezzi di Notion IA

Base: 10 $/mese per utente

In più: 22 $/mese per utente

Aziendale: 28 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion AI

G2: 4. 7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.400+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? Il multitasking riduce i guadagni di produttività. Gli studi dimostrano che il passaggio da un'attività all'altra può ridurre l'efficienza fino al 40%, poiché il cervello fatica a concentrarsi ogni volta.

3. Reclaim AI (ideale per l'automazione della gestione delle attività e l'ottimizzazione dei programmi)

tramite Reclaim IA

Reclaim IA è un assistente di pianificazione intelligente progettato per aiutare team e singoli individui a ottimizzare i propri calendari senza intervento manuale.

Difende il tuo tempo di concentrazione, previene il burnout con controlli intelligenti dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e si sincronizza anche con strumenti come Slack e Asana per mantenere ininterrotto il tuo flusso di lavoro. Che tu abbia bisogno di automatizzare le riunioni, proteggere i giorni senza riunioni o tenere traccia di come il tuo team trascorre il tempo, Reclaim IA è un gestore del tempo adattivo che ottimizza costantemente il tuo programma.

Recupera le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Pianifica automaticamente le abitudini basate sull'IA con blocchi temporali flessibili, classificazione delle priorità e riprogrammazione intelligente

Monitoraggio del tempo tra riunioni, attività e abitudini con monitoraggio del tempo personale e analisi delle persone

Sincronizzazione della programmazione con Slack, strumenti CRM e webhook per aggiornare la disponibilità, automatizzare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione

Superare i limiti dell'IA

Impostazione Il recupero dell'IA può richiedere molto tempo e può sembrare eccessivamente complesso per gli utenti occasionali

La funzionalità/funzione di pianificazione delle riunioni non offre opzioni personalizzate, come l'aggiunta di domande per gli invitati, il che la rende meno adatta a sostituire completamente

Reclaim IA pricing

Lite: Free

Starter: $10/mese per utente

Business: 15 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Recupera valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 8/5 (100+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? La musica può aumentare la produttività, ma solo quella giusta. La musica strumentale, in particolare i suoni classici o ambientali, aiuta a migliorare la concentrazione, mentre le canzoni con testi possono distrarre dalle attività che richiedono una profonda concentrazione.

4. Motion AI (ideale per la pianificazione di attività e progetti con informazioni di IA)

tramite Motion IA

Motion è una piattaforma di task e project management basata sull'IA che pianifica automaticamente le attività, ottimizza i flussi di lavoro del team e garantisce che i progetti rimangano in linea con i tempi previsti. Dà priorità al lavoro in base a scadenze, dipendenze e capacità di carico di lavoro, mantenendo il team allineato senza controlli costanti.

A differenza dei tradizionali strumenti di IA per il project management, Motion gestisce attivamente il tuo tempo. Prevede le sequenze di completamento dei progetti, previene i conflitti di pianificazione e regola automaticamente le priorità quando i piani cambiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion IA

Prevedere e prevenire il mancato rispetto delle scadenze analizzando in tempo reale la disponibilità e il carico di lavoro del team e identificando i rischi prima che diventino problemi

Automazione dell'esecuzione del flusso di lavoro con modelli per gestire la creazione, l'assegnazione e la pianificazione delle attività e lo stato di avanzamento delle fasi

Regolare i piani dei progetti man mano che il lavoro viene completato, spostando automaticamente le Sequenze e le responsabilità senza intervento manuale

Semplifica la programmazione con i Meeting Links basati sull'IA che danno priorità alle riunioni di alto valore, proteggendo al contempo il tempo di concentrazione e imponendo orari senza riunioni

Limiti dell'IA di movimento

Alcuni utenti segnalano di aver riscontrato bug occasionali all'interno dell'applicazione

Motion IA non supporta tante integrazioni di app di terze parti come altri strumenti

Non fornisce funzionalità/funzioni per valutazioni settimanali o monitoraggio del tempo tra diverse categorie di attività

Lo strumento attualmente supporta solo i calendari Gmail e Outlook, il che può essere limitante per gli utenti che si affidano ad altri servizi di calendario come iCloud

Prezzi di Motion IA

Individuale: 34 $/mese per utente

Standard aziendale: 20 $ al mese per utente

Business Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion AI

G2: 4. 1/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (60+ recensioni)

🧠 Curiosità: Le settimane lavorative più brevi possono aumentare la produttività. I paesi che hanno sperimentato la settimana lavorativa di quattro giorni hanno riscontrato che i dipendenti erano altrettanto produttivi, a volte anche di più, pur godendo di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

5. App Fellow (ideale per semplificare i flussi di lavoro durante le riunioni e migliorare la collaborazione tra i team)

Fellow è un assistente per riunioni basato sull'IA che migliora la produttività prima, durante e dopo ogni riunione. Automatizza la presa di note, monitora gli elementi da trattare e centralizza le informazioni sulle riunioni, assicurando che ogni discussione porti a risultati significativi.

Questo tipo di agente IA organizza e ottimizza attivamente le riunioni. Si integra direttamente con calendari, CRM e strumenti di collaborazione per semplificare la pianificazione, generare riepiloghi automatici e garantire che i follow-up avvengano in tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'app Fellow.

Genera approfondimenti sulle riunioni basati sull'IA chiedendo a Fellow Copilot di fornire riepiloghi, elementi di azione o decisioni delle riunioni passate

Applicare le best practice per le riunioni con calcolatori dei costi integrati, modelli di programma e produttività e briefing pre-riunione per ottimizzare le discussioni

Sincronizzazione e centralizzazione dei dati delle riunioni archiviando tutte le registrazioni, le trascrizioni e le note in un unico luogo con controlli di privacy per gestire l'accesso

Aggiornamento automatico dei record CRM mediante sincronizzazione delle discussioni durante le riunioni con i campi pertinenti

Fellow. Limiti delle app

Gli elementi di azione non sono automatizzati, richiedendo agli utenti il monitoraggio e l'aggiornamento manuale delle attività

Sono stati segnalati occasionali problemi di sincronizzazione, che potrebbero portare a incoerenze tra i dispositivi

Prezzi app Fellow.

Free

Solo: $29/mese per utente

Team: 11 $ al mese per utente

Aziendale: 23 $/mese per utente

Enterprise: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni dell'app Fellow.

G2: 4. 7/5 (2.200+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (30+ recensioni)

🤝 Promemoria: l'orario della giornata in cui sei più produttivo è diverso per ognuno di noi. Alcune persone lavorano meglio al mattino, mentre altre raggiungono il massimo della produttività nel pomeriggio o alla sera. Identificare le ore di picco della produttività ti aiuta a programmare le attività in modo più efficace.

6. Grammarly IA (la migliore per perfezionare la chiarezza, il tono e lo stile della scrittura su tutte le piattaforme)

tramite Grammarly

Grammarly ha migliorato la chiarezza, la coerenza e il coinvolgimento in tutti i moduli di comunicazione. Affina la struttura delle frasi, ottimizza il tono e riscrive interi paragrafi per una migliore leggibilità. Le intuizioni guidate dall'IA aiutano professionisti, studenti e team a creare contenuti raffinati e privi di errori che si allineano al messaggio desiderato.

Grazie al coaching strategico basato sull'IA e all'automazione del flusso di lavoro, Grammarly funziona come un editor personalizzato per garantire che ogni testo scritto sia chiaro ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly IA

Personalizza tono e stile con feedback in tempo reale che si adattano a formalità, sicurezza e leggibilità in base al pubblico e all'intento

Scansione per plagio tra miliardi di fonti per garantire l'originalità e mantenere l'integrità professionale e accademica

Si integra perfettamente con oltre 500.000 app e piattaforme, tra cui Gmail, Documenti Google, Slack, Microsoft Word e Notion

Rileva e correggi gli errori grammaticali con un correttore grammaticale, ortografico e di punteggiatura avanzato

Limiti dell'IA di Grammarly

Può occasionalmente trascurare errori o fornire suggerimenti errati, specialmente in strutture di frasi complesse o contenuti specializzati

Grammarly offre agli utenti opzioni limitate per personalizzare il feedback fornito

prezzi di Grammarly IA*

Free

Pro: 30 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly IA

G2: 4. 7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 7.100 recensioni)

📖 Leggi anche: Come creare un agente IA per una migliore automazione

7. SaneBox IA (ideale per gestire la confusione delle email e aumentare la produttività con lo smistamento basato sull'IA)

tramite SaneBox

SaneBox filtra le tue email in base al tuo comportamento passato. L'app studia quali email apri, a quali rispondi o quali elimini per ordinare i messaggi futuri in cartelle diverse.

Classifica automaticamente i messaggi in cartelle come SaneLater per le email meno urgenti, SaneNews per le newsletter e SaneBlackHole per i mittenti di cui non si vuole più ricevere alcuna notizia. L'agente semplifica i follow-up, previene il sovraccarico della finestra In arrivo e genera persino un Daily Digest in modo da poter rivedere le email non essenziali a colpo d'occhio.

Le migliori funzionalità/funzioni di SaneBox IA

Ordina automaticamente le email in cartelle intelligenti per ridurre le distrazioni e mantenere la tua finestra In arrivo focalizzata

Annulla l'iscrizione alle email indesiderate immediatamente trascinandole in SaneBlackHole

Posticipa le email non urgenti con la funzionalità/funzione Promemoria, rimandandole a un momento successivo in modo da poterti concentrare sulle priorità immediate

Limiti di SaneBox

Sebbene l'IA di SaneBox sia progettata per filtrare e organizzare le email in modo efficace, può occasionalmente classificare erroneamente i messaggi, portando a un'errata classificazione di email importanti

Alcuni utenti ritengono che i costi di sottoscrizione di SaneBox siano piuttosto elevati

Alcune funzionalità/funzioni sono limitate quando si utilizza l'agente con account Microsoft 365 tramite Microsoft Graph

Prezzi SaneBox

Snack: $3. 49/mese

Pranzo: 5,99 $/mese

Cena: 16,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di SaneBox

G2: 4. 9/5 (170+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (70 recensioni)

8. Intuit Assist (ideale per attività finanziarie e approfondimenti personalizzati)

tramite Intuit Assist

Intuit Assist è un assistente finanziario generativo basato sull'IA che semplifica la contabilità, la fatturazione e il processo decisionale per le piccole imprese e i privati. Automatizza le attività finanziarie di routine, fornisce informazioni personalizzate e migliora la gestione del flusso di cassa integrando QuickBooks, TurboTax, Credit Karma e Mailchimp.

Oltre all'automazione, Intuit Assist trasforma dati finanziari sparsi in informazioni fruibili. Elabora input non strutturati, come note scritte a mano, corrispondenza email e ricevute, trasformandoli in fatture, voci di spesa o proiezioni finanziarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intuit Assist

Genera fatture e voci di spesa da foto ed email convertendo note scritte a mano, ricevute e fatture dei fornitori in record finanziari strutturati

Automazione dei promemoria delle fatture con regolazioni del tono che personalizzano i messaggi di follow-up in base alla cronologia dei pagamenti del cliente e alle informazioni sulle relazioni

Analizzare i dati finanziari attraverso query interattive di IA per scoprire tendenze, redditività dei clienti e modelli di flusso di cassa

Assist Intuit limiti

Gli utenti che si affidano ad applicazioni di terze parti o strumenti finanziari esterni potrebbero trovare un supporto o un'interoperabilità limitati

Sebbene Intuit Assist sfrutti l'IA per fornire consigli personalizzati, gli utenti devono essere consapevoli che ciò comporta l'elaborazione di dati finanziari sensibili

Prezzi di Intuit Assist

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Intuit Assist

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio dell'esperto: Crea un rituale per la chiusura della giornata. Terminare la giornata con una routine, come rivedere le attività o riordinare, aiuta a passare agevolmente al tempo personale.

9. Intercom IA (ideale per migliorare il supporto clienti e l'automazione dei flussi di lavoro del servizio)

tramite Intercom IA

Intercom combina chatbot con IA e team di supporto umano per gestire le domande dei clienti. L'IA si occupa di problemi comuni come la reimpostazione delle password o gli aggiornamenti sulle spedizioni, mentre il team si occupa delle questioni più complesse. Il sistema ricorda le chat passate, quindi se un cliente torna con un problema, viene visualizzata tutta la sua cronologia.

Vuoi accelerare le cose? L'IA suggerisce risposte basate su ticket simili in passato, in modo che gli agenti non debbano digitare le stesse risposte più e più volte. Inoltre, la dashboard mostra quali domande continuano a riapparire, aiutando a individuare le aree in cui una rapida FAQ o una modifica al prodotto potrebbero far risparmiare tempo a tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA di Intercom

Implementa Fin AI Agent per un supporto clienti immediato, addestrandolo su articoli della knowledge base, PDF e URL per fornire risposte accurate e simili a quelle umane

Migliora l'efficienza degli agenti con Fin AI Copilot generando risposte di esperti, suggerendo risposte e riepilogando/riassumendo le conversazioni in tempo reale

Fornire un supporto omnicanale in più lingue unificando i messaggi di email, chat e piattaforme social in un'unica finestra In arrivo

Ottieni il self-service con un Centro assistenza basato sull'IA per risposte immediate e richieste in entrata ridotte

Limiti dell'IA di Intercom

L'IA è piuttosto rigida in termini di personalizzazione. I business che cercano flussi di lavoro o risposte altamente personalizzati potrebbero trovarla poco flessibile per specifici casi d'uso dell'IA

Il suo costo può essere proibitivo per le piccole imprese o le start-up

prezzi Intercom IA*

*essenziale: 39 $/mese per utente

Avanzato: 99 $/mese per utente

Esperto: 139 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Intercom IA

G2: 4. 4/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 1.000 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Un enorme 87% dei dipendenti afferma che sarebbe più produttivo se potesse scegliere quanti giorni lavorare da casa. Alla domanda sul perché preferiscono il lavoro da remoto, il motivo principale è stato evitare il pendolarismo, mentre la maggiore produttività è arrivata al secondo posto.

10. Glean AI (la migliore per la produttività sul posto di lavoro con ricerca basata su IA e automazione delle attività)

tramite Glean IA

Glean migliora la produttività sul posto di lavoro integrandosi perfettamente con applicazioni come Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce e Slack. Ti consente di trovare, creare e utilizzare in modo efficiente l'IA per automatizzare le attività. Aiuta a redigere email, riassumere riunioni e analizzare dati.

Fondamentalmente, Glean funziona come un hub di conoscenza che riunisce le informazioni aziendali su più piattaforme, fornendo risultati di ricerca in tempo reale e consigli personalizzati. Si adatta ai singoli ruoli, imparando dai dati storici per migliorare la precisione e la pertinenza nel tempo.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Effettua ricerche sul posto di lavoro in tutti i dati, le applicazioni e le knowledge base dell'azienda, assicurando che i dipendenti ottengano risposte accurate e in tempo reale alle loro query

Sfrutta un assistente IA per scrivere email, generare contenuti, riepilogare/riassumere documenti e automatizzare flussi di lavoro complessi con prompt personalizzabili

Utilizza il knowledge graph per creare un repository ricercabile delle persone, dei contenuti e delle attività della tua organizzazione

Scopri i limiti dell'IA

L'impostazione della ricerca richiede la creazione di un indice completo dei dati della vostra azienda, che può richiedere molto tempo e denaro

La ricerca IA di Glean è ancora in fase iniziale e potrebbe avere difficoltà nell'elaborazione di terminologia specifica del settore

Prezzi IA Glean

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Glean AI

G2: 4. 8/5 (130+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Promemoria amichevole: A volte, non fare nulla è produttivo. I momenti di quiete, sognare ad occhi aperti, meditare o semplicemente guardare fuori dalla finestra, possono far nascere nuove idee e soluzioni innovative.

11. AutoGPT (ideale per l'automazione di flussi di lavoro complessi e la generazione di contenuti con un input minimo)

tramite AutoGPT

AutoGPT agisce come un assistente digitale che suddivide le attività più grandi in parti più piccole e gestibili. Fornisci un obiettivo come "ricerca dei concorrenti" e mapperà i passaggi, raccogliendo informazioni da fonti specifiche. Lo strumento si connette a GPT-4 per comprendere le attività e capire cosa fare dopo.

Per gli sviluppatori, aiuta a scrivere e correggere il codice suggerendo soluzioni o individuando potenziali bug. Dì cosa stai cercando di costruire e delineerà i passaggi di codifica o aiuterà a risolvere i problemi. Poiché funziona nel cloud, puoi impostarlo una volta e lasciare che gestisca le attività ripetitive mentre ti concentri su altri lavori.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGPT

Esegui attività autonome definendo gli obiettivi e consentendo ad AutoGPT di suddividerli in attività secondarie, completandole senza l'input continuo dell'utente

Gestire la memoria a breve e lungo termine per mantenere il contesto delle attività e migliorare il processo decisionale nel tempo

Genera testi simili a quelli umani con GPT-4, consentendo risposte accurate e coerenti per una varietà di attività, dalla creazione di contenuti al servizio clienti

Archiviare e riepilogare file con le funzionalità GPT-3.5, organizzando e condensando i documenti per fornire informazioni preziose

Limiti di AutoGPT

Ogni azione in AutoGPT richiede una chiamata al modello GPT-4, il che comporta spese significative, soprattutto per le attività che prevedono più passaggi

Non è in grado di convertire una serie di azioni in funzioni riutilizzabili, rendendo necessaria la ricreazione dei processi per ogni nuova attività

Prezzi AutoGPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AutoGPT

G2: 4. 5/5 (30+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: salva i modelli di prompt IA per velocizzare le attività e mantenere la coerenza all'interno del team.

12. Superhuman (ideale per migliorare la produttività delle email con il triage e la gestione delle attività basati sull'IA)

tramite Superhuman

Superhuman velocizza la routine delle email grazie a scorciatoie da tastiera e azioni rapide. Suddividi la finestra In arrivo in sezioni come "richiede risposta" o "può aspettare" e sfreccia tra i messaggi usando solo la tastiera. L'app ti ricorda le email a cui intendevi dare seguito e ti permette di nascondere temporaneamente i messaggi non urgenti.

*Vuoi programmare una riunione? Basta premere alcune chiavi e il tuo calendario apparirà proprio lì nella finestra In arrivo. L'app mostra anche informazioni su chiunque tu stia contattando via email: il loro ruolo, l'azienda e i profili social, risparmiandoti di aprire nuove schede per cercare le persone.

Funzionalità/funzioni migliori

Accelerare lo smistamento delle email con l'ordinamento automatico basato sull'IA, categorizzando le email per risposte facili e veloci

Utilizza la funzione Risposta immediata per creare risposte rapide, risparmiando tempo sulle email di routine senza sacrificare la qualità

Invia le email più tardi con Invia più tardi per scegliere il momento perfetto per l'invio delle email

Monitoraggio dell'interazione con le email verificando quando e su quale dispositivo è stata aperta l'email, con informazioni in tempo reale sul comportamento del destinatario

Limiti sovrumani

Superhuman non offre un'app nativa per Windows, il che ne limita l'accessibilità

Si integra principalmente con Gmail e Outlook, non avendo supporto nativo per altri servizi di email

Prezzi superumani

Starter: 30 $/mese per utente

Business: 40 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni superumane

G2: 4. 7/5 (800 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (20+ recensioni)

Scopri queste alternative sovrumane!

📖 Leggi anche: La differenza tra apprendimento automatico e intelligenza artificiale

13. RescueTime IA (la migliore per il monitoraggio delle abitudini digitali e l'ottimizzazione dell'utilizzo del tempo)

tramite RescueTime IA

RescueTime osserva come trascorri il tempo sul computer e ti fornisce i dati reali. Hai notato che hai trascorso tre ore su YouTube quando pensavi fosse solo una breve pausa? L'app ti mostra questi schemi senza giudicare. Tagga diversi siti web e app come utili o distratti e controlla la dashboard per vedere dove trascorri effettivamente il tuo tempo.

Puoi anche attivare una sessione di concentrazione per bloccare quei siti allettanti che ti distraggono dal lavoro. L'app monitora questi blocchi di concentrazione in modo da poter individuare le ore più produttive.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime IA

Blocco dei siti web che distraggono durante le sessioni di lavoro concentrate con Focus Sessions, che consente anche il monitoraggio della produttività senza interruzioni

Identifica modelli e tendenze nella tua produttività, confrontando le tue prestazioni in giorni e settimane diverse

Genera report dettagliati sulle attività quotidiane, sulle tendenze della produttività e sull'utilizzo del tempo per aiutarti a capire le tue abitudini di lavoro

Imposta obiettivi di produttività personalizzati e ricevi avvisi quando li raggiungi o li superi, mantenendo la motivazione e la concentrazione

Limiti di RescueTime IA

Potresti trovare insufficienti le opzioni di personalizzazione

Lo strumento richiede un monitoraggio continuo, che potrebbe non essere adatto se si preferisce il monitoraggio manuale o se si hanno preoccupazioni relative alla privacy

prezzi di RescueTime IA*

Solo: $12/mese per utente

Team: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime IA

G2: 4. 2/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 140 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: Impara a dire di no. Proteggere il tuo tempo ti assicura di poterti concentrare su un lavoro di alto valore invece di essere sovraccarico.

Project management basato sull'IA con ClickUp

Gli agenti di IA che abbiamo trattato hanno ciascuno uno scopo unico, dall'automazione delle attività alla comunicazione. Aiutano a perfezionare i flussi di lavoro, a migliorare il processo decisionale e la collaborazione in team, rendendo più efficienti le attività quotidiane.

Tuttavia, ClickUp si distingue come la soluzione all-in-one che unifica tutto.

Grazie alle funzionalità/funzioni basate sull'IA e alle solide automazioni di ClickUp, puoi integrare perfettamente la gestione dei progetti, la delega delle attività e la comunicazione in un'unica piattaforma.

Iscriviti a ClickUp e scopri oggi il futuro del lavoro. 📝